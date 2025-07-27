2025'te Transkripsiyon için En İyi 10 Whisper AI Alternatifi

Whisper AI'yı denediniz ve "Fena değil!" diye düşündünüz — ta ki isimleri karıştırmaya veya mükemmel netlikteki sesinizi yorumlu şiire dönüştürmeye başlayana kadar. Sonra gerçek zamanlı özelliklerin eksik olduğunu fark ettiniz.

Anlıyoruz. Whisper iyidir; açık kaynak modeli, sağladığı çok dilli doğrulukla hayranlar kazanmıştır. Ancak hız, basitlik ve takım işbirliğine değer veriyorsanız, bu özellikler yetersiz kalacaktır.

"Daha iyi bir yol var mı?" diye düşündüyseniz, doğru yerdesiniz. Transkripsiyon denizinde daha çok balık var (aslında, çalışma alanınızda görevleri yerine getiren bir araç var, ancak bununla ilgili daha sonra daha fazla bilgi vereceğiz🧐 ).

Geliştirici, gazeteci veya içerik oluşturucu olun, daha iyi ses tanıma seçeneklerini hak ediyorsunuz.

Bu derlemede, sadece konuşmayı metne dönüştürmekle kalmayıp, tüm iş akışınızı kolaylaştıran sağlam Whisper AI alternatiflerini öne çıkarıyoruz.

Whisper AI Alternatiflerine Genel Bakış

Whisper alternatiflerinin kullanım örnekleri ve fiyatlandırma yapıları aşağıda gösterilmiştir:

Araçlar En uygun Anahtar özellikler Fiyatlandırma* ClickUp İşbirliğine dayalı transkripsiyon, görev yönetimi ve iş akışı otomasyonuna ihtiyaç duyan bireyler, küçük işletmeler, orta ölçekli şirketler, kurumsal müşteriler ve tüm takım boyutları ClickUp ClickUp'ta Konuşma Metnine Dönüştür Brain MAX işbirliğine dayalı belgeler, yerleşik sohbet, görev yönetimi, AI destekli düzeltme ve toplantı transkripsiyonu Sonsuza kadar ücretsiz; Kurumsal müşteriler için özelleştirme seçenekleri mevcuttur Google Bulut Konuşma-Metin Metin tabanlı ses/video düzenleme ve transkripsiyona ihtiyaç duyan multimedya takımları, içerik oluşturucular, podcast yayıncıları ve video düzenleyiciler Çok dilli destek, Chirp modeli, arka plan gürültüsü işleme, gerçek zamanlı ve toplu transkripsiyon Kullandıkça öde; İlk 60 dakika ücretsiz Otter. ai Canlı, işbirliğine dayalı toplantı transkripsiyonu ve AI ajanlarına ihtiyaç duyan hibrit/uzak takımlar, danışmanlar ve toplantı yoğunluğu yüksek takımlar AI ajanları, Google Takvim entegrasyonu, toplantı özetleri, asenkron kanallar Ücretsiz plan mevcuttur; Kullanıcı başına aylık 16,99 $'dan başlar Descript Metin tabanlı ses/video düzenleme ve transkripsiyona ihtiyaç duyan multimedya takımları, içerik oluşturucular, podcast yayıncıları ve video düzenleyiciler Dolgu kelimelerin kaldırılması, AI ses klonlama, transkript aracılığıyla ses/video düzenleme Ücretsiz plan; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 24 $'dan başlar Deepgram Takım işbirliği, çok dilli destek, tarayıcı içi düzenleme ve entegrasyonlar Gerçek zamanlı transkripsiyon, özelleştirilebilir modeller, konuşmacı günlüğü, API entegrasyonu Sınırlı krediye kadar ücretsiz; Ücretli planlar yıllık 4.000 $'dan başlar AssemblyAI Duygu analizi ve AI içgörüleriyle gelişmiş konuşma-metin dönüştürme özelliğine ihtiyaç duyan geliştiriciler, veri bilimcileri ve takımlar Çok dilli destek, video özetleyiciler, konuşmacı günlüğü, özel kelime dağarcığı, duygu analizi Sınırlı krediye kadar ücretsiz; Kullandıkça öde planları 0,15 $/saat'ten başlar IBM Watson Konuşmayı Metne Dönüştürme Güvenli, özelleştirilebilir ve uyumlu transkripsiyon için kurumsal ve yüksek düzeyde düzenlemeye tabi sektörler (sağlık, finans, hukuk) Özel dil/akustik modeller, şirket içi/bulut dağıtımı, birden fazla lehçe, konuşmacı günlüğü Sınırlı krediye kadar ücretsiz; Ücretli planlar aylık 140 $'dan başlar Sonix. ai Hızlı, işbirliğine dayalı, tarayıcı tabanlı transkripsiyona ihtiyaç duyan podcast yayıncıları, gazeteciler ve küçük takımlar Takım işbirliği, çok dilli destek, tarayıcı içi düzenleme, entegrasyonlar Ücretsiz platform kullanımı; Ücretli planlar koltuk başına aylık 16,5 $'dan başlar Happy Scribe İçerik oluşturucular, eğitimciler ve çok dilli altyazılara ve kolay altyazı senkronizasyonuna ihtiyaç duyan küçük takımlar Altyazı senkronizasyonu, çok dilli destek, konuşmacı algılama, dışa aktarma biçimleri Ücretli planlar 60 dakika için 12 $'dan başlar Turbo Scribe Basit, web tabanlı transkripsiyon ve altyazı oluşturmaya ihtiyaç duyan girişimler, öğrenciler ve küçük işletmeler Web tabanlı transkript düzenleyici, konuşmacı tanıma, çoklu dil desteği Ücretsiz plan; Ücretli planlar aylık 20 $'dan başlar

