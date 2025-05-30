daha İyi İş Gücü Planlaması için En İyi 11 Vardiya Planlayıcı

İş programlarını yönetmek, sürekli değişen bir bulmaca gibi hissettirebilir. Değişen uygunluk durumları ve takım tercihleri nedeniyle, bu zaman alıcı bir görevdir.

Bir iş programı oluşturucu, süreci otomatikleştirerek, zaman tasarrufu sağlayarak, hataları azaltarak ve dengeli programlar oluşturarak bu işi basitleştirir. Manuel planlama süreçlerinden bıktıysanız, bu araçlar iş akışınızı daha sorunsuz ve verimli bir süreç haline getirebilir.

En iyi 11 vardiya planlayıcıyı keşfedelim! 🎯

Vardiya planlayıcıda nelere dikkat etmelisiniz?

Doğru vardiya planlayıcısını bulmak hayatınızı çok daha kolay hale getirebilir — artık son dakika telaşları, karışıklıklar veya manuel planlama kabusları yok. Ancak bu kadar çok seçenek varken, en iyisini nasıl seçebilirsiniz?

Vardiya planlama aracı seçerken dikkat etmeniz gereken özellikler şunlardır:

Özelleştirilebilir planlama: Her iş farklıdır, bu nedenle planlama aracınız, takımınızın ihtiyaçlarına göre vardiyaları, molaları ve rotasyonları özelleştirmenize olanak sağlamalıdır

Gerçek zamanlı güncellemeler ve bildirimler: Planlar değişebilir; değiştiğinde herkesin hemen haberi olmalıdır. Vardiya bilgileri, değişiklikler, değişiklikler ve onaylar için anında uyarılar gönderen araçlar arayın

Takvim entegrasyonları: Harika bir planlama aracı, çalışanların planlarına her yerden erişebilmeleri için popüler takvim uygulamalarıyla senkronizasyon sağlamalıdır

Yerleşik iletişim: Mesajlaşma özellikleri, herkesin yaklaşan vardiyaları ve son dakika güncellemelerinden haberdar olmasını sağlar

Analitik ve raporlama: Yerleşik raporlar ve içgörüler, işgücü maliyetlerini, katılım eğilimlerini ve planlama verimliliğini takip etmenize yardımcı olur

Sürükle ve bırak kolaylığı: Planlama kolay olmalı. Sürükle ve bırak fonksiyonuna sahip bir araç, birden fazla vardiyayı kolayca ayarlamanızı sağlar

📮ClickUp Insight: Profesyonellerin yalnızca %7'si görev yönetimi ve organizasyon için öncelikle yapay zekaya güveniyor. Bunun nedeni, araçların takvimler, yapılacaklar listeleri veya e-posta uygulamaları gibi belirli uygulamalarla sınırlı olması olabilir. ClickUp ile aynı yapay zeka, e-postalarınızı veya diğer iletişim iş akışlarınızı, takviminizi, görevlerinizi ve belgelerinizi destekler. "Bugün önceliklerim neler?" diye sormanız yeterlidir. ClickUp Brain, çalışma alanınızı tarar ve aciliyet ve öneme göre tam olarak ne yapmanız gerektiğini size söyler. İşte bu kadar basit, ClickUp 5'ten fazla uygulamayı tek bir süper uygulamada birleştirir!

En İyi Vardiya Planlayıcılar

Çalışanların programlarını yönetmek karmaşık ve zaman alıcı bir görev olabilir, ancak doğru planlama aracı büyük fark yaratabilir.

İster yapay zeka destekli otomasyon, ister sorunsuz vardiya değişimi, ister entegre bordro ve uyumluluk izleme ihtiyacınız olsun, en iyi iş planlayıcıları işletmelerin zamandan tasarruf etmesine, hataları azaltmasına ve iş gücü verimliliğini artırmasına yardımcı olur.

En iyi 11 vardiya planlayıcısına bir göz atalım. 👀

1. ClickUp (AI destekli planlama ve görev yönetimi için en iyisi)

Günümüzün iş hayatı bozuk. Projelerimiz, bilgilerimiz ve iletişimimiz birbirinden bağımsız araçlara dağılmış durumda ve bu da işimizi yavaşlatıyor. Ancak, kuruluşunuz için vardiyaları planlamak sizi elektronik tablolara boğmamalı.

