çarpıcı görseller oluşturmak için 30'dan fazla Stable Diffusion komut istemleri

Bazı günler yaratıcılık akışkan bir şekilde akar. Diğer günler ise? Boş bir tuvalin önünde takılıp kalır, ilham gelmesini bekler ve sonunda hayal kırıklığına uğrarsınız.

İşte bu noktada AI'nın küçük bir yardımı büyük bir fark yaratabilir.

Stable Diffusion, sanatçı, tasarımcı veya sadece AI ile üretilen sanatla denemeler yapmayı seven biri olsanız da, fikirlerinizi çarpıcı görsellere dönüştürebilen araçlardan biridir.

Ancak her araçta olduğu gibi, önemli olan AI tarafından oluşturulan görüntüleri tasarlamak için ne kadar iyi kullanılabildiğidir. Doğru komutlar, belirsiz bir konsepti bir şaheserden ayıran şeydir.

Konsept sanat veya hiper gerçekçi portreler yaratıyor olun, bu 30'dan fazla komut vizyonunuzu hayata geçirmenize yardımcı olacak. 🎨

⏰ 60 saniyelik özet Stable Diffusion, farklı teknikler kullanarak metin açıklamalarından ayrıntılı görüntüler oluşturan derin öğrenme, metinden görüntüye modelidir

Komut istemlerini ustaca kullanmak, önyargıları kontrol altında tutmak, AI'nın vizyonunu yönlendirmek, yaratıcılığı ortaya çıkarmak, sonuçları kişiselleştirmek, daha akıllı çalışmak ve denemeler yapmak için çok önemlidir

Mükemmel kararlı difüzyon komutunu oluşturmak için adımlar: Net bir vizyonla başlayın Sanat stilini tanımlayın Konuyu açıklayın, kompozisyonu ve kamera ayarlarını belirtin Komutlar için bir şablon kullanın Komutları oluşturmak için AI araçlarını kullanın (ör. ClickUp Brain)

Net bir vizyonla başlayın

Sanat stilini tanımlayın

Konuyu tanımlayın, kompozisyonu ve kamera ayarlarını belirtin

Komutlar için bir şablon kullanın

AI araçlarını kullanarak komutlar oluşturun (ör. ClickUp Brain) Net bir vizyonla başlayın

Sanat stilini tanımlayın

Konuyu tanımlayın, kompozisyonu ve kamera ayarlarını belirtin

Komutlar için bir şablon kullanın

AI araçlarını kullanarak komut istemleri oluşturun (ör. ClickUp Brain) ClickUp , tasarım iş akışınızı düzenlemenize, fikirlerinizi haritalandırmanıza ve AI görüntüleri oluşturmanıza yardımcı olacak AI, Beyaz Tahtalar, Belgeler ve Görevler ile birlikte gelir

Stable Diffusion'ı anlama

Stable Diffusion , farklı yapay zeka yöntemlerini kullanarak metin açıklamalarından görüntüler oluşturan bir derin öğrenme, metinden görüntüye modelidir.

stable Diffusion aracılığıyla

2022'de piyasaya sürülen bu ürün, metin kılavuzlu iç boyama, dış boyama ve görüntüden görüntüye çeviri için üretken bir AI modelidir. Temelinde, metin komutlarını ayrıntılı görsellere dönüştüren bir latent difüzyon modeli (LDM) kullanır.

Stable Diffusion'ın anahtar özellikleri Görsel otomatik kodlayıcı (VAE): Görüntüleri basitleştirilmiş bir biçime sıkıştırarak önemli ayrıntılarını yakalar. Sanat eserleri oluştururken, bu sıkıştırılmış verilerden görüntüleri yeniden oluşturur

U-Net kod çözücü: Gürültü giderme işlemi burada gerçekleşir. Görüntünün gürültülü bir sürümünü alır ve yavaş yavaş net, yüksek kaliteli bir görsele dönüştürür

Metin kodlayıcı: Stable Diffusion, komutları yorumlamak için CLIP ViT-L/14 metin kodlayıcı kullanır ve AI'nın ne istediğinizi anladığından emin olur

🔍 Biliyor muydunuz? "Stable Diffusion" adı, İngiltere merkezli bir yapay zeka şirketi olan *Stability AI tarafından geliştirilen AI modeli için seçilmiştir . Adındaki "diffusion" (yayılma), mimarisinde kullanılan yayılma modellerine atıfta bulunurken, "stable" (istikrarlı) şirketin adını yansıtmaktadır.

