programınızı Yönetmek için 10 Notion Zaman Bloklama Şablonu

Zaman bloklama kağıt üzerinde iyi görünebilir, ancak gerçek hayatta nadiren planlandığı gibi gider. Dikkat dağıtıcı unsurlar, beklenmedik görevler ve değişen öncelikler, en iyi planları bile bozabilir.

Doğru zaman bloklama şablonu burada tüm farkı yaratır.

Bu blog yazısında, kontrolü elinizde tutmanıza yardımcı olacak Notion zaman bloklama şablonlarını bulacaksınız. Daha gelişmiş bir şey arıyorsanız, ivmenizi korumanıza yardımcı olacak ClickUp şablonlarını da ele alacağız. 🤩

Başlamadan önce zaman bloklamayı daha iyi anlamak ister misiniz?

Sizin için hazırladığımız video tam size göre! 👇🏽

İyi bir Notion zaman bloklama şablonu nedir?

Notion zaman bloklama şablonlarını seçerken dikkat etmeniz gerekenler:

Zaman göstergeleri: Tarih, gün ve saat için özel alanlar dahil, görevleri günlük programınızla uyumlu tutun

Görsel önceliklendirme: Renk kodlu etiketler veya öncelik etiketleri kullanarak acil olarak ilgilenmeniz gerekenleri belirleyebilirsiniz

İlerleme izleme: Tamamlanan ve devam eden işleri izlemek için onay kutuları, tamamlanma çubukları veya veritabanları ekleyin

Günlük esneklik: Öncelikler değiştiğinde görevleri sürükleyip bırakarak programınızı bozmadan görevleri yeniden düzenleyebilirsiniz

Ara planlama: Uzun vadeli verimliliği korumak için dinlenme, hareket veya düşünme için zamanı bloklamanızı teşvik eder

Görev yansıması: Gün sonu veya haftalık incelemeler için rutinlerinizi değerlendirmek, ayarlamak ve iyileştirmek için alan sağlar

10 Notion Zaman Bloklama Şablonu

Gününüzü planlamanıza, görevlerinizi önceliklendirmenize ve ilerlemeyi izlemenize yardımcı olacak bazı popüler Notion zaman bloklama şablonları. 👇🏼

1. Zaman Bloklama Planlayıcı Şablonu

notion aracılığıyla

Zaman yönetimini basitleştirmek mi istiyorsunuz? Bu şablon, gününüzü belirli zaman bloklarına ayırarak önceden plan yapmanızı ve zihninizi karıştırmadan önemli konulara odaklanmanızı kolaylaştırır.

Renk kodlu kategorilerle programınızı hızlıca tarayabilir ve planlar değiştiğinde (ki her zaman değişir), günün geri kalan programınızı bozmadan öğeleri ve etkinlikleri kolayca sürükleyip ayarlayabilirsiniz.

📌 İdeal kullanım alanları: Her saati ayrıntılı olarak yönetmek zorunda kalmadan netlik ve kontrol isteyen kişiler

2. Zaman Bloklama Şablonu

notion aracılığıyla

Bu şablonun görev öncelikli düzeni, yapılması gerekenleri listeleyerek işe başlamayı kolaylaştırır. Görevleri çalışma, yönetici veya işler gibi kategorilere ayırabilir ve önceliklerine göre etiketleyebilirsiniz, böylece her zaman önce neyi halletmeniz gerektiğini bilirsiniz.

Aynı zamanda rutin oluşturucu olarak da işlev görür. Alışkanlıklar geliştirmek, odaklanmak ve gerektiğinde ayarlamalar yapmak için günlük olarak kullanın, işlerinizi verimli bir şekilde önceliklendirmenize yardımcı olur.

📌 İdeal kullanım alanları: Günlerine daha fazla düzen getirmek, karar verme yorgunluğunu azaltmak ve kendilerine uyum sağlayan bir programa sahip olmak isteyen kişiler

3. ULTIMATE Zaman Blok Planlayıcı Şablonu

notion aracılığıyla

Bu Notion şablonu, bilinçli günlük planlama için temiz bir kurulum sunar.

