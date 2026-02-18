En İyi 15+ Grok AI Komutu ve Bunları Kullanma Yöntemleri

Çoğumuz Grok AI'yı diğer tüm sohbet robotlarını denediğimiz gibi denedik: hızlı bir soru sorduk, cevabı gözden geçirdik ve devam ettik. Ancak Grok artık sadece başka bir bot değil.

Tek bir yılda, yaklaşık 687 milyon web ziyareti çekerek, takımınızın gerçekten bahsettiği en iyi araçlar arasına sessizce tırmandı. Aynı zamanda, ChatGPT'den yaklaşık 24 kat daha az tekil ziyaretçiye sahiptir, bu da çoğu insanın Grok AI komutlarının gerçek işler için neler yapabileceğinin sadece yüzeyini kazıdığını anlamına gelir.

Bu makale, Grok'u projelerinizin gerektirdiği çıktı biçimini tam olarak sağlayan komutlarla derinlemesine araştırma, planlama ve hatta görüntü oluşturma için güvenilir bir ortak haline getirmenin yollarını ele alarak bu boşluğu dolduruyor.

Grok için iyi bir komut istemi nedir?

Grok AI komutları iş yaptığında, bunun nedeni modele ne istediğinizi, neden istediğinizi ve sonunda ne görmeyi beklediğinizi söylemeleridir.

1. Netlik ve özgüllük

En iyi komutlar kısa yaratıcı özetler gibi okunur. Grok araştırma için iyidir, ancak şunları yapmanız gerekir:

Zaman aralıklarını, bölgeleri, metrikleri ve hatta dahil edilecek rakipleri belirtin.

Akademik ve genel web kaynaklarını belirtin

Alıntılar, güvenilirlik kontrolleri ve şeffaflık isteyin

Bazen önemli bilgileri manuel olarak çapraz kontrol etmeniz gerekir. Bununla birlikte, isteğiniz ne kadar net olursa, Grok'u o kadar iyi kullanabilirsiniz.

2. Bağlam ve rol tanımı

Grok, kim gibi davranması gerektiğini bildiğinde çok farklı davranır: akademik yardımcı, teknik analist, uyum uzmanı veya pazarlama stratejisti.

Rol ve bağlam, modele aynı soruya hangi bakış açısını uygulayacağını söyler, böylece cevap takımınız için alakalı olur.

3. Çıktı biçimi özellikleri

Her güçlü komut, Grok'a çıktının nasıl yapılandırılacağını (rapor, kontrol listesi, karşılaştırma tablosu, adımları içeren yol haritası) söyleyerek sona erer. En iyi sonuç veren araştırma komutları, her zaman bir belgeye veya göreve doğrudan yapıştırabileceğiniz bir biçim tanımlar.

4. Açıklayıcı sorularla takip etme

İlk cevabı bir taslak olarak düşünün. Takip soruları sorun, kapsamı daraltın ve yanlış anlamaları düzeltin. Bu hızlı karşılıklı iletişim, genel bir cevabı gerçek dünya örnekleriniz ve verilerinizle desteklenen bir cevaba dönüştürür.

🧠 Biliyor muydunuz: Küresel komut mühendisliği pazarının boyutu 2023 yılında 222,1 milyon ABD doları olarak tahmin ediliyor ve 2030 yılına kadar 2,06 milyar ABD dolarına ulaşarak yıllık bileşik büyüme oranı %32,8 olacak.

Grok ile Kullanabileceğiniz Komutlar

Grok AI komutları burada teoriden, olduğu gibi kopyalayabileceğiniz veya kendi özelliklerinize göre ayarlayabileceğiniz bir şeye dönüşür. Sonraki birkaç bölümde, etkili komutların nasıl yazılacağını inceleyecek ve beş endüstri uzmanlığı için hazır örnekler paylaşımında bulunacağız.

Not: Örnek komutlarımızı çalıştırmak ve bunların nasıl çalıştığına dair bir fikir vermek için Grok AI'nın Temel/Ücretsiz sürümünü kullanacağız. Ancak, SuperGrok ve SuperGrok Heavy ücretli planlarının daha da iyi sonuçlar ve özellikler sunması beklenmektedir.

