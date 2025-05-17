2025'te Daha İyi Sprint Planlaması için Ücretsiz Agile Epic Şablonları

Karmaşık projeleri yönetmek zordur. Takımınızın izlemesi gereken milyonlarca hareketli parça vardır, son teslim tarihleri sürekli değişir ve öncelikler her gün değişir.

Gerçek zorluk nedir? Büyük girişimleri, takımınızın üstesinden gelebileceği sindirilebilir parçalara ayırmak. İşte burada Agile Epic devreye girer ve büyük resimde hedeflerinizi, sizi oraya ulaştıracak günlük işlerle birleştirir.

Ancak etkili bir agile epic şablonu oluşturmak, birkaç maddeyi not almak kadar basit değildir. Bağımlılıkları haritalandırmanıza, ilerlemeyi izlemenize ve herkesin uyumlu çalışmasını sağlamanıza yardımcı olacak bir çerçeveye ihtiyacınız var.

Bu epik haritasını oluşturduktan sonra, takımınızın sprintler halinde üzerinde çalışabileceği daha küçük kullanıcı hikayelerine bölmeniz gerekir. Bu blog, örnekler, sprint planlama ipuçları ve kanıtlanmış proje izleme yöntemleri içeren çevik şablonlar sunar.

Agile Epic Şablonları Nedir?

Çevik epik şablonu, çevik takımınız için büyük resmin planıdır. Takımların tek bir sprintte tamamlayamayacak kadar büyük işleri organize etmelerine yardımcı olan yapılandırılmış bir çerçevedir.

Örneğin, bir yemek dağıtım uygulaması geliştiriyorsanız, çevik değerler "Kullanıcı Hesabı Oluşturma Sistemi" olabilir. Bu, oturum açma ekranları, şifre kurtarma ve profil ayarları gibi daha küçük parçaları içerebilir.

Epic şablonunuz, tüm kullanıcı hikayelerinizi tek bir yerde düzenler. Örneğin, uygulama örneğimizde hikayeler şunlar olabilir: "Bir kullanıcı olarak, e-postamı kullanarak kaydolmak istiyorum" veya "Bir kullanıcı olarak, unuttuğum şifremi sıfırlamak istiyorum".

Şablon ayrıca, bir görevi tamamlanmış olarak işaretleyen belirli koşullar olan kabul kriterlerini de tanımlar. Parola sıfırlama özelliği için kriterler, 30 saniye içinde kurtarma e-postası gönderilmesi ve güçlü yeni parolalar istenmesi olabilir.

🧠 Eğlenceli Bilgi: Büyük görevleri daha küçük parçalara ayırma kavramı, yazılım takımlarına özgü değildir. Ernest Hemingway, yazarken benzer bir yaklaşım kullanmış ve romanlarını küçük, günlük kelime sayısı hedeflerine ayırmıştır.

İyi bir Agile Epic şablonu nedir?

Başarılı sprintler gerçekleştirmek mi istiyorsunuz? Agile Epic şablonunuz, geliştirme takımınız kadar sıkı çalışmalı, karmaşık projelere netlik kazandırmalı ve herkesin anahtar teslimatlara odaklanmasını sağlamalıdır.

İşte dikkat etmeniz gerekenler:

Açık isimlendirme: Amacını anında aktaran açıklayıcı epik başlıklar kullanın

Başarı ölçütleri: Olumlu geri bildirim oranları veya uygulama süresi gibi başarıyı ölçme yöntemlerini tanımlayın

Kullanıcı hikayesi organizasyonu: Hikayeleri ödeme özellikleri veya arama araçları gibi işlevlere göre gruplandırın

Önceliklendirme araçları: İş yüklerini dengelemek ve darboğazları erken tespit etmek için İş yüklerini dengelemek ve darboğazları erken tespit etmek için hikaye puanları atayın

İlerleme izleme: Durum sütunları, sprint izleme ve görsel göstergelere sahip şablonları seçin

Özelleştirme seçenekleri: Şablonun farklı takım boyutlarına, proje türlerine ve metodolojilere uyum sağlamasını sağlayın

Doğru şablonla, takımınız büyük fikirleri eyleme geçirilebilir görevlere bölebilir ve her sprint'i daha verimli hale getirebilir

10 Ücretsiz Agile Epic Şablonu

Dağınık araçlar ve silo sistemleri takımların hızını yavaşlatır ve zamanlarının %60'ı bilgi aramak ve güncellemekle boşa harcanır.

