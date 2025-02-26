Görevleri ve Yapılacaklar Listelerini Yönetmek için En İyi 11 AI Liste Oluşturucu

Yapılacaklar listesi kullanan kişilerin daha az erteleme eğiliminde olduğu bir sır değildir. Bu, görevlerin düzenlenmesinin işleri yolunda tutmak için ne kadar güçlü olabileceğinin basit bir hatırlatıcısıdır.

Ancak listeler ne kadar yararlı olursa olsun, bunları oluşturmak ve güncel tutmak, zaten çok yoğun olan öncelikler listesine eklenmiş bir iş gibi hissettirebilir.

İşte o zaman AI liste oluşturucuların gerçek gücünü anladım. Bu akıllı araçlar ihtiyaçlarımı önceden tahmin ediyor, alışkanlıklarıma göre görevler öneriyor ve bir profesyonel gibi yapılacaklar listemi önceliklendirmeye yardımcı oluyor.

Aynı şeyi yapmanıza yardımcı olmak için birden fazla AI liste oluşturucuyu test ettim. Kararımı öğrenmek için okumaya devam edin!

⏰ 60 saniyelik özet Mükemmel AI verimlilik ortağınızı mı arıyorsunuz? İşte en iyi AI liste oluşturucular ve anahtar güçlerinin kısa bir özeti: ClickUp: AI destekli görev yönetimi ve işbirliği için en iyisi

Taskade : Basitliği ve kullanım kolaylığı ile en iyisi

Trello : Görsel AI ile geliştirilmiş görev yönetimi için en iyisi

Notion AI : Kişisel kullanım ve proje yönetimi için en iyisi

Trevor AI : Akıllı görev planlama için en iyisi

TimeHero : Zaman yönetimi ve toplantı son tarihleri için en iyisi

Taskaid : Veriye dayalı görev önceliklendirme için en iyisi

Taskheat AI Assistant : Görev organizasyonu ve odaklanma için en iyisi

Todoist : İş yönetimi ve basitlik için en iyisi

Motion : Akıllı zaman yönetimi ve optimizasyon için en iyisi

monday. com: İşbirliği ve iş akışı yönetimi için en iyisi

Bir AI Liste Oluşturucuda Nelere Dikkat Etmelisiniz?

AI yapılacaklar listesi araçlarını seçerken, iş akışınızı ve verimlilik hedeflerinizi en iyi şekilde destekleyenleri değerlendirin. En iyi AI görev listesi oluşturucuyu seçerken dikkat etmeniz gerekenler şunlardır:

Görev önceliklendirme ve organizasyon: Görevleri öncelik, son teslim tarihi ve kategorilere göre otomatik olarak sıralayan bir AI aracı bulmak, iş yükünüzün büyük bir kısmını hafifletebilir

İşbirliği özellikleri: Bir takım içinde çalışıyorsanız, dosyaların kolay paylaşımını ve projeler arasında sorunsuz takım çalışmasını sağlayan bir araç seçin

Özelleştirilebilirlik ve esneklik: Görev yönetimi ihtiyaçlarınız benzersizdir, bu nedenle ideal bir araç iş akışlarını, görünümleri ve etiketleri özelleştirme esnekliği sunmalıdır

Entegrasyon ve uyumluluk: E-posta, takvim ve proje yönetimi yazılımı gibi mevcut araçlarınızla entegre olmalıdır. Bu tür araçlarda yerleşik bir AI yazma asistanı da verimliliğinizi önemli ölçüde artırabilir

Fiyatlandırma ve kullanılabilirlik: Son olarak, aracın bütçenize uygun olduğundan ve çok fazla çaba sarf etmeden kullanabileceğiniz kadar kullanıcı dostu olduğundan emin olun

Bunlar, ideal bir AI yapılacaklar listesi aracının sizin ihtiyaçlarınız göz önünde bulundurularak nasıl tasarlandığının sadece birkaç örneğidir. Bu düşünceyle, bugün mevcut olan en iyi AI liste oluşturucularından bazılarını inceleyelim.

Bonus: Yapılacaklar listenizi önceliklendirmeye ilişkin en iyi ipuçlarımız için bu videoyu izleyin!

Bu Yıl Kullanabileceğiniz En İyi 11 AI Liste Oluşturucu

Günlük görevler için doğru AI araçlarını bulmak kolay olmadı, ancak aylarca süren araştırmaların ardından bazı harika liste oluşturma araçları keşfettim.