Whisper AI alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Çalışanlar her yıl 258 saatten fazla zamanını yinelenen işler ve gereksiz toplantılarla kaybediyor ve işbirliği faaliyetlerinin %50 oranında artmasıyla bu sayı daha da yükselebilir.

AI transkripsiyon araçları, konuşulan konuşmaları aranabilir, düzenlenebilir metne dönüştürerek bu zaman kaybını azaltmaya yardımcı olabilir. Uzun kayıtları tekrar dinlemek yerine, anahtar noktaları gözden geçirebilir, içgörülerinizi paylaşabilir ve işinize devam edebilirsiniz.

Whisper AI sizin için yeterli değilse, güvenilir bir alternatifte aramanız gereken özellikler şunlardır:

Kullanım kolaylığı : Temiz arayüz, teknik bilgi gerektirmez

Yüksek doğruluk : Arka plan gürültüsünü, birden fazla konuşmacıyı ve aksanları işler

Konuşmacı etiketleri : Kimin ne söylediğini otomatik olarak etiketler

Dil desteği : Çeşitli lehçeleri ve küresel takımları kapsar

AI özetleri : Anahtar noktalar, eylem öğeleri ve takip işlemlerini çıkarır

Tarayıcı içi düzenleme : Transkriptleri hızlı bir şekilde arayın, vurgulayın ve temizleyin

İşbirliği : Takım olarak inceleme ve yorum yapma

Entegrasyonlar : Zoom, Notion, Google Drive ve daha fazlasıyla bağlantı kurar

Güvenlik: Şifreleme ve GDPR/HIPAA uyumluluğu dahildir

📮 ClickUp Insight: Anket katılımcılarının %13'ü zor kararlar almak ve karmaşık sorunları çözmek için AI kullanmak istiyor. Ancak, sadece %28'i işlerinde AI'yı düzenli olarak kullandığını söylüyor. Olası bir neden: Güvenlik endişeleri! Kullanıcılar, hassas karar verme verilerini harici bir AI ile paylaşmak istemeyebilir. ClickUp, AI destekli problem çözmeyi güvenli Çalışma Alanınıza getirerek bu sorunu çözer. SOC 2'den ISO standartlarına kadar, ClickUp en yüksek veri güvenliği standartlarına uygundur ve çalışma alanınızda üretken AI teknolojisini güvenle kullanmanıza yardımcı olur.

Whisper AI'ya En İyi Alternatifler

ClickUp'ta yazılımları nasıl inceliyoruz? Editör takımımız şeffaf, araştırma destekli ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, böylece önerilerimizin gerçek ürün değerine dayandığından emin olabilirsiniz. ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet burada bulabilirsiniz.

Güvenilir bir Whisper AI alternatifinin nasıl olması gerektiğini artık bildiğinize göre, incelemeye değer en iyi seçenekleri keşfedelim:

1. ClickUp (Tek bir yerde kolay transkripsiyon ve görev izleme için en iyisi)

ClickUp'ı ücretsiz deneyin ClickUp ile toplantıları transkripsiyonlayın, tartışmaları özetleyin ve tüm konferanslarınızı kolayca yönetin

ClickUp, iş için her şeyi içeren bir uygulamadır. Transkripsiyon dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere basit, güçlü ve kapsamlı özellikleriyle Whisper AI'nın karmaşıklığını ortadan kaldırır.

Günlük iş akışınızla sorunsuz bir şekilde entegre olan, toplantılarınızı otomatik olarak işleyen ve tüm tartışmaları, önemli noktaları ve eylem öğelerini tek bir yerde düzenleyen hepsi bir arada bir platformdur.

ClickUp Konuşma Metnine

⭐️ ClickUp Brain MAX'taki metne konuşma özelliği ile işinizde 10 kat daha fazla AI gücü: işinizi bildiği için sizi gerçekten anlayan süper güçlü bir masaüstü AI asistanı.

Talk to Text özelliğini kullanarak sesinizle soru sorun, dikte edin ve işlerinizi ellerinizi kullanmadan, her yerden gerçekleştirin

Sesinizi ve doğal dil komutlarını kullanarak görevler oluşturun ve atayın, takım üyelerinizi @etiketleyin, mesajlar gönderin ve daha fazlasını yapın

AI ile işlerinizi tamamlamak için 40 farklı dil arasından seçim yapın

Ayrıca, Brain MAX ile şunları yapabilirsiniz

ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint ve bağlı tüm uygulamalarınızda + internette anında arama yapın

ChatGPT, Claude ve Gemini gibi düzinelerce bağlantısız AI aracını, yazma, kodlama, proje yönetimi ve daha fazlası için tek bir bağlamsal, kurumsal çözüme dönüştürün

Talk to Text'in çalışma alanınızda nasıl çalıştığını merak mı ediyorsunuz? Aşağıdaki videoyu izleyin:

ClickUp AI Not Alıcı

Şimdi, toplantı transkripsiyon süper aracı ClickUp AI Notetaker'ı ele alalım.

