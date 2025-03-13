Hayatınızı Kolaylaştıracak Android için En İyi 10 AI Uygulaması

Günlük hayatta AI araçlarını kullanmak, verimliliği artırmanın en iyi yoludur. AI destekli Android uygulamaları, günlük rutinlerini basitleştirmek isteyen bireylerden müşteri etkileşimini iyileştirmek, işlemleri kolaylaştırmak ve 7/24 erişilebilirlik sağlamak için çabalayan işletmelere kadar birçok kullanıcıya hizmet vermektedir.

İş akışlarını optimize etmek için AI uygulamalarının etkisi, sağlık, fitness, eğitim ve daha birçok sektörü kapsıyor ve sektörler arasında dönüşümü yönlendirme konusundaki uyarlanabilirliklerini ve potansiyellerini ortaya koyuyor.

Bu blog yazısında, Android kullanıcılarının verimlilik, kolaylık ve günlük görevlere yaklaşımını dönüştüren en kullanışlı ve yaygın olarak kullanılan AI destekli Android uygulamalarından bazılarını ele alalım.

⏰ 60 saniyelik özet İşte Android için en iyi AI uygulamaları: : Hareket halindeyken AI destekli görev yönetimi için en iyisi ClickUp: Hareket halindeyken AI destekli görev yönetimi için en iyisi ChatGPT: Yaratıcı fikirler üretmek için en iyisi Replika: İnsan benzeri konuşmalar için en iyisi Google Assistant: Sanal yardım ve akıllı otomasyon için en iyisi Microsoft Copilot: Veri analizi ve pazar araştırması için en iyisi Otter. ai: Toplantı ses özetlerini yazıya dökmek için en iyisi Canva: Görsel içerik oluşturmak için en iyisi Brain. fm: AI tarafından üretilen odaklanma müziği için en iyisi Youper: Bilişsel davranış terapisi egzersizleri için en iyisi Microsoft Lens: Belgeleri yakalamak ve düzenlemek için en iyisi

Android için AI uygulamalarında nelere dikkat etmelisiniz?

AI uygulamaları, görev yönetiminden sanal asistansa, yaratıcı araçlardan veri analizine kadar çeşitli kullanım alanları sunar. Ancak, bu kadar çok seçenek varken, uygulamanın ihtiyaçlarınızı etkili ve güvenli bir şekilde karşıladığından emin olmak için belirli anahtar faktörleri değerlendirmek çok önemlidir.

Bir AI uygulamasını indirmeden önce dikkat etmeniz gerekenler:

Temel AI özellikleri: Ücretsiz AI uygulamaları, AI/ML'yi amaçlarına uygun şekilde (ör. görüntü tanıma, doğal dil işleme, tahmine dayalı analiz) etkin bir şekilde kullanır

Kullanıcı Arayüzü (UI)/Kullanıcı Deneyimi (UX): Araç, sezgisel, gezinmesi kolay ve görsel olarak çekici bir arayüze sahiptir

Veri gizliliği ve güvenliği: Net ve sağlam gizlilik politikalarıyla kullanıcı verilerini sorumlu bir şekilde işler

Performans ve güvenilirlik: Uygulama kararlı, hatasız ve hızlıdır

Özelleştirme ve kişiselleştirme: Uygulamayı ihtiyaçlarınıza ve tercihlerinize göre uyarlayabilirsiniz

Entegrasyon ve uyumluluk: Uygulama, diğer uygulamalar veya cihazlarla sorunsuz bir şekilde entegre olur

Değer önerisi: Alternatiflerine kıyasla benzersiz veya önemli avantajlar sunar

Düzenli güncellemeler ve iyileştirmeler: Geliştirici, uygulamayı yeni özellikler ve hata düzeltmeleriyle aktif olarak sürdürür ve günceller

Şeffaflık ve açıklanabilirlik: Uygulamadaki yapay zekanın kararları nasıl verdiğini anlayabilmelisiniz

💡Pro İpucu: AI uygulamalarını kullanarak planlama, çeviri ve cihaz kontrolü gibi günlük görevleri otomatikleştirin.

Android için en iyi 10 AI uygulaması

Sanal asistan araçları, kullanıcı sorgularını olağanüstü bir verimlilik ve doğrulukla anlamak, işlemek ve yanıtlamak için gelişmiş AI teknolojilerini kullanır. Sanal asistan araçlarını kullanmayı öğrenmek, günlük iş akışlarınızı daha verimli ve stressiz hale getirebilir.

