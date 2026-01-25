Araştırma ve Analiz için You.com AI'yı Kullanma

Çoğu takım, AI araştırma araçlarını ve proje yönetimi sistemlerini ayrı dünyalar olarak ele alır. Bir yerde içgörüleri toplar, ardından manuel olarak kopyalar, yapıştırır ve hiçbir şeyin kaybolmamasını umarsınız. Sonuç, birçok kuruluşun artık bağlam yayılması olarak adlandırdığı, düzinelerce sekme açma, her sayfa için ilgili bilgiler için tarama ve tutarlı bir cevabı manuel olarak bir araya getirme gibi sinir bozucu bir döngüdür.

Bu kılavuz, araştırma için You.com AI'yı kullanma konusunda size yol gösterir ve ClickUp gibi birleşik bir AI Çalışma Alanı kullanarak bu bulguları doğrudan takımınızın işlerine nasıl bağlayabileceğinizi gösterir.

You.com AI ve ClickUp: Araştırma ve Uygulama

Tek bir şey hatırlayacaksanız, şunu hatırlayın: You. com AI, içgörüleri hızlı bir şekilde bulmanıza ve doğrulamanıza yardımcı olur. ClickUp, bu içgörüleri size ait, izlenebilir işlere dönüştürmenize yardımcı olur.

You. com AI (araştırma) ClickUp (uygulama) Birden fazla kaynaktan gelen yanıtları sentezler Takımın halihazırda çalıştığı yerde araştırmaları depolar İddiaları doğrulayabilmeniz için alıntılar sağlar. Docs-to-Tasks ile belgelere dayalı içgörüleri görevlere dönüştürün Karşılaştırmalar ve trend özetleri için idealdir. Özel Alanlar (güven, kategori, çıkarılacak ders) ile yapı ekler. Çıktı çoğunlukla arayüz içinde metin olarak kalır. Otomasyonlar ile takip işlemlerini otomatikleştirin Bulguları proje planına doğal olarak bağlantı kurmaz Araştırmaları belgeler, görevler ve gösterge panelleri aracılığıyla teslimatla bağlantılı tutar.

You.com AI nedir ve araştırma için nasıl iş yapar?

Karmaşık araştırma soruları, geleneksel web aramalarını mavi bağlantılarla dolu bir duvara dönüştürür. Kaynaklar arasında saatlerce gezerek düşünce akışınızı kaybedersiniz ve ihtiyacınız olan önemli bir detayın sonuçların dördüncü sayfasında gömülü olduğunu düşünerek endişelenirsiniz. Bu fenomen, takımlar arasında verimliliği azaltan bağlam değiştirme maliyetlerine doğrudan katkıda bulunur.

You.com AI, tam da bu sorunu çözmek için tasarlanmış, yapay zeka destekli bir arama motorudur. Size sadece bir bağlantı liste sunmak yerine, kişisel araştırma asistanınız gibi çalışır. Sorunuzu işler, birden fazla web sayfasını aynı anda aktif olarak tarar ve satır içi alıntılarla birlikte sentezlenmiş bir cevap sunar. Bu sayede, kaynakları manuel olarak araştırmak yerine, sentezlenmiş cevapları incelemekle yetinebilirsiniz.

Bu özelliğin arkasındaki teknoloji, geri alma destekli üretim (RAG) olarak adlandırılır. Yalnızca eğitim verilerine dayanan geleneksel AI modellerinden farklı olarak, RAG canlı bir web araması gerçekleştirir ve yanıtlarını güncel, doğrulanabilir kaynaklara dayandırır.

Sistem üç adımlı bir süreç izler: web'den ilgili, güncel bilgileri alır; farklı kaynaklardan gelen çakışan bilgileri belirleyip kaldırarak yinelemeleri ortadan kaldırır; ve her iddiayı kolayca doğrulayabilmeniz için sağlam alıntılar ve tıklanabilir kaynak bağlantıları içeren yeni, tutarlı bir özet oluşturur.