ClickUp, iş için her şeyi içeren uygulama, proje, bilgi ve sohbeti tek bir platformda birleştirerek bu sorunu çözer—dünyanın en uyumlu AI iş asistanı tarafından desteklenir.

Sorunsuz sprint planlaması, birikmiş iş yönetimi ve ilerleme izleme için oluşturulmuş çevik şablonlarla ClickUp, takımların araçlar arasında geçiş yapmadan daha hızlı çalışmasına, uyumlu kalmasına ve fikirleri eyleme dönüştürmesine yardımcı olur.

ClickUp kullanıcısı olan Hiver yazılım mühendisi Vani Gupta şöyle diyor:

ClickUp, görev atamaları yaparken ve sprint boyunca bunları izlerken çok kullanışlıdır. Listeleri değiştirme, görevleri birbirine bağlama, diğer görevleri bloklama, yorum yapma, resim ekleme, özel alanlar, kişileri etiketleme, tek bir göreve birden fazla kişi atama, yorumlara emoji ekleme ve daha pek çok özellik sunar. Ayarlar konusunda çok sayıda seçeneği vardır. "

ClickUp, görev atamaları yaparken ve sprint boyunca bunları izlerken çok kullanışlıdır. Listeleri değiştirme, görevleri birbirine bağlama, diğer görevleri bloklama, yorum yapma, resim ekleme, özel alanlar, kişileri etiketleme, tek bir göreve birden fazla kişi atama, yorumlara emoji ekleme ve daha pek çok özellik vardır. Ayarlar konusunda çok fazla seçeneği vardır. "

Scrum etkinliklerinizi yapılandırmak için 10 agile epic şablonu:

1. ClickUp Agile Proje Yönetimi Şablonu

Ücretsiz Şablonu Alın Sprintleri yönetin, formlarla geri bildirim toplayın, bildirimleri otomatikleştirin ve daha fazlasını ClickUp Agile Proje Yönetimi Şablonu ile yapın

Yazılım dışı takımlarınıza çevik yöntemler getirmek mi istiyorsunuz? ClickUp Çevik Proje Yönetimi Şablonu, birden fazla takımın işlerini yönetilebilir görevler halinde düzenlemesine yardımcı olur.

Bu şablonu öne çıkaran özellikler:

Hızlanın: Şablon belgelerini okuyun ve öğrenme görevlerini tamamlayarak Çalışma Alanı hiyerarşinizi Alanlar, Klasörler ve Listeler ile kurun

Çevik törenler düzenleme: Sprint planlama oturumları, günlük standup toplantıları, incelemelerde iş demoları ve geriye dönük değerlendirmeler gibi çevik toplantıları doğrudan ClickUp'ta planlayın ve yönetin

Backlog'unuzu yönetme: Proje boru hattınızı düzenleyin, görevlere kısa başlıklar verin, Formlar ile yeni talepleri toplayın ve Özel Alanlar kullanarak görevlere öncelik verin

Kanban panosunu kullanma: İş aşamalarını görselleştirin, görevleri sütunlar arasında taşıyın, ilerlemeyi izleyin ve iş akışı darboğazlarını belirleyin

Sprint ayarlama: Takvim veya Gantt Görünümü'nü kullanarak sprintler oluşturun ve düzenleyin, görevleri döngülere atayın ve ilerlemeyi izleyin

İdeal kullanım alanları: Proje yönetimi yeteneklerini geliştirmek isteyen Agile ürün takımları.

📮 ClickUp Insight: Düşük performanslı takımlar 15'ten fazla aracı kullanma olasılığı 4 kat daha fazladır, yüksek performanslı takımlar ise araç setlerini 9 veya daha az platformla sınırlayarak verimliliğini korur. Peki ya tek bir platform kullanmaya ne dersiniz? İş için her şeyi içeren bir uygulama olan ClickUp, görevlerinizi, projelerinizi, belgelerinizi, wiki'lerinizi, sohbetlerinizi ve aramalarınızı tek bir platformda bir araya getirir ve AI destekli iş akışlarıyla tamamlar. Daha akıllı çalışmaya hazır mısınız? ClickUp her takım için çalışır, işi görünür hale getirir ve AI geri kalanı hallederken sizin önemli işlere odaklanmanızı sağlar.