1. İçerik oluşturma ve sosyal medya

İçerik ve sosyal medya için Grok, onu bir takvim oluşturucu olarak değil, yaratıcı bir ortak olarak gördüğünüzde en iyi şekilde çalışır. "Bana bir içerik planı yap" seçeneğini atlayın ve herhangi bir konuya ekleyebileceğiniz birkaç yeniden kullanılabilir komut bloku oluşturun.

Fikir açılarıyla başlayın:

[Sektörünüzde] [konu] hakkında yaygın bir inanca meydan okuyan beş içerik açısı verin Bu fikri üç biçimde dönüştürün: bir tanıtım videoı, bir LinkedIn gönderisi ve bir eğitim karuseli

Ardından perspektif değişiklikleri ve kancaları katmanlayın:

Bu konuyu bir acemi, bir uzman ve bir şüphecinin gözünden, her biri için güçlü bir ilgi çekici unsurla yeniden yazın. Bu konuda gizli olan en beklenmedik veya en az takdir edilen içgörü nedir?

Hızlı bağlantılar için basit bir şablon komut istemini de kullanabilirsiniz:

Bu konu için her biri bir ilgi çekici unsur, bir anahtar nokta ve basit bir eylem çağrısı içeren üç farklı bakış açısı verin

Grok, komutumuza yanıt olarak içerik açıları oluşturuyor

📮ClickUp Insight: Anket katılımcılarımızın %88'i kişisel görevleri için AI kullanıyor, ancak %50'den fazlası iş yerinde AI kullanmaktan çekiniyor. Üç ana engel nedir? Sorunsuz entegrasyon eksikliği, bilgi eksikliği veya güvenlik endişeleri. Peki ya AI çalışma alanınıza entegre edilmiş ve zaten güvenliyse? ClickUp Brain, ClickUp'ın yerleşik AI asistanı, bunu gerçeğe dönüştürüyor. Basit dilde komutları anlar, AI'nın benimsenmesiyle ilgili üç endişeyi de çözerken, sohbetlerinizi, görevlerinizi, belgelerinizi ve bilgilerinizi çalışma alanı genelinde birbirine bağlar. Tek bir tıklama ile cevapları ve içgörüleri bulun!

2. Araştırma ve özetleme

Grok, onu tek satırlık bir AI arama kutusu yerine, sıkı bir brifingle çalışan genç bir analist gibi ele aldığınızda parlar. Ona kaynağı, işi ve çıktı biçimini verirsiniz, ardından analiz ve özetleme gibi zor işleri ona bırakırsınız.

Derinlemesine araştırma veya akademik makaleler için, önce tam metni veya anahtar bağlantıları yapıştırın, ardından sizin için önemli olan noktaları açıklayın. Örneğin:

Anahtar bulguları, metodolojiyi, sınırları ve gelecekteki soruları çıkarın Verilerin zayıf veya güncel olmadığını düşündüğünüz yerleri işaretleyin Bunu, daha sonra diğer iki kaynakla paylaşımımda kullanacağım

Her komutu, ihtiyacınız olan yapıyı tanımlayarak sonlandırın. Bu, şunlar olabilir:

Yönetici özeti sağlayın, ardından alıntılarla bulguları madde madde sıralayın Kısa bir eleştiri bölümü ve görevlere dönüştürebileceğim açık soruların bir listesini oluşturun

🧠 Biliyor muydunuz: Anket katılımcılarımızın %45'i, işle ilgili araştırma sekmelerini haftalarca açık tuttuğunu söylüyor. Diğer %23'lük kesim için ise bu değerli sekmeler, bağlamla dolu AI sohbet konuları içeriyor. Temel olarak, büyük çoğunluk hafızasını ve bağlamı kırılgan tarayıcı sekmelerine dış kaynak olarak veriyor. Bizimle birlikte tekrarlayın: Sekmeler bilgi tabanları değildir. 👀 ClickUp BrainGPT bu konuda oyunun kurallarını değiştiriyor. Bu AI süper uygulaması, Çalışma Alanınızı aramanıza, birden fazla AI modeliyle etkileşim kurmanıza ve hatta tek bir arayüzden bağlamı almak için sesli komutları kullanmanıza olanak tanır.

