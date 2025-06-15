2025'in En İyi 11 Guidde Alternatifi ve Rakibi

Takımınız için adım adım bir kılavuz oluşturmakla görevlendirildiniz. Ekran süreçlerini kolayca yakalayan, açıklamalar ekleyen ve birden fazla biçimde dışa aktarabilen, öğrenmesi kolay bir video belgeleme yazılımına ihtiyacınız var.

Elbette, Guidde var. Tüm bunları yapmak için değerli bir araçtır. Ancak, gelişmiş düzenleme özellikleri, özel markalama veya etkileşimli öğeler içeren alternatif araçlar arıyorsanız, doğru yere geldiniz.

İster kullanıcıların sisteme alıştırılması, ister ürün belgeleri veya eğitim materyalleri için olsun, doğru araç büyük bir fark yaratabilir.

Öyleyse, profesyonel videolar oluşturmanıza, yazılım belgelerini yayınlamanıza ve kullanıcı katılımını yüksek tutmanıza yardımcı olacak en iyi 11 Guidde alternatifini keşfedin - hepsi sadece birkaç tıklama ile.

👀 Biliyor muydunuz? "Kesmek" terimi, filmi fiziksel olarak kesme eyleminden gelir. Dijital düzenleme ile bile, düzenleyiciler iş akışlarının bir parçası olarak videoları "keser".

Guidde alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Ürün eğitiminin gelişmesiyle birlikte, video dokümantasyon araçları profesyonel ve ölçeklenebilir çözümler sunmalıdır. Guidde alternatiflerinde aramanız gereken özellikler şunlardır:

Profesyonel video oluşturma : Netlik sağlamak için gelişmiş düzenleme özellikleri, net anlatım, akıcı animasyonlar ve hassas video yapılandırma özelliklerine sahip bir araç seçin. Otomatik : Netlik sağlamak için gelişmiş düzenleme özellikleri, net anlatım, akıcı animasyonlar ve hassas video yapılandırma özelliklerine sahip bir araç seçin. Otomatik eğitim videoları tutarlılık ve verimlilik sağlar

AI geliştirme : İş akışlarını kolaylaştırmak için AI tarafından oluşturulan metin, otomatik altyazı ve akıllı özetleme özelliklerini arayın. En iyi araçlar, : İş akışlarını kolaylaştırmak için AI tarafından oluşturulan metin, otomatik altyazı ve akıllı özetleme özelliklerini arayın. En iyi araçlar, belgeleri iyileştirmek, düzenlemeleri otomatikleştirmek ve netliği optimize etmek için AI kullanır; algılama sistemlerini atlama özelliği bir artıdır

Çoklu biçim dışa aktarma : Çeşitli dosya türleri, çözünürlükler ve gömme seçenekleriyle uyumluluğu sağlayarak kaliteden ödün vermeden erişiminizi en üst düzeye çıkarın

Takım işbirliği : AI tarafından oluşturulan içerik, paylaşılan çalışma alanlarıyla entegre olarak, insan gözetimi olmadan sorunsuz takım çalışması sağlar

Kurumsal güvenlik : İçeriği korumak ve yetkisiz erişimi önlemek için şifreleme, : İçeriği korumak ve yetkisiz erişimi önlemek için şifreleme, AI algılama ve denetim izlerini önceliklendirin

Pazarlama için hazır içerik: Etkileşimli öğeler içeren bir araç seçerek ilgi çekici, paylaşılabilir videolar oluşturun, ürünün benimsenmesini ve : Etkileşimli öğeler içeren bir araç seçerek ilgi çekici, paylaşılabilir videolar oluşturun, ürünün benimsenmesini ve proje yönetimi için video üretimini artırın

🧠 Eğlenceli Bilgi: Çalışanlar, genellikle video eğitimlerini kullanan e-öğrenme platformları aracılığıyla materyalleri öğrenmek için geleneksel sınıf ayarlarına kıyasla %40 ila %60 daha az zamana ihtiyaç duyar.

