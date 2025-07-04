Ölçeklenebilir Vektör Grafikleri için En İyi AI SVG Oluşturucular

Ölçeklenebilir vektör grafikleri (SVG) tasarlamak sinir bozucu bir süreç olabilir. İkonlar, logolar, kullanıcı arayüzü öğeleri veya illüstrasyonlar oluştururken, kalite kaybı olmadan ölçeklenebilen temiz ve hassas vektörlere ihtiyacınız vardır.

Ancak görüntüleri manuel olarak izlemek, bağlantı noktalarını ayarlamak ve yolları ince ayarlamak zaman alır. Bu zamanı daha yaratıcı işlere ayırabilirsiniz.

AI SVG oluşturucular, zor işleri sizin yerinize halleder. Bu araçlar, raster görüntüleri vektörlere dönüştürmenize, metin istemlerinden özel SVG'ler oluşturmanıza ve sadece birkaç tıklamayla tasarımları iyileştirmenize olanak tanır.

Sadece bir görüntü yükleyin, bir komut girin veya birkaç ayarı değiştirin. AI gerisini halleder ve saniyeler içinde net, ölçeklenebilir vektörler sunar. Artık sıkıcı manuel ayarlamalar veya Adobe Illustrator gibi karmaşık tasarım yazılımlarına gerek yok.

Ve mükemmel SVG'yi bulduğunuzda? Tasarım iş akışlarınızı keskin, senkronize ve stressiz tutmak için doğrudan ClickUp' a bırakın.

Yüksek kaliteli ve ölçeklenebilir vektör grafikleri oluşturmak için en iyi AI SVG oluşturucuları keşfedelim! Muhteşem görüntüler oluşturma zamanı. 💃🏽

Bir AI SVG Oluşturucuda Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Temiz, ölçeklenebilir vektör grafiklerine (hızlı) ihtiyacınız var. Ancak her AI aracı bunu doğru şekilde yapamıyor. Bazıları dağınık yollar oluşturuyor, diğerleri ayrıntılarla uğraşıyor ve bazıları size yeterli kontrol sağlamıyor. Peki, gerçekten önemli olan nedir?

Aramanız gereken anahtar özellikleri inceleyelim, böylece paranızın karşılığını veren bir araç seçebilirsiniz.

Yüksek kaliteli çıktı: Her seferinde temiz ve piksel mükemmelliğinde SVG'ler oluşturur. Garip şekilleri veya pürüzlü çizgileri temizlemekle uğraşmak istemezsiniz

Sezgisel arayüz: Navigasyonu öğrenmek için fazla zaman harcamadan tüm özellikleri kullanmanızı sağlar. Navigasyonu öğrenmek için fazla zaman harcamadan tüm özellikleri kullanmanızı sağlar. Grafik tasarımda AI kullanmanın en önemli avantajlarından biri zaman kazanmaktır ve öğrenme eğrisinin dik olması bu amacı boşa çıkarır

Tasarım şablonları: Grafik tasarım şablonları sunarak, sıfırdan başlamadan profesyonel kalitede vektör görüntüleri hızlıca oluşturabilirsiniz. Bu, özellikle yeni başlayanlar için çok yararlı olacaktır Grafik tasarım şablonları sunarak, sıfırdan başlamadan profesyonel kalitede vektör görüntüleri hızlıca oluşturabilirsiniz. Bu, özellikle yeni başlayanlar için çok yararlı olacaktır

AI istemleri: AI görüntü istemleri için birden fazla seçenek sunar. Bu metin istemleri, nereden başlayacağınız konusunda size fikir verebilir AI görüntü istemleri için birden fazla seçenek sunar. Bu metin istemleri, nereden başlayacağınız konusunda size fikir verebilir

Özelleştirme seçenekleri: Markanıza uyacak şekilde renkleri, şekilleri veya stilleri değiştirebilirsiniz. İyi bir AI SVG oluşturucu sizi genel tasarımlarla sınırlamamalıdır

Birden çok dışa aktarma seçeneği: Oluşturduğunuz vektör görüntüsü için SVG, PNG, JPEG ve PDF gibi birden çok dışa aktarma biçimi sunar. Bu, görselleri birden çok kanalda içerik olarak kullanmak için geniş bir alan sağlar

👀 Biliyor muydunuz? SVG'ler çözünürlükten bağımsızdır, yani ne kadar yakınlaştırırsanız yakınlaştırın net kalırlar. Görüntü kalitesini kaybetmeden boyutlarını sonsuza kadar büyütebilir veya küçültebilirsiniz!

