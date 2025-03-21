2025'in En İyi 11 AI Ideogram Alternatifi

Ideogram'ın metinden görüntüye AI teknolojisi, metin içeren hızlı görseller oluşturmak için mükemmeldir. Ancak bazen daha iyi UX tasarım araçlarına ihtiyacınız olabilir.

Belki de piksel hassasiyetinde metin yerleştirme arıyorsunuz. Ya da markanızı öne çıkaracak farklı sanatsal stilleri denemek istiyorsunuz (Photoshop'ta saatler harcamadan).

Neyse ki, AI görüntü üretiminin patlayıcı büyümesi, çok sayıda Ideogram AI alternatifi ortaya çıkardı. Dolayısıyla, AI tabanlı görüntü üretimi keşfetmek istiyorsanız, doğru yere geldiniz!

Ayrıntılı sanat eserlerine odaklanan araçlardan pazarlama görsellerinde uzmanlaşmış platformlara kadar, her yaratıcı zorluk için bir önerimiz var. Bu blog yazısı, yaratıcı iş akışınızı dönüştürebilecek en iyi 11 Ideogram alternatifini ele alıyor.

Saniyeler içinde son derece spesifik görüntüler oluşturmaktan bahsediyoruz! Hadi başlayalım!

⏰ 60 Saniyelik Özet Midjourney: Profesyonel düzeyde sanatsal çıktılar için en iyisi Adobe Firefly: Ticari projeler için yasal açıdan uygun içerik için en iyisi Leonardo AI: Yaratıcı profesyoneller için en iyisi DALL-E 3: Bağlam açısından zengin görüntüler oluşturmak için en iyisi Stable Diffusion: Farklı sanat varyasyonları oluşturmak için en iyisi Craiyon: Yaratıcı denemeler için en iyisi Dream by Wombo: Teknik uzmanlığı olmayanlar için en iyisi Runway ML: Profesyonel içerik üreticileri için en iyisi Freepik: Varlık oluşturma ve grafik tasarım için en iyisi NightCafe: Yaratıcı yeni fikirler ve yönelimler için en iyisi Canva AI: Büyük ölçekte görsel içerik oluşturan takımlar için en iyisi

Ideogram nedir?

Ideogram, genişleyen AI sanat üreticileri dünyasında kendine bir yer edinen bir metin-görüntü AI üreticisidir. Bu araç, yazılı açıklamaları sanat eserleri ve fotoğraflardan diyagramlara ve illüstrasyonlara kadar çarpıcı görsellere dönüştürür

Bir metin açıklaması girdiğinizde, dokular ve ışıklandırma gibi küçük ayrıntılara çok dikkat eder ve son görüntüler son derece gerçekçi görünür.

AI tarafından oluşturulan, anlamsız metinler içeren görüntüleri hatırlıyor musunuz? Ideogram bunu düzeltir.

Oluşturduğu görüntülerde net, okunabilir metinler oluşturur. Tamamen okunabilir metinlerden bahsediyoruz:

Logo tasarımları

Pazarlama afişleri

Sosyal medya grafikleri

Marka varlıkları

Bu araç, metin açıklamalarıyla eşleştirilmiş büyük görüntü veri kümelerini inceleyerek çalışır. Derin öğrenme sistemi, kelimeler ve görsel öğeler arasındaki kalıpları algılar ve bu bilgileri kullanarak istediğinizle eşleşen yeni görüntüler oluşturur.

Neden Ideogram Alternatiflerini Tercih Etmelisiniz?

Ideogram hızlı mockup'lar ve temel görseller için uygun olsa da, sınırları daha gelişmiş veya yaratıcı projeler üzerinde çalışırken sizi engelleyebilir. Alternatifleri keşfetmeyi düşünebileceğiniz nedenler şunlardır:

Gelişmiş gerçekçilik: Birçok alternatif, hiper gerçekçi görüntüler oluşturarak profesyonel kalitede ürün fotoğrafları ve portreler için idealdir

Yaratıcı çeşitlilik: Daha geniş bir aralıkta sanatsal stil ve yenilikçi tasarımlar, görsellerin öne çıkmasına yardımcı olur

Daha fazla hassasiyet: İnce ayrıntılar üzerinde daha fazla kontrol, her tasarım öğesinde hassas ayarlamalar yapmanızı sağlar

Gelişmiş özellikler: İnce ayrıntılar üzerinde daha fazla kontrol, her tasarım öğesinde hassas ayarlamalar yapmanızı sağlar

Geliştirilmiş sonuçlar: Son derece ayrıntılı renderlar ve cesur, benzersiz görseller, fikirlerin olağanüstü netlikle hayata geçirilmesine yardımcı olur

Daha fazla yaratıcı esneklik ve profesyonel düzeyde sonuçlar arıyorsanız, rakipleri keşfetmenin zamanı gelmiş olabilir.