3. Kod oluşturma ve veri görselleştirme

Grok'a tam bir teknik özet verin. Bu, işi bir junior geliştiriciye açıklarken yaptığınız gibi açıklayıp gerçek verilerle ilişkilendirdiğinizde en iyi sonucu verir.

"API yaz" yerine, isteği, kütüphaneleri ve sınır durumları açıkça belirtin. Örneğin:

/api/users adresine POST isteğini işleyen, kullanıcı adı ve şifreyi doğrulayan, Mongoose ile MongoDB'ye kaydeden, başarı durumunda 201, başarısızlık durumunda 400 hata mesajı ile yanıt veren bir Node.js Express rotası yazın API/kullanıcı/:ID'yi çağıran, yükleme durumunu gösteren, hataları işleyen ve Material UI kullanarak adı, e-posta ve avatarı görüntüleyen bir React bileşeni oluşturun. Bu fonksiyon [fonksiyon yapıştır] için mutlu yollar ve uç durumları kapsayan pytest birim testleri yazın

Grok'tan sonuçları grafiklere dönüştürmesini de isteyebilirsiniz:

Bu CSV'yi [yapıştır] kullanarak, 2-3 faydalı grafik önerin ve bunları oluşturmak için Matplotlib ile Python kodunu yazın, ayrıca her grafiğin neyi gösterdiğine dair kısa bir analiz yapın

4. Grok'un görüntü modeli aracılığıyla görüntü düzenleme veya oluşturma

Grok'un görüntü oluşturma özelliğinin güzel bir yanı, " komut mühendisliği diline" ihtiyaç duymamanızdır. Sohbet ana sayfasından "Görüntü oluştur" seçeneğini seçin, Grok AI'nın Imagine uygulaması açılacak ve burada basit, anlaşılır bir dil kullanarak görüntüler oluşturabilirsiniz.

Komut yazarken dört aşamalı bir yaklaşım izleyin:

Konu

İstediğiniz değişikliği yapın

Ruh hali

Stil

Örneğin:

Masada duran yeniden kullanılabilir su şişesinin ürün fotoğrafı, daha parlak aydınlatma, rahat bir ortam, yumuşak stüdyo stili

Ardından düzenlemeleri tek seferde biriktirebilirsiniz. Grok'tan sahneyi aydınlatmasını, arka planı değiştirmesini ve üç ayrı komut yerine tek bir komutla üstüne metin eklemesini isteyin.

Daha şık bir görünüm için "yumuşak dramatik gölgelerle altın saat ışığı" gibi bir şey deneyebilirsiniz.

💡 Profesyonel İpucu: Görsel talimatları test ederken, en iyi görüntüleri ve komutlarını ClickUp Docs içinde hızlı şablon olarak kaydedin. Öncesi ve sonrası çekimleri aynı belgeye ekleyebilir ve takımınızla tek bir yerde inceleyebilirsiniz.

5. Grok için uzman veya ileri düzey komutları (mühendislik seviyesi)

Grok AI komut istemini kullanmak için Uzman modunu seçebileceğiniz zaman budur. Uzman modu, Grok'un teknik takımınızda ekstra bir beyin gibi davranmaya başladığı moddur. Modelin cevap vermeden önce ara akıl yürütme adımlarını izlemesini sağlar, bu da zor mühendislik problemleri için mükemmeldir.