En iyi Guidde alternatiflerine bir bakış

Araç En iyi özellikler En iyisi Fiyatlandırma ClickUp AI destekli video senaryo oluşturucu ve içerik oluşturma Ekran kaydetme ve anında transkripsiyon Entegre belgeler, şablonlar ve proje yönetimi Sorunsuz işbirliği ve otomasyon Bireyler, küçük işletmeler, orta ölçekli şirketler, kurumsal Ücretsiz plan; 30 gün ücretsiz deneme; Kurumsal müşteriler için özelleştirme mevcuttur Scribe AI destekli adım adım kılavuz oluşturma Açıklamalı ekran görüntüleri ve talimatlar Özelleştirilebilir şablonlar Çoklu biçim dışa aktarma (PDF, HTML, video) Bireyler, küçük işletmeler, orta ölçekli şirketler Ücretsiz plan mevcuttur; Gelişmiş özellikler için ücretli planlar; Takımlar için özelleştirme Loom Hızlı video kaydetme ve paylaşma Otomatik özetler ve dolgu kelimelerinin kaldırılması İşyeri araçlarıyla entegrasyon Videoları SOP'lara dönüştürme Bireyler, küçük işletmeler, orta ölçekli şirketler, kurumsal Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar için ücretsiz deneme; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma Confluence Yapılandırılmış şirket bilgi tabanı 75'ten fazla özelleştirilebilir şablon Gerçek zamanlı işbirliği Jira entegrasyonu Küçük işletmeler, orta ölçekli şirketler ve kurumsal müşteriler Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar için ücretsiz deneme; Kurumsal müşteriler için özelleştirme Notion Esnek belgeler, wiki'ler ve proje panoları AI destekli içerik oluşturma Çoklu dil desteği Sürükle ve bırak özelleştirme Bireyler, küçük işletmeler, orta ölçekli şirketler, kurumsal Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar için ücretsiz deneme; Kurumsal müşteriler için özelleştirme Trainual AI destekli SOP ve eğitim belgesi oluşturma Yapılandırılmış klasörler ve özel eğitim yolları İlerleme izleme ve sertifikasyon Küçük işletmeler, orta ölçekli şirketler Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur; Kurumsal müşteriler için özelleştirme Snagit Tam sayfa kaydırma yakalamaVideo ve ekran görüntüsü eklemeİş akışı için ön ayarlar ve kısayollarBulut senkronizasyonu Bireyler, küçük işletmeler Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur; Eğitim ve iş fiyatlandırması; Kurumsal müşteriler için özelleştirme Tango Gerçek zamanlı iş akışı yakalamaTıklanabilir uygulama içi adım adım kılavuzlarKılavuz kullanımına ilişkin analizlerSabitlenmiş ipuçları ve notlar Küçük işletmeler, orta ölçekli şirketler Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar için ücretsiz deneme; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma Camtasia Gelişmiş video düzenleme paketiEtkileşimli testler ve açıklamalarYeşil ekran ve geçişlerSes ve seslendirme araçları Küçük işletmeler, orta ölçekli şirketler, kurumsal Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur; Kurumsal müşteriler için özelleştirme FlowShare Otomatik iş akışı belgeleriToplu düzenleme ve markalama şablonlarıÇoklu biçim dışa aktarma (PDF, PPTX, HTML)Hassas verileri bulanıklaştırma Küçük işletmeler, orta ölçekli şirketler Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma Zight Anında ekran kaydetme ve paylaşmaEk açıklamalar ve GIF oluşturmaBulut tabanlı paylaşımSlack, Jira ve Trello ile entegrasyon Bireyler, küçük işletmeler, orta ölçekli şirketler Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar için ücretsiz deneme; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma

En İyi 11 Guidde Alternatifi

Anahtar özellikler, artılar, sınırlamalar, fiyatlandırma ve derecelendirmelere daha derinlemesine dalarak, sizin için en uygun Guidde alternatifini keşfedin:

1. ClickUp (AI içerik üretimi ve iş akışı optimizasyonu için en iyisi)

ClickUp Clips ile çalışma alanınızdan ayrılmadan ekran kayıtlarını kolayca kaydedin, paylaşın ve düzenleyin

AI destekli, kapsamlı video dokümantasyon oluşturma ile sorunsuz işbirliğini birleştiren bir Guidde alternatifi arıyorsanız, ClickUp en iyi seçeneklerden biridir. İş için her şeyin bulunduğu uygulama, geleneksel bir video dokümantasyon yazılımının ötesine geçer; yeni kurulan şirketlerden küresel kurumsal şirketlere kadar tüm takımların verimli kalmasına yardımcı olur.

ClickUp Clips, bağımsız video kayıt araçlarına göre sorunsuz, işbirliğine dayalı ve uygun maliyetli bir alternatiftir. Tüm video iletişiminizi ve geri bildirimlerinizi tek bir yerde saklar.

Uzun açıklamalar yazmak veya birden fazla video belgeleme aracını kullanmak zorunda kalmadan ekran kayıtlarını kaydedip paylaşmanıza olanak tanır.

