Chanty ve Slack: Hangi İletişim Aracı Daha İyi?

Doğru takım sohbet uygulamasını seçmek, oda arkadaşı seçmek gibidir. Güvenilir, birlikte yaşaması kolay ve ideal olarak önemli şeyleri (mesaj geçmişiniz gibi) kaybetmeye meyilli olmayan birine ihtiyacınız vardır.

Temel özellikleri kullanmak için ücret talep etmeyenler ekstra puan alır — kimse buzdolabında yer için ekstra ücret isteyen bir ev arkadaşı istemez!

Takım iletişimi söz konusu olduğunda, Chanty ve Slack iki popüler takım sohbet uygulamasıdır.

Biri basit ve bütçe dostu, diğeri ise özelliklerle dolu ancak pahalı. Her ikisi de dosya paylaşımı, video görüşmeleri, yerleşik görev yönetimi ve pasif-agresif yapışkan notlar olmadan takımınızı aynı sayfada tutmak için ihtiyacınız olan tüm işbirliği araçlarını sunar.

Peki hangisi en iyi deneyimi sunuyor? Hadi öğrenelim

Chanty veya Slack alternatifi arıyorsanız endişelenmeyin, ClickUp iş akışınızı iyileştirmek için hazır!

Chanty ve Slack'e Genel Bakış

İşte iki aracın karşılaştırmasının kısa bir özeti ve bonus bir araç!

Özellik Bonus: ClickUp Chanty Slack Kullanım kolaylığı Sezgisel kullanıcı arayüzüne sahip birleşik platform; her boyuttaki takım için kolay kullanım Basit ve sezgisel, küçük takımlar için uygun Zengin özelliklere sahip ancak öğrenme eğrisi var Mesajlaşma Tüm planlarda sınırsız mesaj geçmişi; görevlere ve belgelere bağlı sohbet Ücretsiz planda bile sınırsız mesaj geçmişi Ücretsiz plan, mesaj geçmişini 90 gün ile sınırlar Entegrasyonlar slack, Google Drive, Zoom ve daha fazlasını içeren 1.000'den fazla entegrasyon Sınırlı (~10 entegrasyon, Trello ve Google Drive dahil) google Çalışma Alanı, Zoom ve Salesforce gibi uygulamalarla 2.600'den fazla entegrasyon Sesli ve video görüşmeleri Sesli/video aramalar için yerleşik SyncUps; asenkron video için Klipler; Zoom, Teams vb. ile entegre. Sınırsız sesli ve video görüşme Ekran paylaşımlı toplantılar ve video görüşmeleri (planınıza göre sınırlar geçerlidir) Görev yönetimi Kanban, Gantt, Takvim, Belgeler ve daha fazlasıyla yerel görev yönetimi Görev organizasyonu için yerleşik Kanban panosu Yerel görev yönetimi yok. Entegrasyonlara bağlı AI ve otomasyon Gelişmiş AI (ClickUp Brain), Otomatik Ajanlar, otomasyon, özetler ve daha fazlası Temel otomasyon, sınırlı AI özellikleri Yerleşik Slack AI ve üçüncü taraf AI entegrasyonları Fiyatlandırma Sonsuza Kadar Ücretsiz plan; daha fazla özelliğe sahip uygun fiyatlı ücretli planlar Daha uygun fiyatlı ve ayrıca Sonsuza Kadar Ücretsiz plan ile birlikte gelir Daha yüksek fiyatlandırma; sınırlı ücretsiz plan En uygun Hepsi bir arada iş yönetimi arayan takımlar: sohbet, görevler, belgeler, otomasyon ve yapay zeka Basit ama etkili bir sohbet aracı arayan küçük işletmeler ve takımlar Kapsamlı entegrasyonlara ve ölçeklenebilirliğe ihtiyaç duyan büyük kuruluşlar

Chanty nedir?

chanty aracılığıyla

Chanty, iletişimi basitleştirmek ve verimliliği artırmak için tasarlanmış bir takım işbirliği ve platformudur. 10.000'den fazla aktif müşterisi olan Chanty, takım sohbeti, görev yönetimi ve işbirliği özelliklerini tek bir kullanıcı dostu platformda birleştirir.