En İyi AI SVG Oluşturucular Bir Bakışta

İşte en iyi AI SVG oluşturucuların kısa bir özeti:

Araç En İyisi Anahtar Özellikler Fiyatlandırma ClickUp Her boyuttaki takımlar; AI destekli SVG iş akışı ve entegrasyonlar AI görüntü oluşturucu, beyaz tahtalar, Figma entegrasyonu, iş akışı otomasyonu, geri bildirim araçları, şablonlar, görev yönetimi Sonsuza Kadar Ücretsiz; Ücretli planlar aylık 7 $'dan başlar Adobe (Express/Firefly) Bireyler ve takımlar; görüntüleri SVG'ye dönüştürme PNG/JPG'den SVG'ye, AI görüntü oluşturucu, şablonlar, metinden görüntüye, 40 MB'a kadar dosyalar Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 9,99 $'dan başlar Canva Bireyler ve takımlar; vektör grafikleri düzenleme SVG düzenleyici, sürükle ve bırak, renk araçları, şablonlar, sihirli silgi, mobil/web erişimi Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 15 $'dan başlar Vectr Bireyler ve küçük takımlar; ayrıntılı komutlardan vektörler AI komutları (olumlu/olumsuz), 3D sanat, çıkartmalar, arka plan kaldırma, PNG/JPG'den SVG'ye dönüştürme Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 3,99 $'dan başlar SVGator Bireyler ve takımlar; vektör animasyonları SVG'leri canlandırın, SVG/Lottie/GIF/Video formatlarına aktarın, etkileşimli kontroller, grafik tuval Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 38 $'dan başlar Figma AI Takımlar; kullanıcı arayüzü, markalaşma ve sunumlar için vektör sanatı AI komutları, rasterden vektöre dönüştürme, beyaz tahtalar, 150'den fazla illüstrasyon paketi, takım işbirliği Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 5 $'dan başlar Inkscape (AI Uzantıları) Bireyler ve takımlar; vektör diyagramları, açık kaynak AI uzantıları, renk paletleri, komut satırları, SVG sektör/diyagram araçları Ücretsiz Vecta. io Bireyler ve takımlar; logolar, simgeler, diyagramlar SVG küçültücü, sürükle ve bırak Visio/AutoCAD, metin özetleme, ölçeklendirme/ölçüm Ücretsiz Vectorizer. ai Bireyler ve takımlar; vektörlerde şekil istifleme PNG/JPG'den SVG'ye, geometrik şekil istifleme, eğri/boşluk özelleştirme Ücretli planlar aylık 9,99 $'dan başlar Boxy SVG Bireyler: temel vektör tasarımı Yerleşik semboller, renk ayarlama, efektler, yazı tipleri, meta veri oluşturma Ücretli planlar aylık 9,99 $'dan başlar

ClickUp'ta yazılımları nasıl inceliyoruz? Editör takımımız şeffaf, araştırma destekli ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, böylece önerilerimizin gerçek ürün değerine dayandığından emin olabilirsiniz. ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet burada.

En İyi 10 AI SVG Oluşturucu

Şimdi, hangi SVG oluşturucunun size en uygun olduğunu görmek için anahtar özellikleri, sınırlamaları ve fiyatları inceleyelim. Doğru kararı vermenize yardımcı olmak için gerçek müşterilerin puanlarını ve yorumlarını da ekledik.

1. ClickUp (AI destekli iş akışı ve SVG entegrasyonu için en iyisi)

Hemen deneyin ClickUp Brain'deki AI görüntü oluşturucu ile kolayca görüntüler oluşturun

ClickUp, sıradan bir proje yönetimi aracı değildir. İşiniz için her şeyi içeren bir uygulamadır. Dağınık SVG tasarım görevleri, verimsiz iş akışları veya eski işbirliği yöntemleriyle uğraşıyorsanız, yükseltme zamanı geldi!

Grafik tasarımcılarınızın, dağınık iletişim ve bağlantısız beyin fırtınası oturumları nedeniyle aynı SVG tasarım planı üzerinde anlaşmakta zorlandığını varsayalım. ClickUp Beyaz Tahtaları'nı kullanarak bu tür sorunları atlayın ve doğrudan işbirliğine dayalı yaratıcı yuvarlak masa toplantılarına geçin.

