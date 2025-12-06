Slack Kanallarında, DM'lerde ve Dosyalarda Arama Yapma

Geçen hafta birinin kanala bıraktığı o belgeyi bulmaya çalışıyorsunuz, ancak şimdi 400 mesajın arasında, "Not edildi 🙌" yanıtları ve espresso makinesi memleri arasında kaybolmuş durumdasınız.

Yeniden kaydırmak mı? Hayır, teşekkürler.

Öğleden sonranızı kaosun içinde boşa harcamak yerine, Slack'te daha akıllı arama yapmanın yollarını öğrenin. İhtiyacınız olanı hızlı bir şekilde bulmanıza yardımcı olacak filtreler, kısayollar ve basit püf noktaları size adım adım anlatacağız.

Slack'te Arama Yapma

Yani, bir sürü kanalınız, bir sürü DM'niz ve sağdan soldan gelen dosyalarınız var. Ama mesele şu: Slack'i etkili bir şekilde kullanmak, aklınızı kaçırmadan ihtiyacınız olanı bulabilmek anlamına gelir.

Bunu kolay adımlarla inceleyelim. ⚒️

Adım #1: Arama alanını açın

Slack penceresinin üst kısmında arama çubuğunu göreceksiniz. Bu, başlangıç noktanızdır. Masaüstünde tıklayın veya mobil cihazda dokunun.

Biraz daha hızlı olmak ister misiniz? Arama işlemine doğrudan geçmek için şu kısayolları kullanın:

Mac: Aramayı başlatmak için ⌘ + G tuşlarına basın veya belirli bir kanal veya DM içinde arama yapmak için ⌘ + F tuşlarına basın.

Windows/ Linux: Ctrl + G veya Ctrl + F tuşlarına basın.

Adım #2: İstediğinizi yazın

Slack arama alanına anahtar kelime, kelime öbeği veya konu gibi bir sorgu yazmaya başlayın. Yazarken otomatik olarak son sorgular önerilir veya eşleşen içerikler vurgulanır. Önerilerden birini seçebilir veya Enter tuşuna basarak tüm sonuçları görebilirsiniz.

Slack aracılığıyla

🔍 Biliyor muydunuz? Küresel takım işbirliği yazılımı pazarının boyutunun, tahmin dönem (2024-2032) boyunca yıllık ortalama %11,9 büyüme oranıyla 60,38 milyar dol ara ulaşması bekleniyor.

Adım #3: Değiştiricilerle aramanızı daraltın

İşte burada işler akıllıca hale geliyor. Slack, aradığınızı daha iyi ayarlamanız için bir dizi arama değiştiricisi sunar. Bunlar filtreler gibi çalışır ve sonuçları daraltmanıza ve gereksiz bilgileri gizlemenize yardımcı olur:

in:: Belirli bir kanalda veya DM'de arama yapın (ör. in:#design, in:@maria)

from:: Belirli bir kişiden gelen mesajları bulun (ör. , from:@james)

has:: Yıldız, emoji veya dosya içeren mesajları ara (ör. has:star, has:👍, has:link)

to:: Doğrudan size gönderilen mesajların görünümü (to:me)

before:/after:/on: Mesajları tarihe göre belirleyin (ör. before:2025-05-01)

Alıntılar: Mesajları kelime kelime aramak için "tam ifadeler" kullanın.

📌 Örnek: Sara'nın pazarlama kanalında gönderdiği bir pazarlama raporunu arıyorsunuz. Şu komutu deneyebilirsiniz: 'marketing report in:#takım-pazarlama from:@sara'

Adım 4: Mesaj, dosya, kanal veya kişiye göre sıralayın

Enter tuşuna bastığınızda, Slack arama sonuçlarınızı sekmelere ayırır:

Mesajlar , sohbetle ilgili her şey için

Dosyalar , paylaşılan belgeler, PDF'ler, resimler vb. için.

Kanallar , bir konunun nerede olduğunu hatırlamaya çalışıyorsanız

Kişiler, birinin profilini ararken

İhtiyacınıza uygun sekmeyi tıklayın ve doğru yolda olacaksınız.

💡 Profesyonel İpucu: Slack AI'yı kullanarak uzun konuları özetleyin veya yoğun kanallarda okunmamış mesajları takip edin. Saatlerce süren içerikleri kaydırmadan özetini öğrenmenin harika bir yoludur.

Adım #5: Belirli bir kanal veya DM içinde arama yapın

Bilginin bulunduğu kanalda veya DM'deyseniz, bunu daha da kolaylaştırın:

⌘ + F (Mac) veya Ctrl + F (Windows/Linux) tuşlarına basın, sadece o alanda arama yapılacaktır.

