Güvenlikli İş Akışları ve Gizlilik için Yerel Yapay Zekayı Kullanma

Çoğu kişi, güçlü AI araçlarını kullanmakla verilerini gizli tutmak arasında bir seçim yapmak zorunda olduğunu düşünür. Ancak aslında ikisini de elde edebilirsiniz. AI'yı yerel olarak çalıştırmak, verilerin donanımınızdan asla çıkmayacağı anlamına gelir. En tekrarlayan görevlerinizi otomasyonla gerçekleştirirken bilgileriniz üzerinde tam kontrol sahibi olursunuz.

Bu kılavuz, Ollama gibi araçları kullanarak güvenli iş akışları için yerel yapay zekayı nasıl kullanacağınızı gösterir. Donanımınızın özelliklerine uygun açık kaynaklı modelleri nasıl seçeceğinizi öğreneceksiniz. Ayrıca, gizli belgeleri yerel olarak işleyen otomasyonlu iş akışları oluşturmayı da öğreneceksiniz.

Ayrıca, ClickUp gibi tek bir alanda ş akışlarını merkezileştirmeyi de inceleyeceğiz. 😎

Yerel AI Nedir?

Yerel yapay zeka, verilerinizi harici bulut hizmetlerine göndermek yerine, büyük dil modellerini (LLM'ler) tamamen kendi donanımınızda (dizüstü bilgisayarınız veya şirket içi sunucunuz gibi) çalıştırmanız anlamına gelir. Bu, mühendislik ve ürün tasarımından hukuk ve finans departmanlarına kadar hassas bilgileri işleyen tüm takımlar için uygundur.

Çoğu bulut tabanlı yapay zeka aracında, komutlarınız, belgeleriniz ve verileriniz üçüncü taraf sunuculara aktarılır. Bu bilgilerin nasıl işlendiği, depolandığı veya kullanıldığı üzerinde kontrolünüz kalmaz.

Buna karşılık, yerel yapay zeka verilerinizi ortamınızın içinde tutar. Ş akışlarınızın güvenliği ve veri koruması üzerinde tam kontrol sizde kalır.

Elbette bunun bir bedeli vardır. Yerel yapay zeka kurmak, daha fazla teknik çaba ve önceden donanım yatırımı gerektirir. Ancak bu, harici sağlayıcılara olan bağımlılığınızı tamamen ortadan kaldırır. Cihaz üzerinde yapılan çıkarım sayesinde bilgileriniz tam olarak istediğiniz yerde kalır.

Güvenli takım akışları için yerel yapay zekanın önemi

🔎 Biliyor muydunuz? Her 10 tüketiciden sadece 1'i finansal, iletişim veya biyometrik veriler gibi hassas bilgileri yapay zeka destekli sistemlerle paylaşım yapmayı isteklidir.

Bu tereddüt, B2B takımları için giderek artan bir gerçeği yansıtıyor. Bulut tabanlı yapay zeka ile, esasen şirketinizin fikri mülkiyetini üçüncü bir tarafa teslim ediyorsunuz. Hukuk, finans veya İK takımları için bu, büyük bir sorumluluk yaratıyor.

Yerel yapay zeka, yapay zekayı kendi donanımınıza taşıyarak bu dinamikleri değiştirir. İşte bunun günlük operasyonlarınız için neden önemli olduğu:

Veri sızıntısını ortadan kaldırın: Özel kodların veya gizli müşteri sözleşmelerinin, rakiplerinizin kullanabileceği halka açık bir modeli eğitmek için kullanılmasını önleyin

Yasal düzenlemelere uyum sağlayın: Hassas veriler hiçbir zaman uluslararası sınırları aşmadığı veya üçüncü taraf sunuculara ulaşmadığı için Hassas veriler hiçbir zaman uluslararası sınırları aşmadığı veya üçüncü taraf sunuculara ulaşmadığı için GDPR veya HIPAA kurallarına uyun

İnternet bağımlılığından kurtulun: Kesinti sırasında veya bulut erişiminin kısıtlı olduğu yüksek güvenlikli ortamlarda karmaşık Kesinti sırasında veya bulut erişiminin kısıtlı olduğu yüksek güvenlikli ortamlarda karmaşık veri analizi veya taslak hazırlama görevlerini gerçekleştirin

Maliyetleri öngörülebilir şekilde yönetin: Takımınız büyüdükçe artan API ücretlerinden kaçının; çünkü tek maliyetiniz, halihazırda sahip olduğunuz donanımdır

Yerel yapay zekayı mevcut araçlarınızla entegre ederek, güvenlikten ödün vermeden işlerinizi otomasyonla otomatikleştirebilirsiniz.

