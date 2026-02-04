GitHub Copilot'u Programlama Öğrenmek İçin Nasıl Kullanılır?

Çoğu programcı, Stack Overflow, dokümantasyon siteleri ve eğitim videoları arasında gidip gelerek kod yazmayı öğrenir; bu, dikkatinizi dağıtan ve sizi yavaşlatan bir ş Akışıdır. Çalışanlar, temel çalışma saatleri boyunca her 2 dakikada bir kesintilerle karşılaşır, bu da odaklanmış öğrenmeyi neredeyse imkansız hale getirir.

GitHub Copilot, AI kodlama asistanını doğrudan düzenleyicinize yerleştirerek bunu değiştirir. Çalışma Alanı'ndan hiç ayrılmadan size anında açıklamalar, hata ayıklama yardımı ve kod önerileri sunar. Bu kılavuz, onu sadece bir kod üreticisi olarak değil, bir öğrenme aracı olarak nasıl yapılandıracağınızı ve kullanacağınızı gösterir.

GitHub Copilot Nedir?

GitHub Copilot, düzenleyicinizin içinde doğrudan çalışan, yapay zeka destekli bir kodlama asistanı veya yapay zeka eş programcısıdır. GitHub ve OpenAI tarafından geliştirilen bu araç, size doğrudan cevaplar ve kod önerileri sunarak sekmeler arasında geçiş yapma ihtiyacını ortadan kaldırmak için tasarlanmıştır. Yeni başlayanlardan yeni bir dil öğrenen deneyimli profesyonellere kadar herkes için geliştirilmiştir.

Aracın iki temel parçası vardır. Birincisi, kodunuz için inanılmaz derecede akıllı bir otomatik tamamlama görevi gören satır içi öneriler. İkincisi ise, doğal dilde sorular sorabileceğiniz bir konuşma yapay zekası olan Copilot Chat. Copilot, mevcut dosyanızdaki ve açık sekmelerdeki kodu analiz ederek bağlamı dikkate alan yardım sunar.

En popüler kodlama ortamlarında ve dillerinde çalışır, bunlardan bazıları:

Düzenleyiciler: VS Code, Visual Studio, JetBrains IDE'leri (PyCharm gibi) ve Neovim

Diller: Python, JavaScript, TypeScript, Ruby, Go ve daha onlarcası

Bu AI kod asistanı, sizi düzenleyicinizde tutarak akış halinde kalmanıza yardımcı olur ve sinir bozucu aramaları sorunsuz bir öğrenme deneyimine dönüştürür.

📮ClickUp Insight: Bağlam değiştirme, takımınızın verimliliğini sessizce tüketiyor. Araştırmalarımız, işteki kesintilerin %42'sinin platformlar arasında geçiş yapmak, e-postaları yönetmek ve toplantılar arasında gidip gelmekten kaynaklandığını gösteriyor. Bu maliyetli kesintileri ortadan kaldırabilseydiniz ne olurdu? ClickUp, iş akışlarınızı (ve sohbetlerinizi) tek bir akıcı platformda birleştirir. Sohbet, belgeler, Beyaz Tahtalar ve daha fazlasından görevlerinizi başlatın ve yönetin; AI destekli özellikler bağlamı bağlantılı, aranabilir ve yönetilebilir tutar!

Programlama Öğrenmek İçin Neden GitHub Copilot Kullanmalı?

Her yeni programcı bir engelle karşılaşır. Bu, anlaşılmaz bir hata mesajı veya bir türlü kavrayamadığınız bir kavram olabilir. Etrafta sorabileceğiniz kimse olmadığında, çıkmaza girersiniz. Bu da saatlerce süren aramalara, motivasyon kaybına ve bazen de kod oturumunu tamamen bırakmanıza neden olur. Geri bildirim döngüsü çok uzundur.