💡 Profesyonel İpucu: AI sanat fikirleri, yaratıcı projeleriniz için yeni olanaklar sunabilir.

En İyi 11 Ideogram Alternatifi

Ideogram, AI görüntü oluşturmada mükemmeldir, ancak bu kanıtlanmış alternatiflerden bazıları her türlü yaratıcı ihtiyaca yönelik AI tarafından oluşturulan sanat eserleri sunar. Hadi başlayalım:

1. Midjourney (Profesyonel düzeyde sanatsal çıktılar için en iyisi)

via Dis cord

Midjourney sadece görüntü oluşturmak için bir araç değil, sanat yaratmak için bir platformdur. Görselleri, kendine özgü sanatsal bir tarzla öne çıkar ve anında tanınabilir ve büyüleyici hale gelir.

Midjourney'i ayıran özellik, detaylara gösterdiği titiz dikkatidir. İnce gölgelerden gerçekçi yansımalara ve karmaşık yüzey dokularına kadar her öğe, çıktının zengin, doğal ve sürükleyici hissettirmesi için özenle tasarlanmıştır.

Örneğin ürün fotoğrafçılığını ele alalım. En son güncellemeleri sayesinde Midjourney, okunabilir metinlerle birlikte hiper gerçekçi görseller üretme yeteneğini önemli ölçüde geliştirdi. Maketler, posterler, pazarlama materyalleri ve daha fazlası için idealdir.

Midjourney'in en iyi özellikleri

Tek bir tıklama ile ilk görüntünüzün birden fazla varyasyonunu oluşturun ve sıfırdan başlamadan farklı yaratıcı yönleri keşfedin

Diğer görüntülerden belirli stilleri veya karakterleri referans almanızı sağlayan parametre komutlarını kullanarak sonuçlarınızı ince ayarlayın

"Varyasyonlar" ve "Yükseltme" seçeneklerini kullanarak görüntüleri birden çok yinelemeyle ayarlayın ve iyileştirin

İpuçlarını paylaşabileceğiniz ve anında geri bildirim alabileceğiniz Discord kanallarında destekleyici bir toplulukla birlikte çalışın

Midjourney sınırlamaları

Hızlı mekanizmayı ustalaşmak için başlangıçta bir öğrenme süreci vardır

Midjourney fiyatlandırması

Temel Plan: 10 $/ay

Standart Plan: Aylık 30 $

Pro Plan: Aylık 60 $

Mega Plan: 120 $/ay

Midjourney puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (80+ yorum)

Capterra: Yok

Gerçek kullanıcılar Midjourney hakkında ne diyor?

Midjourney, ayrıntı ve kalite açısından genellikle beklentileri aşan, görsel olarak çarpıcı, yüksek çözünürlüklü görüntüler üretir. Komutları yaratıcı bir şekilde yorumlama yeteneği, onu konsept sanat, mood board ve deneysel tasarımlar için harika bir araç haline getirir.

Midjourney, ayrıntı ve kalite açısından genellikle beklentileri aşan, görsel olarak çarpıcı, yüksek çözünürlüklü görüntüler üretir. Komutları yaratıcı bir şekilde yorumlama yeteneği, onu konsept sanat, mood board ve deneysel tasarımlar için harika bir araç haline getirir.

💡 Profesyonel İpucu: Görüntü oluşturma becerilerinizi geliştirmek istiyorsanız, komut istemlerinizi iyileştirmek ve bu güçlü aracı en iyi şekilde kullanmak için Midjourney komut istemi örnekleri hakkındaki bu kılavuzu kullanın.

🧠 Eğlenceli Bilgi: Midjourney gibi üretken yapay zeka platformları, süreci yazarlar için erişilebilir ve eğlenceli hale getirerek çocuk kitaplarının oluşturulmasını basitleştiriyor.

➡️ Ayrıca okuyun: AI görüntü oluşturma için en iyi Midjourney alternatifleri ve rakipleri

2. Adobe Firefly (Ticari projeler için yasal açıdan uygun içerik için en iyisi)

adobe Firefly aracılığıyla

Adobe Firefly, güçlü bir AI görüntü oluşturucu ile yaratıcı potansiyelinizi ortaya çıkarır. Fotogerçekçi görsellerden fantastik görsellere kadar sayısız stilde çarpıcı görseller oluşturun ve tüm bunları ticari kullanım için %100 güvenli bir şekilde yapın.

