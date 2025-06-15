2025'in En İyi 11 Guidde Alternatifi ve Rakibi

Takımınız için adım adım bir kılavuz oluşturmakla görevlendirildiniz. Ekran süreçlerini kolayca yakalayan, açıklamalar ekleyen ve birden fazla biçimde dışa aktarabilen, öğrenmesi kolay bir video belgeleme yazılımına ihtiyacınız var.
Elbette, Guidde var. Tüm bunları yapmak için değerli bir araçtır. Ancak, gelişmiş düzenleme özellikleri, özel markalama veya etkileşimli öğeler içeren alternatif araçlar arıyorsanız, doğru yere geldiniz.
İster kullanıcıların sisteme alıştırılması, ister ürün belgeleri veya eğitim materyalleri için olsun, doğru araç büyük bir fark yaratabilir.
Öyleyse, profesyonel videolar oluşturmanıza, yazılım belgelerini yayınlamanıza ve kullanıcı katılımını yüksek tutmanıza yardımcı olacak en iyi 11 Guidde alternatifini keşfedin - hepsi sadece birkaç tıklama ile.
👀 Biliyor muydunuz? "Kesmek" terimi, filmi fiziksel olarak kesme eyleminden gelir. Dijital düzenleme ile bile, düzenleyiciler iş akışlarının bir parçası olarak videoları "keser".
Guidde alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?
Ürün eğitiminin gelişmesiyle birlikte, video dokümantasyon araçları profesyonel ve ölçeklenebilir çözümler sunmalıdır. Guidde alternatiflerinde aramanız gereken özellikler şunlardır:
- Profesyonel video oluşturma: Netlik sağlamak için gelişmiş düzenleme özellikleri, net anlatım, akıcı animasyonlar ve hassas video yapılandırma özelliklerine sahip bir araç seçin. Otomatik eğitim videoları tutarlılık ve verimlilik sağlar
- AI geliştirme: İş akışlarını kolaylaştırmak için AI tarafından oluşturulan metin, otomatik altyazı ve akıllı özetleme özelliklerini arayın. En iyi araçlar, belgeleri iyileştirmek, düzenlemeleri otomatikleştirmek ve netliği optimize etmek için AI kullanır; algılama sistemlerini atlama özelliği bir artıdır
- Çoklu biçim dışa aktarma: Çeşitli dosya türleri, çözünürlükler ve gömme seçenekleriyle uyumluluğu sağlayarak kaliteden ödün vermeden erişiminizi en üst düzeye çıkarın
- Takım işbirliği: AI tarafından oluşturulan içerik, paylaşılan çalışma alanlarıyla entegre olarak, insan gözetimi olmadan sorunsuz takım çalışması sağlar
- Kurumsal güvenlik: İçeriği korumak ve yetkisiz erişimi önlemek için şifreleme, AI algılama ve denetim izlerini önceliklendirin
- Pazarlama için hazır içerik: Etkileşimli öğeler içeren bir araç seçerek ilgi çekici, paylaşılabilir videolar oluşturun, ürünün benimsenmesini ve proje yönetimi için video üretimini artırın
🧠 Eğlenceli Bilgi: Çalışanlar, genellikle video eğitimlerini kullanan e-öğrenme platformları aracılığıyla materyalleri öğrenmek için geleneksel sınıf ayarlarına kıyasla %40 ila %60 daha az zamana ihtiyaç duyar.