You.com AI'yı Araştırma Amaçlı Kullanmanın 5 Adımı

Temel ş Akışı'nı anladıktan sonra, araştırma projeleriniz için You.com AI'dan en iyi şekilde yararlanmak çok kolaydır. Anahtar, genel bir sorudan doğrulanmış, eyleme geçirilebilir bulgulara geçmektir.

Adım 1: You.com'a gidin ve Araştırma modunu seçin.

İlk olarak, You.com web sitesine gidin. Smart, Genius ve Research gibi farklı modların mevcut olduğunu göreceksiniz.

You.com AI platformunun ana ekranı, kullanıcıların AI destekli ajanlarla verimliliklerini artırmalarına yardımcı olmak için araştırma, hesaplama ve yaratıcı görevler için araçlar sunar.

Derinlemesine analiz için Araştırma modunu seçin.

You.com 'daki Araştırma ajanı, sektör lideri doğrulukla derinlemesine araştırma yapmanızı sağlar ve trendleri analiz etmek, bilimsel etkileri incelemek ve karmaşık konuları keşfetmek için önerilen komutlar sunar.

Bu mod, çoklu kaynak sentezi için özel olarak optimize edilmiştir. Diğer modlar size hızlı, tek kaynaklı bir cevap verebilirken, Araştırma modu daha derinlemesine araştırma yapmak, daha geniş bir kaynak dizisinden bilgi almak ve bir konu hakkında daha kapsamlı bir genel bakış sağlamak için tasarlanmıştır.

Adım 2. Spesifik, bağlam açısından zengin bir sorgu oluşturun

İyi sonuçlar elde etmenin en önemli faktörü, komutunuzun kalitesidir. Belirsiz sorular, belirsiz cevaplara yol açar. Komutunuz, istediğiniz biçim ve kısıtlamalar dahil olmak üzere AI'ya mümkün olduğunca fazla bağlam sağlamalıdır. Bu, iyi komut mühendisliğinin temelidir.

Komut Türü Örnek Zayıf komut "Proje yönetimi hakkında bilgi verin" Güçlü komut istemi "Yazılım geliştirme takımları için çevik ve şelale proje yönetimi metodolojilerini, zaman çizelgesinin esnekliği ve paydaşlarla iletişime odaklanarak karşılaştırın."

Güçlü komut daha iyidir çünkü karşılaştırmayı, hedef kitleyi ve ilgi çekici anahtar noktaları belirtir.

You.com'un araştırma asistanı, sağlık hizmetlerinde ortaya çıkan kurumsal AI benimseme eğilimlerini özetliyor.

Adım 3. Kaynakları inceleyin ve iddiaları doğrulayın

Yanıtı aldıktan sonra kaynakları dikkatlice inceleyin. 🕵️

AI'nın kullandığı tüm orijinal kaynakları görmek için alıntı görünümü kullanın. Özet içindeki tek tek iddiaların üzerine fareyi getirerek, o belirli noktayı hangi kaynağın desteklediğini görebilirsiniz. Önemli araştırmalar için, orijinal makalelere tıklayarak en kritik bilgileri kontrol etmeli ve doğruluğunu teyit etmelisiniz.

You.com'da kaynak önizlemesi

Adım 4. Daha derinlemesine araştırma yapmak için takip istemlerini kullanın

İlk sorgunuz sadece başlangıç noktasıdır. You.com AI, konuşmanızın bağlamını korur, böylece nüansları keşfetmek için takip soruları sorabilirsiniz. Bu yinelemeli sorgulama, daha önce tartıştığınız her şeyi hatırlayan bir araştırma asistanıyla konuşmak gibidir.

Örnek olarak, şunu isteyebilirsiniz:

Önceki cevabındaki iki noktayı karşılaştırın.

Bahsedilen kavram için somut örnekler sağlayın.

Özetinin belirli bir bölümünü ayrıntılı olarak açıklayın.

You.com AI araştırma asistanı, takip sorusunun ardından teşhis alanında kurumsal AI kullanımına ilişkin derinlemesine bir genel bakış sunar.