İşte aralarından seçim yapabileceğiniz en iyi 10 Android AI uygulaması:

1. ClickUp (Hareket halindeyken AI tabanlı görev yönetimi için en iyisi)

ClickUp, yapay zeka destekli Android proje yönetimi uygulamasıdır. Akıllı özellikleri sayesinde, hareket halindeyken bile projeleri kolayca yönetebilir ve takımınızla işbirliği yapabilirsiniz.

Örneğin, ClickUp'ın şirket içi AI asistanı ClickUp Brain, görevler oluşturmanıza, projeleri akıllıca özetlemenize ve hatta uygulama içinde içerik taslağı hazırlamanıza yardımcı olarak zamandan ve çabadan tasarruf etmenizi sağlar.

ClickUp ile akıllı görev yönetimi ve sorunsuz işbirliği sayesinde verimliliğinizi artırın

Android profesyonelleri için ClickUp Brain, kişisel verimlilik asistanı gibi çalışır. Kullanıcılar konuşma şeklinde etkileşim kurabilir, projeleri hakkında sorular sorabilir, belgelerin özetlerini anında alabilir ve eyleme geçirilebilir öneriler alabilir.

ClickUp'ın AI Notetaker, toplantı tartışmalarını eyleme geçirilebilir sonuçlara dönüştürerek toplantıların verimliliği artırmasını sağlayan güçlü bir araçtır. Anahtar içgörüleri, kararları ve eylem öğelerini otomatik olarak yakalar ve tartışmaları devam eden projelere bağlayan açık, eyleme geçirilebilir özetler sağlayarak iş akışını kolaylaştırır.

AI, belirli çalışma alanınızın bağlamını anlar ve önerilerini son derece kişiselleştirilmiş ve alakalı hale getirir.

ClickUp, ClickUp'ın gerçek zamanlı bildirimleriyle görevlerinizi ve son teslim tarihlerinizi takip etmenizi sağlar. Projelerinizde önemli bir güncelleme olduğunda Android cihazınıza anında uyarılar alın.

İş akışınızı basitleştirmek için akıllı öneriler sunar. Örneğin, görev açıklamalarını yazarken ClickUp akıllı bir şekilde atanan kişileri, son teslim tarihlerini veya bağımlılıkları önererek manuel veri girişini en aza indirir.

ClickUp, projelerinizi düzenli tutmak ve ilerletmek için sağlam iş akışı yönetimi özellikleri sunar. ClickUp'ın Özel Görev Durumları, sürükle ve bırak işlevselliği ve güçlü otomasyon, ClickUp'ı ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmenize olanak tanır.

📮ClickUp Insight: Anket katılımcılarının yalnızca %12'si verimlilik paketlerinde yerleşik AI özelliklerini kullanıyor. Bu düşük benimseme oranı, mevcut uygulamaların kullanıcıları tercih ettikleri bağımsız konuşma platformlarından geçiş yapmaya zorlayacak sorunsuz, bağlamsal entegrasyondan yoksun olabileceğini gösteriyor. Örneğin, AI, kullanıcıdan gelen düz metin istemine dayalı bir otomasyon iş akışını gerçekleştirebilir mi? ClickUp Brain bunu yapabilir! AI, sohbet konularını özetlemek, metin taslağı oluşturmak veya düzeltmek, çalışma alanından bilgi almak, görüntüler oluşturmak ve daha fazlasını içeren ancak bunlarla sınırlı olmayan ClickUp'ın her yönüne derinlemesine entegre edilmiştir! 3'ten fazla uygulamayı iş için her şeyi içeren uygulamamızla değiştiren ClickUp müşterilerinin %40'ına katılın!

