başarılı Kampanyalar için En İyi 10 Ürün Lansmanı Yazılımı

Bir ürünü piyasaya sürme şekliniz, ürünün karlılığı, etkisi ve büyümesinde büyük rol oynar.

Yol haritası daha sonra değiştirilebilir, ancak lansman, hızlı bir başlangıç yapmanıza ve maliyetli hatalardan kaçınmanıza yardımcı olur.

Sadece mobil cihazlarda 2,3 milyondan fazla uygulama olduğu düşünülürse, ürün lansmanlarında manuel yaklaşımı riske atmak için rekabet çok fazladır. Etkili ürün lansmanı yazılımı, bu yükü hafifletir ve tüm işlevler arası görevleri kolaylaştırır.

Doğru çözümü nasıl seçeceğinizi mi merak ediyorsunuz? Bu makale size yardımcı olacak. Anahtar özelliklerden puanlara ve incelemelere kadar karar vermeniz için ihtiyacınız olan tüm ayrıntıları içeren en iyi ürün lansmanı yazılımlarının bir listesini hazırladık.

En İyi Ürün Lansmanı Yazılımlarına Genel Bakış

Araç En uygun Anahtar özellikler Fiyatlandırma ClickUp Hepsi bir arada ürün lansmanı yönetimi Beyaz Tahtalar, görev otomasyonu, lansman kontrol listesi şablonları, ClickUp Brain (AI) Ücretsiz plan mevcuttur; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma Aha! Kapsamlı ürün yaşam döngüsü yönetimi Özellik puan kartları, yol haritası planlama, kapasite görünümleri Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma Productboard Müşteri sesi analizi + araç entegrasyonları Ürün içi geri bildirim, önceliklendirme çerçeveleri (RICE, WSJF), CRM entegrasyonu Ücretsiz plan mevcuttur; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma Trello Yapılandırılmış ürün lansmanı ve pazarlama iş akışları Kanban panoları, Jira entegrasyonu, harita görünümü Ücretsiz plan mevcuttur; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma Asana Kolaylaştırılmış lansman süreci işbirliği Özel alanlar, gerçek zamanlı görev izleme, uyarlanabilir geri bildirim formları Ücretsiz plan mevcuttur; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma Monday.com Lansmanlar için çevik metodoloji Sprint panoları, iş yükü görselleştirme, lansman şablonları Ücretsiz plan mevcuttur; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma Jira Ürün Keşfi Atlassian ekosistem entegrasyonları Fikir puanlama, Slack entegrasyonu, içgörü formülleri Ücretsiz plan mevcuttur; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma Notion Lansman öncesi notlar ve kaynak planlaması Şablonlar, bağımlılık izleme, gömülü belgeler ve veritabanları Ücretsiz plan mevcuttur; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma Craft. io Sezgisel kaynak yönetimi Kapasite planlama, GitLab entegrasyonu, çok seviyeli OKR'ler Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma ProdPad Fikir yönetimi + yalın yol haritası Etki-çaba önceliklendirme, bağlantılı geri bildirim, yol haritası şablonları Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur

Ürün Lansmanı Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Ürün lansmanı yazılımı seçerken aşağıdaki hususları göz önünde bulundurun:

Otomasyon : Mükemmel ürünü oluşturmak için yeterince uğraşıyorsunuz, geri kalanını lansman yazılımınız halletsin. Lansman kontrol listelerini, içerik onaylarını, işlevler arası görev izlemeyi, kampanya zaman çizelgelerini ve paydaş güncellemelerini otomatikleştirerek pazara daha hızlı ve daha az stresle girebilmenizi sağlar

Proje yönetimi ve işbirliği : Tek bir bilgi kaynağı sağlamalı, proje yönetimini basitleştirmeli ve ürün ekipleri, pazarlama ve satış ekipleri ve liderlik dahil olmak üzere lansmana dahil olan farklı departmanlar arasındaki işbirliğini geliştirmelidir

Raporlama ve analiz : İdeal ürün lansmanı yazılımı, pazarlama kampanyaları hakkında raporlama sağlar ve tüm ürün lansmanlarının tek bir portföyde izlenmesini mümkün kılar