Bu giriş seviyesi işbirliği platformu, iletişimi basitleştirmeyi ve bilgileri izlemek için farklı uygulamalar veya e-posta konuları arasında geçiş yapma ihtiyacını ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır. Küçük takımlar için ideal olan Chanty, bağlantı kurmaya, işbirliği yapmaya ve birlikte daha fazla işi tamamlamaya yardımcı olur.

Chanty özellikleri

Chanty, zorlu bir öğrenme süreci gerektirmeden sağlam bir işbirliği araçları seti sunar. Takım üyeleriniz hemen kullanmaya başlayabilir ve eğitim için harcayacağınız zamanı (ve bütçeyi) tasarruf edebilirsiniz.

İster hızlı bir takım sohbeti, ister derinlemesine bir beyin fırtınası oturumu, ister tüm görevlerinizi organize etmek olsun, Chanty takım iletişiminin sorunsuz ve sorunsuz olmasını sağlar. En önemli beş özelliğine bakalım:

Özellik #1: Sınırsız genel ve gizli konuşmalar

chanty aracılığıyla

Chanty'nin ücretsiz planını mı kullanıyorsunuz? Endişelenmeyin, hem genel hem de gizli konuşmalarda sınırsız mesaj geçmişine erişebilirsiniz. Bu, mesajların kaybolmaması, sohbetleri kaydetmek için uğraşmamanız ve takımınızın iletişimini kesen beklenmedik sınırlar olmaması anlamına gelir.

Her şey aranabilir olduğundan, yedekleme zahmetine girmeden geçmiş konuşmaları, paylaşılan dosyaları ve önemli bağlantıları kolayca bulabilirsiniz.

Özellik #2: Görev yönetimi

chanty aracılığıyla

Chanty'nin yerleşik görev yönetimi, işleri basit tutar. Herhangi bir mesajı göreve dönüştürün, son tarihleri ayarlayın ve uygulamalar arasında geçiş yapmadan takım üyelerine atayın. Ana sayfayı güncellemeniz mi gerekiyor? İsteği sohbetten doğrudan bir göreve dönüştürün.

Tüm görevlerinizi daha net bir şekilde görmek için Chanty, ilerlemeyi görsel olarak izlemek için Kanban panoları içerir, çünkü uzun görev listeleri her zaman gerçekte neyin yapıldığını göstermez. Takım iletişimi ve görev yönetimi tek bir yerde olduğundan, daha az gidip gelme ve işe daha fazla odaklanma olur.

Özellik #3: Sesli ve görüntülü aramalar

chanty aracılığıyla

Bir son tarihi netleştirmek veya hızlı bir proje güncellemesi almak mı gerekiyor? Chanty, basit iletişim için sınırsız sesli mesaj göndermenizi sağlar. Ayrıca, daha sorunsuz bir işbirliği için gerçek zamanlı tartışmalar için bire bir sesli ve video görüşmeleri de yapabilirsiniz.

Ayrıca, ekran paylaşımı görsel açıklamalar sunmayı kolaylaştırır.

Takım üyeleriniz uzaktan çalışıyorsa veya sanal check-in'leri tercih ediyorsa, bu özellikler sonsuz yazma işlemleri olmadan takım iletişiminin sorunsuz bir şekilde ilerlemesine yardımcı olur.

Özellik #4: Teambook

chanty aracılığıyla

Chanty'nin Teambook'u, görevler, konuşmalar, paylaşılan dosyalar, bağlantılar ve daha fazlası için merkezi bir merkezdir. Tüm işlerinizi tek bir yerde düzenli tutan bir komut merkezi olarak düşünün.

Mesaj geçmişine ve takım üyelerine hızlı erişim sayesinde ihtiyacınız olanı bulmak çok kolay. Sonsuz kaydırma veya arama yok, sadece takım işbirliğini sorunsuz ve verimli tutan yapılandırılmış bir alan var.

Özellik #5: Entegrasyonlar

chanty aracılığıyla

Üçüncü taraf entegrasyonlar, her şeyi tek bir yerde tutarak daha akıllı çalışmanıza yardımcı olur, böylece uygulamalar arasında sürekli geçiş yapmanız gerekmez.

Google Drive'ı sık kullandığınızı varsayalım. Google Drive entegrasyonu, bir dosyayı indirip Chanty'ye yükledikten sonra tekrar erişmek yerine, dosyaları doğrudan açıp paylaşmanıza olanak tanır.

