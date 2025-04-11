2025'te İşletme Yönetimi için En İyi 13 NetSuite Rakibi

Verimsizliğin şirketlere her yıl gelirlerinin %30'una kadar maliyete mal olduğunu biliyor muydunuz?

Çözüm nedir? İşletmenizin her bölümünü birbirine bağlayan, operasyonları kolaylaştıran ve büyümeyi destekleyen sağlam, ölçeklenebilir bir kurumsal kaynak planlama (ERP) sistemi.

NetSuite, yıllardır ERP alanında baskın bir güç olmuştur. Ancak bu heyecanı gerçekten hak ediyor mu? Yoksa daha esnek ve uygun maliyetli bir alternatif mi sizi bekliyor?

Daha akıllı ve daha hızlı büyümek için kapsamlı özelliklere sahip en iyi NetSuite rakiplerini keşfedin. 🚀

⏰ 60 saniyelik özet İşte finans, CRM, proje yönetimi ve otomasyon gibi farklı iş fonksiyonlarında üstünlük sağlayan 13 en iyi NetSuite alternatifinin kısa bir özeti: : Özelleştirilebilir iş yönetimi için en iyisi ClickUp: Özelleştirilebilir iş yönetimi için en iyisi

Odoo: Açık kaynaklı ERP ve CRM esnekliği için en iyisi

Microsoft Dynamics 365: Kurumsal düzeyde ERP ve CRM entegrasyonu için en iyisi

Sage Intacct: AI destekli finansal yönetim ve otomasyon için en iyisi

Quickbooks Enterprise: Muhasebe ve envanter yönetimi için en iyisi

Acumatica: Ölçeklenebilir ERP çözümleri ve tedarik yönetimi için en iyisi

Xero: Küçük işletmelerin muhasebe ve finans otomasyonu için en iyisi

SAP S/4HANA Cloud: AI odaklı kurumsal yönetim çözümü için en iyisi

Epicor Kinetic: Üretim odaklı bilişsel ERP için en iyisi

Infor M3: Karmaşık kurumsal iş akışlarını yönetmek için en iyisi

IFS Cloud ERP: AI tabanlı kurumsal varlık yönetimi için en iyisi

Certinia: Hizmet işletmeleri ve finansal yönetim yetenekleri için en iyisi

Workday: Sorunsuz insan kaynakları ve finans entegrasyonu için en iyisi

🔎 Biliyor muydunuz? Oracle, NetSuite'in ve en büyük rakiplerinden birinin sahibidir! Oracle, NetSuite'i 2016 yılında 9,3 milyar dolara satın alarak ekosistemine tamamen entegre etti. Ancak, NetSuite'in rakibi olan Oracle Fusion Cloud ERP'nin de sahibidir!

NetSuite nedir?

netSuit aracılığıyla

NetSuite, temel iş operasyonlarınızı merkezileştiren bulut tabanlı bir ERP yazılım çözümüdür. Proje muhasebesi, tedarik zinciri yönetimi, sipariş işleme ve finansal raporlamayı entegre ederek verimliliği ve ölçeklenebilirliği artırmak için birleşik bir platform sağlar.

Finans yönetimi: Muhasebe, bütçeleme ve gelir izlemeyi otomatikleştirin

Envanter yönetimi: Stokları izleyin, siparişleri basitleştirin ve hataları azaltın

Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) : Satış, pazarlama ve müşteri etkileşimlerini yönetin

Depo yönetimi: Lojistik, tedarik ve tedarikçi ilişkilerini optimize edin

İş zekası ve raporlama: Özelleştirilebilir gösterge panelleriyle gerçek zamanlı içgörüler elde edin

NetSuite Sınırlamaları

📈 Küresel ERP pazarı hızla büyüyor ve 2024 yılında 55,38 milyar dolardan 2034 yılında %7,1 CAGR ile 110,15 milyar dolara iki katına çıkması bekleniyor! Talebin hızla artmasıyla birlikte, işletmeler ölçeklenebilir, uygun maliyetli ERP yazılım çözümlerine ihtiyaç duyuyor, ancak her araç bu talebi karşılayamıyor.

Bu, NetSuite ERP için de geçerlidir. Katı yapısı, yüksek maliyetleri ve karmaşık kurulumu, birçok şirketi daha esnek alternatifler aramaya itmektedir.

İşte eksiklikleri:

Fiyatlandırma karmaşıklığı : Yüksek ön ödemeler ve tekrarlayan giderler bekleyin. NetSuite'in yıllık aboneliği, platform ücretleri, kullanıcı başına ücretler ve eklenti modülleri ve entegrasyonlar için ekstra maliyetleri içerir, bu da onu pahalı bir taahhüt haline getirir

Sınırlı müşteri desteği: Öncelikli hizmet için daha fazla ödeme yapın. NetSuite, kritik sorunlar için telefonla temel destek ve arama yapılabilir bir bilgi bankası sunarak, işletmeleri daha hızlı yanıt süreleri ve 7/24 tam destek için yükseltmeye zorlar

Uzun süren uygulama: Canlıya geçmek için daha uzun süre bekleyin. NetSuite'i kullanıma sunmak, kapsamlı yapılandırma, veri taşıma ve çalışan eğitimi gerektirir, bu da genellikle tam geçişi geciktirir ve iş süreçlerini aksatır

Özelleştirme kısıtlamaları: Sınırlı esneklikle değiştirilebilir. NetSuite özelleştirmeye izin verse de, gelişmiş değişiklikler genellikle geliştiriciler veya üçüncü taraf danışmanlar gerektirir, bu da sistemi benzersiz ihtiyaçlarınıza göre uyarlamayı zorlaştırır

Karmaşık kullanıcı arayüzü: Katı iş akışlarında gezinme. NetSuite'in karmaşık kullanıcı arayüzü, haftalarca süren eğitim gerektirir, bu da benimsenme sürecini ve verimliliği yavaşlatır. Ayrıca, veri senkronizasyon sorunları, kesintisiz operasyonlara ihtiyaç duyan işletmeler için engel oluşturur

➡️ Ayrıca okuyun: En İyi ERP Sistemi Örnekleri

En İyi NetSuite Alternatifleri Bir Bakışta

Ayrıntıları keşfetmeden önce, en iyi Netsuite rakiplerinin, ideal kullanım örneklerinin ve öne çıkan özelliklerinin hızlı bir karşılaştırmasını inceleyin.