Görev Gelen Kutusu, Takvim ve eksiksiz görev veritabanına hızlı erişim sağlayan yerleşik bir gezinme çubuğu elde edersiniz; bu, ekstra tıklamalar yapmadan düzenli kalmak için kullanışlıdır. Notion Takvim'e doğrudan bağlanır ve haftanızı yönetmenizi kolaylaştırır.

Ayrıca, planınıza bağlı olarak, Zaman Bloklama (Hafta), Etkinlikler (Hafta) ve Etkinlikler (Ay) gibi görünümler arasında geçiş yapabilirsiniz. Başlamanıza yardımcı olacak ayrıntılı bir eğitim de mevcuttur.

📌 İdeal kullanım alanları: Kişisel rutinlerini, sezonluk hedeflerini yöneten veya sadece zamanlarının kontrolünü geri kazanmak isteyen serbest çalışanlar ve profesyoneller

💡 Profesyonel İpucu: Odaklanma zaman blokları sırasında görsel zamanlayıcılar (kum saati veya renk değiştiren ışık gibi) kullanarak zaman bilincinizi ve aciliyet hissinizi güçlendiren dokunsal veya görsel ipuçları sağlayın.

4. Günlük Zaman Bloklama Şablonu

notion aracılığıyla

Cal Newport'un zaman blok planlayıcısından esinlenilen bu Notion zaman blok şablonu, gününüzü net ve amaçlı bir şekilde haritalandırır. Günlük önceliklerle başlar ve yansıma ile biter, böylece zamanınızı nasıl geçirdiğinizi bilirsiniz.

Üç görünüm bulacaksınız: planlama için bir zaman çizelgesi, ayrıntılar için bir tablo ve günlük dakikaları odaklanma, toplantılar, molalar ve hatta yüzeysel işler gibi pasta dilimlerine ayıran bir grafik.

📌 İdeal kullanım alanları: Saatlik planlama yapmak isteyen öğrenciler ve yoğun iş meraklıları

5. Yapılacaklar Listesi (Zaman Bloklama + Pomodoro) Şablonu

notion aracılığıyla

Bu Notion şablonu, zaman bloklamayı Pomodoro tekniği ile birleştirerek keskin ve sürdürülebilir odaklanma sağlar. Her blok 30 dakika sürer ve 25 dakikalık yoğun çalışma ile 5 dakikalık dinlenme süresinden oluşur.

Görevler günün saatine göre (Sabah, Öğleden Sonra, Akşam, Gece, Gece Yarısı) gruplandırılır ve size takip edebileceğiniz doğal bir ritim sunar. Dahası var! Yerleşik ilerleme izleme (Başlamadı → Devam Ediyor → Tamamlandı) akışı izlerken, Revize Edilen Plan sütunu anında ayarlanır.

📌 İdeal kullanım alanları: Odaklanma gerektiren iş döngüleri ve dinlenme molaları içeren yoğun görev programlarını yöneten kişiler

6. Zaman Bloğu Yöneticisi Şablonu

notion aracılığıyla

Notion'un Zaman Bloğu Yöneticisi Şablonu, tüm hafta boyunca zaman bloklarını önceden doldurabileceğiniz bir Hafta Yöneticisi içerir. Ayrıca, Hızlı Eylemler paneli, tek bir tıklama ile görevler eklemenize veya haftalık genel bakışınıza geçmenize olanak tanıyarak sürtüşmeleri azaltır.

Arayüzü temiz ve dikkat dağıtıcı unsurlar içermez. Aurelius Tjin tarafından hazırlanan kısa bir video kılavuz da zaman bloklamadan en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olur.

📌 İdeal kullanım: Tüm haftayı önceden planlamayı ve günlük karar verme yorgunluğundan kaçınmayı tercih eden profesyoneller.

7. Zaman Bloklama ve Etkinlik Geri Sayım Şablonu

notion aracılığıyla

Bu Notion proje yönetimi şablonu, günlük zaman bloklamayı bir etkinlik geri sayım sistemi ile birleştirir. Uzun vadeli teslim tarihleri ile görevlerin yerine getirilmesini dengelemek için idealdir.

