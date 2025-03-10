2025'in En İyi 10 Mülakat Transkripsiyon Yazılımı

Mülakat ses dosyalarını tekrar dinlemek, arka plan gürültüsüyle uğraşmak ve her kelimeyi not almak... Tanıdık geldi mi? Verimsizliği bir kenara bırakıp en önemli şeye odaklanmanın zamanı geldi: en yetenekli adayları işe almak.

İşte oyunun kurallarını değiştiren yenilik: Mülakat transkripsiyon yazılımı. 🚀

Bu araçlar, ses veya video dosyalarını otomatik olarak doğru ve aranabilir metinlere dönüştürür. Kazanç ne mi? Kazanılan zaman, daha net aday bilgileri ve daha hızlı, daha bilinçli kararlar.

Merak ettiniz mi? İşe alım sürecinde devrim yaratan ve mülakat transkripsiyonunu kolaylaştıran en iyi 10 aracı keşfetmek için bizimle kalın. ✨

⏰ 60 saniyelik özet İşte dikkat çeken 10 mülakat transkripsiyon aracının özeti: : Verimli transkripsiyon ve mülakat yönetimi için en iyisi ClickUp: Verimli transkripsiyon ve mülakat yönetimi için en iyisi

Otter. ai: Gerçek zamanlı transkripsiyon ve toplantı özetleri için en iyisi

Trint: İşbirliğine dayalı ve çok dilli mülakat transkripsiyonları için en iyisi

Verbit: Canlı transkripsiyon ve eyleme geçirilebilir içgörüler için en iyisi

Happy Scribe: Çok dilli mülakat transkripsiyonu ve altyazı için en iyisi

Microsoft Word: Yerleşik transkripsiyon özelliği arayan Microsoft 365 kullanıcıları için en iyisi

Temi: Basit ve hızlı İngilizce transkripsiyonlar için en iyisi

Sonix: Gelişmiş düzenleme ve çok dilli destek için en iyisi

Rev: İnsan dokunuşuyla doğru transkripsiyonlar için en iyisi

Fireflies. ai: Toplantı transkripsiyonu ve yapay zeka destekli özetler için en iyisi

Mülakat Transkripsiyon Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

🧠 İlginç Bilgi: 2032 yılına kadar, küresel transkripsiyon pazarı 35,8 milyar dolara ulaşacak! İşverenlerin öncülüğünde, konuşmayı metne dönüştürmenin işe alımların geleceği olduğu açık. 🎉

Ancak, her transkripsiyon yazılımı aynı düzeyde hassasiyet ve verimlilik sunmaz. İşe alım ihtiyaçlarınıza en uygun aracı bulmak için şu olmazsa olmaz özelliklere odaklanın:

Doğruluk: Aksanlı, teknik jargon içeren veya birden fazla kişinin konuştuğu mülakatlarda bile her kelimeyi yakalayın. Aksanlı, teknik jargon içeren veya birden fazla kişinin konuştuğu mülakatlarda bile her kelimeyi yakalayın. AI transkripsiyon araçlarını kullanarak doğruluğu artırın, alıntılar yapın, duyguları algılayın ve kalıpları belirleyin

Güvenlik: Mülakatı yapan ve mülakata katılanların gizliliğini koruyan bir araç seçin. Verilerinizi güvende tutmak için şifreleme, parola koruması ve endüstri standartlarına uygunluk özelliklerini arayın

Hız: Gerçek zamanlı işleme ile saatleri dakikalara dönüştürün. Konuşmaları hızlıca gözden geçirerek Gerçek zamanlı işleme ile saatleri dakikalara dönüştürün. Konuşmaları hızlıca gözden geçirerek mülakat geri bildirimlerini hazırlayın veya adayları gecikme olmadan bir sonraki aşamaya geçirin

Özelleştirilebilirlik: Konuşmacı tanımlama, zaman damgaları ve çoklu biçim dışa aktarma seçenekleriyle mülakat transkriptlerini ihtiyaçlarınıza göre uyarlayın. İşbirliğini kolaylaştıran, paylaşılabilir, kusursuz kayıtlar oluşturun