En iyi Guidde alternatiflerine bir bakış
|Araç
|En iyi özellikler
|En iyisi
|Fiyatlandırma
|ClickUp
|AI destekli video senaryo oluşturucu ve içerik oluşturma Ekran kaydetme ve anında transkripsiyon Entegre belgeler, şablonlar ve proje yönetimi Sorunsuz işbirliği ve otomasyon
|Bireyler, küçük işletmeler, orta ölçekli şirketler, kurumsal
|Ücretsiz plan; 30 gün ücretsiz deneme; Kurumsal müşteriler için özelleştirme mevcuttur
|Scribe
|AI destekli adım adım kılavuz oluşturma Açıklamalı ekran görüntüleri ve talimatlar Özelleştirilebilir şablonlar Çoklu biçim dışa aktarma (PDF, HTML, video)
|Bireyler, küçük işletmeler, orta ölçekli şirketler
|Ücretsiz plan mevcuttur; Gelişmiş özellikler için ücretli planlar; Takımlar için özelleştirme
|Loom
|Hızlı video kaydetme ve paylaşma Otomatik özetler ve dolgu kelimelerinin kaldırılması İşyeri araçlarıyla entegrasyon Videoları SOP'lara dönüştürme
|Bireyler, küçük işletmeler, orta ölçekli şirketler, kurumsal
|Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar için ücretsiz deneme; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma
|Confluence
|Yapılandırılmış şirket bilgi tabanı 75'ten fazla özelleştirilebilir şablon Gerçek zamanlı işbirliği Jira entegrasyonu
|Küçük işletmeler, orta ölçekli şirketler ve kurumsal müşteriler
|Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar için ücretsiz deneme; Kurumsal müşteriler için özelleştirme
|Notion
|Esnek belgeler, wiki'ler ve proje panoları AI destekli içerik oluşturma Çoklu dil desteği Sürükle ve bırak özelleştirme
|Bireyler, küçük işletmeler, orta ölçekli şirketler, kurumsal
|Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar için ücretsiz deneme; Kurumsal müşteriler için özelleştirme
|Trainual
|AI destekli SOP ve eğitim belgesi oluşturma Yapılandırılmış klasörler ve özel eğitim yolları İlerleme izleme ve sertifikasyon
|Küçük işletmeler, orta ölçekli şirketler
|Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur; Kurumsal müşteriler için özelleştirme
|Snagit
|Tam sayfa kaydırma yakalamaVideo ve ekran görüntüsü eklemeİş akışı için ön ayarlar ve kısayollarBulut senkronizasyonu
|Bireyler, küçük işletmeler
|Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur; Eğitim ve iş fiyatlandırması; Kurumsal müşteriler için özelleştirme
|Tango
|Gerçek zamanlı iş akışı yakalamaTıklanabilir uygulama içi adım adım kılavuzlarKılavuz kullanımına ilişkin analizlerSabitlenmiş ipuçları ve notlar
|Küçük işletmeler, orta ölçekli şirketler
|Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar için ücretsiz deneme; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma
|Camtasia
|Gelişmiş video düzenleme paketiEtkileşimli testler ve açıklamalarYeşil ekran ve geçişlerSes ve seslendirme araçları
|Küçük işletmeler, orta ölçekli şirketler, kurumsal
|Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur; Kurumsal müşteriler için özelleştirme
|FlowShare
|Otomatik iş akışı belgeleriToplu düzenleme ve markalama şablonlarıÇoklu biçim dışa aktarma (PDF, PPTX, HTML)Hassas verileri bulanıklaştırma
|Küçük işletmeler, orta ölçekli şirketler
|Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma
|Zight
|Anında ekran kaydetme ve paylaşmaEk açıklamalar ve GIF oluşturmaBulut tabanlı paylaşımSlack, Jira ve Trello ile entegrasyon
|Bireyler, küçük işletmeler, orta ölçekli şirketler
|Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar için ücretsiz deneme; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma
En İyi 11 Guidde Alternatifi
Anahtar özellikler, artılar, sınırlamalar, fiyatlandırma ve derecelendirmelere daha derinlemesine dalarak, sizin için en uygun Guidde alternatifini keşfedin:
1. ClickUp (AI içerik üretimi ve iş akışı optimizasyonu için en iyisi)
AI destekli, kapsamlı video dokümantasyon oluşturma ile sorunsuz işbirliğini birleştiren bir Guidde alternatifi arıyorsanız, ClickUp en iyi seçeneklerden biridir. İş için her şeyin bulunduğu uygulama, geleneksel bir video dokümantasyon yazılımının ötesine geçer; yeni kurulan şirketlerden küresel kurumsal şirketlere kadar tüm takımların verimli kalmasına yardımcı olur.
ClickUp Clips, bağımsız video kayıt araçlarına göre sorunsuz, işbirliğine dayalı ve uygun maliyetli bir alternatiftir. Tüm video iletişiminizi ve geri bildirimlerinizi tek bir yerde saklar.
Uzun açıklamalar yazmak veya birden fazla video belgeleme aracını kullanmak zorunda kalmadan ekran kayıtlarını kaydedip paylaşmanıza olanak tanır.
Görevleri yerine getirirken, kullanıcı geri bildirimi verirken veya açıklayıcı videolar oluştururken, Clips bunu basit ve verimli hale getirir; eğitim materyalleri, adım adım kılavuzlar ve kullanıcıların sisteme alıştırılması için mükemmeldir. Hızlı geri bildirim veya talimatlar için yalnızca ses içeren klipler de kaydedip gönderebilirsiniz.