Komutları Ustaca Kullanmak Neden Önemli?

Bir sanatçıya "sadece harika bir logo çiz" deyip bir şaheser bekleyemezsiniz. Aynı şey AI tarafından üretilen sanat için de geçerlidir. Net bir yönlendirme olmadan, hayal ettiğinizden tamamen farklı bir sonuç elde edebilirsiniz.

Komutunuz ne kadar iyi olursa, son görüntü üzerinde o kadar fazla kontrol sahibi olursunuz. En iyi kararlı difüzyon komutlarını öğrenmenin önemli olmasının bazı nedenleri aşağıda belirtilmiştir. ⚒️

Önyargıları kontrol altında tutma: Doğru komutlar, AI'yı daha dengeli ve adil sonuçlara yönlendirerek çıktılarındaki istenmeyen önyargıları azaltmaya yardımcı olabilir ⚖️

Daha iyi detaylandırma: Özel komutlar, AI'nın görüntüleri gerçekçi veya sanatsal olarak rafine hale getiren dokular, yansımalar ve ince detaylar oluşturmasına yardımcı olur 🎨

Daha iyi yaratıcılık: Doğru komutlar, yeni stilleri keşfetmenize, taze fikirler üretmenize, Doğru komutlar, yeni stilleri keşfetmenize, taze fikirler üretmenize, grafik tasarım trendlerini keşfetmenize ve sanatsal sınırları zorlamanıza yardımcı olabilir 🖌️

Tutarlı tekrarlanabilirlik: Markalaşma, pazarlama veya hikaye anlatımı için tutarlı komut yapıları, uyumlu ve tanınabilir görsel stiller sağlar 🗂️

🧠 Eğlenceli Bilgi: AI sanatının tarihi 1973 yılına kadar uzanıyor! Amerikalı bilgisayar bilimcisi Harold Cohen, AARON kullanarak ilk AI resmini yarattı ve onu "mavi bir çizgi çiz" gibi sanat üretmek için bir dizi kural ile programladı

Stable Diffusion komut istemlerinin örnekleri

Hiç bir komut yazıp, oluştur düğmesine bastıktan sonra tamamen farklı bir sonuç aldınız mı? Bir kelime çok belirsizse, rastgele bir karışıklık elde edersiniz. Çok fazla ayrıntı varsa, fikrinizin özünü kaçırabilirsiniz. İşin püf noktası, özgüllük ve yaratıcılık arasında dengeyi nasıl kuracağınızı bilmektir.

İşte size rehberlik edecek bazı AI sanat komutları, böylece ayarlamaya daha az zaman harcayıp yaratıcılığınıza daha fazla zaman ayırabilirsiniz 💁

Portreler

1. "50 mm lens, f/1.8 diyafram açıklığı ile sinematik alan derinliği kullanılarak Rembrandt ışıklandırmasında çekilmiş, [yaş] [cinsiyet] [cilt tonu] ve [saç stili] özelliklerine sahip hiper gerçekçi bir portre."

2. "Yumuşak pastel tonlarda, hassas fırça darbeleri ve derinlik ve doku için katmanlı yıkamalarla odaklanan [bir kişinin rolü, örneğin 'ortaçağ şövalyesi'] suluboya resmi"

3. "Üçgen gölgeleme ve ortam oklüzyonu kullanılarak, eski PlayStation oyunlarının estetiğini andıran bir [karakter]in düşük poligonlu 3D görüntüsü."

stable Diffusion aracılığıyla

Manzaralar

4. "Drone tarzı bir perspektifle çekilmiş, altın saat ışığı, yumuşak sis ve atmosferik derinlik için hacimsel sis özelliklerine sahip [manzara türü] fotogerçekçi bir hava görünümü."

5. "[Mevsim] kırsalının kömürle çizilmiş eskizi, dramatik kontrastlar ve vintage gravür efekti için çapraz tarama ve gölgeleme teknikleri kullanılarak yapılmıştır."