Tasarım ekibinizin fikirlerini ClickUp Beyaz Tahtalarda hayata geçirmesine izin verin

ClickUp Beyaz Tahtalarının sol tarafındaki araç çubuğundan kareler, daireler ve üçgenler gibi beyin fırtınası öğeleri ekleyin. Tasarım fikirlerini görsel olarak birbirine bağlamak için, araç çubuğundaki bağlayıcıları kullanarak görevleri ve tasarım fikirlerini oklarla bir araya getirin.

Takımınız, beyaz tahtaya doğrudan yapışkan notlar ekleyebilir, dosya ekleyebilir ve illüstrasyonlar çizerek maketleri ve ilham kaynaklarını paylaşabilir. Süpervizörler ve diğer takım üyeleri de geri bildirim için yorum ekleyebilir. Tüm paydaşlar özetler ekleyebilir ve güncellemeleri otomatik hale getirebilir.

Ancak sağlam bir tasarım planı sadece ilk adımdır. Tüm takımlarınızın her SVG tasarımında en iyi performansını sergilediğinden emin olmalısınız. ClickUp Görevleri, tasarım özetlerinizdeki her adımı göreve dönüştürmenizi sağlar. Bunları klasörlere ayırın, alt görevler ekleyin ve stil kılavuzları ile diğer kaynakları doğrudan görevlere ekleyin.

Yaklaşan BFCM indirimleri için indirim e-postalarınız için vektör görüntüleri tasarlamanız gerektiğini varsayalım. ClickUp Brain'e özellikleri içeren bir komut ekleyin, saniyeler içinde ayrıntılı bir adım adım plan hazırlayacaktır.

ClickUp Brain'den SVG oluşturma için bir iş akışı planı oluşturmasını isteyin

Her şeyi doğru yaptığınızı kontrol etmek ister misiniz? ClickUp'ın yerleşik sinir ağı, hızlı özetler oluşturur, planınızdaki eksik parçaları bulur ve eyleme geçirilebilir iyileştirmeler önerir. Brain'e grafik tasarım trendleri veya SVG oluşturma için en iyi uygulamalar hakkında da sorular sorabilirsiniz, böylece vektörleriniz her zaman hedef kitlenizle son derece alakalı olur.

Hatta Tasarım Görevlerine öncelikler ekleyebilir, bunları doğru kişilere atayabilir ve zaman çizelgelerinin, takım atamalarının ve ilerlemenin tam görünümüne erişebilirsiniz. ClickUp Otomasyonunu kullanarak bu Tasarım Görevlerini otomatikleştirebilir ve tasarım takımınıza bireysel sorumluluklar atama zahmetinden kurtulabilirsiniz.

ClickUp Brain ile SVG tasarım görevlerini otomatikleştirin

Tek tek tetikleyiciler ayarlamak için zamanınız yok mu? Otomatikleştirmek istediğinizi basit bir dille açıklayın, yerleşik AI ClickUp Brain tasarım iş akışı otomasyonunu ve tetikleyicileri anında yapılandırsın, e-posta hatırlatıcıları ve uygulama içi bildirimler de cabası!

Ve hepsi bu kadar değil! ClickUp, popüler bir AI vektör oluşturucu olan Figma AI ile de entegre çalışır.

Figma hesabınızı ClickUp Uygulama Merkezi'nde bağlayın

ClickUp Uygulama Merkezi'ne gidin, Figma'yı arayın ve Bağlan'a tıklayın. Siz ve yöneticileriniz tüm Figma klasörlerini doğrudan ClickUp'ta görüntüleyebilirsiniz. Bu, iş akışı planlamasını, atamaları ve SVG görevlerini planlamayı çok daha kolay hale getirecektir. Tasarım Takımları için ClickUp, Figma'daki tüm vektör projelerinizi bile içe aktarır ve merkezileştirir!

Bu entegrasyon, tasarımcıların ve geliştiricilerin platformlar arasında geçiş yapmadan vektör görüntüleri ve prototiplerle çalışmasına olanak tanıyarak, tasarım konseptinden son SVG dışa aktarımına kadar iş akışını kolaylaştırır.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp Brain ile tasarım kişilikleri, bileşenler, yaratıcı özetler ve daha fazlasını oluşturun

Tasarım prototiplerinizi, ClickUp Clips gibi tasarım geri bildirim araçlarıyla video mesajlar olarak paydaşlarınızla paylaşın

SVG onaylarını otomatikleştirin, tasarım projeleriniz gecikmeden ilerlesin

ClickUp Beyaz Tahtalar ile tasarım takımlarınız için görsel iş akışları oluşturun