Özelleştirilebilir zaman çizelgesi görünümünü kullanarak gününüzü planlayın, ardından sistemin görevleri gece yarısı otomatik olarak sıfırlamasına izin verin, böylece her güne taze bir başlangıç yapın. Yerleşik zamanlayıcı, sorumluluklarınızı yerine getirmenize yardımcı olur ve İş, Rutin ve Yaşam için kategorize edilmiş bloklar, önceliklerinizi bölümlere ayırarak netleştirir.

📌 İdeal kullanım alanları: Uzun vadeli son teslim tarihlerini ve geri sayımları görünümde tutarken günün görevlerini yerine getirmesi gereken planlayıcılar

🔍 Biliyor muydunuz? Zaman bloklama kavramı, ultradian ritimler ile yakından ilgilidir. Bunlar, maksimum verimlilik için 90 dakikalık aralıklarla çalışmayı öneren vücudunuzdaki doğal döngülerdir.

8. Ultimate Time Boxing Şablonu

notion aracılığıyla

Bu şablon, zaman dilimlerine ayırma yoluyla yapılandırılmış hedef belirlemeyi merkez alır. Uzun vadeli hedeflerle başlar, ardından bunları her birinin kendi son tarihi olan dönüm noktalarına ayırır, böylece haftalık planlarınız her zaman büyük resme bağlanır.

Ayrıca iki düzen stili vardır: odaklanmak için minimal ve hoş bir görsel arayüz tercih ederseniz estetik. Ek olarak, dönüm noktası izleyici, günlük planlamanızı gerçek ilerlemeyle ilişkilendirmenize yardımcı olur ve yerleşik adım adım video, kurulumu kolaylaştırır.

📌 İdeal kullanım alanları: Günlük zaman bloklarını uzun vadeli dönüm noktalarına bağlamak ve ilerlemeyi tutarlı bir şekilde izlemek isteyen hedef belirleyenler

9. Zaman Yöneticisi Şablonu

notion aracılığıyla

Zaman yönetimi şablonu, kişisel ve profesyonel öncelikler için zaman bloklamayı alan tabanlı izleme ile birleştirir. Günlük planlayıcının yanı sıra, Kanban ve takvim görünümlerine sahip bir görev yöneticisi özelliği ile ilerleme, ertelenen veya tamamlanan işleri takip etmenize yardımcı olur.

Öne çıkan özellik, Kişisel ve İş Alanları arasındaki ayrımdır. Sağlık, pazarlama veya içerik oluşturma gibi farklı kategorilere zaman bütçeleri atayabilir ve haftanızın nasıl geçtiğini tam olarak görebilirsiniz.

📌 İdeal kullanım alanları: İş ve kişisel önceliklerini aynı anda yöneten ve zamanlarını nasıl harcadıklarını tam olarak görmek isteyen kişiler

10. Zaman Bloklama Planlayıcı Şablonu

notion aracılığıyla

Zamanınızı katmanlar halinde (günlük, haftalık veya aylık) görüntülemeyi tercih ediyorsanız, bu planlayıcı şablonu tam olarak bunu sağlar.

Yerleşik öncelik sistemi, görevleri aciliyet ve öneme göre sıralar. Her blok renk kodludur, böylece fazla düşünmeden iş ve kişisel görevleri kolayca ayırt edebilirsiniz. Ayrıca, verimlilik düşüşlerini tespit etmenize ve çalışma tarzınızı gerektiği gibi ayarlamanıza yardımcı olacak görsel bir bileşen de vardır.

📌 İdeal kullanım alanları: Süreci karmaşıklaştırmadan reaktif planlamadan kasıtlı planlamaya geçmek isteyen bireyler ve profesyoneller

💡 Profesyonel İpucu: Enerji denetimlerini, farklı görevler veya zamanlar sırasında nasıl hissettiğinizi takip ettiğiniz bloklar olarak planlayın. Birkaç hafta içinde, bu, bloklarınızı gerçek enerji düzeninize uyacak şekilde özelleştirmenize yardımcı olur.

