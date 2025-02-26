2025'in en iyi 17 satış boru hattı yönetim aracı

En iyi satış elemanları, müşterilerin duygularını anlayarak ve onlara karşı koyamayacakları bir şey sunarak başarılı olurlar. Bunu, güçlü ilişkiler kurarak ve müşterinin ne istediğini gerçekten bilerek yaparlar.

Şimdi, tüm satış boru hattınız için bu kadar ayrıntılı bir araştırma yapacağınızı hayal edin. Zorlu mu geliyor? İşte burada boru hattı yönetimi yazılımı devreye giriyor.

Bu güçlü araçlar, satış takımlarının anlaşmaları izlemesine, gelir tahmininde bulunmasına, görevleri otomatikleştirmesine ve satış performansları hakkında değerli bilgiler edinmesine olanak tanır.

Bu blogda, araştırma ve testler sonucunda seçtiğimiz en iyi 17 satış boru hattı yönetim aracını inceleyeceğiz.

⏰ 60 saniyelik özet ClickUp: Satış proje yönetimi ve müşteri ilişkileri için en iyisi

Pipedrive: Satış boru hatlarını görselleştirmek için en iyisi

Keap: Hepsi bir arada satış ve pazarlama otomasyonu için en iyisi

Freshsales: Satış CRM ve yapay zeka destekli içgörüler için en iyisi

Salesforce CRM: Karmaşık ihtiyaçları olan büyük kurumsal şirketler için en iyisi

HubSpot: Gelen satış ve pazarlama uyumu için en iyisi

Insightly: Proje yönetimi ve CRM entegrasyonu için en iyisi

ActiveCampaign: E-posta pazarlaması ve satış otomasyonu için en iyisi

EngageBay: Uygun fiyatlı, hepsi bir arada satış ve pazarlama için en iyisi

Copper CRM: Google Çalışma Alanı entegrasyonu için en iyisi

Salesmate: AI destekli satış yardımı için en iyisi

Capsule: Basit ve kullanıcı dostu CRM için en iyisi

Kapalı: Satış arama ve çağrı izleme için en iyisi

Zapier: Uygulamalar arasındaki iş akışlarını otomatikleştirmek için en iyisi

Zendesk Sell: Müşteri desteği ve satış entegrasyonu için en iyisi

Streak: Gmail ve Google Çalışma Alanı entegrasyonu için en iyisi

Salesflare: Basit ve otomatik satış izleme için en iyisi

Doğru satış boru hattı yönetimi yazılımını seçmek, satış stratejinizin başarısını veya başarısızlığını belirleyebilir. Çok sayıda seçenek mevcut olduğundan, ekibinizin benzersiz ihtiyaçlarını ve satış sürecini en iyi şekilde destekleyecek özelliklerin hangileri olduğunu bilmek çok önemlidir.

Dikkate alınması gereken bazı anahtar hususlar şunlardır:

Özelleştirme seçenekleri: Satış boru hattı aracının gereksinimlerinize göre özelleştirilebilir olduğundan emin olun. Boru hattı aşamalarını, iş akışlarını ve Satış boru hattı aracının gereksinimlerinize göre özelleştirilebilir olduğundan emin olun. Boru hattı aşamalarını, iş akışlarını ve satış boru hattı metriklerini belirli satış sürecinize uyacak şekilde özelleştirmenize olanak sağlamalıdır

Kullanım kolaylığı: Satış temsilcilerinizin hemen işe koyulabilmesi için sezgisel bir arayüze ve minimum öğrenme eğrisine sahip platformları önceliklendirin

Otomasyon özellikleri: Satış otomasyon araçları , takip e-postaları, potansiyel müşteri puanlama, veri girişi ve diğer satış faaliyetleri gibi tekrarlayan görevleri yerine getirerek zaman tasarrufu sağlar ve verimliliği artırır

Entegrasyon yetenekleri: Aracın mevcut Aracın mevcut CRM ş Akışınızla sorunsuz bir şekilde entegre olmasını sağlayın. Buna Müşteri İlişkileri Yönetimi araçları, pazarlama otomasyon araçları ve iletişim platformları dahildir

Raporlama ve analiz: Anahtar metrikleri izlemek, darboğazları belirlemek, gelir tahmininde bulunmak ve satış takımınızın performansını değerlendirmek için güçlü satış zekasına sahip bir araç seçin

Müşteri desteği: Sorunları çözmenize ve soruları hızlı bir şekilde yanıtlamanıza yardımcı olacak güçlü incelemelere ve destek özelliklerine sahip satış boru hattı yönetim araçlarını kontrol edin

Satış boru hattınızı verimli bir şekilde yönetmek, daha fazla anlaşma kapatmanın anahtarıdır. Doğru araçlar, ilerlemeyi izlemenize, darboğazları tespit etmenize ve her şeyin sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlamanıza yardımcı olabilir.

Satış boru hattınızı optimize etmek ve satış verimliliğini artırmak için en iyi 17 satış boru hattı yönetim aracının bir listesini hazırladık.

1. ClickUp (Satış proje yönetimi ve müşteri ilişkileri için en iyisi)

ClickUp, proje ve verimlilik yönetimi için güçlü bir platformdur ve tüm satış döngünüzü yönetmek için oyunun kurallarını değiştirebilir.

Satış faaliyetlerini merkezileştirerek, potansiyel müşterileri yönetmenize, iş akışları oluşturmanıza, içgörüler elde etmenize ve gelir tahminleri yapmanıza olanak tanır — hepsi tek bir araçta.

ClickUp ile potansiyel müşteri izlemeden müşteri kazanımına ve anlaşma işbirliğine kadar her şeyi tek bir yerde toplayın

Satış ekipleri için ClickUp, satış projelerinizi yönetmenin zorluklarını ortadan kaldırır. Satış boru hattınızı görselleştirmenize ve hesap etkinliklerini gerçek zamanlı olarak izlemenize yardımcı olur, böylece her zaman bilgilendirilirsiniz. Ayrıca, özelleştirilebilir iş akışları ile potansiyel müşterilerden kapalı satışlara kadar her şeyi yönetirken, güçlü müşteri ilişkileri kurarsınız.