Gürültü yönetimi: Gürültü engelleme özelliğine sahip bir yazılım seçin. Yoğun bir ofiste veya uzaktan bir görüşmede olsanız da, sohbet, yankı veya kötü görüşme ses kalitesi gibi dikkat dağıtıcı unsurları ortadan kaldırın

Bu özelliklerin doğru karışımıyla, transkripsiyon aracı işe alım teknolojilerinizin vazgeçilmez bir parçası haline gelir ve işe alım sürecini hiç olmadığı kadar basitleştirir. Size en uygun aracı bulalım! 🚀

💡 Profesyonel İpucu: Anahtar bölümleri vurgulama, ekip arkadaşlarını yorum yapmaya veya düzenlemeye davet etme ve daha iyi odaklanmak için oynatma hızını ayarlama gibi düzenleme özelliklerini kontrol edin. Arama özelliği, aday değerlendirmelerini hızlandırmak için cümleleri veya alıntıları hızlı bir şekilde bulmanıza yardımcı olan bir artı özelliktir.

En İyi 10 Mülakat Transkripsiyon Yazılımı

En iyi transkripsiyon yazılımını seçmek sadece kolaylık sağlamakla kalmaz, iş yapma şeklinizi de yeniden tanımlar. Uzun video kayıtlarını kod çözmek, ses kalitesi düşük uzaktan mülakatları yönetmek veya kelimesi kelimesine transkripsiyon sunmak gibi işlerde doğru araç büyük fark yaratır.

Oyun değiştiricilerle tanışmaya hazır mısınız? 10 öne çıkan çözümü inceleyelim!

1. ClickUp (Verimli transkripsiyon ve mülakat yönetimi için en iyisi)

İş için her şeyi içeren bir uygulama olan ClickUp, iş akışınızın her yönünü basitleştirir; mülakat transkripsiyonu ve yönetimi de buna dahildir.

Bunun merkezinde, sorunsuz işe alım için görevleri, belgeleri, kişileri ve verileri birbirine bağlayan, yapay zeka destekli mükemmel bir asistan olan ClickUp Brain yer alır. İster mülakatları kaydedin ister notlar alın, ClickUp Brain konuşmaları yapılandırılmış, eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürür.

ClickUp'ın AI Notetaker, mülakat transkripsiyonlarını son derece verimli hale getirmek için harika bir araçtır! Mülakat sırasında not almak için uğraşmak yerine, Notetaker'ın sizin için zor işi yapmasına izin verebilirsiniz.

Toplantı adı, tarihi, katılımcılar, ses kaydı ve tam transkript gibi her şeyi otomatik olarak yakalar, böylece siz adaylarla bağlantı kurmaya odaklanabilirsiniz. Ayrıca Zoom, Teams ve Google Meet ile sorunsuz bir şekilde çalışır.

ClickUp Brain ile mülakat transkripsiyonlarını eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürün — AI destekli işe alım asistanınız

Mülakattan sonra, notlarınızı Takvim veya Belgelerinizden kolayca açabilir ve daha sonra gözden geçirmeyi çok kolay hale getirebilirsiniz. Ve harekete geçmek isterseniz, ClickUp Brain'den notlarınızdan görevler oluşturmasını veya sohbet kanallarında bir özet paylaşmasını isteyin. Tüm anahtar bilgileri düzenli ve takımınız için erişilebilir tutmak için oyunun kurallarını değiştiren bir araç!

ClickUp Clips ile yüz yüze, sanal veya telefonla yapılan mülakatları kaydetmek artık çok kolay. Kaydet düğmesine basmanız yeterlidir, ClickUp Brain her kelimeyi otomatik olarak düzenlenebilir, aranabilir metne dönüştürür ve size saatlerce sürecek manuel çabadan kurtarır.

En iyi yanı ne mi? Bu transkriptler doğrudan çalışma alanınıza gömülür, böylece gerçek zamanlı olarak açıklama ekleyebilir, işbirliği yapabilir veya takip görevleri atayabilirsiniz. Dahası, ClickUp Brain gürültülü ortamlarda bile aksanları ve konuşma farklılıklarını ustalıkla işler.

ClickUp, transkripsiyonun ötesine geçerek tüm mülakat yönetim sürecinizi optimize etmenize yardımcı olur. Aday notlarını düzenleyin, eylem öğeleri oluşturun ve takipleri kolaylaştırın — hepsi tek bir platformda.