Kontrol listesi özellikleri : Lansmanlar karmaşıktır. Kontrol listesi, son kalite kontrol, e-posta sıralaması veya dahili etkinleştirme gibi kritik hiçbir şeyin unutulmamasını sağlar. Aracınız, genel ilerlemeyi izlerken anahtar eylemlerin, kontrollerin ve incelemelerin tamamlandığından emin olmalıdır

Entegrasyon yetenekleri : İyi bir lansman yazılımı, takımların kullandığı diğer araçlarla sorunsuz entegrasyonu destekleyerek ş Akışı verimliliğini artırır

Gerçek zamanlı veri paylaşımı: Gerçek zamanlı verileri paylaşma özelliği, lansman takımlarının gerekli ayarlamaları yapmasını sağlar. Aracınız, iç ve dış ortaklarla gerçek zamanlı içgörüler paylaşmak için özel gösterge panelleri oluşturmaya olanak sağlamalıdır

💡Pro İpucu: QA kontrolleri, içerik takvimleri ve onay iş akışları için yeniden kullanılabilir şablonlara sahip çözümler arayın. Bunlar, takımınızın lansman stratejilerini başlatmasına, ürün yaşam döngülerini haritalamasına ve lansman öncesi heyecanı daha hızlı oluşturmasına yardımcı olur.

En İyi 10 Ürün Lansmanı Yazılımı

Şimdi piyasadaki en iyi seçenekleri ve bunların ürün lansmanlarını tüm takımınız için heyecan verici (ve korkutucu değil) bir deneyime dönüştürmesini sağlayacak özelliklerini ele alalım.

1. ClickUp (Hepsi bir arada ürün lansmanı yönetimi için en iyisi)

Ürün Takımları için ClickUp'ı deneyin Ürün Takımları için ClickUp ile yol haritaları oluşturun, ürün epiklerini birbirine bağlayın, lansman iletişimini güçlendirin ve anahtar öncelikleri izleyin

Lansmanı mükemmelleştirmenin ötesine geçip yaşam döngüsü mükemmelliğine ulaşmak mı istiyorsunuz? ClickUp, verimliliğinizi artırmak için tasarlanmış, iş için her şeyi içeren bir uygulamadır. İşlevler arası ş akışlarını basitleştirir, iş kapasitesini artırır, zamandan ve paradan tasarruf sağlar ve tüm takımların ürün hedefleri doğrultusunda sorunsuz bir şekilde birlikte çalışmasını sağlar.

Ürün Takımları için ClickUp, ürün teslimatını hızlandırır ve geliştirir. Yerleşik gösterge panelleri, kapsamlı lansman etkinliği özetleri sunarken, sorun izleme ve sprint yönetimi özellikleri ivmeyi korur.

ClickUp Beyaz Tahtaları ile fikirleri koordineli eylemlere dönüştürün, belgeleri ekleyin ve ürün yol haritaları oluşturun

ClickUp Beyaz Tahtalarında gerçek zamanlı işbirliği, pazar araştırması incelemelerini, ürün kapsamını ve potansiyel engellere çözüm bulmak için beyin fırtınasını basitleştirir.

Ayrıca, yüksek düzey özetlerden, lansman öncesi kalan ClickUp Görevleri dahil olmak üzere takımlara özel ayrıntılı görünümler dahil olmak üzere 15'ten fazla ClickUp Görünümünden herhangi birinde tüm ürün yaşam döngüsünü görselleştirebilirsiniz.

📮ClickUp Insight: Çalışanların %92'si eylem öğelerini izlemek için tutarsız yöntemler kullanıyor ve bu da kararların kaçırılmasına ve uygulamanın gecikmesine neden oluyor. İster takip notları gönderiyor ister elektronik tablolar kullanıyor olun, süreç genellikle dağınık ve verimsizdir. ClickUp'ın Görev Yönetimi Çözümü, konuşmaları görevlere sorunsuz bir şekilde dönüştürerek takımınızın hızlı hareket etmesini ve uyumlu çalışmasını sağlar.