ClickUp Clips, ClickUp Brain ile de entegre olarak kayıtlarınızı daha da kullanışlı hale getirir. Kaydı bitirdiğinizde, ClickUp Brain videoyu otomatik olarak metne dönüştürür ve tüm klibi taramadan anahtar ayrıntıları aramanızı sağlar. Bu, kullanıcı geri bildirimlerini, proje notlarını veya eğitim materyallerini yeniden gözden geçirmek için idealdir.
Guidde ekran kaydına odaklanırken, ClickUp Brain Video Script Generator ile bir adım daha ileri giderek videonuzun amacına, hedef kitlesine ve tonuna uygun senaryolar oluşturmanıza yardımcı olur. Sıfırdan başlamak yerine, AI destekli, rafine ama doğal öneriler alırsınız.
ClickUp Brain, yazmanın ötesinde gramer, netlik ve etkileşimi ince ayar yaparak metinlerinizin hedef kitlenizde yankı uyandırmasını sağlar. Bu, Guidde'nin sunmadığı bir özelliktir. Ve fikir bulmakta zorlanıyorsanız, video pazarlama için AI yazma önerileri, içeriğinizin öne çıkmasına yardımcı olacak yeni konseptler ve benzersiz anlatılar ortaya çıkarabilir.
ClickUp'ı güçlü bir Guidde alternatifi yapan diğer özellikler arasında işbirliğini kolaylaştıran ClickUp Docs, AI destekli taslak oluşturma ve içerik düzenleme yer alıyor. Yapılandırılmış, kullanıcı dostu bir arayüz için belgeleri bağlantılar, tablolar, yer imleri ve özelleştirilebilir biçimlendirme ile kolayca geliştirebilirsiniz.
Yerleşik intihal denetleyicisi, içeriğinizin benzersiz kalmasını sağlar.
Video belgelemenin ötesinde, ClickUp pazarlama stratejileri, kampanya yönetimi ve etkinlik planlaması için bir dizi içerik yazma şablonu sunar.
Örneğin, ClickUp Video Prodüksiyon Şablonu, genellikle karmaşık ve zaman alıcı olan video prodüksiyon sürecini basitleştirir. Bu şablon, planlama ve ön prodüksiyondan düzenleme ve son teslimata kadar her şeyi düzenli ve yolunda tutar.
Bununla şunları yapabilirsiniz:
- Yaratıcı hedefleri tanımlayın ve ilerlemeyi izleyin
- Üretim öncesi görevleri düzenleyin ve kolaylaştırın
- Üretim kaynaklarını ve ekipmanlarını tahsis edin ve planlayın
- Post prodüksiyon iş akışlarını etkin bir şekilde denetleyin
İçerik pazarlamasında AI'yı nasıl kullanacağınızı keşfediyor veya bir sonraki yaratıcı projeniz için bir şablona ihtiyacınız varsa, ClickUp'ın araçları ve özellikleri, takımınızın verimliliğini ve yaratıcılığını desteklemek için tasarlanmıştır.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- AI yardımıyla anında yanıtlar alın, içerik oluşturun ve güncellemeleri otomatikleştirin
- Takım üyelerini eğitmek veya ürün özelliklerini sergilemek için ekran kayıtları oluşturun ve transkripsiyonunu yapın ClickUp Clips ile
- İçerik onaylarını otomatikleştirin, böylece görevler incelenir incelenmez ilerlesin
- Belirli rollere ve görevlere göre uyarlanmış komut istemleriyle 100'den fazla araştırma destekli araca erişin
ClickUp sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, başlangıçta kapsamlı özellikleri çok karmaşık bulabilir
ClickUp fiyatlandırması
ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (4.300+ yorum)
Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?
Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor
Tek bir uygulamada kelimenin tam anlamıyla TÜM özelliklere sahiptir. Klipleri kaydedin, zamanı takip edin, hizmet projelerini veya ürün geliştirmeyi izleyin. Tesadüfen buldum ve yaptığım için çok mutluyum ... Trello, Monday.com, Bitrix ve bu amaçla 10 farklı kuruluşta dünyadaki diğer tüm uygulamaları kullandım. Hiçbiri buna yaklaşamıyor.
