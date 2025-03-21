2025'in En İyi 10 Klaxoon Alternatifi ve Rakibi

Uzaktan takım toplantısı sırasında bir kalem alıp ekran paylaşımının her yerine notlar yazmak istediğiniz oldu mu hiç? Sanal tuval ile bunu yapabilirsiniz!

İş konumunuz sürekli değişirken, takımınızla beyin fırtınası yapmak değişmez. En azından dijital beyaz tahtalarla herkes aynı anda fikirlerini paylaşabilir ve yaratıcı olabilir.

Örneğin, Klaxoon, sezgisel bir kullanıcı arayüzü ve etkileşimli özelliklere sahip popüler bir görsel işbirliği yazılımıdır. Başlatacağınız bir projeniz veya eğiteceğiniz bir takımınız varsa, bu yazılımı kullanabilirsiniz.

Ancak, daha iyi entegrasyon yetenekleri, dışa aktarma seçenekleri vb. istediğiniz günler de olmuştur. Sizi anlıyoruz! Bu liste, proje planlama ve görsel işbirliği gereksinimlerinize en uygun seçeneği bulmanıza yardımcı olacak 10 Klaxoon alternatifini ayrıntılı olarak sunar.

Deneme ve hataları atlayın, ideal çözümünüzü burada keşfedin.

⏰60 saniyelik özet İşbirliğini ve yaratıcı beyin fırtınasını geliştirmek için Klaxoon'a alternatif 10 ürünü hızlıca inceleyin: : Beyin fırtınası, işbirliği ve proje yönetimi için en iyisi ClickUp: Beyin fırtınası, işbirliği ve proje yönetimi için en iyisi Miro: İşbirliği, planlama ve yönetim için en iyisi FigJam: Etkileşimli beyin fırtınası ve tasarım işbirliği için en iyisi MS Beyaz Tahta: Microsoft ekosisteminde çalışan takımlar için en iyisi Mural: Yaratıcı atölyeler ve tasarım odaklı düşünme için en iyisi Collaboard: Birden fazla cihazda çalışmak için en iyisi Lucidspark: Diyagram oluşturma ve görev yönetimi için en iyisi Sketch: Gerçek zamanlı tasarım, geri bildirim ve geliştirici devri için en iyisi Creately: Görsel proje planlaması için en iyisi Stormboard: Fikir üretme ve raporlama araçları için en iyisi

Klaxoon Sınırlamaları: Neden Bir Alternatife İhtiyacınız Var?

klaxoon aracılığıyla

Proje yöneticisi, çevik koç veya takım yöneticisi olun, Klaxoon işbirliği ihtiyaçlarınızı karşılayabilir. Bir durumu değerlendirmek için anketler oluşturabilir, takım üyeleriyle geri bildirim alışverişinde bulunabilir veya hızlı çözümler için şablon kitaplığına erişebilirsiniz

Ancak, alternatif AI beyaz tahta araçları aramanıza neden olabilecek birkaç sınırlaması vardır:

Özellik seti kapsamlı olmakla birlikte, yeni kullanıcılar için biraz karmaşık gelebilir

Birden fazla özellik nedeniyle kullanıcı arayüzü karmaşık hale gelebilir

Daha küçük takımlar için bu araç pahalı olabilir

Klipart kitaplığı ve gerçekleştirilen eylemlerin sürüm geçmişi yoktur

Klaxoon Pano kategorisi seçenekleri ve renk fikirleri sınırlıdır

Gerekli noktada bir Post-it notu oluşturmak zor olabilir

Özellikler, kullanmakta olduğunuz mevcut araçlarla çakışabilir ve bu da karışıklığa ve gereksizliğe yol açabilir

Klaxoon Alternatiflerine Genel Bakış

Klaxoon'un 10 alternatifine ve farklı kullanım alanlarına hızlı bir genel bakış.

