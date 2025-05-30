daha İyi İş Gücü Planlaması için En İyi 11 Vardiya Planlayıcı

İş programlarını yönetmek, sürekli değişen bir bulmaca gibi hissettirebilir. Değişen uygunluk durumları ve takım tercihleri nedeniyle, bu zaman alıcı bir görevdir.
Bir iş programı oluşturucu, süreci otomatikleştirerek, zaman tasarrufu sağlayarak, hataları azaltarak ve dengeli programlar oluşturarak bu işi basitleştirir. Manuel planlama süreçlerinden bıktıysanız, bu araçlar iş akışınızı daha sorunsuz ve verimli bir süreç haline getirebilir.
En iyi 11 vardiya planlayıcıyı keşfedelim! 🎯
Vardiya planlayıcıda nelere dikkat etmelisiniz?
Doğru vardiya planlayıcısını bulmak hayatınızı çok daha kolay hale getirebilir — artık son dakika telaşları, karışıklıklar veya manuel planlama kabusları yok. Ancak bu kadar çok seçenek varken, en iyisini nasıl seçebilirsiniz?
Vardiya planlama aracı seçerken dikkat etmeniz gereken özellikler şunlardır:
- Özelleştirilebilir planlama: Her iş farklıdır, bu nedenle planlama aracınız, takımınızın ihtiyaçlarına göre vardiyaları, molaları ve rotasyonları özelleştirmenize olanak sağlamalıdır
- Gerçek zamanlı güncellemeler ve bildirimler: Planlar değişebilir; değiştiğinde herkesin hemen haberi olmalıdır. Vardiya bilgileri, değişiklikler, değişiklikler ve onaylar için anında uyarılar gönderen araçlar arayın
- Takvim entegrasyonları: Harika bir planlama aracı, çalışanların planlarına her yerden erişebilmeleri için popüler takvim uygulamalarıyla senkronizasyon sağlamalıdır
- Yerleşik iletişim: Mesajlaşma özellikleri, herkesin yaklaşan vardiyaları ve son dakika güncellemelerinden haberdar olmasını sağlar
- Analitik ve raporlama: Yerleşik raporlar ve içgörüler, işgücü maliyetlerini, katılım eğilimlerini ve planlama verimliliğini takip etmenize yardımcı olur
- Sürükle ve bırak kolaylığı: Planlama kolay olmalı. Sürükle ve bırak fonksiyonuna sahip bir araç, birden fazla vardiyayı kolayca ayarlamanızı sağlar
📮ClickUp Insight: Profesyonellerin yalnızca %7'si görev yönetimi ve organizasyon için öncelikle yapay zekaya güveniyor. Bunun nedeni, araçların takvimler, yapılacaklar listeleri veya e-posta uygulamaları gibi belirli uygulamalarla sınırlı olması olabilir. ClickUp ile aynı yapay zeka, e-postalarınızı veya diğer iletişim iş akışlarınızı, takviminizi, görevlerinizi ve belgelerinizi destekler. "Bugün önceliklerim neler?" diye sormanız yeterlidir. ClickUp Brain, çalışma alanınızı tarar ve aciliyet ve öneme göre tam olarak ne yapmanız gerektiğini size söyler. İşte bu kadar basit, ClickUp 5'ten fazla uygulamayı tek bir süper uygulamada birleştirir!
📖 Ayrıca okuyun: 2-2-3 İş Programını Uygulama
En İyi Vardiya Planlayıcılar
Çalışanların programlarını yönetmek karmaşık ve zaman alıcı bir görev olabilir, ancak doğru planlama aracı büyük fark yaratabilir.
İster yapay zeka destekli otomasyon, ister sorunsuz vardiya değişimi, ister entegre bordro ve uyumluluk izleme ihtiyacınız olsun, en iyi iş planlayıcıları işletmelerin zamandan tasarruf etmesine, hataları azaltmasına ve iş gücü verimliliğini artırmasına yardımcı olur.
En iyi 11 vardiya planlayıcısına bir göz atalım. 👀
1. ClickUp (AI destekli planlama ve görev yönetimi için en iyisi)
Günümüzün iş hayatı bozuk. Projelerimiz, bilgilerimiz ve iletişimimiz birbirinden bağımsız araçlara dağılmış durumda ve bu da işimizi yavaşlatıyor. Ancak, kuruluşunuz için vardiyaları planlamak sizi elektronik tablolara boğmamalı.