Chanty, Zapier, Giphy, YouTube, Dropbox ve daha fazlası gibi çeşitli işbirliği araçlarıyla bağlantı kurar. Ücretsiz plan 10 entegrasyon içerirken, ücretli planlar sınırsız entegrasyon sunarak birden fazla platform arasında geçiş yapmanıza gerek kalmadan iş akışlarınızı kolaylaştırır.

Chanty fiyatlandırması

Chanty, fiyatlandırmayı basit ve bütçe dostu tutarak küçük işletmeler için sağlam bir seçenek haline getirir. Planlara hızlıca göz atın:

Sonsuza Kadar Ücretsiz (takım başına 5 üye, 1 misafir kullanıcı ve 20 GB dosya depolama alanı dahil)

İş: Aylık 4 $ (sınırsız sesli ve görüntülü arama, ekran paylaşımı ve kullanıcı başına 20 GB dosya depolama alanı dahil)

Enterprise: Özel fiyatlandırma (beyaz etiketleme, gösterge panelleri, raporlama, özel müşteri başarı yöneticisi, AI uyumluluğu ve daha fazlasını içerir)

🧠 İlginç Bilgi: Chanty'yi kurmadan önce, kurucu Dmytro Okunyev üç farklı web geliştirme işi yürütüyordu. İronik bir şekilde, takımlarıyla iletişim kurmak için mükemmel aracı bulmakta zorlanıyordu. Birçok işbirliği uygulamasını denedikten ve bunların çok karmaşık veya anahtar özelliklerden yoksun olduğunu gördükten sonra, kendi uygulamasını geliştirmeye karar verdi.

Slack nedir?

slack aracılığıyla

Slack, işlerin düzenli ve akıcı bir şekilde ilerlemesini sağlamak için tasarlanmış, e-posta karmaşası olmayan bulut tabanlı bir takım iletişim platformudur.

Slack, bir sohbet uygulamasından daha fazlasıdır — takımların dosya paylaşabileceği, gerçek zamanlı olarak işbirliği yapabileceği ve ofiste veya uzaktan bağlantıda kalabileceği dijital bir çalışma alanıdır. Sezgisel bir arayüz ve sağlam entegrasyonlarla Slack, iş akışlarını kolaylaştırmaya ve takım işbirliğini sorunsuz tutmaya yardımcı olur.

🧠 Eğlenceli Bilgi: Slack aslında bir kısaltmadır! Adı, Tüm İletişim ve Bilgi için Arama Yapılabilir Günlük anlamına gelir

Slack özellikleri

Slack arayüzü, takım iletişimi geliştirmek için tasarlanmış özelliklerle doludur. Siloları yıkmaya, sürtüşmeleri azaltmaya ve daha bağlantılı bir çalışma alanı yaratmaya yardımcı olur, böylece takımlar mesajlar ve araçlar arasında gidip gelmek yerine işlerine odaklanabilir.

Slack'i boyut farkı gözetmeksizin işler için popüler bir seçim haline getiren bazı anahtar özellikler şunlardır:

Özellik #1: Kanallar

slack aracılığıyla

Kanallar, Slack'in kalbidir; işlerin gerçekten yapıldığı yerdir. Takımların tartışmaları proje, konu veya departmana göre düzenlemesine yardımcı olur ve konuşmaları yapılandırılmış ve takip edilmesi kolay hale getirir.

Açık işbirliği için genel kanallar veya daha odaklı tartışmalar için gizli kanallar oluşturabilirsiniz. Ayrıca, aranabilir mesaj geçmişi (Slack'in ücretsiz planında 90 gün ile sınırlıdır) sayesinde, geçmiş kararları kolayca gözden geçirebilir ve sonsuz gidip gelmeler olmadan uyum içinde çalışabilirsiniz.

Özellik #2: Doğrudan mesajlaşma

slack aracılığıyla

Slack'in doğrudan mesajları (DM'ler), gizli sohbetler için bire bir veya küçük grup konuşmaları yapmanızı sağlar; hızlı sorular veya hassas tartışmalar için mükemmeldir.

Bir grup DM'si daha büyük bir şeye dönüşürse, konuşmayı düzenli tutmak için onu gizli bir kanala dönüştürebilirsiniz. DM'ler, genel kanalları karıştırmadan iş arkadaşlarınızla bağlantıda kalmanıza yardımcı olur.