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Çeşitli çalışma stillerine ve proje türlerine uyacak 15'ten fazla farklı ClickUp Görünümü ile ClickUp'ı tam ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin

Gerçek zamanlı yorumlama, görev atama ve paylaşılan belgeler gibi özellikler sayesinde takımınızla sorunsuz bir şekilde işbirliği yapın

ClickUp'ın güçlü raporlama özellikleriyle takımınızın performansı ve proje ilerlemesi hakkında değerli bilgiler edinin

ClickUp'ın Zaman Takibi özelliği ile görevler ve projeler için harcanan zamanı doğru bir şekilde takip edin

ClickUp'ın çeşitli proje türleri için önceden oluşturulmuş geniş verimlilik şablonları ile ş Akışınızı hızlandırın

ClickUp Not Defteri ile hızlıca notlar alın , resimler ekleyin ve basit metinleri eyleme geçirilebilir görevlere ve yapılacak öğelere dönüştürün

ClickUp sınırlamaları

Kullanıcıların ClickUp'ın birçok özelliğini anlaması biraz zaman alabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 $

İş : Kullanıcı başına aylık 12 $

Kurumsal : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.500+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

ClickUp, takımımızın farklı saat dilimlerinde uzaktan iletişim kurmasına ve gereksiz toplantılar yapmadan veya e-posta ya da Slack ile bilgi istemeden projede neler olup bittiğini öğrenmesine yardımcı oldu. Beyaz Tahta özelliği, süreçler ve iş akışları hakkında beyin fırtınası yapmamıza ve görevleri gerçek zamanlı olarak atamamıza yardımcı oluyor.

ClickUp, takımımızın farklı saat dilimlerinde uzaktan iletişim kurmasına ve gereksiz toplantılar yapmaya veya e-posta ya da Slack ile bilgi almaya gerek kalmadan projede neler olup bittiğini bilmesine yardımcı oldu. Beyaz tahta özelliği, süreçler ve iş akışları hakkında beyin fırtınası yapmamıza ve görevleri gerçek zamanlı olarak atamamıza yardımcı oluyor.

2. ChatGPT (Yaratıcı fikirler üretmek için en iyisi)

chatGPT aracılığıyla

Hem web uygulaması hem de mobil uygulama olarak kullanılabilen ChatGPT, OpenAI tarafından geliştirilmiştir ve gelişmiş doğal dil işleme (NLP) teknolojisini kullanarak tutarlı ve bağlamsal olarak alakalı yanıtlar üretir.

Fikir üretme, öğrenme, yazma desteği veya gündelik etkileşimler için güvenebilirsiniz. Kullanıcı dostu tasarımı, profesyoneller, öğrenciler ve yaratıcı meraklılar için sorunsuz kullanım sağlar.

ChatGPT'nin en iyi özellikleri

Makaleleri, e-postaları veya denemeleri kolaylıkla ve netlikle taslak haline getirin

Karmaşık kavramları anlayın, sorunları çözün ve adım adım rehberlik sağlayın

Kullanıcı gereksinimlerine göre tonu ve stili ayarlayın

Yaratıcı ve pratik ihtiyaçlarınız için her zaman erişilebilir desteği kullanın

ChatGPT sınırlamaları

Bazen alakasız veya yanlış yanıtlar verebilir

Gerçek dünya etkileşimi veya daha derin teknik uzmanlık gerektiren görevleri gerçekleştiremez

Kişisel veya gizli verilerin paylaşımı için ideal değildir

ChatGPT fiyatlandırması

Ücretsiz Plan

Artı : Aylık 20 $ fiyatla

Pro: 200 $/ay

ChatGPT puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (650+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (70+ yorum)

Gerçek kullanıcılar ChatGPT hakkında ne diyor?

Kullanımı basit ve yanıtları hızlı. Günlük görevlerimde çok kullanıyorum, çünkü ppt'lerimde kullandığım kaliteli görüntüler üretebiliyor. Ayrıca web ve API dostudur. Kod oluşturma ve hata ayıklama için de kullanıyorum. Bu yüzden entegrasyonun nispeten basit olduğunu söyleyebilirim. Genel olarak çok kolay ve kullanıcı dostu buldum.

Kullanımı basit ve yanıtları hızlı. Günlük görevlerimde çok kullanıyorum, çünkü ppt'lerimde kullandığım kaliteli görüntüler üretebiliyor. Ayrıca web ve API dostudur. Kod oluşturma ve hata ayıklama için de kullanıyorum. Bu yüzden entegrasyonun nispeten basit olduğunu söyleyebilirim. Genel olarak çok kolay ve kullanıcı dostu buldum.

Ayrıca okuyun: En İyi ChatGPT Alternatifleri

👀Biliyor muydunuz? AI uygulamaları artık etkileşimli hikayeler oluşturabilir, gerçek zamanlı çeviri yapabilir ve kişiselleştirilmiş deneyimler sunabilir.