⚠️ Ancak, bu sorunun daha da kötüye gidebileceğini unutmamak önemlidir. Takımınız birden fazla AI aracını benimsemek isteyebilir ve bu da AI'nın kontrolsüz yayılmasına, yani denetim veya strateji olmaksızın AI araçlarının çoğalmasına yol açabilir. Bu durum, para israfına, çaba tekrarlanmasına ve güvenlik risklerine yol açabilir.

Sonuç olarak, bu durum güvenlik tehdit modelinizi genişletir ve izlemeyi zorlaştırır.

📮ClickUp Insight: Düşük performanslı takımlar 15'ten fazla aracı aynı anda kullanma eğilimindeyken, yüksek performanslı takımlar araç setlerini 9 veya daha az platformla sınırlayarak verimliliklerini korurlar.

Yerel AI'yı çalıştırmak için neye ihtiyacınız var?

Yapay zekayı yerel olarak çalıştırmak için özel bir süper bilgisayara ihtiyacınız yok. Modellerin oluşturulma biçimindeki son değişiklikler, halihazırda sahip olduğunuz donanımla işe başlamanıza olanak tanıyor. Yapılacak şey, donanımın birkaç belirli kriteri karşılamasını sağlamak.

Donanım gereksinimleri

Kullanabileceğiniz AI modellerinin boyutu ve hızı donanımınıza bağlıdır. Güçlü bir makine daha karmaşık akıl yürütme modellerini çalıştırmanıza olanak sağlarken, daha küçük modeller de şaşırtıcı derecede yetenekli hale gelmiştir.

VRAM'li GPU: En az 12 GB VRAM'e sahip özel bir NVIDIA kartı, çoğu takım için şu anda en ideal seçenektir. Bu kart, Llama 3.3 (8B) veya Mistral Small gibi orta boyutlu modelleri yüksek hızlarda çalıştırmanıza olanak tanır

Sistem RAM'i: Üst düzey bir GPU'nuz yoksa, yükü bilgisayarınızın RAM'i üstlenir. 32 GB, tarayıcınızı ve proje yönetimi araçlarınızı açık tutarken bir modeli çalıştırmak için yeterli kapasite sağlar

Birleşik bellek (Mac kullanıcıları için): M serisi yongaya (M2, M3 veya M4) sahip bir Mac kullanıyorsanız, RAM ve GPU belleğiniz arasında paylaşım vardır. Bu, modelin tüm bellek havuzuna erişebilmesi nedeniyle Mac'leri yerel yapay zeka için özellikle verimli hale getirir

Hızlı depolama: Modeller genellikle 5 GB ile 50 GB arasında değişen büyük dosyalardır. Yeni bir modeli yüklerken uzun bekleme sürelerini önlemek için NVMe SSD kullanmak çok önemlidir

🔎 Biliyor muydunuz? Bir PC kurmak, birkaç ay öncesine göre çok daha pahalı hale geldi. Daha önce 32 GB DDR5 bellek kiti 130 doların altındaydı, ancak şimdi aynı kitlerin fiyatı 400 doların üzerine çıktı. Bu değişim, sistem performansınızın düşmeden modelleri çalıştırmak için yeterli kapasiteye ihtiyaç duyduğunuzdan, 32 GB'yi ciddi yerel AI işleri için yeni asgari gereksinim haline getirdi.

Yazılım gereksinimleri

Yazılım, donanımınız ile yapay zeka arasında bir köprü görevi görür. Bunu çalıştırmak için artık bir geliştirici olmanıza gerek yok.

İşletim sistemi: Yapay zeka için Linux doğal ortam olsa da, Windows ve macOS artık aynı derecede yetkin hale gelmiştir. Windows kullanıcıları, Linux benzeri bir ortam için WSL2'yi kullanabilir; ancak birçok araç artık doğrudan Windows üzerinde çalışmaktadır.

Model yöneticileri: Ollama veya LM Studio gibi araçlar en kolay başlangıç noktasıdır. Bu araçlar, modeli donanımınıza sığacak şekilde otomatik olarak sıkıştırarak niceleme işlemini gerçekleştirir.

Sürücüler: Donanımınız için en son sürücülere ihtiyacınız olacak; örneğin, NVIDIA kartları için en son CUDA sürücüsü gibi. Çoğu modern yükleyici, kurulum sırasında bunu sizin için kontrol edecektir.

Açık kaynaklı LLM seçenekleri

Ücretsiz olarak indirebileceğiniz açık ağırlıklı modellerde patlama yaşanıyor. Bu modeller Meta (Llama), Mistral ve Alibaba (Qwen) gibi şirketler tarafından geliştiriliyor. Kapalı sistemlerin aksine, bu modellerin nasıl çalıştığını ve verilerinizin nereye gittiğini tam olarak görmenizi sağlıyor.