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ClickUp, iş için her şeyi içeren uygulama, bu kaosu kolayca düzeltir. Projeleri, bilgileri ve sohbeti tek bir yerde birleştirir ve tümü, daha hızlı ve akıllı çalışmanıza yardımcı olan yapay zeka ile desteklenir.

ClickUp Brain

AI, işleri bir adım daha ileriye taşıyor. Artık manuel olarak programları düzenlemek, toplantılar için en uygun zamanı bulmak veya son dakika çatışmalarıyla uğraşmak zorunda kalmayacağınızı düşünün. İşte burada ClickUp Brain devreye giriyor. Vardiya planlamasını daha akıllı ve verimli hale getiriyor. Artık zaman çizelgelerini ayarlamak ve görevlere öncelik vermek için saatler harcamak zorunda kalmayacaksınız; bu AI destekli asistan sizin için her şeyi yapacak.

ClickUp Brain aracılığıyla görev önceliklendirme için AI önerileriyle programınızı optimize edin

İş yüklerini analiz eder, en uygun toplantı zamanlarını önerir ve değişen proje ihtiyaçlarına göre programları otomatik olarak değiştirir.

Ayrıca, Google Takvim, Outlook ve diğer harici takvimlerle entegre olduğu için güncellemeleri kaçırma endişesi yaşamazsınız; her şey senkronize halde kalır.

Planlamanın ötesinde, ClickUp'ın yapay zeka destekli içgörüler, acil görevleri önceliklendirerek, proje güncellemelerini özetleyerek ve hatta toplantı notları hazırlayarak takımların iş yüklerini yönetmelerine yardımcı olur.

ClickUp Takvim

Temel planlamanın ötesinde akıllı ve esnek bir takvim arıyorsanız, ClickUp Takvim tam size göre.

Görevleri, etkinlikleri ve takımın uygunluk durumunu tek bir yerde birleştirmek için tasarlanan ClickUp Takvim, araçlar arasında geçiş yapmadan planlama, güncelleme ve bir adım önde olma işlemlerini kolaylaştırır.

Takım programlarını koordine ediyor, proje zaman çizelgelerini yönetiyor veya lansmanları planlıyor olsanız da, ClickUp Takvim ile sürükleyip bırakma, yeniden planlama ve yeniden atama işlemlerini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Her şey çalışma alanınızda senkronize halde kalır, böylece hiçbir şey gözden kaçmaz.

Bir etkinliği ayarlamanız veya bir görevi yeniden atamanız mı gerekiyor? Sadece taşıyın — ClickUp Takvim anında günceller, manuel düzenleme gerekmez.

ClickUp planlama şablonları

ClickUp'ın çok sayıda önceden oluşturulmuş şablonu, büyük bir takım için vardiya planlaması yaparken hızlı bir başlangıç yapmanıza yardımcı olur.

Örneğin, ClickUp Schedule Blocking Template, görevlerinizi takip etmek ve projeleri tamamlamak için mükemmel bir araçtır. Tek bir şablonda doğru programlar planlayın, görev bağımlılıklarını anlayın ve görev bloklarını sezgisel olarak düzenleyin.

ClickUp Takım Programı Şablonu, iş programlarını verimli bir şekilde yönetmek için güçlü ve esnek bir araçtır. Vardiyaları koordine etmekten görevleri atamaya ve takımın uygunluğunu izlemeye kadar, bu şablon tüm iş gücünüzün merkezi bir görünümünü sunar.

Ücretsiz şablon alın ClickUp Takım Programı Şablonu ile takım üyelerinizin programlarını izleyin

Kullanıcılar, dönüşümlü vardiyaları, uzaktan çalışan takımları veya proje tabanlı işleri yönetirken, kendi özel iş akışlarına uyacak şekilde programları değiştirebilirler.