6. "Çok katmanlı atmosferik perspektif, doğal ışık yayılımı için yüzey altı saçılma ve blender ile işlenmiş hacimsel bulutlar kullanılarak oluşturulmuş [fantastik bir ayar] dijital mat resim"

stable Diffusion aracılığıyla

🔍 Biliyor muydunuz? Küresel AI görüntü oluşturucu pazarının boyutu 2022 yılında 257,157 milyon dolar olarak değerlendi ve 2030 yılına kadar 917,448 milyon dolara çıkacağı tahmin ediliyor. Yıllık bileşik büyüme oranı (CAGR) %17,4'tür.

Fantastik

7. "Rim aydınlatmanın gölgelerinden ortaya çıkan [yaratık türü] karanlık bir fantezi konsepti, ZBrush heykel teknikleriyle tasarlanmış ve Unreal Engine 5'in Lumen aydınlatma sisteminde render edilmiştir."

8. "Sıralı ve çapraz tarama teknikleriyle hazırlanmış, organik bir görünüm için elle boyanmış guaj dokularla renklendirilmiş, masal kitabı tarzında sihirli bir ormanın mürekkep illüstrasyonu."

9. "RGB bölünmüş glitch efektleri, kromatik aberasyon ve holografik yansımalar kullanılarak, sürreal bir fantezi estetiği yaratan, büyülü bir kalenin canlı dijital resmi"

stable Diffusion aracılığıyla

Bilim Kurgu

10. "Geceleri, ışık yayan yüzeylerin neon ışıklarıyla aydınlatılmış, ışın izlemeli yansımalar ve alan derinliği bulanıklığıyla sürükleyici bir sinematik görünüm yaratan bir siberpunk şehir manzarası."

11. "Brutalist tasarım ilkeleri kullanılarak tasarlanmış, PBR (Fiziksel Tabanlı Rendering) metal dokularla detaylandırılmış ve biyolüminesan LED panellerle aydınlatılmış fütüristik bir uzay aracı içi"

12. "Ters kinematik ile donatılmış, gerçekçi cilt-metal hibrit yüzeyler için alt yüzey saçılımı ile dokulandırılmış, sert yüzeyli bir robotik insansı 3D model"

stable Diffusion aracılığıyla

📖 Daha fazla bilgi: Grafik Tasarımda AI Nasıl Kullanılır?

Özet

13. "Voronoi desenleri, rastgele Perlin gürültüsü ve gradyan tabanlı kenar algılama özelliğine sahip fraktal geometri içeren üretken bir sanat kompozisyonu"

14. "Renk kanallarının kasıtlı olarak kaydırıldığı ve piksel sıralama algoritmalarının formu bozarak ürkütücü, çarpık bir estetik yarattığı glitch sanat tarzında bir oluşturma."

15. "Akıcı dinamik simülasyonu, parçacık saçılması ve kontrastı artırılmış renk derecelendirmeyi içeren, kaleydoskopik ayna efektli psikedelik bir sanat eseri"

stable Diffusion aracılığıyla

💡Profesyonel İpucu: Komutlarınızı genelden özele doğru yapılandırın; Voronoi desenleri veya parçacık sistemleri gibi teknik ayrıntıları eklemeden önce genel stili (jeneratif/glitch/psikedelik) belirleyin.

Natürmort

16. "Chiaroscuro aydınlatma kurulumunda düzenlenmiş, anahtar vurgu alanlarına kalın impasto dokular uygulanmış, [nesne seti]'nin barok esintili yağlı boya tablosu"

17. "PBR yumuşak gölgeler, global aydınlatma yansımaları ve nötr renk paletini vurgulayan, [günlük nesnelerin] modern minimalist 3D renderları"

18. "Sürrealist bir natürmort, [nesneler] içeren, sıfır yerçekimi fizik simülasyonları ve dijital mat boyama teknikleri kullanılarak eterik gerçekçilik elde edilmiştir."

Mimarlık

19. "Parametrik mimari yapılara sahip, küresel tavan penceresi oklüzyonu ile aydınlatılmış, sinematik gerçekçilik için Octane Render ile işlenmiş, fütüristik bir metropol silüeti."