Tek bir uygulamada tam anlamıyla TÜM özelliklere sahiptir. Klipleri kaydedin, zamanı takip edin, hizmet projelerini veya ürün geliştirmeyi izleyin. Tesadüfen buldum ve yaptığım için çok mutluyum ... Trello, Monday.com, Bitrix ve bu amaçla 10 farklı kuruluşta dünyadaki diğer tüm uygulamaları kullandım. Hiçbiri buna yaklaşamıyor.
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2. Scribe (Otomatik olarak adım adım kılavuzlar oluşturmak için en iyisi)
Scribe ile tek bir tıklama ile adım adım kılavuzları ve kullanıcı belgelerini otomatikleştirebilirsiniz. "Yakalamaya Başla" düğmesine basın, ekrandaki işlemi takip edin ve gerisini Scribe'a bırakın — açıklamalı ekran görüntüleri, açıklamalar ve önemli noktalar dahil. Paylaşmadan önce düzenleyin, yeniden düzenleyin veya ayrıntılar ekleyin.
Eksiksiz bir bilgi yönetimi platformuna mı ihtiyacınız var? Kılavuzları birleştirin, ekran görüntüsü ekleyin veya YouTube, Loom ve Vimeo videolarını yerleştirin. Scribe'ın yapay zeka destekli dokümantasyon oluşturma özelliği, her şeyi özel markalama ile yüksek kaliteli dokümantasyona dönüştürür.
Yakalamaları 100 adımla sınırlayan Guidde'den farklı olarak, Scribe 200 adımı destekler; bu, karmaşık belgeleme için gereklidir. Ayrıca, Guidde'nin masaüstü uygulaması kurumsal bir his verirken, Scribe'ın kullanıcı dostu arayüzü süreç belgelemeyi daha hızlı ve kolay hale getirir.
Scribe'ın en iyi özellikleri
- Ekran görüntüleri ve talimatlar içeren AI destekli adım adım kılavuzlar oluşturun
- Açıklamalar, uyarılar ve ipuçlarıyla sınırsız adımları yakalayın
- İşaretlemeler, kırpılmış görüntüler ve düzenlenmiş ayrıntılarla kılavuzları düzenleyin
- Özelleştirilebilir şablonlarla içeriği hızlı bir şekilde biçimlendirin
- Kılavuzları doğrudan paylaşın, platformlara yerleştirin veya HTML, PDF veya video olarak dışa aktarın
Scribe sınırlamaları
- Scribe, özellikle gelişmiş özelliklere ihtiyaç duyan takımlar için pahalı olabilir
- Özellikler ve özelleştirme, yalnızca ücretli abonelikle kullanılabilen gelişmiş algoritmalarla desteklenmektedir
Scribe fiyatlandırması
- Temel: Ücretsiz
- Pro Takım: Aylık 15 $ / koltuk
- Pro Personal: Koltuk başına aylık 29 $
Scribe puanları ve yorumları
- G2: 4,8/5 (330+ yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
3. Loom (Eğitim amaçlı demo videoları oluşturmak için en iyisi)
Video aracılığıyla iletişim kurmak, uzun mesajlar yazmaktan daha hızlı ve daha kişiseldir. Bu nedenle takımlar, eğitimciler ve işletmeler, kullanıcı belgeleri, eğitim materyalleri ve çalışanların işe alım süreçleri için video biçimini kullanarak Loom'u kullanıyor. Loom videolarını şirket içi takımlarla, müşterilerle veya küresel bir kitleyle kolayca paylaşabilirsiniz.
Loom, temel video düzenleme özelliklerini içerir; videoları kırpmanıza, klipleri birleştirmenize ve yan yana video ve transkript görünümü ile dolgu maddelerini veya garip sessizlikleri kaldırmanıza olanak tanır. Bu özellik, Guidde alternatiflerinde genellikle bulunmaz. Ayrıca, özel markalama ve etkileşimli öğelerle içeriğinizi daha ilgi çekici ve profesyonel hale getirebilirsiniz.
Loom'un en iyi özellikleri
- Otomatik başlıklar, otomatik özetler ve dolgu kelimelerin kaldırılması ile daha hızlı çalışın
- Google Çalışma Alanı, Slack ve diğer işyeri araçlarıyla entegre edin
- SSO, SCIM ve özel saklama politikalarıyla verileri koruyun
- Videoları yapılandırılmış, metin tabanlı SOP'lara dönüştürün
Loom sınırlamaları
- Video barındırmada ara sıra yaşanan sorunlar
- Düzenleyicideki kırpma aracı hassas değildir
Loom fiyatlandırması
- Başlangıç: Ücretsiz
- İş: Kullanıcı başına aylık 18 $
- İş + AI: Kullanıcı başına aylık 24 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Loom puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (2.050+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (450+ yorum)
Gerçek kullanıcılar Loom hakkında ne diyor?