ClickUp Satış platformunu kullanarak tüm satış huninizi, süreçlerinizi ve takımlarınızı yönetin

Aynı anda birden fazla anlaşma ve müşteri etkileşimini idare etmeyi hayal edin - kaos, değil mi? İşte burada ClickUp CRM devreye girerek satış projelerinizi ve ilişkilerinizi kolayca yönetmenizi sağlar!

Satış ekibinizün birden fazla hesabı yönetmesine ve anlaşmaları yakından izlemesine olanak tanır, tüm müşteri etkileşimlerini ve satış verilerini tek bir araçta yönetir. Potansiyel müşterileri beslemekten anlaşmaları kapatmaya, ilişkileri güçlendirmeye ve her adımda verimliliği artırmaya kadar her şeyi yolunda tutar.

ClickUp'ı son derece etkili kılan, satış hunisindeki her aktiviteye uygun kapsamlı şablon kütüphanesidir. Örneğin, ClickUp Satış Boru Hattı Şablonu, her boru hattı aşamasını yönetmek ve optimize etmek için kullanıma hazır bir çerçeve sağlar.

Bu şablon, satış süreçlerini basitleştirerek satış takımlarınızın en önemli konulara, yani anlaşmaları kapatmaya ve kalıcı müşteri ilişkileri kurmaya odaklanmasını sağlar. Ayrıca, ClickUp'ın Satış Planı Şablonunu kullanarak SMART hedefleri, daha hızlı stratejiler ve kolay erişilebilir tek bir yerde organize edilmiş bilgiler içeren sonuç odaklı bir plan oluşturun.

Diğer bir seçenek ise tüm müşteri döngüsünü yönetmeye yardımcı olan ClickUp CRM Şablonu'dur. Potansiyel müşterileri izleyerek, kişileri tek bir veritabanında düzenleyerek ve görevleri satış aşamasına göre önceliklendirerek müşteri ilişkilerini en üst düzeye çıkarmanızı sağlar.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Özel satış sürecinize göre uyarlanacak şekilde CRM iş akışlarını ve gösterge panellerini özelleştirin

ClickUp Görevleri'ni kullanarak görevleri atayın, bağımlılıkları yönetin ve satış faaliyetlerinizdeki ilerlemeyi kolayca izleyin ve tüm satış performansınızı yönetin

ClickUp ile satış performansına ilişkin değerli bilgiler edinin Satış boru hattınızdaki her müşteri ve anlaşma hakkında ayrıntılı bilgiler içeren portföy

ClickUp'ı CRM yazılımı, boru hattı yazılımı veya Google Meet ve Slack gibi önde gelen video konferans araçları gibi diğer uygulamalar ve platformlarla entegre ederek satış verimliliğinizi artırın

ClickUp Otomasyonlarını kullanarak manuel veri girişi ve e-posta dizileri gibi tekrarlayan görevleri otomatikleştirin, zamandan tasarruf edin ve verimliliği artırın

ClickUp sınırlamaları

Gelişmiş özelleştirme seçenekleri ve çok sayıda özellik, yeni kullanıcılar için bir öğrenme eğrisi oluşturabilir

Mobil uygulama deneyimi, masaüstü sürümüne kıyasla daha az sezgisel olabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Jasper Consulting'in Etki Alanı Yöneticisi Barnie Pretorius, ClickUp hakkında şunları söylüyor:

Satış temsilcilerinden yönetim takımlarına kadar, verilerin sıralanması ve izlenmesi gereken her durumda ClickUp'ın faydalı olacağına inanıyorum.

Satış temsilcilerinden yönetim takımlarına kadar, verilerin sıralanması ve izlenmesi gereken her durumda ClickUp'ın faydalı olacağına inanıyorum.

💡 Profesyonel İpucu: Satış sürecinizi kontrol altına almak mı istiyorsunuz? ClickUp'ın Satış Takip Şablonunu deneyin. Bireysel ve takım performansını gerçek zamanlı olarak izleyin

Pipeline'ınızı optimize etmek için veriye dayalı seçimler yapın

Satış çabalarının en etkili olduğu alanlar hakkında içgörüler edinin

2. Pipedrive (Satış boru hatlarını görselleştirmek için en iyisi)

pipedrive aracılığıyla

Pipedrive, satış takımlarının satış borularını zahmetsizce yönetmelerine yardımcı olan kullanıcı dostu bir CRM aracıdır.

Daha fazla anlaşma kapatmak mı istiyorsunuz? Sezgisel sürükle ve bırak arayüzü ile hızlı bir şekilde görsel bir boru hattı oluşturabilir, ilerlemeyi izleyebilir, anlaşmaları her aşamadan geçirebilir ve anlaşmaları kapatmaya başlayabilirsiniz.

Görsel çekiciliğinin ötesinde, tüm satış döngüsünü desteklemek için kişi yönetimi, e-posta entegrasyonu ve satış tahmini gibi özellikler içerir. Ayrıca, Pipedrive'ın bir mobil uygulaması olduğundan, satış ekibiniz için hareket halindeyken erişim sağlayabilirsiniz.