Klaxoon alternatifi Kullanım örneği En iyisi ClickUp Beyin fırtınası, işbirliği ve proje yönetimi Serbest çalışanlar, yeni kurulan şirketler, küçük işletmeler, kurumsal şirketler Miro İşbirliği, planlama ve yönetim Yaratıcı takımlar, ürün yöneticileri, kurumsal FigJam Etkileşimli beyin fırtınası ve tasarım işbirliği UX/UI tasarımcıları, yaratıcı takımlar, tasarım stüdyoları MS Beyaz Tahta Microsoft ekosistemi ile işbirliği İşbirliği için Microsoft Teams kullanan takımlar Mural Yaratıcı atölyeler ve tasarım odaklı düşünme Kolaylaştırıcılar, ürün yöneticileri, tasarım takımları Collaboard Tartışmaları eyleme geçirilebilir planlara dönüştürün Birden fazla cihazda iş yapın Lucidspark Diyagram oluşturma ve görev yönetimi Tasarım ekipleri, proje yöneticileri, iş stratejistleri Sketch Gerçek zamanlı tasarım, geri bildirim ve geliştirici devri UI/UX tasarımcıları, kreatif ajanslar Creately Görsel proje planlama Tasarımcılar, ürün yöneticileri, teknik sektörlerdeki takımlar Stormboard Fikir üretme ve raporlama araçları Yaratıcı takımlar, eğitimciler, proje takımları

Kullanabileceğiniz En İyi 10 Klaxoon Alternatifi

Takım işbirliği, müşteri memnuniyetini %41 ve satışları %27 artırabilir.

Bu Klaxoon alternatifleri, daha fazla esneklik, basit ve sezgisel arayüzler ve diğer birçok avantaj ile etkili takım işbirliği vaat ediyor.

Ekip çalışmanızı iyileştirmek için en iyi platformu seçmeye hazır mısınız?

1. ClickUp (Beyin fırtınası, işbirliği ve proje yönetimi için en iyisi)

ClickUp Beyaz Tahtaların işbirliği özelliklerini kullanarak takımınızla fikir üretin

Klaxoon'un en iyi alternatiflerinden biri, proje yönetimi, bilgi paylaşımı ve sohbeti bir araya getiren, otomatikleştirilmiş iş akışları için yapay zeka ile desteklenen, iş için her şeyi içeren uygulama ClickUp'tır.

ClickUp Beyaz Tahtalar

ClickUp Beyaz Tahtalar, görevlere, sohbetlere ve belgelere bağlanarak her fikri bir konseptten eyleme dönüştürür. Sürükle ve bırak özelliğini kullanarak konseptleri, süreçleri ve iş akışlarını görsel olarak haritalandırın.

Gömülü belgeler ve görevler gerçek zamanlı güncellemeler sağlar; herhangi bir fikir bir göreve dönüştürülebilir ve belirli projelere bağlanabilir. Bağlantı paylaşımı ve PDF dışa aktarma seçenekleriyle dış paydaşları bile döngüye dahil edebilirsiniz. (İşlerinizi referans için arşivlemek istiyorsanız da bu harika bir özelliktir).

En önemli özelliği mi? Fikirleri anında görselleştiren yapay zeka destekli bir görüntü oluşturucu! Yaratıcı destek için nasıl?

ClickUp Beyaz Tahtalarındaki AI Görüntü oluşturucuyu kullanarak yaratıcı fikirlerinizi görsel olarak ifade edin

ClickUp Zihin Haritaları

ClickUp Zihin Haritanızı özel ihtiyaçlarınızı karşılamak ve görevlerinizi takip etmek için özelleştirin

ClickUp Zihin Haritaları, büyük fikirleri yönetilebilir parçalara bölerek karmaşık projeleri basitleştirir. Renk kodlu bağlantılar ve basamaklı görünümler gibi özelleştirme seçenekleri, görevler veya fikirler arasındaki ilişkileri görselleştirmeyi basitleştirir.