GitHub Copilot kodlama asistanı, bu geri bildirim döngüsünü saatlerden saniyelere indirger ve kişisel, isteğe bağlı öğretmeniniz gibi davranır. Takılıp kalmak yerine, anında netlik elde eder ve ilerlemeye devam edebilirsiniz. Bu, öğrenmeyi sinir bozucu bir mücadeleden ilgi çekici bir konuşmaya dönüştürür.

İşte daha hızlı öğrenmenize nasıl yardımcı olduğu:

Anında açıklamalar: Copilot'tan herhangi bir kod parçasını sade bir İngilizceyle açıklamasını isteyebilirsiniz. Artık yoğun, teknik belgeleri kendi başınıza deşifre etmeye çalışmanıza gerek yok.

Yaparak öğrenin: Yazarken öneriler alırsınız. Daha sonra bu önerileri inceleyerek belirli bir yaklaşımın arkasındaki "neden"i anlayabilir ve her kod satırını mini bir derse dönüştürebilirsiniz.

Azalan hayal kırıklığı: Hata ayıklama , yeni programcılar için en büyük engellerden biridir. Copilot, hataları %30-40 daha hızlı tespit etmenize ve anlamanıza yardımcı olur, böylece takılıp kalmak yerine temel kavramları öğrenmeye odaklanabilirsiniz.

Dil keşfi: Yeni programlama dillerini güvenle deneyebilirsiniz. Copilot'un, zaten bildiğiniz kod kalıplarını yeni bir dile çevirmesini sağlayarak, bunların karşılaştırmasını görebilirsiniz.

İsteğe bağlı belgeler: Bir fonksiyonun sözdizimini unuttuysanız veya bir görevin en iyi şekilde nasıl halledilebileceğini öğrenmek istiyorsanız, Copilot'a doğrudan düzenleyicinizden sorabilirsiniz. GitHub Copilot, konsantrasyonunuzu bozmadan cevaplar verir.

📮ClickUp Insight: Ankete katılanların %33'ü, en çok ilgilendikleri AI kullanım örneklerinden biri olarak beceri geliştirmeyi gösteriyor. Örneğin, teknik olmayan çalışanlar, bir AI aracı kullanarak bir web sayfası için kod parçacıkları oluşturmayı öğrenmek isteyebilir. Bu gibi durumlarda, AI'nın işinizle ilgili ne kadar çok bağlam bilgisine sahip olursa, yanıtları o kadar iyi olur. İş için her şeyi içeren bir uygulama olan ClickUp'ın AI'sı bu konuda mükemmeldir. Hangi proje üzerinde çalıştığınızı bilir ve belirli adımlar önerebilir, hatta kod parçacıkları oluşturmak gibi görevleri kolayca gerçekleştirebilir.

Öğrenmek için GitHub Copilot'u Ayarlama

Sadece bir AI aracı yüklemek yeterli değildir. Ön tanımlı ayarlar genellikle hızı önceliklendiren deneyimli geliştiriciler için tasarlanmıştır ve bu, öğrenenler için bir engel haline gelebilir. Her öneriyi pasif olarak kabul ederseniz, çok az şey öğrenme riskiyle karşı karşıya kalırsınız ve bu da aktif öğrenmenin ilkelerine aykırıdır.

Ön tanımlı kurulumu kullanmak, kodu anlamadan çalışır hale getirmenize yol açabilir ve ileride sorunlara neden olacak bilgi eksiklikleri yaratabilir.

Ancak 10 dakikalık hızlı bir yapılandırma ile GitHub Copilot'u basit bir kod üreticiden kişiselleştirilmiş bir öğrenme aracına dönüştürebilirsiniz. Bu ayarlamalar, hızı kontrol etmenize ve açıklayamadığınız bir kod kütüphanesi değil, gerçek bir anlayış oluşturmanıza yardımcı olur.

GitHub Copilot uzantısını yükleyin

İlk olarak, aracı kod düzenleyicinize eklemeniz gerekir. VS Code kullanan çoğu öğrenci için bu işlem oldukça basittir.