Pipedrive'ın en iyi özellikleri

Net ve sezgisel sürükle ve bırak arayüzüyle satış boru hattınızı görselleştirin

Doğru satış tahminleri ve boru hattı yönetimi ile desteklenen en iyi fırsatlara odaklanarak anlaşmalara öncelik verin

Veri girişi ve e-posta dizileri gibi tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek zaman kazanın ve verimliliği artırın

Pipedrive sınırlamaları

Görsel olarak çekici olmasına rağmen, arayüz özelleştirme özelliğinden yoksundur ve bu da karmaşık satış hunileri için kullanımını sınırlamaktadır

AI iş akışı otomasyonu yalnızca üst düzey Professional, Power veya Enterprise planlarında mevcuttur

Pipedrive fiyatlandırması

Temel : 24 $/ay

Gelişmiş : 49 $/ay

Profesyonel: 69 $/ay

Güç : 79 $/ay

Kurumsal: 129 $/ay

Pipedrive puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (3.000'den fazla yorum)

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Şimdiye kadar kullandığım en iyi CRM, her zaman tavsiye ederim. Çoğu CRM, teknoloji meraklıları ve onların satış anlayışıyla geliştirilir ve oluşturulur. Pipedrive'ı sevmemin nedeni, açıkça satış çalışanları tarafından oluşturulmuş ve teknoloji uzmanları tarafından onların ihtiyaçlarına göre geliştirilmiş olmasıdır.

Şimdiye kadar kullandığım en iyi CRM, her zaman tavsiye ederim. Çoğu CRM, teknoloji meraklıları ve onların satış anlayışıyla geliştirilmiş ve oluşturulmuştur. Pipedrive'ı sevmemin nedeni, açıkça satış çalışanları tarafından oluşturulmuş ve teknoloji uzmanları tarafından onların ihtiyaçlarına göre geliştirilmiş olmasıdır.

💡 Bonus İpucu: Optimum performans için satış OKR'lerini izlemenize yardımcı olacak bir satış boru hattı yönetimi yazılımı seçin.

3. Keap (Hepsi bir arada satış ve pazarlama otomasyonu için en iyisi)

via Keap

Keap (eski adıyla Infusionsoft), satış ve pazarlama gücünüzü tek bir pakette sunar. Küçük işletmelerin ve girişimcilerin ihtiyaç duyduğu her şeye sahiptir: e-posta pazarlaması, CRM, satış otomasyonu ve açılış sayfası oluşturucular. Ekstra yük yok, sadece sonuçlar!

Öne çıkan bir özelliği, doğrudan platformdan kişiselleştirilmiş kampanyalar oluşturmanıza olanak tanıyan e-posta pazarlamasıdır. Keap, Zapier, QuickBooks ve Mailchimp gibi araçlarla sorunsuz bir şekilde entegre olur ve pazarlama ve satışlarını tek bir platformda uyumlu hale getirmek isteyen işletmeler için mükemmeldir.

Keap'in en iyi özellikleri

E-posta pazarlama kampanyalarını, satış hunilerini ve takip dizilerini kolaylıkla otomatikleştirin

Kişileri yönetin, etkileşimleri izleyin ve hedef kitlenizi davranışlarına ve katılımlarına göre segmentlere ayırın

Özel açılış sayfaları ve formlar oluşturarak potansiyel müşterileri yakalayın ve e-posta listenizi büyütün

Platform içinde randevuları planlayın ve takviminizi sorunsuz bir şekilde yönetin

Keap sınırlamaları

Özellikleri kapsamlı olsa da, bazı kullanıcılar arayüzü biraz dağınık ve gezinmesi zor bulabilir

İrtibat kişilerinin ve kullanıcıların sayısı arttıkça, fiyatlandırma daha büyük takımlar için nispeten pahalı hale gelebilir

Keap fiyatlandırması

299 $/ay (en fazla 2 kullanıcı, 1500 kişi)

Keap derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,2/5 (1.500+ yorum)

Capterra: 4. 1/5 (1.200+ yorum)

4. Freshsales (Satış CRM ve yapay zeka destekli içgörüler için en iyisi)

via Freshsales

Freshworks'ün Freshsales ürünü, yapay zeka destekli satış yardımcınız gibidir; potansiyel müşteri yönetimi, müşteri etkileşimi ve anlaşma izlemeyi kolaylaştırır. Satış borcunuzu basitleştirir, böylece asıl hedefinize odaklanabilirsiniz: anlaşmaları kapatmak!

Freshsales'in yapay zeka asistanı Freddy AI, satış temsilcilerinin potansiyel müşterileri puanlamasına, trendleri belirlemesine ve görevleri önceliklendirmesine yardımcı olarak verimliliği artırır. Ayrıca, yerleşik telefon, e-posta ve sohbet araçlarıyla Freshsales, satış boru hattınızın eksiksiz bir görünümünü sunar.

Freshsales'ın en iyi özellikleri

AI destekli içgörülerden yararlanarak anlaşma kapanış olasılıklarını tahmin edin ve yüksek değerli potansiyel müşterileri belirleyin

E-posta dizileri, randevu planlama ve veri girişi gibi tekrarlayan görevleri satış otomasyonu özellikleriyle otomatikleştirin

Özelleştirilebilir gösterge panelleriyle satış faaliyetleri ve boru hattındaki ilerleme hakkında gerçek zamanlı görünürlük elde edin

Freshsales sınırlamaları

AI özellikleri güçlüdür, ancak doğrulukları mevcut verilerin kalitesine ve miktarına bağlıdır

Özel raporlama ve karmaşık entegrasyonlar gibi bazı gelişmiş özellikler, daha zor bir öğrenme süreci gerektirebilir

Freshsales fiyatlandırması

Büyüme : Kullanıcı başına aylık 9 ABD doları

Pro : Kullanıcı başına aylık 39 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 59 ABD doları

Freshsales puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (1.200+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (600'den fazla yorum)

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

FreshSales, fiyatına göre mükemmel bir değer sunarak, bütçesini zorlamadan etkili bir CRM isteyen küçük işletmeler veya şirketler için idealdir. İşletmeyi yönetmeyi kolaylaştıran özelliklere (e-posta pazarlaması gibi) sahip, çok sezgisel bir araçtır.

FreshSales, fiyatına göre mükemmel bir değer sunarak, bütçesini zorlamadan etkili bir CRM isteyen küçük işletmeler veya şirketler için idealdir. İşletmeyi yönetmeyi kolaylaştıran özelliklere (e-posta pazarlaması gibi) sahip, çok sezgisel bir araçtır.