Görevleri yerine getirirken, kullanıcı geri bildirimi verirken veya açıklayıcı videolar oluştururken, Clips bunu basit ve verimli hale getirir; eğitim materyalleri, adım adım kılavuzlar ve kullanıcıların sisteme alıştırılması için mükemmeldir. Hızlı geri bildirim veya talimatlar için yalnızca ses içeren klipler de kaydedip gönderebilirsiniz.

ClickUp Clips, ClickUp Brain ile de entegre olarak kayıtlarınızı daha da kullanışlı hale getirir. Kaydı bitirdiğinizde, ClickUp Brain videoyu otomatik olarak metne dönüştürür ve tüm klibi taramadan anahtar ayrıntıları aramanızı sağlar. Bu, kullanıcı geri bildirimlerini, proje notlarını veya eğitim materyallerini yeniden gözden geçirmek için idealdir.

İş tarzınıza göre özelleştirilmiş, yapay zeka destekli bir asistan olan ClickUp Brain ile yazınızı geliştirin

Guidde ekran kaydına odaklanırken, ClickUp Brain Video Script Generator ile bir adım daha ileri giderek videonuzun amacına, hedef kitlesine ve tonuna uygun senaryolar oluşturmanıza yardımcı olur. Sıfırdan başlamak yerine, AI destekli, rafine ama doğal öneriler alırsınız.

ClickUp Brain, yazmanın ötesinde gramer, netlik ve etkileşimi ince ayar yaparak metinlerinizin hedef kitlenizde yankı uyandırmasını sağlar. Bu, Guidde'nin sunmadığı bir özelliktir. Ve fikir bulmakta zorlanıyorsanız, video pazarlama için AI yazma önerileri, içeriğinizin öne çıkmasına yardımcı olacak yeni konseptler ve benzersiz anlatılar ortaya çıkarabilir.

ClickUp Docs ile içerik oluşturun ve şirketinizin bilgi tabanını birlikte oluşturun

ClickUp'ı güçlü bir Guidde alternatifi yapan diğer özellikler arasında işbirliğini kolaylaştıran ClickUp Docs, AI destekli taslak oluşturma ve içerik düzenleme yer alıyor. Yapılandırılmış, kullanıcı dostu bir arayüz için belgeleri bağlantılar, tablolar, yer imleri ve özelleştirilebilir biçimlendirme ile kolayca geliştirebilirsiniz.

Yerleşik intihal denetleyicisi, içeriğinizin benzersiz kalmasını sağlar.

Video belgelemenin ötesinde, ClickUp pazarlama stratejileri, kampanya yönetimi ve etkinlik planlaması için bir dizi içerik yazma şablonu sunar.

Örneğin, ClickUp Video Prodüksiyon Şablonu, genellikle karmaşık ve zaman alıcı olan video prodüksiyon sürecini basitleştirir. Bu şablon, planlama ve ön prodüksiyondan düzenleme ve son teslimata kadar her şeyi düzenli ve yolunda tutar.

Bununla şunları yapabilirsiniz:

Yaratıcı hedefleri tanımlayın ve ilerlemeyi izleyin

Üretim öncesi görevleri düzenleyin ve kolaylaştırın

Üretim kaynaklarını ve ekipmanlarını tahsis edin ve planlayın

Post prodüksiyon iş akışlarını etkin bir şekilde denetleyin

İçerik pazarlamasında AI'yı nasıl kullanacağınızı keşfediyor veya bir sonraki yaratıcı projeniz için bir şablona ihtiyacınız varsa, ClickUp'ın araçları ve özellikleri, takımınızın verimliliğini ve yaratıcılığını desteklemek için tasarlanmıştır.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

AI yardımıyla anında yanıtlar alın, içerik oluşturun ve güncellemeleri otomatikleştirin

Takım üyelerini eğitmek veya ürün özelliklerini sergilemek için ekran kayıtları oluşturun ve transkripsiyonunu yapın ClickUp Clips ile

İçerik onaylarını otomatikleştirin, böylece görevler incelenir incelenmez ilerlesin

Belirli rollere ve görevlere göre uyarlanmış komut istemleriyle 100'den fazla araştırma destekli araca erişin

ClickUp sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, başlangıçta kapsamlı özellikleri çok karmaşık bulabilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.300+ yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor

Tek bir uygulamada kelimenin tam anlamıyla TÜM özelliklere sahiptir. Klipleri kaydedin, zamanı takip edin, hizmet projelerini veya ürün geliştirmeyi izleyin. Tesadüfen buldum ve yaptığım için çok mutluyum ... Trello, Monday.com, Bitrix ve bu amaçla 10 farklı kuruluşta dünyadaki diğer tüm uygulamaları kullandım. Hiçbiri buna yaklaşamıyor.