TrustRadius'ta yer alan bir yorumda şöyle yazıyor:
Bu, video kaydetmek için harika ve basit bir araçtır. Olası yeni gelişmelerde daha hızlı hareket etmek için ürün fikirlerinin takım içinde paylaşılmasına yardımcı olur. Sürümlerden önce ve sonra farklı şirket alanları için iç eğitim videoları oluşturun. Ve farklı takımlarla hataları paylaşarak daha hızlı çözüm bulmalarına yardımcı olun.
Bu, video kaydetmek için harika ve basit bir araçtır. Olası yeni gelişmelerde daha hızlı hareket etmek için ürün fikirlerini takım arasında paylaşmaya yardımcı olur. Sürümlerden önce ve sonra farklı şirket alanları için iç eğitim videoları oluşturun. Ve farklı takımlarla hataları paylaşarak daha hızlı çözüm bulmalarına yardımcı olun.
4. Confluence (Şirket çapında bilgi tabanı oluşturmak için en iyisi)
Proje ayrıntılarını aramak, asıl işten daha uzun sürmemelidir. Eksik dosyalar için e-postaları karıştırmak veya iş arkadaşlarına mesaj atmak yerine, takımların her şeye kolayca erişilebilen merkezi bir bilgi merkezine ihtiyacı vardır.
Confluence tam da bunu sağlar: gerçek zamanlı işbirliği, proje dokümantasyonu ve kaos olmadan bilgi paylaşımı için birbirine bağlı bir çalışma alanı.
Guidde'den farklı olarak Confluence, şirket çapında bir wiki ve proje yönetimi aracı olarak hizmet verir. Mühendislik, pazarlama ve operasyon takımları, toplantı notlarını, sprint planlarını, oryantasyon kılavuzlarını ve ürün yol haritalarını tek bir arama yapılabilir alanda saklayabilir.
Artık belgeleri aramak, işi tekrarlamak veya dağınık bilgilerle uğraşmak için zaman kaybetmeyin.
Confluence'ın en iyi özellikleri
- Şirket belgelerini yapılandırılmış bir bilgi tabanında düzenleyin
- Strateji, planlama ve raporlama için 75'ten fazla özelleştirilebilir şablon kullanın
- Daha iyi izleme için belgeleri Jira sorunlarına gerçek zamanlı olarak bağlayın
Confluence sınırlamaları
- İşbirliği araçlarını ilk kez kullanan takımlar için zor öğrenme süreci
- Arama sonuçları her zaman en alakalı sonuçlar değildir
- Tabloları düzenlerken sınırlı esneklik
Confluence fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Standart: Kullanıcı başına aylık 6,40 $
- Premium: Kullanıcı başına aylık 12,30
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Confluence puanları ve yorumları
- G2: 4. 1/5 (3.700+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (3.500+ yorum)
5. Notion (Esnek dokümantasyon ve AI destekli içerik oluşturma için en iyisi)
Belgelerden projelere kadar her şeyi yönetmek için esnek bir çalışma alanına ihtiyacınız olduğunda, Notion takım verimliliğini ve iş akışı otomasyonunu artıran bağlantılı bir merkez sunar. Başlangıçta not alma uygulaması olarak tasarlanan Notion, yapay zeka tarafından oluşturulan metinler oluşturmak, işbirliğine dayalı wiki'ler oluşturmak ve görev yönetimini kolaylaştırmak için tek bir yerde bulunan güçlü bir araca dönüştü.
Notion, özelleştirilebilir çalışma alanıyla öne çıkar ve ideal kurulumunuzu şekillendirmek için sürükle ve bırak yapı blokları sunar. Basit bir metin düzenleyici olarak iyi çalışsa da, proje zaman çizelgelerini düzenlemek, şirket bilgilerini merkezileştirmek ve takımlar arası işbirliğini geliştirmek için kullanıldığında tüm potansiyelini ortaya çıkarır.
