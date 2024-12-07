İş Akışlarınızı İyileştirmek için En İyi 10 AI Beyaz Tahta Aracı

Şunu hayal edin: Sanal bir toplantıdasınız, herkesin fikirlerini toplamaya çalışıyorsunuz, ancak grafikler ve post-it'ler dağınık ve beyin fırtınasında ortaya atılan fikirlerin yarısı kaybolmuş veya yanlış kaydedilmiş.
Beyaz tahtanız not tutmaktan daha fazlasını yapabilseydi ne olurdu? AI beyaz tahta araçları, fikirleri zahmetsizce düzenlemenize, görselleştirmenize ve birbirine bağlamanıza yardımcı olarak işbirliğini sorunsuz ve odaklanmış hale getirir.
Bu blogda, beyin fırtınası oturumlarınızı daha verimli ve ilgi çekici hale getirmek için on AI çevrimiçi beyaz tahta aracını inceleyeceğiz. 📝
⏰ 60 saniyelik özet
İşte bugün mevcut en iyi 10 AI beyaz tahta aracının özeti:
- ClickUp: AI beyaz tahta oluşturma ve iş akışı otomasyonu için en iyisi
- FigJam: Yaratıcı işbirliği ve beyin fırtınası için en iyisi
- Mural: Uzaktan beyin fırtınası ve planlama için en iyisi
- Explain Everything Beyaz Tahta: Etkileşimli dersler ve sunumlar oluşturmak için en iyisi
- Google Jamboard: Basit işbirliği ve not alma için en iyisi
- Miro: Görsel işbirliği ve fikir üretimi için en iyisi
- Microsoft Beyaz Tahta: İşbirliğine dayalı beyin fırtınası ve gerçek zamanlı fikir paylaşımı için en iyisi
- Stormboard: Takım fikirlerini düzenlemek ve önceliklendirmek için en iyisi
- Ziteboard: Çizim tanıma özelliği ile gerçek zamanlı işbirliği için en iyisi
- Limnu: Sezgisel özellikleriyle uzaktan beyaz tahta kullanımı için en iyisi
AI Beyaz Tahta Araçlarında Nelere Dikkat Etmelisiniz?
AI özelliklerine sahip en iyi beyaz tahta yazılımını ararken, takımınızın beyin fırtınası ve işbirliği oturumlarını geliştirmek için şu özellikleri göz önünde bulundurun:
- Kullanıcı dostu arayüz: Sezgisel ve gezinmesi kolay AI Beyaz Tahta araçlarını bulun, böylece takımınız yazılımı anlamaya çalışmak yerine fikirlerine odaklanabilir
- Gerçek zamanlı işbirliği: AI Beyaz Tahta araçlarınızda herkesin katkıda bulunmasını ve güncellemeleri anında görmesini sağlayarak, takımınızın nerede olursa olsun aynı sayfada kalmasına yardımcı olun
- Diğer araçlarla entegrasyon: Proje planlama, tasarım veya belge araçları gibi mevcut uygulamalarınızla bağlantı kuran AI Beyaz Tahta araçlarını seçerek sorunsuz bir deneyim yaşayın
- Çeşitli şablonlar ve şekiller: Fikirlerinizi sunarken ve düşüncelerinizi düzenlerken esneklik sağlayan, geniş bir beyaz tahta şablonu ve şekil aralığına sahip bir araç tercih edin
- Erişilebilirlik ve cihaz uyumluluğu: Aracın tüm cihazlarda ve platformlarda çalıştığından emin olun, böylece takımdaki herkes katılabilir
En İyi 10 AI Beyaz Tahta Aracı
Beyin fırtınası oturumlarınızı bir üst seviyeye taşımaya hazır mısınız?