VS Code'u açın ve kenar çubuğundaki Uzantılar pazar yerine gidin.

"GitHub Copilot" araması yapın ve GitHub'daki resmi uzantıda yükle düğmesine tıklayın.

Ardından, "GitHub Copilot Chat"i arayın ve onu da yükleyin. Bu size konuşma tabanlı yapay zeka öğretmeni sağlar.

GitHub hesabınızla oturum açmanız istenecektir. Uzantıyı yetkilendirmek için ekrandaki talimatları izleyin.

Yetkilendirme tamamlandıktan sonra, öğrenme için yapılandırmaya başlayabilirsiniz.

Visual Studio veya JetBrains IDE gibi başka bir düzenleyici kullanıyorsanız, süreç çok benzerdir. Düzenleyicinizin pazar yerinde Copilot uzantısını arayın ve kimlik doğrulama adımlarını izleyin.

Öğrenme modu için Copilot ayarlarını yapılandırın

Şimdi, pasif kod üretimi yerine aktif öğrenmeyi teşvik etmek için ayarları değiştirelim. Bu seçenekleri, Komut Paleti'ni (Ctrl+Shift+P veya Cmd+Shift+P) açıp "Tercihler: Kullanıcı Ayarlarını Aç" yazıp "Copilot" araması yaparak bulabilirsiniz.

Otomatik satır içi önerileri devre dışı bırakın: Bu, öğrenenler için çok etkili bir adımdır. Copilot'un yazarken otomatik olarak kod önermesini engeller, önce kendi başınıza düşünmenizi ve ihtiyaç duyduğunuzda aktif olarak yardım istemenizi sağlar.

Copilot Sohbet panelini görünür tutun: Sohbet panelini kenar çubuğunuza sabitleyin. Bu, yeni bir pencere veya komut açmanıza gerek kalmadan hızlı sorular sormanızı kolaylaştırır.

Öneri gecikmesini ayarlayın: Satır içi önerileri açık tutarsanız, hafif bir gecikme ekleyebilirsiniz. Bu, AI bir çözümle devreye girmeden önce beyninize sorunu işlemek için bir süre verir.

Özel öğrenme talimatları ekleyin

Burada Copilot'u kişisel öğretmeniniz haline getirebilirsiniz. Beceri seviyeniz ve size nasıl öğretmesini istediğiniz konusunda özel talimatlar verebilirsiniz. Bu talimatları Copilot Sohbet ayarlarına ekleyin veya proje klasörünüzde GitHub/copilot-instructions.md adlı özel bir dosya oluşturun.

📌 İşte öğrenenler için harika talimatların birkaç örneği: "Kodda bir hata varsa, düzeltilmiş sürümü vermeden önce hatayı anlamama yardımcı olun."

“Python öğrenmeye yeni başlayan bir acemiyim. Lütfen tüm kavramları basit terimlerle açıklayın ve ben sormadıkça ileri düzey özelliklerden kaçının. ”

"Kod önerirken, neden çalıştığını ve her bir parçanın ne işe yaradığını açıklayan bir yorum eklemeyi unutmayın."

Bu talimatlar kalıcıdır, böylece kendinizi tekrarlamak zorunda kalmazsınız. Hatta farklı projeler için farklı talimatlar belirleyebilir, AI'nın öğretim stilini odaklandığınız dil veya çerçeveye göre uyarlayabilirsiniz.

Programlama Öğrenmek İçin GitHub Copilot'u Kullanmanın 5 Yolu

Copilot'u yüklediniz ve yapılandırdınız, peki şimdi ne yapacaksınız? Copilot'u sadece temel kod tamamlama için kullanıyorsanız, bir öğrenme aracı olarak gerçek gücünü kaçırıyorsunuz demektir. Her öneriyi pasif olarak kabul etmek, Copilot olmadan kod yazamayacağınızı hissettiğiniz "Copilot bağımlılığı"na yol açabilir.