Takımlar, tek tıklamayla Yeniden Düzenle özelliği sayesinde haritaları hızlı bir şekilde yeniden düzenleyebilir ve manuel ayarlamalar yapmadan yapılandırma sağlayabilir.

Proje Yönetimi Çözümleri için ClickUp

ClickUp Pano Görünümünde görevleri duruma göre gruplandırın

Fikirleriniz görevlere dönüştüğünde, Proje Yönetimi Çözümleri için ClickUp ile uygulama ve takip çok daha kolay hale gelir.

Özelleştirilebilir görünümler, gerçek zamanlı gösterge panelleri ve otomatik iş akışları, takımların üretkenliğini ve işlerin yolunda gitmesini sağlar. Gantt grafikleri ve Kanban panoları gibi ClickUp'ın etkileşimli araçlarıyla işleri organize etmek sorunsuz ve hatta eğlenceli hale gelir

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp Sohbet'teki AI CatchUp ile önceki sohbetlerden önemli güncellemelerin ve eyleme geçirilebilir öğelerin kişiselleştirilmiş özetlerini alın

Atanan yorumları tek bir düzenli alanda görüntüleyin, yönetin ve çözün

ClickUp Otomasyonları ile görev atamaları ve durum güncellemeleri gibi tekrarlayan süreçleri otomatikleştirin

Hedef İzleme özelliğini kullanarak sayısal, parasal veya doğru/yanlış hedeflerle başarıyı tanımlayın

Zaman çizelgeleri, takvim görünümleri ve sprint izleme gibi araçlarla projeleri etkili bir şekilde planlayın ve yönetin

ClickUp sınırlamaları

Yeni başlayanlar için zor olabilir

ClickUp Fiyatlandırma

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 $

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

AccuWeather Ürün Müdürü Bazza Gilbert, ClickUp'ı değerlendirdi:

ClickUp, eşzamansız uyumu çok daha basit ve etkili hale getirdi. Hedefleri ve sonuçları özetlemek ve yapılandırmak için bir çerçeve oluşturarak, uzaktaki takımlar beklentileri anlayabilir ve durum güncellemelerini akıcı bir şekilde sağlayabilir. Beyaz tahtalarla beyin fırtınası yapmak, öncelikleri yeniden düzenlemek ve referans resimler eklemek vb. çok akıcıdır.

ClickUp, eşzamansız uyumu çok daha basit ve etkili hale getirdi. Hedefleri ve sonuçları özetlemek ve yapılandırmak için bir çerçeve oluşturarak, uzaktaki takımlar beklentileri anlayabilir ve durum güncellemelerini akıcı bir şekilde sağlayabilir. Beyaz tahtalarla beyin fırtınası yapmak, öncelikleri yeniden düzenlemek ve referans resimler eklemek vb. çok akıcıdır.

🧠 Eğlenceli Bilgi: Küresel işgücünün %36,08'i, çevrimiçi olarak takım üyeleriyle iletişim kurarken daha az çekingen hissettikleri için sanal işbirliğini yüz yüze işbirliğinden daha iyi buluyor.

2. Miro (İşbirliği, planlama ve yönetim için en iyisi)

miro aracılığıyla

Miro Intelligent Canvas ile projeleri düzenlemek ve görselleştirmek için tablolar, diyagramlar ve zaman çizelgeleri kullanın. Bu yapay zeka destekli işbirliği platformu, video/sesli kılavuzlar, etkileşimli etkinlikler ve otomatik özetler gibi özellikleri kullanarak beyin fırtınası oturumlarını saniyeler içinde prototiplere, özetlere ve planlara dönüştürür.

Takım üyeleri oturumlar sırasında fikirler, tasarımlar veya teklifler üzerinde oy kullanabilir, böylece işbirliğini görsel olarak ilgi çekici ve verimli tutarken toplu karar alma ve önceliklendirme olanağı sağlanır.