Personelinizi organize etmek ve yönetmek çok zor mu geliyor? ClickUp Personel Çizelgesi Şablonu izin yönetimine yardımcı olur ve gerektiğinde herkesin hazır olmasını sağlar.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

İş gücü araçlarıyla entegre edin: ClickUp'ı maaş bordrosu, İK ve iletişim platformlarıyla entegre ederek vardiya planlarını çalışanların uygunluk durumuna ve şirket politikalarına göre uyarlayın

İş saatlerini zahmetsizce takip edin: Zaman takibi ve Zaman takibi ve zaman bloklama özelliklerini kullanarak vardiya sürelerini izleyin, aşırı planlamayı önleyin ve işgücü düzenlemelerine uyumu sağlayın

Vardiya planlamasını otomatikleştirin: ClickUp Otomasyonları ile tekrarlanan programlar oluşturun, vardiyaları otomatik olarak atayın ve izin taleplerini ayarlayın

Çalışanların uygunluk durumlarıyla senkronizasyon: Çakışmaları ve son dakika değişikliklerini önlemek için vardiya planlarını gerçek zamanlı uygunluk durumları ve izin talepleriyle uyumlu hale getirin

Mobil erişimi etkinleştirin: Çalışanların ClickUp'ın mobil uygulamasını kullanarak her yerden programları kontrol etmelerine, vardiyalarını değiştirmelerine ve güncellemeleri almalarına izin verin

İletişimi merkezileştirin: ClickUp Sohbet'i kullanarak tüm vardiya ile ilgili mesajları, güncellemeleri ve geri bildirimleri tek bir yerde tutun

ClickUp sınırlamaları

Zor öğrenme süreci

Özelleştirme özellikleri yeni başlayanlar için biraz karmaşık olabilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp derecelendirme ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.040+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

🔍 Biliyor muydunuz? 2017 yılında American Airlines, bir planlama hatası nedeniyle Noel tatili sırasında çok sayıda pilota izin verdi ve binlerce uçuşun iptal edilmesine neden oldu.

2. Deputy (AI destekli otomatik planlama ve iş gücü yönetimi için en iyisi)

deputy aracılığıyla

Deputy'nin gelişmiş otomatik planlama özelliği ile işgücü planlamanızı yapay zekaya bırakın. Deputy, tek bir tıklama ile talep tahminlerini, satış verilerini ve işçilik maliyetlerini analiz ederek optimize edilmiş çalışan planları oluşturur ve doğru personelin doğru zamanda doğru yerde olmasını sağlar.

Ayrıca, platform çalışanların esnekliğini artırarak vardiyalarını kişisel takvimleriyle senkronize etmelerine, vardiyalarını değiştirmelerine ve mobil uygulama üzerinden izin talep etmelerine olanak tanır. Gerçek zamanlı güncellemeler ve bildirimler herkesin bilgilendirilmesini sağlayarak, işe gelmeme ve son dakika planlama çakışmalarını azaltır.

Deputy'nin en iyi özellikleri

Hataları önlemek için sürükle ve bırak araçlarını veya çalışanların uygunluk durumuna göre hazırlanan şablonları kullanarak vardiyalar oluşturun

Gerçek zamanlı devam izleme ile iş saatlerini zahmetsizce takip edin, doğru bordro ve işgücü uyumluluğunu sağlayın

Talebe göre personel ihtiyacını tahmin ederek işgücü ihtiyacını doğru bir şekilde öngörün, maliyetleri kontrol edin ve çalışanların programlarını optimize edin

Çalışanlara, programları görüntüleme, istekleri gönderme ve daha fazla esneklik için uygunluk tercihlerini ayarlama gibi self servis araçları sağlayın

Deputy sınırlamaları

Vardiyaları yüklemek için Excel veya Google E-Tablolar gibi normal bir elektronik tablo kullanamazsınız

Mobil uygulama bazen hatalı çalışabilir ve saat kaydı veya programlara erişimde gecikmelere neden olabilir

Deputy fiyatlandırması

Premium: Kullanıcı başına aylık 6 $

Planlama: Kullanıcı başına aylık 4,50 $

Zaman ve Katılım: Kullanıcı başına aylık 4,50 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Deputy derecelendirme ve yorumlar

G2: 4,6/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (700'den fazla yorum)

