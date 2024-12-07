İş Akışlarınızı İyileştirmek için En İyi 10 AI Beyaz Tahta Aracı

Şunu hayal edin: Sanal bir toplantıdasınız, herkesin fikirlerini toplamaya çalışıyorsunuz, ancak grafikler ve post-it'ler dağınık ve beyin fırtınasında ortaya atılan fikirlerin yarısı kaybolmuş veya yanlış kaydedilmiş.

Beyaz tahtanız not tutmaktan daha fazlasını yapabilseydi ne olurdu? AI beyaz tahta araçları, fikirleri zahmetsizce düzenlemenize, görselleştirmenize ve birbirine bağlamanıza yardımcı olarak işbirliğini sorunsuz ve odaklanmış hale getirir.

Bu blogda, beyin fırtınası oturumlarınızı daha verimli ve ilgi çekici hale getirmek için on AI çevrimiçi beyaz tahta aracını inceleyeceğiz. 📝

⏰ 60 saniyelik özet İşte bugün mevcut en iyi 10 AI beyaz tahta aracının özeti: ClickUp: AI beyaz tahta oluşturma ve iş akışı otomasyonu için en iyisi FigJam: Yaratıcı işbirliği ve beyin fırtınası için en iyisi Mural: Uzaktan beyin fırtınası ve planlama için en iyisi Explain Everything Beyaz Tahta: Etkileşimli dersler ve sunumlar oluşturmak için en iyisi Google Jamboard: Basit işbirliği ve not alma için en iyisi Miro: Görsel işbirliği ve fikir üretimi için en iyisi Microsoft Beyaz Tahta: İşbirliğine dayalı beyin fırtınası ve gerçek zamanlı fikir paylaşımı için en iyisi Stormboard: Takım fikirlerini düzenlemek ve önceliklendirmek için en iyisi Ziteboard: Çizim tanıma özelliği ile gerçek zamanlı işbirliği için en iyisi Limnu: Sezgisel özellikleriyle uzaktan beyaz tahta kullanımı için en iyisi

AI özelliklerine sahip en iyi beyaz tahta yazılımını ararken, takımınızın beyin fırtınası ve işbirliği oturumlarını geliştirmek için şu özellikleri göz önünde bulundurun:

Kullanıcı dostu arayüz: Sezgisel ve gezinmesi kolay AI Beyaz Tahta araçlarını bulun, böylece takımınız yazılımı anlamaya çalışmak yerine fikirlerine odaklanabilir

Gerçek zamanlı işbirliği: AI Beyaz Tahta araçlarınızda herkesin katkıda bulunmasını ve güncellemeleri anında görmesini sağlayarak, takımınızın nerede olursa olsun aynı sayfada kalmasına yardımcı olun

Diğer araçlarla entegrasyon: Proje planlama, tasarım veya belge araçları gibi mevcut uygulamalarınızla bağlantı kuran AI Beyaz Tahta araçlarını seçerek sorunsuz bir deneyim yaşayın

Çeşitli şablonlar ve şekiller: Fikirlerinizi sunarken ve düşüncelerinizi düzenlerken esneklik sağlayan, geniş bir Fikirlerinizi sunarken ve düşüncelerinizi düzenlerken esneklik sağlayan, geniş bir beyaz tahta şablonu ve şekil aralığına sahip bir araç tercih edin

Erişilebilirlik ve cihaz uyumluluğu: Aracın tüm cihazlarda ve platformlarda çalıştığından emin olun, böylece takımdaki herkes katılabilir

Beyin fırtınası oturumlarınızı bir üst seviyeye taşımaya hazır mısınız?

Görsel proje yönetimini geliştirmek için en iyi on seçeneğin özetini burada bulabilirsiniz. 👇

1. ClickUp (AI beyaz tahta oluşturma ve iş akışı otomasyonu için en iyisi)

ClickUp, takımların görevleri organize etmesine, iş akışlarını otomatikleştirmesine ve işbirliğini geliştirmesine destek olan iş için her şeyi içeren bir uygulamadır. Nasıl mı? Fikirlerinizi, görevlerinizi, belgelerinizi ve sohbetlerinizi bir araya getirerek, işiniz ve iş hakkındaki konuşmalarınız artık birbirinden kopuk kalmaz! Ayrıca, beyin fırtınasını basitleştiren, verimliliği artıran ve kavramları eyleme geçirilebilir görevlere dönüştüren gelişmiş AI yeteneklerini de entegre eder.