Adobe Creative Cloud ile sorunsuz bir şekilde entegre olan Firefly, en cesur fikirlerinizi hız ve hassasiyetle gerçeğe dönüştürmenizi sağlar. İster iş ister eğlence amaçlı tasarım yapın, daha önce hiç olmadığı gibi yaratmanıza, yenilik yapmanıza ve sonuç almanıza yardımcı olur.

Adobe Firefly'ın en iyi özellikleri

Üretken doldurma aracını kullanarak görüntü boşluklarını doldurun veya mevcut görüntüleri doğal bir şekilde genişletin

Çıktı kalitesini iyileştirmeye yardımcı olmak için doğruluk sorunlarını doğrudan geri bildirim sistemi aracılığıyla bildirin

Aktif topluluk forumlarına ve Discord kanallarına katılın, işlerinizi paylaşın ve diğer kullanıcılardan ipuçları alın

Adobe Stock'tan etik kaynaklardan elde edilen ticari kullanıma hazır görüntüler oluşturun

Adobe Firefly sınırlamaları

Firefly özelliklerine Paylaşılan Cihaz Lisansları ile erişilemez. Adlandırılmış kullanıcı lisansı veya Adobe Express lisansı gerekir

Adobe Firefly fiyatlandırması

Ücretsiz

Birden fazla Premium Plan

Adobe Firefly puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (50+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Adobe Firefly hakkında ne diyor?

En sevdiğim özellik, referans görüntüleri yükleyerek efektler veya öğeler oluşturup yeni ve özgün sanat eserleri yaratabilme yeteneği! Platformu iş akışıma entegre etmek çok kolay. Firefly'ın kullanımı çok kolay ve tüm komutları sınırlar dahilinde kabul ediyor. Firefly'ı yaratıcı sürecimin bir parçası olarak düzenli olarak kullanıyorum.

En sevdiğim özellik, referans görüntüleri yükleyerek efektler veya öğeler oluşturup yeni ve orijinal sanat eserleri yaratabilme yeteneği! Platformu iş akışıma entegre etmek çok kolay. Firefly'ın kullanımı çok kolay ve tüm komutları sınırlar dahilinde kabul ediyor. Firefly'ı yaratıcı sürecimin bir parçası olarak düzenli olarak kullanıyorum.

📮 ClickUp Insight: Ankete katılanların %11'i yapay zekayı öncelikle beyin fırtınası ve fikir üretme için kullanıyor. Peki bu parlak fikirler daha sonra ne oluyor? Burada , beyin fırtınası oturumundaki fikirleri anında görevlere dönüştürmenize yardımcı olan ClickUp Beyaz Tahtalar gibi yapay zeka destekli bir beyaz tahtaya ihtiyacınız var. Ve bir kavramı tam olarak açıklayamıyorsanız, AI görüntü oluşturucuya komutunuzu temel alarak bir görsel oluşturmasını isteyin. Fikir üretmenizi, görselleştirmenizi ve daha hızlı çalışmanızı sağlayan iş için her şeyi içeren uygulama!

3. Leonardo AI (Yaratıcı profesyoneller için en iyisi)

leonardo AI aracılığıyla

Markanızın özünü veya projenizin benzersiz stilini gerçek anlamda yansıtan özel modelleri zahmetsizce oluşturduğunuzu hayal edin. Leonardo AI ile sadece görüntüler oluşturmakla kalmaz, bunları başyapıtlara dönüştürürsünüz.

Devrim niteliğindeki gerçek zamanlı AI Canvas, size tam kontrol sağlar ve öğeleri benzersiz bir hassasiyetle eklemenize, kaldırmanıza ve iyileştirmenize olanak tanır

Leonardo AI'nın işbirliğine verdiği önem, onu diğerlerinden ayırır ve takımlar için güçlü bir araç haline getirir. Tasarım proje yönetimini kolaylaştırırken, göze çarpan ve görsel olarak çarpıcı içerikler sunmak için mükemmeldir.

Leonardo AI'nın en iyi özellikleri

Kesin stil gereksinimlerine uyacak özel AI modelleri oluşturun

Lightning XL modeli ile hızlıca görüntüler oluşturun

Kapsamlı API aracılığıyla diğer araçlarla sorunsuz bir şekilde entegre edin

Ön tanımlı Phoenix modeli ve farklı ihtiyaçlar için özel seçeneklerle birlikte çalışın

Leonardo AI sınırlamaları

Platformun zengin seçenekleri ilk başta biraz kafa karıştırıcı gelebilir

Leonardo AI fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Leonardo AI puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Leonardo AI hakkında ne diyor?

Leonardo AI, yapay zeka ile desteklenen ve çok çeşitli stillerde illüstrasyonlar üreten harika bir araçtır. Sunulan önerilerin çoğu sizin istediğiniz şey olduğundan, üzerinde çalıştığınız herhangi bir projeye uygulanabilir. Ayrıca, çok iyi kalitede birçok seçenek sunar ve kullanımı ve entegrasyonu çok kolaydır. Bu, en çok kullandığım AI jeneratörüdür.