20. "Tek nokta perspektif yapısı, mimari detaylar ve dramatik bir etki için yoğun kontrast gölgelendirme kullanılarak elle çizilmiş bir gotik katedral eskizi"

21. "Ray tracing yansımaları, ortam örtme gölgelendirme ve derinlik tabanlı sis simülasyonu kullanılan modern bir cam gökdelenin düşük poligonlu mimari renderı"

Konsept Sanatı

22. "Kitbashed mekanik bileşenlerle illüstrasyonlu bir steampunk araç konsepti, hızlı gerçek zamanlı yansıma ve gölgeler için Blender'ın Eevee motorunda render edilmiştir."

23. "Gerçekçilik için katmanlı grunge dokular, yıpranmış metal yüzeyler ve enkaz fiziği simülasyonu ile tasarlanmış kıyamet sonrası bir çorak arazi sahnesi"

24. "Tamamen donanımlı animasyonlar, elle boyanmış dokular ve PBR malzeme kurulumunu sergileyen, yukarıdan aşağıya RPG tarzı karakter sayfası"

Sürrealizm

25. "Bir kişinin gerçeküstü portresi, özellikleri geometrik düşük poligonlu dekonstrüksiyona dönüşürken, yumuşak yakıcı yansımalarla aydınlatılır."

26. "AI destekli doku dönüşümü, ısı bozulması gölgelendiricileri ve hacimsel yer değiştirme haritalama kullanılarak oluşturulmuş, eriyen mimariden ilham alan bir manzara."

27. "Yerçekiminin tersine döndüğü, gökyüzüne su dökülen yüzen adaların yer aldığı, Houdini akışkan simülasyonu kullanılarak oluşturulmuş bir rüya manzarası kompozisyonu."

Retro ve vintage estetik

28. "Neon ızgara çizgileri, renk sapması ve VHS tarama çizgisi efektleriyle tasarlanmış, ön planda [retro nesne] özelliğine sahip 1980'lerin vaporwave şehir silüeti"

29. '1920'lerin Art Deco seyahat posteri, cesur geometrik şekiller, metalik altın vurgular ve yüksek kontrastlı renk blokları ile stilize edilmiş [simgesel yapı] özelliği.'

30. "Kodachrome renk derecelendirmesi ile çekilmiş, yumuşak yarı tonlu dokular, sıcak akkor aydınlatma ve vintage mobilya tasarımları ile 1950'lerin bir lokantası."

⚡️Bonus Okuma: Pazarlamacılar için En İyi Sosyal Medya AI Araçları

Optik illüzyonlar ve akıllara durgunluk veren görseller

31. "İmkansız Escher tarzı geometri, kusursuz paradoksal geçişler ve hiper gerçekçi doku haritalama ile oluşturulmuş bir Penrose merdiven mimari görüntüsü"

32. "Mandelbrot set denklemleri, tekrarlanan ayna simetrisi ve yoğun renk geçişleri kullanılarak oluşturulmuş, kaleydoskopik bir fraktal sanat eseri."

33. "Gerçekçi fizik simülasyonu, hassas yumuşak gölgeler ve zorlanmış perspektif kompozisyonu ile manipüle edilmiş [nesne, örneğin 'kar taneleri'] ile yüzen bir levitasyon illüzyonu."

stable Diffusion aracılığıyla

Yemek sanatı ve mutfak görselleştirme

34. 'Yumuşak dağınık ışık, yoğuşma detayları ve dokuyu vurgulamak için sığ alan derinliği ile çekilmiş, [yemek]in hiper detaylı makro çekimi'

35. "Mürekkep ve sulu boya eskiz teknikleri, eskitilmiş kağıt dokuları ve sıcak rustik tonlar kullanılarak [yemek]in gösterildiği, elle boyanmış, resimli bir yemek tarifi kitabı sayfası"

36. "Gurme bir yemeği zarif bir şekilde tabağa yerleştiren bir şefin son derece ayrıntılı ve gerçekçi bir resmi. Şef, orta çekimde yakalanmış, gerçekçi gölgelere sahip mükemmel bir yüze sahiptir. Yumuşak ışıklandırma, yemeğin zengin dokularını vurgular, dinamik ışıklandırma ise sahneye derinlik ve sıcaklık katarak yemeği dayanılmaz derecede iştah açıcı hale getirir."