İşte en sevdiğiniz AI destekli görev listesi oluşturucuyu seçmenize yardımcı olacak en iyi 11 seçimim:

1. ClickUp (AI destekli görev yönetimi ve işbirliği için en iyisi)

ClickUp'ta Yapılacaklar Listeleri Oluşturun ClickUp'taki yapılacaklar listeleriyle görevleri daha iyi yönetin

ClickUp iş için her şeyi içeren bir uygulamadır—bireysel, günlük yapılacak işlerinizi ve her departmanın dahil olduğu karmaşık iş projelerini yönetmek için yeterince güçlüdür. Bu sadece başka bir yapılacaklar listesi uygulaması değildir; ClickUp Brain gibi yerel bir yapay zeka ile, ihtiyaçlarınıza uyum sağlayan akıllı bir asistanınız varmış gibi hissedersiniz.

"Ürün lansmanı planla" veya "Takım dışı etkinlik düzenle" gibi genel bir istek yazabilirsiniz; ClickUp Brain bunu görev adları, açıklamalar ve son tarihlerle birlikte eyleme geçirilebilir yapılacaklar listesine dönüştürür.

ClickUp Brain, size sadece düz bir liste sunmak yerine, görevleri alt görevler, öncelikler ve bağımlılıklar ile yapılandırabilir.

ClickUp Brain ile iddialı projeleri görevlere ve alt görevlere bölün

Örneğin, bir içerik takvimi oluşturmasını isterseniz, sadece "Blog gönderileri yaz" şeklinde bir liste oluşturmaz. Fikir üretme, taslak oluşturma, düzenleme ve yayınlama için ayrı görevler oluşturabilir ve bunlara uygun son teslim tarihleri atayabilir.

ClickUp Brain'i kullanarak görev önceliklerinize, son teslim tarihlerinize ve iş yükünüze göre yapılacaklar listeleri oluşturun

ClickUp'ta zaten projeleriniz varsa, ClickUp Brain geçmiş kalıplara veya mevcut iş akışlarına göre yapılacaklar listesi oluşturabilir ve önerilerini takımınızın çalışma şekline daha uygun hale getirebilir.

En iyi yanı ne mi? Oluşturulduktan sonra, AI destekli yapılacaklar listeniz sabit kalmaz. Takım üyelerine görevler atayabilir, öncelikleri belirleyebilir, ilerlemeyi izleyebilir ve takipleri otomatikleştirebilirsiniz — hepsi ClickUp içinde.

Temel olarak, ClickUp Brain görevleri planlama ve yapılandırma işini ortadan kaldırır, böylece doğrudan uygulamaya geçebilirsiniz.

ClickUp Brain ile yapılacakları ve görev güncellemelerini özetleyin

AI, ton, okunabilirlik ve hedef kitle ile ilgili belirli istemlere göre görev ve etkinlik özetleri de hazırlayabilir.

ClickUp'ın Ask AI özelliği, paylaşılan yapılacaklar listesindeki günlük veya haftalık takım ilerlemesi hakkında sizi bilgilendirebilir. Bu sayede yöneticiler, her bir görevi sürekli kontrol etmek zorunda kalmadan bilgilendirilebilir.

Ayrıca, ClickUp'ın AI Standups özelliği, tercih ettiğiniz aralıklar ve biçimlere göre takım üyelerinden iş güncellemelerini toplayarak günlük check-in'leri otomatikleştirir.

ClickUp ile otomatik AI StandUp'ları kolayca oluşturun

Birden fazla proje mi yönetiyorsunuz? Görevlere sütun olarak AI tarafından oluşturulan özetler ve proje güncellemelerini eklemek için ClickUp Özel Alanları kullanmanızı öneririm. Böylece, her bir göreve tıklamadan tüm projelerinize hızlı bir şekilde genel bakış elde edebilirsiniz.

Yapılacaklar listelerini manuel olarak oluşturmayı tercih ediyorsanız, ClickUp'ın Çevrimiçi Yapılacaklar Listeleri ve kontrol listeleri, kişisel işlerinizi yönetirken veya çok adımlı bir projeyi izlerken görevleri hassas bir şekilde düzenlemenize yardımcı olur. Alt görevler içeren görevler oluşturabilir, son teslim tarihleri belirleyebilir ve bunları takım üyelerine atayarak sahipliklerin net olmasını sağlayabilirsiniz.