3. Homebase (Basit, kullanıcı dostu planlama ve zaman takibi için en iyisi)

homebase aracılığıyla

Gereksiz karmaşıklık içermeyen, kullanımı kolay bir planlama aracına ihtiyaç duyan işletmeler için Homebase ideal bir seçimdir. Yöneticilerin dakikalar içinde vardiyalar oluşturabileceği, çalışanların çalışma saatlerini izleyebileceği ve uygunluk durumlarını kolayca yönetebileceği basit ama güçlü bir planlama arayüzü sunar. Otomatik vardiya hatırlatıcıları ve bildirimleri, çalışanların ne zaman ve nerede olmaları gerektiğini her zaman bilmelerini sağlar.

Ayrıca, bu vardiya yönetimi yazılımının zaman takibi özelliği, maaş bordrosu ile sorunsuz bir şekilde entegre olur, manuel hataları azaltır ve maaş günlerini stressiz hale getirir.

Homebase'in en iyi özellikleri

Hassas zaman takibi için GPS izleme dahil olmak üzere kolay giriş/çıkış özellikleriyle herhangi bir cihazı zaman saatine dönüştürün

Yerleşik iş ilanı, aday izleme ve kolaylaştırılmış işe alım araçlarıyla zahmetsizce işe alın ve işe başlatın

Zaman çizelgesi şablonlarını maaş bordrosu raporlarına dönüştürerek ve maaş bordrosu sağlayıcılarıyla sorunsuz bir şekilde entegre ederek maaş bordrosu işlemlerini basitleştirin

Homebase sınırlamaları

Takvim entegrasyonu yavaştır ve tek bir vardiya için aynı gün içinde birden fazla örnek oluşturabilir

Gece boyunca çalıştıktan sonra izin istemek veya ekstra vardiya almak kolay değildir

Homebase fiyatlandırması

Temel: Ücretsiz

Temel: 24,95 $/konum

Artı: 59,95 $/konum

Hepsi Bir Arada: 99,95 $/konum

Homebase derecelendirme ve yorumları

G2: 4. 2/5 (100+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (1.000'den fazla yorum)

🧠 İlginç Bilgi: Otomasyonun yaygınlaşmasıyla birlikte, bazı şirketler yapay zeka destekli botlar ve robot asistanlar kullanarak planlama yapmayı deniyor!

4. ZoomShift (Özelleştirilebilir planlama şablonları ve gerçek zamanlı işgücü maliyeti izleme için en iyisi)

zoomShift aracılığıyla

ZoomShift, esnek ve özel planlama seçeneklerine ihtiyaç duyan işletmeler için tasarlanmıştır. Katı planlama araçlarının aksine, yöneticilerin iş plan şablonları oluşturup yeniden kullanmasına olanak tanır ve böylece belirli ihtiyaçlara göre planlamayı kolaylaştırır. Bu özellik, vardiyalı çalışma, sözleşmeli çalışanlar veya geleneksel olmayan çalışma modelleri olan şirketler için özellikle yararlıdır.

Ayrıca, gerçek zamanlı işgücü maliyeti izleme, çalışanların programları oluşturulurken maaş giderlerini takip ederek işletmelerin bütçelerini aşmamalarına yardımcı olur.

ZoomShift'in en iyi özellikleri

Tahmin araçları ve bordro entegrasyonu ile işgücü maliyetlerini gerçek zamanlı olarak takip edin ve bütçenizi aşmayın

Web ve mobil zaman saatleri, GPS doğrulama ve otomatik saat kaydı yönetimi ile zaman takibini basitleştirin

Daha iyi koordinasyon için uygulama içi mesajlaşma, grup sohbetleri ve okunduğuna dair bildirimler ile takım iletişiminizi geliştirin

Otomatik vardiya hatırlatıcıları ile hesap verebilirliği artırın, devamsızlığı ve son dakika planlama sorunlarını azaltın

ZoomShift sınırlamaları

Çevrimdışı işlevsellikten yoksundur

Vardiya kapsamı taleplerini otomatik olarak onaylayamazsınız

ZoomShift fiyatlandırması

Temel: Ücretsiz

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 2,50 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 5 $

ZoomShift derecelendirme ve yorumları

G2: 4,9/5 (20'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (100'den fazla yorum)

💡 Profesyonel İpucu: Çalışanların uygulama içinde vardiyalarını değiştirmelerine izin vererek yöneticilerin yükünü azaltın. Bazı araçlar vardiyaların iptal edilmesi için yöneticinin onayını gerektirirken, diğerleri belirlenen kurallara göre otomatik değişikliklere izin verir.