ClickUp'ın cazibesinin merkezinde, takımların beyin fırtınası yapma ve planlama şeklini yeniden tanımlayan iki özellik bulunmaktadır:

ClickUp Beyaz Tahtalar

ClickUp Beyaz Tahtaları, işbirliğine dayalı, gerçek zamanlı beyin fırtınasını kolaylaştırır. Takımların fikirlerini görsel olarak paylaşabileceği dijital bir çalışma alanı görevi görür ve herkesin birlikte katkıda bulunabileceği, yorum yapabileceği ve planları geliştirebileceği bir alan sunar.

ClickUp Beyaz Tahtalar ile takımınızla birlikte beyin fırtınası yapın, organize olun ve birlikte yaratın

Geleneksel beyaz tahtalardan farklı olarak, modern ClickUp Beyaz Tahtalar görsel öğeleri doğrudan proje görevlerine bağlayarak fikir üretme ve uygulama arasındaki boşluğu kapatır. Yapışkan notlar ekleyebilir, fikirlerinize açıklama ekleyebilir ve ilgili belgeleri doğrudan çalışma alanına bağlayabilirsiniz. AI'yı görüntü oluşturmak için de kullanabilirsiniz!

ClickUp Beyaz Tahtalar ile fikirleri eyleme dönüştürün

Örneğin, bir ürün lansmanı toplantısı sırasında, takım üyeleri sorumluluk için belirli takım üyelerine etiketlenmiş fikirler, sorular ve eylem öğeleri ekleyebilir. Bu görseller, ClickUp içinde izlenebilen, güncellenebilen ve eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürülebilen canlı öğeler haline gelir.

Fikirler beyin fırtınasından doğrudan uygulamaya geçer ve takımınız sorunsuz bir şekilde ilerlemeye devam eder.

Beyaz Tahtaların dokunmatik arayüzü ile doğal hareketleri kullanarak doğrudan ekranda nesneleri çizebilir, çizim yapabilir ve değiştirebilirsiniz.

Beyaz tahta özelliği mi? Bayıldım. Bu araç, takım toplantılarında fikir üretmek veya belirli girişimler hakkında daha ayrıntılı bilgi vermek için sıklıkla kullanıldı.

Beyaz tahta özelliği mi? Bayıldım. Bu araç, takım toplantılarında fikir üretmek veya belirli girişimler hakkında daha ayrıntılı bilgi vermek için sıklıkla kullanıldı.

ClickUp Brain

ClickUp Brain, çalışma alanınızın her yerinden erişilebilen yapay zeka destekli bir araçtır. Takımların yaratıcı blokları aşmasına ve beyin fırtınası oturumlarını yapılandırılmış, eyleme geçirilebilir planlara dönüştürmesine yardımcı olur.

ClickUp Brain ile Beyaz Tahtalarda görseller oluşturun, fikirlerinizi anında hayata geçirin

ClickUp Brain'in Beyaz Tahtalar içinde doğrudan görüntü oluşturma özelliği, beyin fırtınanıza yeni bir yaratıcılık boyutu katar.

Planlama ve beyin fırtınası yaparken, Brain'den fikirlerinizi desteklemek için diyagramlar, grafikler veya diğer ilgili görseller gibi görseller oluşturmasını isteyebilirsiniz. Araçlar arasında geçiş yapmanıza veya görselleri manuel olarak tasarlamanıza gerek yoktur. Brain bunu sizin için halleder ve beyin fırtınası sürecinize yeni bir yaratıcılık katmanı ekler.