İç içe geçmiş kontrol listeleri, karmaşık iş akışlarını parçalara ayırır; yeni çalışanların işe alım kontrol listeleri, içerik onay süreçleri veya günlük görev izleme gibi işler için mükemmeldir. Öncelik düzeyleri, hatırlatıcılar ve konu başlıklı yorumlar gibi yerleşik özellikler, ekstra araçlara ihtiyaç duymadan her şeyin yolunda gitmesini sağlar.

📮ClickUp Insight: Bilgi çalışanlarının %92'si, sohbet, e-posta ve elektronik tablolara dağılmış önemli kararları kaybetme riskiyle karşı karşıyadır. Kararları yakalamak ve izlemek için birleşik bir sistem olmadan, kritik iş içgörüleri dijital gürültüde kaybolur. ClickUp'ın Görev Yönetimi özellikleriyle, artık bu konuda endişelenmenize gerek yok. Tek bir tıklama ile sohbet, görev yorumları, belgeler ve e-postalardan görevler oluşturun!

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Çalışma alanınızdaki mevcut görevlere ve son tarihlere göre otomatik olarak yapılacaklar listesi örnekleri oluşturun

ClickUp AI Notetaker'ı kullanarak toplantılarınızdan anında eylem öğeleri oluşturun

Görevlerinize ve projelerinize ilişkin net bir genel bakış elde etmek için özel gösterge panelleri oluşturun

Tüm belgelerinizi tek bir yerde yönetin, doğrudan görevlere bağlayın ve iş akışınızı basitleştirmek için kullanın

ClickUp'ı Slack, Google Takvim ve Trello gibi diğer araçlara bağlayarak merkezi bir iş akışı oluşturun

ClickUp Brain'i, yapılacak işlerinizi oluşturup yönetmenin yanı sıra bir AI içerik oluşturucu olarak kullanın

ClickUp sınırlamaları

Son derece özelleştirilebilir olmasına rağmen, geniş özellik aralığı bazen arayüzün karmaşık hissettirebilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.900+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.300+ yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

ClickUp'ın basit yapılacaklar listeleri için nasıl kullanılabileceğini ve kapsamlı bir takım yönetimi ve karmaşık proje yönetimi aracına nasıl ölçeklendirilebileceğini takdir ediyorum. Görevleri, dönüm noktalarını, kararları, fırsatları ve hatırlatıcıları görüntülemek için çeşitli seçenekler sunan mükemmel bir iletişim platformudur.

ClickUp'ın basit yapılacaklar listeleri için nasıl kullanılabileceğini ve kapsamlı bir takım yönetimi ve karmaşık proje yönetimi aracına nasıl ölçeklendirilebileceğini takdir ediyorum. Görevleri, dönüm noktalarını, kararları, fırsatları ve hatırlatıcıları görüntülemek için çeşitli seçeneklere sahip mükemmel bir iletişim platformudur.

2. Taskade (Basitlik ve kullanım kolaylığı açısından en iyisi)

via Taskade

Takımınız beyin fırtınası yapıyor, fikirler akış halinde, ancak her şeyi kaydetmek ve düzenlemek kaotik bir hal alıyor. Taskade'e girin — görevleri yönetilebilir adımlara ayırmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış, kullanıcı dostu bir AI yazma aracı ve planlayıcı.

Taskade ile takımınızla gerçek zamanlı olarak verimli bir şekilde işbirliği yapabilirsiniz. Entegre sohbet ve video özellikleri, görev listelerini kolayca halletmenizi, fikirlerinizi paylaşmanızı ve projeleri birlikte gerçekleştirmenizi sağlar.

Tüm bunlar, Taskade'i gerçekten tamamlanacak yapılacaklar listeleri oluşturmak için harika bir uygulama haline getirir.

Taskade'in en iyi özellikleri

Yapılacaklar listelerini, görevleri, notları ve ana hatları tek bir alanda birleştirerek ş Akışını optimize edin

Proje planlama, görev listeleri veya takım işbirliği gibi iş akışlarına göre özelleştirilebilir kontrol listesi şablonları edinin

Görevleri analiz edin ve son teslim tarihlerine ve önemlerine göre önceliklendirin

Günlük görevlerinizi daha iyi organize etmek ve izlemek için etiketleri, renkleri ve son teslim tarihlerini ayarlayın

Taskade sınırlamaları

Başlangıçta Taskade'nin arayüzünü, özellikle AI destekli görev oluşturma özelliğini biraz karmaşık buldum

Taskade fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Taskade Pro: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Taskade for Teams: Kullanıcı başına aylık 20 $

Taskade puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (50+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (65+ yorum)

3. Trello (Görsel AI ile geliştirilmiş görev yönetimi için en iyisi)

trello aracılığıyla

Trello, organizasyondan keyif alan ve büyük resmi bir bakışta görmekten hoşlananlar için uzun zamandır değerli bir araç olmuştur. İkonik kart ve pano düzeniyle tanınan Trello, projeleri organize etmeyi ve önceliklendirmeyi sezgisel ve yönetilebilir hale getirir.