Notion Sınırlamaları

Notion esnek bir zaman bloklama uygulamasıdır, ancak özellikle iş akışları oluşturma ve ölçeklendirme konusunda belirgin sınırlamaları vardır. Bunlar arasında şunlar yer alır:

İç içe şablonlar yoktur: Günlük yinelenen görevlerin içine şablonlar yerleştiremezsiniz. İç içe yerleştirme yalnızca haftalık, aylık veya yıllık tekrarlama için çalışır ve bu durumda bile en fazla üç seviyeye kadar olabilir

Formül koruması eksikliği: Tüm kullanıcılar formülleri görüntüleyebilir ve düzenleyebilir. Formülleri kilitlemek veya kazara değişikliklere karşı korumak için yerleşik bir yol yoktur

Temel veri işleme: Tablolarda gelişmiş filtreleme, döndürme veya sayı işleme özellikleri yoktur. Notion, derinlemesine zaman verisi analizi için tasarlanmamıştır

📖 Ayrıca okuyun: En İyi Notion Alternatifleri

Alternatif Notion Şablonları

Notion'un sınırlı yapısı size yetmiyorsa, ClickUp'ın Şablonları gerçek zamanlı iş yükünü, işlevler arası projeleri ve özelleştirilebilir görev akışlarını yönetmek için daha fazla esneklik sunar.

En iyi zaman yönetimi aracı olarak, tek bir şablondan sahiplik atayabilir, devretmeleri otomatikleştirebilir ve çeşitli görünümlerde programları görselleştirebilirsiniz.

Sadece bizim sözümüze güvenmeyin! ClickUp kullanıcısı Mendel R. uygulamayı kullanma deneyimini şöyle anlatıyor:

ClickUp, ajansımızın bel kemiğidir. Proje yönetimi, sprint planlaması, zaman takibi, dokümantasyon ve hatta müşterilere yönelik güncellemeler için her şeyde kullanıyoruz. Özelleştirme eşsizdir. Otomasyonlar, özel alanlar, gösterge panelleri, AI yanıtları ve görev bağlantılı sohbet sayesinde Slack, Notion ve düzinelerce başka araca ihtiyaç duymuyoruz. Geliştiriciler için yeterince güçlü, müşteriler için yeterince sezgisel bir platform bulmak nadirdir.

ClickUp, ajansımızın bel kemiğidir. Proje yönetimi, sprint planlaması, zaman takibi, dokümantasyon ve hatta müşteriye yönelik güncellemeler için her şeyde kullanıyoruz. Özelleştirme eşsizdir. Otomasyonlar, özel alanlar, gösterge panelleri, AI yanıtları ve görev bağlantılı sohbet sayesinde Slack, Notion ve düzinelerce diğer araca olan ihtiyacımızı ortadan kaldırdık. Geliştiriciler için yeterince güçlü, ancak müşteriler için yeterince sezgisel bir platform bulmak nadirdir.

İşte iş için her şeyi içeren uygulama ClickUp'tan deneyebileceğiniz altı zaman bloklama şablonu. ⏰

1. ClickUp Zaman Bloklama Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Zaman Bloklama Şablonu'nu kullanarak kişisel ve profesyonel programlarınızı doğru bir şekilde planlayın

ClickUp Zaman Bloklama Şablonu zamanınızı korur. Birden fazla takvim ve uygulama arasında geçiş yapmak yerine, Günlük programınızı, planlanan görevlerin konumlarını (Ev, Ofis veya diğer) ve zamanı istediğiniz gibi görselleştirmek için bir Planlama Formu gösteren yedi birleşik görünüme erişebilirsiniz.

Bu şablondan en iyi şekilde yararlanmak için harika bir zaman yönetimi ipucu , ClickUp'ın Nerede veya Belirli Konum gibi Özel Alanlarını kullanarak gününüzü hassas bir şekilde etiketlemek ve filtrelemektir.

Çakışan projeler veya paylaşılan takvimler ile uğraşıyorsanız, görev bağımlılıkları ve kullanılabilirlik etiketleri, zaman çizelgelerini tekrar kontrol etmek veya fazla rezervasyon yapmak zorunda kalmadan kontrolü elinizde tutmanıza yardımcı olur.

