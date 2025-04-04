ClickUp ve Clockify: Zaman Takibi için Hangi Araç Daha İyi?

Zaman. Bitmemiş görevler, yaklaşan iş teslim tarihleri ve sürekli dikkatimizi gerektiren kişisel taahhütler... Kimsenin yeterince sahip olmadığı tek şey zaman.

Peki, zamanınızın gerçekten nereye gittiğini ne kadar iyi anlıyorsunuz?

Görevlere harcadığınız zamanı manuel olarak kaydetmek için tahminlerde mi bulunuyorsunuz veya elektronik tablolar mı kullanıyorsunuz? Bu, karışıklığa ve zaman kaybına giden hızlı bir yoldur. Neyse ki, modern proje zaman takibi araçları işleri çok daha düzenli hale getirir.

Zaman takibi uygulaması arıyorsanız, muhtemelen ClickUp ve Clockify'ı görmüşsünüzdür. Her ikisi de proje ilerlemesini takip etmek için sağlam seçeneklerdir. Peki hangisi iş akışınıza en uygun olanı?

Bu kılavuzda, ClickUp ve Clockify'ı özellikleri ve güçlü yönleri açısından ayrıntılı bir karşılaştırma yaparak tartışmaya son vereceğiz.

ClickUp nedir?

ClickUp'ta Zaman Takibine Başlayın ClickUp'ın Global Timer özelliğini kullanarak zamanı izleyin, zaman tahminleri belirleyin, zaman girdilerine notlar ekleyin ve her yerden zaman raporlarına erişin

👀 Biliyor muydunuz? Bağlam değiştirme, takımınızın verimliliğini sessizce azaltıyor. Araştırmamız, işteki kesintilerin %42'sinin platformlar arasında geçiş yapmak, e-postaları yönetmek ve toplantılar arasında gidip gelmekten kaynaklandığını gösteriyor.

İş için her şeyi içeren uygulama olan ClickUp, tüm görevlerinizi zaman tahminleriyle birlikte tek bir yerde toplamak için tasarlanmıştır. Projelerinizi, belgelerinizi ve sohbetlerinizi tek bir yapay zeka destekli araçta birleştirir.

İş akışlarınızı optimize etmek ve hedeflerinize daha hızlı ulaşmak için görev yönetimi ve proje zaman yönetimi aracı olarak kullanın. Web uygulamasında ve ücretsiz ClickUp Chrome Uzantısı ile yerel zaman izlemenin keyfini çıkarın.

📮 ClickUp Insight: Bilgi çalışanlarının %92'si kişiselleştirilmiş zaman yönetimi stratejileri kullanıyor. Ancak çoğu iş akışı yönetimi aracı, etkili önceliklendirmeyi engelleyebilecek sağlam yerleşik zaman yönetimi veya önceliklendirme özellikleri sunmuyor. ClickUp'ın yapay zeka destekli planlama ve zaman takibi özellikleri, bu tahminleri veriye dayalı kararlara dönüştürmenize yardımcı olabilir. Hatta görevler için en uygun odaklanma zamanlarını bile önerebilir. Gerçek işlerinize uyum sağlayan özel bir zaman yönetim sistemi oluşturun!

ClickUp özellikleri

ClickUp'ın zaman takibi ve yönetimi için en iyi araçlardan biri olmasının nedenleri şunlardır:

1. ClickUp Proje Zaman Takibi

ClickUp'ın Zaman Takibi özellikleriyle proje aşamaları boyunca zamanı takip edin

ClickUp'ın proje zaman takibi özellikleriyle, her görev ve alt görev için harcanan zamanı birkaç saniyeden günlere kadar ayrıntılı olarak takip edebilirsiniz

Görevlerde zamanlayıcıları başlatın ve durdurun, zamanı manuel olarak kaydedin ve daha iyi raporlama için girdileri kategorilere ayırın. Faturalandırılabilir zaman, zaman tahminleri ve ayrıntılı raporlar gibi gelişmiş özellikler, takımların verimli kalmasına yardımcı olurken, projelere doğru bütçeleme yapılmasını sağlar.

