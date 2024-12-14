yaratıcı Takımlar için En İyi 13 Tasarım Geri Bildirim Aracı

"İki kafa bir kafadan daha iyidir" sözünü muhtemelen duymuşsunuzdur. Bu söz, tasarım söz konusu olduğunda özellikle doğrudur. Geri bildirim almak, sadece bir kutuyu işaretlemek değildir; iyi fikirleri harika fikirlere dönüştürür. ?
Bir tasarım geri bildirim aracı, paydaşların tasarım geri bildirimlerini organize bir şekilde işbirliği içinde analiz etmelerine yardımcı olur. İletişimdeki sürtüşmeleri azaltır ve herkesin girdilerini kaydetmeye, tasarım geri bildirimlerini karşılaştırmaya ve sürüm değişikliklerini izlemeye yardımcı olur.
Ancak, günümüzde mevcut seçenekleri göz önünde bulundurarak tasarım ihtiyaçlarınıza uygun doğru aracı seçmek zor olabilir. Bu nedenle, sizin için araştırmayı yaptık ve her iş akışı gereksinimine ve bütçeye uygun en iyi tasarım geri bildirim araçlarının bir listesini derledik.
Hadi başlayalım. ?
⏰ 60 Saniyelik Özet
İşte bugün mevcut olan en iyi 13 tasarım geri bildirim aracının özeti:
- ClickUp: Tasarım proje yönetimi ve takım işbirliği için en iyisi
- InVision: Prototip oluşturma ve kullanıcı testi için en iyisi
- Figma: İşbirliğine dayalı tasarım ve prototip oluşturma için en iyisi
- Miro: Görsel işbirliği ve tasarım odaklı düşünme atölyeleri için en iyisi
- Droplr: Ekran paylaşımı ve geri bildirim toplama için en iyisi
- BugHerd: Hata izleme ve görsel geri bildirim için en iyisi
- MockFlow: Tel kafes oluşturma ve maket oluşturma için en iyisi
- DesignDrop: Görsel açıklamalar sağlamak için en iyisi
- Usersnap: Görsel geri bildirim toplamak için en iyisi
- Proofhub: Tasarım takımları için özelleştirilmiş iş akışları oluşturmak için en iyisi
- Redpen: Basit tasarım geri bildirimi ve inceleme için en iyisi
- UserBack: Kullanıcı geri bildirimlerini ve hata raporlarını toplamak için en iyisi
- Pastel: Web sitesi geri bildirimi ve tasarım işbirliği için en iyisi
Tasarım geri bildirim araçlarında aramanız gereken özellikler
Doğru tasarım geri bildirim aracını arıyorsanız, kaçırmamanız gereken bazı özellikler şunlardır:
- Kullanım kolaylığı: Geri bildirim alışverişini basitleştirmek ve karışıklığı önlemek için sezgisel bir arayüze sahip bir tasarım geri bildirim aracı seçin
- Entegrasyon yetenekleri: Popüler tasarım yazılımları ve gerçek zamanlı işbirliği özelliklerine sahip proje yönetimi araçlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olduğundan emin olun
- Gerçek zamanlı işbirliği: Takımınızın değişiklikleri gerçek zamanlı olarak ele alabilmesi ve ş Akışını kolaylaştırabilmesi için canlı geri bildirim ve düzenleme imkanı sunan bir araç arayın
- Sürüm kontrolü: Değişiklikleri izlediğinden ve önceki sürümlerine geri dönmenize izin verdiğinden emin olun. Böylece, değerli geri bildirimleri kaybetmez ve eski tasarımlara takılıp kalmazsınız
- Uygun fiyat ve ölçeklenebilirlik: Mevcut bütçenize uygun, ancak takımınız büyüdükçe artan ihtiyaçlarınızı karşılayacak ölçeklenebilirlik sunan bir araç seçin
Kullanabileceğiniz En İyi 13 Tasarım Geri Bildirim Aracı
Doğru geri bildirim araçlarıyla işbirliğini kolaylaştırabilir, içgörüleri verimli bir şekilde toplayabilir ve tasarım sürecini iyileştirebilirsiniz. Tasarım iş akışlarınızı optimize etmenize yardımcı olacak en iyi tasarım geri bildirim araçlarının listesi.