5. Sling (Sezgisel planlama ve takım iletişimi için en iyisi)

sling aracılığıyla

Sling, takımlar içinde net iletişimi önceliklendirirken planlamayı kolaylaştırır. Yöneticiler, yerleşik mesajlaşma ve uyarılar sayesinde herkesi bilgilendirirken vardiyaları oluşturabilir, ayarlayabilir ve atayabilir. Çalışanlar izin talep edebilir, vardiyalarını değiştirebilir ve program değişiklikleri hakkında anında güncelleme alabilir.

Sling'in anahtar bir özelliği, yöneticilerin çalışanlara vardiyaları sırasında belirli görevler atamasına olanak tanıyan görev yönetimi özelliğidir. Bu, takım üyelerinin sorumluluklarını önceden bilmelerini sağlayarak daha sorunsuz operasyonlar ve daha az yanlış anlaşılma olmasını sağlar.

Sling'in en iyi özellikleri

Vardiya değişimi, self servis planlama ve otomatik vardiya hatırlatıcıları ile çalışanları güçlendirin, son dakika değişikliklerini azaltın ve iş yükü dağıtımını iyileştirin

Yerleşik planlama önlemleriyle izin taleplerini yöneterek ve iş kanunlarına uyarak uyumluluğu sağlayın

Çalışanları değerlendirmek ve profesyonel gelişimlerini desteklemek için 360 derece geri bildirim araçlarını kullanarak performans değerlendirmelerini geliştirin

Katılım, verimlilik ve tüm takımın performansı hakkında anlık güncellemeler için etkinlik gösterge paneli ile etkinlikleri izleyin

Sling sınırlamaları

Sling'i Gusto gibi maaş bordrosu sistemleri dahil olmak üzere diğer yazılımlarla entegre etmek zordur

Bu araç, daha karmaşık organizasyonlar için ayrıntılı raporlama gibi gelişmiş seçeneklerden yoksundur

Sling fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium: Kullanıcı başına aylık 2 $

İş: Kullanıcı başına aylık 4 ABD doları

Sling derecelendirme ve yorumlar

G2: 4,6/5 (80'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (150'den fazla yorum)

🔍 Biliyor muydunuz? Küresel şirketler, planlama yazılımı ile kesintisiz "güneşi takip eden" iş modelleri oluşturabilir. Farklı saat dilimlerinde bulunan takımlar, 24 saatlik iş günlerinde, hiç bitmeyen bir bayrak yarışı gibi görevleri birbirlerine devreder.

6. When I Work (Çalışanların uygunluk durumu ve vardiya değişimi için sağlam planlama özellikleri açısından en iyisi)

via When I Work

When I Work, işler ve çalışanlar için programlar oluşturmaya odaklanır. Platform, çalışanların uygunluk durumlarını ve tercihlerini ayarlamasına olanak tanıyarak yöneticilere, vardiyaları atamadan önce kimin uygun olduğuna dair daha iyi bir fikir verir.

Bu özellik, vardiyaların mümkün olduğunca personel tercihlerine göre ayarlanmasını sağlayarak planlama çakışmalarını azaltır ve çalışan memnuniyetini artırır. Ayrıca, çalışanların iş arkadaşlarıyla vardiyalarını değiştirebilecekleri vardiya değiştirme özelliği de bulunur, böylece son dakika vardiyası sorunlarının yarattığı stres azalır.