Bunu önlemek için, onu aktif olarak kullanmanız gerekir. Bu beş pratik strateji, Copilot'u bir destekten güçlü bir öğretmene dönüştürmenize, derin bir anlayış ve güven oluşturmanıza yardımcı olacaktır. 🛠️

1. Copilot'tan kod kavramlarını açıklamasını isteyin

Çevrimiçi olarak veya bir öğreticide kafa karıştırıcı bir kod parçacığı mı buldunuz? Sadece kopyalayıp yapıştırmayın. Bunun yerine, kodu vurgulayın, Copilot Sohbet'i açın ve "Bu kodu açıkla" diye sorun.

Copilot, mantığı satır satır basit bir İngilizceyle açıklayacaktır. Bu, karmaşık tek satırlık kodları veya alışılmadık sözdizimini anlamak için mükemmeldir.

Bundan daha da fazla yararlanmak için takip soruları sorun.

"Bu kodu beş yaşındaki bir çocuğa açıklayacakmış gibi açıklayın."

"Bu örnekte map() fonksiyonu ne yapar?"

"Bunu yazmanın daha verimli bir yolu var mı?"

Açıklamayı okuduktan sonra, kodu hafızanızdan yeniden yazmaya çalışın. Bu basit hatırlama eylemi, yeni bir kavramı zihninize kazımak için en iyi yollardan biridir.

📚 Ayrıca okuyun: En İyi AI Kodlama Araçları ve Asistanları

2. Copilot Sohbet'i kodlama öğretmeniniz olarak kullanın

Copilot Sohbeti, sorularınızdan asla bıkmayacak, her zaman hazır olan sabırlı bir öğretmen olarak düşünün. Konuşmanızın bağlamını hatırladığı için, daha derinlemesine araştırmak için takip soruları sorabilirsiniz.

Geniş kapsamlı sorularla başlayın ve daha sonra daha spesifik sorular sorun.

Kavramsal sorular: "Python'da liste ile tuple arasındaki fark nedir?"

Pratik sorular: "JavaScript'te API isteği nasıl yapılır?"

Hata ayıklama soruları: "Neden bu satırda 'TypeError' hatası alıyorum?"

En iyi uygulama soruları: "Bu, Go'da for döngüsü yazmanın en doğal yolu mu?"

Anahtar, bunu gerçek bir konuşma gibi ele almaktır. Bir cevabı anlamadıysanız, "Bunu farklı bir şekilde açıklayabilir misiniz?" deyin.

💡 Ayrıca, ClickUp'a entegre edilmiş yapay zeka ClickUp Brain'den kodu anlamanıza yardımcı olmasını isteyebilirsiniz. Bu, rolünüzü ve işinizi zaten biliyor olması nedeniyle ek bir avantaj sağlayacaktır.

3. AI önerileriyle kod yazma alıştırması yapın

Bu teknik, senaryoyu tersine çevirir. Copilot'un sizin için kod yazmasına izin vermek yerine, ona yapılacakları söylersiniz ve ardından çözümünü çalışılmış bir örnek olarak inceleyebilirsiniz.

Açıklayıcı bir yorum yazarak başlayın. Örneğin: // Bir sayı listesi alan ve sadece çift sayıları döndüren bir fonksiyon oluşturun.

Enter tuşuna basın ve Copilot'un fonksiyonu oluşturmasını bekleyin.

Şimdi önerdiği kodu inceleyin. Her satırı anlıyor musunuz?

Değilse, kafa karıştırıcı kısımları vurgulayın ve Copilot Sohbet'ten bunları açıklamasını isteyin.

Son olarak, öneriyi silin ve fonksiyonu sıfırdan kendiniz yazmaya çalışın. Sizin sürümünüzü Copilot'un sürümüyle karşılaştırarak neyi doğru hatırladığınızı görün.

Bu akış, GitHub Copilot kod oluşturmayı aktif bir öğrenme egzersizine dönüştürür. Bu yaklaşımı kullanan öğrenciler, görevleri %35 daha hızlı tamamlarken, çözümlerde daha iyi ilerleme kaydederler.