Ana arama çubuğuna anahtar kelimenizi yazın, ardından in:#kanal-adı veya in:@kullanıcı-adı yazın.

Bu, deneyimli kullanıcıların güvendiği hızlı bir kısayoldur.

Örneğin, geçen Salı günü bir mockup paylaşımı olduğunu bildiğinizde #design-review içinde arama yapabilirsiniz.

Adım #6: Dosyaları daha hızlı bulun

Sunum, belge veya hesap tablosuna mı ihtiyacınız var? İşte bunları nasıl elde edebilirsiniz:

Arama çubuğuna anahtar kelimenizi yazın

Sonuçlarda Dosyalar sekmesine tıklayın.

from:@alex veya in:#finance gibi değiştiriciler kullanarak arama alanınızı daraltın.

Bu, özellikle bir son teslim tarihine yetişmeye çalışırken, her kanaldaki "dosyalar" sekmesini kaydırmaktan çok daha iyidir.

💡 Profesyonel İpucu: Bir konuşmanın hangi kanala ait olduğundan emin değilseniz, kanal adı veya ilgili anahtar kelimelerle temel arama yapın ve ardından Kanallar sekmesine tıklayın. Slack, kanal adlarına, konulara veya açıklamalara göre eşleşen sonuçları listeye ekleyecektir.

Adım #7: Daha derinlemesine arama yapmak için filtreleri kullanın

Aramadan sonra Slack size daha fazla filtreleme seçeneği sunar. Filtreler'e tıklayın ve aşağıdakilerle daraltabilirsiniz:

Tarih aralıkları

Mesajı kim gönderdi?

Hangi kanalda?

Bu, mini bir bilgi tabanı araması gibidir ve takımınızın iletişimini düzenli tutmanıza yardımcı olur.

Adım #8: Slash komutlarını deneyin (ileri düzey kullanıcılar için)

Mesaj penceresinde kalarak arama yapmak mı istiyorsunuz?

✅ Şunu deneyin: /search in:#kanal-adı from:@kullanıcı-adı

Arama çubuğu gibi çalışır ve slash komutlarını kullanan kullanıcılar için hızlıdır.

Slack'te Arama Yapmanın Sınırlamaları

Slack, hızlı sohbetler ve takım güncellemeleri için harika bir araçtır, ancak daha sonra bir şeyi bulmak söz konusu olduğunda, her zaman sorunsuz bir şekilde ilerlemez. İşte Slack alternatiflerini keşfetmenize neden olabilecek en yaygın sorunlardan bazıları. 👇

Slack yalnızca Slack içinde yapılan paylaşımlar aracılığıyla gönderilen dahili mesajları ve dosyaları arar: Google Drive veya Dropbox dosyaları bağlantılı olsa bile, tüm içeriği bulmak için bu araçları ayrı ayrı aramanız gerekir.

Arama arayüzü hantal geliyor: Kesin anahtar kelimeleri veya değiştiricileri bilmeden Slack'te arama yapmak, özellikle yeni kullanıcılar için deneme yanılma gibi hissettirebilir.

Çok fazla alakasız sonuç: Ne aradığınızı bilseniz bile, Slack genellikle eski konuşmaları veya alakasız dosyaları gösterir ve doğru olanı bulmanızı zorlaştırır.

Dağınık mesajlar ve metin dosyaları: İçerik, kanallar, DM'ler, grup sohbetleri ve konu dizileri gibi farklı konumlarda bulunur, bu da manuel olarak bir yerden diğerine atlamanız gerektiği anlamına gelir.

Değiştirici tuhaflıkları ve özellik sorunları: Slack'in birleşik arama özelliği, Slack içindeki siloları azaltmaya yardımcı olurken, komutlar bazen çalışmayabilir veya öngörülemez şekilde davranabilir. Küçük yazım hataları veya fazladan boşluklar aramayı bozabilir, bu da aceleniz olduğunda sinir bozucu olabilir.

ClickUp ile Daha İyi Arama Yapın

Slack'in artılarını ve eksilerini keşfettiniz, ancak hala alakasız sonuçlarla boğuşuyor veya araçlar arasında geçiş yapıyorsunuz?

İş için her şeyi içeren uygulama ClickUp, hepsini bir araya getirir. Mesajlar, dosyalar, kararlar ve görevler tek bir yerde bulunur ve bağlamınızı anlayan ve her şeyi tek bir sistemde tutan yapay zeka destekli bir arama asistanı vardır. ClickUp sohbeti ile konu bazlı kanallarda veya DM'lerde işbirliği yapabilir, mesajları görevlere dönüştürebilir ve her tartışmayı bir projeyle bağlantılı tutabilirsiniz.