ClickUp, iş için her şeyi içeren uygulama, bu kaosu kolayca düzeltir. Projeleri, bilgileri ve sohbeti tek bir yerde birleştirir ve tümü, daha hızlı ve akıllı çalışmanıza yardımcı olan yapay zeka ile desteklenir.
ClickUp Brain
AI, işleri bir adım daha ileriye taşıyor. Artık manuel olarak programları düzenlemek, toplantılar için en uygun zamanı bulmak veya son dakika çatışmalarıyla uğraşmak zorunda kalmayacağınızı düşünün. İşte burada ClickUp Brain devreye giriyor. Vardiya planlamasını daha akıllı ve verimli hale getiriyor. Artık zaman çizelgelerini ayarlamak ve görevlere öncelik vermek için saatler harcamak zorunda kalmayacaksınız; bu AI destekli asistan sizin için her şeyi yapacak.
İş yüklerini analiz eder, en uygun toplantı zamanlarını önerir ve değişen proje ihtiyaçlarına göre programları otomatik olarak değiştirir.
Ayrıca, Google Takvim, Outlook ve diğer harici takvimlerle entegre olduğu için güncellemeleri kaçırma endişesi yaşamazsınız; her şey senkronize halde kalır.
Planlamanın ötesinde, ClickUp'ın yapay zeka destekli içgörüler, acil görevleri önceliklendirerek, proje güncellemelerini özetleyerek ve hatta toplantı notları hazırlayarak takımların iş yüklerini yönetmelerine yardımcı olur.
ClickUp Takvim
Temel planlamanın ötesinde akıllı ve esnek bir takvim arıyorsanız, ClickUp Takvim tam size göre.
Görevleri, etkinlikleri ve takımın uygunluk durumunu tek bir yerde birleştirmek için tasarlanan ClickUp Takvim, araçlar arasında geçiş yapmadan planlama, güncelleme ve bir adım önde olma işlemlerini kolaylaştırır.
Takım programlarını koordine ediyor, proje zaman çizelgelerini yönetiyor veya lansmanları planlıyor olsanız da, ClickUp Takvim ile sürükleyip bırakma, yeniden planlama ve yeniden atama işlemlerini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Her şey çalışma alanınızda senkronize halde kalır, böylece hiçbir şey gözden kaçmaz.
Bir etkinliği ayarlamanız veya bir görevi yeniden atamanız mı gerekiyor? Sadece taşıyın — ClickUp Takvim anında günceller, manuel düzenleme gerekmez.
ClickUp planlama şablonları
ClickUp'ın çok sayıda önceden oluşturulmuş şablonu, büyük bir takım için vardiya planlaması yaparken hızlı bir başlangıç yapmanıza yardımcı olur.
Örneğin, ClickUp Schedule Blocking Template, görevlerinizi takip etmek ve projeleri tamamlamak için mükemmel bir araçtır. Tek bir şablonda doğru programlar planlayın, görev bağımlılıklarını anlayın ve görev bloklarını sezgisel olarak düzenleyin.
ClickUp Takım Programı Şablonu, iş programlarını verimli bir şekilde yönetmek için güçlü ve esnek bir araçtır. Vardiyaları koordine etmekten görevleri atamaya ve takımın uygunluğunu izlemeye kadar, bu şablon tüm iş gücünüzün merkezi bir görünümünü sunar.
Kullanıcılar, dönüşümlü vardiyaları, uzaktan çalışan takımları veya proje tabanlı işleri yönetirken, kendi özel iş akışlarına uyacak şekilde programları değiştirebilirler.