ClickUp Brain ile metinleri doğrudan Beyaz Tahtalardan görevlere dönüştürün

Brain ayrıca iş akışınızı analiz eder ve fikirlerinize göre görevler ve alt görevler oluştururken projenize en uygun şablonları önerir. Bu sayede, ivmenizi kaybetmeden beyin fırtınasından eyleme geçmeniz kolaylaşır.

ClickUp, eşzamansız uyumu çok daha basit ve etkili hale getirdi. Hedefleri ve sonuçları özetlemek ve yapılandırmak için bir çerçeve oluşturarak, uzaktaki takımlar beklentileri anlayabilir ve durum güncellemelerini akıcı bir şekilde sağlayabilir. Beyaz tahtalarla beyin fırtınası yapmak kolaydır, öncelikleri yeniden düzenlemek kolaydır ve referans resimler eklemek vb. işlemlerin tümü çok akıcıdır.

ClickUp, eşzamansız uyumu çok daha basit ve etkili hale getirdi. Hedefleri ve sonuçları özetlemek ve yapılandırmak için bir çerçeve oluşturarak, uzaktaki takımlar beklentileri anlayabilir ve durum güncellemelerini akıcı bir şekilde sağlayabilir. Beyaz tahtalarla beyin fırtınası yapmak kolaydır, öncelikleri yeniden düzenlemek kolaydır ve referans resimler eklemek vb. işlemlerin tümü çok akıcıdır.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Gerçek zamanlı işbirliği: Paylaşılan, etkileşimli bir alanda birlikte beyin fırtınası yapın ve fikirleri geliştirin, sorunsuz işbirliğini kolaylaştırın

Verimli görev yönetimi: Fikirleri hızlı bir şekilde net eylem öğelerine dönüştürerek farklı araçlar arasında geçiş yapma ihtiyacını azaltın

Kolaylaştırılmış ş Akışı: Görevleri kolayca atayın ve izleyin, beyin fırtınasından uygulamaya kadar sorunsuz ilerleme sağlayın

Yaratıcılık geliştirme: Tartışılan fikirlere derinlik ve netlik katan görsel öğeleri otomatik olarak oluşturun

Otomatik düzenleme: Fikirleri eyleme geçirilebilir görevler halinde düzenleyin, planlar geliştikçe her şeyin odaklanmasını ve yolunda gitmesini sağlayın

ClickUp sınırlamaları

Yeni kullanıcılar, ClickUp'ın birçok özelliği ve özelleştirme seçeneği arasında gezinmekte zorlanabilir

Beyaz tahtalar henüz mobil uygulamada kullanılamamaktadır

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana kullanıcı başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

📖 Ayrıca okuyun: Kullanım Örnekleri ile ClickUp Beyaz Tahtalar için Başlangıç Kılavuzu

2. FigJam (Yaratıcı işbirliği ve beyin fırtınası için en iyisi)

Figma tarafından oluşturulan FigJam, takımların görsel olarak işbirliği yapmasına ve fikir üretmesine yardımcı olmak için tasarlanmış etkileşimli bir çevrimiçi beyaz tahta sunar.

2021'de piyasaya sürülen FigJam, yapışkan notlar, oylama çıkartmaları ve şekiller gibi araçlarla gerçek zamanlı etkileşimi kolaylaştırır. Karmaşık projeleri ve iş akışlarını organize etmek için özellikle etkilidir ve takımların esnek bir ortamda yaratıcı görevleri yönetmesine olanak tanır.

FigJam'in en iyi özellikleri

AI destekli komut istemleriyle proje kurulumunu kolaylaştırmak için özel şablonlar oluşturun

FigJam dosyalarını ve notları otomatik olarak tematik gruplar halinde düzenleyerek desenleri tanıyın

İpuçlarına dayalı zihin haritaları, iş akışları veya geriye dönük değerlendirmeler için görsel çerçeveler oluşturun

Beyin fırtınası oturumlarından sonra anahtar çıkarımları ve uyumu netleştirmek için tartışmaları özetleyin