Miro'nun en iyi özellikleri

Pano üzerindeki görüntüyü alternatif metin oluşturarak açıklayın

Elinizle çizim yapın ve akıllı nesneler özelliğini etkinleştirerek Miro'nun çizimlerinizi güzelleştirmesine izin verin

Sunum modunu kullanarak her şeyi tam ekran görüntüleyin ve slayt gösterisi ile çalışıyormuş gibi hissedin

Her katılımcının sahip olduğu oy sayısını ve oylama oturumu için zaman sınırını belirleyin

Miro sınırlamaları

Çizgilerin boyutunu değiştirmek kalıcı hatalara neden olabilir

Önceki ayarları kaydetmediği için ok ayarlarını sürekli yeniden yapılandırmak gerekiyor

CTRL+Z veya geri alma, ortak fikir üretme sırasında çalışmayı durdurur

Miro fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 10 $'dan başlayan fiyatlarla

İş: Kullanıcı başına aylık 20 $'dan başlayan fiyatlarla

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Miro puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (7.100+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (1.600+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Miro hakkında ne diyor?

Miro, bir iki yıl önce beni kendine hayran bıraktı ve şu anda en çok kullandığım beyaz tahta aracı. En büyük zorluğum, diğerlerinin benimle yaptığımız toplantılar dışında da kullanmasını sağlamak.

Miro, bir iki yıl önce beni kendine hayran bıraktı ve şu anda en çok kullandığım beyaz tahta aracı. En büyük zorluğum, diğerlerinin benimle yaptığımız toplantılar dışında da kullanmasını sağlamak.

➡️ Ayrıca okuyun: Görsel Proje Yönetimi için Kapsamlı Kılavuz

3. FigJam (Etkileşimli beyin fırtınası ve tasarım işbirliği için en iyisi)

figJam aracılığıyla

Büyük bir takımınız var ve hepsini barındırabilecek bir platform bulamıyor musunuz? FigJam, sınırsız sayıda işbirlikçiyi ağırlar. Karmaşık iş akışlarını düzenler, kullanıcı yolculuklarını haritalandırır ve yapışkan notlar, sesli notlar ve tepkilerle anında geri bildirim paylaşır. FigJam, Miro alternatifi olarak da kullanılabilir.

FigJam'in en iyi özellikleri

Jira ve Figma gibi araçlarla iş akışını merkezileştirin

FigJam'i kullanarak diyagramlar oluşturun ve süreçleri görselleştirin

Fikirleri hayata geçirmek ve herkesi sürece dahil etmek için yol haritaları, geriye dönük değerlendirmeler ve zaman çizelgeleri için şablonları kullanın

Planları görselleştirin, Gantt grafikleri oluşturun ve özel iş akışı bileşenlerini entegre edin

FigJam sınırlamaları

Entegrasyonları bulmak zor olabilir

FigJam dosyası için bağlantı paylaşımı karmaşıktır

Özel şekiller, gradyanlar veya desenler eklemek yasaktır

FigJam fiyatlandırması

Ücretsiz

Profesyonel: Aylık 5 $ / tam koltuk

Organizasyon: Tam koltuk başına aylık 5 $

Enterprise: Tam koltuk başına aylık 5 ABD doları

FigJam puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (30+ yorum)

Gerçek kullanıcılar FigJam hakkında ne diyor?

Figjam kullanıyorum ve her şeyin uyumlu olduğundan emin olmak için oluşturduktan sonra bir referans kılavuzu kullanmak inanılmaz derecede yararlı. Ayrıca, paydaşların 100 sayfalık bir Word belgesini ellerine vermekten veya anketi defalarca önizlemelerini istemekten daha iyi bir şekilde anketin akışını görmelerine yardımcı oluyor.

Figjam kullanıyorum ve her şeyin uyumlu olduğundan emin olmak için oluşturduktan sonra bir referans kılavuzu kullanmak inanılmaz derecede yararlı. Ayrıca, paydaşların 100 sayfalık bir Word belgesini ellerine vermekten veya anketi defalarca önizlemelerini istemekten daha iyi bir şekilde anketin akışını görmelerine yardımcı oluyor.