Notion'un en iyi özellikleri
- Tek bir platformda belgeler, wikiler ve proje yönetimi panoları oluşturun ve düzenleyin
- AI'yı kullanarak fikir üretin, insan benzeri içerikler oluşturun ve karmaşık bilgileri basitleştirin
- İçeriği birden fazla dil ve kitleye göre çevirin, uyarlayın ve iyileştirin
Notion sınırlamaları
- Büyük veri kümelerini işlerken performans düşebilir veya çökebilir
- Denetim günlüğüne erişim, kurumsal plan kullanıcılarıyla sınırlıdır
Notion fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Artı: Kullanıcı başına aylık 12 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 18 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
- Notion AI, tüm ücretli planlarda üye başına aylık 10 $ karşılığında kullanılabilir
Notion puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (6.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (2.500+ yorum)
Gerçek kullanıcılar Notion hakkında ne diyor?
Bir G2 incelemesi şöyle diyor:
Benim için Notion, düzenli ve üretken kalmanıza yardımcı olabilecek süper havalı bir uygulama! Notion, ihtiyaçlarınıza göre özelleştirebileceğiniz hepsi bir arada bir çalışma alanı gibidir, böylece not almaktan görevleri yönetmeye kadar her şeyi yapabilirsiniz. En iyi yanı, sezgisel kullanıcı arayüzü ve kullanışlı arama fonksiyonu sayesinde kullanımı gerçekten kolay olmasıdır.
Benim için Notion, düzenli ve üretken kalmanıza yardımcı olabilecek süper havalı bir uygulama! Notion, ihtiyaçlarınıza göre özelleştirebileceğiniz hepsi bir arada bir çalışma alanı gibidir, böylece not almaktan görevleri yönetmeye kadar her şeyi yapabilirsiniz. En iyi yanı, sezgisel kullanıcı arayüzü ve kullanışlı arama fonksiyonu sayesinde gerçekten kolay kullanılmasıdır.
6. Trainual (Oryantasyon ve eğitim belgeleri için en iyisi)
Trainual, SOP'ler, çalışan eğitim materyalleri ve oryantasyon kılavuzları oluşturmak için tasarlanmış metin tabanlı bir platformdur. Özelleştirilebilir şablonlarla başlayın, mevcut belgeleri yükleyin veya AI destekli metinler oluşturun, Trainual bilgi yönetimini kolaylaştırır.
Ayrıca, işletmelerin iş akışlarını yapılandırmasına, role özel eğitimler atamasına ve yerleşik testler ve sertifikalarla çalışanların ilerlemesini izlemesine olanak tanır.
Trainual'ın en iyi özellikleri
- Kolay paylaşım için AI destekli içerik ve adım adım süreç grafikleri oluşturun
- Hızlı erişim için eğitim belgelerini yapılandırılmış klasörlerde saklayın
- Özel eğitim yolları oluşturun ve ayrıntılı raporlarla ilerlemeyi izleyin
Trainual sınırlamaları
- Yeni kullanıcılar, başlangıçta bir öğrenme süreciyle karşılaşabilir
- Platform, alternatiflerine kıyasla yüksek bir maliyetle sunulmaktadır
- AI algılama özelliği yoktur
Trainual fiyatlandırması
- Küçük: 299 $/ay
- Orta: 349 $/ay
- Büyüme: 499 $/ay
- Özel: Özel fiyatlandırma
Trainual puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (790+ yorum)
- Capterra: 4,8/5 (470+ yorum)
📮ClickUp Insight: Anket katılımcılarının %50'si en verimli günlerinin Cuma olduğunu belirtmiştir. Bu, modern iş dünyasına özgü bir fenomen olabilir. Cuma günleri genellikle daha az toplantı olur ve bu, hafta boyunca biriken iş yüküyle birleştiğinde, daha az kesinti ve derinlemesine, odaklanmış çalışma için daha fazla zaman anlamına gelebilir. Cuma günkü verimliliğinizi tüm hafta boyunca korumak mı istiyorsunuz? İş için her şeyi içeren uygulama ClickUp ile asenkron iletişim uygulamalarını benimseyin! ClickUp Clips ile ekranınızı kaydedin, ClickUp Brain ile anında transkripsiyon alın veya ClickUp'ın AI Notetaker'ından devreye girip toplantının önemli noktalarını sizin için özetlemesini isteyin!
7. Snagit (Ekran görüntüsü ve video yakalama ve açıklama ekleme için en iyisi)
Birden fazla ekran görüntüsünü birleştirmeden tüm bir web sayfasını yakalamakta zorlanıyor musunuz? Snagit'in kaydırma yakalama özelliği, tek bir tıklama ile tam sayfa ekran görüntüleri almanızı sağlayarak belgeleme ve öğreticileri kolaylaştırır.