2. ClickUp Kullanıcı Hikayesi Şablonu

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp Kullanıcı Hikayesi Şablonu ile kullanıcı hikayelerini etkili bir şekilde yazın ve izleyin

ClickUp Kullanıcı Hikayesi Şablonu, ürün takımlarının geliştirme süreci boyunca kullanıcı ihtiyaçlarını ve gereksinimlerini izlemesine yardımcı olur.

Bu şablonla yapabilecekleriniz:

Görevler oluşturun: Özel durumları kullanarak her hikayenin ilerlemesini izleyin; her kullanıcı hikayesinin durumunu bir bakışta görün

Ayrıntılı açıklamalar ekleyin: Tüm kullanıcı hikayelerinde tutarlılık sağlamak için Özel Alanlar uygulayın

Alt görevler oluşturun: Karmaşık hikayeleri iç içe alt görevlere bölün ve bağımlılıkları yönetin

Kolayca görevlendirin: Yorum tepkilerini ve birden fazla atanan kişiyi kullanarak takım iletişiminizi güçlendirin

Öncelikler belirleyin: Backlog düzenleme ve sprint planlamasını kolaylaştırmak için öncelikler atayın

İdeal kullanım alanları: Geliştirme çalışmaları ile kullanıcı ihtiyaçları arasında daha iyi uyum sağlarken, kullanıcı hikayesi oluşturma ve yönetim süreçlerini iyileştirmek isteyen Agile ürün takımları.

📖 Ayrıca okuyun: Scrum Proje Yönetimi İçin Kapsamlı Kılavuz

3. ClickUp Temel Kullanıcı Hikayesi Görev Şablonu

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp Temel Kullanıcı Hikayesi Görev Şablonu ile kullanıcı hikayelerini etkili bir şekilde oluşturun, izleyin ve yönetin

ClickUp Temel Kullanıcı Hikayesi Görev Şablonu, ürün takımlarının gereksinimleri basitçe belgelemekten aktif olarak ele almaya geçmelerine yardımcı olur. Bu şablon, kullanıcı hikayelerini daha küçük görevlere bölerek iş hedeflerinize ulaşmak için net bir yol oluşturur.

Bu şablonu ürün takımları için devrim niteliğinde kılan özellikler şunlardır:

Özel durum izleme: Her hikayenin ilerlemesini durumlarla takip ederek darboğazları erken tespit edin, böylece teslimatı etkilemeden önce düzeltmeleri planlamaya başlayabilirsiniz

Özel Alanlarla zengin içerik: Kullanıcı hikayesi açıklamalarını, kabul kriterlerini ve hikaye puanlarını doğrudan göreve ekleyin

Farklı ihtiyaçlar için esnek görünümler: Hızlı güncellemeler için Liste Görünümü, zaman çizelgesi planlaması için Gantt veya birden fazla sprint yönetmek için Takvim arasında geçiş yapın. Her takım üyesi kendisine en uygun görünümü seçebilir

Akıllı proje yönetimi özelliklerini kullanın: İç içe alt görevler ekleyerek karmaşık hikayeleri yönetilebilir parçalara ayırın, işbirliği gerektiren hikayelerde birden fazla takım üyesini etiketleyin ve hızlı geri bildirim ve onaylar için yorum tepkilerini kullanın

İdeal kullanım alanları: Kullanıcı hikayelerini verimli bir şekilde organize etmek ve geliştirme döngülerinin sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağlamak isteyen ürün yöneticileri ve çevik takımlar.

💡Pro İpucu: Başarı kriterlerini önceden net bir şekilde tanımlayın. Her bir kullanıcı hikayesinin daha büyük hedefe doğru ölçülebilir bir ilerleme sağlamasını sağlayarak belirsiz epiklerden kaçının.

4. ClickUp Hikaye Haritalama Şablonu

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp'ın Kullanıcı Hikayesi Haritalama Şablonu ile kullanıcı yolculuklarını haritalayın ve izleyin, hikayeleri sprintlere düzenleyin ve ilerlemeyi takip edin

ClickUp Kullanıcı Hikayesi Haritalama Şablonu, takımların karmaşık kullanıcı ihtiyaçlarını yönetilebilir parçalara ayırmasına yardımcı olur. Bu şablon, ürün biriktirme listenizi düzenlemede ve kullanıcının yolculuğunu adım adım haritalamada mükemmeldir.