İş için her şeyi içeren uygulama ClickUp, hepsini bir araya getirir. Mesajlar, dosyalar, kararlar ve görevler tek bir yerde bulunur ve bağlamınızı anlayan ve her şeyi tek bir sistemde tutan yapay zeka destekli bir arama asistanı vardır.

ClickUp Chat ile konu bazlı kanallarda veya DM'lerde işbirliği yapabilir, mesajları görevlere dönüştürebilir ve her tartışmayı bir projeyle bağlantılı tutabilirsiniz.

Ayrıca, ClickUp SyncUps ile herhangi bir sohbetten anında sesli veya video görüşme (ekran paylaşımı ile) başlatabilirsiniz. Hızlı kararlar ve gerçek zamanlı işbirliği, işinizin zaten yürütüldüğü yerde gerçekleşir.

Kurumsal Arama: Her şeyi, her yerde bulun

ClickUp'ın Kurumsal Arama özelliği, tek bir arama çubuğundan ClickUp ve entegre araçlarınızda (Slack, Google Drive, Dropbox, SharePoint, Jira ve daha fazlası) arama yapmanızı sağlar. Artık sekmeler veya platformlar arasında geçiş yapmanıza gerek yok — sadece sorgunuzu yazın ve bağlı tüm uygulamalardan anında sonuçları görün.

ClickUp Enterprise Search, tüm iş içeriğinizi tek bir yerde toplar.

Çalışma Alanı Kurumsal Arama: Yöneticiler bu özelliği etkinleştirerek çalışma alanınızdaki herkesin yönetici hesabının erişebileceği dosya ve mesajları arayabilmesini sağlayabilir. Slack için yalnızca genel kanallar indekslenir.

Kişisel Kurumsal Arama: Desteklenen uygulamalarda kişisel dosyalarınızı ve mesajlarınızı aramak için kendi gizli bağlantılarınızı kurun. (Not: Slack için Kişisel Kurumsal Arama özelliği mevcut değildir. )

Gerçek zamanlı indeksleme: Diğer uygulamalardan gelen yeni Slack mesajları ve dosyalar hızlı bir şekilde (genellikle birkaç dakika içinde) indekslenir, böylece arama sonuçlarınız her zaman güncel olur.

İzinler ve gizlilik: Bulabileceğiniz içerikler, kaynak uygulamadaki erişim haklarınıza ve entegrasyonların nasıl ayarlandığına bağlıdır. Yöneticiler, Çalışma Alanı genelinde arama için hangi sürücülerin, klasörlerin veya kanalların indeksleneceğini kontrol edebilir.

Uzaktaysanız veya sadece hızlı bir özet istiyorsanız, herhangi bir ClickUp Sohbet kanalına veya DM'ye "Catch me up" yazın. ClickUp Brain, son birkaç günün en önemli güncellemelerini, kararlarını ve paylaşılan dosyalarını özetleyecektir, böylece uzun konu dizilerini kaydırmanıza gerek kalmaz. Neden bu kadar güçlü? AI destekli arama sağlar

İhtiyaçlarınıza göre özelleştirilmiş, özlü ve eyleme geçirilebilir bir özet sunar.

Gelişmelerden haberdar olmanıza yardımcı olur — yoğun takımlar ve yöneticiler için mükemmeldir. ClickUp sohbetinde beni yakala, son güncellemelerin anlık özetini sunar

ClickUp Brain: Saniyeler içinde bağlamı bulun

Arama değiştiricileriyle uğraşmaktan bıktınız mı? Sadece sorun. Yapay zeka destekli asistanınız ClickUp Brain, tam anahtar kelimelere ihtiyaç duymadan dosyaları, görevleri, belgeleri veya toplantı notlarını anında konumlandırmanıza yardımcı olur.

Bağlamsal cevaplar ve tavsiyeler için ClickUp Brain'e başvurun.

Doğal dil arama: Basit İngilizce ile sorular sorun; tam anahtar kelimelere veya karmaşık filtrelere gerek yok. Örneğin, "Slack'ten ikinci çeyreğin son pazarlama sunumunu ve Dropbox'tan en son müşteri sözleşmesini göster"

Bağlamsal yanıtlar: ClickUp Brain, çalışma alanınızı ve bağlı uygulamalarınızı anlar, en alakalı görevleri, belgeleri, dosyaları ve hatta Slack mesajlarını gösterir.

Özetleyin ve harekete geçin: Uzun konu dizilerini anında özetleyin, toplantı notları oluşturun veya konuşmalardan eylem öğeleri oluşturun.

İzinlere saygı gösterir: ClickUp ve entegrasyon izinlerinize göre, yalnızca erişiminiz olan sonuçları görürsünüz.