Çözüm 🏆 İdeal olanlar ✅ En iyi özellikler ClickUp Hepsi bir arada bir platforma ihtiyaç duyan işletmeler Görev ve proje yönetimi, CRM, AI araçları, özelleştirilebilir iş akışları, işbirliği araçları Odoo Küçük ve orta ölçekli işletmeler Açık kaynaklı, modüler uygulamalar, ölçeklenebilir ve esnek ERP Microsoft Dynamics 365 Büyük ve kurumsal şirketler AI destekli içgörüler, sorunsuz Microsoft entegrasyonları, güçlü finans ve satış araçları Sage Intacct Finans takımları, muhasebeciler, CFO'lar Gelişmiş nakit yönetimi, gerçek zamanlı gösterge panelleri, çoklu varlık muhasebe çözümü QuickBooks Enterprise Büyüyen firmalar, perakende, e-ticaret ve üretim için ideal Ölçeklenebilir muhasebe, envanter yönetimi, bordro Acumatica Orta ölçekli işletmeler, özellikle imalat ve inşaat Bulut tabanlı ERP, sınırsız kullanıcı fiyatlandırması, müşteri odaklı Xero Küçük işletmeler, yeni kurulan şirketler ve tek kişilik işletmeler Basitleştirilmiş muhasebe, gerçek zamanlı finansal izleme, kullanıcı dostu arayüz SAP S/4HANA Bulut Büyük kurumsal müşteriler, küresel işletmeler AI destekli ERP ve tahmine dayalı iş analitiği Epicor Kinetic Üretim ve dağıtım şirketleri Sektöre özel ERP, kapsamlı tedarik zinciri yönetimi ve depo otomasyonu Infor M3 Gıda, içecek, moda ve kimyasallar Gelişmiş depo ve envanter otomasyonu, bulut tabanlı ERP IFS Bulut ERP İnşaat ve havacılık gibi varlık yoğun sektörler Proje tabanlı ERP, varlık yönetimi Certinia Hizmet tabanlı işler Güçlü PSA (Profesyonel Hizmet Otomasyonu), profesyonel hizmet firmaları için en iyisi Workday İK odaklı ve finans güdümlü şirketler İnsan sermayesi yönetimi (HCM), bordro, gelişmiş işgücü planlaması ve analitik

İncelenmesi gereken en iyi NetSuite rakipleri

🧠 Trivia: İlk ERP sistemi, 1960'larda envanter yönetimini otomatikleştirmeye çalışan bir üretim şirketi tarafından geliştirildi. Basit bir araç olarak başlayan bu sistem, bugün milyarlarca dolarlık bir endüstri haline geldi ve dünya çapında işleri güçlendiriyor! 🌍

Daha iyi bir finansal yönetim çözümü, daha fazla ölçeklenebilirlik veya esnek entegrasyonlara ihtiyacınız olsun, doğru araç fark yaratır!

İşte bu alanda ses getiren en iyi Netsuite rakipleri:

1. ClickUp (Özelleştirilebilir iş yönetimi için en iyisi)

ClickUp ile kurumsal performans yönetiminizi planlayın, izleyin ve optimize edin

İşinizi yönetmek tek tip bir iş değildir ve ClickUp, asla yetinmenize gerek kalmamasını sağlar. İş için her şeyi içeren bir uygulama olarak, takımları, süreçleri ve verileri tek bir bağlantılı sisteme getirerek iş akışlarını optimize etmenize, işlemleri otomatikleştirmenize ve zahmetsizce ölçeklendirmenize yardımcı olur.

ClickUp'ın Proje Yönetimi, iş yükleri, kapasite ve proje zaman çizelgelerine gerçek zamanlı görünürlük sağlayarak sizi yolunda tutar. Özel gösterge panelleri ve raporlar, gelir yönetimi, kurumsal kaynak planlaması ve KPI'ları göstererek liderliğin çevikliğini korur.

Hepsi bu kadar değil! ClickUp, CRM ve proje yönetimini birleştirerek, çalışma alanınızdan ayrılmadan potansiyel müşterileri izlemenize, satışları otomatikleştirmenize ve müşterileri yönetmenize yardımcı olur. Müşteri kazanımından anlaşma izleme ve sipariş yönetimine kadar her şey ClickUp CRM içinde merkezileştirilmiştir.

ClickUp Brain ağır işi yapsın! Bu yapay zeka destekli asistan, tekrarlayan görevleri otomatikleştirir, anında raporlar oluşturur, toplantıları özetler ve iş akışı tutarsızlıklarını belirler. Böylece, takımınız yönetici görevleri yerine yüksek etkili işlere odaklanabilir.

