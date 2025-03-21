2025'in En İyi 10 Klaxoon Alternatifi ve Rakibi

Uzaktan takım toplantısı sırasında bir kalem alıp ekran paylaşımının her yerine notlar yazmak istediğiniz oldu mu hiç? Sanal tuval ile bunu yapabilirsiniz!
İş konumunuz sürekli değişirken, takımınızla beyin fırtınası yapmak değişmez. En azından dijital beyaz tahtalarla herkes aynı anda fikirlerini paylaşabilir ve yaratıcı olabilir.
Örneğin, Klaxoon, sezgisel bir kullanıcı arayüzü ve etkileşimli özelliklere sahip popüler bir görsel işbirliği yazılımıdır. Başlatacağınız bir projeniz veya eğiteceğiniz bir takımınız varsa, bu yazılımı kullanabilirsiniz.
Ancak, daha iyi entegrasyon yetenekleri, dışa aktarma seçenekleri vb. istediğiniz günler de olmuştur. Sizi anlıyoruz! Bu liste, proje planlama ve görsel işbirliği gereksinimlerinize en uygun seçeneği bulmanıza yardımcı olacak 10 Klaxoon alternatifini ayrıntılı olarak sunar.
Deneme ve hataları atlayın, ideal çözümünüzü burada keşfedin.
⏰60 saniyelik özet
İşbirliğini ve yaratıcı beyin fırtınasını geliştirmek için Klaxoon'a alternatif 10 ürünü hızlıca inceleyin:
- ClickUp : Beyin fırtınası, işbirliği ve proje yönetimi için en iyisi
- Miro: İşbirliği, planlama ve yönetim için en iyisi
- FigJam: Etkileşimli beyin fırtınası ve tasarım işbirliği için en iyisi
- MS Beyaz Tahta: Microsoft ekosisteminde çalışan takımlar için en iyisi
- Mural: Yaratıcı atölyeler ve tasarım odaklı düşünme için en iyisi
- Collaboard: Birden fazla cihazda çalışmak için en iyisi
- Lucidspark: Diyagram oluşturma ve görev yönetimi için en iyisi
- Sketch: Gerçek zamanlı tasarım, geri bildirim ve geliştirici devri için en iyisi
- Creately: Görsel proje planlaması için en iyisi
- Stormboard: Fikir üretme ve raporlama araçları için en iyisi
Klaxoon Sınırlamaları: Neden Bir Alternatife İhtiyacınız Var?
Proje yöneticisi, çevik koç veya takım yöneticisi olun, Klaxoon işbirliği ihtiyaçlarınızı karşılayabilir. Bir durumu değerlendirmek için anketler oluşturabilir, takım üyeleriyle geri bildirim alışverişinde bulunabilir veya hızlı çözümler için şablon kitaplığına erişebilirsiniz
Ancak, alternatif AI beyaz tahta araçları aramanıza neden olabilecek birkaç sınırlaması vardır:
- Özellik seti kapsamlı olmakla birlikte, yeni kullanıcılar için biraz karmaşık gelebilir
- Birden fazla özellik nedeniyle kullanıcı arayüzü karmaşık hale gelebilir
- Daha küçük takımlar için bu araç pahalı olabilir
- Klipart kitaplığı ve gerçekleştirilen eylemlerin sürüm geçmişi yoktur
- Klaxoon Pano kategorisi seçenekleri ve renk fikirleri sınırlıdır
- Gerekli noktada bir Post-it notu oluşturmak zor olabilir
- Özellikler, kullanmakta olduğunuz mevcut araçlarla çakışabilir ve bu da karışıklığa ve gereksizliğe yol açabilir
Klaxoon Alternatiflerine Genel Bakış
Klaxoon'un 10 alternatifine ve farklı kullanım alanlarına hızlı bir genel bakış.