Personelinizi organize etmek ve yönetmek çok zor mu geliyor? ClickUp Personel Çizelgesi Şablonu izin yönetimine yardımcı olur ve gerektiğinde herkesin hazır olmasını sağlar.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- İş gücü araçlarıyla entegre edin: ClickUp'ı maaş bordrosu, İK ve iletişim platformlarıyla entegre ederek vardiya planlarını çalışanların uygunluk durumuna ve şirket politikalarına göre uyarlayın
- İş saatlerini zahmetsizce takip edin: Zaman takibi ve zaman bloklama özelliklerini kullanarak vardiya sürelerini izleyin, aşırı planlamayı önleyin ve işgücü düzenlemelerine uyumu sağlayın
- Vardiya planlamasını otomatikleştirin: ClickUp Otomasyonları ile tekrarlanan programlar oluşturun, vardiyaları otomatik olarak atayın ve izin taleplerini ayarlayın
- Çalışanların uygunluk durumlarıyla senkronizasyon: Çakışmaları ve son dakika değişikliklerini önlemek için vardiya planlarını gerçek zamanlı uygunluk durumları ve izin talepleriyle uyumlu hale getirin
- Mobil erişimi etkinleştirin: Çalışanların ClickUp'ın mobil uygulamasını kullanarak her yerden programları kontrol etmelerine, vardiyalarını değiştirmelerine ve güncellemeleri almalarına izin verin
- İletişimi merkezileştirin: ClickUp Sohbet'i kullanarak tüm vardiya ile ilgili mesajları, güncellemeleri ve geri bildirimleri tek bir yerde tutun
ClickUp sınırlamaları
- Zor öğrenme süreci
- Özelleştirme özellikleri yeni başlayanlar için biraz karmaşık olabilir
ClickUp fiyatlandırması
ClickUp derecelendirme ve yorumları
- G2: 4,7/5 (10.040+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)
🔍 Biliyor muydunuz? 2017 yılında American Airlines, bir planlama hatası nedeniyle Noel tatili sırasında çok sayıda pilota izin verdi ve binlerce uçuşun iptal edilmesine neden oldu.
2. Deputy (AI destekli otomatik planlama ve iş gücü yönetimi için en iyisi)
Deputy'nin gelişmiş otomatik planlama özelliği ile işgücü planlamanızı yapay zekaya bırakın. Deputy, tek bir tıklama ile talep tahminlerini, satış verilerini ve işçilik maliyetlerini analiz ederek optimize edilmiş çalışan planları oluşturur ve doğru personelin doğru zamanda doğru yerde olmasını sağlar.
Ayrıca, platform çalışanların esnekliğini artırarak vardiyalarını kişisel takvimleriyle senkronize etmelerine, vardiyalarını değiştirmelerine ve mobil uygulama üzerinden izin talep etmelerine olanak tanır. Gerçek zamanlı güncellemeler ve bildirimler herkesin bilgilendirilmesini sağlayarak, işe gelmeme ve son dakika planlama çakışmalarını azaltır.
Deputy'nin en iyi özellikleri
- Hataları önlemek için sürükle ve bırak araçlarını veya çalışanların uygunluk durumuna göre hazırlanan şablonları kullanarak vardiyalar oluşturun
- Gerçek zamanlı devam izleme ile iş saatlerini zahmetsizce takip edin, doğru bordro ve işgücü uyumluluğunu sağlayın
- Talebe göre personel ihtiyacını tahmin ederek işgücü ihtiyacını doğru bir şekilde öngörün, maliyetleri kontrol edin ve çalışanların programlarını optimize edin
- Çalışanlara, programları görüntüleme, istekleri gönderme ve daha fazla esneklik için uygunluk tercihlerini ayarlama gibi self servis araçları sağlayın
Deputy sınırlamaları
- Vardiyaları yüklemek için Excel veya Google E-Tablolar gibi normal bir elektronik tablo kullanamazsınız
- Mobil uygulama bazen hatalı çalışabilir ve saat kaydı veya programlara erişimde gecikmelere neden olabilir
Deputy fiyatlandırması
- Premium: Kullanıcı başına aylık 6 $
- Planlama: Kullanıcı başına aylık 4,50 $
- Zaman ve Katılım: Kullanıcı başına aylık 4,50 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Deputy derecelendirme ve yorumlar
- G2: 4,6/5 (300'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (700'den fazla yorum)
📖 Ayrıca okuyun: Etkili bir geriye dönük planlama nasıl oluşturulur?