ClickUp Hedefleri ile proje lansmanınız için ölçülebilir hedefler belirleyin

ClickUp Hedefleri, ölçülebilir hedefler tanımlamanıza ve ürün lansmanınızın ilerleme izlemesini otomatikleştirmenize olanak tanır. Birkaç tıklama ile kampanya metriklerini ve KPI'ları kolayca yapılandırabilirsiniz. Performansı izlemek için sayısal, parasal, doğru/yanlış ve görev tabanlı hedefler arasından seçim yapın.

ClickUp Otomasyonları ile iş akışlarını kolaylaştırın, rutin görevleri halledin ve lansmanınız için proje devrelerini yönetin

ClickUp Otomasyonları, özelleştirilebilir iş akışları, mantık tabanlı bildirimler ve otomatik görev güncellemeleri ayarlamanıza olanak tanır, böylece enerjinizi ve çabalarınızı önemli olan şeye, yani potansiyel müşterileri heyecanlandırmaya ve ilk günden itibaren gelir elde etmeye odaklayabilirsiniz. QA kontrol listelerinin gönderilmesinden, son halini alan tasarımların pazarlama departmanına yönlendirilmesine kadar her şey, ClickUp'ın kod gerektirmeyen otomasyonları ile saniyeler içinde gerçekleşir.

ClickUp Brain ile gelişmiş otomasyon kurun, ilerleme raporları oluşturun, ürün özellikleri hakkında beyin fırtınası yapın ve hatta lansmanınız için stratejiler ve yol haritaları oluşturun

Platformun özel AI çözümü olan ClickUp Brain, ürün takımlarının bir ürün lansman stratejisi oluşturmasına, bunu bir eylem planına bölmesine ve ürün lansmanındaki gelişmeleri özetleyerek tüm takımın görünürlüğünü artırmasına yardımcı olabilir. Hatta ürün yol haritalarınızdaki potansiyel darboğazları ortaya çıkarabilir ve çözümler önerebilir.

ClickUp Brain'i kullanarak ürün geri bildirimlerini değerlendirin ve analiz edin, veriye dayalı kararlar alın

Müşteri geri bildirim verilerini Brain'e girerek beklentileri değerlendirin, işlevselliği iyileştirin ve yeni yazılım özellikleri için öncelik düzeyleri oluşturun.

Süreçlerinizi ayarlamak kaynak yoğun bir iş olabilir. Hızlı ve etkili bir çözüm arıyorsanız, ClickUp'ta kullanıma hazır birçok ürün lansmanı şablonu bulunur, böylece her seferinde sıfırdan başlamak zorunda kalmazsınız.

Ücretsiz şablon alın ClickUp Ürün Lansmanı Kontrol Listesi Şablonu ile takımınızı, görevlerinizi ve stratejilerinizi uyumlu hale getirin

Son olarak, her şeyi tek bir yerden izlemek istiyorsanız, ClickUp'ın Ürün Lansmanı Kontrol Listesi Şablonu, maksimum çekiş gücü için kanıtlanmış bir çerçeve sunar. Kategorilere ayrılmış görev listeleri, QA, beta testi ve gizli lansmanlar gibi önemli lansman faaliyetlerini kaçırmamanızı sağlar.

Özelleştirildikten sonra, takımların sorumlulukları atamasına, Özel Durumları güncellemesine ve lansman önceliklerini haritalandırmasına olanak tanıyan, yeniden kullanılabilir bir oyun kitabı haline gelir. Ayrıca, Gantt grafiği ve Dönüm Noktaları görev türü, eskalasyonları yönetmeyi ve zamanında teslimatı sağlamayı çocuk oyuncağı haline getirir.