Zoom, Google Meet veya Microsoft Teams toplantılarınıza ekleyebilir ve bir saate kadar ses ve video kaydı yapabilirsiniz. Konuşmayı konuşmacı tanıma ve zaman damgaları ile transkripsiyonlayarak, anında kullanılabilir, aranabilir bir transkript oluşturur.

ClickUp AI Notetaker ile toplantıları otomatik olarak transkripsiyonlayın

Hepsi bu kadar değil. Notetaker ayrıca akıllı özetler oluşturur, anahtar noktaları vurgular ve sonraki adımları çıkarır, bunları kontrol listelerine ve hatta ClickUp Görevleri aracılığıyla tam teşekküllü Görevlere dönüştürür.

Bu özellik sayesinde, sahipleri atayabilir, öncelikleri belirleyebilir, öznitelikleri ayarlayabilir ve her şeyi yolunda tutmak için bunları kontrol listelerine veya alt görevlere bölebilirsiniz.

Eylem öğelerini izlenebilir ClickUp Görevlerine dönüştürün

Tüm içeriğiniz (kayıtlar, transkriptler, özetler ve Görevler) doğrudan gizli ClickUp Belgelerine kaydedilir, böylece hiçbir şey kaybolmaz ve daha sonra her şeyi kolayca bulabilirsiniz.

🎥 ClickUp'ın AI Notetaker'ının toplantıları nasıl dönüştürdüğünü izleyin:

Ayrıca, yinelenen toplantı notu şablonlarını kullanarak gündemleri yapılandırabilir, tartışma noktalarını izleyebilir ve atanan görevleri ve son teslim tarihlerini takip edebilirsiniz.

Transkripsiyona özel iş akışları için ClickUp, özel bir Ses Transkripsiyonu İş Kapsamı şablonu bile sunar. Bu şablon, dosyaları yönetmenize, konuşmacı verilerini izlemenize ve Tablo, Takvim ve Gantt gibi görünümler arasında geçiş yapmanıza olanak tanır.

ClickUp Brain

Transkripsiyonun yanı sıra, ClickUp Brain ile çok daha fazlasını yapabilirsiniz. Bu AI motoru, belgelerin tamamını veya belgeler içindeki seçili metinleri özetleyebilir ve hızlı ilerleme güncellemeleri oluşturarak uzun transkriptlerin veya toplantı notlarının anlık özetlerini sunar.

Bu sayede Brain, tüm takımların manuel çaba harcamadan proje durumuna göre uyumlu çalışmasını sağlar.

Toplantıları özetleyin, içgörüler elde edin ve eylem öğelerini ClickUp Brain ile Görevlere dönüştürün

Bir takip hazırlamak veya toplantı gündemini iyileştirmek mi istiyorsunuz? ClickUp Brain bunu da halledebilir. Notlarınızı yeniden yazmanıza veya genişletmenize yardımcı olur, düşüncelerinizi düzenler ve transkriptlerinizin yararlı, paylaşılabilir içgörüler haline gelmesini sağlar. Hatta bir toplantıdan belirli bölümleri çıkarmasını veya gündeminizde iyileştirmeler önermesini bile isteyebilirsiniz.

İster tek başına çalışan bir oluşturucu ister hızlı hareket eden bir takımın parçası olun, ClickUp düzenli ve hesap verebilir olmanıza yardımcı olur.

ClickUp Entegrasyonları

Zoom, Microsoft Teams ve UpMeet dahil 1.000'den fazla ClickUp Entegrasyonu ile bu araç , mevcut iş akışınıza tam olarak uyar.

Toplantı araçlarınızı ClickUp ile senkronize edin Toplantılarla ilgili her şeyi tek bir yerde bulabileceğiniz entegrasyonlar

Tercih ettiğiniz toplantı platformunu senkronize edin, gerçek zamanlı transkripsiyon otomatik olarak başlar. Ayrıca, kayıtları, önemli noktaları ve eylem öğelerini doğrudan ClickUp'a otomatik olarak senkronize eden MeetGeek gibi araçlar aracılığıyla toplantı verilerini de aktarabilirsiniz.