|Klaxoon alternatifi
|Kullanım örneği
|En iyisi
|ClickUp
|Beyin fırtınası, işbirliği ve proje yönetimi
|Serbest çalışanlar, yeni kurulan şirketler, küçük işletmeler, kurumsal şirketler
|Miro
|İşbirliği, planlama ve yönetim
|Yaratıcı takımlar, ürün yöneticileri, kurumsal
|FigJam
|Etkileşimli beyin fırtınası ve tasarım işbirliği
|UX/UI tasarımcıları, yaratıcı takımlar, tasarım stüdyoları
|MS Beyaz Tahta
|Microsoft ekosistemi ile işbirliği
|İşbirliği için Microsoft Teams kullanan takımlar
|Mural
|Yaratıcı atölyeler ve tasarım odaklı düşünme
|Kolaylaştırıcılar, ürün yöneticileri, tasarım takımları
|Collaboard
|Tartışmaları eyleme geçirilebilir planlara dönüştürün
|Birden fazla cihazda iş yapın
|Lucidspark
|Diyagram oluşturma ve görev yönetimi
|Tasarım ekipleri, proje yöneticileri, iş stratejistleri
|Sketch
|Gerçek zamanlı tasarım, geri bildirim ve geliştirici devri
|UI/UX tasarımcıları, kreatif ajanslar
|Creately
|Görsel proje planlama
|Tasarımcılar, ürün yöneticileri, teknik sektörlerdeki takımlar
|Stormboard
|Fikir üretme ve raporlama araçları
|Yaratıcı takımlar, eğitimciler, proje takımları
Kullanabileceğiniz En İyi 10 Klaxoon Alternatifi
Takım işbirliği, müşteri memnuniyetini %41 ve satışları %27 artırabilir.
Bu Klaxoon alternatifleri, daha fazla esneklik, basit ve sezgisel arayüzler ve diğer birçok avantaj ile etkili takım işbirliği vaat ediyor.
Ekip çalışmanızı iyileştirmek için en iyi platformu seçmeye hazır mısınız?
1. ClickUp (Beyin fırtınası, işbirliği ve proje yönetimi için en iyisi)
Klaxoon'un en iyi alternatiflerinden biri, proje yönetimi, bilgi paylaşımı ve sohbeti bir araya getiren, otomatikleştirilmiş iş akışları için yapay zeka ile desteklenen, iş için her şeyi içeren uygulama ClickUp'tır.
ClickUp Beyaz Tahtalar
ClickUp Beyaz Tahtalar, görevlere, sohbetlere ve belgelere bağlanarak her fikri bir konseptten eyleme dönüştürür. Sürükle ve bırak özelliğini kullanarak konseptleri, süreçleri ve iş akışlarını görsel olarak haritalandırın.
Gömülü belgeler ve görevler gerçek zamanlı güncellemeler sağlar; herhangi bir fikir bir göreve dönüştürülebilir ve belirli projelere bağlanabilir. Bağlantı paylaşımı ve PDF dışa aktarma seçenekleriyle dış paydaşları bile döngüye dahil edebilirsiniz. (İşlerinizi referans için arşivlemek istiyorsanız da bu harika bir özelliktir).
En önemli özelliği mi? Fikirleri anında görselleştiren yapay zeka destekli bir görüntü oluşturucu! Yaratıcı destek için nasıl?
ClickUp Zihin Haritaları
ClickUp Zihin Haritaları, büyük fikirleri yönetilebilir parçalara bölerek karmaşık projeleri basitleştirir. Renk kodlu bağlantılar ve basamaklı görünümler gibi özelleştirme seçenekleri, görevler veya fikirler arasındaki ilişkileri görselleştirmeyi basitleştirir.
Takımlar, tek tıklamayla Yeniden Düzenle özelliği sayesinde haritaları hızlı bir şekilde yeniden düzenleyebilir ve manuel ayarlamalar yapmadan yapılandırma sağlayabilir.
Proje Yönetimi Çözümleri için ClickUp
Fikirleriniz görevlere dönüştüğünde, Proje Yönetimi Çözümleri için ClickUp ile uygulama ve takip çok daha kolay hale gelir.