Adım 5. Bulgularınızı dışa aktarın veya belgelendirin

Son adım, araştırmayı You.com'dan alıp ş akışınıza aktarmaktır. Metni arayüzden doğrudan kopyalayabilir veya notlarınıza kaydedebilirsiniz. Ancak bu, manuel bir işlemdir. You.com AI, bulgularınızı görevlere veya proje planlarına dönüştürmek için yerleşik özelliklere sahip değildir, bu nedenle bilgileri kendi araçlarınıza aktarmanız gerekir.

You.com ile AI tarafından oluşturulan tanılama bilgilerini notlarınıza veya belgelerinize hızlıca kopyalayın.

Araştırma süreci genellikle bu noktada aksar. Bilgi toplamak bir şeydir, ancak bu bilgileri düzenlemek ve eyleme geçirilebilir hale getirmek bambaşka bir zorluktur.

💡 Profesyonel İpucu: Rekabet araştırması için komutlar oluştururken, zaman aralıkları, coğrafi bölgeler ve ilgilendiğiniz metrikler gibi belirli parametreleri dahil edin. Ne kadar fazla bağlam sağlarsanız, sonuçlarınız o kadar hedef odaklı ve yararlı olacaktır.

You.com AI Araştırması için En İyi Kullanım Örnekleri

You.com AI'nın ne zaman doğru araç olduğunu ve ne zaman basit bir arama yapmanın daha iyi olduğunu bilmek önemlidir. Ana hedefinin birden fazla kaynaktan gelen bilgileri sentezlemek olduğu senaryolarda mükemmeldir. 📚

İşte en iyi kullanım örneklerinden bazıları:

Rekabetçi istihbarat : Rakiplerinizin neler yaptığını manuel olarak aramak yerine, hızlı bir genel bakış elde edebilirsiniz.

📌 Örnek komut: "Son incelemelere ve özellik duyurularına dayanarak, kurumsal proje yönetimi için Asana ve Monday.com arasındaki anahtar farkları analiz edin."

Pazar araştırması : Düzinelerce ayrı rapor okumak zorunda kalmadan pazar eğilimleri, tüketici duyarlılığı veya sektör analizi hakkında üst düzey bir özet elde edin.

📌 Örnek komut: "AI entegrasyonları ve fiyatlandırma modelleri üzerine odaklanarak, 2024 yılı için küresel SaaS pazarındaki anahtar eğilimleri özetleyin."

Literatür incelemeleri : Bir konu hakkında akademik ve profesyonel bakış açılarını hızlı bir şekilde derleyin. Bu, birincil kaynak makaleleri okumaya başlamadan önce arka plan bilgisi edinmek için harika bir yoldur.

📌 Örnek komut: "Uzaktan çalışmanın çalışanların verimliliği ve refahı üzerindeki psikolojik etkileri hakkında bir literatür incelemesi sağlayın."

Teknik durum tespiti: Yeni bir teknolojiyi veya tedarikçiyi değerlendirirken, belgelerden, incelemelerden ve vaka çalışmalarından aynı anda bilgi alabilirsiniz.

📌 Örnek komut: "Kurumsal yazılımda açık kaynaklı kütüphanelerin kullanımıyla ilişkili başlıca güvenlik açıkları nelerdir ve bunları azaltmak için en iyi uygulamalar nelerdir?"

Politika analizi: Hükümet web sitelerinden, yasal yorumlardan ve sektör kılavuzlarından elde edilen bilgileri sentezleyerek karmaşık düzenleyici ortamları anlayın.

📌 Örnek komut: "Yüksek riskli AI sistemleri geliştiren şirketler için AB AI Yasası'nın anahtar gerekliliklerini özetleyin."

Satıcı karşılaştırması : Tek bir sorguda web'den farklı araçların veya hizmetlerin özelliklerini, fiyatlarını ve kullanıcı yorumlarını toplayarak bunları değerlendirin.

📌 Örnek komut: "HubSpot ve Salesforce'un özelliklerini, fiyatlarını ve ideal müşteri profillerini karşılaştırın."

🔍 Biliyor muydunuz? Gartner, 2025 yılında %5'in altında olan kurumsal uygulamaların %40'ının 2026 yılında görevine özel AI ajanlarına sahip olacağını öngörüyor. Bu hızlı benimsenme, takımların araştırma yapma ve ş akışlarını yürütme biçiminde temel bir değişime işaret ediyor.