Kısacası, ClickUp, Whisper AI'nın yaptığı her şeyi alır ve üzerine ekler: sıkıcı kısımları otomatikleştirir, favori araçlarınızla entegre eder ve konuşmaları eyleme dönüştürür. Transkripsiyon, görev yönetimi ve verimlilik, hepsi tek bir güçlü platformda.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Toplantı görevlerini yönetin, atanan kişileri ekleyin ve ilerlemeyi izleyin

50'den fazla eylem tetikleyicisini kullanarak yinelenen toplantı görevlerini otomatikleştirin

ClickUp AI Takviminde toplantı programlarını haritalayın

Görevleri Dokümanlar, Sohbet ve Beyaz Tahtalara bağlayarak birleşik bir iş akışı elde edin

Gerçek zamanlı ClickUp Gösterge Panelleri ile proje ilerlemesini takip edin

ClickUp Brain'i kullanarak toplantı notlarını düzenleyin, yeniden yazın veya genişletin, belgeleri daha kısa ve eyleme geçirilebilir hale getirin

ClickUp sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, kapsamlı özellikleri ilk başta biraz fazla bulabilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

TrustRadius'ta yer alan bir yorumda şöyle yazıyor:

Scrum ritüelimizdeki günlük toplantılarımızı kolaylaştırmak ve hızlandırmak için kullanıyoruz. Sprint'imin ilerlemesini, görevlerimin ilerlemesini takip etmeme ve tüm işlerim için düzenli bir arka plan tutmama yardımcı oluyor.

Scrum ritüelimizdeki günlük toplantılarımızı kolaylaştırmak ve hızlandırmak için kullanıyoruz. Sprint'imin ilerlemesini, görevlerimin ilerlemesini takip etmeme ve tüm işlerim için düzenli bir arka plan tutmama yardımcı oluyor.

2. Google Cloud Speech-to-Text (Sık sık toplantı yapan global takımlar için en iyisi)

Teknik masraf olmadan hızlı, doğru ve ölçeklenebilir transkripsiyona mı ihtiyacınız var? Google Cloud Speech-to-Text iyi bir seçim olabilir. Whisper AI, açık kaynaklı ve ücretsiz olmasıyla popüler olsa da, manuel kurulum, yerel işlem gücü ve sürekli bakım gerektirir. Bu, geliştiriciler için sorun olmayabilir, ancak büyük ölçekte güvenilirliğe ihtiyaç duyan bir takımınız varsa ideal değildir.

Google Speech-to-Text API, gürültülü ortamlarda bile gerçek zamanlı ve toplu transkripsiyon, konuşmacı günlüğü ve yüksek doğruluk desteği sunar. Ayrıca Google'ın altyapısı, güvenliği ve AI geliştirmeleriyle birlikte gelir.

Google Cloud Speech-to-Text'in en iyi özellikleri

125'ten fazla dil ve varyantta konuşma tanıma özelliğine erişin

Gelişmiş doğruluk için Google'ın gelişmiş Chirp modelini kullanın

Sesleri gerçek zamanlı olarak veya toplu olarak transkripsiyonlayın

Daha temiz transkriptler için otomatik noktalama işaretlerini etkinleştirin

Yerleşik gürültü dayanıklılığı ile arka plan gürültüsünü kontrol edin

Daha net konuşmalar için birden fazla ses kanalını ayırın

Google Bulut Konuşma-Metin sınırlamaları

Bu Whisper AI alternatifi, akış oturumlarını 25 KB mesaj boyutuyla beş dakikayla sınırlar

Yalnızca 16 bit PCM WAV gibi belirli ses biçimlerini destekler

Google Cloud Speech-to-Text fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Google Cloud Speech-to-Text değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,6/5 yıldız (200'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

📖 Ayrıca okuyun: Yazılarınızı Geliştirecek En İyi AI Paragraf Özetleyiciler

🧠 İlginç bilgi: Amerikalı Engelliler Yasası (ADA) ve FCC, işitme engelli izleyicilerin erişilebilirliğini sağlamak için ABD'deki yayıncıların kapalı altyazı eklemesini zorunlu kılmaktadır.

3. Otter. ai (Farklı kullanım durumları için AI transkripsiyon ajanlarını kullanmak için en iyisi)

otter AI aracılığıyla

Kaydedilmiş bir dosyayı transkripsiyonlayabileceğiniz Whisper AI'dan farklı olarak, Otter canlı, işbirliğine dayalı toplantılar için tasarlanmıştır.

Zoom, Google Meet ve Microsoft Teams ile doğrudan entegre olur, aramalara otomatik olarak katılır, takviminizle senkronizasyon sağlar ve toplantı notlarını takım arkadaşlarınızla paylaşır. Bu özelliği, hibrit takımlar, danışmanlar ve katılımın her zaman garanti edilmediği arka arkaya toplantılarla uğraşan herkes için mükemmel bir seçimdir.

Sesle etkinleştirilen bir AI ajanı kullanarak geçmiş konuşmalarınızla ilgili sorular sorabilir ve toplantı özetleri alabilirsiniz. Ayrıca, farklı zaman dilimlerinde çalışan uzak takımlar için mükemmel olan, eşzamansız güncellemelerle uyumlu kanallar sunar.