Özelleştirilebilir görünümler, gerçek zamanlı gösterge panelleri ve otomatik iş akışları, takımların üretkenliğini ve işlerin yolunda gitmesini sağlar. Gantt grafikleri ve Kanban panoları gibi ClickUp'ın etkileşimli araçlarıyla işleri organize etmek sorunsuz ve hatta eğlenceli hale gelir
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- ClickUp Sohbet'teki AI CatchUp ile önceki sohbetlerden önemli güncellemelerin ve eyleme geçirilebilir öğelerin kişiselleştirilmiş özetlerini alın
- Atanan yorumları tek bir düzenli alanda görüntüleyin, yönetin ve çözün
- ClickUp Otomasyonları ile görev atamaları ve durum güncellemeleri gibi tekrarlayan süreçleri otomatikleştirin
- Hedef İzleme özelliğini kullanarak sayısal, parasal veya doğru/yanlış hedeflerle başarıyı tanımlayın
- Zaman çizelgeleri, takvim görünümleri ve sprint izleme gibi araçlarla projeleri etkili bir şekilde planlayın ve yönetin
ClickUp sınırlamaları
- Yeni başlayanlar için zor olabilir
ClickUp Fiyatlandırma
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)
Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?
AccuWeather Ürün Müdürü Bazza Gilbert, ClickUp'ı değerlendirdi:
ClickUp, eşzamansız uyumu çok daha basit ve etkili hale getirdi. Hedefleri ve sonuçları özetlemek ve yapılandırmak için bir çerçeve oluşturarak, uzaktaki takımlar beklentileri anlayabilir ve durum güncellemelerini akıcı bir şekilde sağlayabilir. Beyaz tahtalarla beyin fırtınası yapmak, öncelikleri yeniden düzenlemek ve referans resimler eklemek vb. çok akıcıdır.
ClickUp, eşzamansız uyumu çok daha basit ve etkili hale getirdi. Hedefleri ve sonuçları özetlemek ve yapılandırmak için bir çerçeve oluşturarak, uzaktaki takımlar beklentileri anlayabilir ve durum güncellemelerini akıcı bir şekilde sağlayabilir. Beyaz tahtalarla beyin fırtınası yapmak, öncelikleri yeniden düzenlemek ve referans resimler eklemek vb. çok akıcıdır.
🧠 Eğlenceli Bilgi: Küresel işgücünün %36,08'i, çevrimiçi olarak takım üyeleriyle iletişim kurarken daha az çekingen hissettikleri için sanal işbirliğini yüz yüze işbirliğinden daha iyi buluyor.
2. Miro (İşbirliği, planlama ve yönetim için en iyisi)
Miro Intelligent Canvas ile projeleri düzenlemek ve görselleştirmek için tablolar, diyagramlar ve zaman çizelgeleri kullanın. Bu yapay zeka destekli işbirliği platformu, video/sesli kılavuzlar, etkileşimli etkinlikler ve otomatik özetler gibi özellikleri kullanarak beyin fırtınası oturumlarını saniyeler içinde prototiplere, özetlere ve planlara dönüştürür.
Takım üyeleri oturumlar sırasında fikirler, tasarımlar veya teklifler üzerinde oy kullanabilir, böylece işbirliğini görsel olarak ilgi çekici ve verimli tutarken toplu karar alma ve önceliklendirme olanağı sağlanır.