Araştırma için You.com AI'nın sınırlamaları

Herhangi bir AI aracını, onun kör noktalarını anlamadan kullanırsanız, yanlış veya eksik işler elde etme riskiyle karşı karşıya kalırsınız. Güvenilir olmayan bir kaynağa dayanan bir sonuça güvenirseniz, yanlış kararlar alma riskiyle karşı karşıya kalırsınız. Sınırlamaları bilmek, aracı daha etkili bir şekilde kullanmanıza yardımcı olur. 👀

Kaynak güvenilirliği değişkenlik gösterir: AI, açık web'den bilgi alır ve tüm kaynaklar eşit değildir. Bir akran değerlendirmesine tabi tutulmuş bir çalışma ile aynı ağırlıkta rastgele bir blog yazısını alıntı yapabilir, bu nedenle kaynak kalitesini doğrulama işinin yine de sizin yapmanız gerekeceği unutulmamalıdır.

Ödemeli içerik eksiklikleri: AI, ödemeli içerik engellerini aşamaz. Bu, araştırmanızda akademik dergiler, premium haber yayınları ve diğer sınırlı erişimli içeriklerden elde edilen bilgiler eksik kalacağı anlamına gelir ve bu da derinlemesine araştırma için büyük bir eksiklik olabilir.

Güncellik sınırlamaları: Gerçek zamanlı arama yapmasına rağmen, web'deki en yeni içerikler hemen indekslenemeyebilir ve bulunamayabilir. Son dakika haberleri için yine de doğrudan haber kaynaklarına gitmeniz gerekebilir.

Hızlı duyarlılık: Çıktının kalitesi, girdiğiniz bilgilerin kalitesine büyük ölçüde bağlıdır. Kötü ifade edilmiş bir sorgu, neredeyse her zaman genel ve yararsız sonuçlara yol açar ve aramaları yeniden yapmak için daha fazla zaman harcamanızı gerektirir. Çıktının kalitesi, girdiğiniz bilgilerin kalitesine büyük ölçüde bağlıdır. Kötü ifade edilmiş bir sorgu, neredeyse her zaman genel ve yararsız sonuçlara yol açar ve aramaları yeniden yapmak için daha fazla zaman harcamanızı gerektirir. Çalışanların %74'ü , düşük kaliteli AI çıktılarının olumsuz sonuçları olduğunu bildirmiştir.

Ş Akışı entegrasyonu yok: Bu önemli bir eksiklik. Araştırma bulgularınız You.com arayüzünde kalıyor. Araştırmayı Bu önemli bir eksiklik. Araştırma bulgularınız You.com arayüzünde kalıyor. Araştırmayı eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürmek, takım üyelerine takip görevleri atamak veya bulgularınızı devam eden bir projeye bağlamak için yerel bir yol yok.

Tekrarlanabilirlik sorunları: Aynı sorguyu iki farklı zamanda çalıştırırsanız, iki farklı yanıt alabilirsiniz. Bunun nedeni, sorgunun aldığı web içeriğinin sürekli değişmesidir. Bu durum, istikrarlı ve Aynı sorguyu iki farklı zamanda çalıştırırsanız, iki farklı yanıt alabilirsiniz. Bunun nedeni, sorgunun aldığı web içeriğinin sürekli değişmesidir. Bu durum, istikrarlı ve tekrarlanabilir sonuçlar gerektiren araştırmalar için sorun oluşturabilir.

Takımlar için en büyük zorluk, araştırmayı eyleme dönüştürmektir. Bağımsız araştırma araçları genellikle bu konuda yetersiz kalır.

📮 ClickUp Insight: Bilgi çalışanlarının %92'si, sohbet, e-posta ve elektronik tablolara dağılmış önemli kararları kaybetme riskiyle karşı karşıya. Kararları yakalamak ve izlemek için birleşik bir sistem olmadan, kritik iş içgörüler dijital gürültüde kaybolur. ClickUp'ın Görev Yönetimi özellikleriyle, bu konuda endişelenmenize gerek kalmaz. Tek bir tıklama ile sohbet, görev yorumları, belgeler ve e-postalardan görevler oluşturun!