Ekranınızı veya web kameranızı kaydetmeniz mi gerekiyor? Snagit, yerleşik video kırpma özelliği ile sınırsız ekran kaydetme imkanı sunar, böylece paylaşımdan önce içeriği iyileştirebilirsiniz. Dosyalarınızı doğrudan Google Drive, OneDrive veya Dropbox ile senkronize ederek sorunsuz erişim sağlayın.
Özelleştirilebilir ön ayarlar ve klavye kısayolları ile Snagit, daha hızlı içerik oluşturma için iş akışlarını kolaylaştırır ve ekran yakalama ve düzenleme konusunda Guidde'ye göre bir avantaj sağlar.
Snagit'in en iyi özellikleri
- Belgeleri, eğitimleri ve sunumları geliştirmek için telifsiz varlıklara erişin
- Kolay düzenleme için görüntüleri veya videoları etiketleyin ve favorilerinize ekleyin
- Yakalamaları tarihe, dosya türüne veya uygulamaya göre filtreleyin
Snagit sınırlamaları
- Gelişmiş işbirliği özellikleri yoktur
Snagit fiyatlandırması
- Bireysel ve İş: 39 $/yıl, yıllık faturalandırılır
- Eğitim: 48 $/yıl, yıllık olarak faturalandırılır
Snagit puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (5.300+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (470+ yorum)
Snagit hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?
Reddit incelemesine göre:
Print Screen gibi daha hızlı/daha basit yöntemler olsa da, Snagit benim için yeterli hafif araçlara sahip olduğu için kullanmaya değer.
Print Screen gibi daha hızlı/daha basit yöntemler olsa da, Snagit benim için yeterli hafif araçlara sahip olduğu için kullanmaya değer.
8. Tango (Yazılım eğitim kılavuzları oluşturmak için en iyisi)
Tango ve Guidde, adım adım yazılım eğitim kılavuzları oluşturmada mükemmeldir, ancak farklı ihtiyaçlara hizmet eder. Guidde video dokümantasyonunda uzmanlaşırken, Tango şirket içi yazılım eğitimi için uygulama içi rehberliğe odaklanır.
Tango'nun tarayıcı uzantısı ile takımlar, iş akışlarını otomatik olarak yakalayabilir, adım adım kılavuzlar oluşturabilir ve bunları günlük olarak kullandıkları uygulamaların içine doğrudan sabitleyebilir. Bu, çalışanların işe alım süreci, süreç belgeleme ve iç operasyonların kolaylaştırılması için ideal bir araçtır.
Tango'nun en iyi özellikleri
- Görünüm, tamamlanma oranları ve terk etme oranları ile analitik verilerle demo performansını izleyin
- Tarayıcı uzantısıyla gerçek zamanlı tıklanabilir adım adım kılavuzlar oluşturun
- Kolayca başvurabilmek için kılavuzları, ipuçlarını veya notları belirli uygulama öğelerine sabitleyin
Tango sınırlamaları
- Tango, yazdıkça otomatik olarak metin oluşturmaz, manuel giriş gerektirir
- AI algılama özelliği yoktur
Tango fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Pro: Kullanıcı başına aylık 24 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Tango puanları ve yorumları
- G2: 4,8/5 (260+ yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
👀 Biliyor muydunuz? Eğitmenlerin yaklaşık %74'ü programlarına video öğrenmeyi dahil ediyor ve bu oran büyük şirketlerde %88'e kadar çıkıyor.
9. Camtasia (Gelişmiş video düzenleme için en iyisi)
Etkileşimli ürün demoları veya web seminerleri oluşturmak mı istiyorsunuz? Camtasia, video düzenleme becerilerine ihtiyacınız olmamasını sağlar ve profesyonel içerikler için eksiksiz bir paket sunar.
Guidde, gelişmiş düzenleme konusunda yetersiz kalırken, Camtasia yeşil ekran efektleri, özelleştirilebilir geçişler ve hassas ses düzenleme özellikleri sunar; bu da eğitim videoları, e-öğrenme kursları ve pazarlama içeriği için mükemmeldir.