Bu şablonu öne çıkaran özellikler şunlardır:

Özel Alanlar ayarlayın: Kullanıcı Persona ve Problem Açıklaması alanlarını kullanarak büyük kullanıcı hikayelerini daha küçük, yönetilebilir parçalara ayırın

Doğruluk kaynağı: Sprint Backlog Görünümü'nü kullanarak epik ve kullanıcı hikayelerini tek bir merkezi noktadan takip edin

Etkiyi görselleştirin: Hikaye Harita Görünümü ile farklı özelliklerin son kullanıcıları nasıl etkilediğini görün

İlerleme izleme: Özel durumlarla (Yapılacak, Devam Ediyor, İnceleme, Tamamlandı) ilerlemeyi izleyin

Engelleri erken görün: Görev Panosu Görünümü'nü kullanarak potansiyel engelleri erken tespit edin

İdeal kullanım alanları: Organize sprint planlaması yoluyla kullanıcı odaklı ürünler oluşturmak isteyen ürün yöneticileri ve çevik takımlar.

5. ClickUp Agile Scrum Yönetim Şablonu

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp Agile Scrum Yönetim Şablonu ile ürün, mühendislik ve QA takımlarınızın senkronizasyonunu sağlayın

Çevik metodolojiyi izleyen takımlar için özel olarak tasarlanan ClickUp Agile Scrum Yönetim Şablonu, birikmiş işlerin iyileştirilmesinden sprint incelemelerine kadar her şeye yapı kazandırır.

Geliştirme ekibinizin tüm yazılım teslim döngüsü boyunca koordineli çalışmasına yardımcı olur. Şablon, ekibinizin yolunda ilerlemesini sağlamak için pratik özelliklerle doludur:

Sprint planlaması ve birikmiş işler: Sprintleri etkili bir şekilde planlayın ve iyi organize edilmiş bir ürün birikimini koruyun. Takımlar görevleri tahmin edebilir, öncelikleri belirleyebilir ve herkesin yaklaşan işleri net bir şekilde anlamasını sağlayabilir

İlerleme izleme: "Açık"dan "Dağıtım için Hazır"a kadar 30 farklı durum seçeneği ile görevleri takip edin

Birden çok görünüm: Liste görünümü: Dikkat edilmesi gerekenlere odaklanmak için hızlı filtrelerle tüm görevleri tek bir yerde görün Pano görünümü: Farklı aşamalardaki görevlerin ilerlemesine ilişkin görsel bir genel bakış elde edin Süreç görünümü: Baştan sona ayrıntılı görev yaşam döngülerini izleyin Karşılama görünümü: Yeni takım üyelerinin işe başlamasına yardımcı olacak hızlı kılavuz

Liste görünümü: Hızlı filtrelerle tüm görevleri tek bir yerde görün ve dikkat edilmesi gerekenlere odaklanın

Pano Görünümü: Farklı aşamalardaki görevlerin ilerlemesine ilişkin görsel bir genel bakış elde edin

Süreç Görünümü: Baştan sona ayrıntılı görev yaşam döngülerini izleyin

Hoş geldiniz görünümü: Yeni takım üyelerinin başlangıç yapmasına yardımcı olacak hızlı kılavuz

Günlük standup desteği: Yerleşik özelliklerle günlük standup'ları daha verimli hale getirin. Takım üyeleri ilerlemeyi hızlıca güncelleyebilir ve engelleri işaretleyebilir

Liste görünümü: Hızlı filtrelerle tüm görevleri tek bir yerde görün ve dikkat edilmesi gerekenlere odaklanın

Pano Görünümü: Farklı aşamalarda görevlerin ilerlemesine ilişkin görsel bir genel bakış elde edin

Süreç Görünümü: Baştan sona ayrıntılı görev yaşam döngülerini izleyin

Hoş geldiniz görünümü: Yeni takım üyelerinin başlangıç yapmasına yardımcı olacak hızlı kılavuz

İdeal kullanım alanları: Çapraz fonksiyonlu takımları koordine etmek ve yazılımları tutarlı bir şekilde teslim etmek zorunda olan ürün yöneticileri ve scrum ustaları.