Özellik #3: Yerleşik AI

slack aracılığıyla

Slack'in yerleşik yapay zekası, konuşmaları özetleyerek, önemli güncellemeleri ortaya çıkararak ve bilgileri bulmayı kolaylaştırarak takımların daha verimli çalışmasına yardımcı olur. Büyük takımlar veya çok meşgul yöneticiler için bu, çok yönlü bir yardımcıdır.

Anahtar bir tartışmayı mı kaçırdınız? Takımınızın iş yükünü hızlıca özetlemek mi istiyorsunuz? Eski bir projeden ayrıntıları mı arıyorsunuz? Slack AI mesajlarınızı tarar ve tam olarak ihtiyacınız olanı bulur; sonsuz kaydırma yapmanıza gerek kalmaz.

Proje yöneticisi, satış temsilcisi, serbest çalışan veya geliştirici olun, önemli işlere odaklanabilmeniz için gereksiz gürültüyü ortadan kaldırır.

Özellik #4: Slack Connect

slack aracılığıyla

İşbirliği, iç takımınızla sınırlı değildir; müşterileriniz, tedarikçileriniz ve ortaklarınız da sürece dahil olmalıdır.

Slack Connect, harici işbirlikçilerin hesaplarını Slack kanallarına getirerek sonsuz e-posta zincirlerini ortadan kaldırır ve bu süreci kolaylaştırır. Yanıtları beklemek yerine sohbet edebilir, dosya paylaşabilir ve kararları gerçek zamanlı olarak kesinleştirebilirsiniz.

Dağınık e-postaların yarattığı kaos olmadan, çalışma alanınızı şirketinizin ötesine genişletmek gibidir.

📮ClickUp Insight: Bilgi çalışanlarının %83'ü takım iletişimi için öncelikle e-posta ve sohbeti kullanıyor. Ancak, iş günlerinin neredeyse %60'ı bu araçlar arasında geçiş yapmak ve bilgi aramakla geçiyor. ClickUp gibi iş için her şeyi içeren bir uygulama ile proje yönetimi, mesajlaşma, e-postalar ve sohbetler tek bir yerde bir araya geliyor! Merkezileştirme ve enerji kazanma zamanı!

Özellik #5: Toplantılar

slack aracılığıyla

Fikirler takım toplantılarında şekillenir ve Slack Huddles, bu tartışmaları resmi aramalar olmadan gerçekleştirir.

Huddles, yalnızca sesli sohbetler olarak başlar, ancak gerekirse video, ekran paylaşımı ve mesajlaşma da içerebilir. Tam bir toplantı planlamadan hızlı kontrol, beyin fırtınası veya problem çözme için harikadır.

Ücretsiz planda bile iki kişilik bir Huddle başlatabilirsiniz. Konuşmaya daha fazla kişi mi gerekiyor? Ücretli planlarla 50 katılımcıya kadar ekleyebilirsiniz.

Slack fiyatlandırması

Slack, freemium modeli izler, yani temel özelliklere sahip ücretsiz bir plan alırsınız ve daha gelişmiş araçlar için yükseltebilirsiniz. Fiyatlandırma şu şekildedir:

Ücretsiz (90 günlük mesaj geçmişi, 10 uygulama entegrasyonu ve bir çalışma alanı sunar)

Pro: Kullanıcı başına aylık 8,75 $ (tüm mesaj geçmişi ve Slack entegrasyonları, AI eklenti desteği, liste ve belge işbirliği dahil)

Business+: Kullanıcı başına aylık 15 $ (tüm mesajlar için veri aktarımı, SAML tabanlı tek oturum açma ve dört saatlik ilk yanıt süresi ile 7/24 destek dahil)

Enterprise Grid: Özel fiyatlandırma (sınırsız kullanıcı, yerleşik çalışan dizini, veri kaybı önleme desteği, öncelikli destek ve daha fazlasını içerir)

🧠 Eğlenceli Bilgi: Slack'in arkasındaki takım, başlangıçta Glitch adlı bir çevrimiçi oyun üzerinde çalışıyordu, ancak geliştirdikleri iletişim aracı oyunun kendisinden daha kullanışlı oldu.

Chanty ve Slack: Özellik Karşılaştırması

Chanty ve ClickUp'ı yan yana karşılaştırarak hangisinin daha iyi bir işbirliği deneyimi sunduğunu görelim. Takımınızın iş akışına en uygun aracı seçebilmeniz için özellikleri tek tek inceleyeceğiz.