AI Araştırmasının Başarısız Olduğu Alanlar (ve ClickUp'ın Bunu Nasıl Düzeltdiği)

You.com AI, cevaplara daha hızlı ulaşmanıza yardımcı olur. Ancak çoğu takım, özet yazıldıktan sonra, içgörüler görevlere, sahiplere ve zaman çizelgelerine aktarılmak zorunda kaldığında hala zaman kaybediyor. Bu tablo, en yaygın "araştırmadan uygulamaya" geçişteki başarısızlık noktalarını ve ClickUp'ın bu boşluğu nasıl kapattığını ayrıntılı olarak göstermektedir.

Araştırmanın başarısız olduğu durumlar ClickUp bunu nasıl düzeltir? Bulgular ayrı bir araçta saklanır Bunları ClickUp Belgeleri'nde projenin yanında saklayın. Kopyala/yapıştır işlemi bağlamı ve kaynakları kaybettirir. Docs-to-Tasks özelliğini kullanarak görevlerin belgeye geri bağlanmasını sağlayın. Her şey eşit derecede önemli hissediliyor Güven Seviyesi, Kategori gibi Özel Alanlar ekleyin. Takip işlemleri unutulur Atama, durum güncelleme ve bildirim için Otomasyonları tetikleyici olarak kullanın. Takımlar araştırmanın neyi değiştirdiğini göremez Gösterge panellerinde ilerlemeyi takip edin

ClickUp ile You.com AI Araştırmasını Ş Akışınıza Nasıl Dahil Edebilirsiniz?

Araştırmanızı yaptınız ve sentezlenmiş bir metin bloku var. Araştırma ve uygulama arasındaki boşluk, bağlamın genişlemesi nedeniyle verimliliğin kaybedildiği yerdir. Bilgi, birbirinden bağımsız araçlara dağılır ve takımlar ihtiyaç duydukları şeyi aramak için saatlerini boşa harcamak zorunda kalır. Bulgularınız bir yerde, görevleriniz başka bir yerde ve takımınız ne yapacaklarını bilemez durumda kalır.

ClickUp gibi birleşik bir çalışma alanı ile araştırma ve uygulama arasındaki boşluğu doldurun. You.com AI bulgularınızın doğrudan takımınızın günlük iş akışına akışını sağlar.

ClickUp Docs ile canlı bir araştırma deposu oluşturun

Bulguları doğrudan ClickUp Belge'ye aktararak araştırmalarınızı düzenli ve erişilebilir tutun. Bu, bilgilendirdiği projelerin hemen yanında bulunan canlı bir araştırma deposu oluşturur.

ClickUp Docs ile araştırma, sprintler ve belgeleri merkezileştirin.

📹 AI destekli dokümantasyonun nasıl çalıştığını görmek için, AI'nın dokümantasyon ş akışınızı nasıl kolaylaştırdığını ve işbirliğini nasıl geliştirdiğini gösteren bu hızlı tanıtım videosunu izleyin.

ClickUp Belge ile şunları yapabilirsiniz:

Her şeyi düzenleyin: Sayfaları iç içe yerleştirin, kapak resimleri ekleyin ve zengin biçimlendirme özelliklerini kullanarak araştırmanızı mantıklı bir şekilde yapılandırın.

Bağlantıyı koruyun: Belgeyi Çalışma Alanı hiyerarşisindeki belirli bir alana, klasöre veya listeye ekleyin, böylece takımınızın önemli bilgileri hızlı bir şekilde bulabilmesini sağlayın.

Gerçek zamanlı işbirliği yapın: Takım arkadaşlarınızı etiketleyin, yorumlar bırakın ve ClickUp'tan hiç ayrılmadan aynı belge üzerinde birlikte çalışın.