Stable Diffusion komutlarınızı oluşturun

Doğru komut istemini oluşturmak, AI aracıyla etkili bir şekilde iletişim kurmakla ilgilidir. İşte ne demek istediğimiz 👇

Adım #1: Net bir vizyonla başlayın

Yazmaya başlamadan önce, hedefinizi görselleştirmek için bir ara verin. Fikriniz ne kadar net olursa, güçlü bir komut oluşturmak o kadar kolay olacaktır.

Başlangıç olarak şu soruları yanıtlayın: Görüntünün ana konusu nedir? (Bir kişi, bir nesne, ayrıntılı bir sahne?)

Görüntü hangi sanatsal stili takip etmelidir? (Resim, dijital sanat, 3D render, keskin odaklı sinematik çekim?)

Hangi ruh halini ve atmosferi iletmek istiyorsunuz? (Karanlık ve karamsar, sıcak ve davetkar, ürkütücü ve gerçeküstü?)

Vizyonunuza en uygun renk şeması hangisi? (Canlı neon, tek renkli, pastel tonlar?)

Adım #2: Sanat stilini tanımlayın

Farklı sanat stilleri, görüntünüze farklı bir karakter kazandırır.

Bu nedenle, ne istediğinizi mutlaka belirtin. Örneğin, şunlardan bahsedin: Ortam: Dijital resim mi, eskiz mi yoksa 3D render mı? Hiper gerçekçi bir render, karikatürize bir eskiz mi yoksa vintage bir yağlı boya tablo mu?

Tür: Gerçekçilik, izlenimcilik veya soyutluğu mu tercih edersiniz? Bilim kurgu tarzında bir cyberpunk şehir manzarası, rüya gibi bir suluboya manzara veya karanlık bir fantastik illüstrasyon mu?

Etkiler: İlham aldığınız belirli sanatçılar veya akımlar var mı?

Emin değilseniz, farklı stiller ekleyerek ve AI'nın bunları nasıl yorumladığını görerek deneyin.

📖 Daha fazla bilgi: Midjourney Prompt Örnekleri

Adım #3: Konuyu tanımlayın, kompozisyonu ve kamera ayarlarını belirtin

Konuyu tanımlarken mümkün olduğunca spesifik olun. Pozlar, aksesuarlar, arka plan öğeleri ve dokular gibi ayrıntılar eklemek büyük fark yaratır.

📌 Örnek: "Parkta bir köpek" demek yerine, "Güneşli bir parkta oturan, dili dışarıda, kırmızı bandana takmış, sonbahar yapraklarıyla çevrili, yumuşak tüyleri olan bir golden retriever'ın yakın çekim portresi, sığ alan derinliği ile çekilmiş" deyin

Prompt 1 için elde ettiğimiz sonuç 👇

Prompt 2 için aldığımız sonuç 👇

Farkı kendiniz görün ve hissedin. Ve bu kadar hassas görüntüler elde etmek için aşağıdaki kompozisyon ayrıntılarını eklemeyi unutmayın:

Perspektif: Birinci şahıs görünümü, havadan çekim, geniş açı, yakın plan portre

Işıklandırma: Yumuşak ve dağınık, neon ışıklı, stüdyo ışıklandırması, altın saat, dramatik chiaroscuro

Çerçeveleme: Ortaya alınmış kompozisyon, üçte bir kuralı, sinematik çerçeveleme

Adım #3: İpuçları için şablonları kullanın

Girdiğiniz komut, yalnızca belirli bir şablonu izlediğinizde kesin bir görsel üretir. İzlemeniz gereken yapı aşağıda verilmiştir 👇

[Konu] + [Eylem/Poz] + [Ortam] + [Sanat Stili] + [Işıklandırma/Renk]

AI ile oluşturulan sanatın her zaman ilk denemede mükemmel olmayacağını unutmayın. Varyasyonları test edin, açıklamaları değiştirin, negatif komutlar ekleyin ve istediğiniz sonuçları elde edene kadar bunları iyileştirin.