Otter. ai en iyi özellikler

Anahtar noktalar ve eylem öğeleri dahil olmak üzere otomatik toplantı özetleri oluşturun

Google Takvim ile entegre ederek Otter toplantı notlarını etkinliklere otomatik olarak ekleyin

Esneklik için web, Android, iOS uygulamaları ve Chrome uzantısı aracılığıyla Otter.ai'ye erişin

Satış, işe alım, eğitim ve medya için dört farklı ajan kullanın

Geniş bir kullanıcı tabanına hitap eden İngilizce, Fransızca veya İspanyolca sesleri transkripsiyonlayın

Otter. ai sınırlamaları

Karmaşık sesler, ağır aksanlar veya birden fazla konuşmacı olması durumunda transkripsiyon doğruluğu düşebilir

İş planında bile aylık 6000 transkripsiyon dakikası ve konuşma başına 4 saatlik bir sınır vardır

Otter. ai fiyatlandırma

Temel: Sonsuza kadar ücretsiz

Pro: Aylık 16,99 $/kullanıcı

İş: Aylık 30 $/kullanıcı

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Otter. ai puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 yıldız (290+ yorum)

Capterra: 4,4/5 yıldız (90+ yorum)

Otter.ai hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Eskiden MOM oluşturmak için el yazısı notlar alırdım veya toplantı kayıtlarını dinlerdim, ama artık değil. Kısa bir süre önce bir iş arkadaşım aracılığıyla Otter.ai ile tanıştım ve o zamandan beri MOM ile ilgili iş yüküm ve her şey çok kolaylaştı. Tüm önemli noktaları alıyor ve sonunda tüm toplantı ile ilgili kısa bir özet sunuyor. Takımımda entegrasyonu ve uygulaması çok kolaydı. Tüm toplantılarda not almak için kullanıyoruz.

Eskiden MOM oluşturmak için el yazısı notlar alırdım veya toplantı kayıtlarını dinlerdim, ama artık değil. Kısa bir süre önce bir iş arkadaşım aracılığıyla Otter.ai ile tanıştım ve o zamandan beri MOM ile ilgili iş yüküm ve her şey çok kolaylaştı. Tüm önemli noktaları alıyor ve sonunda tüm toplantı ile ilgili kısa bir özet sunuyor. Takımımda entegrasyonu ve uygulaması çok kolaydı. Tüm toplantılarda not almak için kullanıyoruz.

4. Descript (Multimedya proje yönetimi için en iyisi)

via Descript

Whisper AI, öncelikle çevrimdışı transkripsiyon için açık kaynaklı bir araçtır ve teknik kurulum ve manuel düzenleme gerektiğinde imdadınıza yetişir. Bu, dosyaları büyük ölçekte transkripsiyon yapmanız gerektiğinde büyük bir engeldir. Öte yandan Descript, metin transkriptini düzenleyerek ses ve videoları doğrudan sitede düzenlemenizi sağlar.

Böylece, ekstra çaba veya teknik düzenleme bilgisi olmadan hem transkripti hem de ses veya videoyu temizleyebilirsiniz.

Dahası, gerçek zamanlı işbirliği ve AI destekli dolgu kelime kaldırma özelliği, transkripsiyon yazılımını kodlama veya ekstra araçlar olmadan hızlı ve kusursuz bir ş Akışı isteyen oluşturucular ve takımlar için güçlü bir seçim haline getirir.

Descript'in en iyi özellikleri

Metin transkriptini düzenleyerek ses ve videoları düzenleyin

Overdub ile AI ses klonlama özelliğini kullanın ve Studio Sound ile ses kalitesini artırın

Dolgu kelimeleri otomatik olarak kaldırın

Birden fazla ses ve video parçasını aynı anda düzenleyin

Ekranı ve web kamerasını doğrudan uygulama içinden kaydedin

Transkriptleri video zaman çizelgeleriyle otomatik olarak senkronize edin

Descript sınırlamaları

Bu transkripsiyon aracı, öğrenmesi zor bir kullanım arayüzüne sahiptir

Büyük video dosyalarını transkripsiyon yaparken yavaşlamalar yaşayabilirsiniz

Descript fiyatlandırması

Ücretsiz

Hobi amaçlı kullanım: Aylık 24 $/kullanıcı

Oluşturucu: Aylık 35 $/kullanıcı

İş: Aylık 65 $/kullanıcı

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Descript puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 yıldız (770+ yorum)

Capterra: 4,8/5 yıldız (170+ yorum)

👀 Biliyor muydunuz? Her üç geliştiriciden biri, Whisper AI kullanarak oluşturdukları 26.000 transkriptin neredeyse her birinde halüsinasyonlar bulduğunu bildirdi.

5. Deepgram (Aksanlı ses ve video dosyalarını transkripsiyon için en iyisi)

deepgram aracılığıyla

Deepgram, gelişmiş derin öğrenme modellerini, sektörünüzün benzersiz ses zorluklarına göre özelleştirilebilir iş akışlarıyla birleştirir. Genellikle manuel kurulum gerektiren ve gürültülü veya özel seslerle sorun yaşayan Whisper AI'dan farklı olarak, bu yazılım ışık hızında ve son derece doğru transkripsiyon sağlar.

Konuşmacı günlüğü, gerçek zamanlı işleme ve akıllı biçimlendirme gibi yerleşik özellikler, iş akışlarınızın sorunsuz ve hatasız olmasını sağlar.