ClickUp Dokümanlar-Görevler ile içgörüleri görevlere dönüştürün

Araştırmanın en sinir bozucu kısmı, bulgularınızı manuel olarak bir yapılacaklar listesine dönüştürmektir. Bir bilgiyi kopyalarsınız, ş Akışı yönetim aracınıza geçersiniz, yeni bir görev oluşturursunuz, metni yapıştırırsınız ve ardından orijinal bağlamı hatırlamaya çalışırsınız.

ClickUp, Docs-to-Tasks fonksiyonuyla bu sorunu ortadan kaldırır. ClickUp belge içindeki herhangi bir metni (anahtar bir bulgu, soru veya takip ögesi) vurgulayın ve araç çubuğunu kullanarak anında bir göreve dönüştürün. Yeni görev otomatik olarak kaynak belgeye bağlanır, böylece işin arkasındaki "neden" asla kaybolmaz.

Belgeler ve görevler birbirine bağlanarak her şeye tek bir yerden erişin.

ClickUp Özel Alanları ile yapı ekleyin

Tüm araştırmaları eşit muamele etmekten vazgeçin. ClickUp Özel Alanlar, bulgularınızı kategorilere ayırmanıza ve kolayca filtrelenebilir hale getirmenize olanak tanır, böylece aksi takdirde aşırı derecede karmaşık bir bilgi koleksiyonu haline gelebilecek verilere bir yapı kazandırır.

ClickUp Özel Alanlar ayarları, araştırma bulgularını kategorize etmek ve filtrelemek için kullanılır.

"Güven Düzeyi" için Yüksek, Orta ve Doğrulama Gerekiyor gibi seçeneklerin bulunduğu bir Açılır Menü alanı

Araştırmaları tema bazında etiketlemek için "Konu Kategorisi" için bir Etiket alanı, örneğin Rekabetçi İstihbarat veya Pazar Trendleri

Her bulgunun en önemli noktasını özetlemek için "Anahtar Noktalar" için bir Metin alanı

ClickUp Otomasyonları ile araştırma ş akışlarını otomatikleştirin

ClickUp Otomasyonları ile zamandan tasarruf edin ve tekrarlayan idari işleri ortadan kaldırın. Araştırma hacmi arttıkça, manuel görev yönetimi sürdürülemez hale gelir. Otomasyon, sürekli denetim gerektirmeden, doğru zamanda doğru kişilere bilgi akışını sağlar.

Görev atamalarını, bildirimleri ve ş akışlarını otomatikleştirmek için ClickUp Otomasyonları arayüzü

Bir Otomasyon, bir Tetikleyici, isteğe bağlı bir Koşul ve bir Eylemden oluşur. Örneğin, şu şekilde bir Otomasyon ayarlayabilirsiniz: "Görev, 'Araştırma Gelen Kutusu' Listemizde (Tetikleyici) oluşturulduğunda ve 'Güven Düzeyi' Özel Alanı 'Yüksek' (Koşul) olarak ayarlandığında, durumu 'İncelemeye Hazır' olarak değiştirin ve görev takımının liderine atayın (Eylem)."

Bu tür akıllı yönlendirme, yüksek değerli içgörülerinin asla birikimlerde kaybolmamasını sağlar. En önemli araştırmalar otomatik olarak önceliklendirilirken, güvenilirliği daha düşük bulgular doğrulama için sıraya alınabilir. Proje yönetimi otomasyonunu kullanan takımlar, idari görevlerde önemli ölçüde zaman tasarrufu sağladıklarını ve daha yüksek değerli analizler için kapasite kazandıklarını bildiriyor.

✨ Gerçek Sonuçlar: Takımlar, ClickUp'ı kullanarak her hafta 5 saatten fazla zaman kazanıyor. Bu, kişi başına yıllık 250 saatten fazla bir zaman tasarrufu anlamına geliyor. Takımlarınızın her çeyrekte fazladan bir hafta daha verimli olsaydı neler başarabileceğini bir düşünün.

Araştırma hacmi arttıkça, Super Agents bu gözetimi proaktif hale getirir. Super Agents, anahtar bir içgörünün üzerinde işlem yapılmadığını fark etmek için birine güvenmek yerine, araştırma odaklı ş akışlarını izleyebilir, durmuş takip işlemlerini ortaya çıkarabilir ve yüksek öncelikli bulguları otomatik olarak üst düzeye taşıyabilir, böylece özet yazıldıktan sonra kritik işler kaybolmaz.