2. ClickUp Zaman Yönetimi

Diğer görevleri bloke eden bir görevin son teslim tarihini ayarlayın, ClickUp bağımlı görevlerin son teslim tarihlerini otomatik olarak değiştirecektir

Neden bazı insanlar yoğun programlarını diğerlerinden daha iyi yönetiyor? Bunun sırrı genellikle zaman yönetiminde yatıyor ve ClickUp, zamanınızı daha etkili bir şekilde yönetmenize yardımcı oluyor.

ClickUp Zaman Yönetimi paketi, takımınızın projeler içinde zamanı izleme ve ayırma şeklini yeniden tanımlar.

Zamanı doğru bir şekilde izlemek için masaüstü, mobil veya tarayıcı platformlarını kullanarak görevlerin içinde doğrudan zaman kaydı yapmaya başlayın. İş yükü planlamasını ve beklenti yönetimini kolaylaştırmak için görevler ve alt görevler için beklenen süreleri ayarlayın. Faturalandırma ve iç raporlama süreçlerini kolaylaştırmak için faturalandırılabilir ve faturalandırılamaz saatleri ayırt edin.

ClickUp, görevleri ClickUp Takvim arayüzünde sürükleyip bırakarak kolayca planlamanıza olanak tanır. Günlük, haftalık ve aylık görünümleri destekler. Bir görevin son teslim tarihini bile ayarlayabilirsiniz; ClickUp, proje zaman çizelgelerini korumak için bağımlı alt görevleri otomatik olarak günceller.

Son olarak, ClickUp içinde özelleştirilmiş raporlar ve Zaman Çizelgeleri oluşturarak zaman girdilerini inceleyebilir, verimliliğinizi analiz edebilir ve kaynak tahsisini iyileştirebilirsiniz

🧠 Eğlenceli Bilgi: ClickUp, zaman girdilerinizi tek bir araçta birleştirmek için Time Doctor, Clockify ve Toggl gibi çeşitli üçüncü taraf zaman takibi araçlarıyla entegre olur. Verimlilik ve zaman tasarrufu hakkında konuşun!

3. ClickUp Takvim

İşlerinizi daha net bir görünümle görmek için ClickUp Takvim ile görevlerinizi kolayca düzenleyin ve izleyin

ClickUp Takvim, tüm taahhütlerinizi tek bir görünümde bir araya getirir. İş, kişisel ve sosyal takvimlerinizi tek bir yerde entegre etmek için kullanın ve çift rezervasyonlara, kaçırılan son tarihlere ve araçlar arasında geçiş yapmaya son verin.

Dahası var! Takvim görünümünüzü günlük, haftalık veya aylık gündemleri gösterecek şekilde özelleştirebilir, böylece işlerinizi daha iyi planlayabilirsiniz.

Gelişmiş filtreleme, anahtar görevleri vurgulamaya yardımcı olurken, sürükle ve bırak arayüzü toplantıları ve taahhütleri hızlı bir şekilde yeniden planlamanıza olanak tanır. ClickUp Takvim'in AI önerileri ile, bekleyen görevlerinizi halletmek, iş arkadaşlarınızla toplantılar planlamak ve nefes almak için en uygun zaman bloklarını bulabilirsiniz!

Gelişmiş zaman takibi için ClickUp, işletmelerin proje ilerlemesini takip etmelerine yardımcı olmak için önceden oluşturulmuş tablolar, elektronik tablolar, klasörler ve listeler sunar. Ayrıca, daha kolay görev yönetimi için zaman takibi ve zaman çalışması şablonları da içerir. Bu şablonlar, son teslim tarihlerini, görev atamalarını ve ilerleme takibini kolaylaştırarak projeleri minimum çabayla yolunda tutar.

Zamanınız kaydedildikten sonra, ClickUp hızlı bir şekilde etiket eklemenize ve girdileri aramanızı sağlar — basit, etkili ve zaman kazanmak için tasarlanmıştır.