📌 Örnek komut: "Bana 2. çeyreğin son pazarlama sunumunu ve 15 Nisan'da Acme Corp ile yapılan müşteri toplantısının notlarını göster" yazmanız yeterlidir. ClickUp Brain, son halini almış sunum dosyasını çıkaracak, ilgili ClickUp görevine bağlantı verecek ve tam toplantı notlarını veya özetini gösterecektir.

📮 ClickUp Insight: Ankete katılanların %30'u araştırma ve bilgi toplama için yapay zeka araçlarına güveniyor. Peki, iş yerinde kaybettiğiniz o dosyayı veya kaydetmeyi unuttuğunuz o önemli Slack konu dizisini bulmanıza yardımcı olacak bir yapay zeka var mı? Evet! ClickUp'ın yapay zeka destekli Bağlantılı Arama özelliği, entegre üçüncü taraf uygulamalar da dahil olmak üzere tüm Çalışma Alanı içeriğinizi anında arayarak içgörüler, kaynaklar ve cevaplar sunar. ClickUp'ın gelişmiş arama özelliği ile haftada 5 saate kadar zaman kazanın!

ClickUp Bilgi Yönetimi: Tek bir doğru kaynak

ClickUp, bu noktada Slack alternatiflerinden gerçekten ayrılıyor. ClickUp Bilgi Yönetimi ile, SOP'lardan takım notlarına, belgelere ve diğer referans materyallerine kadar takımınızın kolektif bilgilerini tek bir Çalışma Alanı'nda depolayabilir, düzenleyebilir ve geri getirebilirsiniz.

ClickUp, bu noktada Slack alternatiflerinden gerçekten ayrılıyor. ClickUp Bilgi Yönetimi ile, SOP'lardan takım notlarına, belgelere ve diğer referans materyallerine kadar takımınızın kolektif bilgilerini tek bir Çalışma Alanı'nda depolayabilir, düzenleyebilir ve geri getirebilirsiniz.

ClickUp Bilgi Yönetimi ile tüm şirket bilgilerinizi anında depolayın ve erişin.

Birleşik çalışma alanı: SOP'leri, proje belgelerini, toplantı notlarını ve daha fazlasını ClickUp Docs'ta saklayın. Belgeleri, görevleri ve sohbetleri sorunsuz bir bağlam için birbirine bağlayın.

Tamamen aranabilir: Görevler, belgeler, yorumlar, sohbetler ve bağlantı kurulan uygulamalardaki dosyalar dahil her şey anında aranabilir.

Artık kayıp dosyalar yok: Artık ekip arkadaşlarınızdan bağlantıları yeniden göndermelerini istemek veya eski konuları aramak zorunda kalmayacaksınız. Her şey işinizin yapıldığı yerde bulunur.

💡Profesyonel İpucu: ClickUp Chat'i kullanarak konuşmaları işin yapıldığı yerde, yani görevlerin içinde tutun. Artık kaybolan DM'ler veya dağınık konu dizileri yok. Hızlı bir sohbet bir eylem öğesine dönüştüğünde, ClickUp Docs bunu anında yakalamanızı ve ş Akışınıza bağlamanızı sağlar. Sonsuz Slack kaydırmalarına elveda.

Güvenlik, gizlilik ve en iyi uygulamalar

Güçlü şifreleme: Tüm veriler aktarım sırasında (TLS 1. 2/1. 3) ve depolandığında (AES-256) şifrelenir.

Veri işleme: ClickUp AI ve Enterprise Search, AI modellerini eğitmek için verilerinizi kullanmaz. Üçüncü taraf AI sağlayıcıları veri saklama yapmaz.

Yönetici kontrolleri: Yöneticiler, nelerin indeksleneceğini ve kimlerin entegrasyonları bağlayabileceğini belirler. En iyi sonuçlar için, kişisel sürücüleri/klasörleri değil, paylaşılan sürücüleri/klasörleri bağlayın.

Otomatik güncellemeler: Bir dosya veya mesaj kaynak uygulamada silinirse, ClickUp'ın indeksinden de kaldırılır.

Sonsuz Konu Dizilerini Unutun, ClickUp Sizin Yanınızda

Yapılacak işleriniz var, sohbetleri karıştırmak için vaktiniz yok. Slack, konuşmaların akışını sağlar, ancak bilgi bulma zamanı geldiğinde yetersiz kalabilir, özellikle de dosyalarınız ve notlarınız başka araçlarda bulunuyorsa.

İş için her şeyi içeren uygulama ClickUp, hepsini bir araya getirir. Mesajlar, dosyalar, kararlar ve görevler tek bir yerde bulunur ve bağlamı gerçekten anlayan ve birleşik bir sistem oluşturan AI destekli bir arama asistanı vardır.

Öyleyse neden zaman kaybediyorsunuz?