Deepgram, yüksek hacimli kullanıcılar için tasarlanmış ölçeklenebilir altyapı ve daha düşük gecikme süresi sunarak kurumsal müşteriler için öne çıkıyor. Whisper AI, transkripsiyon denemeleri yapan geliştiriciler ve araştırmacılar için harika bir seçimdir

Deepgram'ın en iyi özellikleri

Sektöre özel ses için özelleştirilebilir modelleri destekleyin

Gürültülü veya çok konuşmacılı sesleri doğru bir şekilde işleyin

API'ler aracılığıyla birden fazla platform ve iş akışıyla entegre edin

Ses zekasına erişerek toplantı ve aramalardan özetler oluşturun

Dahili dağıtım için bir API anahtarı oluşturun

Deepgram sınırlamaları

Bazı modellerde sınırlı eşzamanlılık elde edersiniz

Aura-2 gibi bazı özellikler, akış API'si için kullanılamaz

Deepgram fiyatlandırması

Kullandıkça Öde: 200 $'a kadar ücretsiz kredi ve ardından kullandıkça öde

Büyüme: 4.000 $/yıl

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Deepgram puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 yıldız (270+ yorum)

Capterra: Yorum bulunmamaktadır

📖 Ayrıca okuyun: En İyi AI Toplantı Özetleyiciler

6. AssemblyAI (Transkripsiyonlarda duygu analizi için en iyisi)

assemblyAI aracılığıyla

Whisper AI'nın çok adımlı dağıtımı küçük takımınız için çok karmaşıksa, AssemblyAI mükemmel bir konuşma-metin API'si ile sağlam bir alternatiftir.

Whisper AI'nın açık kaynak modelinden farklı olarak, AssemblyAI, transkripsiyon ve içerik denetimi, duygu analizi, konu algılama ve özetleme gibi gelişmiş özellikler sunan, tamamen yönetilen, bulut tabanlı bir platform sunar.

Sürekli model iyileştirmeleri yapabilir, kurumsal düzeyde ölçeklenebilirliğe erişebilir ve temel konuşma tanıma ötesinde ek AI destekli içgörülerden yararlanabilirsiniz.

AssemblyAI'nin en iyi özellikleri

Otomatik dil algılama ile 99'dan fazla dili destekleyin

Konuşmacı günlüğü ile farklı konuşmacıları tanımlayın ve etiketleyin

Düşük gecikme süresiyle gerçek zamanlı akış transkripsiyonu sağlayın

AI video özetleyiciler , duygu analizi, konu algılama ve PII redaksiyon gibi zeka araçlarına erişin

Özelleştirilebilir kelime dağarcığı ile transkripsiyon doğruluğunu artırın

AssemblyAI sınırlamaları

Akış transkripsiyonu, yalnızca ücretli kullanıcılar tarafından kullanılabilir ve maksimum 100 eşzamanlı oturum ile sınırlıdır

Ücretli planlarda dakikada 30 LeMUR isteği sınırınız vardır

AssemblyAI fiyatlandırması

Ücretsiz: 50 $ değerinde kredi

Kullandıkça öde: 0,15 $/saat'ten başlayan fiyatlarla

Özel: Özel fiyatlandırma

AssemblyAI puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 yıldız (50'den fazla yorum)

Capterra: Yorum bulunmamaktadır

👀 Biliyor muydunuz? Yöneticilerin %56'sı, şirketlerinin AI kullanımına yönelik etik standartları olup olmadığından emin değil veya bilmiyor.

7. IBM Watson Speech to Text (Yüksek düzeyde düzenlemeye tabi sektörler için en iyisi)

iBM Watson Speech to Text aracılığıyla

Sektör jargonunda veya hassas verilerde takılan genel konuşma-metin araçlarından bıktınız mı? IBM Watson Speech to Text, doğruluk, veri güvenliği ve alana özgü performansın kritik öneme sahip yüksek riskli ortamlar için tasarlanmıştır.

Tıbbi dikte, finansal görüşmeler veya yasal işlemleri transkripsiyonluyor olun, bu IBM aracı özel kelime dağarcığına uyum sağlar, akıllı biçimlendirmeyi destekler ve kurumsal ihtiyaçlara göre ölçeklenebilir.

Whisper AI'dan farklı olarak IBM Watson, etki alanı özelleştirmesini destekler, düzenlemelere tabi sektörler için daha güçlü uyumluluk sunar ve bulutta veya şirket içinde dağıtım esnekliği sağlar. Projeniz genel amaçlı transkripsiyondan daha fazlasını gerektiriyorsa, Watson Whisper ile elde edemeyeceğiniz derinliği ve kontrolü sunar.