1. ClickUp (Tasarım proje yönetimi ve takım işbirliği için en iyisi)
ClickUp, iş için her şeyi içeren bir uygulamadır. Hepsi bir arada proje yönetimi ve takım işbirliği aracı olarak, tasarım iş akışınızı kolaylaştırır ve tüm işlerinizi tek bir organize alanda birleştirir. İster görevleri yönetin, ister hedefleri izleyin, ister takımınızla işbirliği yapın, ClickUp herkesin uyumlu çalışmasını ve en önemli konulara odaklanmasını sağlar.
ClickUp Teams ile proje yöneticileri ve yaratıcı takımlar, projeleri görevlere ayırarak, tasarım dosyalarını ekleyerek ve verimli bir şekilde işbirliği yaparak tasarım proje yönetimini basitleştirebilir. Tasarımcılar ayrıntılı yorumlar bırakabilir, takım üyelerini etiketleyebilir ve dosyalara kesin geri bildirimler ekleyebilir.
Bu sayede hiçbir geri bildirim kaçmaz ve her öneri net, uygulanabilir ve takip edilmesi kolay olur.
ClickUp Beyaz Tahtalar, takımların beyin fırtınası yapabileceği, strateji geliştirebileceği ve gerçek zamanlı geri bildirimde bulunabileceği görsel ve etkileşimli bir alan sunarak işbirliğini daha da geliştirir. Beyaz Tahtalar ile akış şemaları, tel kafesler, zihin haritaları ve mood board'lar oluşturabilir, tasarımcıların kolektif olarak eskizler, fikirler ve tasarımlar üzerinde çalışmasına olanak tanıyabilirsiniz.
Yapışkan notlar, şekiller ve metinleri doğrudan panoya ekleme özelliği, kavramları görselleştirmeyi ve takım üyelerinden gelen geri bildirimleri izlemeyi kolaylaştırarak tasarım sürecini daha işbirlikçi hale getirir.
Her şeyi uyumlu tutmak için ClickUp, proje ilerlemesi hakkında gerçek zamanlı bilgiler sağlayan özelleştirilebilir gösterge panelleri ve gelişmiş raporlama araçları sunar. Takımlar, dönüm noktalarını, geri bildirimleri ve son teslim tarihlerini tek bir yerden takip edebilir.
ClickUp, tasarım geri bildirim ihtiyaçlarınızda size şu şekilde yardımcı olabilir:
- Gerçek zamanlı içgörüler: Renk kodlu çubuklar ve grafiklerle takımınızın hedef ilerlemelerini, bekleyen görevleri ve anahtar metrikleri izleyerek net ve görsel güncellemeler alın
- Birden çok görünümle güncel kalın: İlerleme İzleme Görünümü gibi esnek görünümleri kullanarak ilerlemeyi ve anahtar metrikleri izleyin
- Kolaylaştırılmış işbirliği: Dönüm noktalarını, son teslim tarihlerini ve geri bildirimleri sorunsuz bir şekilde izleyerek takımınızı her zaman bilgilendirin
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Tasarım projelerini net, eyleme geçirilebilir görevler halinde düzenleyin, sorumlulukları atayın ve ClickUp Görevleri ile ilerlemeyi izleyin
- Tasarım özetleri, stil kılavuzları veya notlar için paylaşılan belgeler oluşturun, takımların yorum bırakarak ve ClickUp Belgeleri ile gerçek zamanlı geri bildirim sağlayarak işbirliği yapmasına olanak tanıyın
- ClickUp Brain'i kullanarak geri bildirimleri otomatik olarak özetleyin, eylem öğeleri önerin ve iletişimi kolaylaştırın
- Gantt Grafikleri ile proje zaman çizelgelerini izleyin, bağımlılıkları görselleştirin ve son teslim tarihlerini ayarlayarak tasarım projelerinin zamanında tamamlanmasını sağlayın
- ClickUp Sohbet'i kullanarak hızlı açıklamalar ve geri bildirimlerle işbirliğini hızlandırın
ClickUp sınırlamaları
- Geniş özellik aralığı, yeni kullanıcılar için biraz karmaşık gelebilir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında ekleyin
ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.000+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)
?Profesyonel İpucu: Görüntüleri, videoları ve PDF'leri verimli bir şekilde açıklama ekleyerek geri bildirimleri doğrudan içerik üzerinde vurgulayın. Bu, netlik sağlar ve revizyon sürecini kolaylaştırır.