ClickUp Connected Search ile mülakat transkriptlerini zahmetsizce arayın — anahtar yanıtları saniyeler içinde bulun

Anahtar bir cevabı tekrar gözden geçirmek mi gerekiyor? ClickUp Connected Search, kişisel asistan gibi çalışır ve önemli anları anında belirler, böylece tahminlerde bulunmak yerine mükemmel adayı bulmaya odaklanabilirsiniz.

🔍 Biliyor muydunuz? ClickUp, mülakatlarınızın takibinde de size yardımcı olur! Mülakatın ardından sesli not veya notlarınızı yükleyin, AI saniyeler içinde mükemmel bir transkript veya özet oluşturur. ClickUp ile mülakat sonrası takip işlemi şu şekilde yapılır: ClickUp Brain ile dakikalar içinde kişiselleştirilmiş teşekkür e-postaları hazırlayın 📧

AI tarafından oluşturulan özetleri kullanarak anahtar aday bilgilerini hızlı ve doğru bir şekilde sergileyin💡

Cevaplanmamış soruları takip edin veya noktaları sorunsuz bir şekilde netleştirin❓

Maksimum etki için kısa, net ve akılda kalıcı olun ✂️

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Görüşme transkriptlerini ClickUp Belgeleri'ne ekleyerek geri bildirim, düzeltme ve onay süreçlerini kolaylaştırın

Transkriptlerden anahtar noktaları ClickUp Görevleri içinde yapılacaklar listelerine veya takip listelerine dönüştürün

Önceden oluşturulmuş şablonları kullanarak mülakatları standartlaştırın ve adayların yanıtlarını kaydedin

Görev durumu, aday aşamaları ve takım verimliliği için 50'den fazla gösterge paneli seçeneği ile işe alım sürecindeki ilerlemeyi takip edin

ClickUp sınırlamaları

Geniş özellik aralığı ve özelleştirme seçenekleri bir öğrenme eğrisi oluşturabilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4000+ yorum)

Kullanıcılar, esnekliği ve özelleştirme seçeneklerini öne çıkaran ClickUp'ın transkripsiyon özelliklerinden çok memnun. Memnun bir G2 yorumcusu şöyle diyor:

ClickUp her şey, her yerde, hepsi bir arada. Ve şimdi, ClickUp AI ile... Vay canına, toplantılarımızın (ve daha fazlasının) transkripsiyonunu özetliyoruz.

ClickUp her şey, her yerde, aynı anda. Ve şimdi, ClickUp AI ile... Vay canına, toplantılarımızın (ve daha fazlasının) transkripsiyonunu özetliyoruz.

🧠 İlginç Bilgi: Transkripsiyonun tarihi MÖ 3400'lere, Mısır'a kadar uzanır! Yazıcılar, krallığın tarihini belgelemekle görevli, vergiden muaf olan ilk transkripsiyon uzmanlarıydı. Elbette yapay zeka yoktu, ama ClickUp gibi araçların nasıl çalıştığını görseler şaşırırlardı!

2. Otter. ai (Gerçek zamanlı transkripsiyon ve toplantı özetleri için en iyisi)

Otter. ai, konuşma stilinize ve kelime dağarcığınıza uyum sağlayarak her kullanımda transkripsiyon doğruluğunu artırır. Çok yönlü AI toplantı asistanı, yüz yüze, karma, sanal veya telefon görüşmelerini zahmetsizce kaydeder ve her biçime mükemmel uyum sağlar.

Toplantı takvimlerinizle senkronizasyon sağlayarak Otter, aramalarınıza katılır, görüşmeleri transkripsiyona alır ve anahtar noktaları paylaşmak için özetler oluşturur. Güçlü düzenleme araçları, transkriptleri iyileştirmenize, açıklama eklemenize ve üzerinde işbirliği yapmanıza olanak tanıyarak işe alım iş akışınızı geliştirir.