ClickUp ile satış takiplerini otomatikleştirin, proje dönüm noktalarını izleyin veya iç onayları kolaylaştırın

ClickUp Otomasyonları, görevleri atama, durumları güncelleme, bildirimleri tetikleme ve onayları otomatik olarak yönetme gibi manuel işleri ortadan kaldırır. Artık ileri geri gitmek yok, sadece işlevler arası takımların hareket halinde kalmasını sağlayan sorunsuz iş akışları var.

💡Pro İpucu: Başarılı bir iş stratejisi planlamadan daha fazlasıdır; uygulama ve takım çalışmasıdır. SWOT analizi kullanarak süreçleri optimize edin, ardından ClickUp'ın işbirliği araçlarıyla stratejinizi hayata geçirin. ClickUp Belgeleri'ni kullanarak girişimleri belgelendirin, ayrıntıları merkezileştirin ve gerçek zamanlı düzenleme ve zengin biçimlendirme özellikleriyle şirket içi wiki'ler oluşturun. Hızlı kararlar mı almanız gerekiyor? ClickUp Sohbet, konuşmaları görevlerle bağlantılı tutar, böylece dağınık e-postalarda veya mesajlarda hiçbir şey kaybolmaz!

ClickUp'ın en iyi özellikleri

💡 Profesyonel İpucu: ERP ve CRM arasında kararsız mısınız ? İkisini de alabiliyorken neden birini seçesiniz? ClickUp, her iki dünyanın en iyilerini bir araya getirerek size sorunsuz proje yönetimi, satış izleme, iş akışı otomasyonu ve tam özelleştirme sunar — hepsi tek bir platformda.

ClickUp sınırlamaları

Kapsamlı özellik seti, yeni kullanıcılar için biraz karmaşık gelebilir

Bazı gelişmiş AI özellikleri öğrenme süreci gerektirir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4000+ yorum)

ClickUp'ı stratejik ve portföy yönetiminden kaynak ve tedarikçi denetimine, hatta ERP çözümlerine kadar uzanan çeşitli iş zorluklarını ele almak için kullanıyorum. İş süreçlerini oluşturup otomatikleştirerek, operasyonel verimlilikte gözle görülür bir artış gözlemledim. Kapsamlı gösterge panelleri ve kaynak perspektifleri dahil olmak üzere platformun raporlama yetenekleri, genel iş ortamımızı daha geniş ve daha derinlemesine anlamamıza önemli ölçüde katkıda bulundu.

ClickUp'ı stratejik ve portföy yönetiminden kaynak ve tedarikçi denetimine, hatta ERP çözümlerine kadar uzanan çeşitli iş zorluklarını ele almak için kullanıyorum. İş süreçlerini oluşturup otomatikleştirerek, operasyonel verimlilikte gözle görülür bir artış gözlemledim. Kapsamlı gösterge panelleri ve kaynak perspektifleri dahil olmak üzere platformun raporlama yetenekleri, genel iş ortamımızı daha geniş ve daha derinlemesine anlamamıza önemli ölçüde katkıda bulundu.

2. Odoo (Açık kaynaklı ERP ve CRM esnekliği için en iyisi)

odoo aracılığıyla

Odoo, sizinle birlikte büyüyen hepsi bir arada ERP yazılımıdır. En temel özelliklerden başlayın (envanter, İK, pazarlama veya muhasebe) ve büyüdükçe genişletin. Modüler yapısı, benzersiz ihtiyaçlarınıza uyum sağlayarak mükemmel iş sistemini oluşturmanıza olanak tanır.

Neden harika? Açık kaynak esnekliği, kontrolü size verir. Ücretsiz sürüm tam özelleştirme imkanı sunarken, Enterprise sürümü barındırma, bakım ve uzman desteği sağlar; tam olarak yönetilen bir ERP çözümüne ihtiyaç duyan işletmeler için idealdir.

Odoo'nun en iyi özellikleri

Web, masaüstü ve mobil cihazlarla işinizi her yerden yönetin

Depolar ve konumlar arasında gerçek zamanlı izleme ile lojistikte bir adım önde olun

Sorunsuz envanter yönetimi için barkod tarayıcıları ve POS sistemlerini entegre edin

AI destekli tedarik zinciri optimizasyonu ile sipariş yönetimini otomatikleştirin

Odoo sınırlamaları

Gelişmiş özelleştirmeler teknik uzmanlık gerektirir ve geliştirici olmayanlar için kurulumu karmaşık hale getirir

Değişiklikler için harici geliştiricilere bağımlılık, daha yüksek maliyetlere ve daha uzun uygulama sürelerine yol açar

Odoo fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Standart: 24,90 $/ay kullanıcı başına

Özel: 37,40 $/ay kullanıcı başına

Odoo puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (290+ yorum)

Capterra: 4,2/5 (1200+ yorum)

Odoo ERP'nin en beğendiğim özelliği, muhasebeden envanter yönetim sistemlerine kadar geniş bir yelpazede iş ihtiyaçlarını karşılayan, kolay özelleştirilebilir ve kullanıcı dostu arayüzüne sahip hepsi bir arada çözümüdür. Operasyonları kolaylaştırmaya ve genel verimliliği artırmaya yardımcı olur.

Odoo ERP'nin en beğendiğim özelliği, muhasebeden envanter yönetim sistemlerine kadar geniş bir iş ihtiyaçları aralığını kapsayan, kolay özelleştirme ve kullanıcı dostu arayüze sahip hepsi bir arada çözümü. Operasyonları kolaylaştırmaya ve genel verimliliği artırmaya yardımcı oluyor.