Her seferinde sıfırdan komut istemleri oluşturmak istemiyorsanız, AI komut istemi şablonlarını kaydedin ve kullanarak kaliteden ödün vermeden yaratıcı sürecinizi kolaylaştırın.

"Mükemmel" komut yazmak için uğraşmak yerine, özellikle komut mühendisliği konusunda uzman değilseniz, tasarımcılar için geliştirilmiş gelişmiş AI araçlarını kullanarak komut yazmanıza yardımcı olun.

İşte nasıl işliyor:

📝 AI'dan bir komut istersiniz:'Arka planda New York silüetinin göründüğü, bir müşteri toplantısında tartışan bir grup profesyonelin sinematik bir çekimi için ayrıntılı bir AI görüntü komutu oluşturabilir misiniz?'

🎯 AI yapılandırılmış bir komut oluşturur:'Bir müşteri toplantısı sırasında canlı bir tartışma yapan bir grup profesyoneli yakalayan sinematik bir görüntü oluşturun. Ayar, büyük cam pencereli modern ve şık bir konferans odasıdır. Arka planda New York City silüeti belirgin bir şekilde görünür ve Empire State Building ve One World Trade Center gibi ikonik gökdelenleri sergiler. Oda doğal ışıkla doludur ve cilalı ahşap masaya yumuşak gölgeler ve yansımalar düşer. '

ClickUp Brain'i kullanarak özel komutlar oluşturun ve iyileştirin

Artık komut istemini manuel olarak iyileştirmek yerine, bu AI tarafından oluşturulan sürümü kopyalayıp saniyeler içinde yüksek kaliteli, özelleştirilmiş bir görüntü elde edebilirsiniz.

Tasarım dünyası hızla değişiyor. Eskiden saatler süren beyin fırtınası, eskiz ve iyileştirme çalışmaları artık AI destekli araçlarla dakikalar içinde gerçekleşiyor.

Ve tüm sınırları aşarak yaratıcılık yönetimini çocuk oyuncağı haline getiren bir isim var: ClickUp.

Hayal edebileceğiniz her şeyi tek bir platformda birleştiren ve tüm takımı (ve daha fazlasını) bir araya getiren iş için her şeyi içeren uygulama.

ClickUp Tasarım Proje Yönetimi Çözümü

Daha da derine inen ClickUp'ın Tasarım Proje Yönetimi Çözümü, artık her boyuttaki takıma zaman çizelgelerini, takım görevlerini ve ilerlemeyi tek bir yerden net bir şekilde görme olanağı sunuyor. Harika değil mi?

ClickUp'ın Tasarım Çözümü ile işbirliğini kolaylaştırın, projeleri yönetin ve portföyünüzdeki yaratıcı işleri gerçekleştirin

ClickUp Brain

Daha da harika olanı, kişisel AI asistanınız olarak görev yapan, proje yönetimi, içerik oluşturma, AI görüntü oluşturma ve işbirliğini basitleştiren ClickUp Brain'dir.

ClickUp Brain ile yeni içerik oluşturun veya mevcut içeriği geliştirin

Özetle, Brain 👇 Yaratıcı blokları aşmak için tasarım konseptleri ve mood board fikirleri önerir

Tasarım özetlerinden, müşteri e-postalarından ve geri bildirimlerden anahtar noktaları çıkarın

Renk şemaları, tipografi ve düzen tercihleri gibi anahtar gereksinimleri öne çıkarır

Toplantı notlarını eyleme geçirilebilir tasarım görevlerine özetler

Takım iş yükünü analiz ederek tükenmişliği önler ve görevleri dengeler

Paydaşlar için gerçek zamanlı tasarım ilerleme raporları oluşturun

ClickUp Beyaz Tahtalar

ClickUp Beyaz Tahtalar ile birleştirin ve daha da güçlü hale getirin. Beyaz Tahtalar, fikirlerin doğduğu ve beslendiği yerdir. Tasarım takımlarına beyin fırtınası, geri bildirim ve yaratıcı komutların hayata geçtiği görsel bir çalışma alanı sunar.