💡 Profesyonel İpucu: Satışta tekrarlayan görevleri otomatikleştirmekle ilgileniyor musunuz? Satışta AI'yı kullanarak satış boru hattı yönetimini iyileştirme rehberimize göz atın

5. Salesforce CRM (Karmaşık ihtiyaçları olan büyük kurumsal şirketler için en iyisi)

salesforce aracılığıyla

Salesforce, tüm boyutlardaki işletmeler için güçlü özellikler sunan, dünyanın önde gelen satış boru hattı CRM aracıdır. Ancak, satış ve operasyon süreçlerini otomatikleştirmek isteyen karmaşık ihtiyaçları olan büyük kurumsal işletmeler için gerçekten parlamaktadır.

Güçlü özelleştirme ve entegrasyon seçenekleri, CRM ve satış boru hatlarını tek bir platformda basitleştirmek isteyen satış temsilcileri için idealdir. Ayrıca, Salesforce'un bulut tabanlı platformu, herhangi bir cihazdan veri erişilebilirliğini sağlayarak küresel satış takımları için idealdir.

Salesforce CRM'nin en iyi özellikleri

Geniş bir aralıkta yapılandırma ve entegrasyon seçenekleriyle platformu benzersiz iş ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin

Zengin veri noktaları ve içgörülerle müşterilerinizin 360 derecelik görünümünü elde edin

Satış süreçlerini, pazarlama kampanyalarını ve müşteri hizmetleri etkileşimlerini otomatikleştirin

Einstein AI gibi yapay zeka destekli özellikleri kullanarak müşteri davranışlarını tahmin edin ve satış sonuçlarını iyileştirin

Salesforce CRM sınırlamaları

Özelliklerin çokluğu, tam olarak yararlanmak için özel eğitim gerektirebilir

Platformun karmaşıklığı, basit bir CRM'ye ihtiyaç duyan küçük işletmeler için aşırı olabilir

Salesforce CRM fiyatlandırması

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 165 $

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 330 $

Einstein 1 Sales: Kullanıcı başına aylık 500 $

Salesforce CRM derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (23.000+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (18.000+ yorum)

6. HubSpot (Gelen satış ve pazarlama uyumu için en iyisi)

hubspot CRM aracılığıyla

Hubspot, uçtan uca pazarlama ve satış proje yönetimini yönetmek için başka bir harika satış boru hattı yazılımıdır. Yaygın olarak kullanılan bu araç, kullanıcı dostu arayüzü ve güçlü gelen pazarlama özellikleriyle bilinen ücretsiz bir CRM içerir.

HubSpot, satış takımlarının potansiyel müşterileri takip etmesine, görevleri otomatikleştirmesine ve satış hunisinin sorunsuz çalışmasını sağlamasına yardımcı olur. Ayrıca, güçlü analitik özellikleri sayesinde satış temsilcileriniz satış boru hattı ve performansları hakkında net bilgiler edinebilir.

HubSpot'un en iyi özellikleri

Birleşik bir platform ve paylaşılan verilerle satış ve pazarlama çabalarını uyumlu hale getirin

Kişiselleştirilmiş e-posta kampanyaları, otomatikleştirilmiş iş akışları ve canlı sohbet ile potansiyel müşterilerin ilgisini çekin

Satış boru hattı yönetiminizi optimize etmek ve otomatikleştirmek için sayısız satış boru hattı şablonunu kullanın

İletişim yönetimi, anlaşma izleme ve raporlama gibi satış araçlarıyla anlaşmaları daha etkili bir şekilde kapatın

HubSpot sınırlamaları

Ücretsiz CRM'de iş akışı otomasyonu bulunmadığından, her müşteri etkileşimi için manuel veri girişi gerekir

En önemli özelliklerin çoğu, farklı bir satış stratejisine sahip kuruluşlar için uygun olmayabilecek gelen pazarlama üzerine odaklanmaktadır

HubSpot fiyatlandırması

Bireyler ve küçük takımlar için:

Ücretsiz Araçlar

Sales Hub Starter: Koltuk başına aylık 20 $

Başlangıç Müşteri Platformu: Koltuk başına aylık 20 $

Sales Hub Professional: Koltuk başına aylık 100 ABD doları

İşletmeler ve kurumsal müşteriler için:

Sales Hub Professional : Koltuk başına aylık 100 ABD doları

Sales Hub Enterprise: Koltuk başına aylık 150 ABD doları

HubSpot derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (12.000+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (4.000'den fazla yorum)

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Potansiyel Müşteri ve Boru Hattı Yönetimi için harika bir araç. Müşterilerin tüm boru hattını çok net bir şekilde görebiliyoruz, otomatik e-postalar ve diziler yardımıyla müşteri etkileşimlerini kolayca yönetebiliyoruz.

Potansiyel Müşteri ve Boru Hattı Yönetimi için harika bir araç. Müşterilerin tüm boru hattını çok net bir şekilde görebiliyoruz, otomatik e-postalar ve diziler sayesinde müşteri etkileşimlerini kolayca yönetebiliyoruz.

7. Insightly (Proje yönetimi ve CRM entegrasyonu için en iyisi)

insightly aracılığıyla

Insightly, geleneksel iletişim yönetimini aşan bir satış boru hattı CRM'sidir. Satışları proje yönetimi ile sorunsuz bir şekilde entegre ederek, satış, pazarlama, teknoloji ve proje takımları arasında yakın koordinasyona ihtiyaç duyan işletmeler için idealdir.

Bütçe dostu ve kullanımı son derece kolaydır, bu nedenle birçok büyüyen işletme, satışlarını sorunsuz bir şekilde artırmak için bu çözümü tercih etmektedir.