Büyük bir dil modeli seçerken yazılım lisansına dikkat edin. Çoğu model Apache 2.0 veya MIT lisansını kullanır; bu da aylık abonelik ücreti ödemeden iş operasyonlarınızda bu modelleri kullanmanıza olanak tanır. Bu modeller donanımınızda çalıştığı için gizli iş akışlarınıza doğrudan entegre olurlar.

Örneğin, yerel bir modeli kullanarak şirket içi e-postalar hazırlayabilir, toplantı tutanaklarını özetleyebilir veya özel veri kümelerini analiz edebilirsiniz. Bu sayede en hassas proje ayrıntılarınız ve stratejik notlarınız makinenizde kalır.

🧠 İlginç Bilgi: Apple’ın M serisi yongaları, gizlilik odaklı takımlar için benzersiz bir mimari avantaj sunar. Mac’in Birleşik Bellek özelliği, yapay zekanın tüm sistem RAM’ini sanki özel grafik belleğiymiş gibi kullanmasına olanak tanır. Bu, 128 GB RAM ile donatılmış bir MacBook'un, normalde 10.000 doların üzerinde maliyetli özel kurumsal donanım gerektiren devasa ve son derece sofistike modelleri çalıştırabileceği anlamına gelir.

Takım İş Akışları için En İyi Yerel AI Modelleri

Doğru modeli bulmak için, modelin güçlü yönlerini takımınızın görevleri ve donanım kapasiteleriyle eşleştirin.

Genel amaçlı modeller

Bunlar, yerel kurulumunuzun iş gücü kaynaklarıdır. E-postalar hazırlamak, proje güncellemelerini özetlemek veya yaratıcı fikirler üretmek için bunları kullanın.

Llama 4 Scout (17B): 10 milyon belirteçlik bir bağlam penceresine sahiptir; bu özellik sayesinde binlerce sayfalık metni tek seferde işleyebilirsiniz

Mistral Small 4: Uzman karışımı mimarisi kullanır; bu, her görev için parametrelerinin yalnızca bir kısmını etkinleştirdiği anlamına gelir

Qwen 3.5 (7B): Takımınız teknik belgeleri birden fazla dilde yönetiyorsa, tutarlı bir şekilde üstün performans gösterir

Akıl yürütme ve araç kullanımı için modeller

LLM ajanlarının çok adımlı sorunları çözmesi, karmaşık mantığı takip etmesi veya ş akışlarınızda otonom bir ajan olarak hareket etmesi gerektiğinde bunları kullanın.

Llama 4 Maverick: Doğal olarak çok modludur. Bu özelliği, görsel bağlamın metin kadar önemli olduğu karmaşık grafikler veya finansal tabloları analiz etmesi gereken takımlar için ideal hale getirir.

Phi-4 (14B): STEM ve mantıksal akıl yürütme için optimize edilmiştir. Genellikle çok daha büyük ve pahalı modeller gerektiren veri doğrulama veya karmaşık matematik görevleri için kullanın.

DeepSeek-R1: İçsel düşünce zincirini gösterir; bu da, riskli analizlerde mantığını doğrulamanıza yardımcı olur. Derinlemesine araştırma ve stratejik planlama için idealdir

Göreve özel modeller

Bazen, özel bir araç genel bir yardımcıdan daha verimlidir. Bu modeller, ş akışınızın belirli bir kısmı için optimize edilmiştir.

Qwen 3-Coder-Next: Depo ölçeğinde mantığı anlar, böylece birden fazla dosyada hata düzeltmeleri önerebilir veya kodu yeniden yapılandırabilir. Tüm bunları, takımınızın özel stil kılavuzlarına uyarak yapar.

Voxtral Mini: Bir kayıttaki farklı konuşmacıları tanımlar ve gizli toplantı kayıtlarını aranabilir metne dönüştürür. Tamamen çevrimdışı çalışır, veri sızıntısını önlemek için idealdir

Nomic Embed v1. 5: Gizli belgelerinizi semantik arama için matematiksel verilere dönüştürür. Bu sayede, takımınızın iç bilgi tabanında sadece anahtar kelimelerle değil, anlamlara göre de arama yapabilirsiniz

Artık kendi makinenizde modelleri çalıştırmak için yazılım mühendisi olmanıza gerek yok. Birkaç kullanıcı dostu uygulama, teknik kurulum işlemlerini birkaç dakika içinde sizin için hallediyor.

Ollama ve OpenWebUI

Hız ve esneklik istiyorsanız Ollama tam size göre. Arka planda çalışır ve basit bir arayüz üzerinden model kitaplığınızı yönetir.