➡️ Daha fazla bilgi: En iyi Odoo alternatifleri ve rakipleri

3. Microsoft Dynamics 365 Business Central (Kurumsal düzeyde ERP ve CRM entegrasyonu için en iyisi)

via Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics, işlemleri basitleştirmek, müşteri deneyimlerini geliştirmek ve daha akıllı kararlar almak için tasarlanmış kapsamlı bir pakettir. En büyük avantajı nedir? MS 365, Power BI ve Teams ile derin entegrasyon, Microsoft ekosistemindeki işletmeler için mükemmeldir.

Amiral gemisi çözümü Business Central, finans, operasyonlar, satış ve müşteri hizmetlerini tek bir bulut tabanlı sistemde birleştirerek sorunsuz ölçeklendirme sağlar. AI içgörüleri, otomasyon ve gerçek zamanlı analitik, maliyetleri artırmadan daha akıllı çalışmanıza yardımcı olur.

Microsoft Dynamics 365'in en iyi özellikleri

Finans, satış ve operasyonlar genelinde gerçek zamanlı içgörüler için ERP ve CRM verilerini birleştirin

Tahmin, raporlama ve gider izleme ile finansal yönetimi otomatikleştirin

AI satış içgörüleri ve tahmine dayalı iş analitiği ile müşteri ilişkilerini geliştirin

Akıllı planlama, izleme ve uzaktan yardım ile saha hizmeti operasyonlarını optimize edin

Microsoft Dynamics 365 sınırlamaları

Yüksek uygulama maliyetleri — büyük BT bütçelerine sahip kurumsal müşteriler için en uygun seçenek

Kapsamlı özellikleri ve özelleştirme seçenekleri nedeniyle öğrenme eğrisi dik

Microsoft Dynamics 365 fiyatlandırması

Dynamics 365 Business Central Essentials : Kullanıcı başına aylık 70 $

Dynamics 365 Business Central Premium: Kullanıcı başına aylık 100 ABD doları

Microsoft Dynamics 365 derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,0/5 (800+ yorum)

Capterra: 4,0/5 (180+ yorum)

Bu araç, işinizi kolaylaştıran yüksek performanslı bir sekretere sahip olmak gibidir; verimliliğimizi artırmamızı sağlayan inanılmaz çeşitlilikte uygulamalara sahiptir. Ayrıca, neredeyse tüm Microsoft programlarıyla entegre olarak Excel ile bağlantı kurarak finans ve satışları mükemmel bir şekilde kontrol etmemizi sağlar.

Bu araç, işinizi kolaylaştıran yüksek performanslı bir sekreter gibi; verimliliğimizi artırmamızı sağlayan inanılmaz çeşitlilikte uygulamalara sahiptir. Ayrıca, neredeyse tüm Microsoft programlarıyla entegre olarak Excel ile bağlantı kurarak finans ve satışları mükemmel bir şekilde kontrol etmemizi sağlar.

➡️ Daha fazla bilgi: Microsoft Dynamics 365 Alternatifleri ve Rakipleri

4. Sage Intacct (Yapay zeka destekli finansal yönetim ve otomasyon için en iyisi)

via Sage Intacct

Sage Intacct, elektronik tabloları terk etmeye, muhasebeyi otomatikleştirmeye ve daha akıllı kararlar almaya hazır, finans odaklı işletmeler için tasarlanmıştır. AI otomasyonu, bütçeleme, nakit akışı ve finansal kapanışı kolaylaştırırken, çoklu varlık desteği, bağlı şirketler arasında konsolidasyonu basitleştirir.

Gerçek zamanlı gösterge panelleri ve uyumluluk dostu otomasyon ile karlılık, giderler ve gelir eğilimlerine 360° görünüm elde edersiniz. Borç hesaplarından tahminlere ve Salesforce entegrasyonuna kadar, Sage Intacct sayılarınızı net ve kontrol altında tutar.

Sage Intacct'ın en iyi özellikleri

AP/AR'den banka mutabakatlarına ve gelir tanıma işlemlerine kadar temel finansal süreçleri otomatikleştirin

Birden fazla kuruluşu kolaylıkla yönetin, iştirakler ve küresel operasyonlar genelinde finansal verileri konsolide edin

Otomatik raporlama ve denetime hazır finansal tablolarla vergi uyumluluğunu kolaylaştırın

Salesforce, bordro ve gider yönetimi araçlarıyla entegre edin

Sage Intacct sınırlamaları

Diğer alternatiflere kıyasla ERP yazılımı olarak daha az kapsamlı

Küçük işletmeler için pahalıdır, çünkü fiyatlandırma orta ve büyük ölçekli kurumsal işletmeler için daha uygundur

Sage Intacct fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Sage Intacct derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,3/5 (3.600+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (500'den fazla yorum)

Sage Intacct hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

NetSuite'ten geçiş yaptık çünkü siparişleri yerine getirirken e-ticaretin karmaşıklıklarını düzgün bir şekilde yönetemiyorlardı. Intacct, aynı sipariş içinde birden fazla depodan siparişlerin yerine getirilmesi ve sipariş üzerine satın alma veya doğrudan sevkiyat gibi sorunları yönetir.

NetSuite'ten geçiş yaptık çünkü siparişleri yerine getirirken e-ticaretin karmaşıklıklarını doğru bir şekilde yönetemiyorlardı. Intacct, aynı sipariş içinde birden fazla depodan siparişlerin yerine getirilmesi ve sipariş üzerine satın alma veya doğrudan sevkiyat gibi sorunları yönetir.