İyi bir ana komut, tek seferlik değil, tüm görevlerde yeniden kullanabileceğiniz bir komuttur. Örnek:

Siz bir personel düzeyinde mühendisiniz. Aşağıdaki sistemi tasarlamak ve uygulamak için yardıma ihtiyacım var: [kısa açıklama]. Dört aşamada işinizi yapın

Hedefi, girdileri, kısıtlamaları ve başarısızlık koşullarını kendi kelimelerinizle yeniden ifade edin

Üç mimari önerin, avantaj ve dezavantajları karşılaştırın (performans, karmaşıklık, maliyet, güvenilirlik, takım becerilerinin uygunluğu)

Birini seçin ve Think modunda tasarımı adım adım düşünün: veri akışları, API'ler, veri yapıları, hata yönetimi ve gözlemlenebilirlik

Çekirdek yol, temel testler ve takımımla doğrulamam gereken açık sorular içeren kısa bir risk günlüğü için çıktıya hazır kod üretin

💡 Profesyonel İpucu: Böyle bir ana komut istemini paylaşılan bir alanda kaydedin, böylece tüm takımınız aynı süreci kullanır ve yığınınız veya standartlarınız değiştiğinde küçük değişikliklerle güncelleyin.

Adım Adım: Etkili Grok Komutları Oluşturma

Grok'a uzun bir metin yapıştırmadan önce, biraz yavaşlayıp isteğinizi katmanlar halinde oluşturmanızda fayda var. İşte çoğu görevde yeniden kullanabileceğiniz basit bir yapı.

Doğru modu seçerek başlayın: Hızlı taslaklar için Fast'ı, gelişmiş muhakeme veya daha derin analizlere ihtiyaç duyduğunuzda Expert veya Heavy'yi kullanın. Web destekli cevaplara ihtiyaç duyduğunuzda DeepSearch'ü etkinleştirin.

Doğru bağlamı ekleyin: Ek dosyalar ekleyin, verileri yapıştırın veya Drive veya OneDrive'dan metin içeriği ekleyin, böylece Grok tahminde bulunmak zorunda kalmaz. Her dosyanın ne olduğunu ve nasıl kullanılmasını istediğinizi bahsetmeyin.

Uygun bir kişilik seçin: Bir Bir yazma asistanı , hukuk danışmanı veya özel bir proje kişiliği, Grok'u beklediğiniz üslup ve derinliğe yönlendirir.

Net bir hedef yazın : Amacınızı bir cümle ile belirtin, ardından önemli kısıtlamaları ekleyin. Hedef kitle, uzunluk, bölgeler veya önem verdiğiniz araçlardan bahsetmeyin.

Hassas bir biçimle bitirin: Sonucu doğrudan belgelere, sunumlara veya görevlere ekleyebilmeniz için bölümler, madde işaretleri, tablolar veya kod blokları isteyin.

Grok'a Komut Verirken Sık Yapılan Hatalar ve Tuzaklar

Grok AI ile iş şekliniz engel teşkil ederse, iyi yapılandırılmış Grok AI komutları bile amacına ulaşamayabilir. Bu üç alışkanlık, her yanıtın kalitesini sessizce sınırlar.

İlk yanıtı kabul etme

İlk cevap nadiren nihai taslak olur. Bunu bir başlangıç noktası olarak değerlendirin ve Grok'tan sürecini iyileştirmesini isteyin. Şu tür takip sorularını deneyin:

"Bu kısım çok yararlı. [Belirli bir noktayı] biraz daha ayrıntılı olarak açıklayabilir misiniz?"

"Bu yaklaşımın olası dezavantajları nelerdir?"

"Benim durumum için somut bir örnek verebilir misiniz?"

Öğrenme stilinizi göz ardı etmek

Açıklama anlamlı gelmiyorsa, Grok'a en iyi nasıl öğrendiğinizi söyleyin, böylece çıktıyı beyninize göre şekillendirebilir. Şu gibi komutları kullanın:

"Ben görsel öğrenen biriyim. Diyagram veya tablo kullanabilir misiniz?"

"Bunu takip edebileceğim basit adımlara ayırın"

"Yazılım takımlarından gerçek dünya örnekleriyle açıklayın"

Önceki konuşmaları temel almama

Her seferinde yeni başlamak, bağlamı ortadan kaldırır ve anlayışı yavaşlatır. Önceki sohbetlere ve sonuçlara başvurun:

"[konu] hakkındaki son araştırmamıza dayanarak, denediğim şey ve sonuçları şöyledir. Bundan sonra neyi ayarlamalıyım?"