📖 Ayrıca okuyun: Bu Kontrol Listesi ile Ürün Lansmanınızı Başarıya Ulaştırın

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp Atanan Yorumlar ile lansman güncellemelerinde ekip arkadaşlarınızı etiketleyin ve her yerden öneriler ekleyin

ClickUp Docs ile eylem planlarını belgelendirin ve toplantı notlarını tek bir kaynakta not alın

ClickUp Bağlantılı Arama ile platformdan, yerel sürücüden veya entegre araçtan herhangi bir ürün dosyasını, özellik raporunu veya görevi bulun

ClickUp İş Yükü Görünümü ile takım kapasitelerini takip edin, tükenmişliği önleyin ve ek kaynakları zamanında planlayın

ClickUp sınırlamaları

Platformun kapsamlı özellikleri, özellikle yeni kullanıcılar için ilk başta biraz karmaşık gelebilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

ClickUp, hem hata izleme hem de yeni ürün geliştirme alanlarında eski iş akışlarını dönüştürerek takımımız için bir dönüm noktası oldu.

ClickUp, takımımız için bir oyun değiştirici oldu ve hem hata izleme hem de yeni ürün geliştirme alanlarında eski iş akışlarını dönüştürdü.

2. Aha! (Kapsamlı ürün yaşam döngüsü yönetimi için en iyisi)

Aha! temiz bir arayüze, kapsamlı raporlama araçlarına ve kullanışlı ürün yönetimi şablonlarına sahip bir ürün lansmanı aracıdır. Platform, durum izleyiciler gibi amaca yönelik özellikler ve görev kontrol listeleri ve otomatik duyurular gibi verimlilik araçları sunar.

Takımlar ayrıca Aha! Yol Haritalarını kullanarak net ve görsel planları özel ürün stratejilerine uyarlayabilir.

Aha! en iyi özellikler

Harici entegrasyonlar ve müşteri ve dahili ürün verilerini depolayan merkezi bir hub ile lansmanları ve sürümleri basitleştirin

Kullanıcı etkisi, çaba, gelir potansiyeli, stratejik değer ve riski değerlendiren özelleştirilebilir beş faktörlü puan kartıyla özelliklere öncelik verin

İş yükü odaklı grafikler ve görünümlerle takım kapasitesine göre ürün lansmanlarını planlayın

Aha! sınırlamaları

Büyük takımlarla izinleri yönetmek zor olabilir

Birden fazla ürünün kurulumu ve yapılandırılması zaman alıcı olabilir

Aha! fiyatlandırma

Geliştirme: Aylık 9 $/kullanıcıdan başlayan fiyatlarla

Beyaz Tahtalar : Aylık 9 $/kullanıcıdan başlayan fiyatlarla

Bilgi: Aylık 18 $/kullanıcıdan başlayan fiyatlarla

Fikirler: Aylık 39 $/kullanıcıdan başlayan fiyatlarla

Yol haritaları: Aylık 59 $/kullanıcıdan başlayan fiyatlarla

Aha! derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (500+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Aha! hakkında ne diyor?

Zaman çizelgesi raporu, ürünümüzün tüm özelliklerini, tasarımı ve piyasaya sürülmesi için belirlediğimiz son tarihleri ve ayrıca piyasaya sunduktan sonra ulaşmayı hedeflediğimiz hedefleri kontrol etmemize ve derinleştirmemize yardımcı olur.

Zaman çizelgesi raporu, ürünümüzün tüm özelliklerini, tasarımı ve piyasaya sürülmesi için belirlediğimiz son tarihleri ve ayrıca piyasaya sunduktan sonra ulaşmayı hedeflediğimiz hedefleri kontrol etmemize ve derinleştirmemize yardımcı olur.

👀 Biliyor muydunuz? Ürün yöneticilerinin %60'ından fazlası, ürün yönetimi süreçleri olmayan kuruluşlarda çalışmaktadır. Özel bir çözüme sahip olmak, stres dolu bir iş kültürünü sona erdirmeye yardımcı olabilir.

3. Productboard (Müşteri sesi analizi ve araç entegrasyonları için en iyisi)

productboard aracılığıyla

İşiniz müşteri odaklılığı ön plana çıkarırken aynı zamanda farklı bir takımı yönetiyorsanız, Productboard performansınızı bir üst seviyeye taşıyacaktır. Platformda yol haritası oluşturucular, ürün içi anket araçları ve müşteri odaklı öncelik ayarları bulunmaktadır.