Tasarım özeti şablonlarıyla tasarım projelerinizin ayrıntılarını kolayca iletin

Tasarım takımınızdaki tüm paydaşları stil kılavuzu şablonlarıyla uyumlu tutun

Kolay entegrasyonlarla SVG tasarımlarınız için doğrudan ClickUp üzerinde Figma dosyaları oluşturun

ClickUp sınırlamaları

Gelişmiş AI teknolojisi konusunda deneyimi olmayan bazı kullanıcılar, platformu ilk başta karmaşık bulabilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.300+ yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Wild Me'nin kurucusu ve CEO'su Nichole Pelaez, ClickUp'ı değerlendiriyor:

Büyük tasarım projelerinden basit yapılacaklar listelerine kadar, işleri halletmek için ClickUp kullanıyoruz. Şirket genelinde kullanılıyor ve ilerlemeyi ve yürütülmesi gereken devam eden görevleri görmek için görev yönetimi sorununu çözüyor.

Büyük tasarım projelerinden basit yapılacaklar listelerine kadar, işleri halletmek için ClickUp kullanıyoruz. Şirket genelinde kullanılıyor ve yürütülmesi gereken ilerlemeyi ve devam eden görevleri görmek için görev yönetimi sorununu çözüyor.

💡Pro İpucu: Her ClickUp Görevine, o görevi tamamlamak için tam olarak ne yapılması gerektiğini açıklayan bir görev açıklaması ekleyin. Görev açıklaması kutusuna bir eğik çizgi (/) yazın ve talimatları hızlı bir şekilde özetlemek için tablolar, afişler, şablonlar ve daha fazlasını seçin.

2. Adobe (Mevcut görüntüleri SVG'ye dönüştürmek için en iyisi)

adobe aracılığıyla

Muhteşem grafikler oluşturdunuz, ancak bunları yeniden boyutlandırdığınızda veya farklı içerikler için yeniden kullandığınızda pikselli hale geliyorlar. Adobe'nin AI vektör oluşturucusunu kullanarak raster görüntüleri ölçeklenebilir vektör grafiklerine dönüştürün. Böylece, görüntülerinizi nasıl yeniden boyutlandırır veya ekler misiniz, tümü net görünecektir.

Adobe'nin en iyi özellikleri

PNG, JPEG ve JPG dosyalarını SVG dosyalarına dönüştürün

Metinleri ve metin komutlarını AI görüntü oluşturucu ile görsellere dönüştürün

Ücretsiz şablonlarla posterler oluşturun

Adobe sınırlamaları

Tasarım projelerine tarih eklemek biraz zahmetlidir

40 MB boyutuna kadar görüntüleri dönüştürebilir

Adobe fiyatlandırması

Ücretsiz

Adobe Express + Photoshop Express + Adobe Firefly: 9,99 $/ay

Adobe derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (51000+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (7300+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Adobe hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

İş ve kişisel projelerim için her gün Illustration kullanıyorum ve iş akışlarının kolaylığından gerçekten çok memnunum. Illustrator'da en çok sevdiğim özelliklerden biri hassasiyetidir. Vektör grafikler, bir nesnenin şeklini ve görünümünü tanımlayan matematiksel formüllerden oluşan yollarla oluşturulur. Illustrator nesneleri, kalite kaybı olmadan herhangi bir boyuta ölçeklenebilir. Bu, piksellerden oluşan ve büyütüldüğünde bulanık veya pürüzlü hale gelebilen raster grafiklere göre büyük bir avantajdır.

İş ve kişisel projelerim için her gün Illustration kullanıyorum ve iş akışlarının kolaylığından çok memnunum. Illustrator'da en çok sevdiğim özelliklerden biri hassasiyetidir. Vektör grafikler, bir nesnenin şeklini ve görünümünü tanımlayan matematiksel formüllerden oluşan yollarla oluşturulur. Illustrator nesneleri, kalite kaybı olmadan herhangi bir boyuta ölçeklenebilir. Bu, piksellerden oluşan ve büyütüldüğünde bulanık veya pürüzlü hale gelebilen raster grafiklere göre büyük bir avantajdır.

3. Canva (Vektör grafikleri düzenlemek için en iyisi)

canva aracılığıyla

Canva, ücretsiz bir AI vektör oluşturucu ile fotoğraf düzenleme yazılımı sunar. Bu yazılımı kullanarak vektör grafik dosyalarınızı çevrimiçi olarak istediğiniz ölçekte düzenleyebilirsiniz. Ayrıca, içeriğiniz için net logolar, simgeler ve illüstrasyonlar oluşturabilir ve bunları kalite kaybı olmadan doğrudan yayınlayabilirsiniz.