Tek bir uygulamada tam anlamıyla TÜM özelliklere sahiptir. Klipleri kaydedin, zamanı takip edin, hizmet projelerini veya ürün geliştirmeyi izleyin. Tesadüfen buldum ve yaptığım için çok mutluyum ... Trello, Monday.com, Bitrix ve bu amaçla 10 farklı kuruluşta dünyadaki diğer tüm uygulamaları kullandım. Hiçbiri buna yaklaşamıyor.

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2. Scribe (Otomatik olarak adım adım kılavuzlar oluşturmak için en iyisi)

scribe aracılığıyla

Scribe ile tek bir tıklama ile adım adım kılavuzları ve kullanıcı belgelerini otomatikleştirebilirsiniz. "Yakalamaya Başla" düğmesine basın, ekrandaki işlemi takip edin ve gerisini Scribe'a bırakın — açıklamalı ekran görüntüleri, açıklamalar ve önemli noktalar dahil. Paylaşmadan önce düzenleyin, yeniden düzenleyin veya ayrıntılar ekleyin.

Eksiksiz bir bilgi yönetimi platformuna mı ihtiyacınız var? Kılavuzları birleştirin, ekran görüntüsü ekleyin veya YouTube, Loom ve Vimeo videolarını yerleştirin. Scribe'ın yapay zeka destekli dokümantasyon oluşturma özelliği, her şeyi özel markalama ile yüksek kaliteli dokümantasyona dönüştürür.

Yakalamaları 100 adımla sınırlayan Guidde'den farklı olarak, Scribe 200 adımı destekler; bu, karmaşık belgeleme için gereklidir. Ayrıca, Guidde'nin masaüstü uygulaması kurumsal bir his verirken, Scribe'ın kullanıcı dostu arayüzü süreç belgelemeyi daha hızlı ve kolay hale getirir.

Scribe'ın en iyi özellikleri

Ekran görüntüleri ve talimatlar içeren AI destekli adım adım kılavuzlar oluşturun

Açıklamalar, uyarılar ve ipuçlarıyla sınırsız adımları yakalayın

İşaretlemeler, kırpılmış görüntüler ve düzenlenmiş ayrıntılarla kılavuzları düzenleyin

Özelleştirilebilir şablonlarla içeriği hızlı bir şekilde biçimlendirin

Kılavuzları doğrudan paylaşın, platformlara yerleştirin veya HTML, PDF veya video olarak dışa aktarın

Scribe sınırlamaları

Scribe, özellikle gelişmiş özelliklere ihtiyaç duyan takımlar için pahalı olabilir

Özellikler ve özelleştirme, yalnızca ücretli abonelikle kullanılabilen gelişmiş algoritmalarla desteklenmektedir

Scribe fiyatlandırması

Temel: Ücretsiz

Pro Takım: Aylık 15 $ / koltuk

Pro Personal: Koltuk başına aylık 29 $

Scribe puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (330+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

3. Loom (Eğitim amaçlı demo videoları oluşturmak için en iyisi)

loom aracılığıyla

Video aracılığıyla iletişim kurmak, uzun mesajlar yazmaktan daha hızlı ve daha kişiseldir. Bu nedenle takımlar, eğitimciler ve işletmeler, kullanıcı belgeleri, eğitim materyalleri ve çalışanların işe alım süreçleri için video biçimini kullanarak Loom'u kullanıyor. Loom videolarını şirket içi takımlarla, müşterilerle veya küresel bir kitleyle kolayca paylaşabilirsiniz.

Loom, temel video düzenleme özelliklerini içerir; videoları kırpmanıza, klipleri birleştirmenize ve yan yana video ve transkript görünümü ile dolgu maddelerini veya garip sessizlikleri kaldırmanıza olanak tanır. Bu özellik, Guidde alternatiflerinde genellikle bulunmaz. Ayrıca, özel markalama ve etkileşimli öğelerle içeriğinizi daha ilgi çekici ve profesyonel hale getirebilirsiniz.

Loom'un en iyi özellikleri

Otomatik başlıklar, otomatik özetler ve dolgu kelimelerin kaldırılması ile daha hızlı çalışın

Google Çalışma Alanı, Slack ve diğer işyeri araçlarıyla entegre edin

SSO, SCIM ve özel saklama politikalarıyla verileri koruyun

Videoları yapılandırılmış, metin tabanlı SOP'lara dönüştürün

Loom sınırlamaları

Video barındırmada ara sıra yaşanan sorunlar

Düzenleyicideki kırpma aracı hassas değildir

Loom fiyatlandırması

Başlangıç: Ücretsiz

İş : Kullanıcı başına aylık 18 $

İş + AI: Kullanıcı başına aylık 24 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Loom puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (2.050+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (450+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Loom hakkında ne diyor?