FigJam sınırlamaları

Üçüncü taraf araçlarla sınırlı entegrasyon, esnekliği kısıtlar

FigJam dosyalarında katman paneli yoktur

FigJam fiyatlandırması

Başlangıç Takımı: Ücretsiz

Profesyonel: Aylık 5 $/koltuk

Organizasyon: Koltuk başına aylık 5 $ (yıllık faturalandırılır)

Enterprise: Özel fiyatlandırma

FigJam puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (440+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (25+ yorum)

3. Mural (Uzaktan beyin fırtınası ve planlama için en iyisi)

Mural, beyin fırtınası yapmak, planlamak ve projeleri organize etmek isteyen takımlar için bir çevrimiçi beyaz tahta platformudur. Microsoft Teams, Slack ve Jira gibi popüler platformlarla entegre olarak çeşitli iş akışları için uygundur.

Bu araç, fikir görselleştirme ve etkili takım çalışmasına odaklanan uzaktan ve karma takımlar için idealdir.

Mural'ın en iyi özellikleri

Notlar oluşturun ve düzenleyin, beyin fırtınası oturumları sırasında manuel çabayı azaltın

Şablon oluşturma, eylem öğeleri atama ve işbirliği oturumlarını yönetme gibi rutin görevleri hızlandırın

Bağlantıları ortaya çıkarmak için zihin haritaları oluşturun ve yapışkan notları temaya göre gruplandırın

İşbirliği sırasında sağlam veri koruması ile gizlilik ve güvenliği sağlayın

Mural sınırlamaları

Projeler büyüdükçe büyük panoların yönetimi zorlaşabilir

Birden fazla işbirlikçiyle içerik açısından yoğun panoları işlerken performans yavaşlayabilir

Mobil deneyimde masaüstü sürümünde bulunan bazı özellikler yoktur

Mural fiyatlandırması

Ücretsiz

Takım: Üye başına aylık 12 $

İş: Üye başına aylık 18 $ (yıllık faturalandırılır)

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Mural puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (1370+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (130+ yorum)

💡 Profesyonel İpucu: Sadece daha fazla not eklemek yerine, yorum özelliğini kullanarak beyaz tahtadaki belirli fikirleri veya öğeleri tartışın. Bu, konuşmaların odaklanmasına yardımcı olur ve işbirliğini daha etkileşimli hale getirir.

4. Explain Everything Beyaz Tahta (Etkileşimli dersler ve sunumlar oluşturmak için en iyisi)

Explain Everything Beyaz Tahta, etkileşimli dersler, öğreticiler ve sunumlar oluşturmak için çok yönlü bir platformdur. Kullanıcıların gerçek zamanlı olarak kavramlara açıklama eklemelerine, çizim yapmalarına ve açıklamalarına olanak tanır, bu da onu uzaktan ve yüz yüze işbirliği için mükemmel bir seçim haline getirir.

Aracın multimedya özellikleri, PDF, resim ve videolarla çalışmayı destekleyerek içerik oluşturmada esneklik sağlar.

Explain Everything'in en iyi özellikleri

Metin taslağı oluşturma ve sunumlar için görseller oluşturma dahil olmak üzere içerik oluşturmayı otomatikleştirin

Proje ihtiyaçlarına göre AI tarafından oluşturulan görüntüleri özelleştirin, görsel hikaye panolarını geliştirin

Kullanıcı yolculuklarını haritalayın ve panoda UX tasarımını iyileştirmek için içgörüler oluşturun

Tüm katılımcılar için kesintisiz güncellemelerle gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Explain Everything sınırlamaları

Gelişmiş AI özelliklerini öğrenmek zaman alabilir

Bazı üçüncü taraf entegrasyonlar, özellikle eğitim veya sunum odaklı araçların dışındaki entegrasyonlar, sorunsuz bir şekilde çalışmayabilir

Explain Everything fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: 10 $/ay

Takım: Kullanıcı başına aylık 10 $

Explain Everything puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

5. Google Jamboard (Basit işbirliği ve not alma için en iyisi)

Google Jamboard, 50 kullanıcıya kadar "jam"lerle etkileşim kurmaya olanak tanıyan bulut tabanlı bir dijital beyaz tahta aracıdır

Basit bir arayüze sahip Jamboard, takımların beyin fırtınası yapmasına ve fikirlerini verimli bir şekilde paylaşmasına yardımcı olur. Bu araç, diğer Google Çalışma Alanı uygulamalarıyla iyi bir şekilde entegre olur ve halihazırda Google ürünlerini kullanan kuruluşlar için kullanışlıdır.