Görsel proje yönetimini geliştirmek için en iyi on seçeneğin özetini burada bulabilirsiniz. 👇
1. ClickUp (AI beyaz tahta oluşturma ve iş akışı otomasyonu için en iyisi)
ClickUp, takımların görevleri organize etmesine, iş akışlarını otomatikleştirmesine ve işbirliğini geliştirmesine destek olan iş için her şeyi içeren bir uygulamadır. Nasıl mı? Fikirlerinizi, görevlerinizi, belgelerinizi ve sohbetlerinizi bir araya getirerek, işiniz ve iş hakkındaki konuşmalarınız artık birbirinden kopuk kalmaz! Ayrıca, beyin fırtınasını basitleştiren, verimliliği artıran ve kavramları eyleme geçirilebilir görevlere dönüştüren gelişmiş AI yeteneklerini de entegre eder.
ClickUp'ın cazibesinin merkezinde, takımların beyin fırtınası yapma ve planlama şeklini yeniden tanımlayan iki özellik bulunmaktadır:
ClickUp Beyaz Tahtalar
ClickUp Beyaz Tahtaları, işbirliğine dayalı, gerçek zamanlı beyin fırtınasını kolaylaştırır. Takımların fikirlerini görsel olarak paylaşabileceği dijital bir çalışma alanı görevi görür ve herkesin birlikte katkıda bulunabileceği, yorum yapabileceği ve planları geliştirebileceği bir alan sunar.
Geleneksel beyaz tahtalardan farklı olarak, modern ClickUp Beyaz Tahtalar görsel öğeleri doğrudan proje görevlerine bağlayarak fikir üretme ve uygulama arasındaki boşluğu kapatır. Yapışkan notlar ekleyebilir, fikirlerinize açıklama ekleyebilir ve ilgili belgeleri doğrudan çalışma alanına bağlayabilirsiniz. AI'yı görüntü oluşturmak için de kullanabilirsiniz!
Örneğin, bir ürün lansmanı toplantısı sırasında, takım üyeleri sorumluluk için belirli takım üyelerine etiketlenmiş fikirler, sorular ve eylem öğeleri ekleyebilir. Bu görseller, ClickUp içinde izlenebilen, güncellenebilen ve eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürülebilen canlı öğeler haline gelir.
Fikirler beyin fırtınasından doğrudan uygulamaya geçer ve takımınız sorunsuz bir şekilde ilerlemeye devam eder.
Beyaz Tahtaların dokunmatik arayüzü ile doğal hareketleri kullanarak doğrudan ekranda nesneleri çizebilir, çizim yapabilir ve değiştirebilirsiniz.
Beyaz tahta özelliği mi? Bayıldım. Bu araç, takım toplantılarında fikir üretmek veya belirli girişimler hakkında daha ayrıntılı bilgi vermek için sıklıkla kullanıldı.
Beyaz tahta özelliği mi? Bayıldım. Bu araç, takım toplantılarında fikir üretmek veya belirli girişimler hakkında daha ayrıntılı bilgi vermek için sıklıkla kullanıldı.
ClickUp Brain
ClickUp Brain, çalışma alanınızın her yerinden erişilebilen yapay zeka destekli bir araçtır. Takımların yaratıcı blokları aşmasına ve beyin fırtınası oturumlarını yapılandırılmış, eyleme geçirilebilir planlara dönüştürmesine yardımcı olur.
ClickUp Brain'in Beyaz Tahtalar içinde doğrudan görüntü oluşturma özelliği, beyin fırtınanıza yeni bir yaratıcılık boyutu katar.
Planlama ve beyin fırtınası yaparken, Brain'den fikirlerinizi desteklemek için diyagramlar, grafikler veya diğer ilgili görseller gibi görseller oluşturmasını isteyebilirsiniz. Araçlar arasında geçiş yapmanıza veya görselleri manuel olarak tasarlamanıza gerek yoktur. Brain bunu sizin için halleder ve beyin fırtınası sürecinize yeni bir yaratıcılık katmanı ekler.
Brain ayrıca iş akışınızı analiz eder ve fikirlerinize göre görevler ve alt görevler oluştururken projenize en uygun şablonları önerir. Bu sayede, ivmenizi kaybetmeden beyin fırtınasından eyleme geçmeniz kolaylaşır.