Temel bir araç olarak başlasa da, çoğu kişi bunu OpenWebUI ile birlikte kullanır. Bu, tarayıcınıza, zaten bildiğiniz bulut tabanlı araçlara benzeyen ve aynı hissi veren gelişmiş bir sohbet deneyimi ekler. Ayrıca, bilgisayarınızdaki diğer uygulamaların AI modellerinizle güvenli bir şekilde iletişim kurması için yerel bir köprü oluşturur.

LM Studio

Geleneksel bir masaüstü uygulamasını tercih ediyorsanız, LM Studio mükemmel bir alternatiftir. Bu uygulama, yapay zeka için bir uygulama mağazası gibi çalışır. Bu uygulamayı kullanarak sadece birkaç tıklamayla yeni bir modeli arayabilir, indirebilir ve model ile sohbet edebilirsiniz.

Uygulama, yerleşik donanım algılama özelliğine sahiptir, bu sayede ayarlarınızı belirli GPU veya RAM'inize uyacak şekilde otomatik olarak yapılandırır. Bu, tek bir satır kod bile yazmadan farklı modelleri denemek istiyorsanız, harika bir başlangıç noktasıdır.

GPT4All

Yalnızca gizlilik ve belge analizine odaklanan takımlar için GPT4All, güvenilir ve basit bir çözümdür. Özel bir grafik kartı bulunmayan eski dizüstü bilgisayarlar da dahil olmak üzere neredeyse her bilgisayarda çalışır.

En kullanışlı özelliği, yerel dosyalarınızla doğrudan sohbet edebilme yeteneğidir. Uygulamayı sabit diskinizdeki bir klasöre yönlendirebilirsiniz; yapay zeka, o belirli belgelerle ilgili soruları yanıtlayacaktır. Tüm bunlar, belgeleri üçüncü taraf bir sunucuya yüklemeye hiç gerek kalmadan gerçekleşir.

Güvenli İş Akışları için Yerel Yapay Zeka Nasıl Kurulur?

Bu adım adım kılavuzda, güvenli ve yerel AI ş akışları oluşturmak için yaygın olarak desteklenen bir araç olan Ollama kullanılmaktadır.

1. Adım: Ollama'yı yükleyin

Kullandığınız işletim sistemine uygun yükleyiciyi resmi web sitesinden indirin. Önceki Windows sürümlerinde Linux alt sisteminin manuel olarak kurulumunun yapılması gerekirken, mevcut sürüm yerel bir uygulama olarak kurulur.

Ollama aracılığıyla

Yükleme işlemi sadece birkaç dakika sürer. Yükleme tamamlandığında, terminalinizi veya komut istemini açın ve ollama --sürüm yazarak hazır olup olmadığını kontrol edin.

2. Adım: Bir modeli indirin ve çalıştırın

Bir yapay zekayı kullanmaya başlamak için, ağırlıklarını makinenize aktarmanız gerekir. İlk denemeniz için Llama 3.2 (3B) veya en yeni Mistral gibi kompakt ama güçlü bir model deneyin.

İndirmeyi başlatmak için ollama run llama3. 2 komutunu kullanın.

İnternet hızınıza bağlı olarak, bu işlem genellikle birkaç dakika sürer. İndir işlemi tamamlandığında, terminale doğrudan bir komut yazarak sabit diskinizdeki modelden anında yanıt alabilirsiniz.

3. Adım: Ş Akışı aracınıza bağlantı kurun

Yerel yapay zekanın gerçek değeri, onu günlük görevlerinize entegre etmenizden gelir. Ollama çalışırken, http://localhost:11434 adresinde otomatik olarak bir yerel sunucu başlatır. Bu, diğer uygulamaların modelinizle iletişim kurması için güvenli bir köprü oluşturur.

Bu sunucu standart OpenAI protokolleriyle uyumlu olduğundan, API adresini değiştirerek onu otomasyon platformlarına veya dahili komut dosyalarına bağlayabilirsiniz. Örneğin, yerel bir belge arama aracını bu adrese yönlendirebilirsiniz. Bu sayede, metni buluta hiç göndermeden gizli dosyaları özetleyebilirsiniz.

Yerel AI Akışları için Güvenlik En İyi Uygulamaları

AI'yı yerel olarak çalıştırmak, gizlilik açısından atılmış büyük bir adımdır. Ancak, verileri yerel olarak depolamak, artık bu verileri korumakla sorumlu olduğunuz anlamına gelir. Üçüncü taraf bulut ihlali riskini ortadan kaldırmış olsanız da, donanımınızı ve takımınızın modellerle etkileşim biçimini güvenlik altına almanız gerekir.