Artık, yapay zeka destekli görev yönetimi özellikleriyle Trello bir üst seviyeye çıktı. Örneğin, artık kullanıcıların Siri aracılığıyla sesli komutlar, Slack mesajları ve e-postalar gibi çeşitli kaynaklardan görevleri yakalamasına ve bunları merkezi bir gelen kutusunda düzenlemesine olanak tanıyor. Bu özellik, dağınıklığı azaltmaya yardımcı olur ve hiçbir görevin gözden kaçmamasını sağlar.

Trello'nun en iyi özellikleri

Daha iyi işlevsellik için Google Drive, Slack ve Dropbox gibi popüler uygulamalarla entegre edin

Son teslim tarihleri atama ve hatırlatıcılar gönderme gibi tekrarlayan görevleri Butler'ın AI yardımıyla otomatikleştirin

Ş Akışı'na uygun olarak pano, takvim ve zaman çizelgesi görünümleriyle projeleri esnek bir şekilde görüntüleyin

Trello sınırlamaları

Trello'nun ücretsiz sürümü, birçok alternatifin sunduğu gelişmiş özelliklerin gerisinde kalıyor

Görsel düzeni nedeniyle, Trello, birden fazla takım ve görev içeren karmaşık projeleri yönetirken karmaşık hale gelebilir

Trello fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Standart: Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları

Premium: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 17,5 $'dan başlar

Trello puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (13.500+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (23.100+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Trello hakkında ne diyor?

Trello'yu yıllardır hem kişisel yapılacaklar listesi düzenleyicisi hem de birden fazla kişinin katkıda bulunduğu bir proje yönetimi aracı olarak kullanıyorum. Alternatiflerin cazibesine rağmen tüm bu süre boyunca Trello'ya sadık kaldım çünkü Trello basit ve kullanımı çok kolay.

Trello'yu yıllardır hem kişisel yapılacaklar listesi düzenleyicisi hem de birden fazla kişinin katkıda bulunduğu bir proje yönetimi aracı olarak kullanıyorum. Alternatiflerin cazibesine rağmen tüm bu zaman boyunca Trello'ya sadık kaldım çünkü Trello basit ve kullanımı çok kolay.

4. Notion AI (Kişisel kullanım ve proje yönetimi için en iyisi)

notion aracılığıyla

Notion AI, Notion'un hepsi bir arada çalışma alanını bir üst seviyeye taşıyarak, verimliliği artıran ve iş akışlarını kolaylaştıran güçlü AI özellikleri sunar.

Toplantı notlarından veya uzun belgelerden eylem öğeleri oluşturabilir ve tartışmaları hızlı bir şekilde eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürmenize yardımcı olur.

Toplantı notları veya proje belgeleri gibi uzun metinleri özetlemek için denedim, böylece anahtar noktalara odaklanıp ilgili yapılacaklar öğeleri oluşturabildim. AI araçları ayrıca görev açıklamalarını düzenlememe ve iyileştirmeme yardımcı olarak netlik ve kesinlik sağladı.

Kendim ve takımım için beyin fırtınası ve görev yönetimini ne kadar kolaylaştırdığından çok etkilendim.

🧠Eğlenceli Bilgi: Notion, Japonya'nın Kyoto kentinde doğdu! Temiz ve minimalist tasarımı, sadelik ve işlevselliği mükemmel bir şekilde harmanlayan Japon felsefesinden ilham almıştır.