Araştırma hacmi arttıkça, Süper Ajanlar bu gözetimi proaktif hale getirir. Süper Ajanlar, anahtar bir içgörünün üzerinde işlem yapılmadığını fark etmek için birine güvenmek yerine, araştırma odaklı ş akışlarını izleyebilir, durmuş takip işlemlerini ortaya çıkarabilir ve yüksek öncelikli bulguları otomatik olarak üst düzeye taşıyabilir, böylece özet yazıldıktan sonra kritik işler kaybolmaz.

ClickUp'taki "Her Şeyi İzleme" ajanı, kişisel bir personel şefi gibi davranarak, delege edilen işleri izler, gecikmiş veya risk altındaki öğeleri belirler ve projelerin ilerlemesini sağlamak için takip mesajları hazırlar.

ClickUp Brain'i kullanarak araştırmanızı genişletin

ClickUp Brain'i kullanarak harici araştırmaları iç bilgilerinize bağlayın. Bu, çalışma alanınızda bulunan ve takımınızın işinin bağlamını anlayan bir AI asistanıdır. You.com bulgularınızı bir ClickUp belgeye yapıştırdıktan sonra, yorumda Brain'e bahseterek ona şu gibi sorular sorabilirsiniz:

ClickUp Brain ile Pazar Araştırması Süreci

"Bu araştırmaya dayanarak, geçen yıl üzerinde çalıştığımız ilgili projeleri özetleyin."

"Ana rakibimiz 'Acme Corp' hakkında bahseden tüm iç belgeleri bul"

"Bu bulgulara dayanarak ürün takımı için bir eylem listesi hazırlayın."

ClickUp'ta AI web araması, ClickUp içinde AI destekli araştırma ş Akışını gösterir.

Harici AI araştırması ile dahili AI asistanının bu kombinasyonu, keşif ve yapılacak iş arasındaki sürtüşmeyi ortadan kaldırır. İçgörüleriniz çeviri sırasında kaybolmaz; daha akıllı ve daha hızlı işin itici gücü haline gelir.

ClickUp BrainGPT ile takımlar, araştırma bulgularını ortaya çıktıkları anda da yakalayabilirler. Masaüstünde Talk-to-Text özelliğini kullanarak, bir sonucu veya kararı yüksek sesle söyleyebilir ve momentumunuzu kaybetmeden veya araç değiştirmeden, bunu ClickUp Çalışma Alanınızda yapılandırılmış notlara veya eylem öğelerine anında dönüştürebilirsiniz.

ClickUp BrainGPT ile takımlar, araştırma bulgularını ortaya çıktıkları anda da yakalayabilirler. Masaüstünde Talk-to-Text özelliğini kullanarak, bir sonucu veya kararı yüksek sesle söyleyebilir ve momentumunuzu kaybetmeden veya araç değiştirmeden, bunu ClickUp Çalışma Alanınızda yapılandırılmış notlara veya eylem öğelerine anında dönüştürebilirsiniz.

AI aramalı ClickUp Brain GPT

Enterprise Search ile tüm ekosisteminizde arama yapın

Araştırmalar nadiren tek başına yapılır. You.com AI'dan topladığınız bilgiler, CRM'nizdeki veriler, Google Drive'daki belgeler veya Slack'teki konuşmalarla birleştirilmesi gerekebilir. ClickUp'ın Kurumsal Arama özelliği, tek bir arayüzden tüm entegrasyonlarınızda sorgu yapmanızı sağlar.

Kurumsal Arama ile Çalışma Alanınızda Her Şeyi Bulun

Kurumsal Search, birden fazla sekme açıp her sistemde ayrı ayrı arama yapmak yerine, her şeyi bir araya getirir. Doğal dilde bir soru sorun, ClickUp tüm iş ekosisteminizden ilgili sonuçları gösterir. Bu birleşik yaklaşım, takımlar her biri kendi arama fonksiyonu ve bağlam penceresine sahip, birbirinden bağımsız birden fazla araç kullandığında ortaya çıkan AI yayılmasını doğrudan ele alır.