Tahsis ve canlı verimlilik raporları, takım liderlerinizin ürün lansmanı kaynak sıkışıklıklarının önüne geçmesini sağlar.

Productboard'un en iyi özellikleri

Google Play, Slack ve daha fazlası için çeşitli müşteri portalı entegrasyonlarıyla farklı gerçek zamanlı geri bildirimleri içe aktarın

RICE, WSJF ve ROI gibi popüler önceliklendirme çerçevelerine dayalı formüller tanımlayın veya özel formüller oluşturun

Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) sisteminden müşteri verilerini içe aktararak her özellik fikrinin potansiyel gelirini ölçün

Productboard sınırlamaları

Büyük veri kümeleriyle çalışırken yavaşlar, bu da kaynak yoğun projeler için ideal olmamasını sağlar

Productboard fiyatlandırması

Başlangıç: Ücretsiz

Temel özellikler: Aylık 25 $/kullanıcı

Pro: Aylık 75 $/kullanıcı

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Productboard puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (250+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (150'den fazla yorum)

💡 Profesyonel İpucu: Müşteri taleplerini ve rekabeti izleyerek memnuniyet düzeylerini tahmin edin ve başarılı ürün fikirlerini belirleyin. İş liderlerinin yaklaşık %80'i, müşteri geri bildirimlerinin iş kararları için temel girdi olduğunu belirtiyor.

4. Trello (Yapılandırılmış ürün lansmanı ve pazarlama çabaları için en iyisi)

trello aracılığıyla

Trello, sezgisel pano görünümüyle ürün lansmanlarına yapı kazandıran bir Atlassian proje yönetimi aracıdır. Takımlar, lansman aşamalarını planlama, geliştirme, pazarlama ve lansman sonrası destek gibi net ve görsel aşamalara haritalayabilir.

Panodaki her kart, son tarihler ve kontrol listelerinden geri bildirim ve dosyalara kadar tüm görev ayrıntılarını tek bir yerde tutar, böylece ilerlemeyi izlemek daha kolay hale gelir. Bu, aynı zamanda lansman döngüsü boyunca işlevler arası takımların uyumlu çalışmasını sağlar.

Trello'nun en iyi özellikleri

Pano gruplama özelliği ile her ürün lansmanı etkinliği, departman veya çalışma alanı için çabalarınızı odaklayın

Bölgesel lansmanları izleyen ve daha iyi lojistik koordinasyonunu kolaylaştıran net coğrafi harita görünümü ile küresel ürün dağıtım planlarını yönetin

Jira sorunlarına doğrudan bağlantı ile gerçek zamanlı geliştirme ilerlemesini inceleyin

Trello sınırlamaları

Teknik bilgiye sahip olmayan kullanıcılar veya Kanban tarzı proje yönetimi araçlarını ilk kez kullananlar için zorlayıcı olabilir

Trello fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: Aylık 6 $/kullanıcı

Premium: Aylık 12,50 $/kullanıcı

Enterprise: Aylık kullanıcı başına 17,50 $'a kadar (kullanıcı sayısına göre, yalnızca yıllık olarak faturalandırılır)

Trello puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (13.500+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (23.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Trello hakkında ne diyor?

Tüm görevlerimi belirli projelerime göre düzenlemenin ne kadar kolay olduğunu seviyorum – belirli bir proje, müşteri veya ürün lansmanı için bir sütun oluşturabilirim VEYA proje gerçekten büyükse, o proje için tüm ayrıntıları tek bir yerde bulabilmek için o projeye ait bir pano bile oluşturabilirim.

Tüm görevlerimi belirli projelerime göre düzenlemenin ne kadar kolay olduğunu seviyorum – belirli bir proje, müşteri veya ürün lansmanı için bir sütun oluşturabilirim VEYA proje gerçekten büyükse, tüm ayrıntıları tek bir yerde bulabilmek için o proje için ayrı bir pano bile oluşturabilirim.