Notion AI'nın en iyi özellikleri

Uzun içerikleri hızlı bir şekilde özetleyerek belgelerden, toplantı notlarından veya proje güncellemelerinden anahtar noktaları çıkarın

AI destekli içerik oluşturma ile tekrarlayan görevleri otomatikleştirin; e-postaları taslak haline getirin, raporlar oluşturun veya yeni projeleri daha hızlı özetleyin

AI önerilerini Notion'un çalışma alanına ekleyin, burada AI tarafından oluşturulan içeriği düzenleyebilir ve değiştirebilirsiniz, bu da onu takımlar için mükemmel bir işbirliği aracı haline getirir

Notion AI sınırlamaları

Ücretsiz sürümdeki sınırlı işlevsellik, premium plana sahip olmayan kullanıcıların gelişmiş özelliklere erişimini kısıtlar

AI tarafından oluşturulan içerik, özellikle özel görevler için doğruluk ve alaka düzeyi açısından manuel düzenleme gerektirebilir

Notion AI fiyatlandırması

Ücretsiz Plan: Kişisel kullanım için temel özellikler

Artı : Kullanıcı başına aylık 12 $

İş : Kullanıcı başına aylık 18 ABD doları

Enterprise : Özel fiyatlandırma

Notion AI, kullanıcı başına aylık 10 $ karşılığında eklenti olarak kullanılabilir

Notion AI derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Puanlama mevcut değil

Capterra: Derecelendirme mevcut değil

Ayrıca okuyun: En İyi Notion Alternatifleri ve Rakipleri

5. Trevor AI (Akıllı görev planlama için en iyisi)

via Trevor AI

Yapılacak işler ve son teslim tarihleri arasında boğuluyormuş gibi hissettiğiniz oldu mu? Trevor AI, tüm görevlerinizi, son teslim tarihlerinizi ve önceliklerinizi tek bir yerde birleştirerek size bir can simidi atar. Ve bu sadece düzenlemeyle ilgili değildir; Trevor'ın gelişmiş zamanlama özellikleri, zamanınızı pratik olarak optimize eder.

Takviminizle entegre olur, görevleri ve son teslim tarihlerini otomatik olarak senkronize eder; artık uygulamalar arasında geçiş yapmanıza gerek kalmaz.

Ama bununla da bitmiyor. Trevor AI, alışkanlıklarınızı öğrenir, günlük programınızı inceler ve rutininizi iyileştirmek için yararlı öneriler gönderir.

Trevor AI'nın en iyi özellikleri

Trevor'un planlama önerilerini kullanarak sürükle ve bırak işlevselliği ile görevleri planlayın

Odak modunu kullanarak görevleri daha küçük, eyleme geçirilebilir adımlara bölün ve kesintisiz iş için zaman bloklama tekniklerini uygulayın.

Trevor AI sınırlamaları

Aracı tek seferde anlamak benim için zor oldu. Yeni kullanıcılar için, özellikle tercihleri ve iş akışlarını yapılandırırken bir öğrenme süreci gerekiyor

Bazen, takvim uygulamaları veya görev yönetimi ve AI yazma yazılımlarında küçük senkronizasyon sorunları olabilir

Trevor AI fiyatlandırması

Ücretsiz Plan

Pro Plan: 6 $/ay

Trevor AI puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

6. TimeHero (Zaman yönetimi ve toplantı son tarihleri için en iyisi)

via TimeHero

Tim eH ero'yu farklı kılan nedir? Cidden uyarlanabilir olması.

Programlar değişti mi, öncelikler mi değişti? Sorun değil — TimeHero tüm proje planını anında sorunsuz bir şekilde ayarlar.

TimeHero'nun en harika özelliklerinden biri, yöneticilere takımlarının programları ve kapasiteleri hakkında gerçek zamanlı, net bir görünüm sunmasıdır. Bu, daha akıllı kaynak tahsisi ve daha sorunsuz işbirliği anlamına gelir.

Ve daha da iyisi: Zaman takibi, akıllı önceliklendirme, görev otomasyonu ve proaktif gecikme uyarıları gibi özelliklerle TimeHero, iş akışlarınızı kolaylaştırır ve takımınızın verimliliğini neredeyse doğal bir şekilde artırır.

TimeHero'nun en iyi özellikleri

Entegrasyonlar, şablonlar, yinelenen görevler ve doğal dil işleme özelliğini kullanarak görevleri ve projeleri hızla ekleyin

İşbirliğine dayalı çalışma alanlarında projeleri ve güncellemeleri takımınızla paylaşın

Tek seferlik kurulumla yinelenen görevleri otomatikleştirin ve TimeHero'nun saat gibi çalışan tekrarlayan görevleri halletmesine izin verin

TimeHero sınırlamaları

Otomasyonu görev yönetimini kolaylaştırsa da, manuel denetim gerektiren karmaşık projelerin ihtiyaçlarını tam olarak karşılamayabilir

TimeHero fiyatlandırması

Temel: Kullanıcı başına aylık 5 $

Kişisel: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 27 $

TimeHero puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (20 yorum)

Capterra: 4,7/5 (23 yorum)

Gerçek kullanıcılar TimeHero hakkında ne diyor?