When I Work'ün en iyi özellikleri

Yöneticilerin vardiyaları düzenlemesine ve çakışmaları bir bakışta tespit etmesine yardımcı olan renk kodlu takvimler ile çalışanların programlarını net bir şekilde görselleştirin ve daha iyi kaynak planlaması yapın

Fotoğraflı saat kaydı ve otomatik hatırlatıcıları destekleyen dijital zaman saati ile zamanı takip edin ve doğru katılımı sağlayın

ADP, Gusto ve Paychex entegrasyonlarıyla maaş bordrosu işlemlerini kolaylaştırın ve sorunsuz maaş bordrosu hesaplamaları sağlayın

When I Work sınırlamaları

Sohbet seçeneği yavaş

Sağlık Sigortası Taşınabilirlik ve Sorumluluk Yasası (HIPAA) ile uyumlu değildir

When I Work fiyatlandırması

Tek Konum veya Program: Kullanıcı başına aylık 2,50 $

Birden fazla konum veya program: Kullanıcı başına aylık 4 $

When I Work derecelendirme ve yorumları

G2: 4,3/5 (290+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (1.000'den fazla yorum)

🧠 İlginç Bilgi: Bazı planlama sistemleri, özellikle tatil veya büyük etkinliklerden sonra çalışanların hangi günlerde izin alma olasılığının daha yüksek olduğunu tahmin etmek için geçmiş verileri analiz eder.

planday aracılığıyla

Karmaşık planlama ihtiyaçları olan işletmeler için Planday, işgücü planlamasını bordro ve İK yönetimi ile entegre eden güçlü bir çözüm sunar. Platform, değişken vardiyalar, fazla mesai ve işgücü düzenlemelerine uyum dahil olmak üzere karmaşık vardiya modellerini kolayca yönetmenizi sağlar.

Ayrıca, çalışan verilerini izlemek, izin taleplerini yönetmek ve performans ölçütlerini izlemek için İK araçları da içerir.

Planday'in en iyi özellikleri

Sözleşmeleri, zaman çizelgelerini ve çalışan kayıtlarını saklayarak İK görevlerini verimli bir şekilde yönetin

İşgücü maliyetleri, gelir ve işgücü trendleri hakkında gelişmiş raporlama ile veriye dayalı içgörülerden yararlanarak personel kararlarını optimize edin

Tek bir gösterge panelinden birden fazla konumu denetleyerek farklı sitelerde sorunsuz operasyonlar sağlayın

Mobil saat girişleri, paylaşımlı kiosklar ve coğrafi sınırlama ile zaman takibini basitleştirin, doğru katılım kayıtları sağlayın ve çalışılan saatleri hesaplayın

Planday sınırlamaları

Yaz saati uygulamasına geçmek, ek çaba gerektiren manuel bir görevdir

Tarih aralıklarını değiştirmeden personel için ayarlanan tatil hesaplarını görüntüleyemezsiniz

Planday fiyatlandırması

Başlangıç: 2,99 € / kullanıcı başına aylık (yaklaşık 3,76 $ / kullanıcı başına aylık)

Artı: 4,99 € / kullanıcı başına aylık (yaklaşık 6,28 $ / kullanıcı başına aylık)

Pro: Özel fiyatlandırma

Planday derecelendirme ve yorumlar

G2: 4,5/5 (80+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (50'den fazla yorum)

🔍 Biliyor muydunuz? Birkaç yüksek teknolojili işgücü yönetim sistemi, çalışanların performans verilerini, devamlılıklarını ve hatta e-postaların/mesajların tonunu analiz ederek iş memnuniyetini tahmin eder, böylece yöneticiler tükenmişliği önleyebilir.

8. 7shifts (İşgücü maliyet optimizasyonu ve satış tahminlerine dayalı planlama için en iyisi)

via 7shifts

7shifts, satış tahminlerini ve müşteri trafiği verilerini kullanarak işgücü talebini tahmin ederek işgücü optimizasyonunu bir üst seviyeye taşır. Yöneticilerin, personel ihtiyacını iş gereksinimlerine göre ayarlayan çalışan programları oluşturmasına yardımcı olmak için geçmiş satışları ve mağaza trafiği modellerini analiz eder. Bu özellik, yoğun saatleri kapsarken, daha sakin dönemlerde gereksiz işgücü maliyetlerini önler.