Google Jamboard'un en iyi özellikleri

Kolay düzenleme ve sorunsuz paylaşım için el yazısı notları metne dönüştürün

Taslakları daha net görseller için rafine, iyi tanımlanmış şekillere dönüştürün

Basitleştirilmiş depolama için Jams'ı doğrudan Google Drive'dan kaydedin ve erişin

Google aramasından görüntüleri devam eden oturumlarınıza doğrudan ekleyin

Google Jamboard sınırlamaları

Her oturumda en fazla 20 slayt gösterilebilir, bu da kapsamlı projeleri kısıtlar

Ses veya video gömme özellikleri yoktur, bu da etkileşim olanaklarını sınırlar

Yapışkan notlar 171 karakter sınırına sahiptir

Google Jamboard fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Google Jamboard derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,3/5 (65+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (120+ yorum)

💡 Profesyonel İpucu: Beyaz tahtanızı katmanlara veya bölümlere ayırarak düzenli tutun. Bilgileri kategorilere ayırmak, karmaşık fikirleri daha basit ve anlaşılır parçalara ayırmanıza yardımcı olur, böylece odaklanmak ve öncelik belirlemek daha kolay hale gelir.

6. Miro (Görsel işbirliği ve fikir üretimi için en iyisi)

Miro, beyin fırtınası yapmak, planlama ve fikirleri görselleştirmek için tasarlanmış bir işbirliğine dayalı beyaz tahta platformudur. Fikirleri otomatikleştirilmiş iş akışlarına dönüştürmek ve içerik önerileri sunmak gibi AI destekli özellikleri, verimliliği ve yaratıcılığı artırır.

Dahası, geniş şablon yelpazesi ve Slack ve Jira gibi araçlarla entegrasyonları, çeşitli sektörler ve takım yapıları için çok uygun hale getirir.

Miro'nun en iyi özellikleri

Beyin fırtınası oturumlarını düzenli iş akışlarına ve diyagramlara dönüştürün

El yazısı notları ve eskizleri otomatik olarak düzenlenebilir dijital biçimlere dönüştürün

Kullanıcı girdilerine dayalı fikirler, görseller ve kodlar oluşturarak fikir üretmeyi hızlandırın ve pazara daha hızlı girin

Kolay düzenleme için metin istemlerinden UML diyagramları ve akış şemaları oluşturun

Miro sınırlamaları

AI bazen bağlamdan yoksundur, özellikle daha karmaşık yapılara sahip zihin haritalarında

AI kullanımındaki sınırlar, iş akışlarını kesintiye uğratabilir ve yaratıcılığı engelleyebilir

Miro fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 10 $

İş: Kullanıcı başına aylık 20 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Miro puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (6830+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (1575+ yorum)

📖 Ayrıca okuyun: Zihin Haritalama ve Beyin Fırtınası için 10 AI Aracı

7. Microsoft Beyaz Tahta (İşbirliğine dayalı beyin fırtınası ve gerçek zamanlı fikir paylaşımı için en iyisi)

Microsoft Beyaz Tahta, takımların etkili bir şekilde işbirliği yapmasını sağlayan esnek bir dijital alandır.

Microsoft Copilot ile geliştirilen bu araç, işbirliğini kolaylaştırır ve verimliliği artırır, böylece yaratıcı ve organize iş akışları arayan takımlar için idealdir. Çeşitli sektörlerde, özellikle de Microsoft ekosisteminde yer alan takımlar için harika bir seçenektir.