Otter. ai'nin en iyi özellikleri

Özel sözcükler, isimler, jargon ve kısaltmalar ile transkripsiyon doğruluğunu artırın

Mülakat videolarına altyazı eklemek için transkriptleri SRT dahil çeşitli biçimlere aktarın

Zoom, Teams ve Google Meet ile entegre ederek mülakatları gerçek zamanlı olarak transkripsiyonlayın

Daha hızlı incelemeler ve hata düzeltmeleri için oynatma hızını ayarlayın ve sessiz kısımları atlayın

Otter. ai sınırlamaları

Bölgesel aksanlar veya ağır teknik jargon için manuel ayarlamalar gerekebilir

Ücretsiz plan, hesap başına yalnızca üç adet ses veya video dosyasının içe aktarılmasına izin verir

Otter. ai fiyatlandırması

Ücretsiz Plan

Pro Plan : Kullanıcı başına aylık 16,99 $

İş Planı : Kullanıcı başına aylık 30 $

Enterprise Planı: Özel fiyatlandırma

Otter. ai puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (280+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (90+ yorum)

Bir G2 kullanıcısının yorumları:

Manuel olarak transkripsiyon yapmak için gereken zamanın büyük bir kısmını ortadan kaldırır. %100 doğru olmasa da, mülakatın genel yapısını oldukça iyi yansıtıyor.

Manuel olarak transkripsiyon yapmak için gereken zamanın büyük bir kısmını ortadan kaldırır. %100 doğru olmasa da, mülakatın genel yapısını oldukça iyi yansıtıyor.

➡️ Daha fazla bilgi: Toplantı Notlarınızı Transkripsiyonlamanıza Yardımcı Olacak En İyi Otter AI Alternatifleri

3. Trint (İşbirliğine dayalı ve çok dilli mülakat transkripsiyonları için en iyisi)

trint aracılığıyla

Trint, konuşmayı doğru ve düzenlenebilir metne dönüştüren bir AI transkripsiyon aracıdır. 30'dan fazla dili destekleyen bu araç, farklı dil geçmişlerine sahip küresel adaylarla mülakatlar gerçekleştiren işe alım uzmanları için idealdir.

Ayrıca, takımların Google Dokümanlar gibi transkriptleri düzenleyip gözden geçirmelerine olanak tanıyan sorunsuz bir işbirliği sağlar. iOS uygulamasıyla, görüşmeleri her yerde kaydedin ve transkripsiyonunu yapın; AI modeli ise sadece birkaç dakika içinde kesin çeviriler ve zaman damgalı sonuçlar sağlar.

Trint'in en iyi özellikleri

Teknik terimlere özel özel sözlük ile transkripsiyon doğruluğunu artırın

Transkriptleri 50'den fazla dile çevirerek sorunsuz bir küresel işe alım süreci sağlayın

Transkriptleri işe alım takımınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği içinde düzenleyin ve paylaşın

ISO sertifikalı standartlarla güvenli veri işleme ve gönül rahatlığı sağlayın

Trint sınırlamaları

Gerçek zamanlı toplantı asistanı özellikleri yoktur ve konuşmacıları ayırt etmekte zorlanır

Sayfaların yüklenmesi yavaş, özellikle büyük dosyalarla çalışırken

Trint fiyatlandırması

Başlangıç: Koltuk başına aylık 80 $

Gelişmiş: Koltuk başına aylık 100 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Trint puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (60'tan fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

➡️ Daha fazla bilgi: Bir videodan profesyonel gibi notlar alma

4. Verbit (Canlı transkripsiyon ve eyleme geçirilebilir içgörüler için en iyisi)

verbit aracılığıyla

Verbit, canlı veya kaydedilmiş mülakat ş akışlarını basitleştiren sağlam bir transkripsiyon hizmetidir. Ses veya video dosyalarıyla çalışırken, Captivate AI konuşulan dili doğru ve zaman damgalı transkriptlere dönüştürür.

USP'si nedir? Gen. V aracı özetler, anahtar kelimeler ve eylem öğeleri sağlar. Karmaşık terimleri tanımlamaktan YouTube videoları veya kaydedilmiş mülakatlar için altyazı oluşturmaya kadar, Verbit gramer hatalarını ve eksik cümleleri ortadan kaldırarak kusursuz sonuçlar sağlar.