6. ClickUp Agile Sprint Planlama Şablonu

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp Agile Sprint Planlama Şablonu ile sprintleri etkili bir şekilde planlayın ve takımın ilerlemesini izleyin

Daha odaklı sprint planlama toplantıları mı yapmak istiyorsunuz? ClickUp Agile Sprint Planlama Şablonu, takımların görevleri planlamasına, ilerlemeyi izlemesine ve kaynakları yönetmesine yardımcı olur — hepsi tek bir düzenli alanda.

Bu şablon, kıdemli ürün yöneticilerinin tüm çalışanları sprint hedefleri konusunda aynı çizgide tutmasını kolaylaştırır. Planlama sırasında kullanıcı geri bildirimlerini toplayabilir ve bunları öncelikleri belirlemek için kullanabilirsiniz.

Bu şablonu öne çıkaran özellikler:

Sprint backlog öğeleri görünümü: Her sprint için doğru görevleri seçin ve atayın

Geliştirme durumu görünümü: Tamamlanan ve devam eden işleri bir bakışta görün

Kaynaklar görünümü: Gerektiğinde sprint materyallerine erişin

Başlangıç kılavuzu: Sprint planlama iş akışına hızlı bir genel bakış edinin

İdeal kullanım alanları: Daha organize ve verimli sprint planlama oturumları gerçekleştirmek isteyen Agile takımlar.

7. ClickUp Agile Pazarlama Şablonu

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp Agile Pazarlama Şablonu ile pazarlama projelerini hızlandırın ve takım işbirliğini artırın

ClickUp Agile Pazarlama Şablonu, pazarlama iş akışlarına çevik proje yönetimi ilkelerini uygulayarak takımların çevik kalmasına ve sonuçları hızlı bir şekilde sunmasına yardımcı olur.

Bu şablonu pazarlama takımları için etkili kılan özellikler şunlardır:

Takım kapasitesini izleyin: İş Yükü Görünümü ile iş yüklerini dengeleyin, kimsenin aşırı yüklenmemesini ve kimsenin boşta kalmamasını sağlayın

Görev ilerlemesini izleyin: Sprintinizi rayından çıkarmadan önce İlerleme Panosu Görünümü ile gecikmeleri gerçek zamanlı olarak tespit edin ve düzeltin

Bir profesyonel gibi organize olun: Görev Listesi Görünümü ile çevik epik görevlerin üstesinden gelin ve net, eyleme geçirilebilir bir genel bakış elde edin

Takımınızı hızlandırın: Başlangıç Kılavuzu Görünümü ile yeni üyeleri hızla ekibinize dahil edin — çevik pazarlama konusunda yeni başlayanlar için ideal

İdeal kullanım alanları: Kampanya planlama ve yürütmede çevik bir yaklaşımı benimsemeye hazır pazarlama takımları.

👀 Biliyor muydunuz? Agile metodolojileri yazılım geliştirmenin ötesinde de uygulanmaktadır. Örneğin, Wikispeed takımı Agile ilkelerini uygulayarak üç aydan kısa bir sürede galon başına 100 milin üzerinde hız yapabilen bir araba tasarladı ve üretti. Bu, Agile'ın çeşitli sektörlerde hızlı inovasyonu teşvik etmedeki çok yönlülüğünü göstermektedir.

8. ClickUp Agile Hikaye Şablonu

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp Agile Story Şablonu ile kullanıcı gereksinimlerini etkili bir şekilde planlayın ve izleyin

ClickUp Agile Story Şablonu, takımların çeşitli paydaşların bakış açılarından gereksinimleri yönetmelerine yardımcı olarak, çevik proje yönetimi için hayati bir araçtır.

Bu şablonu öne çıkaran özellikler:

Ayrı projeler oluşturun: İlgili hikayeleri mantıklı bir şekilde gruplandırın, daha büyük hikayeleri takım üyelerinin tek tek ele alabileceği küçük görevlere bölün

Takım işbirliği: Şablon üzerinde paydaşlarla birlikte çalışarak gereksinimleri şekillendirin ve gerçek zamanlı yorumlama özelliğini kullanarak hızlı geri bildirim alın

Görev yönetimi: Her hikaye için net kabul kriterleri tanımlayın ve hikayeler farklı aşamalardan geçerken otomatik bildirimler ayarlayın

İdeal kullanım alanları: Geliştirme süreci boyunca kullanıcı gereksinimlerini yapılandırılmış bir şekilde toplamak, düzenlemek ve izlemek isteyen Agile takımlar.