3. Replika (İnsan benzeri konuşmalar için en iyisi)

replika aracılığıyla

Replika, gerçek insan etkileşimini simüle eden bir şekilde sizinle konuşmak için tasarlanmış bir AI arkadaşıdır. Sadece talimatları takip etmek veya soruları yanıtlamakla kalmaz, konuşmalarınızdan öğrenerek sizinle arkadaşlık kurmayı amaçlar.

Replika, AI konuşmasını deneyimlemek için benzersiz ve ilgi çekici bir yol sunar. Duygusal destek, gündelik konuşma veya anlamlı bağlantılar kurmak için AI'nın potansiyelini keşfetmek isteyenler için harika bir arkadaş olabilir.

Replika'nın en iyi özellikleri

Ruh hali ve duygusal kalıpların izlenmesinden yararlanın

Kişisel bir "anı" günlüğü tutun

Her etkileşimde konuşma becerilerinizi geliştirin

Replika sınırlamaları

Ücretsiz sürüm bazen tekrarlayan yanıtlar verebilir

Kişisel bilgilerin paylaşımında potansiyel risk vardır

Bazen önceki konuşmaları hatırlayamıyor

Replika fiyatlandırması

Aylık : 19,99 $/ay

Yıllık : 5,83 $/ay

Ömür boyu: 299,99 $ karşılığında

Replika puanları ve yorumları

G2 : Puanlama mevcut değil

Capterra: Puanlama mevcut değil

4. Google Asistan (Sanal yardım ve akıllı otomasyon için en iyisi)

google Asistan aracılığıyla

Google Asistan, hayatınızı daha kolay ve verimli hale getirmek için tasarlanmış, yapay zeka destekli güçlü bir sanal asistandır. Cihazlarınız ve hizmetlerinizle sorunsuz bir şekilde entegre olan Google Asistan, akıllı evinizin sesle kontrolünden kişiselleştirilmiş önerilere ve bilgilere kadar birçok özellik sunar.

Günlük görevleri basitleştirmek veya genel verimliliğinizi artırmak istiyorsanız, Google Asistan size birçok şekilde yardımcı olabilecek değerli bir araçtır.

Google Asistan'ın en iyi özellikleri

Zamanla tercihlerinizi ve alışkanlıklarınızı öğrenen, kişiselleştirilmiş öneriler ve hatırlatıcılar sunan bir AI asistanından yararlanın

Akıllı telefonunuzda, akıllı hoparlörünüzde, akıllı ekranınızda ve diğer çeşitli uyumlu cihazlarda Google Asistan'a erişin

Google Asistan ile birden fazla dilde iletişim kurarak erişilebilirliğini genişletin

Google Asistan sınırlamaları

Google Asistan, birden fazla sesi ayırt etmekte zorlanabilir

Bazen yanlış veya alakasız bilgiler sağlayabilir

Kişisel verilerin toplanması nedeniyle gizlilik endişeleri mevcuttur

Google Asistan fiyatlandırması

Android cihazınız varsa Google Asistan'ı ücretsiz kullanabilirsiniz

Google Asistan puanları ve yorumları

G2 : Derecelendirme mevcut değil

Capterra: Puanlama mevcut değil

5. Microsoft Copilot (Veri analizi ve pazar araştırması için en iyisi)

microsoft Copilot aracılığıyla

Microsoft Copilot sadece programcılar için değil! Bu yenilikçi AI aracı, veri analizi ve pazar araştırması, iş akışlarını kolaylaştırma ve değerli içgörüleri anlama için kullanılabilir.

Yapay zekanın gücünden yararlanarak Copilot, sıkıcı görevleri otomatikleştirir, içgörülü veri analizi sağlar ve yaratıcı içerik oluşturmaya yardımcı olur.

İster veri analisti, ister pazar araştırmacısı veya iş profesyoneli olun, Copilot verimliliğinizi ve karar verme yeteneklerinizi önemli ölçüde artırabilir.