Miro'nun en iyi özellikleri
- Pano üzerindeki görüntüyü alternatif metin oluşturarak açıklayın
- Elinizle çizim yapın ve akıllı nesneler özelliğini etkinleştirerek Miro'nun çizimlerinizi güzelleştirmesine izin verin
- Sunum modunu kullanarak her şeyi tam ekran görüntüleyin ve slayt gösterisi ile çalışıyormuş gibi hissedin
- Her katılımcının sahip olduğu oy sayısını ve oylama oturumu için zaman sınırını belirleyin
Miro sınırlamaları
- Çizgilerin boyutunu değiştirmek kalıcı hatalara neden olabilir
- Önceki ayarları kaydetmediği için ok ayarlarını sürekli yeniden yapılandırmak gerekiyor
- CTRL+Z veya geri alma, ortak fikir üretme sırasında çalışmayı durdurur
Miro fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 10 $'dan başlayan fiyatlarla
- İş: Kullanıcı başına aylık 20 $'dan başlayan fiyatlarla
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Miro puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (7.100+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (1.600+ yorum)
Gerçek kullanıcılar Miro hakkında ne diyor?
Miro, bir iki yıl önce beni kendine hayran bıraktı ve şu anda en çok kullandığım beyaz tahta aracı. En büyük zorluğum, diğerlerinin benimle yaptığımız toplantılar dışında da kullanmasını sağlamak.
Miro, bir iki yıl önce beni kendine hayran bıraktı ve şu anda en çok kullandığım beyaz tahta aracı. En büyük zorluğum, diğerlerinin benimle yaptığımız toplantılar dışında da kullanmasını sağlamak.
➡️ Ayrıca okuyun: Görsel Proje Yönetimi için Kapsamlı Kılavuz
3. FigJam (Etkileşimli beyin fırtınası ve tasarım işbirliği için en iyisi)
Büyük bir takımınız var ve hepsini barındırabilecek bir platform bulamıyor musunuz? FigJam, sınırsız sayıda işbirlikçiyi ağırlar. Karmaşık iş akışlarını düzenler, kullanıcı yolculuklarını haritalandırır ve yapışkan notlar, sesli notlar ve tepkilerle anında geri bildirim paylaşır. FigJam, Miro alternatifi olarak da kullanılabilir.
FigJam'in en iyi özellikleri
- Jira ve Figma gibi araçlarla iş akışını merkezileştirin
- FigJam'i kullanarak diyagramlar oluşturun ve süreçleri görselleştirin
- Fikirleri hayata geçirmek ve herkesi sürece dahil etmek için yol haritaları, geriye dönük değerlendirmeler ve zaman çizelgeleri için şablonları kullanın
- Planları görselleştirin, Gantt grafikleri oluşturun ve özel iş akışı bileşenlerini entegre edin
FigJam sınırlamaları
- Entegrasyonları bulmak zor olabilir
- FigJam dosyası için bağlantı paylaşımı karmaşıktır
- Özel şekiller, gradyanlar veya desenler eklemek yasaktır
FigJam fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Profesyonel: Aylık 5 $ / tam koltuk
- Organizasyon: Tam koltuk başına aylık 5 $
- Enterprise: Tam koltuk başına aylık 5 ABD doları
FigJam puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (400'den fazla yorum)
- Capterra: 4,8/5 (30+ yorum)
Gerçek kullanıcılar FigJam hakkında ne diyor?
Figjam kullanıyorum ve her şeyin uyumlu olduğundan emin olmak için oluşturduktan sonra bir referans kılavuzu kullanmak inanılmaz derecede yararlı. Ayrıca, paydaşların 100 sayfalık bir Word belgesini ellerine vermekten veya anketi defalarca önizlemelerini istemekten daha iyi bir şekilde anketin akışını görmelerine yardımcı oluyor.
Figjam kullanıyorum ve her şeyin uyumlu olduğundan emin olmak için oluşturduktan sonra bir referans kılavuzu kullanmak inanılmaz derecede yararlı. Ayrıca, paydaşların 100 sayfalık bir Word belgesini ellerine vermekten veya anketi defalarca önizlemelerini istemekten daha iyi bir şekilde anketin akışını görmelerine yardımcı oluyor.