TimeHero, neye odaklanmanız gerektiğini hemen bilmenize yardımcı olan mükemmel bir AI entegre uygulamadır. Timehero'dan önce, birkaç farklı görevim varken hangisini önce yapacağımı belirlemekte zorlanıyordum. TimeHero, günlük görevlerim için bir zaman çizelgesi oluşturarak bu sorunu çözdü.

TimeHero, neye odaklanmanız gerektiğini hemen bilmenize yardımcı olan mükemmel bir AI entegre uygulamadır. Timehero'dan önce, birkaç farklı görevim varken hangisini önce yapacağımı belirlemekte zorlanıyordum. TimeHero, günlük görevlerim için bir zaman çizelgesi oluşturarak bu sorunu çözdü.

7. Taskaid (Veriye dayalı görev önceliklendirme için en iyisi)

taskaid aracılığıyla

Yapılacaklar listenizi yönetmek için süper verimli bir kişisel asistanınız olmasını hiç dilediniz mi? AI destekli bir görev yönetimi aracı olan Taskaid ile tanışın. En son GPT teknolojisi üzerine inşa edilen Taskaid, temel hatırlatıcıların ötesine geçerek akıllı gündem planlama ve hatta programınıza gerçek zamanlı ayarlamalar sunar.

Taskaid, favori AI yazma araçlarınızla entegre olur ve görev önceliklendirmeyi iyileştirmek için içgörüler sağlar. Ayrıca, arka planda çalışan tahmine dayalı analitik ile Taskaid, görevleri ne zaman tamamlayacağınızı tahmin edebilir ve hatta ilerlemenizi sekteye uğratmadan önceden olası gecikmeleri işaretleyebilir.

Ama hepsi bu kadar değil. Taskaid, son teslim tarihlerini, iş yükünü ve hatta takımınızın uygunluk durumunu dikkate alarak görev önceliklerini akıllıca otomatikleştirebilir.

Taskaid'in en iyi özellikleri

Diğer takım üyeleriyle, onların uygunluk durumlarına göre gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Verimlilik eğilimlerini analiz ederek ş akışınızı optimize edin

Pro sürümdeki gelişmiş özelliklere erişin, daha derin içgörüler ve gelişmiş görev yönetimi fonksiyonlarının kilidini açın

Taskaid sınırlamaları

Taskaid'in Pro özelliklerine erişim için abonelik gerekir

Taskaid fiyatlandırması

Pro: Özel fiyatlandırma

Taskaid puanları ve yorumları

G2: Derecelendirme mevcut değil

Capterra: Puanlama mevcut değil

8. Taskheat AI Assistant (Görev organizasyonu ve odaklanma için en iyisi)

Hiç kısalmayacakmış gibi görünen sonsuz yapılacaklar listelerine bakmaktan bıktınız mı? Taskheat AI Assistant, temponuzu yenilemenizi sağlar. Görevleri sadece listelemek yerine, görevlerin birbirleriyle nasıl ilişkili olduğunu gerçekten görebilmenizi sağlayan benzersiz bir akış şeması arayüzü kullanır.

Bu görsel yaklaşım sadece güzel görünmekle kalmaz, aynı zamanda gerçekten önemli olan şeylere öncelik vermek ve iş akışınızı kolaylaştırmak için güçlü bir yoldur, böylece görev yönetimi çocuk oyuncağı haline gelir.

Taskheat AI Assistant'ın en iyi özellikleri

Görev hatırlatıcılarını otomatikleştirin ve ilerlemeyi kolayca izleyin

Çalışma düzeninize göre görevleri düzenlemek için akıllı öneriler ve içgörüler alın

Mac, iPad ve iPhone arasında senkronizasyon sağlayarak görevlerinizi her yerden takip edin

Başkalarına görevler atayın ve büyük projelerde takımlar veya paydaşlarla işbirliği yapın

Taskheat sınırlamaları

Şu anda, Taskheat yalnızca Mac ve iOS cihazlarda kullanılabilir. Bu, Windows veya Android cihaz kullanıcılarının erişimini sınırlar

Taskheat fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Taskheat puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

9. Todoist (İş yönetimi ve basitlik için en iyisi)

todoist aracılığıyla

Todoist, basitliği ve çok yönlülüğü ile bilinen popüler bir görev yönetim aracıdır. Karmaşık projelerde bile günlük görevleri yönetmek için harikadır. Öne çıkan özelliklerinden biri, konum tabanlı hatırlatıcılarıdır. Bu sayede süpermarketteyken süt almayı unutmak gibi görevleri asla kaçırmazsınız.