TrustRadius'ta yer alan bir yorumda şöyle yazıyor:

Bu, video kaydetmek için harika ve basit bir araçtır. Olası yeni gelişmelerde daha hızlı hareket etmek için ürün fikirlerinin takım içinde paylaşılmasına yardımcı olur. Sürümlerden önce ve sonra farklı şirket alanları için iç eğitim videoları oluşturun. Ve farklı takımlarla hataları paylaşarak daha hızlı çözüm bulmalarına yardımcı olun.

Bu, video kaydetmek için harika ve basit bir araçtır. Olası yeni gelişmelerde daha hızlı hareket etmek için ürün fikirlerini takım arasında paylaşmaya yardımcı olur. Sürümlerden önce ve sonra farklı şirket alanları için iç eğitim videoları oluşturun. Ve farklı takımlarla hataları paylaşarak daha hızlı çözüm bulmalarına yardımcı olun.

4. Confluence (Şirket çapında bilgi tabanı oluşturmak için en iyisi)

confluence aracılığıyla

Proje ayrıntılarını aramak, asıl işten daha uzun sürmemelidir. Eksik dosyalar için e-postaları karıştırmak veya iş arkadaşlarına mesaj atmak yerine, takımların her şeye kolayca erişilebilen merkezi bir bilgi merkezine ihtiyacı vardır.

Confluence tam da bunu sağlar: gerçek zamanlı işbirliği, proje dokümantasyonu ve kaos olmadan bilgi paylaşımı için birbirine bağlı bir çalışma alanı.

Guidde'den farklı olarak Confluence, şirket çapında bir wiki ve proje yönetimi aracı olarak hizmet verir. Mühendislik, pazarlama ve operasyon takımları, toplantı notlarını, sprint planlarını, oryantasyon kılavuzlarını ve ürün yol haritalarını tek bir arama yapılabilir alanda saklayabilir.

Artık belgeleri aramak, işi tekrarlamak veya dağınık bilgilerle uğraşmak için zaman kaybetmeyin.

Confluence'ın en iyi özellikleri

Şirket belgelerini yapılandırılmış bir bilgi tabanında düzenleyin

Strateji, planlama ve raporlama için 75'ten fazla özelleştirilebilir şablon kullanın

Daha iyi izleme için belgeleri Jira sorunlarına gerçek zamanlı olarak bağlayın

Confluence sınırlamaları

İşbirliği araçlarını ilk kez kullanan takımlar için zor öğrenme süreci

Arama sonuçları her zaman en alakalı sonuçlar değildir

Tabloları düzenlerken sınırlı esneklik

Confluence fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart : Kullanıcı başına aylık 6,40 $

Premium : Kullanıcı başına aylık 12,30

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Confluence puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (3.700+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (3.500+ yorum)

5. Notion (Esnek dokümantasyon ve AI destekli içerik oluşturma için en iyisi)

notion aracılığıyla

Belgelerden projelere kadar her şeyi yönetmek için esnek bir çalışma alanına ihtiyacınız olduğunda, Notion takım verimliliğini ve iş akışı otomasyonunu artıran bağlantılı bir merkez sunar. Başlangıçta not alma uygulaması olarak tasarlanan Notion, yapay zeka tarafından oluşturulan metinler oluşturmak, işbirliğine dayalı wiki'ler oluşturmak ve görev yönetimini kolaylaştırmak için tek bir yerde bulunan güçlü bir araca dönüştü.

Notion, özelleştirilebilir çalışma alanıyla öne çıkar ve ideal kurulumunuzu şekillendirmek için sürükle ve bırak yapı blokları sunar. Basit bir metin düzenleyici olarak iyi çalışsa da, proje zaman çizelgelerini düzenlemek, şirket bilgilerini merkezileştirmek ve takımlar arası işbirliğini geliştirmek için kullanıldığında tüm potansiyelini ortaya çıkarır.

Notion'un en iyi özellikleri

Tek bir platformda belgeler, wikiler ve proje yönetimi panoları oluşturun ve düzenleyin

AI'yı kullanarak fikir üretin, insan benzeri içerikler oluşturun ve karmaşık bilgileri basitleştirin

İçeriği birden fazla dil ve kitleye göre çevirin, uyarlayın ve iyileştirin

Notion sınırlamaları

Büyük veri kümelerini işlerken performans düşebilir veya çökebilir

Denetim günlüğüne erişim, kurumsal plan kullanıcılarıyla sınırlıdır

Notion fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Artı: Kullanıcı başına aylık 12 $

İş: Kullanıcı başına aylık 18 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Notion AI, tüm ücretli planlarda üye başına aylık 10 $ karşılığında kullanılabilir

Notion puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (6.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.500+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Notion hakkında ne diyor?