Leonardo AI, yapay zeka ile desteklenen ve çok çeşitli stillerde illüstrasyonlar üreten harika bir araçtır. Sunulan önerilerin çoğu sizin istediğiniz şey olduğundan, üzerinde çalıştığınız herhangi bir projede uygulanabilir. Ayrıca, çok iyi kalitede seçim yapabileceğiniz birçok seçenek sunar ve kullanımı ve entegrasyonu çok kolaydır. Bu, en çok kullandığım AI jeneratörüdür.

4. DALL-E 3 (Bağlam açısından zengin görüntüler oluşturmak için en iyisi)

ch atGPT aracılığıyla

Bu son teknoloji AI sanat oluşturucu uygulama, detaylara gösterdiği özenle komutlarınızı hayata geçirir. Antika bir kitabın yıpranmış dokusu veya parıldayan bir gölün üzerinde ay ışığının parıltısı olsun, DALL-E 3 vizyonunuzu nefes kesici bir hassasiyetle yakalar.

Neyi daha da iyi hale getiriyor? ChatGPT ile sorunsuz bir şekilde eşleşerek fikirlerinizi doğal ve konuşma akışında rafine eder. Farklı stilleri deneyin, beklenmedik kombinasyonları keşfedin ve son görüntü doğru hissedene kadar vizyonunuzu ince ayar yapın.

DALL-E 3'ün en iyi özellikleri

Büyütülse bile netliğini koruyan, kristal netliğinde, yüksek çözünürlüklü görüntüler oluşturun

Hızlı düzenlemeler ve varyasyonlar için mükemmel olan metin talimatlarıyla mevcut görüntüleri değiştirin

Görsel tutarlılığı korurken birden fazla öğe içeren karmaşık sahneleri kolayca işleyin

Fotogerçekçi yorumlardan sanatsal yorumlara kadar çeşitli stillerde görüntüler üretin

DALL-E 3 sınırlamaları

Minimalist tasarımlar istendiğinde bile genellikle çok fazla dekoratif öğe ekler

Nesneleri belirli yönlerde doğru bir şekilde gösterme gibi belirli sahne gereksinimleriyle ilgili zorluklar

DALL-E 3 fiyatlandırması

ChatGPT Takım ve Enterprise aboneliklerinin bir parçası olarak mevcuttur

DALL-E 3 puanları ve yorumları

G2: Yok

Capterra: Yeterli yorum yok

5. Stable Diffusion (Farklı sanat varyasyonları oluşturmak için en iyisi)

stable Diffusion aracılığıyla

Fikirlerinizi hayata geçiren açık kaynaklı araç Stable Diffusion ile yaratıcılığınızı ortaya çıkarın.

Işıklandırma, kompozisyon, ruh hali ve atmosfer gibi her ayrıntıyı inceleyerek benzersiz ve büyüleyici görseller oluşturun.

Hatta kılavuz ölçeğini kullanarak görüntü çıktılarını ince ayarlayabilirsiniz. Daha yüksek değerler, komutunuzla daha yakından eşleşen görüntüler oluştururken, daha düşük değerler daha sanatsal yorumlara olanak tanır.

Stable Diffusion'ın en iyi özellikleri

Tohum sayıları ile belirli çıktıları kontrol edin ve yeniden oluşturun; birden fazla nesilde tutarlı sonuçlara ihtiyaç duyduğunuzda mükemmeldir

Görüntüden görüntüye özelliği ile AI geliştirmelerini uygulayarak mevcut eskizleri veya görüntüleri dönüştürün

Toplu oluşturma özelliği ile birden fazla varyasyonu aynı anda işleyin ve konseptinizin farklı yorumlarını keşfedin

Yerleşik güvenlik denetleyici modülü ile çıktılarınızın tüm hedef kitleler için uygun olmasını sağlayın

Stable Diffusion sınırlamaları

Bazen, oluşturma süreleri ve görüntü oluşturma kalitesiyle ilgili sorunlar yaşayabilirsiniz

Stable Diffusion fiyatlandırması

Ücretsiz

Love: Aylık 5 $

Stable Diffusion puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yok

Gerçek kullanıcılar Stable Diffusion hakkında ne diyor?

Kısa bir süre önce Stable Diffusion 3'ü kullandım. Metni görüntüye dönüştürme özelliklerinin kesinlikle birinci sınıf olduğunu gördüm. Yazım becerileri ve görüntü kalitesi gerçekten olağanüstü.