Bunun pratikteki etkisi oldukça önemlidir. Müşteri toplantısı için hazırlık yaparken, tek bir sorguda tüm ilgili araştırmaları, geçmiş iletişimleri ve proje belgelerini arayabilirsiniz. Yeni bir takım üyesini işe alırken, o kişinin odaklandığı alanla ilgili tüm kurumsal bilgileri ortaya çıkarabilirsiniz. Yalnızca arama parçalanmasının ortadan kaldırılması bile her hafta saatler kazandırabilir.

ClickUp gösterge panelleri ile araştırmanın etkisini görselleştirin

Araştırmanın iş sonuçlarına nasıl dönüştüğünü anlamak için tüm ş akışının görünürlük sağlaması gerekir. ClickUp Gösterge Panelleri, ilk bulgulardan tamamlanan eylem öğelerine kadar araştırma sürecini gerçek zamanlı olarak görselleştirir.

Gerçek zamanlı ClickUp Gösterge Panellerinde duygu eğilimlerini, bahsetme hacmini ve yanıt sürelerini görselleştirin ve analiz edin.

Araştırmayı Sonuçlara Dönüştürün

You.com AI, sıkıcı araştırma sürecini odaklanmış, verimli bir sentezleme eylemine dönüştürür. Açık web'i filtreleyerek net, kaynak gösterilen cevaplar sunar, böylece arama için daha az zaman harcayıp düşünmeye daha fazla zaman ayırabilirsiniz.

Ancak, içgörüleri toplamak ancak eyleme dönüştürüldüğünde anlam kazanır.

Bağımsız araştırma araçlarının sürekli karşılaştığı zorluk, yetenekleri değil, izolasyonlarıdır. Bir sistemde yürütülen araştırmalar, yürütülmek üzere manuel olarak başka bir sisteme aktarılmalıdır. Bu boşluk, içgörülerin kaybolmasına, yanlış yorumlanmasına veya basitçe unutulmasına neden olabilir. Araştırmayı doğrudan ş Akışı yürütmeyle bağlantılandırarak bu boşluğu kapatan takımlar, araştırmayı ayrı bir faaliyet olarak ele alan takımlara göre tutarlı bir şekilde daha iyi performans gösterir.

Araştırma ve sonuçlar arasındaki boşluğu kapatmaya hazır takımlar için ClickUp, dış AI destekli araştırmaların iç bilgi, görev yönetimi ve ekip işbirliği ile sorunsuz bir şekilde bağlantı kurduğu birleşik bir çalışma alanı sunar. Artık sistemler arasında kopyalama ve yapıştırma yapmanıza gerek yok. Artık çeviride bağlamı kaybetmenize gerek yok. Sadece içgörüden sonuca doğrudan bir yol var.

ClickUp ile ücretsiz olarak başlayın ve araştırmalarınızın gerçek sonuçlar ürettiği bir Çalışma Alanı oluşturun.

Sık Sorulan Sorular

You.com, AI destekli arama ve araştırma özelliklerine erişim sağlayan birden fazla seviye sunar ve premium planlar ile gelişmiş özelliklerin kilidi açılır. Premium AI modelleri ile sınırsız sorgu gibi daha gelişmiş özellikler için ek plan seçenekleri mevcuttur.

You.com AI, araştırma açısından Google ile karşılaştırıldığında ne gibi farklar gösterir? Temel fark, çıktıdır. Google, sizin gözden geçirip sentezlemeniz gereken bir bağlantı liste sunarken, You.com AI sentezi sizin için yapar ve birden fazla kaynaktan alıntılarla doğrudan bir cevap verir.

You.com AI'nın yerel bir dışa aktarma özelliği yoktur, ancak sentezlenen metni kolayca kopyalayıp başka bir uygulamaya yapıştırabilirsiniz. Takımlar için en iyi uygulama, bulguları eyleme geçirilebilir görevlerle bağlantılı tutmak için ClickUp Docs gibi işbirliğine dayalı bir Çalışma Alanı'na yapıştırmaktır.