Canva'nın en iyi özellikleri

SVG'nizi tuval üzerinde istediğiniz yere sürükleyip bırakın

Tek tıklamayla renk araçlarıyla belge ve resim renklerini ayarlayın

Markanıza uygun SVG'ler için kendi renk düzeninizi özelleştirin

Sihirli silgi ile görselleri tek bir tıklamayla temizleyin

Canva sınırlamaları

Ücretsiz sürümde benzersiz grafik şablonları yoktur

Canva fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Koltuk başına aylık 15 $

Takımlar: Aylık 10 $/koltuk (en az 3 koltuk)

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Canva puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (4500+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (1200+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Canva hakkında ne diyor?

G2 incelemesinde şöyle yazıyor:

Hissetmeden hızlı bir şekilde profesyonel görünümlü grafikler oluşturabilmemi seviyorum. Geniş şablon, fotoğraf ve özelleştirme seçenekleri, sosyal medya, sunumlar veya kişisel projeler için kolay uygulama ihtiyacım olan her şey için benzersiz tasarımlar oluşturmayı kolaylaştırıyor. Telefonumda veya dizüstü bilgisayarımda da kullanabilmem harika, böylece hareket halindeyken de tasarım yapabiliyorum.

Hissetmeden hızlı bir şekilde profesyonel görünümlü grafikler oluşturabilmemi seviyorum. Geniş şablon, fotoğraf ve özelleştirme seçenekleri, sosyal medya, sunumlar veya kişisel projeler için kolay uygulama ihtiyacım olan her şey için benzersiz tasarımlar oluşturmamı kolaylaştırıyor. Telefonumda veya dizüstü bilgisayarımda kullanabilmem de harika, böylece hareket halindeyken de tasarım yapabiliyorum.

4. Vectr (Ayrıntılı komut istemleriyle vektör oluşturmak için en iyisi)

vectr aracılığıyla

Grafik oluşturmayı yazmak kadar kolay hale getiren ücretsiz bir AI SVG oluşturucu arıyorsanız, Vectr tam size göre bir araçtır. AI vektör görüntünüze istediğiniz ve istemediğiniz öğeleri ekleyebilir, SVG dosyasını ve vektör biçimini özelleştirebilir ve doğrudan platformdan indirebilirsiniz.

Vectr'ın en iyi özellikleri

Mükemmel vektör sanatları oluşturmak için açıklama istemleri ve negatif istemler ekleyin

Grafikleri daha çekici hale getirmek için 3D sanat ve çıkartmalar kullanın

Vektör oluştururken daha temiz bir görünüm için arka planları kaldırın

PNG raster görüntüleri SVG ve JPG'lere dönüştürerek vektör simgeleri haline getirin

Vectr sınırlamaları

Ücretsiz sürümdeki reklamlar rahatsız edici olabilir

Vectr fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Pro: 3,99 $/ay

Premium: 7,99 $/ay

Vectr puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (20+ yorum)

Capterra: 4. 4/5 (30+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Vectr hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Temel düzenleme veya sanat eseri oluşturma için gerekli tüm araçlarla kullanımı basittir; bana birçok kez yardımcı oldu ve basit arayüzü sayesinde kolayca anlaşılabilir.

Temel düzenleme veya sanat eseri oluşturma için gerekli tüm araçlarla kullanımı basittir; bana birçok kez yardımcı oldu ve basit arayüzü sayesinde kolayca anlaşılabilir.

🧠 Eğlenceli Bilgi: Yazılı metinlerin en eski formları, nesneleri ve fikirleri temsil etmek için kullanılan resimler veya piktogramlar olarak ortaya çıktı. Sümerler, isimleri yazmak için logogramlar kullanırlardı. Logogramlar, iletmek istediğiniz kelimeye yakın bir sesi temsil eden kolayca çizilebilen resimlerdir.

5. SVGator (Vektör animasyonları oluşturmak için en iyisi)

sVGator aracılığıyla

İnsanlar statik resimlerden çok animasyonlardan daha iyi öğrenir. Öyleyse, SVGator ile animasyonlar oluşturabilecekken vektör sanatınızı resimlerle sınırlayın? Bu vektör oluşturucu, vektör resminize öğeler eklemenize, birleştirmenize ve istediğiniz gibi hareket ettirmenize olanak tanır.