Kısa bir süre önce Stable Diffusion 3'ü kullandım. Metni görüntüye dönüştürme özelliklerinin kesinlikle birinci sınıf olduğunu gördüm. Yazım becerileri ve görüntü kalitesi gerçekten olağanüstü.

6. Craiyon (Yaratıcı denemeler için en iyisi)

via Craiyon

Eskiden DALL-E Mini olarak bilinen Craiyon, metin açıklamalarını görsel sanata dönüştürmenize yardımcı olur. Bu araç, yeni ilham arayan tasarımcılar ve sanatçılar, karmaşık fikirleri görsel olarak açıklayan eğitimciler ve hızlı görüntü oluşturmaya ihtiyaç duyan içerik oluşturucular için özellikle uygundur.

Craiyon, karmaşık komutlar gerektiren diğer birçok AI sanat aracının aksine, basit ve anlaşılır metin açıklamalarıyla öne çıkar. Gelişmiş modellerin hiper detaylı kalitesine ulaşamayabilir, ancak herkesin AI tarafından üretilen sanatı keşfetmesi için eğlenceli, yaratıcı ve erişilebilir bir yol sunar.

Craiyon'un en iyi özellikleri

Aynı anda birden fazla görüntü varyasyonu oluşturarak metin komutunuzla ilgili farklı bakış açıları elde edin

Gerçekçi fotoğraflardan soyut sanata kadar, yaratıcı vizyonunuza uygun çeşitli sanatsal stiller arasından seçim yapın

Yazarken gerçek zamanlı sonuçlar alın, yaratıcı süreci hızlı ve akıcı hale getirin

API entegrasyonunu kullanarak projelerinize görüntü oluşturma özelliği ekleyin

Metin istemleri için birden fazla dilde çalışarak, küresel erişilebilirlik sağlayın

Craiyon sınırlamaları

Araç bazen karmaşık metin istemlerini yanlış yorumlar, bu da istenen sonucu elde etmek için birkaç deneme gerektirebilir

Craiyon fiyatlandırması

Destekçi: Aylık 12 $

Profesyonel: 24 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Craiyon puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

7. Dream by Wombo (Teknik uzmanlığı olmayanlar için en iyisi)

via Dream by Wombo

Dream by Wombo, metin komutlarından sanat eserleri yaratmayı basit, eğlenceli ve ilgi çekici hale getirir. Kullanıcılar, minimum çabayla görsel olarak çarpıcı görüntüler oluşturabilir, bu da yaratıcılıklarını ateşlemek isteyen herkes için mükemmel bir seçenek sunar.

Platform, kullanıcıların çeşitli stilleri ve temaları zahmetsizce keşfetmelerini sağlayarak, ileri düzey beceriler veya AI uzmanlığı gerektirmeden sanatsal ifadeyi teşvik eder.

Dream by Wombo, sanat yaratmak için eğlenceli ve sezgisel bir yol arayan sıradan kullanıcılar için özellikle çekicidir ve sadece birkaç tıklama ile hayal gücünü görsellere dönüştürür.

Dream by Wombo'nun en iyi özellikleri

Japonca, Hintçe ve Endonezyaca dahil olmak üzere birçok dilde metin açıklamaları yazarak dijital sanat eserleri yaratın

Gerçekçi, VFX, Anime, Avatar ve Sokak Sanatı gibi çeşitli sanatsal stillerden vizyonunuza uygun olanı seçin

Arka plan ve ışıklandırma gibi öğeleri ayarlamak için metin komutlarını kullanarak mevcut görüntüleri düzenleyin

Oluşturmalarınızı paylaşın ve yerleşik sosyal akışta diğer kullanıcıların sanat eserlerine göz atın

Dream by Wombo sınırlamaları

Tutarsız görüntü kalitesi

Dream by Wombo fiyatlandırması

Aylık: 9,99 $/ay

Yıllık: 89,99 $/yıl

Ömür boyu: 169,99 $/ay

Dream by Wombo puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yok

8. Runway ML (Profesyonel içerik üreticileri için en iyisi)

runway ML aracılığıyla

Sanatçılar ve tasarımcılar için makine öğrenimi araçlarını uyumlu bir platformda birleştirdiğinizde ne olur? Runway ML! Videoları düzenlemenize, görüntüler oluşturmanıza ve gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmanıza olanak tanıyan güçlü özellikler sunar

Çeşitli makine öğrenimi yeteneklerini tek bir kullanıcı dostu arayüzde birleştiren Runway ML, multimedya projeleri için yenilikçi çözümler arayan profesyonellere hitap ediyor.

Çok yönlülük ve işbirliğine odaklanması, onu modern oluşturucular için değerli bir araç haline getirir.