Insightly'nin en iyi özellikleri

CRM, satış boru hattı yönetimi ve proje yönetimi fonksiyonlarını tek bir platformda entegre edin

Anlaşmaları izleyin, projeleri yönetin ve satış temsilcileriyle sorunsuz bir şekilde işbirliği yapın

Müşteri etkileşimleri ve proje ilerlemesi hakkında 360 derecelik bir görünüm elde edin

Insightly sınırlamaları

Proje yönetimi özellikleri sunsa da, ClickUp, Asana veya Jira gibi araçlar kadar verimli değildir

Genel satış boru hattı yönetim aracı, daha küçük takımlar için pahalı olabilir

Insightly fiyatlandırma

Artı: 99 $/ay (2.000 potansiyel müşteri için)

Profesyonel : 499 $/ay (2.000 potansiyel müşteri için)

Enterprise: 999 $/ay (2.000 potansiyel müşteri için)

Insightly derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,2/5 (900+ yorum)

Capterra: 4,0/5 (600+ yorum)

➡️ Daha fazla bilgi: CRM Raporlama: Satış Takımınız için CRM Raporları Oluşturma

8. ActiveCampaign (E-posta pazarlaması ve satış otomasyonu için en iyisi)

activeCampaign aracılığıyla

Otomasyonu artırmak ve pazarlama ile daha iyi uyum sağlamak için satış boru hattı yönetim araçları mı arıyorsunuz? Pazarlama otomasyonu ve CRM işlevlerini entegre eden ActiveCampaign'i deneyin.

En iyi yanı nedir? Kampanya yönetimi özellikleri, kişilere kişiselleştirilmiş, otomatik mesajlar göndermenize olanak tanır; böylece zaman kazanırken kişisel bir iletişim kurarsınız. Böylece, potansiyel müşteri oluşturma, anlaşma izleme ve daha fazlası için satış boru hattınızı yönetebilirsiniz.

ActiveCampaign'in en iyi özellikleri

Gelişmiş segmentasyon ve otomasyon özellikleriyle sofistike e-posta pazarlama kampanyaları oluşturun

Potansiyel müşteri puanlama, potansiyel müşteri geliştirme ve takip dizileri dahil olmak üzere satış iş akışlarını otomatikleştirin

Ayrıntılı analizler ve raporlarla müşteri davranışları hakkında derinlemesine içgörüler edinin

ActiveCampaign sınırlamaları

Fiyatlandırma, iletişim sayısına bağlıdır, bu da büyük müşteri verilerine sahip kuruluşlar için maliyetli hale getirir

CRM özellikleri işlevseldir, ancak özel CRM yazılımlarının derinliğine sahip olmayabilir

ActiveCampaign fiyatlandırması

Başlangıç : Aylık 15 $ (1000 kişiye kadar)

Artı : Aylık 49 $ (1000 kişiye kadar)

Pro : Aylık 79 $ (1000 kişiye kadar)

Kurumsal: 145 $/ay (1000 kişiye kadar)

ActiveCampaign puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (13.000+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (2.000'den fazla yorum)

9. EngageBay (Uygun fiyatlı hepsi bir arada satış ve pazarlama için en iyisi)

engageBay aracılığıyla

EngageBay, rekabetçi bir fiyata çok çeşitli araçlar sunan, uygun fiyatlı bir hepsi bir arada satış ve pazarlama platformudur. E-posta pazarlaması, CRM, satış otomasyonu ve web sitesi ve açılış sayfası oluşturucuları içerir.

Bu hepsi bir arada yaklaşım, boru hattı yönetimi yazılımı, potansiyel müşteri oluşturma yazılımı veya müşteri yönetimi çözümleri için idealdir.

EngageBay'in en iyi özellikleri

E-posta pazarlaması, CRM yazılımı, satış otomasyonu ve web sitesi oluşturucuyu tek bir uygun fiyatlı platformda birleştirin

Potansiyel müşteri puanlama gibi gelişmiş özelliklerle kişileri yönetin, anlaşmaları izleyin ve müşteri davranışları hakkında içgörüler edinin

Özel açılış sayfaları ve formlar oluşturarak potansiyel müşterileri yakalayın ve satış boru hattınızı büyütün

EngageBay sınırlamaları

Platform, daha köklü CRM ve pazarlama otomasyon araçlarının özelliklerinden yoksun olabilir

Uygun fiyatlı olmasına rağmen, gelişmiş özellikler yalnızca üst düzey planlarda mevcuttur, bu da onu pahalı hale getirir

EngageBay fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel : Kullanıcı başına aylık 12,99 $

Büyüme : Kullanıcı başına aylık 49,99 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 79,99 $

EngageBay puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (800+ yorum)

💡 Profesyonel İpucu: Satış performansını artırmak mı istiyorsunuz? Müşterileri benzersiz teklifleriniz hakkında bilgilendiren hedefli içerikler kullanın. Satış destek içeriği oluşturmaya ilişkin ayrıntılı bir kılavuz burada.

10. Copper CRM (Google Çalışma Alanı entegrasyonu için en iyisi)

copper CRM aracılığıyla

Copper CRM, Google Çalışma Alanı kullanıcıları için özel olarak tasarlanmış basit ve sezgisel bir satış boru hattı yönetim aracıdır. Gmail, Google Takvim ve diğer Google uygulamalarıyla kolayca senkronizasyon sağlar, böylece potansiyel müşteri yönetimi, anlaşma izleme ve ekip çalışması zahmetsiz hale gelir.

Copper'ın basit ve kullanımı kolay arayüzü, minimalist bir yaklaşımı seven satış takımları için mükemmeldir. Ayrıca, satış boru hattınızı verimli bir şekilde yönetmek için kişi yönetimi, anlaşma izleme ve e-posta izleme gibi özelliklere de sahiptir.