➡️ Ayrıca okuyun: En İyi FigJam Alternatifleri ve Rakipleri

4. MS Beyaz Tahta (Microsoft ekosisteminde çalışan takımlar için en iyisi)

mS Beyaz Tahta aracılığıyla

Microsoft Teams ile çalışıyor ve Beyaz Tahta kullanarak işbirliği yapmak mı istiyorsunuz? Teams ile entegre olan Microsoft Beyaz Tahta, takımların yaratıcılıklarını akışa sokabilecekleri etkileşimli bir tuval sunar.

Tepkiler, yapışkan notlar ve özelleştirilebilir şablonlar gibi özellikler, düşüncelerin paylaşımını ve yapılandırılmasını görsel olarak kolaylaştırır. Ayrıca, "Resim Ekle" seçeneği, illüstrasyonlar ve etkileşimler için alan sağlayan birçok avantajdan bir diğeridir.

MS Beyaz Tahta'nın en iyi özellikleri

Beyin fırtınası, Kanban panoları ve takım toplantıları gibi görevler için şablonları kullanın

Hangi takım üyesinin hangi girdiyi eklediğini kontrol edin ve tam şeffaflığı koruyun

Birden fazla cihazda tek bir pano üzerinde ortak yazarlık yapın

Hassas çizim ve eskizler için gelişmiş kalem araçlarını kullanın

MS Beyaz Tahta sınırlamaları

Microsoft Teams'in şablonları ve görsel beyaz tahtaları kalite açısından yetersizdir

Seçim aracı kullanıcı dostu değildir

Yazı tipleri için sınırlı biçimlendirme seçenekleri

MS Beyaz Tahta Fiyatlandırma

MS Teams'in bir parçası olarak mevcuttur

MS Beyaz Tahta puanları ve yorumları

G2: 4,0/5 (40+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (150+ yorum)

💡Pro İpucu: Ayarlar'da "diğer katılımcılar düzenleyebilir" seçeneğini devre dışı bırakarak MS Beyaz Tahtanızı "salt okunur" hale getirin. Hızlı kurulum: Ayarlar menüsü → "Diğer katılımcılar düzenleyebilir" anahtarını kapatın → Tamamlandı! Toplantı bittikten sonra bile panonuz kilitli kalır.

5. Mural (Yaratıcı atölyeler ve tasarım odaklı düşünme için en iyisi)

mural aracılığıyla

Beyin fırtınası ve planlamayı hızlı ve eğlenceli hale getiren etkileşimli beyaz tahtalar ve önceden oluşturulmuş zihin haritası şablonları için Mural'ı kullanın.

Ayrıca, herkesin uyumlu çalışmasına yardımcı olan Microsoft Teams ve Google Çalışma Alanı ile sorunsuz entegrasyonunu da takdir edeceksiniz. Aracın kullanıcı yolculuklarını haritalama ve görevleri önceliklendirme yeteneği önemli bir avantajdır ve verimli takım çalışması için değerli bir varlıktır.

Mural'ın en iyi özellikleri

AI tarafından önerilen içgörüler ve ipuçlarıyla beyin fırtınasını hızlandırın

Geniş şablon kitaplığını kullanarak iş akışlarınızı ayarlayın

Müşterilerle görüşme sırasında süreç haritalarını düzenleyerek daha fazla esneklik elde edin

AI özetleriyle tartışmaları anında anahtar noktalar ve eylem öğelerine yoğunlaştırın

Mural sınırlamaları

Diğer iş zekası araçlarıyla entegrasyonlar sınırlıdır

Hacimli duvar resimleri kullanıcının cihazını yavaşlatabilir

Sayfaları çalışma alanlarına ve odalara gruplamak kafa karıştırıcı olabilir ve tekrar tekrar kontrol etme ihtiyacını doğurabilir

