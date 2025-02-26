2025'in en iyi 17 satış boru hattı yönetim aracı

En iyi satış elemanları, müşterilerin duygularını anlayarak ve onlara karşı koyamayacakları bir şey sunarak başarılı olurlar. Bunu, güçlü ilişkiler kurarak ve müşterinin ne istediğini gerçekten bilerek yaparlar.
Şimdi, tüm satış boru hattınız için bu kadar ayrıntılı bir araştırma yapacağınızı hayal edin. Zorlu mu geliyor? İşte burada boru hattı yönetimi yazılımı devreye giriyor.
Bu güçlü araçlar, satış takımlarının anlaşmaları izlemesine, gelir tahmininde bulunmasına, görevleri otomatikleştirmesine ve satış performansları hakkında değerli bilgiler edinmesine olanak tanır.
Bu blogda, araştırma ve testler sonucunda seçtiğimiz en iyi 17 satış boru hattı yönetim aracını inceleyeceğiz.
⏰ 60 saniyelik özet
- ClickUp: Satış proje yönetimi ve müşteri ilişkileri için en iyisi
- Pipedrive: Satış boru hatlarını görselleştirmek için en iyisi
- Keap: Hepsi bir arada satış ve pazarlama otomasyonu için en iyisi
- Freshsales: Satış CRM ve yapay zeka destekli içgörüler için en iyisi
- Salesforce CRM: Karmaşık ihtiyaçları olan büyük kurumsal şirketler için en iyisi
- HubSpot: Gelen satış ve pazarlama uyumu için en iyisi
- Insightly: Proje yönetimi ve CRM entegrasyonu için en iyisi
- ActiveCampaign: E-posta pazarlaması ve satış otomasyonu için en iyisi
- EngageBay: Uygun fiyatlı, hepsi bir arada satış ve pazarlama için en iyisi
- Copper CRM: Google Çalışma Alanı entegrasyonu için en iyisi
- Salesmate: AI destekli satış yardımı için en iyisi
- Capsule: Basit ve kullanıcı dostu CRM için en iyisi
- Kapalı: Satış arama ve çağrı izleme için en iyisi
- Zapier: Uygulamalar arasındaki iş akışlarını otomatikleştirmek için en iyisi
- Zendesk Sell: Müşteri desteği ve satış entegrasyonu için en iyisi
- Streak: Gmail ve Google Çalışma Alanı entegrasyonu için en iyisi
- Salesflare: Basit ve otomatik satış izleme için en iyisi
Satış boru hattı yönetim araçlarında nelere dikkat etmelisiniz?
Doğru satış boru hattı yönetimi yazılımını seçmek, satış stratejinizin başarısını veya başarısızlığını belirleyebilir. Çok sayıda seçenek mevcut olduğundan, ekibinizin benzersiz ihtiyaçlarını ve satış sürecini en iyi şekilde destekleyecek özelliklerin hangileri olduğunu bilmek çok önemlidir.
Dikkate alınması gereken bazı anahtar hususlar şunlardır:
- Özelleştirme seçenekleri: Satış boru hattı aracının gereksinimlerinize göre özelleştirilebilir olduğundan emin olun. Boru hattı aşamalarını, iş akışlarını ve satış boru hattı metriklerini belirli satış sürecinize uyacak şekilde özelleştirmenize olanak sağlamalıdır
- Kullanım kolaylığı: Satış temsilcilerinizin hemen işe koyulabilmesi için sezgisel bir arayüze ve minimum öğrenme eğrisine sahip platformları önceliklendirin
- Otomasyon özellikleri: Satış otomasyon araçları, takip e-postaları, potansiyel müşteri puanlama, veri girişi ve diğer satış faaliyetleri gibi tekrarlayan görevleri yerine getirerek zaman tasarrufu sağlar ve verimliliği artırır
- Entegrasyon yetenekleri: Aracın mevcut CRM ş Akışınızla sorunsuz bir şekilde entegre olmasını sağlayın. Buna Müşteri İlişkileri Yönetimi araçları, pazarlama otomasyon araçları ve iletişim platformları dahildir
- Raporlama ve analiz: Anahtar metrikleri izlemek, darboğazları belirlemek, gelir tahmininde bulunmak ve satış takımınızın performansını değerlendirmek için güçlü satış zekasına sahip bir araç seçin
- Müşteri desteği: Sorunları çözmenize ve soruları hızlı bir şekilde yanıtlamanıza yardımcı olacak güçlü incelemelere ve destek özelliklerine sahip satış boru hattı yönetim araçlarını kontrol edin
➡️ Daha fazla bilgi: Satış müdürünün bir gününü keşfedin: Görevler, zorluklar ve başarı için kaynaklar
En İyi 17 Satış Boru Hattı Yönetimi Aracı
Satış boru hattınızı verimli bir şekilde yönetmek, daha fazla anlaşma kapatmanın anahtarıdır. Doğru araçlar, ilerlemeyi izlemenize, darboğazları tespit etmenize ve her şeyin sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlamanıza yardımcı olabilir.