Bir G2 incelemesi şöyle diyor:

Benim için Notion, düzenli ve üretken kalmanıza yardımcı olabilecek süper havalı bir uygulama! Notion, ihtiyaçlarınıza göre özelleştirebileceğiniz hepsi bir arada bir çalışma alanı gibidir, böylece not almaktan görevleri yönetmeye kadar her şeyi yapabilirsiniz. En iyi yanı, sezgisel kullanıcı arayüzü ve kullanışlı arama fonksiyonu sayesinde kullanımı gerçekten kolay olmasıdır.

Benim için Notion, düzenli ve üretken kalmanıza yardımcı olabilecek süper havalı bir uygulama! Notion, ihtiyaçlarınıza göre özelleştirebileceğiniz hepsi bir arada bir çalışma alanı gibidir, böylece not almaktan görevleri yönetmeye kadar her şeyi yapabilirsiniz. En iyi yanı, sezgisel kullanıcı arayüzü ve kullanışlı arama fonksiyonu sayesinde gerçekten kolay kullanılmasıdır.

6. Trainual (Oryantasyon ve eğitim belgeleri için en iyisi)

trainual aracılığıyla

Trainual, SOP'ler, çalışan eğitim materyalleri ve oryantasyon kılavuzları oluşturmak için tasarlanmış metin tabanlı bir platformdur. Özelleştirilebilir şablonlarla başlayın, mevcut belgeleri yükleyin veya AI destekli metinler oluşturun, Trainual bilgi yönetimini kolaylaştırır.

Ayrıca, işletmelerin iş akışlarını yapılandırmasına, role özel eğitimler atamasına ve yerleşik testler ve sertifikalarla çalışanların ilerlemesini izlemesine olanak tanır.

Trainual'ın en iyi özellikleri

Kolay paylaşım için AI destekli içerik ve adım adım süreç grafikleri oluşturun

Hızlı erişim için eğitim belgelerini yapılandırılmış klasörlerde saklayın

Özel eğitim yolları oluşturun ve ayrıntılı raporlarla ilerlemeyi izleyin

Trainual sınırlamaları

Yeni kullanıcılar, başlangıçta bir öğrenme süreciyle karşılaşabilir

Platform, alternatiflerine kıyasla yüksek bir maliyetle sunulmaktadır

AI algılama özelliği yoktur

Trainual fiyatlandırması

Küçük : 299 $/ay

Orta : 349 $/ay

Büyüme : 499 $/ay

Özel: Özel fiyatlandırma

Trainual puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (790+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (470+ yorum)

📮ClickUp Insight: Anket katılımcılarının %50'si en verimli günlerinin Cuma olduğunu belirtmiştir. Bu, modern iş dünyasına özgü bir fenomen olabilir. Cuma günleri genellikle daha az toplantı olur ve bu, hafta boyunca biriken iş yüküyle birleştiğinde, daha az kesinti ve derinlemesine, odaklanmış çalışma için daha fazla zaman anlamına gelebilir. Cuma günkü verimliliğinizi tüm hafta boyunca korumak mı istiyorsunuz? İş için her şeyi içeren uygulama ClickUp ile asenkron iletişim uygulamalarını benimseyin! ClickUp Clips ile ekranınızı kaydedin, ClickUp Brain ile anında transkripsiyon alın veya ClickUp'ın AI Notetaker'ından devreye girip toplantının önemli noktalarını sizin için özetlemesini isteyin!

7. Snagit (Ekran görüntüsü ve video yakalama ve açıklama ekleme için en iyisi)

snagit aracılığıyla

Birden fazla ekran görüntüsünü birleştirmeden tüm bir web sayfasını yakalamakta zorlanıyor musunuz? Snagit'in kaydırma yakalama özelliği, tek bir tıklama ile tam sayfa ekran görüntüleri almanızı sağlayarak belgeleme ve öğreticileri kolaylaştırır.

Ekranınızı veya web kameranızı kaydetmeniz mi gerekiyor? Snagit, yerleşik video kırpma özelliği ile sınırsız ekran kaydetme imkanı sunar, böylece paylaşımdan önce içeriği iyileştirebilirsiniz. Dosyalarınızı doğrudan Google Drive, OneDrive veya Dropbox ile senkronize ederek sorunsuz erişim sağlayın.