📮ClickUp Insight: Toplantı etkinliği anketimizin sonuçları, bilgi çalışanlarının 100 kişilik bir kuruluşta haftada yaklaşık 308 saatini toplantılarda geçirebileceğini gösteriyor! Peki ya bu toplantı süresini kısaltabilseydiniz? ClickUp'ın birleşik çalışma alanı, gereksiz toplantıları önemli ölçüde azaltır! 💫 Gerçek Sonuçlar: Trinetix gibi müşterilerimiz, iş için her şeyi içeren uygulamamızı kullanarak proje belgelerini merkezileştirerek, iş akışlarını otomatikleştirerek ve takımlar arası görünürlüğü artırarak toplantılarını %50 oranında azalttı. Her hafta yüzlerce verimli saati geri kazandığınızı hayal edin!

ClickUp fiyatlandırması

📖 Ayrıca Okuyun: Zaman Yönetimi için Yapay Zeka: Akıllı Zaman Planlaması için Kullanım Örnekleri ve Araçlar

Clockify nedir?

via Clockify

ClickUp tüm verimlilik araçlarınızı tek bir uygulamada bir araya getirirken, Clockify zaman çizelgeleri ve faturalandırılabilir saat özelliklerine odaklanır. Büyük kuruluşlar, takımları proje ilerlemesi hakkında güncel tutan müşteri portalları, uyarılar ve bildirimler için genellikle bu platformu kullanır. Çalışan planlama özelliği de vardiya planlamasını çok daha basit hale getirir.

Daha büyük takımları olan işletmeler için Clockify, çalışanların görevlerini izlemeye, projeleri etkili bir şekilde atamaya ve ilerlemeyi net bir şekilde görmeye yardımcı olur. Ayrıca takım faaliyetlerinin görünürlüğünü artırarak proje gelişmelerinden haberdar olmayı kolaylaştırır.

💡Pro İpucu: Eisenhower Matrisini veya benzer bir öncelik çerçevesini kullanarak görevleri aciliyet ve önemine göre kategorilere ayırın. Daha az önemli görevleri delege ederken veya planlarken, ilerlemeyi sağlayan yüksek etkili görevlere odaklanın. Bu, yoğun işlere takılmak yerine en önemli işlere zaman ayırmanıza yardımcı olur.

Clockify özellikleri

Zaman takibinden ayrıntılı raporlara kadar, verimliliği artırmak ve projeleri yolunda tutmak için tasarlanmış Clockify'ın en sevilen özelliklerinden bazılarına göz atın.

1. Zaman takibi

via Clockify

Clockify ile zaman takibi, masaüstü uygulaması, mobil uygulama veya tarayıcı uzantıları kullanıyor olsanız da çok basittir. Ayrıca Chrome, Firefox ve Edge'de de sorunsuz çalışır.

Yöneticiler, kolay zaman takibi için cihazları yerinde kiosklar olarak ayarlayabilir ve proje yöneticileri, takımları için doğrudan zaman ekleyebilir. Gerekirse, kullanıcılar zaman girdilerini ayarlayabilir ve manuel zaman ekleyebilir. Daha fazla doğruluk için, yöneticiler bordro amaçları için yuvarlama özelliğini etkinleştirebilir.

Çalışan iseniz, başlamak için Oynat ▶️ düğmesine tıklayın, bir Müşteri, Proje ve Görev seçin ve işiniz bittiğinde ⏹️ Durdur düğmesine basın. Ayrıca raporlar için etiketler ekleyebilir, zamanı faturalandırılabilir veya faturalandırılamaz olarak işaretleyebilir ve molaları takip edebilirsiniz

Yönetici olarak, molalar dahil olmak üzere takımınızın zaman aktivitelerinin tam görünümünü elde edersiniz. Ancak, sistemde "Mola" gibi özel bir aktivite oluşturmadıkça, belirli mola sürelerini uygulayamaz veya saat çıkışlarını zorlayamazsınız

📖 Ayrıca okuyun: En İyi Clockify Alternatifleri ve Rakipleri

2. Otomatik izleyici

via Clockify

Bilgisayar etkinliğine göre görev sürenizi otomatik olarak izlemeniz gerekiyorsa, Clockify'ın otomatik izleyici özelliği sizi zamanlayıcıları manuel olarak başlatma veya durdurma zahmetinden kurtarır.