Takvim ve e-posta senkronizasyonu, sesli komut fonksiyonu ve özelleştirilebilir şablonlar ile Todoist, düzenli ve verimli kalmanıza yardımcı olur.

Todoist'in en iyi özellikleri

Projeler oluşturun ve bunları yönetilebilir görevlere ve alt görevlere bölün

Görevleri bağlam, öncelik veya konuma göre etiketlerle kategorize edin

Son teslim tarihi, öncelik ve etiketlere göre görevleri görüntülemek için özel filtreler oluşturun

En önemli görevlerinize odaklanmak için öncelik düzeyleri atayın

Tamamlanan görevler için karma puanları kazanarak ilerlemeyi izleyin ve motivasyonunuzu koruyun

Todoist sınırlamaları

Yerel zaman takibi özellikleri yoktur, bu da görevlere harcanan zamanı izlemesi gereken kullanıcılar için bir dezavantaj olabilir

Bu platform, özellikle görevleri görsel olarak esnek bir şekilde düzenlemek için diğer araçlara göre daha az özelleştirme seçeneği sunar

Todoist fiyatlandırması

Başlangıç: Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 2 $

İş: Kullanıcı başına aylık 6 $

Todoist puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (750+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (2.400+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Todoist hakkında ne diyor?

Todoist'in görevleri düzenlemek için sunduğu esnekliği, öncelikler, son tarihler, etiketler ve projeler gibi seçenekleri çok beğeniyorum. Çapraz platform senkronizasyonu, görevlerime herhangi bir cihazdan erişebilmemi sağlayan büyük bir artı. Hatırlatıcılar ve bildirimler de hiçbir şeyi unutmamamı sağlamak için çok kullanışlı.

Todoist'in görevleri düzenlemek için sunduğu esnekliği, öncelikler, son tarihler, etiketler ve projeler gibi seçenekleri çok beğeniyorum. Çapraz platform senkronizasyonu, görevlerime herhangi bir cihazdan erişebilmemi sağlayan büyük bir artı. Hatırlatıcılar ve bildirimler de hiçbir şeyi unutmamamı sağlamak için çok kullanışlı.

10. Motion (Akıllı zaman yönetimi ve optimizasyon için en iyisi)

via Motion

Yapılacak işlerinizi düzenlemek, planlamak ve izlemek baş ağrıtıcı olabilir, ancak Motion gibi akıllı bir sistem tüm bunları basitleştirir. AI'sı, görevlerinizi yönetirken tahmin yürütmenize gerek kalmaz, önceliklerinizi belirlemenize ve etkili bir şekilde plan yapmanıza yardımcı olur.

Deneyimlerime göre, bu araç üretkenliğimi korumak ve her şeyi kontrol altında tutmak için dönüştürücü bir araç oldu.

İşte nasıl çalışır: Bir proje oluşturduğunuzda, görevlerinizi, önceliklerinizi, son teslim tarihlerinizi ve tahmini sürelerinizi girmeniz yeterlidir. Ardından, Motion'ın AI'sı devreye girer ve her şeyi akıllıca birleştirerek gününüz veya haftanız için optimize edilmiş, size özel bir program oluşturur.

🧠Eğlenceli Bilgi: Listeler, bir şeyi tamamladığımızda beynimize dopamin salgılatır. Bu yüzden bir görevi tamamlamak mini bir piyango kazanmak gibi hissettirir!

Motion'ın en iyi özellikleri

Takviminizi bağlayın ve AI'nın görevlerinizi otomatik olarak yönetmesine ve önceliklendirmesine izin verin

İş alışkanlıklarınıza göre benzersiz rutinler oluşturun

Özel ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde görev listelerini ve iş akışlarını özelleştirin

Görev bağımlılıklarını ayarlayın, böylece bir görevi tamamladığınızda bir sonraki görev otomatik olarak tetiklenir

Hareket sınırlamaları

Araç mükemmel işlevsellik sunsa da, kullanıcılar dinamik planlama sistemine alışırken bir öğrenme süreci yaşayabilir

Görev görünümleri için özelleştirme seçenekleri sınırlıydı

Hareketli fiyatlandırma

Bireysel: 19 $/ay

İş Standardı: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Business Pro: Özel fiyatlandırma

Hareket derecelendirmeleri ve yorumlar

G2: 4,0/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (50+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Motion hakkında ne diyor?