Runway ML'nin en iyi özellikleri

Yüklenen fotoğraflar arasında sorunsuz geçiş yaparak görüntülerden videolar oluşturun; dinamik slayt gösterileri veya anlatımlı içerikler oluşturmak için mükemmeldir

Çeşitli modelleme platformlarında kullanmak üzere otomatik olarak özel 3D dokular oluşturun

Ses manzaraları oluşturun ve dudak hareketlerini sese senkronize edin, doğal karakter diyalogları için birden fazla yüzü destekleyin

İçerik oluşturmayı hızlandırmak için kolay sürükle ve bırak sistemine sahip hazır proje şablonlarını kullanın

Runway ML sınırlamaları

Oluşturulan görüntüler renkli olmakla birlikte bazen gerçekçilikten yoksundur ve çarpık şekiller veya yanlış ayrıntılar içerebilir

Gen 3 Alpha modelleri, sundukları sonuçların kalitesine kıyasla nispeten pahalıdır

Runway ML fiyatlandırması

Temel: Ücretsiz

Standart: Kullanıcı başına aylık 15 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 35 $

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 95 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Runway ML puanları ve yorumları

G2: Yok

Capterra: Yok

9. Freepik (Varlık oluşturma ve grafik tasarım için en iyisi)

freepik aracılığıyla

En son grafik tasarım trendlerinden haberdar olmak isteyen bir tasarımcı veya pazarlamacı mısınız? Freepik'ten başkasına bakmayın! 250 milyondan fazla kaynağı içeren devasa bir kütüphane ile tüm yaratıcı ihtiyaçlarınız için bir hazine.

Freepik, geleneksel tasarım varlıklarını en son teknolojiyle sorunsuz bir şekilde harmanlayan etkileyici bir vektör, fotoğraf, PSD dosyası ve AI destekli araç karışımı sunar.

Özel illüstrasyonlardan kullanıma hazır grafik tasarım şablonlarına kadar, Freepik ile profesyonel kalitede tasarımları anında kolayca oluşturabilirsiniz. İster büyük bir proje üzerinde çalışıyor olun, ister hızlı ilham kaynağına ihtiyacınız olsun, Freepik tam size göre!

Freepik'in en iyi özellikleri

Arka plan kaldırma aracıyla görüntülerden arka planları saniyeler içinde kaldırın ve manuel düzenleme zamanından tasarruf edin

AI ses oluşturucu kullanarak videolarınız için profesyonel seslendirmeler oluşturun

Kaliteyi kaybetmeden görüntü çözünürlüğünü artıran üstün özellik ile tasarımlarınızı öne çıkarın

Yerleşik görüntü düzenleyici ve rötuş araçlarıyla görüntüleri hızla düzeltin

Freepik sınırlamaları

Ücretsiz plan bazı önemli kısıtlamalar içerir

Kullandığınız tüm kaynaklar için Freepik'e kredi vermeniz gerekir

Freepik fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel: 9 $/ay

Premium: 20 $/ay

Premium+: 39 $/ay

Freepik puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (130+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

➡️ Ayrıca okuyun: Grafik Tasarımda AI Nasıl Kullanılır?

10. NightCafe (Yaratıcı yeni fikirler ve yönelimler için en iyisi)

via Night C afe

NightCafe, sanatçılar, tasarımcılar ve içerik oluşturucuların eline güçlü görüntü oluşturma yetenekleri sunan çok yönlü bir AI sanat oluşturma platformu olarak öne çıkıyor.

Birden fazla son teknoloji AI modeli kullanarak metin açıklamalarını benzersiz sanat eserlerine dönüştürür. Bu özellik, onu yaratıcı keşifler ve sanatsal projeler için özellikle değerli kılar.

Günlük sanat yarışmalarına katılabilir, sohbet odalarında oluşturduklarınızı paylaşabilir ve diğer oluşturuculardan geri bildirim alabilirsiniz. Böylece yeni fikirlerin ve yaratıcı yönlerin ortaya çıkmasına yardımcı olan bir sosyal boyut eklemiş olursunuz.

NightCafe'nin en iyi özellikleri

Stable Diffusion, DALL-E 3 ve SDXL dahil olmak üzere altı farklı AI modeli kullanarak metin komutlarından görseller oluşturun ve sanatsal stillerde esneklik kazanın

Anime, 3D Oyun, Yağlı Boya ve Pop Art gibi önceden ayarlanmış sanatsal stilleri uygulayarak belirli görünümleri hızlı bir şekilde elde edin

Oluşturulan görüntülerin belirli kısımlarını boyama özelliği ile düzenleyin, oluşturmalarınızı ince ayar yapın ve mükemmelleştirin

NightCafe sınırlamaları

Kredi tabanlı sistemi, düzenli olarak çok sayıda yüksek çözünürlüklü görüntü oluşturması gereken kullanıcılar için maliyetli olabilir