Kullanıcılar, zaman takibini daha da kontrol altına almak için belirli uygulamaları ve web sitelerini seçerek kayıt aralıklarını izleyebilir ve özelleştirebilir.

3. Entegrasyonlar

via Clockify

80'den fazla entegrasyon ile Clockify, ClickUp dahil birçok popüler uygulama ve araçla bağlantı kurar!

ClickUp'ın Clockify entegrasyonu, tüm plan kademelerinde sorunsuz bir şekilde çalışır. İster masaüstünde ister Google Chrome üzerinden zamanı takip edin, herhangi bir görev veya projeye harcadığınız saatleri kolayca kaydedebilirsiniz.

🧠 İlginç Bilgi: Microsoft tarafından yapılan bir araştırmaya göre, çalışanlar iş günlerinin yaklaşık %57'sini iletişim için harcıyor. Bu, e-postalar, toplantılar ve takım sohbetleri için harcanan yaklaşık 4 saat 33 dakikaya denk geliyor.

Clockify fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel: Kullanıcı başına aylık 4,99

Standart : Kullanıcı başına aylık 6,99 $

Pro : Kullanıcı başına aylık 9,99 $

Enterprise : Kullanıcı başına aylık 14,99 $

Verimlilik paketi: Kullanıcı başına aylık 15,99 $

ClickUp ve Clockify Özellikleri Karşılaştırması

Şimdi, ClickUp ve Clockify'ın özelliklerini inceleyerek, ihtiyaçlarınıza en uygun zaman takibi ve proje yönetimi yazılımını belirleyelim. Aşağıda yan yana karşılaştırma tablosu bulunmaktadır:

Özellikler ClickUp Clockify Zaman takibi Manuel girdi ile yerleşik zaman izleyici Otomatik ve manuel zaman takibi Görev yönetimi Gelişmiş görev yönetimi, yinelenen görevler, bağımlılıklar Zamanlayıcılarla temel görev izleme Proje izleme Gantt grafikleri, zaman çizelgeleri ve İş Yükü Görünümü dahil 15'ten fazla görünüm arasından seçim yapın. Ayrıntılı, özelleştirilebilir zaman çizelgeleri alın Zaman çizelgeleri, ayrıntılı raporlar Entegrasyonlar slack, Zapier dahil 1.000'den fazla entegrasyon trello, Asana dahil 80'den fazla entegrasyon Takım özellikleri Sınırsız kullanıcı, izin ve iş yükü görünümleri Temel takım izleme, sınırlı roller Özelleştirme Özel gösterge panelleri, şablonlar, otomasyon Temel etiketler, proje etiketleri Fiyatlandırma Ücretsiz plan mevcuttur; ücretli planlar aylık 7 $'dan başlar Ücretsiz plan mevcuttur; ücretli planlar aylık 4,99 $'dan başlar Güvenlik Kurumsal düzeyde güvenlik Standart performans güvenliği

Her kategorinin özelliklerine ve kazananlara daha ayrıntılı bir şekilde göz atın.

1. Zaman takibi seçenekleri

Clockify, yerleşik kronometreyi kullanıyor veya saatleri manuel olarak kaydediyor olsanız da, tamamen zaman takibi ile ilgilidir. Zamanın nereye gittiğini görmenize, çalışanların saatlerini takip etmenize, hedefleri gerçekleştirmenize, notlar eklemenize ve işleri doğrulamanıza yardımcı olur; projeleri bütçe içinde tutmak için mükemmeldir.