Platform, satış noktası (POS) sistemleriyle entegre olarak gerçek zamanlı satış verilerini toplar ve personel ihtiyaçları hakkında doğru bilgiler sunar. Otomatik planlama, işgücü tahmini ve çalışanların vardiya tercihleri, planlamaların uygun maliyetli ve adil olmasını sağlar.

7shifts'in en iyi özellikleri

Personel seviyeleri ve maliyet optimizasyonu hakkında içgörüler sağlayan gerçek zamanlı analizlerle işgücü giderlerini kontrol edin

Square ve Toast gibi POS sistemleriyle sorunsuz bir şekilde entegre ederek satış verilerini maaş bordrosu ve personel ihtiyaçlarıyla uyumlu hale getirin

Önemli etkinlikleri, notları ve görevleri kaydetmek için merkezi bir Yönetici Günlüğü ile günlük operasyonları izleyin

Tahmin araçlarını kullanarak hava koşullarına uyum sağlayın ve beklenen müşteri trafiğine göre personel sayısını ayarlayın

7shifts sınırlamaları

Uygulama, tarayıcıyı kapatana kadar değişiklikleri kaydetmez, bu da birden fazla kişi bir programı düzenlerken sorunlara neden olur

İpucu özelliği, vardiya başına puanlarla çalışmaz, yalnızca saatlik puanlarla çalışır

7shifts fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: Konum başına aylık 31,99 $

The Works: Konum başına aylık 69,99 $

Gourmet: Konum başına aylık 135 $

7shifts derecelendirme ve yorumlar

G2: 4,5/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (1.100'den fazla yorum)

🔍 Biliyor muydunuz? Marketler, kötü hava koşullarının satışlarda artışa neden olması gibi alışveriş alışkanlıklarını analiz etmek ve yoğunluk başlamadan önce daha fazla personel planlamak için gelişmiş planlama araçları kullanır.

9. Factorial (Entegre planlama, izin izleme ve performans izleme için en iyisi)

via Factorial

Factorial, planlamanın ötesine geçen hepsi bir arada bir İK ve iş gücü yönetimi çözümü sunar. Yöneticiler, çalışanların uygunluk durumlarını ve izin taleplerini izlerken vardiyaları oluşturabilir ve yönetebilir, böylece dengeli ve uyumlu planlamalar sağlanır.

Factorial'ın en değerli özelliklerinden biri performans izleme aracıdır. Bu araç, işletmelerin çalışanların verimliliğini ve katılımını planlama verileriyle birlikte izlemesine olanak tanır. Yöneticilerin eğilimleri belirlemesine ve veriye dayalı personel kararları almasına yardımcı olur.

Factorial'ın en iyi özellikleri

İnsan kaynakları dosyalarını güvenli bir şekilde depolayarak ve yasal belgeler için elektronik imzaları etkinleştirerek belge yönetimini kolaylaştırın

QR kodlu saat girişleri, coğrafi konum izleme ve fazla mesai yönetimi ile zaman ve devamlılığı takip edin, doğru bordrolar hazırlayın

CV tarama ve belge toplama işlemlerini otomatikleştiren bir aday izleme sistemi (ATS) kullanarak işe alım ve oryantasyon süreçlerini optimize edin

Planlama, performans yönetimi ve belge depolamayı entegre eden merkezi bir İK platformunu kullanarak işiniz büyüdükçe kolayca ölçeklendirin

Faktöriyel sınırlamalar

Sınırlı raporlama ve özelleştirme seçenekleri

İlk kurulum çok zor

Üçüncü taraf uygulamalarla entegrasyon yavaş

Faktöriyel fiyatlandırma

Özel fiyatlandırma

Faktöriyel derecelendirme ve yorumlar

G2: 4,4/5 (90+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (250+ yorum)

📖 Ayrıca okuyun: En İyi AI Takvim ve Planlayıcı Uygulamaları

10. Shiftbase (Çalışan bağlılığı ve geri bildirim için esnek planlama seçenekleri açısından en iyisi)

shiftbase aracılığıyla

Shiftbase, operasyonel verimliliği korurken çalışanlarına daha fazla esneklik sunmak isteyen işletmeler için tasarlanmıştır. Çalışanlar, uygunluk durumlarını ve tercihlerini ayarlayabilir, böylece yöneticiler hem iş hem de iş gücü için uygun çalışan programları oluşturmak daha kolay hale gelir.