Camtasia'nın en iyi özellikleri
- Ses seviyesini ayarlayın, arka plan müziği ekleyin ve net açıklamalar için sesli anlatım kaydedin
- Önemli ayrıntıları vurgulamak için açıklama, başlık ve ekran görüntüsü ekleyin
- E-öğrenme ve eğitim videolarını geliştirmek için etkileşimli testler oluşturun
Camtasia sınırlamaları
- Öğrenmesi ve etkili bir şekilde kullanması zaman alır
- Hızlı ekran yakalama için ideal değildir
Camtasia fiyatlandırması
- Camtasia Essentials: 203,02 $/ay, yıllık faturalandırılır
- Camtasia Create: 281,04 $/ay, yıllık faturalandırılır
- Camtasia Pro: 563 $. Aylık 20 $, yıllık faturalandırılır
Camtasia puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (1450+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (430+ yorum)
Camtasia hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?
Bir G2 incelemesi şöyle diyor:
Sürekli geri dönüyorum. Kullanımı çok kolay ve videolarınızda hızlı değişiklikler yapmak son derece kolay. Mevcut video materyallerini entegre etmek son derece kolay ve çok çeşitli video dosyaları ve biçimlerini kabul ediyor.
Sürekli geri dönüyorum. Kullanımı çok kolay ve videolarınızda hızlı değişiklikler yapmak son derece hızlı. Mevcut video materyallerini entegre etmek son derece kolay ve çok çeşitli video dosyaları ve biçimlerini kabul ediyor.
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10. FlowShare (İş akışlarını otomatik olarak belgelemek için en iyisi)
Süreçleri manuel olarak belgelemekten bıktıysanız, FlowShare herhangi bir iş yazılımı veya SaaS platformundaki her eylemi otomatik olarak yakalayarak iş akışı belgelemeyi basitleştirir.
FlowShare, görevleri gerçekleştirirken arka planda çalışır ve süreç belgeleri ve eğitim materyalleri için her adımı kaydeder. Oturumunuz sona erdiğinde, toplu düzenleme araçlarıyla yakalanan adımları gözden geçirip iyileştirerek, işe alım, SOP oluşturma ve iş akışı otomasyonu için netlik ve verimlilik sağlar.
FlowShare'in en iyi özellikleri
- Kılavuzları otomatik olarak biçimlendiren şablonlarla tutarlı bir marka kimliği sağlayın
- Hassas verileri korumak için gizli bilgileri bulanıklaştırın
- PDF, PPTX, Etkileşimli Demo, PNG, DOCX ve HTML dahil olmak üzere birçok biçime aktarın
FlowShare sınırlamaları
- Yüksek maliyet, büyük ölçekli içerik oluşturma için pratik değildir
FlowShare fiyatlandırması
- Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 45 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
FlowShare puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: 4,6/5 (30+ yorum)
💡 Profesyonel İpucu: Öğrenmeyi pekiştirmek ve katılımı sürdürmek için testler, tıklanabilir sıcak noktalar ve video içi komutlar kullanın.
11. Zight (Video kayıtları ve ekran görüntüleri için en iyisi)
Zight (eski adıyla CloudApp), video, görüntü, ekran görüntüsü ve GIF'leri kaydetmek, barındırmak ve paylaşmak için kullanılan bir görsel iletişim aracıdır. Netliği ve etkileşimi artırmak için içeriği açıklamalar, metin vurgulamaları ve sesli anlatımlarla zenginleştirebilirsiniz.
Zight'ın anlık ekran kaydetme özelliği ile takımlar eğitim videoları, ürün demoları ve müşteri desteği eğitimlerini daha hızlı oluşturabilir. Bulut tabanlı paylaşım ve Slack, Jira ve Trello ile entegrasyonları, verimli içerik oluşturma ve işbirliği için Guidde'ye güçlü bir alternatif olmasını sağlar.
Zight'ın en iyi özellikleri
- Öğeleri doğrudan e-postalara ve sohbet uygulamalarına sürükleyip bırakın
- Microsoft Teams, Zendesk, Lucidchart, JIRA ve diğer araçlarla bağlantı kurun
- Hızlı ve ilgi çekici iletişim için ekranınızın GIF'lerini yakalayın ve kaydedin
Zight sınırlamaları
- Özelleştirme seçenekleri ücretsiz planda sınırlıdır
- Yüksek hacimli videolar üreten veya gelişmiş özelliklere ihtiyaç duyan işletmeler için pahalıdır
Zight fiyatlandırması
- Sonsuza kadar ücretsiz
- Pro: Kullanıcı başına aylık 9,95
- Takım: Takım başına aylık 9 $ (2 kullanıcı)
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Zight puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (1.200+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (180+ yorum)
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