ClickUp ise, projelerin yürütüldüğü çalışma alanınıza entegre esnek zaman takibi sunar. Görevlerden, görünümlerden, zaman çizelgelerinden veya kullanışlı Chrome uzantısından zamanı takip edebilirsiniz.

ClickUp'ta ilerleme çubuğu, izlenen zamanı zaman tahminleriyle karşılaştırır; faturalandırılabilir girdiler daha yüksek planlarda mevcuttur. ClickUp'ın raporlama araçları ve gösterge panelleri, cihazlar arasında zaman verilerinizden elde edilen içgörüler de sağlar.

🏆 Kazanan: ClickUp, esnekliği ve zaman takibi için sunduğu seçeneklerin aralığıyla kazanır

2. Proje yönetimi

Clockify, zamanı faturalandırılabilir veya faturalandırılamaz olarak kategorize ederken proje ilerlemesini ve anahtar metrikleri izlemenize yardımcı olur. Görevler atayabilir, izlenen zamanı tahmini zamanla karşılaştırabilir ve özel proje oranları ayarlayabilirsiniz. Bu, müşterilerle veya son teslim tarihleriyle çalışan takımlar için idealdir.

ClickUp ise özel iş akışları kurma, ClickUp Belgeleri aracılığıyla paylaşılan bilgi birikimi oluşturma ve takımların hareket halinde kalmasını ve işlerini iyileştirmesini sağlayan gerçek zamanlı gösterge panelleri oluşturma yeteneklerine sahip eksiksiz bir proje yönetimi güç merkezidir. Kod gerektirmeyen otomasyon ve yapay zeka destekli yazma, bilgi yönetimi ve görev yönetimi araçlarıyla kişisel ve profesyonel projeleri kolaylaştırır.

ClickUp Brain sizin için yazsın, zaman ve çaba tasarruf edin!

Öne çıkan bir özellik mi? ClickUp Brain, bir AI asistanıdır ve şunları yapar:

ClickUp'ta görevleriniz, belgeleriniz ve sohbetlerinizde hızlıca cevapları bulun

AI StandUps ile proje güncellemelerini ve görev özetlerini otomatikleştirin

Basit komutlara göre e-postalar, blog gönderileri, proje raporları ve daha fazlası gibi içerikler yazın ve düzeltin

🏆 Kazanan: ClickUp, iş için her şeyi içeren uygulama. Zaman takibinden ihtiyacınız olan verileri gerektiğinde almaya kadar, her şeyi tek bir yerde tutar.

3. Raporlama ve analiz

Clockify ve ClickUp, zaman verilerini izlemeye ve analiz etmeye yardımcı olur, ancak farklı yaklaşımlar kullanır.

Clockify üç rapor sunar: zaman, etkinlik ve kullanıcılara genel bakış için özet raporlar; görevleri, toplam saatleri ve faturalandırılabilir tutarları ayrıntılı olarak gösteren ayrıntılı raporlar; ve izlenen zamanın anlık görüntüsünü sağlayan haftalık raporlar. Raporlar gün, etkinlik veya kullanıcıya göre filtrelenebilir ve CSV, Excel veya PDF biçimlerinde paylaşılabilir.

ClickUp, bir iş kontrol merkezi görevi görür ve kullanıcıların sürükle ve bırak grafikler, çizelgeler ve veri tabloları içeren özel ClickUp Gösterge Panelleri oluşturmasına olanak tanır. Bu gösterge panelleri, takımların proje ilerlemesini izlemesine, zaman eğilimleri dahil olmak üzere anahtar metrikleri takip etmesine ve yaklaşımlarını optimize etmek için değerli içgörüler elde etmesine yardımcı olur.

🏆 Kazanan: ClickUp, proje faaliyetlerini özetleyen ve görevlere harcanan zaman gibi önemli istatistikler hakkında gerçek zamanlı güncellemeler sağlayan özelleştirilebilir gösterge panelleriyle Clockify'ı geride bırakıyor.