Özellik #1: Mesajlaşma ve kanallar

Her iki araç da hepsi bir arada mesajlaşma uygulaması olmayı hedefliyor, ancak karşılaştırıldığında nasıl?

Slack, organizasyon konusunda mükemmeldir. Kanalları, genel ve gizli tartışmalar, konu başlıklı konuşmalar ve güçlü bir arama fonksiyonu seçenekleriyle takımınızın ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir. Ancak, ücretsiz plandaki 90 günlük mesaj sınırı bazıları için anlaşmayı bozucu bir faktör olabilir.

Chanty ise işleri basit ve erişilebilir tutar. Sınırsız sayıda genel ve gizli konuşma imkanı sunar, böylece önemli tartışmaları veya paylaşılan dosyaları kaybetmezsiniz, bu da mesajlaşmaya büyük ölçüde güvenen takımlar için mükemmel bir seçimdir.

🏆 Kazanan: Chanty. Slack'in organizasyon özellikleri harika, ancak ücretsiz planda 90 günlük mesaj sınırı birçok takım için anlaşmayı bozan bir unsur. Chanty, tüm konuşmaları ücretsiz olarak saklar ve bu da onu mesajlaşma için daha iyi bir seçim haline getirir.

Özellik #2: Görev yönetimi

Chanty, konuşmaların içinde doğrudan görevler oluşturmanıza, atamanıza ve izlemenize olanak tanıyan yerleşik görev yönetimi özelliğine sahiptir. Basittir ve teknik bilgiye sahip olmayan takımlar için iyi işler, ancak iş akışlarını kolaylaştırabilecek gelişmiş özelliklerden yoksundur.

Öte yandan, Slack'te yerel görev yönetimi yoktur, ancak bunu entegrasyonlarla telafi eder. Trello, Asana veya ClickUp gibi araçları bağlayabilir, aynı zamanda şablonlar, listeler ve tuvalleri kullanarak işleri verimli bir şekilde yapılandırabilirsiniz.

🏆 Kazanan: Slack. Chanty'nin yerleşik görev yönetimi kullanışlıdır, ancak oldukça basittir. Slack, özellikle karmaşık iş akışları için takımlara daha fazla esneklik sağlar.

Özellik #3: Sesli ve video konferans

Hem Chanty hem de Slack, ücretsiz planlarında 1:1 sesli ve görüntülü toplantılar sunarak sanal yüz yüze iletişimi erişilebilir hale getirir. Ancak, takımınızın grup toplantılarına ihtiyacı varsa yükseltme yapmanız gerekir.

Maliyet sizin için önemliyse ve sadece temel toplantılara ihtiyacınız varsa, Chanty daha iyi bir seçimdir. Ancak gelişmiş özellikler ve daha güçlü destek arıyorsanız, Slack daha yüksek fiyatına değer.

🏆 Kazanan: Beraberlik. Chanty uygun fiyatıyla kazanırken, Slack daha gelişmiş özellikleriyle yüksek fiyatını haklı çıkarıyor. En iyi seçim, takımınızın neye daha değer verdiğine bağlıdır: maliyet tasarrufu mu, yoksa işlevsellik mi?

Özellik #4: Entegrasyonlar

Slack, 2.600'den fazla üçüncü taraf uygulama ile uyumluluk sunan entegrasyonlarda hakimdir ve bu da onu birden fazla araca güvenen takımlar için güçlü bir araç haline getirir.

Sadece 22 entegrasyonla Chanty, Gmail ve Google Formlar gibi anahtar uygulamaları içermediği için yetersiz kalıyor. İş akışınız sorunsuz uygulama bağlantılarına bağlıysa, Slack açık ara kazanan olur.

🏆 Kazanan: Slack. Daha geniş bir entegrasyon aralığıyla, temel araçları doğrudan platforma bağlayarak iş akışlarını kolaylaştırır ve uygulamalar arasında geçiş yapma ihtiyacını azaltır.

Özellik #5: Fiyatlandırma

Chanty üç fiyatlandırma seviyesi sunar: Ücretsiz, İş (kullanıcı başına aylık 4 $) ve Kurumsal, ihtiyaçlarınıza göre özel fiyatlandırma.