SVGator'un en iyi özellikleri

Vektör görüntüleri, illüstrasyonlar ve logoları canlandırın

Vektör görüntüleri SVG, Lottie, Dart, Video ve GIF gibi birçok biçimde dışa aktarın

Vektör görüntünüz ve animasyonunuz üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmak için her tıklamanın ne yapacağını özelleştirin

Basit bir grafik tuval kullanarak doğru pozisyonu bulun

SVGator sınırlamaları

AI oluşturucu, ağır vektör görüntü bileşenleri nedeniyle sıklıkla gecikme yaşar

SVGator fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: 38 $/ay

SVGator puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (20+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (25+ yorum)

Gerçek kullanıcılar SVGator hakkında ne diyor?

G2 incelemesinde şöyle yazıyor:

SVGator animasyon oluşturucu, kullanıcı görüntünün üzerine geldiğinde veya tıkladığında başlatma/durdurma veya başka herhangi bir animasyon başlatma sürecini basitleştirmiştir. Fonksiyonları oldukça kapsamlıdır ve bu aracı kullanmak için animasyon konusunda profesyonel olmanız gerekmez. Bir web uygulaması olduğu için harikadır. İndirmeye gerek yoktur.

SVGator animasyon oluşturucu, kullanıcı görüntünün üzerine geldiğinde veya tıkladığında başlatma/durdurma veya başka herhangi bir animasyon başlatma sürecini basitleştirmiştir. İşlevleri oldukça kapsamlıdır ve bu aracı kullanmak için animasyon konusunda profesyonel olmanız gerekmez. Bir web uygulaması olduğu için harikadır. İndirmeye gerek yoktur.

📖 Ayrıca okuyun: En İyi Görüntü Açıklama Yazılım Araçları

6. Figma AI (UI, markalaşma ve sunumlar için vektör sanatı tasarımı için en iyisi)

figma AI aracılığıyla

Acil projeleriniz için vektör sanatına mı ihtiyacınız var? Figma'nın AI vektör oluşturucusunu kullanarak sadece birkaç kelimeyle mükemmel SVG'ler oluşturun. Bu vektör görüntü oluşturma aracı, tasarım görevlerini otomatikleştirir ve grafikleri doğrudan proje klasörlerinize oluşturur.

Figma'nın en iyi özellikleri

AI metin komutları ekleyin ve saniyeler içinde vektörler oluşturun

Raster görüntüleri mükemmel SVG biçiminde vektör sanatına dönüştürün

Dijital beyaz tahtalarda tasarım takımınızla işbirliği yapın

Hızlı SVG oluşturma için 150 ücretsiz vektör illüstrasyon paketine erişin

Figma sınırlamaları

AI destekli tasarım araçları konusunda deneyiminiz yoksa biraz zorlanabilirsiniz

Figma fiyatlandırması

Başlangıç: Ücretsiz

Profesyonel: İşbirliği koltuğu için aylık 5 $, Geliştirici koltuğu için aylık 15 $ ve Tam koltuk için aylık 20 $

Organizasyon: İşbirliği koltuğu için aylık 5 $, geliştirici koltuğu için aylık 25 $ ve tam koltuk için aylık 55 $

Enterprise: İşbirliği koltuğu için aylık 5 $, geliştirme koltuğu için aylık 35 $ ve tam koltuk için aylık 90 $

Figma puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (1100+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (790+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Figma hakkında ne diyor?

Capterra'nın bir incelemesi şöyle diyor:

Figma'nın ardındaki fikir harika olsa da, hiç kullanıcı dostu değil. Başlangıçta, şirketimiz aylarca bu yazılımla ilgili düzinelerce eğitim aldı, bu da bu yeni yazılımın ne kadar zor olduğunu kanıtladı. Ekranları görüntülemek gibi temel araçlarını kullanmak çok zor. Ancak takımımız için en büyük dezavantaj, düzenlenmekte olan belgelerin tüm farklı sürümlerini takip etmek ve düzenlemek için bir ekran içinde belirli öğeleri bulmaktı. Takımımızın çoğu, belge sürüm kontrolünün kolaylığı ve arama ve bulma fonksiyonu nedeniyle, denenmiş ve kanıtlanmış Excel ve Word kopya destelerine geri dönmek istedi. Figma'nın fikri harika olsa da, üzerinde çalışılması gereken bazı sorunlar olduğunu düşünüyorum.