Verbit'in en iyi özellikleri

Zoom ve Webex gibi platformlarda mülakatları transkripsiyonlayın ve canlı altyazılar ekleyin

ATS platformlarıyla entegrasyon için JSON dahil olmak üzere çeşitli biçimlerde mülakat transkriptlerini indirin

Canvas, Blackboard ve Kaltura dahil 20'den fazla uygulama ile entegre edin

Video içeriklerinden veya kaydedilmiş medya dosyalarından anahtar anları not alın, kırpın ve paylaşın

Verbit sınırlamaları

Gürültülü ortamlarda zorluklar, doğruluk için manuel ayarlamalar gerektirir

Ses çalma sırasında kelime kelime vurgu yapma özelliği yoktur

Verbit fiyatlandırması

Kullandıkça Öde: Özel fiyatlandırma

İşletme Hesapları: Özel fiyatlandırma

Verbit puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (70+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Bir G2 kullanıcısının yorumları:

Verbit, mükemmel transkripsiyon ve sesli açıklama hizmetleri sunar. İşlem süreleri hızlıdır, müşteri hizmetleri duyarlıdır ve hizmetleri oldukça uygun fiyatlıdır.

Verbit, mükemmel transkripsiyon ve sesli açıklama hizmetleri sunar. İşlem süreleri hızlıdır, müşteri hizmetleri duyarlıdır ve hizmetleri oldukça uygun fiyatlıdır.

🧠 Trivia: "Transkripsiyon" kelimesi İngilizceye 1598 yılında girmiştir. 📜 John Florio bu kelimeyi İtalyanca-İngilizce sözlüğüne eklemiş ve gerisi tarih olmuştur — kelimenin tam anlamıyla!

5. Happy Scribe (Çok dilli mülakat transkripsiyonu ve altyazı için en iyisi)

happy Scribe aracılığıyla

Happy Scribe, ses veya video dosyalarını doğru yazılı metne dönüştüren özel bir transkripsiyon yazılımıdır. AI transkripsiyonu %85 doğruluk sağlar ve 120'den fazla dil ve lehçeyi destekler, bu da onu uluslararası işe alımlar veya çok dilli mülakatlar için mükemmel hale getirir.

Daha da fazla hassasiyet mi ihtiyacınız var? Happy Scribe'ın insan tarafından yapılan transkripsiyon hizmetleri, bağlamdan terminolojiye kadar her nüansı yakalayarak %99 doğruluk sağlar.

Etkileşimli düzenleyici, metni sesle senkronize etmenize ve önemli anlara açıklama eklemenize olanak tanır; bu da mülakatları analiz etmek veya aday raporları hazırlamak için mükemmeldir.

Happy Scribe'ın en iyi özellikleri

Karmaşık terminoloji içeren nüanslı mülakatlar için insan tarafından yapılan transkripsiyonları kullanın

Yasal veya teknik mülakatlar için ideal olan, duraklamaları ve dolgu kelimeleri yakalayan kelimesi kelimesine transkripsiyon özelliğini etkinleştirin

Mülakat kayıtlarına zaman kodlu altyazılar ekleyerek küresel erişilebilirlik ve kapsayıcılık sağlayın

İşe alım yöneticileriyle işbirliği yaparak mülakat transkriptlerini düzenleyin ve notlar ekleyin, böylece karar verme sürecini verimli hale getirin

Happy Scribe sınırlamaları

Arka plan gürültüsüyle mücadele, netlik için manuel düzenlemeler gerektirir

Özellikle çok konuşmacılı veya çakışan konuşmalarda tutarsız konuşmacı tanımlama

Happy Scribe fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel: 17 $/ay

Pro: Aylık 29 $

İş: 49 $/ay

Enterprise Planı: Özel fiyatlandırma

Happy Scribe puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: 4,7/5 (30+ yorum)

Bir G2 kullanıcısının yorumları:

Happy Scribe'ı videoların transkripsiyonu, altyazıları ve çevirileri için kullanıyorum. Düzeltme, inceleme ve indirme için işbirliğine olanak tanımasını da çok seviyorum. Çeviri ve dönüştürme araçları harika!

Happy Scribe'ı videoların transkripsiyonu, altyazıları ve çevirileri için kullanıyorum. Düzeltme, inceleme ve indirme için işbirliğine olanak tanımasını da çok seviyorum. Çeviri ve dönüştürme araçları harika!