5. QuickBooks Enterprise (Muhasebe ve envanter yönetimi için en iyisi)

via QuickBooks Enterprise

QuickBooks, muhasebe yazılımı olarak yaygın olarak bilinirken, QuickBooks Enterprise temel muhasebe işlemlerinin ötesine geçer. Ayrıntılı envanter izleme ve finansal yönetim gerektiren işletmeler için kapsamlı bir ERP çözümü sunar.

Derin finansal içgörüler ve özelleştirilebilir raporlama, QuickBooks'u toptancılar, üreticiler ve perakendeciler için ideal bir seçim haline getirir. Gerçek zamanlı stok takibi, çok seviyeli envanter kategorizasyonu ve otomatik yeniden sipariş, eşitsizlikleri azaltmaya ve stok tükenmelerini önlemeye yardımcı olur.

QuickBooks Enterprise'ın en iyi özellikleri

Finans, satış ve tahminleri izlemek için 200'den fazla özel rapor oluşturun

Mobil tabanlı depo yönetimi ile toplama, paketleme ve sevkiyatı otomatikleştirin

Çok seviyeli kategorizasyon ve son kullanma tarihi izleme ile envanterinizi daha akıllı bir şekilde düzenleyin

Ürünlere son kullanma tarihleri atayın ve bozulabilir ürünleri daha verimli bir şekilde yönetin

QuickBooks Enterprise sınırlamaları

Gezinme sorunları — bir işlemi açtıktan sonra orijinal sayfaya dönmenin net bir yolu yok

Günlük girdileri gibi bildirilen hatalar, ilk satırda hesap yoksa kaybolabilir

QuickBooks Enterprise fiyatlandırması

Altın: Yıllık 2.210 $ (yıllık abonelik)

Platinum: Yıllık 2.717 $ (yıllık abonelik)

Diamond: Yıllık 5.264 $ (aylık abonelik)

QuickBooks Enterprise derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,2/5 (940+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (20.000'den fazla yorum)

Çalıştığım şirket birkaç konuma yayılmış durumda ve QuickBooks, fiziksel olarak bir arada olmasak bile gerçek zamanlı olarak birlikte çalışmamızı sağlıyor. Ayrıca, nakliye evrakları, raporlar, vadesi geçmiş belgeler ve üretim tesisimizin kullandığı belgeleri depolamak için de kullanıyoruz.

Çalıştığım şirket birkaç konuma yayılmış durumda ve QuickBooks, fiziksel olarak bir arada olmasak bile gerçek zamanlı olarak birlikte çalışmamızı sağlıyor. Ayrıca, nakliye evrakları, raporlar, vadesi geçmiş belgeler ve üretim tesisimizin kullandığı belgeleri saklamak için de kullanıyoruz.

➡️ Daha fazla bilgi: En İyi Kurumsal Yazılım Örnekleri

6. Acumatica (Ölçeklenebilir ERP çözümleri ve tedarik yönetimi için en iyisi)

acumatica aracılığıyla

Acumatica, bir dizi profesyonel hizmet otomasyonu ve proje planlama aracı sunan modern ve esnek bir ERP'dir. Geleneksel sistemlerin aksine, kullanıcı başına ücret almaz, bu da lisans maliyetlerini artırmadan ölçeklendirme planları olan şirketler için idealdir.

Acumatica'nın sektöre özel üretim, dağıtım, inşaat ve perakende modülleri öne çıkıyor. İşletmelerin iş akışlarını özelleştirmesine, gerçek zamanlı finansal bilgileri izlemesine ve operasyonları optimize etmesine olanak tanır.

Acumatica'nın en iyi özellikleri

Amazon, BigCommerce ve Shopify ile sorunsuz senkronizasyon sağlayarak perakende operasyonlarınızı kolaylaştırın

Otomatik nakit izleme ve banka mutabakatları ile finansları tek bir yerden yönetin

Teklifleri CRM'ye bağlayarak ve sürüm geçmişini izleyerek proje iş akışlarını basitleştirin

İstekleri bir araya getirerek ve onayları otomatikleştirerek tedarik sürecini iyileştirin

Acumatica sınırlamaları

Bağımsız olarak geliştirilen modüller nedeniyle veri aktarım hataları

Zor öğrenme süreci ve karmaşık terminoloji, yeni kullanıcılar için ek eğitim gerektirebilir

Acumatica fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Acumatica derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (1.500'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (150'den fazla yorum)

📮 ClickUp Insight: Düşük performanslı takımlar 15'ten fazla aracı kullanma olasılığı 4 kat daha fazladır, yüksek performanslı takımlar ise 9 veya daha az araçla başarılı olur. Ancak, birçok NetSuite alternatifi hala proje yönetimi, CRM, otomasyon ve işbirliği için dağınık araçlara güveniyor ve bu da çözümler yerine verimsizliğe yol açıyor. ClickUp, görevleri, projeleri, belgeleri, wiki'leri, sohbetleri ve otomasyonu tek bir sorunsuz çalışma alanına getirerek kaosu ortadan kaldırır. Artık bağlantısı kesik araçlar arasında geçiş yapmanıza gerek yok — işleri görünür hale getirin, zahmetsizce işbirliği yapın ve yoğun işleri AI'ya bırakın. 🚀

7. Xero (Küçük işletmelerin muhasebe ve finans otomasyonu için en iyisi)

via Xero

Faturalandırma, banka mutabakatı ve gider izlemeyi basitleştirmek mi istiyorsunuz? Xero, bu görevleri otomatikleştirir ve sezgisel gösterge paneli aracılığıyla nakit akışı, finansal durum ve yaklaşan ödemelerin gerçek zamanlı görünümünü sunar.

Tekrar eden abonelik faturalandırması veya uluslararası işlemler mi yapıyorsunuz? Xero, ödemeleri takip etmek için çoklu para birimi desteği ve otomatik fatura hatırlatıcıları sunar.