Mural fiyatlandırması

Ücretsiz

Team+: Kullanıcı başına aylık 12

İş: 17,99 $/ay kullanıcı başına

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Mural puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (1.380 yorum)

Capterra: 4,6/5 (130 yorum)

➡️ Ayrıca okuyun: Beyin Fırtınası Şablonları ve Teknikleri

📮ClickUp Insight: Bilgi çalışanlarının %92'si, sohbet, e-posta ve elektronik tablolara dağılmış önemli kararları kaybetme riskiyle karşı karşıyadır. Kararları yakalamak ve izlemek için birleşik bir sistem olmadan, kritik iş içgörüleri dijital gürültüde kaybolur. ClickUp'ın Görev Yönetimi özellikleriyle, artık bu konuda endişelenmenize gerek yok. Tek bir tıklama ile sohbet, görev yorumları, belgeler ve e-postalardan görevler oluşturun!

6. Collaboard (Birden fazla cihazda çalışmak için en iyisi)

collaboard aracılığıyla

Collaboard, sınırsız katılımcıyı destekleyerek verimli ekip çalışması sağlar. Entegrasyon seçenekleri ve dışa aktarma özellikleri de tartışmaların eyleme geçirilebilir sonuçlara dönüşmesini sağlar. Kullanıcılar, uzaktan veya karma bir ortamda çalışırken çizim yapabilir, yapışkan notlar ekleyebilir ve fikirleri görsel olarak düzenleyebilir.

Collaboard'un en iyi özellikleri

PDF'ler ve yüksek kaliteli görüntü dosyaları dahil olmak üzere içeriği zahmetsizce içe ve dışa aktarın

Sorunsuz iş akışları için Microsoft Teams, Cisco Webex, Nextcloud, Jira ve diğerleriyle entegre edin

Yerleşik sunum modu ile video görüşmeleri sırasında fikirlerinizi etkileşimli bir şekilde sunun

Collaboard sınırlamaları

Zihin haritalama özelliği rakiplere kıyasla temel düzeydedir

Düzenleme seçenekleri sınırlı görünebilir

Collaboard fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Collaboard puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (80+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (60'tan fazla yorum)

👀 Biliyor muydunuz? İnsanların %63'ü iş kurulumlarındaki iletişim sorunları nedeniyle zaman kaybettiklerini düşünüyor.

7. Lucidspark (Diyagram oluşturma ve görev yönetimi için en iyisi)

lucidspark aracılığıyla

Lucidspark'ta ürün içi sohbet ve emojiler kullanarak gerçek zamanlı iletişim kurun. Oturumlar sırasında işlerinizi takip etmek ve uyumu sağlamak için "başkalarını bana çağır" özelliğini kullanın. Sonsuz tuval, serbest çizim ve yapışkan notlar ile Lucidspark eksiksiz bir etkileşimli araç haline gelir.

Lucidspark'ın en iyi özellikleri

Dinamik tablo özelliği ile desteklenen etiketleme, gruplama ve sıralama işlevlerini kullanarak fikirleri düzenleyin ve yapılandırın

İş akışları, sprint planlaması ve kullanıcı yolculuğu haritalama şablonlarıyla daha hızlı çalışın

Efsane ve semboller için önceden yazılmış kullanım talimatlarından öğrenin

Breakout panoları özelliğini kullanarak odaklanmış grup tartışmaları düzenleyin

Lucidspark sınırlamaları

Sınırlı şablon ve şekil seçenekleri

Ücretsiz deneme sürümü, aynı anda yalnızca 3 belge güncellemesine izin verir

Lucidspark fiyatlandırması

Ücretsiz

Bireysel: 9 $/kullanıcı

Takım: 10 $/kullanıcı

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Lucidspark puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: 4,7/5 (300'den fazla yorum)

8. Sketch (Gerçek zamanlı tasarım, geri bildirim ve geliştirici devri için en iyisi)

sketch aracılığıyla

Sketch ile birden fazla takım aynı belge üzerinde çalışarak yaratıcı bir süreç geliştirebilir. Uygulama içi yorumlama özelliği ile doğrudan tuval veya prototipler üzerinde geri bildirim sağlayın ve şablonları kullanarak uygulama maketlerinden eksiksiz web sitelerine kadar yüksek kaliteli tasarımlar oluşturun.