Copper CRM'nin en iyi özellikleri

Gmail, Google Takvim ve diğer Google Çalışma Alanı uygulamalarıyla sorunsuz bir şekilde entegre edin

Alışılmış Google ortamında aramaları ve e-postaları kaydetmek için anahtar özelliklerle anlaşmaları ve birden fazla satış boru hattını yönetin

Özelleştirilebilir raporlar, satış tahminleri ve gösterge panelleriyle satış performansını izleyin

Copper CRM sınırlamaları

Öncelikle Google Çalışma Alanı kullanıcıları için tasarlanmış olduğundan, diğer platformlardaki işletmeler için cazibesini sınırlayabilir

Mobil uygulama, masaüstü sürümü kadar zengin özelliklere sahip değildir

Copper CRM fiyatlandırması

Başlangıç : Koltuk başına aylık 12 $

Temel : Koltuk başına aylık 29 $

Profesyonel : Koltuk başına aylık 69 ABD doları

İş: Koltuk başına aylık 134 ABD doları

Copper CRM derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (1.100+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (600'den fazla yorum)

11. Salesmate (AI destekli satış yardımı için en iyisi)

salesmate aracılığıyla

Salesmate, satış ekiplerine değerli içgörüler ve yardım sağlamak için yapay zeka kullanan satış boru hattı yönetim araçları arasında yer almaktadır. Anlaşma sonuçlarını tahmin eder, sonraki adımları önerir ve hatta kişiselleştirilmiş e-postalar hazırlar.

Bu otomatikleştirilmiş özellikler, satış temsilcilerini her adımda destekleyerek takımların iş akışlarını kolaylaştırmasına ve müşteri ilişkileri kurmaya odaklanmasına yardımcı olur.

Salesmate'in en iyi özellikleri

Satış yöneticilerinin anlaşma sonuçlarını tahmin etmesine ve daha fazla anlaşma kapatmak için en iyi sonraki adımları önermesine yardımcı olmak için yapay zeka destekli içgörülerden yararlanın

E-posta dizileri, randevu planlama ve sosyal medya paylaşımları dahil olmak üzere satış iş akışlarını otomatikleştirin

Özelleştirilebilir gösterge panelleriyle satış faaliyetleri ve boru hattındaki ilerleme hakkında gerçek zamanlı görünürlük elde edin

Salesmate sınırlamaları

Platform, karmaşık ihtiyaçları ve birden fazla özel satış boru hattı olan büyük kurumsal şirketler için uygun olmayabilir

Bazı gelişmiş özellikler için daha yüksek fiyatlı bir plana geçmeniz gerekebilir

Salesmate fiyatlandırması

Temel: Kullanıcı başına aylık 29 $

Pro : Kullanıcı başına aylık 49 $

İş : Kullanıcı başına aylık 79 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Salesmate puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (90+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (90+ yorum)

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Salesmate'in platformu açık ve esnektir, gerekli tüm API'leri ve Zapier entegrasyonlarını içerir. Bu ürünü yeterince övemem! Kullanıcıları eğitme istekliliği de büyük bir artı. Genel olarak, Salesmate beklentilerimi aştı ve sağlam bir CRM çözümüne ihtiyaç duyan herkese şiddetle tavsiye ederim.

Salesmate'in platformu açık ve esnektir, gerekli tüm API'leri ve Zapier entegrasyonlarını içerir. Bu ürünü yeterince övemem! Kullanıcıları eğitme istekliliği de büyük bir artı. Genel olarak, Salesmate beklentilerimi aştı ve sağlam bir CRM çözümüne ihtiyaç duyan herkese şiddetle tavsiye ederim.

12. Capsule (Basit ve kullanıcı dostu CRM için en iyisi)

capsule aracılığıyla

Capsule, satış süreçlerini basitleştirmek isteyen küçük işletmeler için tasarlanmış hafif ama etkili bir boru hattı yazılımıdır.

Sezgisel arayüzü ve minimalist tasarımı, teknik deneyimi sınırlı olanlar için bile öğrenmesi ve kullanması kolaydır. Ayrıca, Capsule'un iletişim yönetimi, anlaşma izleme ve temel raporlama gibi temel özellikleri, daha basit satış boru hatlarına sahip işletmeler için uygun hale getirir.

Capsule'un en iyi özellikleri

Kişileri yönetin, anlaşmaları izleyin ve müşterilerle etkileşimleri kaydedin

Basit satış boru hatları oluşturun ve satış sürecinde ilerleyen anlaşmaları izleyin

Kişileri paylaşarak ve anlaşmalarla ilgili notları paylaşarak takım üyeleriyle işbirliği yapın

Kapsül sınırlamaları

Karmaşık ihtiyaçları olan büyük işletmeler için sınırlı ölçeklenebilirlik

Temel raporlama özellikleri, anahtar metrikleri izlemesi veya tam satış içgörüleri elde etmesi gereken kuruluşlar için ideal değildir

Kapsül fiyatlandırma

Başlangıç : Kullanıcı başına aylık 18 $

Büyüme : Kullanıcı başına aylık 36 ABD doları

Gelişmiş : Kullanıcı başına aylık 54 ABD doları

Ultimate: Kullanıcı başına aylık 72 ABD doları

Kapsül derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (350+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (160+ yorum)

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Kullanımı çok kolay, biz bayıldık. Kurulumu birkaç dakika sürdü, her gün kullanıyorum ve proje / boru hattı özelliklerini beğeniyorum. Bu ürünü yeni kurulan veya büyüyen işletmelere şiddetle tavsiye ederim. Özelleştirme, arama fonksiyonları, hatırlatıcılar vb. gibi özellikler çok basit.

Kullanımı çok kolay, biz bayıldık. Kurulumu birkaç dakika sürdü, her gün kullanıyorum ve proje / boru hattı özelliklerini beğeniyorum. Bu ürünü yeni kurulan veya büyümekte olan işletmelere şiddetle tavsiye ederim. Özelleştirme, arama fonksiyonları, hatırlatıcılar vb. gibi özellikler çok basit.

13. Close (Satış arayıcı ve çağrı izleme için en iyisi)

Close, telefon görüşmelerine büyük ölçüde bağımlı satış takımları için özel olarak tasarlanmış popüler satış boru hattı yönetim araçları arasındadır. Güçlü bir satış çevirici, çağrı izleme ve ses kaydetme özellikleri sunarak, dış satış takımları için ideal bir çözümdür.