Ayrıca, 1.000'den fazla üçüncü taraf entegrasyonu ile e-ticaret platformları, ödeme ağ geçitleri ve bordro hizmetlerine bağlanarak büyüyen işletmeler için çok yönlü bir seçimdir.

Xero'nun en iyi özellikleri

İş izleme, bütçeleme ve faturalandırma ile projeleri ve finansları tek bir yerden takip edin

Gerçek zamanlı işlem eşleştirme ve mutabakat için dünya çapında 21.000'den fazla banka ile senkronizasyon

Faturalardan doğrudan banka kartı, kredi kartı veya otomatik ödeme ile anında ödeme alın

Canlı içgörüler ve otomatik finansal raporlarla nakit akışını gerçek zamanlı olarak izleyin

Xero sınırlamaları

Öncelikle minimum CRM veya daha geniş operasyon yönetimi araçlarına sahip bir muhasebe yazılımı olarak tasarlanmıştır

Büyük kurumsal müşteriler için yüksek işlem hacimleri, karmaşık iş akışları ve gelişmiş raporlama ile zorluk yaşayabilir

Xero fiyatlandırması

Erken: Kullanıcı başına aylık 20 $

Büyüyen: Kullanıcı başına aylık 47 $

Kuruluş tarihi: Kullanıcı başına aylık 80 $

Xero puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (700'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (3.000'den fazla yorum)

Xero, tüm finansal yönetim ihtiyaçlarımızı tek bir yerden yönetmemizi sağlayan güvenilir bir muhasebe çözümüdür. Giderleri yönetmeye ve işin nakit akışını izlemeye yardımcı olur.

Xero, tüm finansal yönetim ihtiyaçlarımızı tek bir yerden yönetmemizi sağlayan güvenilir bir muhasebe çözümüdür. Giderleri yönetmeye ve işin nakit akışını izlemeye yardımcı olur.

➡️ Daha Fazla Bilgi: En İyi Ücretsiz Proje Yönetimi Yazılımları: Denemeniz Gereken Araçlar

8. SAP S/4HANA Cloud (AI odaklı kurumsal yönetim çözümü için en iyisi)

SAP S/4HANA Cloud, büyük kurumsal şirketler için yapay zeka destekli bir ERP çözümüdür ve finans, lojistik ve sektöre özel operasyonları basitleştirir. Gerçek zamanlı otomasyon, karmaşık iş ortamları için planlama, tedarikçi yönetimi ve kapasite planlamasını geliştirir.

2015 yılında SAP'nin amiral gemisi çözümü olarak piyasaya sürülen bu ürün, bellek içi bilgi işlem teknolojisini kullanarak büyük hacimli verileri gerçek zamanlı olarak işler ve bu özelliği ile finansal tahmin, risk yönetimi ve mevzuata uygunluk için idealdir.

SAP S/4HANA Cloud'un en iyi özellikleri

IFRS uyumluluğu ve gelişmiş hazine yönetimi ile küresel finansmanı optimize edin

Gerçek zamanlı iş akışı otomasyonu ile iş modellerini anında yeniden tanımlayın

Yerleşik yedekleme, felaket kurtarma ve sistem bakımı ile iş verilerinizi koruyun

Tam entegrasyon için SAP ve üçüncü taraf uygulamalarla sorunsuz bağlantı kurun

SAP S/4HANA Bulut sınırlamaları

Karmaşık uygulama, önemli BT kaynakları ve uzmanlık gerektirir

Katı mimari — üçüncü taraf entegrasyonlar için orta katman yazılımı gerekir

SAP S/4HANA Bulut fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

SAP S/4HANA Bulut derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (750+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (300'den fazla yorum)

SAP S/4HANA uygulamaları hızı ve veri erişilebilirliğini artırır. Kullanımı çok kolaydır ve müşteri desteği inanılmazdır.

SAP S/4HANA uygulamaları hızı ve veri erişilebilirliğini artırır. Kullanımı çok kolaydır ve müşteri desteği inanılmazdır.

9. Epicor Kinetic (Üretim odaklı bilişsel ERP için en iyisi)

via Epicor Kinetic

Epicor Kinetic, hız, hassasiyet ve ölçeklenebilirlik için özel olarak tasarlanmış bir ERP'dir ve ayrı, süreç ve sipariş üzerine üretim yapan üreticileri güçlendirir.

Tek bir siteyi mi yoksa küresel bir ağı mı yönetiyorsunuz? Birden fazla konumda üretimi birleştirir ve verimliliği artırır. Ayrıca, Üretim Yürütme Sistemi (MES) gerçek zamanlı atölye izleme sağlayarak arıza süresini azaltır, israfı önler ve verimliliği en üst düzeye çıkarır.

Epicor Kinetic'in en iyi özellikleri

Ürün yapılandırıcısı ile özel siparişleri optimize edin, müşteri taleplerini toplayın ve yönetin

AI'yı kullanarak darboğazları tespit edin, gecikmeleri öngörün ve üretim planlamasının akışını sağlayın

IoT destekli izleme ve envanter bilgileriyle kaynak yönetimi görünürlüğünü artırın

Metin, görüntü ve ses girişi kullanarak eylemleri gerçekleştirin, teklifleri siparişlere dönüştürün

Epicor Kinetic sınırlamaları

Kurulum ve özelleştirmeler için ek BT kaynakları gerekebilir.