💡ClickUp Brain, ClickUp içinde kodlama ortağınız olarak iş yapar.

4. Copilot geri bildirimi ile kodu hata ayıklayın ve yeniden düzenleyin

Bir hatada takılıp kalmak inanılmaz derecede sinir bozucudur. Bir saat boyunca ekrana bakmak yerine, Copilot'u kullanarak yeni bir bakış açısı edinin.

Hata ayıklama için: Hata veren kodu vurgulayın ve "Bu kod neden çalışmıyor?" diye sorun. Copilot genellikle sorunu tespit eder ve hatayı açıklar. Düzeltmenin neden işe yaradığını sorun, sadece düzeltilen kodu sormayın.

Yeniden düzenleme için: Çalışan ancak dağınık görünen bir kodunuz varsa, Copilot'a "Bu kodu nasıl daha temiz veya daha verimli hale getirebilirim?" diye sorun. Daha iyi değişken adları veya daha modern sözdizimi kullanmak gibi iyileştirmeler önerecektir. Bu, yeni bir dilde "doğru" kod yazma yöntemini öğrenmenin en iyi yollarından biridir.

Sık yaptığınız hataların bir listesini bir belgedeki listede tutun. Böylece, hataların tekrarlanan kalıplarını fark etmeye başlayacak ve bunlar gerçekleşmeden önce düzeltebileceksiniz.

💡 Hata ayıklama, kod yazma, PR'leri açma ve daha fazlasında size yardımcı olabilecek ClickUp'ın otonom kodlama ajanı Codegen'i deneyin.

5. Programlama dilleri arasında kod dönüştürme

Zaten bir programlama dili biliyorsanız, bu bilgiyi başka bir dili daha hızlı öğrenmek için kullanabilirsiniz. Örneğin, Python geliştiricisiyseniz ve JavaScript öğreniyorsanız, Copilot'u çevirmen olarak kullanabilirsiniz.

Copilot Sohbet'e bir Python fonksiyonu yapıştırın ve "Bunu JavaScript'e dönüştür ve anahtar farkları açıkla" diye sorun.

Copilot sadece çevrilmiş kodu sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda önemli sözdizimi değişikliklerini ve dile özgü kalıpları da gösterecektir.

Örneğin, Python list comprehension'ın JavaScript'teki map() ve filter() kullanımına nasıl benzediğini gösterebilir. Bu, zaten bildiğiniz kavramlar ile öğrendiğiniz yeni sözdizimi arasında zihinsel bir harita oluşturmanıza yardımcı olur.

AI ajanlarının kodlama ş akışını nasıl dönüştürdüğünü görmek için, AI kodlama asistanlarının nasıl çalıştığını ve geliştirme sürecinizi nasıl hızlandırabileceğini gösteren bu tanıtımı izleyin.

GitHub Copilot ile Programlama Öğrenmek İçin En İyi Uygulamalar

AI ile her öneriye körü körüne güvenmek veya tüm düşünme işini ona bırakmak gibi kötü alışkanlıklara kapılmak kolaydır. Bu, yüzeysel bilgiye ve sorunları kendi başınıza çözememeye yol açar.

Bunu önlemek için bazı kurallara ihtiyacınız var. Bu en iyi uygulamaları, Copilot'u beyninizi dış kaynak olarak kullanmak yerine daha akıllı hale getirmek için kullandığınızdan emin olmak için birer koruma bariyeri olarak düşünün.

Güvenmeden önce doğrulayın: Copilot hata yapabilir ve yapacaktır. Hatalı, verimsiz veya güncel olmayan kodlar önerebilir. Önerilerini her zaman test edin ve neden işe yaradıklarını anladığınızdan emin olun.

Önce yazın, sonra kontrol edin: Önce kodu kendiniz yazmaya çalışın. Tamamlandığında veya takıldığınızda, Copilot'tan işinizi gözden geçirmesini veya bir alternatif sunmasını isteyin. Bu, aracı bir destek değil, bir kod gözden geçirme aracı haline getirir.