Aşağıdaki en iyi uygulamaları izleyin:

Ağ yalıtımı: API erişimini güvenilir iç ağlarla sınırlayarak AI sunucunuzun genel internetten erişilemez olmasını sağlayın

Giriş doğrulama: Verileri modele göndermeden önce tüm verileri temizleyin. Bu, belgelerdeki veya e-postalardaki gizli kötü niyetli komutları engeller

Erişim denetimleri: Yalnızca yetkili kullanıcıların model eylemlerini tetikleyebildiğinden emin olmak için AI uç noktanızda kimlik doğrulama uygulayın

Denetim günlüğü: Uyumluluk ve güvenlik soruşturmalarına yardımcı olmak için tüm model etkileşimlerinin kaydını tutun

Konteyner izolasyonu: Modellerinizi Docker gibi sanal ortamlarda çalıştırın. Bu, olası bir güvenlik ihlalinin temel sistem dosyalarınıza ulaşmasını engeller

Düzenli güncellemeler: Ollama gibi araçlar için en son yamaları yükleyerek yeni keşfedilen güvenlik açıklarına karşı korunmaya devam edin

Hız sınırlaması: Tek bir kullanıcı veya komut dosyasının isteklerle sunucunuzu aşırı yüklemesini önlemek için, belirli bir dönemde kaç sorgu yapılabileceğini kontrol etmek üzere hız sınırlaması uygulayın

🔎 Biliyor muydunuz? Komut satırı tabanlı manipülasyonlar artık teorik bir tehdit değildir. Yakın zamanda yapılan bir Gartner anketi, kuruluşların %32'sinin geçen yıl AI uygulamalarına yönelik kötü niyetli bir komut satırı saldırısı yaşadığını ortaya koydu. Bu saldırılar, yerel modelinizi manipüle ederek önyargılı veya yetkisiz çıktılar üretmesine neden olabilir.

Takımınız için Güvenli AI Akışı Oluşturma

Yerel sunucunuz çalışmaya başladığında, onu günlük işlerinize entegre edebilirsiniz. Bu, basit bir aracı gizli bir verimlilik motoruna dönüştürür. Bunu yapmanın en etkili yolu, Geri Alma ile Güçlendirilmiş Üretim (RAG) yöntemidir.

Bu süreç, yerel yapay zekanızı kendi dosyalarınızın bulunduğu gizli bir veritabanına bağlar. Buluta tek bir bayt bile yüklemeden, şirketinize özgü bağlamı kullanarak soruları yanıtlayabilirsiniz.

Ayrıca, yapay zekanın işlerinin insan takım üyeleri tarafından gözden geçirildiği " insan döngüsü" ş akışları da tasarlayabilirsiniz. Bu, doğruluğu garanti ederken çıktınızı önemli ölçüde hızlandırır.

İşte birkaç pratik örnek:

Belge analizi: İç raporları veya müşteri geri bildirimlerini özetleyerek anahtar içgörüler elde edin

Taslak oluşturma: Takım üyelerinin üzerinde çalışıp iyileştirebilmesi için e-postaların veya proje güncellemelerinin ilk sürümlerini oluşturun

Veri sınıflandırma: Gelen görevleri, isteğin belirli içeriğine göre otomatik olarak kategorize edin

Toplantı hazırlığı: Yerel sürücünüzde depolanan ilgili proje dosyalarını analiz ederek konuşma konuları oluşturun

Kod incelemesi: Fikri mülkiyetinizi üçüncü taraflara ifşa etmeden, özel kaynak kodunuz hakkında geri bildirim alın

📮ClickUp Insight: Yapay zeka olgunluk anketimiz, iş yerinde yapay zekaya erişimin hala sınırlı olduğunu gösteriyor: %36'sı hiç erişemiyor ve sadece %14'ü çoğu çalışanın bunu gerçekten deneyebildiğini söylüyor. Yapay zeka, izinler, ek araçlar veya karmaşık kurulumların arkasında kaldığında, takımlar bunu gerçek, günlük işlerinde deneme şansı bile bulamıyor.

AI Ş Akışları için Yerel AI Kullanımının Sınırlamaları

Yerel yapay zeka güçlü bir araçtır, ancak her soruna sihirli bir çözüm değildir. Sınırlamalarını anlamak, bir görevin ne zaman kendi donanımınızda tutulacağını ve ne zaman bulutu kullanacağınızı belirlemenize yardımcı olur. Bazı takımlar için teknik ve finansal ödünler, gizlilik avantajlarından daha ağır basabilir.