IBM Watson Speech to Text'in en iyi özellikleri

Özel dil ve akustik modellerle sektöre özel kelime dağarcığı edinin

Esneklik için gerçek zamanlı ve toplu transkripsiyona erişin

Farklı konuşmacıları tanımlamak ve etiketlemek için konuşmacı günlüğü oluşturun

Yüksek doğrulukla düşük gecikmeli akışa olanak tanıyın

Daha iyi kontrol için şirket içinde veya bulutta dağıtım sağlayın

IBM Watson Speech to Text sınırlamaları

Bu araç, niş alanlarda en iyi şekilde kullanılabilmesi için karmaşık bir kurulum ve eğitim gerektirir

Diğer açık kaynaklı alternatiflere göre daha pahalı olabilir

IBM Watson Speech to Text fiyatlandırması

Lite Plan: Ayda 500 dakika ücretsiz

Plus Plan: Aylık 140 ABD dolarından başlayan fiyatlarla

Premium: Özel fiyatlandırma

Her Yere Dağıtım Planı: Özel fiyatlandırma

IBM Watson Speech to Text derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yorum bulunmamaktadır

Gerçek kullanıcılar IBM Watson Speech to Text hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

IBM Watson konuşma metnine dönüştürme, insan konuşmasını metne dönüştüren uygulama geliştirmek için çok iyi bir yazılımdır. IBM Watson sadece İngilizceyi desteklemekle kalmaz, aynı zamanda Japonca, İspanyolca, Fransızca ve daha birçok dili de destekler. Kullanımı çok kolaydır, mikrofonla konuşmayı kaydedin, IBM Watson konuşmayı tanır ve konuşmayı metne dönüştürmek için makine öğrenme algoritmasını kullanır. Watson konuşma metnine dönüştürme hizmetini Mobile SDK ve Rest API'leri kullanarak uygulamamıza kolayca entegre edebiliriz.

IBM Watson konuşma metnine dönüştürme, insan konuşmasını metne dönüştüren uygulama geliştirmek için çok iyi bir yazılımdır. IBM Watson sadece İngilizceyi desteklemekle kalmaz, aynı zamanda Japonca, İspanyolca, Fransızca ve daha birçok dili de destekler. Kullanımı çok kolaydır, mikrofonla konuşmayı kaydedin, IBM Watson konuşmayı tanır ve konuşmayı metne dönüştürmek için makine öğrenme algoritmasını kullanır. Watson konuşma metnine dönüştürme hizmetini Mobile SDK ve Rest API'leri kullanarak uygulamamıza kolayca entegre edebiliriz.

8. Sonix. ai (Podcast yayıncıları, gazeteciler ve araştırmacılar için en iyisi)

sonix AI aracılığıyla

Sonix. ai, kullanıcıların ses veya video yükleyerek teknik beceri gerektirmeden dakikalar içinde yüksek kaliteli transkriptler elde etmelerini sağlayan sezgisel, web tabanlı bir transkripsiyon platformu sunar.

Whisper AI, açık kaynaklı bir transkripsiyon motoru isteyen geliştiriciler için harika bir seçenekken, Sonix hızlı ve güvenilir sonuçlara ihtiyaç duyan profesyoneller için tasarlanmıştır. Hızı, doğruluğu ve güçlü yerleşik düzenleme ve işbirliği özellikleri, onu popüler bir AI transkripsiyon aracı ve Whisper alternatifi haline getirir.

Sonix. ai en iyi özellikleri

Ses ve video dosyalarını 40'tan fazla dilde otomatik olarak transkripsiyonlayın

Sezgisel bir arayüzle transkriptleri doğrudan tarayıcınızda düzenleyin

Videolardan notlar alın ve konuşmacıları etiketleyerek farklı sesleri ayırt edin

Zaman damgaları ve anahtar kelimeleri kullanarak transkriptleri kolayca arayın

Zoom, Google Drive ve Dropbox gibi araçlarla entegre edin

Güvenli bulut depolama ve erişim kontrolleriyle verilerinizi koruyun

Sonix. ai sınırlamaları

Sonix, tüm işlemler için internet bağlantısı gerektirdiğinden çevrimdışı olarak kullanamazsınız

Gerçek zamanlı transkripsiyon seçenekleri sınırlıdır

Sonix. ai fiyatlandırma

Standart : Ücretsiz platform kullanımı + çeviri ve transkripsiyon için saat başına 10 ABD doları

Premium : Koltuk başına aylık 16,5 $ + çeviri ve transkripsiyon için saat başına 5 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Sonix. ai puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 yıldız (20+ yorum)

Capterra: 4,9/5 yıldız (130'dan fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Sonix.ai hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Bir ses/video dosyası yüklediğinizde, otomatik olarak metne dönüştürülür ve oldukça doğrudur. Bu araç, ses ve video dosyalarını manuel olarak transkripsiyonlamak için harcadığım çok fazla zamanı kurtardı. Ayrıca, Google Drive ve Dropbox gibi bulut depolama uygulamalarından dosyaları doğrudan yüklemek de mümkündür.

Bir ses/video dosyası yüklediğinizde, otomatik olarak metne dönüştürülür ve oldukça doğrudur. Bu araç, ses ve video dosyalarını manuel olarak transkripsiyonlamak için harcadığım çok fazla zamanı kurtardı. Ayrıca, Google Drive ve Dropbox gibi bulut depolama uygulamalarından dosyaları doğrudan yüklemek de mümkündür.