📌 İdeal kullanım alanları: Öngörülemeyen programları olan profesyoneller ve birden fazla konumda görevleri ve çakışan taahhütleri arasında dengeleme yapan hibrit çalışanlar

📮 ClickUp Insight: Bilgi çalışanlarının %92'si kişiselleştirilmiş zaman yönetimi stratejileri kullanıyor. Ancak çoğu iş akışı yönetimi aracı, etkili önceliklendirmeyi engelleyebilecek sağlam yerleşik zaman yönetimi veya önceliklendirme özellikleri sunmuyor. ClickUp'ın yapay zeka destekli planlama ve zaman takibi özellikleri, bu tahminleri veriye dayalı kararlara dönüştürmenize yardımcı olabilir. Hatta görevler için en uygun odaklanma zamanlarını bile önerebilir. Gerçek işlerinize uyum sağlayan özel bir zaman yönetim sistemi oluşturun! ClickUp Takvim ile odaklanma zamanınızı otomatik olarak planlayın, yeniden planlayın ve bloklayın

2. ClickUp Günlük Zaman Blok Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Günlük Zaman Bloklama Şablonu ile gününüzün her saatini planlayın

Görevleri fazla üstleniyor ve zamanınızı hafife alıyorsanız, ClickUp Günlük Zaman Bloklama Şablonu, gününüzü planlamak için gerçekçi ve esnek bir yapı sunar.

Bu şablonun Zaman Blokları görünümü, sadece niyetlerinize değil, gerçek bant genişliğinize göre gününüzü planlamanıza yardımcı olur. Günlük Görevler görünümü, en önemli önceliklerinizi net bir şekilde gösterir ve daha küçük görevlerin birikmesini önler. Dikkatiniz dağıldığında, Öncelik Matrisi bunları yakalar ve akışınızı kesintiye uğratmaz.

📌 İdeal kullanım alanları: Aşırı taahhütte bulunma veya tükenme eğilimi olan öğrenciler, kurucular veya proje yöneticileri gibi bireyler

3. ClickUp Blok Planlama Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Blok Planlama Şablonu ile gününüzü düzenli ve dikkatiniz dağılmadan geçirin

ClickUp Blok Planlama Şablonu, farklı iş akışlarındaki nüanslı aşamaları izleyebilmeniz için 18 özelleştirilebilir görev durumu sunar. Her ayrıntıyı mikro düzeyde yönetmek zorunda kalmadan sorumlulukları sıralamak için Departman alanını kullanarak görevler atayabilirsiniz.

Gerçek değer nedir? İş Yükü ve Görev Zaman Çizelgesi görünümleri, kapasiteye ulaşanları ve risk altında olanları, bunlar darboğaza dönüşmeden gösterir.

📌 İdeal kullanım alanları: Proje yöneticileri, pazarlama ekipleri ve departmanlar arasında çakışan teslim tarihlerini yöneten danışmanlar.

💡Pro İpucu: ClickUp Takviminizde AI Zaman Bloklama özelliğini etkinleştirin (Öncelikler bölmesindeki şimşek simgesi ⚡️), ClickUp tahmin ettiğiniz görevler için odaklanma zamanını akıllıca planlasın, mevcut etkinlikler etrafında otomatik olarak bölsün veya yeniden planlasın. İki saatlik bir görev bir toplantıyla çakışırsa, ClickUp bloğu sizin için ayarlar; manuel olarak uğraşmanıza gerek kalmaz. ClickUp'ın AI Takvimi'ni kullanarak öncelikli görevler için zamanı otomatik olarak bloklayın

4. ClickUp Zaman Kutusu Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Zaman Kutusu Şablonu ile büyük projeleri eyleme geçirilebilir bloklara ayırın

30 dakikalık bir görev için üç saat harcayana ve diğer her şey alt üst olana kadar mükemmel bir gün planlamak kolaydır. ClickUp Zaman Kutusu Şablonu, netliği artıran yerleşik sınırlarla bu sorunu çözer.