ClickUp, eşzamansız uyumu çok daha basit ve etkili hale getirdi. Hedefleri ve sonuçları özetlemek ve yapılandırmak için bir çerçeve oluşturarak, uzaktaki takımlar beklentileri anlayabilir ve durum güncellemelerini akıcı bir şekilde sağlayabilir. Beyaz tahtalarla beyin fırtınası yapmak kolaydır, öncelikleri yeniden düzenlemek kolaydır ve referans resimler eklemek vb. işlemlerin tümü çok akıcıdır.
ClickUp, eşzamansız uyumu çok daha basit ve etkili hale getirdi. Hedefleri ve sonuçları özetlemek ve yapılandırmak için bir çerçeve oluşturarak, uzaktaki takımlar beklentileri anlayabilir ve durum güncellemelerini akıcı bir şekilde sağlayabilir. Beyaz tahtalarla beyin fırtınası yapmak kolaydır, öncelikleri yeniden düzenlemek kolaydır ve referans resimler eklemek vb. işlemlerin tümü çok akıcıdır.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Gerçek zamanlı işbirliği: Paylaşılan, etkileşimli bir alanda birlikte beyin fırtınası yapın ve fikirleri geliştirin, sorunsuz işbirliğini kolaylaştırın
- Verimli görev yönetimi: Fikirleri hızlı bir şekilde net eylem öğelerine dönüştürerek farklı araçlar arasında geçiş yapma ihtiyacını azaltın
- Kolaylaştırılmış ş Akışı: Görevleri kolayca atayın ve izleyin, beyin fırtınasından uygulamaya kadar sorunsuz ilerleme sağlayın
- Yaratıcılık geliştirme: Tartışılan fikirlere derinlik ve netlik katan görsel öğeleri otomatik olarak oluşturun
- Otomatik düzenleme: Fikirleri eyleme geçirilebilir görevler halinde düzenleyin, planlar geliştikçe her şeyin odaklanmasını ve yolunda gitmesini sağlayın
ClickUp sınırlamaları
- Yeni kullanıcılar, ClickUp'ın birçok özelliği ve özelleştirme seçeneği arasında gezinmekte zorlanabilir
- Beyaz tahtalar henüz mobil uygulamada kullanılamamaktadır
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana kullanıcı başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)
2. FigJam (Yaratıcı işbirliği ve beyin fırtınası için en iyisi)
Figma tarafından oluşturulan FigJam, takımların görsel olarak işbirliği yapmasına ve fikir üretmesine yardımcı olmak için tasarlanmış etkileşimli bir çevrimiçi beyaz tahta sunar.
2021'de piyasaya sürülen FigJam, yapışkan notlar, oylama çıkartmaları ve şekiller gibi araçlarla gerçek zamanlı etkileşimi kolaylaştırır. Karmaşık projeleri ve iş akışlarını organize etmek için özellikle etkilidir ve takımların esnek bir ortamda yaratıcı görevleri yönetmesine olanak tanır.
FigJam'in en iyi özellikleri
- AI destekli komut istemleriyle proje kurulumunu kolaylaştırmak için özel şablonlar oluşturun
- FigJam dosyalarını ve notları otomatik olarak tematik gruplar halinde düzenleyerek desenleri tanıyın
- İpuçlarına dayalı zihin haritaları, iş akışları veya geriye dönük değerlendirmeler için görsel çerçeveler oluşturun
- Beyin fırtınası oturumlarından sonra anahtar çıkarımları ve uyumu netleştirmek için tartışmaları özetleyin
FigJam sınırlamaları
- Üçüncü taraf araçlarla sınırlı entegrasyon, esnekliği kısıtlar
- FigJam dosyalarında katman paneli yoktur
FigJam fiyatlandırması
- Başlangıç Takımı: Ücretsiz
- Profesyonel: Aylık 5 $/koltuk
- Organizasyon: Koltuk başına aylık 5 $ (yıllık faturalandırılır)
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
FigJam puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (440+ yorum)
- Capterra: 4,8/5 (25+ yorum)
3. Mural (Uzaktan beyin fırtınası ve planlama için en iyisi)
Mural, beyin fırtınası yapmak, planlamak ve projeleri organize etmek isteyen takımlar için bir çevrimiçi beyaz tahta platformudur. Microsoft Teams, Slack ve Jira gibi popüler platformlarla entegre olarak çeşitli iş akışları için uygundur.