3. Homebase (Basit, kullanıcı dostu planlama ve zaman takibi için en iyisi)
Gereksiz karmaşıklık içermeyen, kullanımı kolay bir planlama aracına ihtiyaç duyan işletmeler için Homebase ideal bir seçimdir. Yöneticilerin dakikalar içinde vardiyalar oluşturabileceği, çalışanların çalışma saatlerini izleyebileceği ve uygunluk durumlarını kolayca yönetebileceği basit ama güçlü bir planlama arayüzü sunar. Otomatik vardiya hatırlatıcıları ve bildirimleri, çalışanların ne zaman ve nerede olmaları gerektiğini her zaman bilmelerini sağlar.
Ayrıca, bu vardiya yönetimi yazılımının zaman takibi özelliği, maaş bordrosu ile sorunsuz bir şekilde entegre olur, manuel hataları azaltır ve maaş günlerini stressiz hale getirir.
Homebase'in en iyi özellikleri
- Hassas zaman takibi için GPS izleme dahil olmak üzere kolay giriş/çıkış özellikleriyle herhangi bir cihazı zaman saatine dönüştürün
- Yerleşik iş ilanı, aday izleme ve kolaylaştırılmış işe alım araçlarıyla zahmetsizce işe alın ve işe başlatın
- Zaman çizelgesi şablonlarını maaş bordrosu raporlarına dönüştürerek ve maaş bordrosu sağlayıcılarıyla sorunsuz bir şekilde entegre ederek maaş bordrosu işlemlerini basitleştirin
Homebase sınırlamaları
- Takvim entegrasyonu yavaştır ve tek bir vardiya için aynı gün içinde birden fazla örnek oluşturabilir
- Gece boyunca çalıştıktan sonra izin istemek veya ekstra vardiya almak kolay değildir
Homebase fiyatlandırması
- Temel: Ücretsiz
- Temel: 24,95 $/konum
- Artı: 59,95 $/konum
- Hepsi Bir Arada: 99,95 $/konum
Homebase derecelendirme ve yorumları
- G2: 4. 2/5 (100+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (1.000'den fazla yorum)
🧠 İlginç Bilgi: Otomasyonun yaygınlaşmasıyla birlikte, bazı şirketler yapay zeka destekli botlar ve robot asistanlar kullanarak planlama yapmayı deniyor!
4. ZoomShift (Özelleştirilebilir planlama şablonları ve gerçek zamanlı işgücü maliyeti izleme için en iyisi)
ZoomShift, esnek ve özel planlama seçeneklerine ihtiyaç duyan işletmeler için tasarlanmıştır. Katı planlama araçlarının aksine, yöneticilerin iş plan şablonları oluşturup yeniden kullanmasına olanak tanır ve böylece belirli ihtiyaçlara göre planlamayı kolaylaştırır. Bu özellik, vardiyalı çalışma, sözleşmeli çalışanlar veya geleneksel olmayan çalışma modelleri olan şirketler için özellikle yararlıdır.
Ayrıca, gerçek zamanlı işgücü maliyeti izleme, çalışanların programları oluşturulurken maaş giderlerini takip ederek işletmelerin bütçelerini aşmamalarına yardımcı olur.
ZoomShift'in en iyi özellikleri
- Tahmin araçları ve bordro entegrasyonu ile işgücü maliyetlerini gerçek zamanlı olarak takip edin ve bütçenizi aşmayın
- Web ve mobil zaman saatleri, GPS doğrulama ve otomatik saat kaydı yönetimi ile zaman takibini basitleştirin
- Daha iyi koordinasyon için uygulama içi mesajlaşma, grup sohbetleri ve okunduğuna dair bildirimler ile takım iletişiminizi geliştirin
- Otomatik vardiya hatırlatıcıları ile hesap verebilirliği artırın, devamsızlığı ve son dakika planlama sorunlarını azaltın
ZoomShift sınırlamaları
- Çevrimdışı işlevsellikten yoksundur
- Vardiya kapsamı taleplerini otomatik olarak onaylayamazsınız
ZoomShift fiyatlandırması
- Temel: Ücretsiz
- Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 2,50 $
- Premium: Kullanıcı başına aylık 5 $
ZoomShift derecelendirme ve yorumları
- G2: 4,9/5 (20'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (100'den fazla yorum)
💡 Profesyonel İpucu: Çalışanların uygulama içinde vardiyalarını değiştirmelerine izin vererek yöneticilerin yükünü azaltın. Bazı araçlar vardiyaların iptal edilmesi için yöneticinin onayını gerektirirken, diğerleri belirlenen kurallara göre otomatik değişikliklere izin verir.