Sketch'in en iyi özellikleri

Gereksiz karmaşıklıklar olmadan yüksek kaliteli maketler oluşturun

Senkronize yorumlar ve devretme özellikleri gibi gerçek zamanlı işbirliği araçlarıyla herkesin aynı sayfada kalmasını sağlayın

Katmanların ve diğer nesnelerin oluşturulmasını otomatikleştirin

Değişiklikleri izleyin, izinleri yönetin ve tasarımları izleyicilerle veya paydaşlarla kolayca paylaşın

Sketch sınırlamaları

Bu araç iPad'de kullanılamadığından, tasarımcılar için esneklik sınırlıdır

Karmaşık 3D modelleme özellikleri yoktur

Sketch'te bulut depolama yok

Sketch fiyatlandırması

Standart: Düzenleyici başına aylık 12 $

Yalnızca Mac lisansı: koltuk başına 120 $

İş: Düzenleyici başına aylık 22 $

Sketch puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (1.200'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (800'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Sketch hakkında ne diyor?

Geniş bir eklenti kütüphanesi, animasyon, kod dışa aktarma ve profesyonel yazım gibi görevleri mümkün kılan işlevselliğini artırır. Takımlar için Sketch gibi araçlarla tasarımcılar dosyalarda aynı anda işbirliği yapabilir.

Geniş bir eklenti kitaplığı, animasyon, kod dışa aktarma ve profesyonel yazım gibi görevleri mümkün kılan işlevselliği artırır. Takımlar için Sketch gibi araçlarla tasarımcılar dosyalarda aynı anda işbirliği yapabilir.

9. Creately (Görsel proje planlama için en iyisi)

via Creat ely

Creately'nin sınırsız görsel tuvalinde aynı odada oturuyormuş gibi etkileşim kurun. Her takım eylemi, Önizleme Senkronizasyonu özelliği ile gerçek zamanlı olarak senkronize edilir ve yorum ve tartışma konuları fikir paylaşımı, geri bildirim sağlama ve iş akışını sürdürme imkanı sunar.

Teknik ve yaratıcı zorlukların üstesinden gelmek için 50'den fazla diyagram örneği ve 1000 şablon türü arasından seçim yapın. Creately ayrıca fare izleme ve video görüşmeleri sunarak, başka bir işbirliği katmanı ekler ve tüm üyelerin bağlantıda kalmasını sağlar.

Creately'nin en iyi özellikleri

Kapsamlı şablon kitaplığından seçim yapın

Akış şemaları, zihin haritaları, organizasyon şemaları ve tel kafesler oluşturun

Veritabanlarını, elektronik tabloları ve harici araçları birbirine bağlamak için iki yönlü senkronizasyondan yararlanın

Verimli proje planlaması için Microsoft Teams, Slack ve Confluence ile entegre edin

Creately sınırlamaları:

Karmaşık diyagramlar arayüzü karmaşık hale getirebilir ve yavaşlatabilir

Yorumlar oluşturulabilir veya silinebilir, ancak düzenlenemez

Ücretsiz planda dışa aktarma ve işbirliği seçenekleri sınırlıdır

Creately fiyatlandırması

Ücretsiz

Kişisel: Aylık 8 $

Takım: Kullanıcı başına aylık 8 $

İş: 149 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Creately puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (1.300'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (200'den fazla yorum)

stormboard aracılığıyla

Takım etkileşimleriniz çok dağınık veya düzensizse, Stormboard'u kullanın. Yapılandırılmamış etkileşimleri eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştüren, veri odaklı bir işbirliği ş Akışı platformudur.