Grok'un Üstün Olduğu ve Eksik Olduğu Alanlar

Grok, doğru bağlamda mükemmel, yanlış bağlamda ise sinir bozucu olabilir. Modelin doğal olarak nerede parladığını ve nerede hala koruyucu önlemler almanız gerektiğini bilmek yardımcı olur.

Artıları

Özellikle hukuki, teknik veya ürün konularında çok katmanlı analiz gerektiğinde karmaşık soruları iyi bir şekilde ele alır.

Haberler, finans ve araştırma görevleri için gerçek zamanlı web ve verileri alır, böylece cevaplar zaman içinde donmuş gibi hissettirmez.

Metin, kod ve görüntüler üzerinde iş yapar, bu da her şeyi tek bir konuşmada tutmayı kolaylaştırır ve farklı araçlar arasında geçiş yapma ihtiyacını ortadan kaldırır.

Uzun sohbetler boyunca bağlamı korur, böylece her seferinde projenizi yeniden açıklamak yerine aynı fikri tekrar edebilirsiniz.

Eksileri

Hala rakiplerine göre daha düşük benimseme ve daha az entegrasyonlar oranına sahiptir, bu da eksik eklentiler, ş Akışlar ve belgeler olarak ortaya çıkmaktadır.

Çevrimiçi kaynaklara gerçek zamanlı erişim, aktif olarak alıntılar ve kaynak kontrolleri talep etmezseniz önyargı, güncel olmayan içerik veya düşük güvenilirlik sorunlarına yol açabilir.

Takımınız başka platformlarda çalışıyor ve tarafsız bir altyapıya ihtiyaç duyuyorsa, X ekosistemiyle sıkı bir uyum sınırlayıcı olabilir.

Geliştirici ve kurumsal destek hala yetersiz olduğundan, Grok etrafında ciddi sistemler geliştiren takımlar genellikle ek doğrulama, izleme ve yedekleme araçlarına ihtiyaç duyar.

Günlük Akışlar için Grok Alternatifi

Grok'un hala bazı yapılacak işleri var. Ses modu etkileyici olsa da, görüntü oluşturma özelliği henüz yeterince gelişmiş değil. Yazmak için bir AI aracı, görüntü oluşturmak için başka bir AI aracı ve kod oluşturmak veya düzeltmek için başka bir AI aracı kullanmak zorunda kalırsanız, bu durum AI'nın yayılmasına sonuç verir. Yani, birbirleriyle iletişim kuramayan, işleriniz hakkında hiçbir bilgiye sahip olmayan ve abonelik ücretleri biriken birden fazla AI aracı kullanmak zorunda kalırsınız. Bu nedenle, yığınınızda Grok ile birlikte kullanılabilecek (veya bazen onun yerini alabilecek) bir Grok alternatifi gerekir. Bu alternatiflerden biri, ClickUp proje yönetimi platformu içindeki kapsamlı bir AI destekli asistan olan ClickUp Brain'dir. ClickUp Brain, ClickUp Çalışma Alanı'na sorunsuz bir şekilde entegre edilmiş bir dizi AI özelliğidir. Projeleri zaten bulunduğu yerde kullanabilirsiniz, böylece her yanıtta gerçek proje bağlamını, görevleri ve yorumları alabilir.

ClickUp Brain'in belgeleri inceleme ve özetleme konusunda nasıl çalıştığını görmek için deneme komutunu deneyin

ClickUp Brain, Grok'u tek başına kullanmayı nasıl iyileştirir?

ClickUp Brain, bağımsız Grok komutlarında karşılaşabileceğiniz bazı sınırları şu şekilde ele almaktadır:

Canlı işlerden elde edilen derin bağlam: ClickUp Brain, görevlerinizi, belgelerinizi, yorumlarınızı ve durumlarınızı görebilir, böylece yanıtlar son teslim tarihleri etrafındaki önceliklere yansıtılır.