6. MS Word (Yerleşik transkripsiyon arayan Microsoft 365 kullanıcıları için en iyisi)

microsoft 365 aracılığıyla

Belge oluşturma, düzenleme ve transkripsiyon süreçlerinizi tek bir platformda basitleştirin. Microsoft 365 kullanıcıları için tasarlanan "Word'de Transkripsiyon" özelliği, konuşmaları doğru, zaman damgalı transkriptlere dönüştürür ve daha iyi organizasyon için konuşmacıları etiketler.

Mülakat sonrası iş akışlarınızı ince ayarlayın: transkriptleri düzenleyin, netlik için sesleri tekrar dinleyin ve sorunsuz işbirliği ve kolay erişim için dosyaları OneDrive'da güvenli bir şekilde saklayın.

Microsoft Word'ün en iyi özellikleri

Canlı mülakatları doğrudan Word'e kaydedin veya ses dosyalarını yükleyerek hassas bir şekilde işleyin

Çok konuşmacılı mülakatlarda netlik için konuşmacı etiketlerini özelleştirin ve standartlaştırın

Mülakatların tamamını veya özetlerini Word belgelerine ekleyerek profesyonel özetler oluşturun

İnceleme sırasında belirli yanıtlara veya ayrıntılara odaklanmak için ses seviyesini ve hızı ayarlayın

Microsoft Word sınırlamaları

Yalnızca Microsoft 365 için Word'ün web sürümünde kullanılabilir

Ayda beş saatlik transkripsiyon ile sınırlı olduğundan, yüksek hacimli mülakat programları için uygun değildir

Microsoft Word fiyatlandırması

Microsoft 365 aboneliği ile ücretsiz

Microsoft Word derecelendirme ve yorumları

G2: 4,7/5 (1800+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (2400+ yorum)

➡️ Daha fazla bilgi: Podcast yayıncıları için ücretsiz podcast şablonları

7. Temi (Basit ve hızlı İngilizce transkripsiyonlar için en iyisi)

temi aracılığıyla

Temi, hız ve basitlikte mükemmeldir ve beş ila on dakika içinde %90-95 doğrulukla İngilizce transkripsiyonlar sunar. Minimalist tasarımı, gelişmiş özelliklerin karmaşıklığı olmadan hızlı sonuçlara ihtiyaç duyan işe alım uzmanları için mükemmeldir.

25'ten fazla ses ve video dosyası biçimini destekleyen Temi'nin basit arayüzü, zaman damgaları ve konuşmacı etiketleri ile yükleme, transkripsiyon veya düzenleme yapmanızı sağlar. Hafif işlevselliği, tek seferlik mülakatlar veya hızlı işe alım süreçleri için idealdir.

Temi'nin en iyi özellikleri

Özellikle uzun kayıtlar için, transkriptleri gözden geçirmek ve düzenlemek üzere ses çalma hızını ayarlayın

Transkriptlerde belirli kelimeleri veya kelime öbeklerini bulup vurgulayarak incelemeleri basitleştirin

Transkriptleri e-posta veya paylaşılabilir bağlantılar aracılığıyla anında paylaşarak takımınızın senkronizasyonunu sağlayın

Temi'ye tarayıcılar, iOS ve Android cihazlardan erişin ve kullanın

Temi sınırlamaları

Yalnızca İngilizce'yi destekler, bu da çok dilli ihtiyaçlara uygun olmayabilir

AI destekli içgörüler, canlı transkripsiyon veya konuşmacı analizi gibi gelişmiş özellikler yoktur

Temi fiyatlandırması

sesli dakika başına 0,25 $

Temi puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

➡️ Daha fazla bilgi: En İyi Konuşma-Metin Dönüştürme Yazılımı

8. Sonix (Gelişmiş düzenleme ve çok dilli destek için en iyisi)

sonix aracılığıyla

Çok dilli mülakatları veya karmaşık kayıtları yönetmek zordur, ancak Sonix, AI destekli doğrulukla transkripsiyon yöntemlerini basitleştirir. 53'ten fazla dili destekleyen Sonix, çeşitli takımlarla çalışan veya küresel mülakatlar gerçekleştiren işe alım uzmanları için güvenilir bir çözümdür.