Bu Liste şablonu, Zaman Kutusu Planı görünümünü kullanarak projeleri gerçek bitiş zamanlarıyla net bloklara ayırır. Her bir görev sadece bir onay kutusu değil, gerçek bir zaman aralığına sahip olduğu için görevleri fazla kaydetmekten kurtulursunuz. Daha da iyisi? Görev Planlayıcı görünümü, gününüzü sürekli yeniden düzenlemenize gerek kalmadan öncelikleri sıralamak için yeterli koruma önlemleri ekler.

Bu şablonu özel kılan şey, bağımlılık uyarısıdır. Henüz başlatılamayan görevleri planlamaya çalıştığınızda uyarı verir ve boşa harcanan çabadan sizi kurtarır.

📌 İdeal kullanım alanları: Freelancerlar, ajans yöneticileri veya derslerini dengelemeye çalışan öğrenciler gibi karmaşık işleri yöneten kişiler

📖 Ayrıca okuyun: Takım Verimliliğini Artırmak için Zaman Yönetimi Teknikleri

5. ClickUp Saatlik Planlama Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp'ın Saatlik Plan Şablonu ile her saat ve her dolar için hesap yapın

ClickUp'ın Saatlik Program Şablonu, zamanlarını ve kazançlarını aynı anda takip etmesi gereken kişiler için tasarlanmıştır.

Gerçek Ödeme Görünümü, her görevin ne kadar gelir getirdiğini gösterir, böylece kâr getirmeyen işlere zaman kaybetmezsiniz. Ayrıca, Atanan Kişiye Göre Ödeme Görünümü , katkıda bulunanların kazançlarını izler; bu, özellikle birden fazla müşterisi veya projesi olan serbest çalışanlar ve takımlar için kullanışlıdır.

Performans, Sıklık ve Toplam Ödeme gibi yedi Özel Alan ile şablon, programınızı canlı bir maliyet-fayda gösterge paneline dönüştürür.

📌 İdeal kullanım alanları: Harcanan saatleri gerçek finansal sonuçlarla uyumlu hale getirmesi gereken serbest çalışanlar ve takım liderleri

🧠 İlginç Bilgi: Benjamin Franklin, zamanını saatlik olarak planlayan ve her sabah kendine "Bugün ne iyi şeyler yapacağım?" diye soran ilk zaman bloklayıcılarından biriydi. Bu alışkanlığı, odaklanmasına ve üretken kalmasına yardımcı oldu.

6. ClickUp Proje Yönetimi Planlama Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp'ın Proje Yönetimi Planlama Şablonu ile proje aşamalarının net bir resmini elde edin

ClickUp Proje Yönetimi Plan Şablonu, dağınık proje güncellemelerini yapılandırılmış bir görsel plana dönüştürür.

Proje Aşaması Görünümü, proje çıktılarını aşamalara göre düzenlemenizi sağlar, böylece darboğazların nerede oluştuğunu her zaman bilirsiniz. Dahası, Risk Sorunları Görünümü ile kırmızı bayrakları erken fark edebilir ve sorunları programınızı aksatmadan çözmek için zaman kazanabilirsiniz.

İlerleme Oranı, Potansiyel Müşteri ve Sorun Seviyesi gibi Özel Alanların birleşimi, maliyet, çaba ve sahipliği sürekli olarak yeniden hesaplamadan önceliklerinizi dengelemenize de yardımcı olur.

📌 İdeal kullanım alanları: Çapraz fonksiyonlu takımlar, proje yöneticileri veya sıkı zaman çizelgeleri olan yüksek riskli projeleri yöneten danışmanlar

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Notion şablonları, tek başına planlama ve hızlı zaman bloklama kurulumları için mükemmeldir. Basit ve temizdirler ve görevlerinizle ve projelerinizle tam olarak entegre olmadıklarını fark edene kadar işinizi görürler.

ClickUp şablonları bir adım daha ileri gider. Özelleştirilebilir görünümler, gerçek zamanlı iş yükü izleme, otomasyon ve ayrıntılı görev durumları ile gerçek verilerle gerçek öncelikleri yönetebilirsiniz.

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