➡️ Ayrıca okuyun: En İyi FigJam Alternatifleri ve Rakipleri
4. MS Beyaz Tahta (Microsoft ekosisteminde çalışan takımlar için en iyisi)
Microsoft Teams ile çalışıyor ve Beyaz Tahta kullanarak işbirliği yapmak mı istiyorsunuz? Teams ile entegre olan Microsoft Beyaz Tahta, takımların yaratıcılıklarını akışa sokabilecekleri etkileşimli bir tuval sunar.
Tepkiler, yapışkan notlar ve özelleştirilebilir şablonlar gibi özellikler, düşüncelerin paylaşımını ve yapılandırılmasını görsel olarak kolaylaştırır. Ayrıca, "Resim Ekle" seçeneği, illüstrasyonlar ve etkileşimler için alan sağlayan birçok avantajdan bir diğeridir.
MS Beyaz Tahta'nın en iyi özellikleri
- Beyin fırtınası, Kanban panoları ve takım toplantıları gibi görevler için şablonları kullanın
- Hangi takım üyesinin hangi girdiyi eklediğini kontrol edin ve tam şeffaflığı koruyun
- Birden fazla cihazda tek bir pano üzerinde ortak yazarlık yapın
- Hassas çizim ve eskizler için gelişmiş kalem araçlarını kullanın
MS Beyaz Tahta sınırlamaları
- Microsoft Teams'in şablonları ve görsel beyaz tahtaları kalite açısından yetersizdir
- Seçim aracı kullanıcı dostu değildir
- Yazı tipleri için sınırlı biçimlendirme seçenekleri
MS Beyaz Tahta Fiyatlandırma
- MS Teams'in bir parçası olarak mevcuttur
MS Beyaz Tahta puanları ve yorumları
- G2: 4,0/5 (40+ yorum)
- Capterra: 4,4/5 (150+ yorum)
💡Pro İpucu: Ayarlar'da "diğer katılımcılar düzenleyebilir" seçeneğini devre dışı bırakarak MS Beyaz Tahtanızı "salt okunur" hale getirin. Hızlı kurulum: Ayarlar menüsü → "Diğer katılımcılar düzenleyebilir" anahtarını kapatın → Tamamlandı! Toplantı bittikten sonra bile panonuz kilitli kalır.
5. Mural (Yaratıcı atölyeler ve tasarım odaklı düşünme için en iyisi)
Beyin fırtınası ve planlamayı hızlı ve eğlenceli hale getiren etkileşimli beyaz tahtalar ve önceden oluşturulmuş zihin haritası şablonları için Mural'ı kullanın.
Ayrıca, herkesin uyumlu çalışmasına yardımcı olan Microsoft Teams ve Google Çalışma Alanı ile sorunsuz entegrasyonunu da takdir edeceksiniz. Aracın kullanıcı yolculuklarını haritalama ve görevleri önceliklendirme yeteneği önemli bir avantajdır ve verimli takım çalışması için değerli bir varlıktır.
Mural'ın en iyi özellikleri
- AI tarafından önerilen içgörüler ve ipuçlarıyla beyin fırtınasını hızlandırın
- Geniş şablon kitaplığını kullanarak iş akışlarınızı ayarlayın
- Müşterilerle görüşme sırasında süreç haritalarını düzenleyerek daha fazla esneklik elde edin
- AI özetleriyle tartışmaları anında anahtar noktalar ve eylem öğelerine yoğunlaştırın
Mural sınırlamaları
- Diğer iş zekası araçlarıyla entegrasyonlar sınırlıdır
- Hacimli duvar resimleri kullanıcının cihazını yavaşlatabilir
- Sayfaları çalışma alanlarına ve odalara gruplamak kafa karıştırıcı olabilir ve tekrar tekrar kontrol etme ihtiyacını doğurabilir
Mural fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Team+: Kullanıcı başına aylık 12
- İş: 17,99 $/ay kullanıcı başına
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Mural puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (1.380 yorum)
- Capterra: 4,6/5 (130 yorum)
➡️ Ayrıca okuyun: Beyin Fırtınası Şablonları ve Teknikleri
📮ClickUp Insight: Bilgi çalışanlarının %92'si, sohbet, e-posta ve elektronik tablolara dağılmış önemli kararları kaybetme riskiyle karşı karşıyadır. Kararları yakalamak ve izlemek için birleşik bir sistem olmadan, kritik iş içgörüleri dijital gürültüde kaybolur.