Microsoft Beyaz Tahta'nın en iyi özellikleri

AI destekli özellikleri kullanarak beyin fırtınası oturumlarını özetleyin ve anahtar sonuçları vurgulayın

Word belgeleri, Excel sayfaları veya PDF'ler gibi dosyaları kolayca başvurabilmek için doğrudan panoya yerleştirin

Beyaz tahtanızı görüntü veya PDF olarak kaydedin ve başkalarıyla paylaşmak için dışa aktarın

Tek bir işbirliği deneyimi için Teams ve OneNote gibi Microsoft araçlarıyla sorunsuz entegrasyon sağlayın

Microsoft Beyaz Tahta sınırlamaları

Birden fazla işbirlikçiyle karmaşık panolarda çalışırken performans düşebilir

Aynı anda yalnızca 10 kişi işbirliği yapabilir, bu da büyük ölçekli takım etkileşimlerini sınırlar

Diğer platformlarda bulunan gelişmiş diyagram oluşturma araçları yoktur

Microsoft Beyaz Tahta fiyatlandırması

Ücretsiz

Microsoft 365 Personal: 70 $/yıl

Microsoft 365 Aile: 100 $/yıl

Microsoft Beyaz Tahta puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (45+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (145+ yorum)

8. Stormboard (Takım fikirlerini düzenlemek ve önceliklendirmek için en iyisi)

Stormboard, beyin fırtınası ve fikir yönetimini kolaylaştırmak için tasarlanmış sezgisel bir dijital beyaz tahta aracıdır.

StormAI ile kullanıcılar, beyin fırtınası sürecini iyileştiren bağlam farkında önerilerden yararlanır. Çoklu dil desteği, küresel takımlar arasında işbirliğini teşvik eder. Bu araç, beyaz tahta proje yönetimi için basit ama güçlü bir platform arayan takımlar için mükemmeldir.

Stormboard'un en iyi özellikleri

Mevcut içerik ve proje hedeflerine göre özel şablonlar oluşturun

Fikirleri otomatik olarak özetleyin ve notları düzenleyin, takımların ilerlemeyi izlemesine ve netliği korumasına yardımcı olun

Çok dilli bir ortam oluşturarak küresel takımların daha kolay işbirliği yapmasını sağlayın

Basit sürükle ve bırak eylemleriyle panodaki notları, görüntüleri ve diğer öğeleri kolayca taşıyın, yeniden boyutlandırın ve düzenleyin

Stormboard sınırlamaları

Daha büyük takımlarla veya çok fazla veri içeren panolarla çalışırken performans düşebilir

Kartlar için sınırlı renk seçenekleri, bu da görsel düzenlemeyi etkileyebilir

Kullanıcıları panodan kaldıramama nedeniyle ortaya çıkan güvenlik riskleri

Stormboard fiyatlandırması

Ücretsiz

İş: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Stormboard puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (75+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (40'tan fazla yorum)

💡 Profesyonel İpucu: Fiziksel beyaz tahtaların aksine, dijital beyaz tahtalar genellikle sınırsız alan sunar. Küçük bir alana sıkışmış hissetmeyin, tüm alanı kullanarak ayrıntılı iş akışları, haritalar veya diyagramlar çizebilirsiniz. İhtiyacınıza göre her zaman yakınlaştırma veya uzaklaştırma yapabilirsiniz.

9. Ziteboard (Çizim tanıma özelliği ile gerçek zamanlı işbirliği için en iyisi)

Ziteboard, hızlı ve kolay işbirliği için tasarlanmış bir çevrimiçi beyaz tahta aracıdır. Şekil tanıma ve sezgisel çizim yardımcıları gibi özellikler sunar. Kullanıcıların herhangi bir indirme yapmadan aynı sanal tuval üzerinde birlikte çalışmasına olanak tanır, bu da onu uzaktaki takımlar için özellikle kullanışlı hale getirir.

Ziteboard, çizim sırasında kullanıcıların niyetlerini tanıma özelliği sayesinde, işbirliği yapmak ve fikirlerini verimli bir şekilde eskizlemek isteyen tasarımcılar, eğitimciler ve uzaktan çalışan takımlar için mükemmel bir AI aracıdır.