Her zaman "neden" diye sorun: Anlamadan hiçbir kod parçasını kabul etmeyin. Copilot size bir çözüm sunarsa, bir sonraki sorunuz her zaman "Bu neden işe yarıyor?" veya "Bu, benim orijinal yaklaşımımdan neden daha iyi?" olmalıdır.

Öğrenme zorlukları belirleyin: Alıştırma oturumlarınızda, satır içi önerileri tamamen kapatmayı deneyin. Gerçekten takıldığınızda, sadece Copilot Sohbet'e güvenmeye zorlayın kendinizi. Bu, zihinsel dayanıklılık geliştirir.

Öğrendiklerinizi belgelendirin: Copilot size yeni bir kavram öğrettiğinde, bir dakikanızı ayırıp bunu kendi kelimelerinizle yazın. Copilot size yeni bir kavram öğrettiğinde, bir dakikanızı ayırıp bunu kendi kelimelerinizle yazın. Özel bir not dosyası tutmak, bilgilerinizi hatırlamanıza yardımcı olur.

Sorularınızı netleştirin: Belirsiz sorular, belirsiz cevaplara yol açar. "Nasıl kod yazarım?" diye sormak yerine, "Python'da sınıf oluşturmayı öğrenmeye çalışan bir acemiyim. Açıklamalı basit bir örnek gösterebilir misiniz?" diye sorun.

Programlama Öğrenmek İçin GitHub Copilot Kullanmanın Sınırlamaları

Bir AI aracının mükemmel, her şeyi bilen bir öğretmen olduğuna inanmak bir hatadır. Bu yanlış güven, projelerinize hatalı kodlar eklemenize veya AI'nın sizin için yazdığı kodu açıklayamadığınız için teknik mülakatta başarısız olmanıza neden olabilir.

Etkili bir şekilde kullanmak için, sınırları konusunda dürüst olmalısınız. Dikkat etmeniz gerekenler şunlardır. 👀

Yanlış kod üretebilir: Copilot, GitHub'daki çok sayıda halka açık kod üzerinde eğitilmiştir ve bu kodlar hatalar içerebilir. Önerilerinin kusursuz olduğunu varsaymayın. Her zaman bunları test edin.

Açıklamalar yüzeysel olabilir: Bazen Copilot'un açıklamaları yüzeysel olabilir. Bir kod parçasının ne yaptığını söyleyebilir, ancak bunun arkasındaki derin, temel bilgisayar bilimi ilkelerini açıklayamayabilir.

Aşırı bağımlılık riski vardır: Kodunuzun sizin için yazılmasına alışırsanız, kendi problem çözme becerileriniz zayıflayacaktır. Bunu önlemek için araçla aktif olarak ilgilenmelisiniz.

Sınırlı bağlamı vardır: Copilot, açtığınız dosyaları görebilir, ancak projenizin tüm mimarisini anlamaz. Önerileri bir dosya için mantıklı olabilir, ancak başka yerlerde sorunlara neden olabilir.

Lisanslama zor olabilir: Copilot, kamuya açık kodlar üzerinde eğitildiği için, bazen kısıtlayıcı bir açık kaynak lisansı altındaki kodlara çok benzeyen kodlar önerebilir. Yayınlamayı planladığınız projeler için bu konuya dikkat etmeniz gerekir. GitHub Copilot'un kendisi açık kaynaklı olmadığını, tescilli bir ticari ürün olduğunu unutmamak önemlidir.

İnternet bağlantısı gerektirir: Tüm istekleriniz bulutta işlenir, bu nedenle çevrimdışıysanız öğrenme amacıyla kullanamazsınız.

Vibe kodlamayı keşfetmek istiyorsanız deneyebileceğiniz bazı harika araçlar 👇

ClickUp'ta Programlama Öğrenme İlerlemenizi Nasıl İzleyebilirsiniz?