Sonix'in tarayıcı içi düzenleyicisi, görüşme transkriptlerini kelime kelime zaman damgaları ve konuşmacı etiketleri ile düzenler. Grup görüşmeleri veya aksanlı video kayıtları ile uğraşmanız mı gerekiyor? Çoklu parça yükleme, sorunsuz bir inceleme deneyimi için grup görüşmelerinden gelen sesleri birleştirir.

Sonix'in en iyi özellikleri

API erişimi ile iş akışlarını otomatikleştirerek zaman kazanın ve manuel transkripsiyon sürecini azaltın

Daha yüksek doğruluk için sektöre özgü terminoloji ekleyerek özel sözlükler oluşturun

Görüşme transkriptlerini 38'den fazla dile çevirerek küresel erişilebilirliği artırın

Mülakatları daha erişilebilir hale getirmek için transkriptleri SRT ve VTT biçimlerinde altyazı olarak dışa aktarın

Sonix sınırlamaları

Kötü ses kayıtları veya aşırı arka plan gürültüsü doğruluğu etkileyebilir

Sonix yalnızca önceden kaydedilmiş içeriğe odaklanır, canlı otomatik transkripsiyon özelliği yoktur

Sonix fiyatlandırması

Standart: 10 $/saat

Premium: Saat başına 5 $ + koltuk başına aylık 22

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Sonix puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: 4,9/5 (130+ yorum)

Bir G2 kullanıcısının yorumları:

Mülakatları manuel olarak transkripsiyonlamak zorunda kalmıyorum. En iyi transkripsiyonu elde etmek için ses kaydınıza ilişkin yönergeler sunar, ancak ses dosyanız kalitesiz olsa bile işinizi görür!

Mülakatları manuel olarak transkripsiyonlamak zorunda kalmıyorum. En iyi transkripsiyonu elde etmek için ses kaydınıza ilişkin yönergeler sunar, ancak ses dosyanız kalitesiz olsa bile işinizi görür!

9. Rev (İnsan dokunuşuyla doğru transkripsiyonlar için en iyisi)

rev aracılığıyla

Rev, AI transkripsiyonunu insan uzmanlığıyla birleştirerek, işe alım uzmanlarının çeşitli mülakat senaryoları için ihtiyaç duyduğu esnekliği sağlar. Teknik mülakatları jargonlarla veya karmaşık tartışmalar için panel tartışmalarını transkripsiyonlarken, bu araç iş akışınıza sorunsuz bir şekilde uyum sağlar.

Satır içi yorumlar ve düşük güvenilirlikli kelime izleme gibi düzenleme araçları, transkript incelemelerini hızlı ve verimli hale getirir. Daha uzun kayıtlar için, AI tarafından oluşturulan özetler ve takip önerileri, rekor sürede içgörüler elde etmenize yardımcı olarak işe alım sürecinizi yolunda tutar.

En iyi özellikler

Eşsiz bir hassasiyetle eyleme geçirilebilir içgörüler, anahtar alıntılar ve özetler elde edin

Masaüstü, mobil veya Zoom gibi entegre platformlardan ses kaydı yapın

Şifreleme ve kurumsal düzeyde gizlilik önlemleriyle hassas iletişimleri koruyun

Rev'in mobil uygulamasını kullanarak tek bir dokunuşla canlı mülakatları kaydedin ve yükleyin, böylece her yerde esnek bir şekilde çalışın

Rev sınırlamaları

Mobil ve web uygulamaları senkronizasyon yapmadığından, düzenleme sırasında cihazlar arasında geçiş yapmak zorlaşır

Manuel transkripsiyon hizmetinin maliyeti daha yüksektir ve bu da küçük bütçeler veya yüksek hacimli ihtiyaçlar için uygun olmayabilir

Rev fiyatlandırma

VoiceHub Ücretsiz

VoiceHub Basic: 14,99 $/ay kullanıcı başına

VoiceHub Pro: 34,99 $/ay kullanıcı başına

VoiceHub Enterprise: Özel fiyatlandırma

AI Transkripsiyon : Dakikası 0,25 dolar

İnsan Transkripsiyonu : Dakikası 1,99 $

İnsan Altyazıları: Dakikası 1,99 $

AI Altyazılar: Dakikası 0,25 dolar

Rev puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (300'den fazla yorum).