Tutarlı olmayan müşteri desteği — kullanıcılar karmaşık sorunların çözümünde gecikmeler yaşadıklarını bildiriyor

Epicor Kinetic fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Epicor Kinetic derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 3,8/5 (470+ yorum)

Capterra: 3,8/5 (170+ yorum)

Epicor Kinetic, kullanıcının alanlar oluşturmasına, veritabanında sorgu yapmasına ve özelleştirilebilir gösterge panellerinde bilgileri görüntülemesine olanak tanıyan çok yönlü bir ERP yazılımıdır.

Epicor Kinetic, kullanıcının alanlar oluşturmasına, veritabanında sorgu yapmasına ve özelleştirilebilir gösterge panellerinde bilgileri görüntülemesine olanak tanıyan çok yönlü bir ERP yazılımıdır.

10. Infor M3 (Karmaşık kurumsal iş akışlarını yönetmek için en iyisi)

via Infor M3

Infor M3, birden fazla lokasyonda, ülkede ve para biriminde faaliyet gösteren üretim, dağıtım ve ekipman kiralama işleri için tasarlanmış bir bulut ERP sistemidir. Üretim, envanter ve finansal bilgilere gerçek zamanlı görünürlük sağlayarak kesintisiz operasyonlar sunar.

Son derece yapılandırılabilir iş akışları ve esnek bulut erişilebilirliği ile Infor M3, işletmelerin zahmetsizce ölçeklenmesini, hızlı bir şekilde uyum sağlamasını ve maksimum verimlilik için süreçleri optimize etmesini sağlar.

Infor M3'ün en iyi özellikleri

Yerleşik üretken AI ile veri analizi, özetler ve raporları otomatikleştirin

Süreç madenciliği ile verimsizlikleri ortaya çıkarın ve darboğazları belirleyin.

Günlük operasyonlar içinde ESG çabalarını doğrudan izleyin ve raporlayın

Sektöre özel tedarik zinciri yönetimi araçlarıyla tahmin, planlama ve depo verimliliğini artırın

Infor M3 sınırlamaları

Karmaşık özelleştirme, kurulum için BT uzmanlığı gerektirir

Diğer ERP çözümlerine kıyasla daha yüksek uygulama maliyeti

Infor M3 fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Infor M3 derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 3,8/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Kullanıcı izinlerini verimli bir şekilde belirleme yeteneği ile etkileyici olan bu yazılım, çeşitli işlemlerle uyum sağlamak için özelleştirme seçenekleri sunar. Sabit varlık edinme ve amortisman süreçlerini yönetmek için özellikle değerlidir.

Kullanıcı izinlerini verimli bir şekilde belirleme yeteneği ile etkileyici olan bu yazılım, çeşitli işlemlerle uyum sağlamak için özelleştirme seçenekleri sunar. Sabit varlık edinme ve amortisman süreçlerini yönetmek için özellikle değerlidir.

11. IFS Cloud ERP (AI odaklı kurumsal varlık yönetimi için en iyisi)

via IFS Cloud

IFS Cloud, kurumsal varlık yönetimi (EAM), hizmet yönetimi ve otomasyonu merkezi bir sistemde birleştirerek geleneksel ERP'nin ötesine geçer. Akıllı AI asistanı IFS. ai Copilot, iş akışlarını basitleştirir ve iş gücü verimliliğini artırır.

Ölçeklenebilirlik ve verimlilik için tasarlanan IFS Cloud, işletmelerin karmaşıklığı azaltmasına ve operasyonlarını iyileştirmesine yardımcı olur. Ayrıca, emisyon izlemeden sipariş yerine getirme ve hizmet sunumunun iyileştirilmesine kadar sürdürülebilirliği temel süreçlerinize entegre etmenizi sağlar.

IFS Cloud ERP'nin en iyi özellikleri

Gerçek zamanlı izleme ve öngörücü bakım ile varlık performansını optimize edin

Yanıt sürelerini ve iş gücü planlamasını iyileştirerek hizmet yönetimini geliştirin

Sürdürülebilirliği iş akışlarına entegre edin, CSRD ve emisyon izleme ile uyumluluğu sağlayın

Akıllı tedarik zinciri otomasyonu ile sipariş yerine getirme ve teslimat oranlarını iyileştirin

IFS Cloud ERP sınırlamaları

Sektöre özel yapılandırmalar karmaşıktır ve uzmanlık gerektirir

Gelişmiş yapay zeka ve otomasyon özellikleri daha yüksek maliyetle sunulur

IFS Bulut ERP fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

IFS Cloud ERP derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,0/5 (250+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Her sektördeki her türlü iş için eksiksiz bir uçtan uca ERP çözümüdür. Bulutta mükemmel performans gösterir ve etkileyici bir "çalışma süresi" kullanılabilirliği sağlar. Tüm işlevsellik alanlarında veri bütünlüğünü sağlamak için olağanüstü bir dizi iç kontrol içerir.

Her sektördeki her türlü iş için eksiksiz bir uçtan uca ERP çözümüdür. Bulutta mükemmel performans gösterir ve etkileyici bir "çalışma süresi" kullanılabilirliği sağlar. Tüm işlevsellik alanlarında veri bütünlüğünü sağlamak için olağanüstü bir dizi iç kontrol içerir.

12. Certinia (Hizmet işletmeleri ve finansal yönetim yetenekleri için en iyisi)

via Certinia

Certinia (eski adıyla FinancialForce), Salesforce üzerinde yerel olarak geliştirilmiş, hizmet odaklı bir ERP'dir. Finansal yönetim, profesyonel hizmet otomasyonu (PSA) ve yapay zeka destekli analitiği tek bir sorunsuz platformda birleştirir.