ClickUp'ın Görev Yönetimi özellikleriyle, artık bu konuda endişelenmenize gerek yok. Tek bir tıklama ile sohbet, görev yorumları, belgeler ve e-postalardan görevler oluşturun!
6. Collaboard (Birden fazla cihazda çalışmak için en iyisi)
Collaboard, sınırsız katılımcıyı destekleyerek verimli ekip çalışması sağlar. Entegrasyon seçenekleri ve dışa aktarma özellikleri de tartışmaların eyleme geçirilebilir sonuçlara dönüşmesini sağlar. Kullanıcılar, uzaktan veya karma bir ortamda çalışırken çizim yapabilir, yapışkan notlar ekleyebilir ve fikirleri görsel olarak düzenleyebilir.
Collaboard'un en iyi özellikleri
- PDF'ler ve yüksek kaliteli görüntü dosyaları dahil olmak üzere içeriği zahmetsizce içe ve dışa aktarın
- Sorunsuz iş akışları için Microsoft Teams, Cisco Webex, Nextcloud, Jira ve diğerleriyle entegre edin
- Yerleşik sunum modu ile video görüşmeleri sırasında fikirlerinizi etkileşimli bir şekilde sunun
Collaboard sınırlamaları
- Zihin haritalama özelliği rakiplere kıyasla temel düzeydedir
- Düzenleme seçenekleri sınırlı görünebilir
Collaboard fiyatlandırması
- Sonsuza kadar ücretsiz
- Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Collaboard puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (80+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (60'tan fazla yorum)
👀 Biliyor muydunuz? İnsanların %63'ü iş kurulumlarındaki iletişim sorunları nedeniyle zaman kaybettiklerini düşünüyor.
7. Lucidspark (Diyagram oluşturma ve görev yönetimi için en iyisi)
Lucidspark'ta ürün içi sohbet ve emojiler kullanarak gerçek zamanlı iletişim kurun. Oturumlar sırasında işlerinizi takip etmek ve uyumu sağlamak için "başkalarını bana çağır" özelliğini kullanın. Sonsuz tuval, serbest çizim ve yapışkan notlar ile Lucidspark eksiksiz bir etkileşimli araç haline gelir.
Lucidspark'ın en iyi özellikleri
- Dinamik tablo özelliği ile desteklenen etiketleme, gruplama ve sıralama işlevlerini kullanarak fikirleri düzenleyin ve yapılandırın
- İş akışları, sprint planlaması ve kullanıcı yolculuğu haritalama şablonlarıyla daha hızlı çalışın
- Efsane ve semboller için önceden yazılmış kullanım talimatlarından öğrenin
- Breakout panoları özelliğini kullanarak odaklanmış grup tartışmaları düzenleyin
Lucidspark sınırlamaları
- Sınırlı şablon ve şekil seçenekleri
- Ücretsiz deneme sürümü, aynı anda yalnızca 3 belge güncellemesine izin verir
Lucidspark fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Bireysel: 9 $/kullanıcı
- Takım: 10 $/kullanıcı
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Lucidspark puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: 4,7/5 (300'den fazla yorum)
➡️ Ayrıca okuyun: Tasarım Proje Yönetimi: Tasarım Takımları için Kapsamlı Bir Kılavuz
8. Sketch (Gerçek zamanlı tasarım, geri bildirim ve geliştirici devri için en iyisi)
Sketch ile birden fazla takım aynı belge üzerinde çalışarak yaratıcı bir süreç geliştirebilir. Uygulama içi yorumlama özelliği ile doğrudan tuval veya prototipler üzerinde geri bildirim sağlayın ve şablonları kullanarak uygulama maketlerinden eksiksiz web sitelerine kadar yüksek kaliteli tasarımlar oluşturun.