5. Sling (Sezgisel planlama ve takım iletişimi için en iyisi)
Sling, takımlar içinde net iletişimi önceliklendirirken planlamayı kolaylaştırır. Yöneticiler, yerleşik mesajlaşma ve uyarılar sayesinde herkesi bilgilendirirken vardiyaları oluşturabilir, ayarlayabilir ve atayabilir. Çalışanlar izin talep edebilir, vardiyalarını değiştirebilir ve program değişiklikleri hakkında anında güncelleme alabilir.
Sling'in anahtar bir özelliği, yöneticilerin çalışanlara vardiyaları sırasında belirli görevler atamasına olanak tanıyan görev yönetimi özelliğidir. Bu, takım üyelerinin sorumluluklarını önceden bilmelerini sağlayarak daha sorunsuz operasyonlar ve daha az yanlış anlaşılma olmasını sağlar.
Sling'in en iyi özellikleri
- Vardiya değişimi, self servis planlama ve otomatik vardiya hatırlatıcıları ile çalışanları güçlendirin, son dakika değişikliklerini azaltın ve iş yükü dağıtımını iyileştirin
- Yerleşik planlama önlemleriyle izin taleplerini yöneterek ve iş kanunlarına uyarak uyumluluğu sağlayın
- Çalışanları değerlendirmek ve profesyonel gelişimlerini desteklemek için 360 derece geri bildirim araçlarını kullanarak performans değerlendirmelerini geliştirin
- Katılım, verimlilik ve tüm takımın performansı hakkında anlık güncellemeler için etkinlik gösterge paneli ile etkinlikleri izleyin
Sling sınırlamaları
- Sling'i Gusto gibi maaş bordrosu sistemleri dahil olmak üzere diğer yazılımlarla entegre etmek zordur
- Bu araç, daha karmaşık organizasyonlar için ayrıntılı raporlama gibi gelişmiş seçeneklerden yoksundur
Sling fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Premium: Kullanıcı başına aylık 2 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 4 ABD doları
Sling derecelendirme ve yorumlar
- G2: 4,6/5 (80'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (150'den fazla yorum)
🔍 Biliyor muydunuz? Küresel şirketler, planlama yazılımı ile kesintisiz "güneşi takip eden" iş modelleri oluşturabilir. Farklı saat dilimlerinde bulunan takımlar, 24 saatlik iş günlerinde, hiç bitmeyen bir bayrak yarışı gibi görevleri birbirlerine devreder.
6. When I Work (Çalışanların uygunluk durumu ve vardiya değişimi için sağlam planlama özellikleri açısından en iyisi)
When I Work, işler ve çalışanlar için programlar oluşturmaya odaklanır. Platform, çalışanların uygunluk durumlarını ve tercihlerini ayarlamasına olanak tanıyarak yöneticilere, vardiyaları atamadan önce kimin uygun olduğuna dair daha iyi bir fikir verir.
Bu özellik, vardiyaların mümkün olduğunca personel tercihlerine göre ayarlanmasını sağlayarak planlama çakışmalarını azaltır ve çalışan memnuniyetini artırır. Ayrıca, çalışanların iş arkadaşlarıyla vardiyalarını değiştirebilecekleri vardiya değiştirme özelliği de bulunur, böylece son dakika vardiyası sorunlarının yarattığı stres azalır.