2. InVision (Prototip oluşturma ve kullanıcı testi için en iyisi)
InVision, tasarımlarınızı etkileşimli prototiplerle hayata geçiren, günümüzün en iyi prototip oluşturma araçlarından biridir. İşlerinizi kolayca oluşturabilir ve inceleyebilir, gerçek zamanlı yorumlama özelliği sayesinde takımınız tasarım hakkında doğrudan geri bildirimde bulunabilir. Paydaşlarınızı prototipinizin sanal turuna çıkarmak ve herkesin aynı sayfada olmasını sağlamak istiyorsanız bu araç tam size göre.
Invision'ın en iyi özellikleri
- Freehand özelliği, beyin fırtınası yapmanızı, fikirlerinizi eskiz haline getirmenizi ve iş akışlarını gerçek zamanlı olarak haritalamanızı sağlar
- Animasyon katmanları ile prototiplerinize sorunsuz, etkileşimli animasyonlar ekleyin
Invision sınırlamaları
- Müşteriler prototipleri doğrudan düzenleyemez, bu da kafa karıştırıcı geri bildirimlere ve verimsiz revizyonlara yol açar
Invision fiyatlandırma
- Ücretsiz
- Başlangıç: Aylık 15 $
- Profesyonel: 25 $/ay
- Takım: 99 $/ay
Invision derecelendirmeleri ve incelemeleri
- G2: 4. 4/5 (600+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (700'den fazla yorum)
3. Figma (İşbirliğine dayalı tasarım ve prototip oluşturma için en iyisi)
Figma, kullanıcı arayüzlerinden etkileşimli prototiplere kadar geniş bir yelpazede dijital tasarım oluşturma sürecini basitleştiren çok yönlü bir tasarım aracıdır. Birden fazla tasarımcı aynı anda aynı dosya üzerinde çalışabileceğinden, takım projeleri için idealdir. Bu, sürüm kontrolü karmaşasının ve güncellemeleri bekleme süresinin ortadan kalktığı anlamına gelir.
İster bir web sitesi, ister bir uygulama veya herhangi bir dijital ürün tasarlıyor olun, Figma vektör grafikleri, prototip oluşturma ve sorunsuz geliştirici devri gibi güçlü özellikler sunar. Ayrıca bulut tabanlı yapısı sayesinde her yerden, her cihazdan çalışabilirsiniz.
Figma'nın en iyi özellikleri
- Bileşen Varyantları, bir bileşenin birden çok sürümünü tek bir yapıda yönetmenizi sağlar
- FigJam, beyin fırtınası ve fikir üretimi için işbirliğine dayalı bir beyaz tahta sağlar
- Tasarım Sistemleri, yeniden kullanılabilir stiller, bileşenler ve varlıklar oluşturmanıza olanak tanır
Figma sınırlamaları
- Kurumsal aboneliklere kopyalama izinleri gibi belirli özelliklere tam erişimi kısıtlar
- Mobil sürümde yalnızca projenin görünümü görüntülenebilir; PC'ye benzer şekilde iPad'de düzenleme yapılabilmesi harika bir ek özellik olurdu
Figma fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Profesyonel Takım: 15 $/koltuk/ay
- Organizasyon: 45 $/koltuk/ay
- Enterprise: 75 $/koltuk/ay
Figma derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,7/5 (1100+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (700'den fazla yorum)
?Profesyonel İpucu: Başlamadan önce net tasarım özetleri hazırlayın. Bu, takımınızın uyumlu çalışmasını sağlar ve tasarım araçlarınızı ve ş Akışınızı en verimli şekilde kullanmanıza yardımcı olur.
4. Miro (Görsel işbirliği ve tasarım odaklı düşünme atölyeleri için en iyisi)
Miro, takımların etkileşimli bir çevrimiçi beyaz tahta üzerinde gerçek zamanlı olarak beyin fırtınası yapmasını, planlamasını ve fikirlerini haritalandırmasını kolaylaştırır. İster bir atölye çalışması yürütüyor, ister kullanıcı yolculukları çiziyor veya zihin haritaları oluşturuyor olun, fikirlerinizi hayata geçirmenize yardımcı olur.
Görsel araçlarla işbirliğini artırarak proje yönetimini geliştirir. Bir oturumun ardından panoyu paydaşlarla paylaşabilir veya tasarım sürecinizin bir sonraki aşaması için temel olarak kullanabilirsiniz.