Bu araç, fikir görselleştirme ve etkili takım çalışmasına odaklanan uzaktan ve karma takımlar için idealdir.
Mural'ın en iyi özellikleri
- Notlar oluşturun ve düzenleyin, beyin fırtınası oturumları sırasında manuel çabayı azaltın
- Şablon oluşturma, eylem öğeleri atama ve işbirliği oturumlarını yönetme gibi rutin görevleri hızlandırın
- Bağlantıları ortaya çıkarmak için zihin haritaları oluşturun ve yapışkan notları temaya göre gruplandırın
- İşbirliği sırasında sağlam veri koruması ile gizlilik ve güvenliği sağlayın
Mural sınırlamaları
- Projeler büyüdükçe büyük panoların yönetimi zorlaşabilir
- Birden fazla işbirlikçiyle içerik açısından yoğun panoları işlerken performans yavaşlayabilir
- Mobil deneyimde masaüstü sürümünde bulunan bazı özellikler yoktur
Mural fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Takım: Üye başına aylık 12 $
- İş: Üye başına aylık 18 $ (yıllık faturalandırılır)
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Mural puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (1370+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (130+ yorum)
💡 Profesyonel İpucu: Sadece daha fazla not eklemek yerine, yorum özelliğini kullanarak beyaz tahtadaki belirli fikirleri veya öğeleri tartışın. Bu, konuşmaların odaklanmasına yardımcı olur ve işbirliğini daha etkileşimli hale getirir.
4. Explain Everything Beyaz Tahta (Etkileşimli dersler ve sunumlar oluşturmak için en iyisi)
Explain Everything Beyaz Tahta, etkileşimli dersler, öğreticiler ve sunumlar oluşturmak için çok yönlü bir platformdur. Kullanıcıların gerçek zamanlı olarak kavramlara açıklama eklemelerine, çizim yapmalarına ve açıklamalarına olanak tanır, bu da onu uzaktan ve yüz yüze işbirliği için mükemmel bir seçim haline getirir.
Aracın multimedya özellikleri, PDF, resim ve videolarla çalışmayı destekleyerek içerik oluşturmada esneklik sağlar.
Explain Everything'in en iyi özellikleri
- Metin taslağı oluşturma ve sunumlar için görseller oluşturma dahil olmak üzere içerik oluşturmayı otomatikleştirin
- Proje ihtiyaçlarına göre AI tarafından oluşturulan görüntüleri özelleştirin, görsel hikaye panolarını geliştirin
- Kullanıcı yolculuklarını haritalayın ve panoda UX tasarımını iyileştirmek için içgörüler oluşturun
- Tüm katılımcılar için kesintisiz güncellemelerle gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın
Explain Everything sınırlamaları
- Gelişmiş AI özelliklerini öğrenmek zaman alabilir
- Bazı üçüncü taraf entegrasyonlar, özellikle eğitim veya sunum odaklı araçların dışındaki entegrasyonlar, sorunsuz bir şekilde çalışmayabilir
Explain Everything fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Pro: 10 $/ay
- Takım: Kullanıcı başına aylık 10 $
Explain Everything puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
📖 Ayrıca okuyun: Ş Akışı Diyagramı ve Grafiği Oluşturma: Kolaylaştırılmış Süreçler için Adım Adım Kılavuz
5. Google Jamboard (Basit işbirliği ve not alma için en iyisi)
Google Jamboard, 50 kullanıcıya kadar "jam"lerle etkileşim kurmaya olanak tanıyan bulut tabanlı bir dijital beyaz tahta aracıdır
Basit bir arayüze sahip Jamboard, takımların beyin fırtınası yapmasına ve fikirlerini verimli bir şekilde paylaşmasına yardımcı olur. Bu araç, diğer Google Çalışma Alanı uygulamalarıyla iyi bir şekilde entegre olur ve halihazırda Google ürünlerini kullanan kuruluşlar için kullanışlıdır.