Özelleştirilebilir ön ayarlar ve klavye kısayolları ile Snagit, daha hızlı içerik oluşturma için iş akışlarını kolaylaştırır ve ekran yakalama ve düzenleme konusunda Guidde'ye göre bir avantaj sağlar.

Snagit'in en iyi özellikleri

Belgeleri, eğitimleri ve sunumları geliştirmek için telifsiz varlıklara erişin

Kolay düzenleme için görüntüleri veya videoları etiketleyin ve favorilerinize ekleyin

Yakalamaları tarihe, dosya türüne veya uygulamaya göre filtreleyin

Snagit sınırlamaları

Gelişmiş işbirliği özellikleri yoktur

Snagit fiyatlandırması

Bireysel ve İş : 39 $/yıl, yıllık faturalandırılır

Eğitim: 48 $/yıl, yıllık olarak faturalandırılır

Snagit puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (5.300+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (470+ yorum)

Snagit hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Reddit incelemesine göre:

Print Screen gibi daha hızlı/daha basit yöntemler olsa da, Snagit benim için yeterli hafif araçlara sahip olduğu için kullanmaya değer.

Print Screen gibi daha hızlı/daha basit yöntemler olsa da, Snagit benim için yeterli hafif araçlara sahip olduğu için kullanmaya değer.

8. Tango (Yazılım eğitim kılavuzları oluşturmak için en iyisi)

tango aracılığıyla

Tango ve Guidde, adım adım yazılım eğitim kılavuzları oluşturmada mükemmeldir, ancak farklı ihtiyaçlara hizmet eder. Guidde video dokümantasyonunda uzmanlaşırken, Tango şirket içi yazılım eğitimi için uygulama içi rehberliğe odaklanır.

Tango'nun tarayıcı uzantısı ile takımlar, iş akışlarını otomatik olarak yakalayabilir, adım adım kılavuzlar oluşturabilir ve bunları günlük olarak kullandıkları uygulamaların içine doğrudan sabitleyebilir. Bu, çalışanların işe alım süreci, süreç belgeleme ve iç operasyonların kolaylaştırılması için ideal bir araçtır.

Tango'nun en iyi özellikleri

Görünüm, tamamlanma oranları ve terk etme oranları ile analitik verilerle demo performansını izleyin

Tarayıcı uzantısıyla gerçek zamanlı tıklanabilir adım adım kılavuzlar oluşturun

Kolayca başvurabilmek için kılavuzları, ipuçlarını veya notları belirli uygulama öğelerine sabitleyin

Tango sınırlamaları

Tango, yazdıkça otomatik olarak metin oluşturmaz, manuel giriş gerektirir

AI algılama özelliği yoktur

Tango fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 24 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Tango puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (260+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

👀 Biliyor muydunuz? Eğitmenlerin yaklaşık %74'ü programlarına video öğrenmeyi dahil ediyor ve bu oran büyük şirketlerde %88'e kadar çıkıyor.

9. Camtasia (Gelişmiş video düzenleme için en iyisi)

camtasia aracılığıyla

Etkileşimli ürün demoları veya web seminerleri oluşturmak mı istiyorsunuz? Camtasia, video düzenleme becerilerine ihtiyacınız olmamasını sağlar ve profesyonel içerikler için eksiksiz bir paket sunar.

Guidde, gelişmiş düzenleme konusunda yetersiz kalırken, Camtasia yeşil ekran efektleri, özelleştirilebilir geçişler ve hassas ses düzenleme özellikleri sunar; bu da eğitim videoları, e-öğrenme kursları ve pazarlama içeriği için mükemmeldir.

Camtasia'nın en iyi özellikleri

Ses seviyesini ayarlayın, arka plan müziği ekleyin ve net açıklamalar için sesli anlatım kaydedin

Önemli ayrıntıları vurgulamak için açıklama, başlık ve ekran görüntüsü ekleyin

E-öğrenme ve eğitim videolarını geliştirmek için etkileşimli testler oluşturun

Camtasia sınırlamaları

Öğrenmesi ve etkili bir şekilde kullanması zaman alır

Hızlı ekran yakalama için ideal değildir

Camtasia fiyatlandırması

Camtasia Essentials : 203,02 $/ay, yıllık faturalandırılır

Camtasia Create : 281,04 $/ay, yıllık faturalandırılır

Camtasia Pro: 563 $. Aylık 20 $, yıllık faturalandırılır

Camtasia puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (1450+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (430+ yorum)

Camtasia hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Bir G2 incelemesi şöyle diyor:

Sürekli geri dönüyorum. Kullanımı çok kolay ve videolarınızda hızlı değişiklikler yapmak son derece kolay. Mevcut video materyallerini entegre etmek son derece kolay ve çok çeşitli video dosyaları ve biçimlerini kabul ediyor.