Miro'nun en iyi özellikleri
- Görevleri veya fikirleri önceliklendirmek için gerçek zamanlı oylama ile takımları dahil edin
- Uygulama içi video görüşmeleri, pano üzerinde işbirliği yaparken doğrudan iletişim kurmanıza yardımcı olur
- Akıllı Şekiller ve otomatik hizalama özelliği, şekilleri otomatik olarak hizalayıp ayarlayarak sorunsuz diyagram oluşturmanıza olanak tanır
Miro sınırlamaları
- Figma ve Lucid gibi görsel geri bildirim araçlarına kıyasla sınırlı simge kitaplıkları
- Tasarım araçları ve ERD şablonları kitaplığı, daha fazla ön tanımlı şablonla geliştirilebilir
Miro fiyatlandırma
- Ücretsiz
- Başlangıç: Üye başına aylık 8 $
- İş: Üye başına aylık 16 ABD doları
- Enterprise: Özel
Miro puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (6.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (1.500+ yorum)
?Profesyonel İpucu: Tasarım odaklı düşünme araçlarını kullanarak takımınızın kullanıcı odaklı yaklaşımını güçlendirin. Bu araçlar, sürecinizi yönlendirerek gerçek kullanıcı sorunlarının çözümüne odaklanmanızı sağlarken işbirliğini teşvik eder.
5. Droplr (Ekran paylaşımı ve geri bildirim toplama için en iyisi)
Droplr, takım üyelerine geri bildirim verirken görsel bağlam sağlamak için harika bir araçtır. Ekran görüntülerini veya ekran kayıtlarını kolayca yakalayıp paylaşmanıza olanak tanır.
Ekran görüntüleri ile ekrandaki belirli alanları vurgulayabilir, ekran kayıtları ile bir dizi etkileşimi gösterebilirsiniz. Bu, geri bildirim sürecinde karmaşık tasarım görevlerinin veya sorunların açıklanmasını basitleştirir.
Droplr'ın en iyi özellikleri
- Net iletişim için ekran görüntülerini veya videoları metin, oklar ve vurgularla işaretleyin
- Bağlantı son kullanma tarihi özellikleri, zaman açısından hassas içerikler için paylaşılan bağlantılara son kullanma tarihleri ayarlamanıza olanak tanır
Droplr sınırlamaları
- Yüklenen belgeleri düzenlemek için üçüncü taraf yazılım gerektirir
- Yeni dosyalar paylaşılırken önceden paylaşılmış dosyalar da gösterilir, bu da erişimi karmaşık hale getirir
- Ücretsiz plan yok
Droplr fiyatlandırma
- Pro Plus: 6 $/ay
- Takım: 7 $/ay
- Enterprise: Özel
Droplr derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,5/5 (300'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (100'den fazla yorum)
6. BugHerd (Hata izleme ve görsel geri bildirim için en iyisi)
BugHerd, görsel bir geri bildirim aracı aracılığıyla sorunları doğrudan bir web sitesinde bildirmenize olanak tanıyarak hata izlemeyi basitleştirir. Hataları ve eyleme geçirilebilir geri bildirimleri sayfanın belirli bölümlerine sabitleyerek sorunun tam olarak nerede olduğunu kolayca gösterebilirsiniz.
Her hata raporu, tarayıcı bilgileri ve ekran çözünürlüğü gibi ayrıntıları otomatik olarak yakalar ve zaman kazandırır. Video geri bildirim aracı, geri bildirim vermek ve hataları bildirmek için adım adım kılavuzlar oluşturmanıza da olanak tanır. Bu, belirsiz açıklamalar yapmak yerine sorunun tam olarak nerede ve ne olduğunu göstererek geri bildirim sürecini verimli hale getirir.