Yetenek sınırı: Üst düzey özel modeller, karmaşık muhakeme ve yaratıcı nüanslar konusunda açık kaynaklı sürümlerine kıyasla hâlâ hafif bir üstünlüğe sahiptir

Donanım yatırımı: Büyük modellerde yüksek performans elde etmek için önemli miktarda VRAM'e sahip pahalı GPU'lar gerekir. Bu, küçük takımlar için yüksek bir başlangıç maliyeti oluşturabilir

Bakım masrafları: Sağlayıcının destek ekibi olmadan tüm yazılım güncellemeleri, donanım sorunlarının giderilmesi ve güvenlik yamalarından siz sorumlusunuz

Teknik uzmanlık: Yerel ortamı optimize etmek, model nicelleştirme ve sunucu yapılandırması konusunda pratik bilgi gerektirir

Güvenlik yönetimi: Bulut hizmetlerinden farklı olarak, yerel modellerde yerleşik denetim özelliği bulunmaz. Kendi içerik filtrelerinizi ve güvenlik önlemlerinizi uygulamanız gerekir

Güç tüketimi: Kendi sunucularınızda veya iş istasyonlarınızda büyük ölçekli yapay zeka modellerini çalıştırmak, elektrik tüketiminizi ve soğutma ihtiyaçlarınızı önemli ölçüde artırabilir

Birçok takım, hassas veriler için yerel yapay zeka, maksimum kapasite gerektiren daha az hassas görevler için ise bulut yapay zekasını kullanan hibrit bir yaklaşım benimsiyor. İşte bu ikisi arasındaki karşılaştırmanın kısa bir özeti:

Faktör Yerel yapay zeka Bulut yapay zekası Veri gizliliği Tam kontrol Sağlayıcıya gönderilen veriler Kurulum karmaşıklığı Daha yüksek Daha az Sürekli maliyetler Donanım + elektrik Belirteç başına ücretler Model yetenekleri İyi, gelişiyor Son teknoloji Bakım Kendi kendini yöneten Sağlayıcı tarafından yönetilen

ClickUp, AI Destekli Güvenli İş Akışlarını Nasıl Destekliyor?

ClickUp Brain ile tek bir arayüzden birden fazla LLM kullanın

Günümüzde çoğu takım bir ikilemle karşı karşıyadır: Güçlü bulut yapay zekasını kullanıp verilerinizin nereye gittiği konusunda endişelenmek ya da yerel modeller kurup sürekli ek maliyetlerle uğraşmak. ClickUp, yapay zekanın zaten işinizin yürütüldüğü sistemin içinde bulunduğu birleşik bir yapay zeka çalışma alanı olarak hareket ederek bu ikilemi ortadan kaldırır.

ClickUp Brain, görevlerinizi, belgelerinizi ve takım iletişiminizi tek bir yerden anlamak üzere tasarlanmış, doğrudan ClickUp Çalışma Alanı’na entegre edilmiş bir yapay zeka katmanıdır. Ayrı araçlara veya kırılgan entegrasyonlara gerek kalmadan, tam bağlam içinde yapay zeka desteği sunar.

Güvenli AI ş akışları oluşturmayı hedefleyen takımlar için, bağlam ve kontrolün bu birleşimi, deneme aşaması ile gerçek anlamda benimseme arasındaki farkı oluşturur.

🌟 ClickUp ayrıca SOC 2 uyumludur ve sorumlu AI yönetimi için ISO 42001 standartlarına uymaktadır. Bu, verilerinizin asla üçüncü taraf modelleri eğitmek için kullanılmamasını sağlar ve işinizi şirket içi bir kurulumla aynı güvenle otomasyonla gerçekleştirmenize olanak tanır.

ClickUp Brain ile arama ve otonom ş akışlarına erişin

Verileriniz Çalışma Alanı'nda güvence altına alındığında, ClickUp Brain görevlerinizden ve belgelerinizden gerçek zamanlı olarak değer çıkarır.

AI yerleşik olduğundan, yerel kurulumları yavaşlatan bağlam boşluğunu ortadan kaldırır. Doğru yanıt verebilmesi için proje geçmişinizin tam bir görünümünü gerektiren sorular sorabilirsiniz:

Uzun bir teknik özetin içinden, sürümler arasında gezinmeden nihai kararları belirleyin

Görev yorumlarından ve durum değişikliklerinden paydaş güncelleme taslakları oluşturun

ClickUp Brain ile saniyeler içinde bağlamsal yanıtlar alın

ClickUp Brain, belgeleriniz, görevleriniz ve sohbetlerinizdeki belirli içeriği analiz ederek çalışma alanı verilerinize dayalı yanıtlar üretir. Bu, projeniz geliştikçe yapay zekanın her zaman en güncel bağlama sahip olmasını sağlar.