🧠 İlginç Bilgi: ClickUp kullanıcısı Stanley Security, ClickUp'a geçtikten sonra rapor oluşturma ve paylaşım için harcanan sürede %50 azalma gördü. ClickUp'ta sayılar sadece toplamı değil, bir hikayeyi anlatır!

4. Platform uyumluluğu

ClickUp ve Clockify, her ikisi de çoklu cihaz erişimi sunarak, nerede olursanız olun zamanı takip etmenizi ve görevleri yönetmenizi sağlar.

Clockify, masaüstü uygulamaları, web uygulamaları ve Chrome ve Firefox tarayıcı uzantıları ile çalışır. Windows, Mac, Linux, Android ve iOS'u destekler, böylece herhangi bir cihazdan saatlerinizi kolayca kaydedebilirsiniz.

ClickUp, Windows, Mac ve Linux uygulamalarıyla verimliliği elinizin altında tutar. iPhone, iPad ve Android mobil uygulamalarıyla hareket halindeyken de bağlantıda kalabilir ve görevleri yönetebilirsiniz.

🏆 Kazanan: Beraberlik. Hem ClickUp hem de Clockify, birden fazla cihaz platformunda güçlü bir varlığa sahiptir ve izlemeyi kolaylaştırır.

Reddit'te ClickUp ve Clockify karşılaştırması

Reddit'te ClickUp ve Clockify hakkında ne düşündüklerini inceledik.

R/ClickUp topluluğundaki bir Redditor, platformun takip özelliğini övdü:

Clickup'ın yerleşik zaman izleyicisine alışmam biraz zaman aldı, ancak gerçekten çok iyi ve müşteriler ayrı fatura isterse görevlere harcanan zamanı izliyor. Ayrıca basit bir gösterge paneli, fatura ettiğim alanlara göre ayın tüm saatlerini gösteriyor.

Clickup'ın yerleşik zaman izleyicisine alışmam biraz zaman aldı, ancak gerçekten çok iyi ve müşteriler ayrıntılı fatura isterse görevlere harcanan zamanı izliyor. Basit bir gösterge paneli, fatura ettiğim alanlara göre ayın tüm saatlerini gösteriyor.

R/productivity alt forumundaki başka bir kullanıcı, Clockify'ı tercih etme nedenini şöyle açıkladı:

Clockify kullanımı kolay ve ücretsiz olması çok hoşuma gitti.

Clockify kullanımı kolay ve ücretsiz olması çok hoşuma gitti.

Zaman takibi kullanıcıları arasındaki tartışmalarda bazı ortak noktalar öne çıkıyor:

Clockify, basit izleme ve uygun fiyatıyla tercih edilmektedir

ClickUp, hepsi bir arada proje yönetimi yaklaşımıyla öne çıkıyor

Her iki araç da takımların çalışma saatlerini ve verimliliği takip etmelerine yardımcı olur

Özelleştirme ve raporlama yetenekleri, kullanıcı tercihlerinde önemli bir rol oynar

Bu bilgiler, özellik karşılaştırmamızla uyumludur, ancak her bir aracın farklı iş akışlarına nasıl uyum sağladığına dair gerçek dünya bağlamı sunar.

Projelere Harcanan Zamanı Kolayca Takip Etmek için ClickUp'ı Seçin

Karar verildi: ClickUp birinci oldu!

Clockify basit zaman takibinde mükemmeldir, ancak ClickUp güçlü proje yönetimi araçlarıyla bir adım öteye gider. Özelleştirilebilir iş akışları, gerçek zamanlı gösterge panelleri, görev bağımlılıkları ve takım işbirliği özellikleri onu daha kapsamlı bir çözüm haline getirir.

ClickUp'ın avantajları bununla da bitmiyor. Güçlü ClickApps, akıllı bildirimler ve yapay zeka destekli otomasyon ile takımların her departmanda verimli ve organize kalmasına yardımcı olur.

Bu özellikleri iş başında görmek ister misiniz? ClickUp'ı bugün deneyin ve farkı yaşayın!