BugHerd'in en iyi özellikleri
- İşaretle ve tıkla geri bildirim özelliğini kullanarak hataları doğrudan canlı web sitesinde yakalayın ve yönetin
- Hatalar web sayfası öğelerine bağlanır ve geliştiricilere kesin bağlam bilgisi sağlar
- Müşteriye yönelik görünümleri temiz tutun ve gizli geri bildirim modunda geri bildirimleri gizli olarak paylaşın
BugHerd sınırlamaları
- Bildirimler klasörlere filtrelenmez, böylece dağınıklık azalır
- Teknik bilgiye sahip olmayan personelin incelemelere katılabilmesi için eğitim gerektirir
BugHerd fiyatlandırma
- Standart: 41 $/ay (5 üye)
- Studio: 66 $/ay (10 üye)
- Premium: 124 $/ay (25 üye)
- Enterprise: Özel
BugHerd derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,8/5 (100'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (60+ yorum)
7. MockFlow (Tel kafes ve maket oluşturma için en iyisi)
MockFlow, sürükle ve bırak arayüzü ile tel kafes ve maket oluşturmayı kolaylaştırır. Hazır şablonlar ve kullanıcı arayüzü bileşenleri sunar, böylece düzenleri hızlı bir şekilde oluşturabilirsiniz.
Fikirlerinizi eskiz haline getirip takımınızla paylaşarak geri bildirim almak için harika bir araçtır. Ayrıca, tel kafesin tamamı veya seçilen kısmı için AI'dan tasarım incelemeleri alabilir ve tasarımınızı daha hızlı iyileştirebilirsiniz.
Mockflow'un en iyi özellikleri
- Farklı platformlar (ör. mobil, web) için özelleştirilmiş, daha hızlı tasarım oluşturma için önceden tasarlanmış UI kitlerine erişin
- Tartışma panoları ve görev izleme ile takım işbirliği için özel alanlar oluşturun, hepsi belirli tasarımlara bağlıdır
Mockflow sınırlamaları
- Birden fazla bileşeni seçmek veya birden fazla katmanı aynı anda yeniden boyutlandırmak zor
- İş arkadaşlarınızla düzenleme yapmak için ücretli bir plana erişim gerekir
Mockflow fiyatlandırma
- Temel: Ücretsiz
- Premium: 14 $/ay (1 düzenleyici)
- İş: 45 $/ay (3 düzenleyici)
- Enterprise: 160 $ (Yalnızca yıllık)
Mockflow puanları ve yorumları
- G2: 4. 2/5 (80+ yorum)
- Capterra: 4. 4/5 (70+ yorum)
?Profesyonel İpucu: Tel kafes şablonları kullanmak, tasarım sürecinde size çok zaman kazandırabilir. Sağlam bir yapı sunarak, düzeni projenizin ihtiyaçlarına göre hızlı bir şekilde özelleştirmenize ve iyileştirmenize olanak tanır.
8. DesignDrop (Görsel açıklamalar sağlamak için en iyisi)
DesignDrop, teknik bilgiye sahip olmayan kullanıcılar ve yeni başlayanlar için tasarlanmış, kullanım kolaylığıyla öne çıkan bir tasarım geri bildirim aracıdır. Kullanıcıları zorlu bir öğrenme sürecinden kurtarır ve tasarım taleplerini düzenli bir şekilde yönetme olanağı sunar.
Tasarımınızı yükleyebilir ve takımınız veya müşterilerinizle bir URL paylaşarak eyleme geçirilebilir geri bildirimler toplayabilirsiniz. Tasarımlara doğrudan görsel açıklamalar ekleyebilirler, böylece girdileri toplamak ve karışıklık olmadan işbirliği yapmak kolaylaşır.
DesignDrop'un en iyi özellikleri
- Renk seçimi ve tipografi dahil olmak üzere geniş bir aralıkta görsel açıklama öğeleri
- Görsel açıklamalar ve konu başlıklı yorumlar aracılığıyla kolay, gerçek zamanlı işbirliği
DesignDrop sınırlamaları
- Uçtan uca tasarım iş akışlarını kolaylaştırmak için proje yönetimi platformlarıyla entegre değildir
DesignDrop fiyatlandırma
- Başlangıç: 2,35 $/ay
- Pro: 5,89 $/6 ay
- Premium: 10,61 $/12 ay
DesignDrop puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
9. Usersnap (Görsel geri bildirim toplamak için en iyisi)
Usersnap, tarayıcınızdan doğrudan ekran görüntülerini veya ekran kayıtlarını kolayca yakalayabileceğiniz için geri bildirim sürecini basitleştirmek için mükemmeldir. Bu, ekstra araçlara ihtiyaç duymadan ilgili sorunları aydınlatmanıza veya içgörülerini görsel olarak paylaşmanıza olanak tanır.
Açıklamalar, yorumlar ve açıklamalar ekleyerek tasarımın veya arayüzün hangi kısmının dikkat edilmesi gerektiğini netleştirebilirsiniz.