9. ClickUp Agile Yol Haritası Şablonu

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp Agile Yol Haritası Şablonu ile ürün özelliklerini planlayın, izleyin ve teslim edin

ClickUp Agile Yol Haritası Şablonu, ürün takımlarının geliştirme planlarını iş hedefleriyle uyumlu hale getirmesine ve paydaşları bilgilendirmelerine yardımcı olur.

Şablonun nasıl etki yarattığına göz atın:

Hedef odaklı planlama: Stratejik Hedefler Görünümü'nü kullanarak net ürün hedefleri ve dönüm noktaları belirleyin

Basitleştirilmiş özellik yönetimi: Ürün Planı Görünümü ile karmaşık özellikleri yönetilebilir parçalara ayırın

Sorunsuz ilerleme izleme: Tamamlanan, devam eden veya dikkat gerektiren görevleri gösteren görsel Durum Görünümleri ile görevlerinizi takip edin

Büyük resim uyumu: Agile Ürün Yol Haritası Görünümü ile herkesi aynı sayfada tutun ve kuşbakışı bir perspektif elde edin

İdeal kullanım alanları: Ürün stratejisini net bir şekilde iletirken gerektiğinde esnek davranabilen ürün yöneticileri ve Agile takımları.

10. ClickUp Agile Sprint Etkinlikleri Şablonu

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp Agile Sprints Etkinlik Şablonu ile sprint kararlarını, etkinlikleri ve öğrendiklerinizi belgelendirin

Sprint etkinliklerinizi düzenli tutmanın basit bir yoluna mı ihtiyacınız var? ClickUp Agile Sprints Etkinlik Şablonu, takımların tüm sprint ile ilgili etkinlikleri tek bir merkezden belgelendirmesine ve izlemesine yardımcı olur.

Bu şablonu özellikle kullanışlı kılan özellikler şunlardır:

Net sprint izleme: Özel durumlar, her görevin tam olarak nerede olduğunu, Başlamadı'dan Devam Ediyor'a ve Tamamlandı'ya kadar görebilmenizi sağlar

Ayrıntılı sprint bilgileri: Özel Alanlar ile Geliştirme Durumu, Epic bağlantıları ve Zaman Tahminleri gibi anahtar ayrıntıları ekleyin

Esnek ilerleme görünümleri: Liste, Takvim, Zaman Çizelgesi ve diğer dinamik görünümlerle sprintleri kendi tarzınızda izleyin

Sorunsuz takım işbirliği: Yerleşik işbirliği özellikleri ve otomasyonlar, herkesin zahmetsizce senkronize olmasını sağlar

İdeal kullanım alanları: Agile Scrum metodolojisini takip ederken sprint etkinlikleri ve kararları hakkında net belgeler tutmak isteyen Agile takımlar.

ClickUp ile Epic Planlamanızı Hayata Geçirin

Epik planlama ve izleme artık baş ağrıtıcı bir iş olmak zorunda değil. Doğru şablon, iş akışınızı kolaylaştırarak kullanıcı hikayelerini gruplandırmayı, ilerlemeyi izlemeyi ve uygulama geliştirme takımınızın aynı sayfada kalmasını sağlamayı kolaylaştırır.

ClickUp ile takımlar, işin yapıldığı yerde işbirliği yapabilir; uygulamalar arasında geçiş yapmadan güncellemeleri, dosyaları ve müşteri geri bildirimlerini paylaşabilir. İster yeni bir mobil uygulama planlıyor ister mevcut bir projenin özelliklerini geliştiriyor olun, ClickUp her şeyi düzenli tutar.

Yaklaşımınızı mı değiştirmeniz gerekiyor?

ClickUp'ın esnek görünümleri, takımınız için en uygun olanı bulmak için liste, pano ve zaman çizelgesi düzenleri arasında geçiş yapmanızı sağlar. Ayrıca, güçlü otomasyon ile tekrarlayan yönetici görevlerini ortadan kaldırabilir ve değer yaratmaya odaklanabilirsiniz.

Çalışan bir agile epic örneği görmek ister misiniz? ClickUp'ı bugün deneyin ve doğru araçların iş akışınızı nasıl dönüştürebileceğini deneyimleyin — yeni kullanıcı hikayelerini izlemekten yüksek kaliteli özellikleri daha hızlı sunmaya kadar. 🚀