En iyi yanı nedir? Diğer satış araçlarıyla entegre olur ve takım performansına ilişkin içgörüler sunarak satış temsilcilerinin boru hattını daha etkili bir şekilde yönetmesine yardımcı olur.

En iyi özellikleri kapatın

Yerleşik çeviriciyi kullanarak CRM içinde doğrudan arama yapın ve çağrıları alın

Arama geçmişini izleyin, ileride başvurmak üzere aramaları kaydedin ve arama performansını analiz edin

Güçlü arama özellikleriyle giden aramaları otomatikleştirin

Sınırlı süreli teklif

Benzer özelliklere sahip diğer satış boru hattı yönetim araçlarına kıyasla daha yüksek fiyat

Platform, e-posta veya gelen pazarlama yöntemlerine büyük ölçüde bağımlı olan işletmeler için ideal olmayabilir

Kapalı fiyatlandırma

Temel: Koltuk başına aylık 29 ABD doları

Başlangıç : Koltuk başına aylık 59 $

Profesyonel : Koltuk başına aylık 109 $

Enterprise: Koltuk başına aylık 149 $

Özel: Özel fiyatlandırma (10'dan fazla satış temsilcisi için)

Kapalı derecelendirmeler ve yorumlar

G2: 4,7/5 (1.500+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (160+ yorum)

14. Zapier (Uygulamalar arasındaki iş akışlarını otomatikleştirmek için en iyisi)

zapier aracılığıyla

Zapier, tipik bir CRM değildir, ancak iş akışlarını otomatikleştirmek ve uygulamaları entegre etmek için harikadır. Gmail, Slack veya ClickUp'a bağlanmak mı istiyorsunuz? Zapier sizin için en uygun çözümdür! Satış süreçlerinizi basitleştirmek için manuel görevleri ortadan kaldırır.

Platform, kapsamlı uygulama entegrasyonları (5.000+) ile öne çıkıyor. E-postaları CRM'nize otomatik olarak kaydetmek (Zapier Tabloları) veya proje yönetimi araçları arasında görevleri senkronize etmek istiyorsanız, Zapier tüm çözümleri sunar.

Zapier'in en iyi özellikleri

CRM'nizi e-posta pazarlama platformları, proje yönetimi araçları ve sosyal medya platformları dahil olmak üzere yüzlerce başka uygulamaya bağlayın

Satış boru hattınızdaki kişi oluşturma, anlaşmaları güncelleme ve bildirim gönderme gibi birçok görevi otomatikleştirin

Farklı uygulamalar arasındaki veri akışını iyileştirin, manuel veri girişini ortadan kaldırın ve hataları azaltın

Zapier sınırlamaları

Güçlü olmasına rağmen, Zapier otomasyon kavramlarına aşina olmayan kullanıcılar için öğrenmesi zor olabilir

Bu bir boru hattı yönetim yazılımı değildir, bu nedenle satış süreci basit olan kuruluşlar için ideal değildir

Zapier fiyatlandırması

Ücretsiz

Profesyonel : Aylık 29,99 $'dan başlayan fiyatlarla

Takım : Aylık 103,50 $'dan başlayan fiyatlarla

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Zapier puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (1.300'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.900+ yorum)

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Zapier sürekli olarak gelişmekte ve yeni özellikler eklemektedir. Make, Afterpieces ve Microsoft Flow ile karşılaştırıldığında, Zapier genellikle kurulumu daha kolaydır ve daha fazla entegrasyona sahiptir. Mevcut en iyi otomasyon hizmetlerinden biridir.

Zapier sürekli olarak gelişmekte ve yeni özellikler eklemektedir. Make, Afterpieces ve Microsoft Flow ile karşılaştırıldığında, Zapier genellikle kurulumu daha kolaydır ve daha fazla entegrasyona sahiptir. Mevcut en iyi otomasyon hizmetlerinden biridir.

15. Zendesk Sell (Müşteri desteği ve satış entegrasyonu için en iyisi)

zendesk Sell aracılığıyla

Zendesk Sell, takımların verimliliği artırmasına, potansiyel müşterileri yönetmesine ve süreçlerini keskin tutmasına yardımcı olan bir satış gücü merkezidir. Potansiyel müşteri izleme, boru hattı yönetimi ve gerçek zamanlı analitik ile işleri daha akıllı, daha az yorucu hale getirin!

Bu satış boru hattı yazılımı, Zendesk'in müşteri hizmetleri araçlarıyla mükemmel bir şekilde eşleşerek satış ve destek için tek bir sorunsuz çözüm sunar. Satış ve hizmeti bir araya getirmek isteyen takımlar için idealdir.

Zendesk Sell'in en iyi özellikleri

Birleşik bir müşteri görünümü için Zendesk'in müşteri desteği platformuyla sorunsuz bir şekilde entegre edin

Tek bir platformda kişileri yönetin, anlaşmaları izleyin ve müşteri etkileşimlerini kaydedin

Veri girişi ve e-posta dizileri gibi satış görevlerini otomatikleştirin

Zendesk Sell sınırlamaları

Platform, Zendesk'in müşteri desteği araçlarını kullanmayan işletmeler için ideal olmayabilir

Zendesk entegrasyonu güçlüdür, ancak temel özellikleri özel bir satış boru hattı aracınınkiler kadar sağlam olmayabilir

Zendesk Sell fiyatlandırması

Sell Team : Ajan başına aylık 19 ABD doları

Sell Growth : Ajan başına aylık 55 ABD doları

Sell Professional: Ajan başına aylık 115 $

Zendesk Sell puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (480+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (150+ yorum)

💡 Profesyonel İpucu: Bir boru hattı yönetim aracı uygulamaya koymadan önce, müşteri yolculuğunuzu haritalandırarak anlaşmaları ve birden fazla aşamayı yönetmek için ihtiyacınız olan anahtar özellikleri belirleyin. Bu, seçeneklerinizi daraltmanıza yardımcı olacaktır.