NightCafe fiyatlandırması

AI Beginner: 5,99 $/ay

AI Hobbyist: 9,99 $/ay

AI Enthusiast: 19,99 $/ay

AI Artist: 49,99 $/ay

NightCafe puanları ve yorumları

G2: 3,5/5 (Yeterli yorum yok)

Capterra: 4,7/5 (70+ yorum)

11. Canva AI (Büyük ölçekte görsel içerik oluşturan takımlar için en iyisi)

canva AI aracılığıyla

Canva AI, tasarım işinin tekrarlayan kısımlarını halleden yaratıcı asistanınızdır. Bu AI paketi, Canva'nın tanıdık arayüzüne tam olarak uyum sağlar ve yeni başlayanlar ile profesyonellerin zorlanmadan kullanabilmesini sağlar.

Örneğin, dikey bir sosyal medya gönderisini yatay bir afişe dönüştürmeniz gerektiğinde, AI diğer sosyal medya AI araçlarına ihtiyaç duymadan görüntüyü otomatik olarak genişletir.

Veya eski bir görüntüdeki metni düzenlemek istiyorsanız, AI bunu saniyeler içinde düzenlenebilir hale getirebilir.

Canva AI'nın en iyi özellikleri

Statik görüntüleri düzenlenebilir görüntülere dönüştürün, öğeleri taşıyın ve yeniden boyutlandırın, AI boşlukları doğal bir şekilde doldursun

Sunumları analiz edin ve tek bir tıklama ile içeriğinizin tonuna uygun animasyonlar uygulayın

Girişlerinize göre birden fazla tasarım sürümünü otomatik olarak oluşturun ve saatlerce sürecek manuel işlerden kurtulun

Canva AI sınırlamaları

AI görüntü oluşturucu, temel stil ve oran ayarlarının ötesinde ayrıntılı özelleştirme ayarlarına sahip değildir

Canva AI fiyatlandırması

Canva Ücretsiz

Canva Pro: Kullanıcı başına aylık 15 $

Canva Teams: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Canva Enterprise: Özel fiyatlandırma

Canva AI puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (4300+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (40+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Canva AI hakkında ne diyor?

Son zamanlarda projelerim için son derece yararlı olan Canva Pro'yu tercih ettim. Üzerinde çalışmak için daha da iyi tasarımlar ve şablonlar. Tam olarak aradığım profesyonel görseller. Yeni eklenen AI magic özelliği muhteşem. Canva, yeri doldurulamaz bir araç. Bir takım ekledim ve bazı sosyal medya hesaplarımla entegre ettim. Harika bir deneyim.

Son zamanlarda projelerim için son derece yararlı olan Canva Pro'yu tercih ettim. Üzerinde çalışmak için daha da iyi tasarımlar ve şablonlar. Tam olarak aradığım profesyonel görseller. Yeni eklenen AI magic özelliği harika. Canva, yeri doldurulamaz bir araç. Bir takım ekledim ve bazı sosyal medya hesaplarımla entegre ettim. Harika bir deneyim.

Birçok gelişmiş AI aracı yalnızca AI görüntü oluşturmaya odaklanırken, bazı platformlar AI yeteneklerini daha geniş proje yönetimi ve işbirliği özelliklerine entegre eder.

ClickUp (Uçtan uca proje yönetimi ve görüntü oluşturma için en iyisi)

ClickUp, iş için her şeyi içeren uygulama, AI destekli özellikleriyle sanatsal süreçlerinizi bir üst seviyeye taşır.

ClickUp Beyaz Tahtalar ile hızlı ve çarpıcı grafikler oluşturarak beyin fırtınası oturumlarınızı güzelleştirin

ClickUp Beyaz Tahtalar, yaratıcı süreçler için dinamik bir alan sağlayarak görsel işbirliğini geliştirir. Gerçek zamanlı görsel beyin fırtınası ile takımlar, nerede olurlarsa olsunlar sorunsuz bir şekilde birlikte fikir üretebilirler.

Bu özellik, görüntü yüklemeye olanak tanıyarak, daha iyi bağlam ve anlayış için doğrudan görseller üzerinde açıklama ve tartışma yapılmasını sağlar. Ek olarak, yapışkan notlar ve serbest çizimler gibi işbirliğine dayalı planlama araçları, fikirleri düzenlemeyi ve bunları eyleme geçirilebilir planlara dönüştürmeyi kolaylaştırarak yenilikçiliği ve takım çalışmasını teşvik eder.

Ama en önemli özellik? AI görüntü oluşturucu!