Capterra: 4,7/5 (40+ yorum)

10. Fireflies. ai (Toplantı transkripsiyonu ve yapay zeka destekli özetler için en iyisi)

Fireflies. ai bir transkripsiyon aracından daha fazlasıdır — verimlilik için tasarlanmış en iyi AI toplantı özetleyicilerinden biridir. AI asistanı Fred'i mülakat toplantılarınıza davet edin, tüm oturumun anahtar noktalarını otomatik olarak transkripsiyonlayıp yakalasın.

Grup veya davranışsal mülakatlar için mükemmel olan Fireflies, konuşmacının konuşma süresini, dolgu kelimelerini ve konuşma-dinleme oranlarını izleyerek konuşmaları veriye dayalı içgörülere dönüştürür. Önceden kaydedilmiş mülakatlarınız mı var? Dosyaları yükleyin ve sadece birkaç dakika içinde ayrıntılı mülakat transkriptlerini alın.

Fireflies. ai'nin en iyi özellikleri

MP4, MP3, M4A veya WAV dosyalarını sorunsuz otomatik transkripsiyon için işleyin

Google Chrome uzantısını kullanarak Google Meet, Teams ve Zoom'daki görüşmeleri veya toplantıları transkripsiyonlayın

30'dan fazla dilde mülakat transkriptleri oluşturun; küresel takımlar ve çok dilli adaylar için idealdir

SOC 2 TİP 2 ve GDPR uyumlu, uçtan uca şifreleme ile verileri koruyun

Fireflies. ai sınırlamaları

Özetleme, karmaşık konuşmalardaki ince nüansları bazen kaçırabilir

HIPAA uyumluluğu ve SSO, kurumsal planlarla sınırlıdır ve daha küçük takımların erişimini kısıtlar

Fireflies. ai fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro : Koltuk başına aylık 18 $

İş : Koltuk başına aylık 29 $

Kurumsal: 39 $/ay koltuk başına

Fireflies. ai puanları ve yorumları

G2 : 4,8/5 (590+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Bir G2 kullanıcısının yorumları:

Fireflies ile en favori deneyimlerimden biri, gerçekleştirdiğim bir dizi çevrimiçi mülakat sırasında oldu. Tüm anahtar noktaları ve içgörüleri yakalayarak bana çok yardımcı oldu ve not almayı düşünmek yerine konuşmaya daha fazla odaklanmamı sağladı.

Fireflies ile en favori deneyimlerimden biri, gerçekleştirdiğim bir dizi çevrimiçi mülakat sırasında oldu. Tüm anahtar noktaları ve içgörüleri yakalayarak bana çok yardımcı oldu ve not almayı düşünmek yerine konuşmaya daha fazla odaklanmamı sağladı.

Özel bahsetmeler TranscribeMe: Yüksek doğrulukta, insan tarafından kontrol edilmiş transkripsiyonlar sunar ve aksanları ve konuşma nüanslarını iyi işler

Descript: Ses veya video kayıtlarını etkileyici bir doğrulukla otomatik olarak metne dönüştürür

Marvin: Toplantılara katılma ve doğru transkriptler oluşturma özellikleriyle nitel araştırmaya odaklanır

ClickUp ile daha akıllı transkripsiyon yapın, daha hızlı işe alın

Doğru transkripsiyon aracı, işe alım yöneticileri ve işe alım uzmanları için oyunun kurallarını değiştirir. Mülakat iş akışlarını basitleştirir ve konuşmaları eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürür. Doğruluk, işbirliği veya çok dilli yeteneklere öncelik veriyorsanız, bu listedeki araçlar ihtiyacınızı karşılayacaktır.

Ancak tüm kriterleri karşılayan bir mülakat transkripsiyon yazılımı arıyorsanız, ClickUp öne çıkıyor. Yoğun mülakat hacimlerini yönetmekten adaylarla net iletişim kurmaya kadar, ClickUp hassasiyeti kusursuz organizasyonla birleştirir.

Neden daha azıyla yetinmek? Daha akıllı işe alım kararları almak ve takım verimliliğini artırmak için bugün ClickUp'a kaydolun. 🎯