Ve en harika özelliklerinden biri nedir? AI destekli görüntü oluşturma. Sıfırdan konseptler çizmek için zaman harcamak yerine, bir komut girin ve AI, vizyonunuzu anında hayata geçirsin.

ClickUp Beyaz Tahtalarında fikirlerinize görsel bağlam sağlamak için yüksek kaliteli görüntüler oluşturun

Farklı stilleri veya kompozisyonları keşfetmek mi istiyorsunuz? Sorun değil. Saniyeler içinde birden fazla varyasyon oluşturabilir, beyin fırtınası ve yineleme sürecini hızlandırabilirsiniz.

💡Profesyonel İpucu: AI'nın bilgileri daha doğru bir şekilde çıkarmasına ve daha iyi öneriler oluşturmasına yardımcı olmak için tasarım özetlerinizi net bölümler (hedefler, gereksinimler, ilham kaynakları) ile yapılandırın.

ClickUp Belgeleri

Peki, fikirler tamamen şekillendikten sonra ne olur? Beyaz Tahtalar fikirleri şekillendirirse, ClickUp Belgeleri bu fikirlerin düzenlendiği yerdir.

ClickUp Docs ile tasarım iş akışınızı belgelerle sorunsuz bir şekilde bağlayın

Takımların yaratıcı teknik özetleri taslaklayabileceği, marka yönergelerini saklayabileceği ve görüntüler, gömülü bağlantılar ve kontrol listeleri içeren tasarım kılavuzları oluşturabileceği etkileşimli bir çalışma alanıdır. En iyi yanı nedir? Brain'den planlar veya proje yönergeleri oluşturmasını isteyerek kendinizi zahmetten kurtarabilirsiniz!

ClickUp Brain'den proje yönergeleri, lansman planları ve daha fazlasını oluşturmasını isteyin

Daha da iyisi, geri bildirim almak için ekip arkadaşlarınızı @bahsetme ile etiketleyebilir, eylem öğelerini doğrudan belgeden atayabilir ve birden fazla çözüme güvenmek yerine her şeyi tek bir yerde tutabilirsiniz.

Ayrıca, gerçek zamanlı düzenleme ve satır içi yorumlar sayesinde, e-posta zincirlerinde artık gidip gelmek yok!

Yeni bir ürün lansmanı veya promosyonumuz olduğunda, grafik tasarım takımımız ClickUp aracılığıyla yaratıcı çalışmaları gönderir ve e-postalar ve toplantılar arasında gidip gelmek yerine, doğrudan belgeye yorum yapabiliyorum, bu da genel olarak tüm süreci daha verimli ve etkili hale getiriyor. Yorum özelliği ve ClickUp sayesinde zamanımın yaklaşık %50'sini kolayca kazanıyorum diyebilirim.

Yeni bir ürün lansmanı veya promosyonumuz olduğunda, grafik tasarım takımımız yaratıcı çalışmaları ClickUp aracılığıyla gönderir ve e-postalar ve toplantılar arasında gidip gelmek yerine, doğrudan belgeye yorum yapabiliyorum, bu da genel olarak tüm süreci daha verimli ve etkili hale getiriyor. Yorum özelliği ve ClickUp sayesinde zamanımın yaklaşık %50'sini kolayca kazanıyorum diyebilirim.

ClickUp Görevleri

Son olarak, ClickUp Görevleri, bilgi çalışanlarının kaçırdığı bir çözümdür.

Örneğin, bir sosyal medya marka yenileme çalışması yapıyorsanız, yeni renk paletini, tipografiyi ve görsel tonu özetleyen bir belge oluşturabilirsiniz. Onaylandıktan sonra, bu bölümleri aynı yerden eyleme geçirilebilir ClickUp Görevlerine dönüştürebilirsiniz — platformlar arasında geçiş yapmanıza gerek yok!

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Doğru Stable Diffusion komutunu bulmak, basit bir fikri hiper gerçekçi bir portre, sürreal bir rüya manzarası veya ayrıntılı bir bilim kurgu dünyası gibi bir şahesere dönüştürebilir.

Ancak yaratıcılık sadece görüntü oluşturmakla ilgili değildir, aynı zamanda bunları düzenlemek ve iyileştirmekle de ilgilidir.

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