Microsoft Copilot'un en iyi özellikleri

Doğal dilde sorular sorun ve kod parçacıkları, görselleştirmeler ve veri özetleri alın, zamandan ve çabadan tasarruf edin

Karmaşık istatistiksel analizler için kod oluşturun, veri keşfini daha verimli hale getirin

Copilot'un yardımıyla pazar trendlerini analiz edin, rakipleriniz hakkında bilgi edinin ve raporları daha verimli bir şekilde oluşturun

Microsoft Copilot sınırlamaları

Sohbet oturumları, istekler ve toplam kullanım için günlük ve saatlik sınırlar

Şu anda İngilizce giriş ve çıkışla sınırlıdır

Sohbet oturumları içindeki resimlere, döngülere veya dosyalara referans verilemiyor

Microsoft Copilot fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Pro: Aylık 20 $/kullanıcı

Microsoft Copilot puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (70+ yorum)

Capterra: Yeterli puan yok

6. Otter. ai (Toplantı ses özetlerini yazıya dökmek için en iyisi)

Sıkıcı not almaya veda edin ve verimli işbirliğine merhaba deyin. Toplantı notlarını yazıya dönüştürmek için birçok alternatif AI uygulaması olsa da, Otter.ai, iş akışınızı iyileştirmek ve verimliliği artırmak için tasarlanmış akıllı toplantı asistanı olarak öne çıkıyor.

Gerçek zamanlı transkripsiyon ve akıllı arama özellikleri sayesinde, toplantılarınızdaki önemli bilgileri zahmetsizce yakalayabilir, düzenleyebilir ve erişebilirsiniz.

Otter. ai en iyi özellikler

Otter.ai'nin konuşmacı tanımlama özelliği ile farklı konuşmacıları kolayca ayırt edin

Transkriptlerinizi iş arkadaşlarınızla paylaşın, notlar ve yorumlar ekleyin ve takımınızla sorunsuz bir şekilde işbirliği yapın

Transkriptlerinizi TXT, DOCX ve SRT gibi çeşitli biçimlerde dışa aktarın ve ş Akışınızla uyumluluğu sağlayın

Otter. ai sınırlamaları

Ücretsiz plan, kayıt süresini ve aylık yükleyebileceğiniz ses/video dosyalarının sayısını sınırlar

Ücretsiz hesaplarda kayıt başına 30 dakikalık bir sınır ve aylık 300 dakikalık transkripsiyon sınırı vardır

Bazı Otter.ai transkriptleri hata içerebilir ve küçük düzenlemeler gerektirebilir

Otter. ai fiyatlandırma

Temel: Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 8,33 dolar

İş: Kullanıcı başına aylık 20 $

Enterprise: Destek ile iletişime geçin

Otter. ai puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (288 yorum)

Capterra: 4,4/5 (85 yorum)

Otter.ai hakkında gerçek kullanıcıların yorumları

Çok beğendim. Toplantılarım için günlük kullandığım uygulama. Kayıtlardan sonra jargonları, mırıldanmaları ve bazı yanlış telaffuzları düzeltmek için transkriptlerde biraz düzeltme yapmak gerekiyor, ancak bunu yaptıktan sonra Otter bot harika çalışıyor. Ondan benim için özetler hazırlamasını, takip için e-posta taslakları oluşturmasını, hatta konuşmaları kök nedenleri gibi şeyler için analiz etmesini istiyorum.

Çok beğendim. Toplantılarım için günlük kullandığım uygulama. Kayıtlardan sonra jargonları, mırıldanmaları ve bazı yanlış telaffuzları düzeltmek için transkriptlerde biraz düzeltme yapmak gerekiyor, ancak bunu yaptıktan sonra Otter bot harika çalışıyor. Ondan benim için özetler hazırlamasını, takip için e-posta taslakları oluşturmasını, hatta konuşmaları kök nedenleri gibi şeyler için analiz etmesini istiyorum.

7. Canva (Görsel içerik oluşturmak için en iyisi)

canva aracılığıyla

Diğer grafik tasarım yazılımlarından farklı olarak Canva, herkesin görsel içerik oluşturucu olmasını sağlayan yaratıcı bir araçtır.

İster deneyimli bir tasarımcı ister tamamen yeni başlayan biri olun, Canva fikirlerinizi hayata geçirmek için güçlü özelliklerle donatılmış kullanıcı dostu bir platform sunar.

Canva, ilgi çekici sosyal medya gönderilerinden etkileyici sunumlara kadar, hedef kitlenizde yankı uyandıracak etkileyici görseller oluşturmak için ihtiyacınız olan her şeyi size sunar.