Sürekli geri dönüyorum. Kullanımı çok kolay ve videolarınızda hızlı değişiklikler yapmak son derece hızlı. Mevcut video materyallerini entegre etmek son derece kolay ve çok çeşitli video dosyaları ve biçimlerini kabul ediyor.

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10. FlowShare (İş akışlarını otomatik olarak belgelemek için en iyisi)

flowShare aracılığıyla

Süreçleri manuel olarak belgelemekten bıktıysanız, FlowShare herhangi bir iş yazılımı veya SaaS platformundaki her eylemi otomatik olarak yakalayarak iş akışı belgelemeyi basitleştirir.

FlowShare, görevleri gerçekleştirirken arka planda çalışır ve süreç belgeleri ve eğitim materyalleri için her adımı kaydeder. Oturumunuz sona erdiğinde, toplu düzenleme araçlarıyla yakalanan adımları gözden geçirip iyileştirerek, işe alım, SOP oluşturma ve iş akışı otomasyonu için netlik ve verimlilik sağlar.

FlowShare'in en iyi özellikleri

Kılavuzları otomatik olarak biçimlendiren şablonlarla tutarlı bir marka kimliği sağlayın

Hassas verileri korumak için gizli bilgileri bulanıklaştırın

PDF, PPTX, Etkileşimli Demo, PNG, DOCX ve HTML dahil olmak üzere birçok biçime aktarın

FlowShare sınırlamaları

Yüksek maliyet, büyük ölçekli içerik oluşturma için pratik değildir

FlowShare fiyatlandırması

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 45 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

FlowShare puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: 4,6/5 (30+ yorum)

💡 Profesyonel İpucu: Öğrenmeyi pekiştirmek ve katılımı sürdürmek için testler, tıklanabilir sıcak noktalar ve video içi komutlar kullanın.

11. Zight (Video kayıtları ve ekran görüntüleri için en iyisi)

zight aracılığıyla

Zight (eski adıyla CloudApp), video, görüntü, ekran görüntüsü ve GIF'leri kaydetmek, barındırmak ve paylaşmak için kullanılan bir görsel iletişim aracıdır. Netliği ve etkileşimi artırmak için içeriği açıklamalar, metin vurgulamaları ve sesli anlatımlarla zenginleştirebilirsiniz.

Zight'ın anlık ekran kaydetme özelliği ile takımlar eğitim videoları, ürün demoları ve müşteri desteği eğitimlerini daha hızlı oluşturabilir. Bulut tabanlı paylaşım ve Slack, Jira ve Trello ile entegrasyonları, verimli içerik oluşturma ve işbirliği için Guidde'ye güçlü bir alternatif olmasını sağlar.

Zight'ın en iyi özellikleri

Öğeleri doğrudan e-postalara ve sohbet uygulamalarına sürükleyip bırakın

Microsoft Teams, Zendesk, Lucidchart, JIRA ve diğer araçlarla bağlantı kurun

Hızlı ve ilgi çekici iletişim için ekranınızın GIF'lerini yakalayın ve kaydedin

Zight sınırlamaları

Özelleştirme seçenekleri ücretsiz planda sınırlıdır

Yüksek hacimli videolar üreten veya gelişmiş özelliklere ihtiyaç duyan işletmeler için pahalıdır

Zight fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 9,95

Takım: Takım başına aylık 9 $ (2 kullanıcı)

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Zight puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (1.200+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (180+ yorum)

ClickUp ile Daha İyi Etkileşimli Kılavuzlar Oluşturun

Bu listedeki her aracın kendine özgü güçlü yönleri vardır; bazıları etkileşimli eğitimlere odaklanırken, diğerleri takım işbirliğini ve ş Akışı yönetimini kolaylaştırır. Peki, hepsini bir arada sunan bir araç var mı?

ClickUp, masaüstü ve web uygulamaları için hızlı dağıtımı, derin özelleştirme ve sorunsuz demo oluşturma özellikleriyle öne çıkıyor. Temel içerik oluşturmanın ötesinde, gelişmiş yapay zeka, entegre belge paylaşımı, kısa form video güncellemeleri ve pazarlama dostu içerik şablonları sunar. İster bilgi tabanı, ister iş akışı otomasyonu veya proje izleme ihtiyacınız olsun, ClickUp hepsini tek bir platformda bir araya getirir.

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