Google Jamboard'un en iyi özellikleri
- Kolay düzenleme ve sorunsuz paylaşım için el yazısı notları metne dönüştürün
- Taslakları daha net görseller için rafine, iyi tanımlanmış şekillere dönüştürün
- Basitleştirilmiş depolama için Jams'ı doğrudan Google Drive'dan kaydedin ve erişin
- Google aramasından görüntüleri devam eden oturumlarınıza doğrudan ekleyin
Google Jamboard sınırlamaları
- Her oturumda en fazla 20 slayt gösterilebilir, bu da kapsamlı projeleri kısıtlar
- Ses veya video gömme özellikleri yoktur, bu da etkileşim olanaklarını sınırlar
- Yapışkan notlar 171 karakter sınırına sahiptir
Google Jamboard fiyatlandırması
- Sonsuza kadar ücretsiz
Google Jamboard derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,3/5 (65+ yorum)
- Capterra: 4,4/5 (120+ yorum)
💡 Profesyonel İpucu: Beyaz tahtanızı katmanlara veya bölümlere ayırarak düzenli tutun. Bilgileri kategorilere ayırmak, karmaşık fikirleri daha basit ve anlaşılır parçalara ayırmanıza yardımcı olur, böylece odaklanmak ve öncelik belirlemek daha kolay hale gelir.
6. Miro (Görsel işbirliği ve fikir üretimi için en iyisi)
Miro, beyin fırtınası yapmak, planlama ve fikirleri görselleştirmek için tasarlanmış bir işbirliğine dayalı beyaz tahta platformudur. Fikirleri otomatikleştirilmiş iş akışlarına dönüştürmek ve içerik önerileri sunmak gibi AI destekli özellikleri, verimliliği ve yaratıcılığı artırır.
Dahası, geniş şablon yelpazesi ve Slack ve Jira gibi araçlarla entegrasyonları, çeşitli sektörler ve takım yapıları için çok uygun hale getirir.
Miro'nun en iyi özellikleri
- Beyin fırtınası oturumlarını düzenli iş akışlarına ve diyagramlara dönüştürün
- El yazısı notları ve eskizleri otomatik olarak düzenlenebilir dijital biçimlere dönüştürün
- Kullanıcı girdilerine dayalı fikirler, görseller ve kodlar oluşturarak fikir üretmeyi hızlandırın ve pazara daha hızlı girin
- Kolay düzenleme için metin istemlerinden UML diyagramları ve akış şemaları oluşturun
Miro sınırlamaları
- AI bazen bağlamdan yoksundur, özellikle daha karmaşık yapılara sahip zihin haritalarında
- AI kullanımındaki sınırlar, iş akışlarını kesintiye uğratabilir ve yaratıcılığı engelleyebilir
Miro fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 10 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 20 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Miro puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (6830+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (1575+ yorum)
📖 Ayrıca okuyun: Zihin Haritalama ve Beyin Fırtınası için 10 AI Aracı
7. Microsoft Beyaz Tahta (İşbirliğine dayalı beyin fırtınası ve gerçek zamanlı fikir paylaşımı için en iyisi)
Microsoft Beyaz Tahta, takımların etkili bir şekilde işbirliği yapmasını sağlayan esnek bir dijital alandır.
Microsoft Copilot ile geliştirilen bu araç, işbirliğini kolaylaştırır ve verimliliği artırır, böylece yaratıcı ve organize iş akışları arayan takımlar için idealdir. Çeşitli sektörlerde, özellikle de Microsoft ekosisteminde yer alan takımlar için harika bir seçenektir.