📖 Ayrıca okuyun: Kampanyalarınızı planlamak için ücretsiz ürün pazarlama plan şablonları

5. Asana (Kolaylaştırılmış lansman süreci işbirliği için en iyisi)

asana aracılığıyla

Çapraz fonksiyonlu ürün lansmanlarını yöneten işletmeler, basitleştirilmiş, işbirliğine dayalı çalışma alanı ile Asana'yı çekici bulabilir. Takımlar lansman zaman çizelgeleri oluşturabilir, pazarlama, satış, ürün ve mühendislik görevlerini atayabilir ve ilerlemeyi gerçek zamanlı olarak izleyebilir.

Canlı düzenleme özelliği, müşteri başarısından satışa ve teknik ekiplere kadar herkesin son teslim tarihlerini, mesajları ve son dakika değişikliklerini gerçek zamanlı olarak takip etmesini sağlar. Kısacası, Asana kritik lansman aşamalarında iletişim hatalarının ortaya çıkma olasılığını ortadan kaldırır.

Asana'nın en iyi özellikleri

Canlıya alma tarihleri, özelliklerin hazırlık durumu veya kampanya durumu gibi lansmana özgü metriklerinize uygun özel veri alanları oluşturun

Uyarlanabilir mantığa sahip formlarla müşterilerden kişiselleştirilmiş geri bildirimler toplayın

Gerçek zamanlı ürün lansmanı ilerlemelerine göre çaba tahminlerini, lansman geri sayımlarını ve risk puanlarını otomatikleştirin

Asana sınırlamaları

Görevlerin yalnızca bir kişiye atanmasına olanak tanıyarak, birden fazla paydaşın aynı ürün lansmanı kontrol listesi üzerinde birlikte çalışmasını sınırlar

Asana fiyatlandırması

Kişisel: Ücretsiz

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 13,49 $

Gelişmiş: 30,49 $/ay kullanıcı başına

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Enterprise+: Özel fiyatlandırma

Asana değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (10.500'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (13.000'den fazla yorum)

6. Monday. com (Ürün lansmanlarına Agile metodolojisini uygulamak için en iyisi)

Bu listenin bir sonraki sırasında, ürün yaşam döngüsü planlamasına yardımcı olan sprint ve scrum yönetimi özellikleri sunan Monday.com yer alıyor. Ayrıca, hızlı sorun tanımlama ve bağımlılık haritalama için burndown ve Gantt grafikleri de bulunuyor.

Özelleştirilebilir lansman şablonlarına erişin ve paydaş gösterge panellerini kullanarak lansman öncesi hazırlıklardan lansman sonrası incelemelere kadar her şeyi izleyin.

Monday.com'un en iyi özellikleri

Her sprintte her takım üyesinin iş yükünü görselleştirin ve ürün lansmanları sırasında darboğazları önleyin

Yaklaşan sürümler için canlı bir yol haritası ile mühendislik ve müşteri ile iletişim kuran takımlar arasında senkronizasyon sağlayın

Esnek bildirimler ve koşullu mantık ile onaylar, devretmeler ve kalite güvencesi için akıllı hatırlatıcılar ayarlayın

Monday.com sınırlamaları

Fiyatlandırma, takımın boyutuna ve gelişmiş özelliklere göre hızla artar, bu da küçük işletmeler için maliyetli hale getirir

Monday. com fiyatlandırma

Ücretsiz

Temel: Aylık 12 $/kullanıcı

Standart: Aylık 14 $/kullanıcı

Pro: Aylık 24 $/kullanıcı

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Monday. com puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (12.800+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.600+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Monday.com hakkında ne diyor?

Proje izleme ve raporlama fonksiyonları, operasyonlarımızı kolaylaştırmak için iyileştirme yapmamız gereken alanları belirlememizi sağlıyor

Proje izleme ve raporlama fonksiyonları, operasyonlarımızı kolaylaştırmak için iyileştirmemiz gereken alanları belirlememizi sağlar

📖 Ayrıca okuyun: Elinizin altında bulundurmanız gereken ücretsiz pazara giriş stratejisi şablonları

7. Jira Product Discovery (Atlassian ekosistemiyle entegrasyon için en iyisi)

Atlassian ekosistemine uyum sağlayan ürün yönetimi araçlarına mı ihtiyacınız var? Jira Product Discovery listeye giriyor. Çözüm, müşteri odaklı bir ürün yol haritası oluşturan çeşitli önceliklendirme çerçeveleri ve beyin fırtınası arayüzleri içerir.