Sketch'in en iyi özellikleri
- Gereksiz karmaşıklıklar olmadan yüksek kaliteli maketler oluşturun
- Senkronize yorumlar ve devretme özellikleri gibi gerçek zamanlı işbirliği araçlarıyla herkesin aynı sayfada kalmasını sağlayın
- Katmanların ve diğer nesnelerin oluşturulmasını otomatikleştirin
- Değişiklikleri izleyin, izinleri yönetin ve tasarımları izleyicilerle veya paydaşlarla kolayca paylaşın
Sketch sınırlamaları
- Bu araç iPad'de kullanılamadığından, tasarımcılar için esneklik sınırlıdır
- Karmaşık 3D modelleme özellikleri yoktur
- Sketch'te bulut depolama yok
Sketch fiyatlandırması
- Standart: Düzenleyici başına aylık 12 $
- Yalnızca Mac lisansı: koltuk başına 120 $
- İş: Düzenleyici başına aylık 22 $
Sketch puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (1.200'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (800'den fazla yorum)
Gerçek kullanıcılar Sketch hakkında ne diyor?
Geniş bir eklenti kütüphanesi, animasyon, kod dışa aktarma ve profesyonel yazım gibi görevleri mümkün kılan işlevselliğini artırır. Takımlar için Sketch gibi araçlarla tasarımcılar dosyalarda aynı anda işbirliği yapabilir.
Geniş bir eklenti kitaplığı, animasyon, kod dışa aktarma ve profesyonel yazım gibi görevleri mümkün kılan işlevselliği artırır. Takımlar için Sketch gibi araçlarla tasarımcılar dosyalarda aynı anda işbirliği yapabilir.
➡️ Ayrıca okuyun: Ş Akışı Nasıl Oluşturulur: Şablonlarla Adım Adım Kılavuz
9. Creately (Görsel proje planlama için en iyisi)
Creately'nin sınırsız görsel tuvalinde aynı odada oturuyormuş gibi etkileşim kurun. Her takım eylemi, Önizleme Senkronizasyonu özelliği ile gerçek zamanlı olarak senkronize edilir ve yorum ve tartışma konuları fikir paylaşımı, geri bildirim sağlama ve iş akışını sürdürme imkanı sunar.
Teknik ve yaratıcı zorlukların üstesinden gelmek için 50'den fazla diyagram örneği ve 1000 şablon türü arasından seçim yapın. Creately ayrıca fare izleme ve video görüşmeleri sunarak, başka bir işbirliği katmanı ekler ve tüm üyelerin bağlantıda kalmasını sağlar.
Creately'nin en iyi özellikleri
- Kapsamlı şablon kitaplığından seçim yapın
- Akış şemaları, zihin haritaları, organizasyon şemaları ve tel kafesler oluşturun
- Veritabanlarını, elektronik tabloları ve harici araçları birbirine bağlamak için iki yönlü senkronizasyondan yararlanın
- Verimli proje planlaması için Microsoft Teams, Slack ve Confluence ile entegre edin
Creately sınırlamaları:
- Karmaşık diyagramlar arayüzü karmaşık hale getirebilir ve yavaşlatabilir
- Yorumlar oluşturulabilir veya silinebilir, ancak düzenlenemez
- Ücretsiz planda dışa aktarma ve işbirliği seçenekleri sınırlıdır
Creately fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Kişisel: Aylık 8 $
- Takım: Kullanıcı başına aylık 8 $
- İş: 149 $/ay
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Creately puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (1.300'den fazla yorum)
- Capterra: 4,4/5 (200'den fazla yorum)
10. Stormboard (Fikir üretme ve raporlama araçları için en iyisi)
Takım etkileşimleriniz çok dağınık veya düzensizse, Stormboard'u kullanın. Yapılandırılmamış etkileşimleri eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştüren, veri odaklı bir işbirliği ş Akışı platformudur.