Usersnap'ın en iyi özellikleri
- Siteden ayrılmadan tarayıcı uzantısı aracılığıyla doğrudan geri bildirim toplayın
- Hataların veya sorunların bağlamını daha iyi anlamak için kullanıcı oturumlarını kaydedin
- Uygulamanızın veya web sitenizin markasına uyacak şekilde geri bildirim formlarını ve bileşenlerini özelleştirin
Usersnap sınırlamaları
- Doğrudan CRM entegrasyonunun olmaması, kişiselleştirilmiş yanıtları ve müşteri geri bildirimleri hakkında daha derin bağlam bilgisini sınırlar
Usersnap fiyatlandırma
- Başlangıç: 39 €/ay (yaklaşık 41 $/ay)
- Büyüme: 89 €/ay (yaklaşık 94,34 $/ay)
- Profesyonel: 159 €/ay (yaklaşık 168,54 $/ay)
- Premium: 319 €/ay (yaklaşık 338 $/ay)
Usersnap derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,6/5 (80+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (40+ yorum)
10. Proofhub (Tasarım takımları için özel iş akışları oluşturmak için en iyisi)
ProofHub, proje yönetimi için en iyi prova araçlarından biridir. Takımların doğrudan platform içinde dosyalar üzerinde işbirliği yapmasına olanak tanıyarak inceleme ve onay sürecini kolaylaştırır.
Kolayca yorum bırakabilir, değişiklikleri işaretleyebilir ve revizyonları izleyerek herkesin aynı sayfada olmasını sağlayabilirsiniz. Tasarımları, belgeleri veya diğer dosyaları gözden geçirirken ProofHub, geri bildirimi basitleştirerek takımınızın yüksek kaliteli işleri daha hızlı teslim etmesini sağlar.
Proofhub'ın en iyi özellikleri
- Güncellemeler için ekip arkadaşlarınızdan bahsedin ve dosyaları doğrudan görevler içinde paylaşın
- Yerleşik açıklama araçlarıyla kolaylaştırılmış belge inceleme
Proofhub sınırlamaları
- QuickBooks entegrasyonuna rağmen faturalandırma fonksiyonu daha basit olabilir
- ProofHub notları için ortak düzenleme ve paylaşım özellikleri iyileştirilmelidir
Proofhub fiyatlandırması
- Temel: 45 $/ay
- Ultimate Control: 89 $/ay
Proofhub derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,6/5 (100'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (100'den fazla yorum)
11. Redpen (Basit tasarım geri bildirimi ve inceleme için en iyisi)
Redpen, tasarım geri bildirimlerini basit ve düzenli hale getirir. Belirsiz veya dağınık yorumlarla uğraşmak yerine, herkes tasarımın üzerine net ve doğrudan geri bildirim bırakabilir. Platform ayrıca geliştiriciler ve müşteri hizmetleri takımları için özel planlar da sunar.
Geliştiriciler, yapım sürecinde daha hızlı ilerlemelerine yardımcı olan odaklanmış geri bildirimler alır. Müşteri hizmetleri takımları, müşteri geri bildirimlerini tek bir yerden izleyip yönetebilir, yanıtları hızlandırabilir ve memnuniyeti artırabilir. Her şey işbirliğini daha sorunsuz, daha hızlı ve daha verimli hale getirmekle ilgilidir.
Redpen'in en iyi özellikleri
- İnceleme yapanların hesap olmadan yorum yapabilmesini sağlayarak müşteriler için geri bildirim almayı kolaylaştırır
- Geri bildirimleri düzenli tutmak için sürüm kontrolü ile tasarım revizyonlarını izleyin
Redpen sınırlamaları
- Ekran kaydetme ve gelişmiş özelleştirme seçenekleri Ücretsiz planda mevcut değildir
Redpen fiyatlandırma
- Ücretsiz
- Standart (Geliştiriciler için): Aylık 9,95 $/kullanıcı
- Standart (Hizmet için): 249,95 $/ay
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Redpen puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
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12. UserBack (Kullanıcı geri bildirimlerini ve hata raporlarını toplamak için en iyisi)
UserBack, kullanıcı girdilerini toplamayı ve yönetmeyi kolaylaştıran, listemizdeki bir başka verimli tasarım geri bildirim aracıdır. Deneme kullanıcıları, NPS eleştirenler ve ürün savunucuları gibi kullanıcıları gruplandırarak geri bildirimleri düzenlemenize yardımcı olan "Kullanıcı Segmenti" özelliğini özellikle seviyoruz.