İş ve özel hayatımda kişisel görev yönetimi için Motion kullanıyorum. Yapılacak bir şeyi hatırlamam gerekirse, son teslim tarihini ve önceliğini hızlıca not alabilir ve hatırlamam gerekmediğini bilirim – Motion planlamayı benim için halleder.

İş ve özel hayatımda kişisel görev yönetimi için Motion kullanıyorum. Yapılacak bir şeyi hatırlamam gerekirse, son teslim tarihini ve önceliğini hızlıca not alabilir ve hatırlamam gerekmediğini bilirim – Motion planlamayı benim için halleder.

11. monday. com (İşbirliği ve iş akışı yönetimi için en iyisi)

Takımınızın iletişimi sonsuz e-posta konularında ve kafa karıştırıcı elektronik tablolarda mı takılı kaldı? monday.com daha iyi bir yol sunuyor.

Her boyuttaki takımı bir araya getirmek, iş akışlarını kolaylaştırmak ve herkesin aynı sayfada kalmasını sağlamak için tasarlanmış bir işbirliğine dayalı proje yönetimi platformudur. Görsel ve özelleştirilebilir arayüzü ile ilerlemeyi izleyebilir, görevleri yönetebilir ve kimin ne yaptığını görebilirsiniz.

Ancak asıl sihir monday.com'un otomasyon yeteneklerinde yatıyor. Düşünün: Görevler, durum güncellemeleri ve bildirimler gibi sıkıcı görevleri yerine getiren özelleştirilebilir tetikleyiciler ve eylemler. Bu, takımınızın zamanını serbest bırakır, hataları azaltır ve herkesin daha büyük resme, yani stratejik hedeflerinize odaklanmasını sağlar.

monday. com en iyi özellikler

Kanban, Gantt grafiği, takvim ve tablo gibi pano görünümleriyle görevleri görselleştirin ve ilerlemeyi izleyin

Slack, Google Drive ve Microsoft Teams gibi günlük kullandığınız araçlarla entegre ederek operasyonlarınızı kolaylaştırın

Görevlere harcanan zamanı izleyin ve takım verimliliğini ve proje etkinliğini analiz etmek için ayrıntılı raporlar oluşturun

Görevler içindeki yorumlar, @bahsetmeler ve ek dosyalar ile takım iletişimi merkezileştirin.

monday. com sınırlamaları

Platform esnek olmakla birlikte, yeni kullanıcılar başlangıçta çok sayıda özelleştirme seçeneğinin kafa karıştırıcı bulabilir

Daha yüksek fiyat etiketleri, daha gelişmiş özelliklere erişimi kısıtlar ve bu da daha küçük takımlar veya yeni kurulan şirketler için uygun olmayabilir

monday. com fiyatlandırma

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Temel: Kullanıcı başına aylık 9 $

Standart: Kullanıcı başına aylık 12 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 19 $

monday. com puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (12.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (5.000'den fazla yorum)

👀Biliyor muydunuz? Modern proje yönetiminin temel taşlarından biri olan "Kanban" terimi, Japonca'da "tabela" anlamına gelir. Bu terim, süpermarketlerin müşteri talebine göre raflarını yeniden doldurma yönteminden esinlenerek ortaya çıkmıştır.

AI Liste Oluşturucularla Görevlerinizi Otomatikleştirin

Görevleri yönetmek zor olmak zorunda değil. ClickUp gibi yapay zeka destekli yapılacaklar listesi oluşturucular, fikirlerinizi yapılandırılmış eylem planlarına dönüştürerek görevleri düzenlemenize, öncelikleri belirlemenize ve karmaşık projeleri saniyeler içinde parçalara ayırmanıza yardımcı olur.

AI destekli otomasyon ile proje hedeflerine göre görev listeleri oluşturabilir, son teslim tarihlerini otomatik olarak atayabilir ve hatta iş akışınızı optimize etmek için akıllı öneriler alabilirsiniz. İster içerik takvimi yönetiyor, satış fırsatlarını izliyor veya bir ürün lansmanı planlıyor olun, ClickUp'ın AI'sı bir adım önde olmanıza yardımcı olur.

Neden bekliyorsunuz? ClickUp'a kaydolun ve yapmanız gerekenler listesindeki ağır işleri AI'ya bırakın!