When I Work'ün en iyi özellikleri
- Yöneticilerin vardiyaları düzenlemesine ve çakışmaları bir bakışta tespit etmesine yardımcı olan renk kodlu takvimler ile çalışanların programlarını net bir şekilde görselleştirin ve daha iyi kaynak planlaması yapın
- Fotoğraflı saat kaydı ve otomatik hatırlatıcıları destekleyen dijital zaman saati ile zamanı takip edin ve doğru katılımı sağlayın
- ADP, Gusto ve Paychex entegrasyonlarıyla maaş bordrosu işlemlerini kolaylaştırın ve sorunsuz maaş bordrosu hesaplamaları sağlayın
When I Work sınırlamaları
- Sohbet seçeneği yavaş
- Sağlık Sigortası Taşınabilirlik ve Sorumluluk Yasası (HIPAA) ile uyumlu değildir
When I Work fiyatlandırması
- Tek Konum veya Program: Kullanıcı başına aylık 2,50 $
- Birden fazla konum veya program: Kullanıcı başına aylık 4 $
When I Work derecelendirme ve yorumları
- G2: 4,3/5 (290+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (1.000'den fazla yorum)
🧠 İlginç Bilgi: Bazı planlama sistemleri, özellikle tatil veya büyük etkinliklerden sonra çalışanların hangi günlerde izin alma olasılığının daha yüksek olduğunu tahmin etmek için geçmiş verileri analiz eder.
7. Planday (Entegre bordro ve İK araçlarıyla karmaşık vardiya planlamaları için en iyisi)
Karmaşık planlama ihtiyaçları olan işletmeler için Planday, işgücü planlamasını bordro ve İK yönetimi ile entegre eden güçlü bir çözüm sunar. Platform, değişken vardiyalar, fazla mesai ve işgücü düzenlemelerine uyum dahil olmak üzere karmaşık vardiya modellerini kolayca yönetmenizi sağlar.
Ayrıca, çalışan verilerini izlemek, izin taleplerini yönetmek ve performans ölçütlerini izlemek için İK araçları da içerir.
Planday'in en iyi özellikleri
- Sözleşmeleri, zaman çizelgelerini ve çalışan kayıtlarını saklayarak İK görevlerini verimli bir şekilde yönetin
- İşgücü maliyetleri, gelir ve işgücü trendleri hakkında gelişmiş raporlama ile veriye dayalı içgörülerden yararlanarak personel kararlarını optimize edin
- Tek bir gösterge panelinden birden fazla konumu denetleyerek farklı sitelerde sorunsuz operasyonlar sağlayın
- Mobil saat girişleri, paylaşımlı kiosklar ve coğrafi sınırlama ile zaman takibini basitleştirin, doğru katılım kayıtları sağlayın ve çalışılan saatleri hesaplayın
Planday sınırlamaları
- Yaz saati uygulamasına geçmek, ek çaba gerektiren manuel bir görevdir
- Tarih aralıklarını değiştirmeden personel için ayarlanan tatil hesaplarını görüntüleyemezsiniz
Planday fiyatlandırması
- Başlangıç: 2,99 € / kullanıcı başına aylık (yaklaşık 3,76 $ / kullanıcı başına aylık)
- Artı: 4,99 € / kullanıcı başına aylık (yaklaşık 6,28 $ / kullanıcı başına aylık)
- Pro: Özel fiyatlandırma
Planday derecelendirme ve yorumlar
- G2: 4,5/5 (80+ yorum)
- Capterra: 4,3/5 (50'den fazla yorum)
🔍 Biliyor muydunuz? Birkaç yüksek teknolojili işgücü yönetim sistemi, çalışanların performans verilerini, devamlılıklarını ve hatta e-postaların/mesajların tonunu analiz ederek iş memnuniyetini tahmin eder, böylece yöneticiler tükenmişliği önleyebilir.
8. 7shifts (İşgücü maliyet optimizasyonu ve satış tahminlerine dayalı planlama için en iyisi)
7shifts, satış tahminlerini ve müşteri trafiği verilerini kullanarak işgücü talebini tahmin ederek işgücü optimizasyonunu bir üst seviyeye taşır. Yöneticilerin, personel ihtiyacını iş gereksinimlerine göre ayarlayan çalışan programları oluşturmasına yardımcı olmak için geçmiş satışları ve mağaza trafiği modellerini analiz eder. Bu özellik, yoğun saatleri kapsarken, daha sakin dönemlerde gereksiz işgücü maliyetlerini önler.
Platform, satış noktası (POS) sistemleriyle entegre olarak gerçek zamanlı satış verilerini toplar ve personel ihtiyaçları hakkında doğru bilgiler sunar. Otomatik planlama, işgücü tahmini ve çalışanların vardiya tercihleri, planlamaların uygun maliyetli ve adil olmasını sağlar.