Bu, her gruptan odaklanmış içgörüler toplamayı kolaylaştırır. Deneyimleriyle daha alakalı geri bildirimler alırsınız, bu da ürününüzü daha hızlı ve akıllı bir şekilde geliştirmenize yardımcı olur.
UserBack'in en iyi özellikleri
- Geri bildirim tarayıcı uzantısı, kod gerektirmeyen geri bildirim seçenekleriyle daha hızlı çalışmanızı sağlar
- Oturum Yeniden Oynatma, oturumları geri sararak ve yeniden oynatarak sorunların ardındaki gerçek hikayeyi öğrenmenizi sağlar
UserBack sınırlamaları
- Müşteri hesapları toplam kullanıcı sayısına dahil edilir, bu da proje erişimini ve geri bildirimi sınırlar
- Slack entegrasyonu, proje başına bir kanalla sınırlıdır
UserBack fiyatlandırma
- Başlangıç: 49 $/ay
- Fiyat: 109 $/ay
- Premium: 219 $/ay
UserBack puanları ve yorumları
- G2: 4,8/5 (100'den fazla yorum)
- Capterra: 4,8/5 (70+ yorum)
13. Pastel (Web sitesi geri bildirimi ve tasarım işbirliği için en iyisi)
Pastel, canlı web sitelerine doğrudan yorum yapmanızı sağlayarak geri bildirimleri gerçek zamanlı olarak kolayca toplamanızı sağlar. Ekran görüntüleri veya harici araçlara gerek kalmadan, kullanıcılar web sitesinin herhangi bir bölümüne tıklayarak yorum veya önerilerini bırakabilir. Son derece işbirliğine dayalıdır, takımların ve müşterilerin değişiklikleri bağlam içinde tartışmasına olanak tanıyarak tasarım yinelemelerini daha hızlı ve net hale getirir.
Pastel'in en iyi özellikleri
- Ş Akışı için diğer araçlarda otomatik olarak biletler ve görevler oluşturun
- Tek bir tıklama ile yorumları kolayca devre dışı bırakarak geri bildirim zamanlamasını kontrol edin
- Herhangi bir web sitesini hızlı ve görsel geri bildirim için bir tuval haline getirin
Pastel sınırlamaları
- Figma gibi tasarım araçlarıyla doğrudan entegrasyon yok
Pastel fiyatlandırma
- Ücretsiz
- Solo: 24 $/ay
- Studio: 83 $/ay
- Enterprise: 350 $/ay
Pastel derecelendirmeler ve yorumlar
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
?Profesyonel İpucu: Etkili tasarım işbirliği için, canlı projelerde her zaman gerçek zamanlı geri bildirim almayı teşvik edin. Bu, yinelemeyi hızlandırır ve herkesin tasarım vizyonuyla uyumlu kalmasını sağlar.
ClickUp ile Tasarım Geri Bildirimlerini Daha Hızlı Toplayın
Tasarım geri bildirim araçlarıyla geri bildirim toplamak sadece başlangıç. Gerçek bir etki yaratmak için, bu değişiklikleri uygulamanıza ve etkinliklerini izlemenize yardımcı olacak bir platforma ihtiyacınız var.
İşte ClickUp'ın parladığı nokta! ✨
Kişisel veya müşteri geri bildirimlerini toplamaya ek olarak, ClickUp ilerlemenizi sorunsuz bir şekilde belgelemenizi, net hedefler belirlemenizi ve dönüm noktalarını tek bir yerden izlemenizi sağlar. Düzenli olmanızı sağlar ve bu değişikliklerin sonuçları nasıl etkilediğini ölçmenize yardımcı olur.
Geri bildirim toplamak, tasarımları iyileştirmek veya stratejinizi ince ayarlamak istiyorsanız, ClickUp girdileri eyleme dönüştürerek işlerinizi yolunda tutmanızı ve olağanüstü işler ortaya koymanızı kolaylaştırır. Ama bizim sözümüze güvenmeyin, kendiniz deneyin!
ClickUp'ın tasarım sürecinizi nasıl kolaylaştırdığını duymak isteriz.