Ş Akışı tabanlı eylemler: Yanıtları araçlara kopyalamak yerine, takımınızın çalıştığı yerde görevler oluşturabilir, alanları güncelleyebilir, alt görevler oluşturabilir ve özetleri kaydedebilir.

Rol farkındalığına sahip yardım: CSM'ler, PM'ler, mühendisler ve liderler aynı AI'yı kullanabilir, ancak farklı çıktılar elde edebilirler: durum özetleri, stand-up notları, hata düzeltme kontrol listeleri veya yönetici özetleri.

ClickUp BrainGPT ile araçlar arası arama: ClickUp BrainGPT, ClickUp ve bağlı uygulamalardan (Drive veya Slack gibi) bağlam bilgilerini alır, böylece birden fazla AI sekmesi arasında geçiş yapmak yerine soruları tam bir resimle yanıtlayabilirsiniz.

Azaltılmış AI yayılması : Tek bir AI katmanı yazma, planlama, analiz ve destek ş akışlarını destekler, böylece her fonksiyon için ayrı Grok tarzı araçlar kullanmanıza gerek kalmaz. Tek bir AI katmanı yazma, planlama, analiz ve destek ş akışlarını destekler, böylece her fonksiyon için ayrı Grok tarzı araçlar kullanmanıza gerek kalmaz.

Kurumsal düzeyde güvenlik: Tüm bunlar, üçüncü taraf veri eğitimi ve saklama konusunda sıkı sınırlamalar içeren ClickUp'ın güvenli yığını (GDPR, ISO, HIPAA ve SOC 2 uyumlu kontroller dahil) üzerinde çalışır.

ClickUp Brain'de rol tabanlı komutları kullanarak rolünüzün özel ihtiyaçlarını karşılayın

Bir Reddit kullanıcısı ClickUp ile ilgili deneyimlerini paylaşıyor:

Evet. ClickUp Brain, dürüst olmak gerekirse, bana çok fazla zaman kazandırıyor. İçerik sektöründe çalıştığım için AI'yı öncelikle yazmak için kullanıyorum. Ayrıca yazdıklarımı da düzenleme yapıyor (harika!). Bana gerçekten yardımcı olan bir diğer şey de Docs. Biçim seçeneklerini, özellikle de afişleri çok seviyorum.

Evet. ClickUp Brain, dürüst olmak gerekirse, bana çok fazla zaman kazandırıyor. İçerik sektöründe çalıştığım için AI'yı öncelikle yazmak için kullanıyorum. Ayrıca yazdıklarımı da düzenliyor (harika!). Bana gerçekten yardımcı olan bir diğer şey de Docs. Biçimlendirme seçeneklerini, özellikle de afişleri çok seviyorum.

ClickUp Brain'i Grok tarzı komutlarla kullanmanın anahtar yolları

Uzun görevleri, biletleri veya belgeleri özetlemesini isteyin, böylece paydaşlar birkaç satırda bağlamı kavrayabilirler.

Kaba bir fikri veya toplantı notunu alt görevler, sahipler ve son teslim tarihleri içeren yapılandırılmış bir görev listesine dönüştürün.

Farklı hedef kitleler için mesajları yeniden yazın veya uyarlayın: özel müşteriler, yöneticiler veya iç takımlar

Sprintler, hesaplar veya projeler için durum güncellemeleri ve ilerleme özetleri saniyeler içinde oluşturun.

İyi tasarlanmış bir komuttan standart şablonlar (onboarding playbook'ları, QBR çerçeveleri, sürüm kontrol listeleri) oluşturun.

ClickUp BrainGPT'yi kullanarak ClickUp + harici araçlarda arama yapın , ardından bulduğu her şeyi kullanarak bir yanıt veya plan taslağı hazırlayın.

Dosyaları veya bağlantıları ekleyin ve BrainGPT'nin sürümleri karşılaştırmasını, anahtar kararları çıkarmasını veya riskleri ortaya çıkarmasını sağlayın.