Öte yandan, Slack, Pro (kullanıcı başına aylık 8,75 $), Business+ (kullanıcı başına aylık 15 $) ve daha büyük kuruluşlar için Enterprise Grid'in yanı sıra sınırlı özelliklere sahip ücretsiz bir plan sunar.

Özelliklerle dolu, güvenilir bir platform arıyorsanız ve daha fazla yatırım yapabilirsiniz, Slack önde. Ancak temel işlevsellikten ödün vermeden uygun fiyatı önceliklendiren takımlar için Chanty daha akıllı bir seçimdir.

🏆 Kazanan: Chanty. Bütçesi sınırlı takımlar için Chanty, temel işlevsellikten ödün vermeden uygun fiyatlı bir seçenek sunarak önemli ölçüde daha düşük maliyetle temel işbirliği araçları sağlar.

Özetlemek gerekirse, Chanty basit ve uygun maliyetli bir çözüm arayan küçük takımlar için idealdir, Slack ise gelişmiş özellikler ve entegrasyonlara ihtiyaç duyan daha büyük kuruluşlar için uygundur. Bütçe anahtar faktör ise Chanty'yi, işlevsellik ve ölçeklenebilirlik ise Slack'i tercih edin.

Reddit'te Chanty ve Slack

Reddit'te gerçek kullanıcıların Chanty ve Slack hakkında ne düşündüğünü inceledik ve Chanty, özellikle küçük takımlar için bütçe dostu olmasıyla hemen öne çıktı.

Reddit'te Chanty Vs. Slack'i aradığınızda, insanların genellikle Chanty'yi bütçe dostu olması veya küçük takımlar için övdüğünü göreceksiniz.

R/Slack alt forumunda kullanıcı DonDigidon999 şöyle diyor:

Peki, Slack'e alternatif olarak, cebinizi yakmadan daha iyi bir çalışma alanı ayrımı sunan bir araç arıyorsanız, Chanty'yi tavsiye ederim. Bu uygulama aslında Slack ile aynı havaya sahip, ancak mesaj sınırlaması olmayan ücretsiz sürümüyle çok daha uygun fiyatlı. Sizin gibi küçük takımlar ve topluluklar için sağlam bir seçenek.

Peki, cebinizi yakmadan daha iyi çalışma alanı ayrımı sunan bir Slack alternatifi arıyorsanız, Chanty'yi tavsiye ederim. Bu, aslında Slack ile aynı havaya sahip, ancak mesaj sınırlaması olmayan ücretsiz sürümüyle çok daha uygun fiyatlı. Sizin gibi daha küçük takımlar ve topluluklar için sağlam bir seçenek.

Subreddit'teki başka bir konuda, kullanıcı philsimon Slack'in işbirliği için ne kadar iyi işlediğini ve birinci sınıf destek sunduğunu vurguluyor:

Slack, mesaj göndermekten çok daha fazlasını sunar. Dijital merkeziniz olarak düşünün. Geliştirici topluluğu, işbirliği alanında dünyadaki en iyisidir.

Slack, mesaj göndermekten çok daha fazlasını sunar. Dijital merkeziniz olarak düşünün. Geliştirici topluluğu, işbirliği alanında dünyadaki en iyisidir.

Ancak, herkes sadece net mesajlaşmadan memnun değildir; birçok kullanıcı, iş akışlarını desteklemek için daha sağlam özelliklere sahip bir platforma ihtiyaç duyar.

Kullanıcı eltitrainedpro soruyor:

Slack ile benzer özellikler sunan, uygun çalışma alanı ayrımı sağlayan ve yüksek maliyetli olmayan ücretsiz araçlar var mı?

Slack ile benzer özellikler sunan, uygun çalışma alanı ayrımı sağlayan ve yüksek maliyetli olmayan ücretsiz araçlar var mı?

Bunun cevabı bizde olabilir.

ClickUp ile tanışın — Chanty ve Slack'e en iyi alternatif

Hem Chanty hem de Slack, takımların iletişim şeklini değiştirdi, ancak sorun şu: iş hakkında konuşmak, gerçek işin yerini almaya başladı.

Slack iş yeri iletişiminde devrim yaratmış olabilir, ancak sürekli mesajlaşma, bitmeyen konular ve bildirim yükü genellikle takımların anlamlı ilerlemeler kaydetmesini engeller.