7shifts'in en iyi özellikleri
- Personel seviyeleri ve maliyet optimizasyonu hakkında içgörüler sağlayan gerçek zamanlı analizlerle işgücü giderlerini kontrol edin
- Square ve Toast gibi POS sistemleriyle sorunsuz bir şekilde entegre ederek satış verilerini maaş bordrosu ve personel ihtiyaçlarıyla uyumlu hale getirin
- Önemli etkinlikleri, notları ve görevleri kaydetmek için merkezi bir Yönetici Günlüğü ile günlük operasyonları izleyin
- Tahmin araçlarını kullanarak hava koşullarına uyum sağlayın ve beklenen müşteri trafiğine göre personel sayısını ayarlayın
7shifts sınırlamaları
- Uygulama, tarayıcıyı kapatana kadar değişiklikleri kaydetmez, bu da birden fazla kişi bir programı düzenlerken sorunlara neden olur
- İpucu özelliği, vardiya başına puanlarla çalışmaz, yalnızca saatlik puanlarla çalışır
7shifts fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Başlangıç: Konum başına aylık 31,99 $
- The Works: Konum başına aylık 69,99 $
- Gourmet: Konum başına aylık 135 $
7shifts derecelendirme ve yorumlar
- G2: 4,5/5 (100'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (1.100'den fazla yorum)
🔍 Biliyor muydunuz? Marketler, kötü hava koşullarının satışlarda artışa neden olması gibi alışveriş alışkanlıklarını analiz etmek ve yoğunluk başlamadan önce daha fazla personel planlamak için gelişmiş planlama araçları kullanır.
9. Factorial (Entegre planlama, izin izleme ve performans izleme için en iyisi)
Factorial, planlamanın ötesine geçen hepsi bir arada bir İK ve iş gücü yönetimi çözümü sunar. Yöneticiler, çalışanların uygunluk durumlarını ve izin taleplerini izlerken vardiyaları oluşturabilir ve yönetebilir, böylece dengeli ve uyumlu planlamalar sağlanır.
Factorial'ın en değerli özelliklerinden biri performans izleme aracıdır. Bu araç, işletmelerin çalışanların verimliliğini ve katılımını planlama verileriyle birlikte izlemesine olanak tanır. Yöneticilerin eğilimleri belirlemesine ve veriye dayalı personel kararları almasına yardımcı olur.
Factorial'ın en iyi özellikleri
- İnsan kaynakları dosyalarını güvenli bir şekilde depolayarak ve yasal belgeler için elektronik imzaları etkinleştirerek belge yönetimini kolaylaştırın
- QR kodlu saat girişleri, coğrafi konum izleme ve fazla mesai yönetimi ile zaman ve devamlılığı takip edin, doğru bordrolar hazırlayın
- CV tarama ve belge toplama işlemlerini otomatikleştiren bir aday izleme sistemi (ATS) kullanarak işe alım ve oryantasyon süreçlerini optimize edin
- Planlama, performans yönetimi ve belge depolamayı entegre eden merkezi bir İK platformunu kullanarak işiniz büyüdükçe kolayca ölçeklendirin
Faktöriyel sınırlamalar
- Sınırlı raporlama ve özelleştirme seçenekleri
- İlk kurulum çok zor
- Üçüncü taraf uygulamalarla entegrasyon yavaş
Faktöriyel fiyatlandırma
- Özel fiyatlandırma
Faktöriyel derecelendirme ve yorumlar
- G2: 4,4/5 (90+ yorum)
- Capterra: 4,4/5 (250+ yorum)
📖 Ayrıca okuyun: En İyi AI Takvim ve Planlayıcı Uygulamaları
10. Shiftbase (Çalışan bağlılığı ve geri bildirim için esnek planlama seçenekleri açısından en iyisi)
Shiftbase, operasyonel verimliliği korurken çalışanlarına daha fazla esneklik sunmak isteyen işletmeler için tasarlanmıştır. Çalışanlar, uygunluk durumlarını ve tercihlerini ayarlayabilir, böylece yöneticiler hem iş hem de iş gücü için uygun çalışan programları oluşturmak daha kolay hale gelir.