Sesli notları veya hızlı ClickUp BrainGPT sohbetlerini ClickUp görevlerine dönüştürün, böylece fikirleriniz ayrı AI araçlarında kaybolmasın.

Bu şekilde, Grok keşif ve deneme için kullanışlı kalırken, ClickUp Brain ve ClickUp BrainGPT gerçek bağlam, sahiplik ve takip gerektiren günlük komutları yönetir.

🌟 Bonus: Grok benzeri AI yardımı, ancak daha fazla özel özelleştirme ve çok adımlı ş akışları mı istiyorsunuz? ClickUp'ın AI Süper Ajanlarını seveceksiniz. Süper Ajanlar, çalışma alanınızın görevlerine, belgelerine, sohbetlerine ve bağlı uygulamalarına erişim ile ClickUp platformuna derinlemesine entegre edilmiştir. Süper Ajanları, izinleri, bellekleri ve erişebilecekleri araçlar/veriler dahil olmak üzere oluşturabilir, yapılandırabilir, özelleştirebilir ve kontrol edebilirsiniz. Bu komutlar, kritik eylemler için insan onayı almak da dahil olmak üzere, ClickUp içinde işbirliğine dayalı, sezgisel ve esnek etkileşimler için tasarlanmıştır.

ClickUp ile Daha Akıllı AI Komutları Oluşturun

Tüm bunlardan çıkarılacak bir ders varsa, o da Grok'un size verdiğiniz talimatlar kadar güçlü olduğudur. Net roller, yapılandırılmış çıktılar ve akıllı takip işlemleri, onu bir sohbet penceresinden araştırma, kodlama ve yaratıcı işler için güvenilir bir ortağa dönüştürür.

Ayrıca, yaygın tuzakları, iyileştirme için daha akıllı stratejileri ve Grok'un her şeyi gerçek projelere ve kişilere bağlı tutmak için ClickUp Brain ve ClickUp BrainGPT gibi araçların desteğine hala ihtiyaç duyduğu alanları da gördük.

AI'nın yayılmasını azaltmaya ve takımınızın işini yapmak için daha bağlantılı bir sistem oluşturmaya hazırsanız, sizinle görüşmek isteriz. Bu kurulumun nasıl olabileceğini keşfetmek için ClickUp'ı ücretsiz deneyin.

Sık Sorulan Sorular (SSS)

Grok AI komutları, Grok'a bir görev (araştırma, yazma, kodlama veya analiz) gerçekleştirmesi için verdiğiniz yazılı talimatlardır. İyi komutlar, hedefini, bağlamını ve çıktı biçimini tanımlar, böylece takımlar sonuçları ş Akışlarında gerçekten kullanabilirler.

Hedef kitle, kısıtlamalar ve istediğiniz yapı hakkında net olun. Kaynak materyali paylaşın, adım adım mantık yürütülmesini isteyin ve her zaman iyileştirmelerle takip edin. İlk cevabı nihai cevap olarak değil, geliştireceğiniz bir taslak olarak değerlendirin.

Evet. Konuyu, istenen değişikliği, ruh halini ve stili sade bir dille açıklayabilir, ardından "parlaklaştır, arka planı değiştir ve başlık metni ekle" gibi düzenlemeleri sıralayabilirsiniz. Hızlı konsept görselleri ve sosyal medyaya uygun varlıklar için idealdir.

Standart bir komut bir görevi çözer. Master veya gelişmiş komut, yeniden kullanılabilir bir şablon gibi çalışır: rolleri, kısıtlamaları, akıl yürütme adımlarını ve çıktı yapısını tanımlar, böylece Grok, projeler ve takımlar arasında tutarlı bir şekilde karmaşık, çok adımlı işleri halledebilir.

Grok, keşif, taslak hazırlama ve karar desteği için harikadır, ancak insan incelemesinin yerini almamalıdır. Yüksek riskli veya düzenlemelere tabi işler için, seçenekleri ve içgörüleri ortaya çıkarmak için kullanın, ardından gerçekleri, verileri ve kararları alan uzmanlarıyla doğrulayın.