ClickUp, odak noktasını işleri tamamlamaya geri getirir. Chanty'nin basitliğini Slack'in derinliği ile birleştirir, dikkatinizi dağıtmaz ve bağlam değiştirmenize gerek kalmaz. İş için her şeyi içeren uygulama olan ClickUp, proje yönetimi, bilgi yönetimi ve sohbeti bir araya getirir. Tüm bunlar, daha hızlı ve akıllı çalışmanıza yardımcı olan yapay zeka ile desteklenir.

İşinize sadece konuşmak için bir yer değil, yaşamak için bir yer verir.

ClickUp'ın hem Chanty hem de Slack'e en iyi alternatif olmasının nedenleri.

ClickUp'ın Birinci Avantajı: Entegre Sohbet

ClickUp Sohbet ile optimum işbirliğine tanık olun ve sohbetleri alanlara göre düzenleyin

ClickUp Sohbet, takım iletişiminizi iş akışınıza sorunsuz bir şekilde entegre ederek dönüştürür. Dağınık mesajlar yerine, konuşmalar görevlerle bağlantılı kalır ve her şey bağlam içinde kalır.

Takımınızın yapısını yansıtan Alanlar içinde sohbetler düzenleyerek işbirliğini daha sezgisel hale getirebilirsiniz.

Duyurular için Gönderiler ve eyleme geçirilebilir sonuçlar için Takip gibi özelliklerle, herkes sonsuz gidip gelmeler olmadan uyumlu bir şekilde çalışır. Ayrıca, yapay zeka destekli destek, işi kolaylaştırır. Hızlı güncellemeler için uzun konuları özetlemeniz veya tartışmaları otomatik olarak görevlere dönüştürmeniz gerekirse, ClickUp Sohbet bunu zahmetsizce halleder.

ClickUp'ın Birinci Avantajı #2: Sohbette Otomatik Pilot Ajanlar

ClickUp Sohbet'teki Otomatik Ajanlar ile ellerinizi kullanmadan verimlilik elde edin

*ClickUp'ın yapay zeka destekli Otomatik Pilot Ajanları, akıllı otomasyonu doğrudan konuşmalarınıza getirir. Bu yapay zeka destekli ajanlar, sohbet kanallarınızda sorularınızı yanıtlayabilir, konuları özetleyebilir, görevler oluşturabilir ve hatta iş akışlarını tetikleyebilir. İster önceden oluşturulmuş bir ajanı kullanın ister kod yazmadan kendi ajanınızı tasarlayın, ajanlar takımınızın ihtiyaçlarına uyum sağlar ve talimatlarınıza göre hareket eder.

Temsilciler sohbet etkinliğini izleyebilir, belirli tetikleyicilere yanıt verebilir ve güncellemeleri, raporları veya yanıtları gerçek zamanlı olarak yayınlayarak takımınızın uyum içinde çalışmasını sağlayabilir. Çalışma alanı bilgilerine ve harici kaynaklara erişim sayesinde, takımınız hiçbir şeyi kaçırmaz.

ClickUp'ın Üstünlüğü #3: Gerçek Zamanlı İşbirliği için SyncUps

SyncUps ile anında bağlantı kurun — ClickUp'ın yerleşik sesli ve görüntülü toplantıları

Sohbet içindeki Syncups, ClickUp'ın sorunsuz, gerçek zamanlı takım işbirliği için sunduğu çözümdür. Uygulamalar arasında geçiş yapmadan, herhangi bir sohbet kanalından veya görevden doğrudan geçici sesli veya görüntülü aramalar başlatın. Hızlı stand-up toplantıları, beyin fırtınası oturumları veya engelleri anında gidermek için mükemmeldir.

Her SyncUp otomatik olarak iş bağlamınıza bağlanır, böylece görüşme sırasında görevlere, belgelere ve sohbet geçmişine başvurabilirsiniz. Toplantıdan sonra ClickUp, AI kullanarak özetler ve eylem öğeleri oluşturabilir, böylece hiçbir şeyin kaybolmamasını sağlar.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Görevleri'ndeki yorum konularını kullanarak takımınızı sorumlu tutun. Bu, yanlış anlaşılmaları önler ve herkesin aynı sayfada olmasını sağlar — artık "bunu kim halledecekti?" gibi anlar yaşamayacaksınız!