Bu araç, çalışanların programlarla ilgili geri bildirimde bulunmasına olanak tanıyarak iki yönlü iletişimi teşvik eder ve yöneticilere çalışanların ihtiyaçları ve tercihleri hakkında değerli bilgiler sağlar.
Shiftbase'in en iyi özellikleri
- Çalışan profilleri, belge depolama ve HoorayHR ile entegrasyon sayesinde insan kaynakları görevlerini yönetin ve yeni çalışanların işe alımını ve kapasite planlamasını gerçekleştirin
- Punch saatleri, mobil saat girişleri ve konum tabanlı izleme özelliğini kullanarak çalışanların zamanını doğru bir şekilde takip edin ve tutarsızlıkları önleyin
- Çalışanların saatlerini takip etmelerine, izin talep etmelerine ve uygunluk durumlarını yönetmelerine olanak tanıyan mobil uyumlu bir uygulama ile hareket halindeyken haftalık programlar oluşturun
Shiftbase sınırlamaları
- Mobil uygulama, web sürümüyle aynı özellikleri sunmamaktadır
- Yarı zamanlı çalışanların izin günlerini yönetmek için yerleşik seçenekler içermez, bu nedenle uygunluk ayarları aracılığıyla manuel yönetim gerekir
Shiftbase fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Temel: Kullanıcı başına aylık 4,25 $
- Premium: Kullanıcı başına aylık 5,25 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Shiftbase derecelendirme ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: 4,4/5 (190+ yorum)
11. Humanity (AI destekli içgörüler ve uyumluluk desteği ile gelişmiş planlama için en iyisi)
Humanity, AI destekli planlama ile uyumluluk araçlarını birleştirerek güçlü bir iş gücü yönetimi çözümü sunar.
Platform, makine öğreniminden yararlanarak işgücü talebini analiz eder ve otomatik olarak uygun maliyetli, uyumlu planlar oluşturur. Bu, işlerin planlanmasında çakışmaları, fazla veya eksik personel alımını önlerken, iş kanunlarına ve sendika anlaşmalarına uyulmasını sağlar.
En iyi özellikler
- Dinamik planlama ve vardiya planlamasını otomatikleştirerek personel hatalarını ortadan kaldırın, işçilik maliyetlerini optimize edin ve yöneticiler ve çalışanlar için stressiz bir deneyim yaratın
- Humanity Schedule'u ADP, Oracle, Workday ve daha fazlası gibi büyük bordro sağlayıcıları ve ERP/HCM satıcılarıyla entegre ederek işgücü sistemlerinizi birleştirin
- Personel Kontrolü özelliğini kullanarak saat ve pozisyona göre personel eksikliklerini belirleyin ve çözün, böylece optimum personel seviyelerini sağlayın
İnsan sınırlamaları
- Dayforce ve Ceridian gibi ödeme sistemleriyle entegre değildir
- Vardiya iptallerinde gecikmeler yaşanıyor ve öğrenme süreci gerekiyor
İnsanlık fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
İnsanlık puanı ve yorumlar
- G2: 4,3/5 (1.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,3/5 (290+ yorum)
💡 Profesyonel İpucu: Birisi hastalık izni aldığında telaşlanmak yerine, son dakika ve açık vardiyaları almaya istekli çalışanların bir listesini tutun. Birçok planlama aracı, hızlı yedeklemeler için bir "nöbetçi" sistemi kurmanıza olanak tanır.
ClickUp ile Planlamanızı Başarıya Taşıyın
Mükemmel vardiya planlaması oluşturmak, uygunluk, değişiklikler ve son dakika değişiklikleri ile sürekli bir mücadele olmak zorunda değildir. Doğru araçlarla, takımınızı mutlu ve işlerinizi sorunsuz bir şekilde yürüten daha sorunsuz ve daha verimli bir planlama sistemi oluşturabilirsiniz.
İş için her şeyi içeren uygulama ClickUp, AI destekli planlama, sorunsuz entegrasyonlar ve gerçek zamanlı güncellemeler için mükemmel bir araçtır. Planlama stresinden kurtulun ve takımınızın başarısına odaklanın!