Bu, takımınızın proje geçmişini manuel olarak yeniden açıklamaya veya bağlantısız araçlar arasında veri aktarmaya gerek kalmadan içgörülerden yararlanmasını sağlar.

💡Profesyonel İpucu: Enterprise AI Search'ü kullanarak tüm harici araçlarınızdan bilgi alabilir ve Çalışma Alanınızın kapsamını daha da genişletebilirsiniz. Örneğin, "Pipeline'daki tüm açık anlaşmaları göster" gibi kapsamlı bir soru sorun; ClickUp Brain, Slack, Google Drive ve Gmail dahil olmak üzere bağlı uygulamalarınızı tarayarak kaynak gösterimli, güvenilir bir yanıtı gerçek zamanlı olarak sunacaktır. Bu, birden fazla platformda dağınık halde bulunan verileri, Çalışma Alanınızdan hiç ayrılmadan herhangi bir dosyayı, mesajı veya görevyi bulabileceğiniz tek bir, arama yapılabilir bilgi katmanına dönüştürür.

Otomasyon ve yapay zeka ile görevleri akıllıca yönetin

ClickUp Brain sadece pasif olarak yardımcı olmakla kalmaz, görev sisteminizde aktif olarak iş yapar. Şunları yapabilir:

Toplantı notlarından veya Belgelerden görevler oluşturun

Büyük teslimatları alt görevlere bölün

Geçmiş etkinliklere göre görev sahipleri önerin

Proje bağlamına göre son tarihler önerin

Ayrıca görev durumlarını güncelleyebilir, uzun yorum konularıyla ilgili net bir sonraki adımlar şeklinde özetleyebilir ve engelleyicileri, yürütmeyi yavaşlatmadan önce işaretleyebilir.

ClickUp'ta AI ve otomasyonun gücünü birleştirin

ClickUp Otomasyonları ile birleştirildiğinde, bu bir kapalı döngü sistemi haline gelir: AI, çalışma alanınızda yapılan değişikliklere göre ş akışlarını (görev atama, paydaşları bilgilendirme veya öncelikleri güncelleme gibi) tetikleyebilir.

Örnek olarak, bir belge tamamlandığında, kimse araçlar arasında manuel olarak veri aktarmadan görevler otomatik olarak oluşturulabilir ve atanabilir.

💟 Bonus: ClickUp Brain MAX'ı "karar hafızanız" haline getirin. Bunu şu amaçlarla kullanın: Uzun yorum konularıını net kararlar ve sonraki adımlar halinde özetleyin

Önemli dönüm noktalarının ardından belgeleri "neler değişti ve neden" bilgisiyle güncelleyin

Görevler, toplantılar ve güncellemelerden haftalık karar günlükleri oluşturun Zamanla bu, Brain MAX'ın başvurabileceği canlı bir kurumsal bilgi katmanı oluşturur. Böylece, sorulara tek başına yanıt vermek yerine, geçmiş kararları, öncelikleri ve kalıpları göz önünde bulundurarak yanıt vermeye başlar. İşte o zaman AI, "yardımcı" olmaktan "güvenilir" olmaya geçer—özellikle bağlam ve izlenebilirliğin önemli olduğu güvenlikli AI ş akışlarında.

Super Agents ile büyük ölçekte güvenlikli, bağlam farkındalıklı yürütme elde edin

ClickUp'ın Süper Ajanları, ClickUp Brain'i bir adım öteye taşıyor: işlere yardımcı olmaktan, işleri aktif olarak yürütmeye kadar. Bu ajanlar, önceden tanımlanmış kurallara ve gerçek zamanlı bağlama göre ş akışlarını izlemek, eylemler gerçekleştirmek ve çalışma alanınızda görevleri koordine etmek üzere yapılandırılabilir.

ClickUp Super Agents ile ş akışlarını hızlandırın

Örneğin, bir Süper Ajan şunları yapabilir:

Gelen talepleri veya Belgeleri izleyin ve bunları sahipleri ve son teslim tarihleri ile birlikte otomatik olarak yapılandırılmış görevlere dönüştürün

Proje ilerlemesini izleyin ve riskleri veya gecikmeleri daha da büyümeden tespit edin

Koşullar karşılandığında çok adımlı otomasyonları tetikleyin; örneğin, paydaşları bilgilendirme, öncelikleri güncelleme veya takip görevleri oluşturma gibi

Bu ajanlar, görevlerinizi, belgelerinizi ve izin yapınızı tam olarak bilerek, tamamen ClickUp'ın birleşik Çalışma Alanı içinde çalışır. Bu şu anlama gelir:

Verileri harici AI sistemlerine veya orkestrasyon araçlarına aktarmanıza gerek yoktur

Sadece görmeye yetkili oldukları verilere erişirler

Takımınızla aynı izin sınırları içinde hareket ederler

Super Agents ile iş hakkında daha fazla bilgi edinin:

Belgelerinizdeki AI yardımından yararlanın

ClickUp Dokümanlar ile yapay zeka desteği, dokümantasyon akışlarınıza doğrudan entegre edilir. Takımlar, platformdan ayrılmadan proje özetleri hazırlayabilir, uzun raporları özetleyebilir, eylem ögelerini çıkarabilir veya farklı hedef kitleler için içeriği yeniden yazabilir.