ClickUp'ın 4. Avantajı: ClickUp Klipleri

ClickUp Clips özelliği ile ekranınızı kaydedin ve etkileşimli demo videolar oluşturun

Bazen metinler kavramları açıklamak, hataları göstermek ve düşüncelerinizi aktarmak için yeterli olmaz.

ClickUp Clips, ekranınızı kaydetmenize, adım adım kılavuzları paylaşmanıza ve hızlı güncellemeler sağlamanıza olanak tanır; toplantılara gerek yoktur. Asenkron video özelliği, takımınızın uyum içinde çalışmasını sağlamak için kusursuz bir yoldur.

Asenkron takımlar için ideal olan Clips, sonsuz gidip gelmeler olmadan net ve özlü iletişim stratejileri sağlar.

ClickUp One-Up #5: Entegrasyonlar, Bağlantılı Arama ve daha fazlası

Slack'i ClickUp ile entegre ederek iş akışınızı geliştirin ve anında görevler oluşturun, hatırlatıcılar ayarlayın veya Slack'teki güncellemeleri izleyin

Slack ekosistemine mi daldınız? ClickUp, iş akışınızı kesintiye uğratmak yerine geliştirir. Slack entegrasyonu, görevler oluşturmanıza, hatırlatıcılar ayarlamanıza ve güncellemeleri izlemenize olanak tanır, böylece sohbet pencerenizden ayrılmadan işlerinizi düzenli tutabilirsiniz. Tamamen geçiş yapmaya hazır olana kadar Slack'i ClickUp içinde kullanmaya devam edebilirsiniz.

Ancak ClickUp, konuşmaları düzenlemenin ötesine geçer; sizin için düşünür. AI destekli özelliklerle güçlendirilmiş ClickUp Brain ve ClickUp Connected Search, sohbetleri özetleyebilir, eylem öğeleri oluşturabilir ve tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek manuel koordinasyonu azaltır.

ClickUp Brain ile konuşmaları, sohbet konularını ve toplantı transkriptlerini kolayca bulun

Çalışma alanlarınızın derinliklerinden ilgili bilgileri çekerek ve işlerinizi her zaman bağlam içinde tutarak akıllı bir asistan görevi bile görebilir.

ClickUp'tan önce, toplantılar ve e-posta ile yapılan iletişim, öğelerin görünmez ve ilgisiz kalmasına neden oluyordu. Bu nedenle, görevler zamanında gözden geçirilmiyordu ve yaratıcı gelişimin nasıl gittiği kimse tarafından bilinmiyordu. Artık, takımdaki herkes eylem öğelerinin ne zaman tamamlanması gerektiğini açıkça görebilir, görevler içinde sohbet edebilir ve işbirliği yapabilir.

ClickUp'tan önce, toplantılar ve e-posta ile yapılan iletişim, öğelerin görünmez ve ilgisiz kalmasına neden oluyordu. Bu nedenle, görevler zamanında gözden geçirilmiyordu ve yaratıcı gelişimin nasıl gittiğini kimse bilmiyordu. Artık, takımdaki herkes eylem öğelerinin ne zaman tamamlanması gerektiğini açıkça görebilir, görevler içinde sohbet edebilir ve işbirliği yapabilir.

ClickUp: Kusursuz Olmayan Bir Dünyada Mükemmel İşbirliği Aracı

Chanty mi, Slack mı?

Her şey ihtiyacınıza bağlıdır. Chanty, işleri basit ve bütçe dostu tutarken, Slack entegrasyonlar ve ölçeklenebilirlik sunar, ancak bunun bir bedeli vardır. Ancak gerçek şu ki, her ikisinin de eksiklikleri var. Slack hızla pahalı hale gelebilir ve Chanty, büyüyen takımların ihtiyaç duyduğu daha derin fonksiyonlardan yoksundur.

Birini seçip ödün vermek yerine, hepsini gerçekten yapan bir araç kullanmaya ne dersiniz? ClickUp, ekstra uygulamalara gerek kalmadan yerleşik sohbet, görev yönetimi ve güçlü işbirliği araçları sunar.

Artık uğraşmak yok, bağlam değiştirme yok. Takımınızın konuşması, plan yapması ve işleri halletmesi için tek bir yer. Bugün ClickUp'a kaydolun ve sohbeti iş gününüzün doğal bir parçası haline getirin — başka bir sekmeye geçmek zorunda kalmayın.