Otomatik işlem senkronizasyonu ile proje gelirlerini, giderlerini ve karlılığını gerçek zamanlı olarak takip edin ve her zaman doğru finansal bilgilere ulaşın. Maliyetler, nakit akışı ve tahminler hakkında anında içgörüler elde edin, her projenin karlılığını ve planlandığı gibi ilerlemesini sağlayın.

Certinia'nın en iyi özellikleri

Gerçek zamanlı içgörülerle marjları izleyin, optimize edin ve koruyun, gerektiğinde stratejileri ayarlayın

Doğru projelere doğru yetenekleri atayarak verimliliği ve müşteri sonuçlarını artırın

Büyümeyi teşvik eden bir iş ortamı yaratarak moral ve çalışan bağlılığını artırın

Tüm müşteri etkileşimleri için tek bir platform aracılığıyla etkileşimi ve iletişimi artırın

Certinia sınırlamaları

Gelişmiş finans ve PSA özellikleri, tam özelleştirme için Salesforce uzmanlığı gerektirebilir

Salesforce ekosistemini zaten kullanan işletmeler için en uygun seçenek

Certinia fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Certinia derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4. 1/5 (1.100+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Kullanımı kolaydır — özellikle Salesforce deneyiminiz varsa, araç özelleştirilebilir ve müşteri desteği ekibi, yükseltmeleri ve yeni özellikleri en iyi şekilde nasıl kullanabileceğimizi göstermeye yardımcı olur. Proje iş akışını, ilerlemeyi ve sadece hizmet yönetimiyle sınırlı olmayan finansal bilgileri göstermek için tüm organizasyon genelinde iyi bir görünürlük vardır. '

Kullanımı kolaydır — özellikle Salesforce deneyiminiz varsa, bu araç özelleştirilebilir ve müşteri desteği ekibi, yükseltmeleri ve yeni özellikleri en iyi şekilde nasıl kullanabileceğimizi göstermeye yardımcı olur. Proje iş akışını, ilerlemeyi ve sadece hizmet yönetimiyle sınırlı olmayan finansal bilgileri göstermek için tüm organizasyon genelinde iyi bir görünürlük vardır. '

➡️ Daha fazla bilgi: Sevkiyat Yönetiminizi Basitleştirmek için Temel Sipariş İzleme Şablonları

13. Workday (Sorunsuz insan kaynakları ve finans entegrasyonu için en iyisi)

via Workday

Workday, işletmelere iş gücü performansı ve finansal durum hakkında gerçek zamanlı görünürlük sağlar. AI destekli otomasyonu, öngörüsel içgörüler ve uyumluluk izleme, bordro, gider yönetimi ve iş gücü planlamasını tek bir sistemde basitleştirir.

İster işe alım, ister bütçe yönetimi, ister iş gücü verimliliğini optimize etme konusunda olsun, Workday orta ve büyük ölçekli kurumsal şirketler için tasarlanmış ölçeklenebilir, sezgisel çözümlerle ihtiyaçlarınıza uyum sağlar.

Workday'in en iyi özellikleri

Gerçek zamanlı gösterge panelleriyle personel alımı, yedekleme planlaması ve işgücü maliyetlerini optimize edin

İçgörüleri geliştirmek, finansal konsolidasyonu iyileştirmek ve kapanış süresini kısaltmak için veriye dayalı stratejiler kullanın

Yerleşik uyumluluk izleme özelliği ile vergi düzenlemeleri, iş kanunları ve sektör standartlarının bir adım önünde olun

Kaynak bulma ve ödeme sürecinde verimliliği artırın, riskleri azaltın ve ilişkileri güçlendirin

Workday sınırlamaları

Karmaşık özellikler ve kapsamlı özelleştirme, zaman ve eğitim gerektirir

Kurulum ve sürekli destek için bütçesi olan orta ve büyük ölçekli kurumsal şirketler için en uygun seçenek

Workday fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Workday puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (1.300'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (1.500'den fazla yorum)

Özel bahsetmeler Salesforce: Bir CRM'den daha fazlasını sunan Salesforce, AI destekli otomasyon ve içgörülerle satış, gelir ve müşteri veri yönetimi için ERP benzeri yetenekler sunar

QAD Adaptive ERP: Otomotiv, yaşam bilimleri ve endüstriyel üretim için geliştirilmiş bulut tabanlı bir ERP. Tedarik zinciri esnekliği, uyumluluk yönetimi ve küresel kurumsal şirketler için gerçek zamanlı analitik alanlarında mükemmeldir

SAP Business One: Küçük, hızlı büyüyen iş operasyonları için ölçeklenebilir bir ERP. Yerinde, bulut ve hibrit dağıtım seçenekleriyle temel muhasebe, envanter ve satış yönetimi sunar

➡️ Daha fazla bilgi: En iyi Salesforce CRM alternatifleri ve rakipleri

NetSuite'ten yükseltin — ClickUp ile işinizi daha akıllı yönetin

NetSuite'i en iyi alternatifleriyle karşılaştırırken bir şey açık: NetSuite ERP güçlü bir çözümdür, ancak tek seçenek değildir. Daha fazla esneklik, uygun fiyat, daha kolay uygulama veya daha kapsamlı özelleştirme istiyorsanız, daha uygun bir seçenek bulabilirsiniz.

ClickUp, geleneksel ERP sistemlerinin ötesine geçerek proje yönetimi, CRM, otomasyon, iş zekası ve işbirliği için tamamen özelleştirilebilir, hepsi bir arada bir platform sunar. Bugün ClickUp'a kaydolun ve işinizi bir üst seviyeye taşıyın!