16. Streak (Gmail ve Google Çalışma Alanı entegrasyonu için en iyisi)

streak aracılığıyla

Streak, doğrudan Gmail'e entegre edilmiş hafif bir CRM'dir. Öncelikle e-posta iletişimine güvenen satış takımları için mükemmeldir. CRM yazılımı, kullanıcıların gelen kutularından ayrılmadan potansiyel müşterileri izlemelerine, satış boru hatlarını yönetmelerine ve e-posta iş akışlarını otomatikleştirmelerine olanak tanır.

Gmail ve Google Çalışma Alanı entegrasyonu, e-postaları otomatikleştirmek ve satış boru hattını optimize etmek isteyen küçük takımlar ve tek başına çalışan girişimciler için mükemmeldir.

Streak'in en iyi özellikleri

Kişileri yönetin, anlaşmaları izleyin ve etkileşimleri doğrudan Gmail gelen kutunuzdan kaydedin

E-postaların açılma ve tıklanma durumunu izleyerek müşteri etkileşimi hakkında içgörüler edinin

Pipeline'ları paylaşarak ve paylaşılan iletişim bilgilerine erişerek takım üyeleriyle işbirliği yapın

Streak sınırlamaları

Daha büyük takımlar veya işler için sınırlı ölçeklenebilirlik

Gmail içinde oluşturulduğu için, Streak'in işlevselliği Gmail arayüzünün kısıtlamalarıyla sınırlıdır

Streak fiyatlandırması

Pro : Kullanıcı başına aylık 59 $

Pro+ : Kullanıcı başına aylık 89 ABD doları

Kurumsal: Kullanıcı başına aylık 159 ABD doları

Streak puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (450+ yorum)

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Serbest çalışanlar ve küçük firmalar için mükemmel bir CRM aracı. Satışlarım için bir boru hattı oluşturmayı seviyorum ve farklı türdeki potansiyel müşteriler ve farklı aşamalardaki potansiyel müşteriler için e-posta şablonlarını önceden doldurmak üzere snippet'ler oluşturmak çok kolay. Streak, haftada 2-3 saatimi kurtarıyor ve Gmail ile entegrasyonu sayesinde kullanımı çok kolay. Ayrıca, performansımı analiz edebilmek için boru hattımı dışa aktarabilme özelliğini de seviyorum.

Serbest çalışanlar ve küçük firmalar için mükemmel bir CRM aracı. Satışlarım için bir boru hattı oluşturmayı seviyorum ve farklı türdeki potansiyel müşteriler ve farklı aşamalardaki potansiyel müşteriler için e-posta şablonlarını önceden doldurmak için snippet'ler oluşturmak çok kolay. Streak, haftada 2-3 saatimi kurtarıyor ve Gmail ile entegrasyonu sayesinde kullanımı çok kolay. Ayrıca, performansımı analiz edebilmek için boru hattımı dışa aktarabilme özelliğini de seviyorum.

17. Salesflare (Basit ve otomatik satış izleme için en iyisi)

salesflare aracılığıyla

Listedeki son satış boru hattı yönetimi yazılımı Salesflare'dir. Faaliyetleri izleyen ve daha fazla anlaşma kapatmanıza yardımcı olan basit, otomatik bir araçtır. Ayrıca, 360 derecelik bir görünüm için e-posta, telefon ve takvimden müşteri etkileşimlerini de alır.

En önemli özelliği nedir? AI destekli özellikleri, potansiyel müşterilere öncelik vermenize, anlaşma kapanışlarını tahmin etmenize ve en iyi sonraki adımları önermenize yardımcı olur.

Salesflare'in en iyi özellikleri

AI destekli içgörülerle potansiyel müşterilere öncelik verin ve yüksek değerli fırsatları belirleyin

Satış performansını izlemek için otomatik raporlar ve gösterge panelleri oluşturun

Salesflare sınırlamaları

AI özellikleri, üst düzey bir CRM sistemindeki kadar doğru veya gelişmiş olmayabilir

Salesflare fiyatlandırması

Büyüme : Kullanıcı başına aylık 29 ABD doları

Pro : Kullanıcı başına aylık 49 ABD doları

Kurumsal: Kullanıcı başına aylık 99 ABD doları

Salesflare puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (250+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (130+ yorum)

Özel bahsetmeler Zoho CRM: Pazarlama, satış ve müşteri başarısını tek bir dinamik platformda birleştirir

Monday. com: Her boyuttaki işletmenin geliştiriciye ihtiyaç duymadan satış boru hatları oluşturmasını sağlar

Lusha: Potansiyel müşteri zenginleştirme, satış zekası ve potansiyel müşteri oluşturma araçlarıyla satış takımını güçlendirir

Nutshell: Satış boru hattını görselleştirerek anlaşmaları izler ve daha kolay izleme için aşamalara taşır

ClickUp ile Satış Boru Hattınızı Yönetme

Her birinin kendine özgü avantajları ve özellikleri olan en iyi 17 satış boru hattı yönetim aracını inceledik. İhtiyaçlarınızı ve bütçenizi göz önünde bulundurarak size en uygun olanı seçin ve boru hattınızın (ve satışlarınızın) hızla yükselmesini izleyin!

Ancak, ClickUp'ın satış boru hattı yazılımında ihtiyacınız olan her şeyi ek verimlilik özellikleriyle birleştiren hepsi bir arada bir platform olduğunu unutmayın. Bu CRM yazılımıyla görevleri otomatikleştirebilir, potansiyel müşterileri yönetebilir, iş akışlarını ayarlayabilir ve ihtiyacınız olan her şeyi tek bir düzenli çalışma alanında bulabilirsiniz.

Satış boru hattınızı dönüştürmeye hazır mısınız? Bugün ClickUp'a kaydolun ve satış çabalarınızı kontrol altına alın.