9. Happy Scribe (Sosyal medya videoları için çok dilli altyazılar oluşturmak için en iyisi)

happy Scribe aracılığıyla

Happy Scribe, dünya çapında içerik oluşturucular, eğitimciler ve takımlar için tasarlanmış, kullanıma hazır bir Whisper alternatifidir. 120'den fazla dilde konuşma çevirisi sunar ve Whisper AI'dan farklı olarak, kodlama gerektirmeden basit bir arayüz, konuşmacı algılama ve otomatik altyazı senkronizasyonu sunar.

Kısacası, doğru sonuçlar veren tak ve çalıştır transkripsiyon çözümü arıyorsanız, Happy Scribe sizin için ideal seçimdir.

Happy Scribe'ın en iyi özellikleri

120'den fazla dilde ses ve video dosyalarını otomatik olarak transkripsiyonlayın

Toplantı notları için AI'yı kullanın ve konuşma tanıma özelliğine erişerek birden fazla konuşmacıyı otomatik olarak algılayın ve etiketleyin

Videolar için altyazı ve başlık oluşturun ve senkronizasyonunu yapın

İhtiyaçlarınıza göre AI tarafından oluşturulan ve insan tarafından yapılan transkripsiyonlar arasında seçim yapın

YouTube, Zoom ve Dropbox gibi popüler platformlarla entegre edin

Transkriptleri Word, PDF, SRT ve VTT dahil olmak üzere çeşitli biçimlerde dışa aktarın

Happy Scribe sınırlamaları

Ses kalitesinin düşük olması veya güçlü aksanların olması durumunda doğrulukta azalma olabilir.

Ağır geliştirici entegrasyonu için tasarlanmamıştır

Happy Scribe fiyatlandırması

Başlangıç: 60 dakika için 12 $'dan başlayan fiyatlarla

Lite: 9 $/ay

Pro: 29 $/ay

İş: 89 $/ay

Happy Scribe puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (20+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (30+ yorum)

🧠 İlginç bilgi: PBS tarafından yayınlanan The French Chef with Julia Child dizisinin bir bölümü, altyazılı ilk televizyon programıdır.

10. TurboScribe (Günlük toplantı transkripsiyonu ve altyazı oluşturma için en iyisi)

turboScribe aracılığıyla

Whisper AI, küçük içerik oluşturucular, öğrenciler ve yeni kurulan şirketler için zor olabilecek yerel işleme özelliği sunar. TurboScribe, işletmelerin AI not özetleme, içerik oluşturucuların altyazı oluşturma ve öğrencilerin dersleri transkripsiyonlama için kullanabileceği daha basit bir alternatiftir.

Bu araç, gelişmiş düzenleme özellikleri, konuşmacı tanıma ve çoklu dil desteği ile bulut tabanlı transkripsiyon sunar ve tüm bunlara basit bir web arayüzü üzerinden erişilebilir.

TurboScribe'ın en iyi özellikleri

AI destekli doğrulukla ses ve video dosyalarını hızlı bir şekilde transkripsiyonlayın

Küresel transkripsiyon ihtiyaçları için birden fazla dili destekleyin

Farklı konuşmacıları otomatik olarak tanımlayın ve etiketleyin

Sezgisel web tabanlı düzenleyici ile transkriptleri kolayca düzenleyin

Transkriptler içinde kolay gezinme için zaman damgaları oluşturun

Transkriptleri TXT, PDF ve DOCX gibi çeşitli biçimlerde dışa aktarın

TurboScribe sınırlamaları

AI modellerinin gelişmiş özelleştirme özelliği yoktur

Geliştirici API'leri ve entegrasyonlar bazı rakiplere kıyasla daha azdır, bu nedenle veri bilimcileri ve geliştiriciler başka seçenekler aramalıdır

Turbo Scribe fiyatlandırması

Ücretsiz günlük 3 adede kadar transkript

TurboScribe Sınırsız: 20 $/ay

Turbo Scribe puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yorum bulunmamaktadır

Bazı araçlar doğru transkripsiyonlar sunar ancak işbirliği özelliklerinden yoksundur. Diğerleri hızlı özetler sağlar ancak içgörüleri eyleme dönüştürme zamanı geldiğinde yetersiz kalır. Whisper AI güçlü bir araçtır ancak hızlı sonuçlara ihtiyaç duyan takımlar için değil, çoğunlukla geliştiriciler için tasarlanmıştır.

Birden fazla aracı bir araya getirmekten bıktıysanız, ClickUp'ı seçin. Burada, toplantıları kaydedebilir, konuşmaları otomatik olarak transkripsiyonlayabilir, AI destekli özetler oluşturabilir ve tartışmaları anında görevlere dönüştürebilirsiniz, hepsi tek bir yerden.

ClickUp Brain Max ile transkripsiyondan daha fazlasını elde edersiniz. Eylem öğelerini yakalayan, takip sorularını yanıtlayan ve takımınızın uyumunu sağlayan akıllı bir asistan kazanırsınız. Bunu ClickUp AI Notetaker ile birleştirin ve her arama ve konuşma otomatik olarak belgelenip kullanıma hazır hale geldiğinden bir daha hiçbir ayrıntıyı kaçırmayın.

ClickUp'a kaydolun ve transkripsiyon, not alma ve ekip çalışmanızı bir üst seviyeye taşıyın!