Microsoft Beyaz Tahta'nın en iyi özellikleri
- AI destekli özellikleri kullanarak beyin fırtınası oturumlarını özetleyin ve anahtar sonuçları vurgulayın
- Word belgeleri, Excel sayfaları veya PDF'ler gibi dosyaları kolayca başvurabilmek için doğrudan panoya yerleştirin
- Beyaz tahtanızı görüntü veya PDF olarak kaydedin ve başkalarıyla paylaşmak için dışa aktarın
- Tek bir işbirliği deneyimi için Teams ve OneNote gibi Microsoft araçlarıyla sorunsuz entegrasyon sağlayın
Microsoft Beyaz Tahta sınırlamaları
- Birden fazla işbirlikçiyle karmaşık panolarda çalışırken performans düşebilir
- Aynı anda yalnızca 10 kişi işbirliği yapabilir, bu da büyük ölçekli takım etkileşimlerini sınırlar
- Diğer platformlarda bulunan gelişmiş diyagram oluşturma araçları yoktur
Microsoft Beyaz Tahta fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Microsoft 365 Personal: 70 $/yıl
- Microsoft 365 Aile: 100 $/yıl
Microsoft Beyaz Tahta puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (45+ yorum)
- Capterra: 4,4/5 (145+ yorum)
8. Stormboard (Takım fikirlerini düzenlemek ve önceliklendirmek için en iyisi)
Stormboard, beyin fırtınası ve fikir yönetimini kolaylaştırmak için tasarlanmış sezgisel bir dijital beyaz tahta aracıdır.
StormAI ile kullanıcılar, beyin fırtınası sürecini iyileştiren bağlam farkında önerilerden yararlanır. Çoklu dil desteği, küresel takımlar arasında işbirliğini teşvik eder. Bu araç, beyaz tahta proje yönetimi için basit ama güçlü bir platform arayan takımlar için mükemmeldir.
Stormboard'un en iyi özellikleri
- Mevcut içerik ve proje hedeflerine göre özel şablonlar oluşturun
- Fikirleri otomatik olarak özetleyin ve notları düzenleyin, takımların ilerlemeyi izlemesine ve netliği korumasına yardımcı olun
- Çok dilli bir ortam oluşturarak küresel takımların daha kolay işbirliği yapmasını sağlayın
- Basit sürükle ve bırak eylemleriyle panodaki notları, görüntüleri ve diğer öğeleri kolayca taşıyın, yeniden boyutlandırın ve düzenleyin
Stormboard sınırlamaları
- Daha büyük takımlarla veya çok fazla veri içeren panolarla çalışırken performans düşebilir
- Kartlar için sınırlı renk seçenekleri, bu da görsel düzenlemeyi etkileyebilir
- Kullanıcıları panodan kaldıramama nedeniyle ortaya çıkan güvenlik riskleri
Stormboard fiyatlandırması
- Ücretsiz
- İş: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Stormboard puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (75+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (40'tan fazla yorum)
💡 Profesyonel İpucu: Fiziksel beyaz tahtaların aksine, dijital beyaz tahtalar genellikle sınırsız alan sunar. Küçük bir alana sıkışmış hissetmeyin, tüm alanı kullanarak ayrıntılı iş akışları, haritalar veya diyagramlar çizebilirsiniz. İhtiyacınıza göre her zaman yakınlaştırma veya uzaklaştırma yapabilirsiniz.
9. Ziteboard (Çizim tanıma özelliği ile gerçek zamanlı işbirliği için en iyisi)
Ziteboard, hızlı ve kolay işbirliği için tasarlanmış bir çevrimiçi beyaz tahta aracıdır. Şekil tanıma ve sezgisel çizim yardımcıları gibi özellikler sunar. Kullanıcıların herhangi bir indirme yapmadan aynı sanal tuval üzerinde birlikte çalışmasına olanak tanır, bu da onu uzaktaki takımlar için özellikle kullanışlı hale getirir.
Ziteboard, çizim sırasında kullanıcıların niyetlerini tanıma özelliği sayesinde, işbirliği yapmak ve fikirlerini verimli bir şekilde eskizlemek isteyen tasarımcılar, eğitimciler ve uzaktan çalışan takımlar için mükemmel bir AI aracıdır.