Sürükle ve bırak düzenleme ve emoji zengin alanlara sahip temiz, sezgisel arayüzü, lansmanın her ayrıntısını takımınızla birlikte planlamanızı, izlemenizi ve ince ayarlamanızı kolaylaştırır.

Jira Ürün Keşfi'nin en iyi özellikleri

Her fikir için net karar seçenekleriyle özellik entegrasyon sürecini basitleştirin ve doğru özellikleri lansman planlamasına taşıyın

Slack gibi iletişim araçlarından gelen girdileri, iyi tasarlanmış entegrasyonlarla doğal bir şekilde harmanlayın

İşinize özel etki ve içgörü formülleriyle ürün özelliklerinin önceliklendirilmesi için etki puanlama yöntemini uyarlayın

Jira Ürün Keşfi sınırlamaları

Basit ürün yönetimi araçlarına odaklanır ve birçok analiz ve raporlama özelliğini içermez

Jira Ürün Keşfi fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: Aylık 10 $/kullanıcıdan başlayan fiyatlarla

Premium: Aylık 25 $/kullanıcıdan başlayan fiyatlarla

Jira Ürün Keşfi derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2: Puanlama mevcut değil

Capterra: Yeterli yorum yok

8. Notion (Lansman öncesi notlar, planlama ve kaynak oluşturma için en iyisi)

Notion, lansman zaman çizelgeleri, GTM planları ve paydaş wiki'leri için önceden oluşturulmuş şablonlar sunar, böylece takımlar tekerleği yeniden icat etmekle zaman kaybetmez.

Senkronize takvimleri, işlevler arası sayfalar ve gömülü varlıklar, kapsamlı ve tek bir bilgi kaynağı oluşturur. Notion, onay iş akışlarındaki bağımlılık izleme, etkinlik sahipliği ve dokümantasyon özelliği ile her lansmanda izlenebilirliği de sağlar.

Notion'un en iyi özellikleri

Tüm lansman stratejilerinizi ve zaman çizelgelerinizi tek bir alandan yönetin

Şablonlardan yararlanarak sorunsuz bir şekilde standartlaştırılmış lansman kontrol listeleri oluşturun

Birden fazla görev yönetimi aracından ve dokümantasyon uygulamasından tüm verilerinizi içe aktarın

Notion sınırlamaları

Büyük veri kümelerini yönetirken performans sorunları ortaya çıkabilir

Notion fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı: Aylık 12 $/kullanıcı

İş: Aylık 18 $/kullanıcı

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Notion AI: Çalışma alanınıza üye başına aylık 10 $ karşılığında ekleyin

Notion puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (6.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Notion hakkında ne diyor?

Takımımın yüksek riskli bir ürün lansmanında organize olmasını sağlamak için bağlantılı veritabanları, görev izleyicileri ve toplantı notları içeren bir proje yönetimi gösterge paneli oluşturdum

Takımımın yüksek riskli bir ürün lansmanında organize olmasını sağlamak için bağlantılı veritabanları, görev izleyicileri ve toplantı notları içeren bir proje yönetimi gösterge paneli oluşturdum

🧠 İlginç Bilgi: Notion'un ilk sürümü, verimlilik yazılımı değil, bir web sayfası oluşturucuydu. Çalışma alanı yönetimine ancak yıllar sonra girdi.

9. Craft. io (Sezgisel kaynak yönetimi için en iyisi)

Karmaşık ürün lansmanlarını yönetmeniz mi gerekiyor? Craft. io harika bir seçenek. Bu araç, sezgisel kapasite planlama ve gelişmiş yol haritası oluşturma yetenekleriyle öne çıkıyor. Ürün yöneticileri, canlı yol haritasını değiştirmeden kaynakların kapasiteleri nasıl etkilediğini simüle edebilir.