Jira, Azure DevOps ve Rally gibi araçlarla canlı çift yönlü entegrasyonlar gibi gerçek zamanlı işbirliği özellikleri, sprintleri, bağımlılıkları ve öncelikleri yöneten çevik takımlar için yararlıdır.
StormAI, bir AI işbirliği aracıdır, beyin fırtınası, fikir üretme ve eylem planlamasını iyileştirerek işbirliğine dayalı tartışmalara katkıda bulunur.
Stormboard'un en iyi özellikleri
- PI planlama, risk yönetimi ve strateji geliştirme gibi proje yönetimi araçlarına erişin
- Verileri kaybetmeden dışa aktarılabilir raporlar, görev özetleri ve elektronik tablo analizleri oluşturun
- Kullanıcı dostu arayüzü ile fikirleri önceliklendirin, gruplandırın ve ilerleme kaydedin
- Beyin fırtınası, zihin haritaları ve stratejik planlama için dijital beyaz tahtasını kullanın
Stormboard sınırlamaları
- Beyaz tahta, sınırlı özelleştirme seçeneklerine sahiptir
- Kullanıcılar, önemli yer imlerini araca kaydedemez
- Sınırlı sayıda koltuk ve lisans mevcuttur
Stormboard fiyatlandırması
- Kişisel: Sonsuza Kadar Ücretsiz
- İş: Kullanıcı başına 10 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Stormboard puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (70+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (40+ yorum)
Gerçek kullanıcılar Stormboard hakkında ne diyor?
Ana stormboard'um, her yere götürebileceğim dijital beyaz tahtam olarak kullanılıyor. Burada, yeni bir iş kuran bir şirketin genel müdürü olarak yapmam gerekenleri listeliyor, fikirlerimi biriktiriyor, planlar yapıyor, organize ediyor ve stratejiler geliştiriyorum. Artık stormboard'umu Google Çalışma Alanı'ma (belgeler) bağlayabildiğim için, önemli belgeleri stormboard'uma ekleyebiliyor ve bunlara hızlıca erişebiliyorum.
Ana stormboard'um, her yere götürebileceğim dijital beyaz tahtam olarak kullanılıyor. Yeni bir iş kurmanın genel müdürü olarak yapmam gerekenleri listelediğim, fikirlerimi topladığım, planladığım, organize ettiğim ve stratejiler oluşturduğum yer burası. Artık stormboard'umu Google Çalışma Alanı'na (belgeler) bağlayabildiğim için, önemli belgeleri stormboard'uma ekleyebiliyor ve bunlara hızlıca erişebiliyorum.
🧠 İlginç Bilgi: Ofis çalışanlarının %42'si zamanının bir kısmını diğer ekip üyeleri ve iş arkadaşlarıyla işbirliği yaparak geçiriyor. %28'i diğerleriyle yüz yüze çalışırken, %14'ü sanal olarak işbirliği yapıyor.
Görsel İşbirliği ve İletişim için ClickUp'ı Kullanmaya Başlayın
Doğru işbirliği aracını seçmek, arayüzün ötesine geçer — takımınızın iş akışıyla entegre olmalı ve verimliliği artırmalıdır. Klaxoon etkileşimli atölyeler için mükemmel olsa da, ClickUp gibi araçlar daha kapsamlı bir özellik aralığı sunar.
Veri korumanın yanı sıra, eksiksiz bir proje ve takım yönetimi iş akışı sunarak, yönetmek, beyin fırtınası yapmak ve fikir üretmek isteyen takımlar için ideal bir alternatif haline getirir.
200'den fazla entegrasyon ve çalışma alanınızı barındırmak için birleşik bir alan sunan ClickUp, takım işbirliğini kolaylaştırır ve takım çalışmasını daha eğlenceli hale getirir.
ClickUp'a bugün ücretsiz kaydolun ve kendiniz deneyimleyin!