Kod yazmayı öğrenmek, genellikle tarayıcı sekmelerinin denizinde boğulmak anlamına gelir. Birinde bir öğretici, diğerinde resmi belgeler ve tek bir hata mesajını açıklamaya çalışan bir düzine Stack Overflow konusu açarsınız. Bu sürekli bağlam değiştirme, odaklanmanızı bozar ve ilerlemenizi yavaşlatır.

Bu, bağlamın yayılmasına klasik bir örnektir: takımlar, birbirinden bağımsız uygulamalarda bilgi aramak, dosyaları bulmak ve birden fazla platformda güncellemeleri tekrarlamak için saatler harcarlar ve bu da ivmeyi öldürür. Öğrenme planınız dağınık olduğunda, ilerlemenizi görmek veya plana sadık kalmak zorlaşır.

Burada, her şeyi bir araya getirmek için tek bir kullanıcı dostu platforma ihtiyacınız var. Araçlar arasında gidip gelmeyi bırakın ve ClickUp ile tüm öğrenme yolculuğunuz için tek bir doğru kaynak oluşturun.

ClickUp'ın Converged AI Çalışma Alanı, öğrenmenizi planlamanıza, bilgilerinizi depolamanıza ve ilerlemenizi tek bir yerden izlemenize nasıl yardımcı olur?

ClickUp Görev Kontrol Listeleri ile adım adım izleme nasıl yapılır, aşağıda görebilirsiniz.

Programlamayı Öğrenmenin Daha İyi Bir Yolu

GitHub Copilot, düzenleyicinizi etkileşimli bir öğrenme ortamı haline getirebilir. Anında açıklamalar sunar, daha hızlı hata ayıklamanıza yardımcı olur ve yeni dilleri güvenle keşfetmenizi sağlar. Ancak anahtar aktif katılımdır; onu sadece kod üretme makinesi olarak değil, kavramları anlamak için bir öğretmen olarak kullanmaktır.

Kod yazmayı öğrenmek artık saatlerce belgelerin labirentinde kaybolmak anlamına gelmiyor. AI destekli öğrenme, geri bildirim döngüsünü önemli ölçüde kısaltır, böylece gerçek ve kalıcı beceriler geliştirmeye odaklanabilirsiniz. Gelecekte başarılı olacak geliştiriciler, bu güçlü araçları kullanarak öğrenmeyi başaranlar olacaktır.

Programlama öğrenme yolculuğunuzu düzenlemeye hazır mısınız? ClickUp ile ücretsiz olarak başlayın, ilerlemenizi izleyin, notlarınızı saklayın ve öğrenme yol haritanızı tek bir yerde tutun.

Sıkça Sorulan Sorular

Evet, GitHub Copilot, doğrulanmış öğrenciler, öğretmenler ve popüler açık kaynak projelerinin bakımcıları için ücretsizdir. GitHub Öğrenci Geliştirici Paketi aracılığıyla başvuru yapmanız ve durumunuzu doğrulamanız gerekir.

Yeni başlayanlar da kesinlikle kullanabilir, özellikle soru sormak için Copilot Chat özelliği. Ancak, seçtiğiniz dile temel düzeyde aşina olmanız, AI'nın önerilerinin iyi olup olmadığını daha iyi değerlendirmenize yardımcı olacaktır.

Copilot'un öğrenme konusunda en büyük gücü, VS Code gibi popüler düzenleyicilerle derin entegrasyonu ve güçlü Copilot Chat özelliğidir. Alternatifler mevcut olsa da, Copilot'un GitHub'daki büyük miktarda kod üzerinde yaptığı eğitim, yaygın öğrenme projelerinin bağlamını anlamada genellikle bir avantaj sağlar. Elbette, ClickUp kullanıcısıysanız, entegre AI (ClickUp Brain) ve Codegen otonom kodlama asistanını kullanarak iş yaparken öğrenebilirsiniz.