Craft. io'nun en iyi özellikleri

Özel alanlarla pazarlama ve satış stratejilerini bile gerçek zamanlı olarak oluşturun ve inceleyin

Azure DevOps ve GitLab gibi anahtar entegrasyonlarla geliştirmeden lansmana kadar iş akışı sürekliliğini sağlayın

Yerleşik çok düzeyli OKR çözümüyle günlük görevleri ve ürün özelliklerini daha büyük stratejik hedeflerle ilişkilendirin

Craft.io sınırlamaları

Bir hikaye veya öğede değişiklik yapan kişileri izlemek için düzenleme geçmişi yoktur

Craft. io fiyatlandırması

Başlangıç: Aylık 24 $/kullanıcı

Pro: Aylık 99 $/kullanıcı

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Craft. io puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (50'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (30'dan fazla yorum)

10. ProdPad (Fikir yönetimi ve yalın yol haritası oluşturma için en iyisi)

prodPad aracılığıyla

ProdPad, ürün lansmanınız için verimli fikir üretme ve planlama çözümü sunar. "Şimdi-Sonra-Daha Sonra" yol haritaları, lansman görevlerini basit ve düzenli tutar.

Prototip geri bildirimi aldıysanız, çözüm bunu otomatik olarak ilgili fikirlere bağlar. Takımlar, bu fikirleri gerçeğe dönüştürmeden önce değişiklikler için oy da verebilir.

ProdPad'in en iyi özellikleri

Fikirleri temsil etmek ve önceliklendirmek için görsel bir yaklaşım sunan etki ve çaba grafiğini kullanın

Ürün geliştirme takımlarınızın verilerini senkronize edin ve ş Akışı otomasyonu ile önceden tanımlanmış süreçler belirleyin

Ürün kanvası ve OKR araçlarıyla ürün stratejisini ve iş hedeflerini haritalandırın

ProdPad sınırlamaları

Birden fazla takım ve fonksiyonu yönetirken gerekli olan sağlam erişim kontrolü ve paylaşım seçenekleri yoktur

ProdPad fiyatlandırması

Yol Haritaları Temel Özellikleri: Aylık 30 $/kullanıcı

Gelişmiş Yol Haritaları: Aylık 55 $/kullanıcı

Ideas Essentials: Kullanıcı başına aylık 30 $

Ideas Advanced: Aylık 45 $/kullanıcı

Feedback Essentials: Aylık 30 $/kullanıcı

Gelişmiş Geri Bildirim: Aylık 45 $/kullanıcı

ProdPad puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (50+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

ProdPad hakkında gerçek kullanıcıların yorumları

Ürün yol haritamızı oluştururken çeşitli hikayeleri ve kategorileri görmek çok etkileyici bir görsel oluşturuyor.

Ürün yol haritamızı oluştururken çeşitli hikayeleri ve kategorileri görmek çok etkileyici bir görsel oluşturuyor.

ClickUp ile Her Ürün Lansmanını Başarıya Ulaştırın

Başarılı bir ürün lansmanı aracı, ilk günden itibaren gelirleri şekillendirir, maliyetleri kontrol eder ve karlılığı artırır. Hatta müşteri edinme maliyetini ve yaşam döngüsünü de yönlendirir. Fonksiyonun karmaşıklığı göz önüne alındığında, doğru yazılım süreci basitleştirir. Ayrıca görünürlüğü artırır ve takımların aynı sayfada kalmasını sağlar.

Ele aldığımız en iyi çözümlerden biri mutlaka ihtiyaçlarınıza uyacaktır, ancak ürün lansmanlarındaki birçok değişken unsur, entegre görev yönetimi, iletişim, analitik ve görselleştirmeye öncelik verilmesini zorunlu kılar.

Tüm bu unsurlar arasında güç ve denge için ClickUp mükemmel bir ortaktır. Ayrıca, yapay zeka ve otomasyon özellikleri, her ürün lansmanını takımınız için norm haline getirecektir.

Her lansmanı başarılı hale getirmeye hazır mısınız? ClickUp'a bugün kaydolun!