Canva'nın en iyi özellikleri

Sürükle ve bırak arayüzünün avantajlarından yararlanarak, tasarım konusunda deneyimsiz kullanıcılar bile kolayca görseller oluşturabilir

Çeşitli ihtiyaçlar için önceden tasarlanmış geniş şablon koleksiyonuna erişin, zamandan tasarruf edin ve ilham alın

Canva'nın işbirliği özelliklerini kullanarak takımınızla gerçek zamanlı olarak sorunsuz bir şekilde çalışın

İçeriğinize göre otomatik olarak düzenler oluşturan AI destekli tasarım araçlarıyla saniyeler içinde çarpıcı tasarımlar oluşturun

Canva'nın metinden görüntüye dönüştürme özelliği ile metin açıklamalarınızı benzersiz görsellere dönüştürün

Canva sınırlamaları

Dışa aktarma seçenekleri projeye bağlı olarak sınırlı olabilir ve bu da uyumluluğu etkileyebilir

Platformda vektör grafik oluşturma ve düzenleme özellikleri yoktur

Bazı kullanıcılar, indirildikten sonra görüntü kalitesinde bir düşüş olduğunu ve bunun baskı projelerini etkilediğini bildirmiştir

Canva fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro : 15 $/ay

Takımlar : Kişi başına yıllık 100 $ (en az üç kişi)

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Canva puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (4.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (12.000'den fazla yorum)

Canva hakkında gerçek kullanıcıların yorumları

Genel olarak, Canva'yı eğlenceli blog yazılarından okula, küçük işletmem için logo ve belge oluşturmaya kadar hayatımın birçok alanında kullanabildim.

Genel olarak, Canva'yı eğlenceli blog yazılarından okula, küçük işletmem için logo ve belge oluşturmaya kadar hayatımın birçok alanında kullanabildim.

💡Profesyonel İpucu: Dağınık ve karmaşık düzenler yerine her zaman temiz ve amaçlı tasarımlara öncelik verin. Görsel iletişimde genellikle az, çoktur.

8. Brain. fm (AI tarafından oluşturulan odaklanma müziği için en iyisi)

Brain.fm sıradan bir müzik akışı hizmeti değildir. Bilimsel olarak tasarlanmış sesleri kullanarak bilişsel durumunuzu iyileştiren, odaklanma ve verimliliğe yönelik bir yaklaşımdır.

Müzik teorisi, sinirbilim ve akustik mühendisliğinin benzersiz bir karışımını kullanarak odaklanma, rahatlama, uyku veya yaratıcılığı artıran hedefli ses manzaraları oluşturur.

Brain.fm'in en iyi özellikleri

Konsantrasyonunuzu artırmak, derin bir rahatlama sağlamak veya yaratıcılığınızı geliştirmek gibi çeşitli ihtiyaçlar için tasarlanmış geniş bir ses deneyimi yelpazesinden seçim yapın

Rahatlamak için özel olarak tasarlanmış sakinleştirici ses manzaralarıyla daha kolay uykuya dalın ve daha dinlendirici bir gece uykusunun tadını çıkarın

Kişisel tercihlere uygun çeşitli odak modlarından yararlanın ve ihtiyaçlarınıza en uygun ses ortamını bulun

Brain. fm sınırlamaları

Deneyimi geliştirmek için parçaları kişiselleştiremez veya ses öğelerinizi ekleyemezsiniz

Brain.fm, bakım veya güncelleme nedeniyle erişimi geçici olarak kısıtlama hakkını saklı tutar

Brain. fm, kayıt sırasında doğru yaşınızı girmediğinizden şüphelenirse hesabınızı askıya alabilir

Brain.fm fiyatlandırma

Aylık plan : 9,99 $

Yıllık plan: 69,99 $

Brain. fm puanları ve yorumları

G2 : Derecelendirme mevcut değil

Capterra: Puanlama mevcut değil

9. Youper (Bilişsel davranış terapisi egzersizleri için en iyisi)

via Youper

Youper, yapay zeka destekli zihinsel sağlık arkadaşınızdır. Size özel ihtiyaçlarınıza göre uyarlanmış Bilişsel Davranışçı Terapi (CBT) egzersizleri ile size rehberlik etmek için tasarlanmıştır.

Yapay zekanın gücünden yararlanarak Youper, stres, kaygı ve diğer zihinsel sağlık sorunlarını yönetmenize yardımcı olacak kişiselleştirilmiş destek, pratik araçlar ve kanıta dayalı teknikler sunar.