Jira, Azure DevOps ve Rally gibi araçlarla canlı çift yönlü entegrasyonlar gibi gerçek zamanlı işbirliği özellikleri, sprintleri, bağımlılıkları ve öncelikleri yöneten çevik takımlar için yararlıdır.

StormAI, bir AI işbirliği aracıdır, beyin fırtınası, fikir üretme ve eylem planlamasını iyileştirerek işbirliğine dayalı tartışmalara katkıda bulunur.

Stormboard'un en iyi özellikleri

PI planlama, risk yönetimi ve strateji geliştirme gibi proje yönetimi araçlarına erişin

Verileri kaybetmeden dışa aktarılabilir raporlar, görev özetleri ve elektronik tablo analizleri oluşturun

Kullanıcı dostu arayüzü ile fikirleri önceliklendirin, gruplandırın ve ilerleme kaydedin

Beyin fırtınası, zihin haritaları ve stratejik planlama için dijital beyaz tahtasını kullanın

Stormboard sınırlamaları

Beyaz tahta, sınırlı özelleştirme seçeneklerine sahiptir

Kullanıcılar, önemli yer imlerini araca kaydedemez

Sınırlı sayıda koltuk ve lisans mevcuttur

Stormboard fiyatlandırması

Kişisel: Sonsuza Kadar Ücretsiz

İş: Kullanıcı başına 10 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Stormboard puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (70+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (40+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Stormboard hakkında ne diyor?

Ana stormboard'um, her yere götürebileceğim dijital beyaz tahtam olarak kullanılıyor. Burada, yeni bir iş kuran bir şirketin genel müdürü olarak yapmam gerekenleri listeliyor, fikirlerimi biriktiriyor, planlar yapıyor, organize ediyor ve stratejiler geliştiriyorum. Artık stormboard'umu Google Çalışma Alanı'ma (belgeler) bağlayabildiğim için, önemli belgeleri stormboard'uma ekleyebiliyor ve bunlara hızlıca erişebiliyorum.

Ana stormboard'um, her yere götürebileceğim dijital beyaz tahtam olarak kullanılıyor. Yeni bir iş kurmanın genel müdürü olarak yapmam gerekenleri listelediğim, fikirlerimi topladığım, planladığım, organize ettiğim ve stratejiler oluşturduğum yer burası. Artık stormboard'umu Google Çalışma Alanı'na (belgeler) bağlayabildiğim için, önemli belgeleri stormboard'uma ekleyebiliyor ve bunlara hızlıca erişebiliyorum.

🧠 İlginç Bilgi: Ofis çalışanlarının %42'si zamanının bir kısmını diğer ekip üyeleri ve iş arkadaşlarıyla işbirliği yaparak geçiriyor. %28'i diğerleriyle yüz yüze çalışırken, %14'ü sanal olarak işbirliği yapıyor.

Görsel İşbirliği ve İletişim için ClickUp'ı Kullanmaya Başlayın

Doğru işbirliği aracını seçmek, arayüzün ötesine geçer — takımınızın iş akışıyla entegre olmalı ve verimliliği artırmalıdır. Klaxoon etkileşimli atölyeler için mükemmel olsa da, ClickUp gibi araçlar daha kapsamlı bir özellik aralığı sunar.

Veri korumanın yanı sıra, eksiksiz bir proje ve takım yönetimi iş akışı sunarak, yönetmek, beyin fırtınası yapmak ve fikir üretmek isteyen takımlar için ideal bir alternatif haline getirir.

200'den fazla entegrasyon ve çalışma alanınızı barındırmak için birleşik bir alan sunan ClickUp, takım işbirliğini kolaylaştırır ve takım çalışmasını daha eğlenceli hale getirir.

ClickUp'a bugün ücretsiz kaydolun ve kendiniz deneyimleyin!