Bu araç, çalışanların programlarla ilgili geri bildirimde bulunmasına olanak tanıyarak iki yönlü iletişimi teşvik eder ve yöneticilere çalışanların ihtiyaçları ve tercihleri hakkında değerli bilgiler sağlar.

Shiftbase'in en iyi özellikleri

Çalışan profilleri, belge depolama ve HoorayHR ile entegrasyon sayesinde insan kaynakları görevlerini yönetin ve yeni çalışanların işe alımını ve kapasite planlamasını gerçekleştirin

Punch saatleri, mobil saat girişleri ve konum tabanlı izleme özelliğini kullanarak çalışanların zamanını doğru bir şekilde takip edin ve tutarsızlıkları önleyin

Çalışanların saatlerini takip etmelerine, izin talep etmelerine ve uygunluk durumlarını yönetmelerine olanak tanıyan mobil uyumlu bir uygulama ile hareket halindeyken haftalık programlar oluşturun

Shiftbase sınırlamaları

Mobil uygulama, web sürümüyle aynı özellikleri sunmamaktadır

Yarı zamanlı çalışanların izin günlerini yönetmek için yerleşik seçenekler içermez, bu nedenle uygunluk ayarları aracılığıyla manuel yönetim gerekir

Shiftbase fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel: Kullanıcı başına aylık 4,25 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 5,25 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Shiftbase derecelendirme ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: 4,4/5 (190+ yorum)

11. Humanity (AI destekli içgörüler ve uyumluluk desteği ile gelişmiş planlama için en iyisi)

via Humanity

Humanity, AI destekli planlama ile uyumluluk araçlarını birleştirerek güçlü bir iş gücü yönetimi çözümü sunar.

Platform, makine öğreniminden yararlanarak işgücü talebini analiz eder ve otomatik olarak uygun maliyetli, uyumlu planlar oluşturur. Bu, işlerin planlanmasında çakışmaları, fazla veya eksik personel alımını önlerken, iş kanunlarına ve sendika anlaşmalarına uyulmasını sağlar.

En iyi özellikler

Dinamik planlama ve vardiya planlamasını otomatikleştirerek personel hatalarını ortadan kaldırın, işçilik maliyetlerini optimize edin ve yöneticiler ve çalışanlar için stressiz bir deneyim yaratın

Humanity Schedule'u ADP, Oracle, Workday ve daha fazlası gibi büyük bordro sağlayıcıları ve ERP/HCM satıcılarıyla entegre ederek işgücü sistemlerinizi birleştirin

Personel Kontrolü özelliğini kullanarak saat ve pozisyona göre personel eksikliklerini belirleyin ve çözün, böylece optimum personel seviyelerini sağlayın

İnsan sınırlamaları

Dayforce ve Ceridian gibi ödeme sistemleriyle entegre değildir

Vardiya iptallerinde gecikmeler yaşanıyor ve öğrenme süreci gerekiyor

İnsanlık fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

İnsanlık puanı ve yorumlar

G2: 4,3/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (290+ yorum)

💡 Profesyonel İpucu: Birisi hastalık izni aldığında telaşlanmak yerine, son dakika ve açık vardiyaları almaya istekli çalışanların bir listesini tutun. Birçok planlama aracı, hızlı yedeklemeler için bir "nöbetçi" sistemi kurmanıza olanak tanır.

ClickUp ile Planlamanızı Başarıya Taşıyın

Mükemmel vardiya planlaması oluşturmak, uygunluk, değişiklikler ve son dakika değişiklikleri ile sürekli bir mücadele olmak zorunda değildir. Doğru araçlarla, takımınızı mutlu ve işlerinizi sorunsuz bir şekilde yürüten daha sorunsuz ve daha verimli bir planlama sistemi oluşturabilirsiniz.

İş için her şeyi içeren uygulama ClickUp, AI destekli planlama, sorunsuz entegrasyonlar ve gerçek zamanlı güncellemeler için mükemmel bir araçtır. Planlama stresinden kurtulun ve takımınızın başarısına odaklanın!

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