Bu, güvenli AI ş akışları açısından önemlidir çünkü en büyük risklerden biri, hassas bilgilerin kopyalanıp harici araçlara yapıştırılmasından kaynaklanır. ClickUp'ta, veri hareketini en aza indirir ve İzinler aracılığıyla erişim üzerinde tam kontrol sağlarsınız.

Son Karar: Gizli AI Yığınınızı Oluşturma

Yerel yapay zeka, veri gizliliği ve uyumluluk üzerinde tam kontrol sağlarken yapay zekadan yararlanır. Ancak bu yol, donanım, teknik kurulum ve sürekli bakım için önemli bir yatırım gerektirir.

Yerel veya bulut yapay zeka kullanıyor olsanız da güvenlik uygulamaları kritik önemini korur. En etkili strateji genellikle hibrit bir yaklaşımı içerir: en hassas işlemler için yerel yapay zeka kullanırken, günlük verimlilik için yönetilen, güvenli çözümlerden yararlanmak.

Ödünleşmeleri göz önünde bulundurmak çok önemlidir; birçok takım için, kendi kendine yapılan bir çözümün getirdiği ek yük doğru seçim olmayabilir.

Altyapı yükü olmadan güçlü AI verimliliği isteyenler için, ClickUp Brain gibi yönetilen çözümler cazip bir orta yol sunar. Kurulum karmaşıklığı olmadan kurumsal düzeyde güvenlik sağlar.

ClickUp'ı ücretsiz olarak kullanmaya başlayın ve takımınız için güvenli, bağlamsal ve yapay zeka destekli akışları keşfedin.

Sık Sorulan Sorular

Takım iş akışları için yerel yapay zeka ile bulut tabanlı yapay zeka arasındaki fark nedir?

Yerel yapay zeka tamamen kendi donanımınızda çalışır ve verilerin iç ağınızdan asla çıkmamasını sağlarken, bulut tabanlı yapay zeka işleme için üçüncü taraf sunuculara komutlar gönderir. Yerel kurulumlar tam veri egemenliği ve çevrimdışı erişim sağlarken, bulut hizmetleri doğrudan veri kontrolünden ödün vererek daha yüksek hesaplama gücü ve kullanım kolaylığı sunar.

Takımlar, gizli proje verileriyle yerel AI modellerini nasıl kullanabilir?

Takımlar, modeli şirket içi gizli dizinlere yönlendirerek hassas belgeleri, özel kodları ve finansal kayıtları işlemek için yerel yapay zekayı kullanabilir. Çıkarım işlemi cihaz üzerinde gerçekleştiği için, genel LLM eğitim kümelerine maruz kalma riski olmadan otomatik özetleme, veri çıkarma ve dahili bilgi aramaları gibi görevleri gerçekleştirebilirsiniz.

Yerel AI modelleri, iş görevleri için ChatGPT kadar yetenekli mi?

Llama 3 ve Mistral gibi birçok açık kaynaklı yerel model, artık taslak hazırlama, kodlama ve özetleme gibi rutin iş görevlerini yüksek düzeyde yerine getirebiliyor. GPT-4o gibi üst düzey bulut modelleri, son derece karmaşık akıl yürütme konusunda hâlâ lider konumda olsa da, yerel modeller günlük iş operasyonlarının %90'ında benzer bir performans sunarken, gizlilik açısından da önemli ölçüde daha iyi sonuçlar sağlıyor.

Yerel olarak AI çalıştırmak ile bulut AI hizmetlerini kullanmak arasında ne gibi avantaj ve dezavantajlar vardır?

Temel tercih, yerel AI ile tam veri gizliliği ile bulut AI'nın bakım gerektirmeyen ölçeklenebilirliği arasında seçim yapmaktır. AI'yı yerel olarak çalıştırmak, önceden donanım yatırımı ve teknik uzmanlık gerektirir, ancak tekrarlayan API ücretlerini ve veri sızıntısı risklerini ortadan kaldırır. Bulut AI'nın dağıtımı daha hızlıdır, ancak sürekli abonelik maliyetleri ve üçüncü taraf verilere bağımlılık içerir.