Figma'nın ardındaki fikir harika olsa da, hiç kullanıcı dostu değil. Başlangıçta, şirketimiz aylarca onlarca eğitim aldı, bu da bu yeni yazılımın ne kadar zor olduğunu kanıtladı. Ekranları görüntülemek gibi temel araçlarını kullanmak çok zor. Ancak takımımız için en büyük dezavantaj, düzenlenmekte olan belgelerin tüm farklı sürümlerini takip etmek ve düzenlemek için ekran içinde belirli öğeleri bulmaktı. Takımımızın çoğu, belge sürüm kontrolünün kolaylığı ve arama ve bulma fonksiyonu nedeniyle, denenmiş ve kanıtlanmış Excel ve Word kopya destelerine geri dönmek istedi. Figma'nın fikri harika olsa da, üzerinde çalışılması gereken bazı sorunlar olduğunu düşünüyorum.

📮ClickUp Insight: Düşük performanslı takımlar 15'ten fazla aracı kullanma olasılığı 4 kat daha fazladır, yüksek performanslı takımlar ise araç setlerini 9 veya daha az platformla sınırlayarak verimliliklerini korurlar. Peki ya tek bir platform kullanmaya ne dersiniz? İş için her şeyi içeren bir uygulama olan ClickUp, görevlerinizi, projelerinizi, belgelerinizi, wiki sayfalarınızı, sohbetlerinizi ve aramalarınızı tek bir platformda bir araya getirir ve AI destekli iş akışlarıyla tamamlar. Daha akıllı çalışmaya hazır mısınız? ClickUp her takım için çalışır, işi görünür hale getirir ve AI geri kalanı hallederken sizin önemli işlere odaklanmanızı sağlar.

7. AI Uzantıları ile Inkscape (Vektör diyagramları oluşturmak için en iyisi)

inkscape aracılığıyla

Inkscape, vektör görüntü oluşturma için AI uzantıları sunan ücretsiz bir tasarım aracıdır. Bunları doğrudan Inkscape'in uzantı yöneticisinden indirebilir veya arşiv dosyasını açabilirsiniz. SVG sektör tasarımları, animasyonlar ve daha fazlasını sunan iyi bir Figma alternatifidir.

AI Uzantıları ile Inkscape'in en iyi özellikleri

Renk paletleri oluşturun

Sürükle ve bırak ile komut satırları oluşturun

Vektör sanatınız için daireler ve çokgen sektörler oluşturun

Diyagram oluşturucu ile SVG dosyasını ve vektör biçim özniteliklerini düzenleyin

AI Uzantıları ile Inkscape sınırlamaları

Arayüz eski ve gezinmesi zor

AI Uzantıları ile Inkscape fiyatlandırması

Ücretsiz

AI Uzantıları ile Inkscape derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (390+ yorum)

Capterra: 4. 4/5 (500+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Inkscape hakkında ne diyor?

Capterra'nın bir incelemesi şöyle diyor:

Genel olarak, Inkscape ile harika bir deneyim yaşadım. İhtiyacım olan belgeleri ve SVG görüntülerini oluşturmamı ve düzenlememi sağladı.

Genel olarak, Inkscape ile harika bir deneyim yaşadım. İhtiyacım olan belgeleri ve SVG görüntülerini oluşturmamı ve düzenlememi sağladı.

🧠 Eğlenceli Bilgi: Amerikalı mühendis Ivan Sutherland'ın Sketchpad'i, ilk grafik kullanıcı arayüzlerinden biridir. Sutherland'ın doktora tezi projesi olarak başlayan bu çalışma, ona Turing Ödülü'nü kazandırmıştır!

8. Vecta. io (Logolar, simgeler ve diyagramlar oluşturmak için en iyisi)

Kusursuz hassasiyetle çeşitli sanatsal stillere uyan bir SVG oluşturucuya mı ihtiyacınız var? Vecta. io sizin için iyi bir yazılımdır. AI teknolojisiyle çalışan çevrimiçi bir platformdur; tüm verilerinizi buraya bırakın, çizimleri sizin için yapacaktır.

Görüntüleri ve çizimleri yükleyin; bu vektör oluşturucu onları SVG'lere dönüştürecektir!