Ziteboard'un en iyi özellikleri
- Şekiller çizin ve bunları doğruluk için daireler, kareler ve dikdörtgenler gibi mükemmel formlara anında dönüştürün
- Çizgileri yumuşatarak, daha net ve anlaşılır görseller oluşturarak serbest çizimleri geliştirin
- Beyaz tahtaya girdiğiniz bilgilere duyarlı olan bu araçla kolayca çizim yapın
- Sonsuz tuval kullanarak alan konusunda endişelenmeden fikirlerinizi özgürce genişletin
Ziteboard sınırlamaları
- Üç temel renkle sınırlı olması, yaratıcı ifadeyi ve görsel çeşitliliği kısıtlar
- Sınırsız pano ve gelişmiş işbirliği araçları gibi gelişmiş özellikler yalnızca ücretli planlarla kullanılabilir
Ziteboard fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Bir haftalık profesyonel sürüm: 5 $/hafta
- Aylık profesyonel sürüm: 9 $/ay
- Yıllık profesyonel sürüm: 85 $/yıl
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Ziteboard puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
10. Limnu (Sezgisel özelliklere sahip uzaktan beyaz tahta için en iyisi)
Limnu, uzaktaki takımlar için dijital beyaz tahta çözümü sunar. İşbirliğine dayalı beyin fırtınası tekniklerini destekler ve yaratıcı oturumlar, toplantı planlama ve problem çözme görevleri için idealdir.
Yazılımın sezgisel arayüzü, sınırsız pano, gerçek zamanlı güncellemeler ve Slack ile entegrasyonları destekler.
Limnu'nun en iyi özellikleri
- Kalem gibi pürüzsüz bir deneyim sunan AI algoritmalarıyla gerçek bir beyaz tahta hissini taklit edin
- Anlık güncellemeler ve gecikme olmadan gerçek zamanlı etkileşim kurun, herkesin sorunsuz katılımını sağlayın
- Gereksiz araçları hariç tutarak çalışma alanını özelleştirin ve daha akıcı ve odaklanmış bir ortam yaratın
- Takım arkadaşlarınıza esneklik katmak için sınırsız pano ile aynı anda birden fazla projeyi yönetin
Limnu sınırlamaları
- Yerleşik ekran paylaşım fonksiyonu yoktur
- Katılımcıların hesap oluşturması gerekir, bu da özellikle dış işbirlikçiler için sorun yaratabilir
- Oturum sona erdikten sonra beyaz tahtaları kurtarmanın bir yolu yoktur
Limnu fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Pro: Aylık 5 $
- Takım: Kullanıcı başına aylık 8 $
Limnu puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
💡 Profesyonel İpucu: Bazı beyaz tahtalar yerleşik oylama veya geri bildirim araçlarıyla birlikte gelir. Bunları, fikirleri önceliklendirmek veya bir sonraki adımda ne yapılması gerektiğine dair görüşleri toplamak için kullanın. Bu, kararların daha hızlı alınmasına ve takımın sesinin duyulmasına yardımcı olabilir.
ClickUp AI ile daha akıllı işbirliği yapın, ekip çalışmanızı aydınlatın
AI beyaz tahta araçları, yaratıcılığı teşvik etmek ve işbirliğini kolaylaştırmak için çok şey sunar. Bu araçlar, fikirleri düzenlemenize, stratejiler oluşturmanıza ve beyin fırtınası bloklarını aşmanıza yardımcı olabilir — hepsi tek bir yerde.
ClickUp, Beyaz Tahtaların ve Beyin'in gücünü birleştirerek yaratıcılığı ve işbirliğini güçlendirir.
Beyaz Tahtalar, takımların beyin fırtınası yapmasına ve fikirleri görsel olarak düzenlemesine olanak tanırken, Brain yapay zeka kullanarak yaratıcı blokları aşmaya ve fikirlerin akışını sürdürmeye yardımcı olur.
Birlikte, ClickUp'ı daha akıllı ve daha verimli ekip çalışması için mükemmel bir araç haline getiriyorlar.
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