Ziteboard'un en iyi özellikleri

Şekiller çizin ve bunları doğruluk için daireler, kareler ve dikdörtgenler gibi mükemmel formlara anında dönüştürün

Çizgileri yumuşatarak, daha net ve anlaşılır görseller oluşturarak serbest çizimleri geliştirin

Beyaz tahtaya girdiğiniz bilgilere duyarlı olan bu araçla kolayca çizim yapın

Sonsuz tuval kullanarak alan konusunda endişelenmeden fikirlerinizi özgürce genişletin

Ziteboard sınırlamaları

Üç temel renkle sınırlı olması, yaratıcı ifadeyi ve görsel çeşitliliği kısıtlar

Sınırsız pano ve gelişmiş işbirliği araçları gibi gelişmiş özellikler yalnızca ücretli planlarla kullanılabilir

Ziteboard fiyatlandırması

Ücretsiz

Bir haftalık profesyonel sürüm: 5 $/hafta

Aylık profesyonel sürüm: 9 $/ay

Yıllık profesyonel sürüm: 85 $/yıl

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Ziteboard puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

10. Limnu (Sezgisel özelliklere sahip uzaktan beyaz tahta için en iyisi)

Limnu, uzaktaki takımlar için dijital beyaz tahta çözümü sunar. İşbirliğine dayalı beyin fırtınası tekniklerini destekler ve yaratıcı oturumlar, toplantı planlama ve problem çözme görevleri için idealdir.

Yazılımın sezgisel arayüzü, sınırsız pano, gerçek zamanlı güncellemeler ve Slack ile entegrasyonları destekler.

Limnu'nun en iyi özellikleri

Kalem gibi pürüzsüz bir deneyim sunan AI algoritmalarıyla gerçek bir beyaz tahta hissini taklit edin

Anlık güncellemeler ve gecikme olmadan gerçek zamanlı etkileşim kurun, herkesin sorunsuz katılımını sağlayın

Gereksiz araçları hariç tutarak çalışma alanını özelleştirin ve daha akıcı ve odaklanmış bir ortam yaratın

Takım arkadaşlarınıza esneklik katmak için sınırsız pano ile aynı anda birden fazla projeyi yönetin

Limnu sınırlamaları

Yerleşik ekran paylaşım fonksiyonu yoktur

Katılımcıların hesap oluşturması gerekir, bu da özellikle dış işbirlikçiler için sorun yaratabilir

Oturum sona erdikten sonra beyaz tahtaları kurtarmanın bir yolu yoktur

Limnu fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Aylık 5 $

Takım: Kullanıcı başına aylık 8 $

Limnu puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

💡 Profesyonel İpucu: Bazı beyaz tahtalar yerleşik oylama veya geri bildirim araçlarıyla birlikte gelir. Bunları, fikirleri önceliklendirmek veya bir sonraki adımda ne yapılması gerektiğine dair görüşleri toplamak için kullanın. Bu, kararların daha hızlı alınmasına ve takımın sesinin duyulmasına yardımcı olabilir.

ClickUp AI ile daha akıllı işbirliği yapın, ekip çalışmanızı aydınlatın

AI beyaz tahta araçları, yaratıcılığı teşvik etmek ve işbirliğini kolaylaştırmak için çok şey sunar. Bu araçlar, fikirleri düzenlemenize, stratejiler oluşturmanıza ve beyin fırtınası bloklarını aşmanıza yardımcı olabilir — hepsi tek bir yerde.

ClickUp, Beyaz Tahtaların ve Beyin'in gücünü birleştirerek yaratıcılığı ve işbirliğini güçlendirir.

Beyaz Tahtalar, takımların beyin fırtınası yapmasına ve fikirleri görsel olarak düzenlemesine olanak tanırken, Brain yapay zeka kullanarak yaratıcı blokları aşmaya ve fikirlerin akışını sürdürmeye yardımcı olur.

Birlikte, ClickUp'ı daha akıllı ve daha verimli ekip çalışması için mükemmel bir araç haline getiriyorlar.

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