Youper'ın en iyi özellikleri

Etkileşimli alıştırmalar, düşünce günlükleri ve ruh hali takipçileri aracılığıyla çeşitli kanıta dayalı CBT tekniklerini öğrenin ve uygulayın

Rehberli meditasyonlar, farkındalık uygulamaları ve etkileşimli günlük tutma araçlarından yararlanın

CBT alıştırmalarına ve kaynaklarına akıllı telefonunuzdan veya tabletinizden istediğiniz zaman, istediğiniz yerden erişin

Youper sınırlamaları

CBT programının tamamına erişim ve kişiselleştirilmiş öneriler için ücretli abonelik gerekebilir

Youper'ın tüm fonksiyonları internet bağlantısı olmadan kısıtlanabilir

Youper fiyatlandırması

69,99 $ yıllık ve yedi günlük ücretsiz deneme ile birlikte gelir

Youper puanları ve yorumları

G2 : Derecelendirme mevcut değil

Capterra: Puanlama mevcut değil

10. Microsoft Lens (Belgeleri yakalamak ve düzenlemek için en iyisi)

microsoft Lens aracılığıyla

Hantal tarayıcılara ve dağınık kağıt yığınlarına veda edin. Microsoft Lens, belgeleri kolaylıkla yakalamak ve yönetmek için tek noktadan çözümdür.

Microsoft ekosistemine sorunsuz bir şekilde entegre olan bu yenilikçi mobil AI uygulaması, fiziksel belgeleri her zaman, her yerden erişilebilen dijital dosyalara dönüştürmenizi sağlar.

Microsoft Lens'in en iyi özellikleri

Yakaladığınız belgeleri doğrudan Microsoft OneNote, Word, PowerPoint veya OneDrive'a yükleyin, tercih ettiğiniz iş akışında zahmetsizce düzenleyin ve erişin

Yakaladığınız belgeleri PDF ve görüntü dosyaları dahil çeşitli biçimlerde kaydedin ve ihtiyaçlarınızla uyumluluğu sağlayın

Taranan belgeleri doğrudan e-posta yoluyla paylaşarak işbirliğini ve bilgi paylaşımını kolaylaştırın

Microsoft Lens sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, uygulama içinde kafa karıştırıcı bir yükleme süreci ve uzun belge saklama süresinden şikayetçi

Genel olarak kullanıcı dostu olmasına rağmen, bazı kullanıcılar uygulamanın biraz öğrenme süreci gerektirdiğini belirtmiştir

Optik Karakter Tanıma (OCR) doğruluğu, özellikle eğri kitap sayfaları veya belirli iş kartları gibi karmaşık düzenlerde değişiklik gösterebilir

Microsoft Lens fiyatlandırması

Ücretsiz

Microsoft Lens puanları ve yorumları

G2 : Derecelendirme mevcut değil

Capterra: 4,5/5 (250'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Microsoft Lens hakkında ne diyor?

Microsoft Lens ile genel deneyimim harika oldu. Kesinlikle tavsiye ederim.

Microsoft Lens ile genel deneyimim harika oldu. Kesinlikle tavsiye ederim.

Android'de AI ile Hayatınızı Kolaylaştırın

Android için AI uygulamaları, günlük görevleri yerine getirme, verimliliği artırma ve teknolojiyle bağlantı kurma şeklimizde devrim yarattı. İster ChatGPT ile iş yükünüzü yönetip fikir üretin, ister Canva ile çarpıcı görseller oluşturun, bu akıllı araçlar herkese bir şeyler sunuyor.

Çok yönlülükleri kişisel, profesyonel ve yaratıcı alanları kapsayarak ihtiyaçlarınıza uygun bir AI çözümü sunar.

Çeşitli Android verimlilik uygulamaları arasında ClickUp, en üst düzey verimlilik gücü olarak öne çıkıyor. Görev yönetimi ve işbirliğinden akıllı görev önerileri ve gerçek zamanlı bildirimler gibi gelişmiş AI özelliklerine kadar, ClickUp hareket halindeyken projelerinizi yönetmeyi her zamankinden daha kolay hale getirir.

ClickUp'ı bugün Google Play Store'dan indirin ve telefonunuzda sorunsuz organizasyon ve yapay zeka destekli verimliliği deneyimleyin.