Vecta. io'nun en iyi özellikleri

Yerleşik SVG küçültücü ile küçük vektör dosyalarında logolar, simgeler ve daha fazlasını oluşturun

Visio şablonlarını ve AutoCAD çizimlerini sürükleyip bırakarak düzenleyin

Kolay yeniden boyutlandırma ve daha iyi taşınabilirlik için metni yollara dönüştürün

Birimler, ölçeklendirme ve ölçüm özellikleriyle illüstrasyonlarınızın en boy oranını, piksel ve boyutunu ayarlayın

Vecta. io sınırlamaları

Karmaşık vektör grafikleri oluşturmak ve düzenlemek için en iyi araç değildir

Vecta. io fiyatlandırma

Ücretsiz (şu anda beta aşamasında)

Vecta. io puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yorum bulunmamaktadır

👀 Biliyor muydunuz? Günlük işlediğimiz bilgilerin %90'ından fazlası görsel reseptörlerden gelir.

9. Vectorizer. ai (Vektörlerde şekil istifleme için en iyisi)

Geometrik tasarımlarla mı çalışıyorsunuz? O zaman bunları genel araçlarla SVG'lere sığdırmanın ne kadar zor olduğunu bilirsiniz.

Vectorizer AI, bu sorunu çözmek için hızlı bir SVG dönüştürücüdür. Yapmanız gereken tek şey görüntüyü yüklemek. Görüntüleri mükemmel şekil yığınlarıyla vektörlere dönüştürmek 5 ila 10 saniye sürer.

Vectorizer. ai en iyi özellikler

Görüntüyü sayfaya yükleyin veya sürükleyip bırakın

PNG ve JPG görüntüleri vektör biçimlerine dönüştürün

Karmaşık geometrik şekilleri vektör sanatınıza mükemmel şekilde uydurun

Eğri türlerini, çizim stilini, boşluk doldurucuları ve daha fazlasını özelleştirin

Vectorizer. ai sınırlamaları

Sıfırdan vektör görüntüleri oluşturamazsınız

Vectorizer. ai fiyatlandırma

Web Uygulaması: 9,99 $/ay

API: Aylık 9,99 $'dan başlayan fiyatlarla

Vectorizer. ai puanları ve yorumları

G2: Yorum bulunmamaktadır

Capterra: Yorum bulunmamaktadır

📖 Ayrıca okuyun: Kullanabileceğiniz En İyi Tasarım Özeti Şablonları

10. Boxy SVG (Temel vektör tasarımı için en iyisi)

boxy SVG aracılığıyla

Boxy SVG, temel tasarım işleri için mükemmel olan basit bir vektör düzenleme aracıdır. Herhangi bir işletim sistemi veya cihazda vektör görüntüleri oluşturmak için kullanılabilir.

Boxy SVG'nin en iyi özellikleri

Yerleşik semboller, öğeler ve nesnelerden seçim yapın ve bunları görüntünüze ekleyin

Nesne ve arka plan rengini ayarlayın

Efektler, yazı tipleri ve animasyonlar ekleyin

Meta veriler ve görüntü açıklamaları oluşturun

Boxy SVG sınırlamaları

Komut istemleri ve otomatik optimizasyon gibi gelişmiş AI vektörleştirme özelliklerine erişemezsiniz

Boxy SVG fiyatlandırması

Standart: 9,99 $/yıl

Premium: 9,99 $/ay

Boxy SVG puanları ve yorumları

G2: Yorum bulunmamaktadır

Capterra: Yeterli yorum yok

ClickUp ile SVG Oluşturmayı Kolay ve Doğru Hale Getirin

Listelediğimiz tüm AI vektör oluşturma araçlarının avantajları ve dezavantajları vardır. Her seferinde mükemmel vektör oluşturmak için, SVG proje yönetimini tasarlama ve basitleştirmeye yardımcı olan bir araç seçmelisiniz.

ClickUp size bunu sunuyor. AI destekli iş akışı ve SVG entegrasyonu, ölçeklenebilir vektör grafiklerinin oluşturulmasını, yönetimini ve işbirliğini geliştiren hepsi bir arada bir çözüm sunar.

Tasarım görevlerinizi otomatikleştirebilir, iş akışlarını özetleyebilir ve takım işbirliğini geliştirebilirsiniz. Planlar çizebilir ve maketleriniz hakkında geri bildirim alabilirsiniz. Figma kullanıyorsanız, ClickUp ile bağlayın ve tüm tasarım projelerinizi tek bir yerden yönetin.

Ve elbette, ClickUp Brain'i kullanarak özetler, iyileştirme önerileri ve hatta tasarım özetleri oluşturabilirsiniz!

ClickUp'a kaydolun ve yüksek kaliteli vektör görüntüleri ve sanat eserlerini verimli ve etkili bir şekilde üretin!