Beyaz tahtalarda ClickUp Brain ile diyagramlar, grafikler veya diğer görseller gibi AI destekli görselleri doğrudan beyaz tahtanızda anında oluşturabilirsiniz, böylece araçlar arasında geçiş yapma veya grafikleri manuel olarak tasarlama gereksinimi ortadan kalkar.

Beyin fırtınası yaparken, bir fikir panosu düzenlerken veya görsel içeriği tartışırken, Brain yaratıcı sürecinizi sorunsuz bir şekilde destekler. Bu, yenilikçi projeler planlamak, takımınızla işbirliği yapmak ve değerli geri bildirimler toplamak için ideal bir çözümdür.

ClickUp Beyaz Tahtalar ile görüntüler oluşturun

ClickUp Brain, iş akışınızı kolaylaştırmak için güçlü AI özelliklerinden yararlanarak daha akıllı çalışmanıza da yardımcı olur. Etkileşimli Soru-Cevap tarzı arayüzü ile görevler, belgeler veya şirket wiki'leri hakkında anında, bağlama özel cevaplar alabilir ve bilgi aramak için harcadığınız zamandan tasarruf edebilirsiniz.

İşinizin hızlı bir özetine mi ihtiyacınız var? ClickUp Brain, zahmetsiz netlik için görevlerin, konuların ve yorumların tek tıklamayla özetlenmesini sağlar. Ayrıca, proje güncellemelerini ve özetlerini otomatikleştirerek ek çaba gerektirmeden takımınızın uyumlu çalışmasını sağlar.

ClickUp Brain'in AI yazma yardımıyla görevlerde ve belgelerde içerik oluşturmayı hızlandırın

Son olarak, ClickUp for Design'ı kullanarak yaratıcı iş akışlarınızı baştan sona optimize edin. Paylaşılabilir belgelerde tasarım özeti oluşturmak, özetten anında görevler oluşturmak veya hatta kaydedilmiş klipler aracılığıyla geri bildirim paylaşmak istiyorsanız, ClickUp ihtiyaçlarınıza özel bir özelliğe sahiptir.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp Görevleri aracılığıyla müşteri ve takım geri bildirimlerini ayrıntılı yapılacaklar listelerine dönüştürün

ClickUp'ta Proofing özelliğini kullanarak tasarım varlıkları için değişiklikler önerin veya geri bildirimleri belgelendirin

ClickUp Clips ile video kliplerde zaman damgalı geri bildirim paylaşarak revizyonları hızlandırın

Net hedefler ve görsel dönüm noktaları içeren ayrıntılı proje yol haritaları oluşturun ve görselleştirin

ClickUp'ı Figma, Adobe Creative Cloud ve diğer tasarım yazılımlarıyla bağlayın

ClickUp sınırlamaları

Yeni kullanıcılar, ClickUp'ın birçok özelliği ve özelleştirme seçeneği arasında gezinmekte zorlanabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

ClickUp, eşzamansız uyumu çok daha basit ve etkili hale getirdi. Hedefleri ve sonuçları özetlemek ve yapılandırmak için bir çerçeve oluşturarak, uzaktaki takımlar beklentileri anlayabilir ve durum güncellemelerini akıcı bir şekilde sağlayabilir. Beyaz tahtalarla beyin fırtınası yapmak, öncelikleri yeniden düzenlemek ve referans resimler eklemek vb. çok akıcıdır.

*ClickUp, eşzamansız uyumu çok daha basit ve etkili hale getirdi. Hedefleri ve sonuçları özetlemek ve yapılandırmak için bir çerçeve oluşturarak, uzaktaki takımlar beklentileri anlayabilir ve durum güncellemelerini akıcı bir şekilde sağlayabilir. Beyaz tahtalarla beyin fırtınası yapmak kolaydır, öncelikleri yeniden düzenlemek kolaydır ve referans resimler eklemek vb

Doğru araçla yaratıcılığınızı ve verimliliğinizi artırın

AI tarafından oluşturulan görüntüler harika. Peki ya iş akışınıza entegre edilmiş AI tarafından oluşturulan görüntüler? Bu rakipsiz bir avantajdır.

Ideogram yalnızca AI görüntü oluşturmaya odaklanırken, ClickUp yaratıcı sürecinizin her yönünü kolaylaştırır.

Görevleri yönetmekten ve takımınızla işbirliği yapmaktan varlıkları düzenlemeye ve fikirler üzerinde anında harekete geçmeye kadar, ClickUp vizyonunuzu verimli bir şekilde hayata geçirmenize yardımcı olan hepsi bir arada platformdur.

Yaratıcılığınızı ve verimliliğinizi artırmaya hazır mısınız? ClickUp'ın iş yapma şeklinizi nasıl dönüştürebileceğini keşfedin. ClickUp'a bugün kaydolun!