Satış boru hattınızı optimize etmek ve satış verimliliğini artırmak için en iyi 17 satış boru hattı yönetim aracının bir listesini hazırladık.
1. ClickUp (Satış proje yönetimi ve müşteri ilişkileri için en iyisi)
ClickUp, proje ve verimlilik yönetimi için güçlü bir platformdur ve tüm satış döngünüzü yönetmek için oyunun kurallarını değiştirebilir.
Satış faaliyetlerini merkezileştirerek, potansiyel müşterileri yönetmenize, iş akışları oluşturmanıza, içgörüler elde etmenize ve gelir tahminleri yapmanıza olanak tanır — hepsi tek bir araçta.
Satış ekipleri için ClickUp, satış projelerinizi yönetmenin zorluklarını ortadan kaldırır. Satış boru hattınızı görselleştirmenize ve hesap etkinliklerini gerçek zamanlı olarak izlemenize yardımcı olur, böylece her zaman bilgilendirilirsiniz. Ayrıca, özelleştirilebilir iş akışları ile potansiyel müşterilerden kapalı satışlara kadar her şeyi yönetirken, güçlü müşteri ilişkileri kurarsınız.
Aynı anda birden fazla anlaşma ve müşteri etkileşimini idare etmeyi hayal edin - kaos, değil mi? İşte burada ClickUp CRM devreye girerek satış projelerinizi ve ilişkilerinizi kolayca yönetmenizi sağlar!
Satış ekibinizün birden fazla hesabı yönetmesine ve anlaşmaları yakından izlemesine olanak tanır, tüm müşteri etkileşimlerini ve satış verilerini tek bir araçta yönetir. Potansiyel müşterileri beslemekten anlaşmaları kapatmaya, ilişkileri güçlendirmeye ve her adımda verimliliği artırmaya kadar her şeyi yolunda tutar.
ClickUp'ı son derece etkili kılan, satış hunisindeki her aktiviteye uygun kapsamlı şablon kütüphanesidir. Örneğin, ClickUp Satış Boru Hattı Şablonu, her boru hattı aşamasını yönetmek ve optimize etmek için kullanıma hazır bir çerçeve sağlar.
Bu şablon, satış süreçlerini basitleştirerek satış takımlarınızın en önemli konulara, yani anlaşmaları kapatmaya ve kalıcı müşteri ilişkileri kurmaya odaklanmasını sağlar. Ayrıca, ClickUp'ın Satış Planı Şablonunu kullanarak SMART hedefleri, daha hızlı stratejiler ve kolay erişilebilir tek bir yerde organize edilmiş bilgiler içeren sonuç odaklı bir plan oluşturun.
Diğer bir seçenek ise tüm müşteri döngüsünü yönetmeye yardımcı olan ClickUp CRM Şablonu'dur. Potansiyel müşterileri izleyerek, kişileri tek bir veritabanında düzenleyerek ve görevleri satış aşamasına göre önceliklendirerek müşteri ilişkilerini en üst düzeye çıkarmanızı sağlar.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Özel satış sürecinize göre uyarlanacak şekilde CRM iş akışlarını ve gösterge panellerini özelleştirin
- ClickUp Görevleri'ni kullanarak görevleri atayın, bağımlılıkları yönetin ve satış faaliyetlerinizdeki ilerlemeyi kolayca izleyin ve tüm satış performansınızı yönetin
- ClickUp ile satış performansına ilişkin değerli bilgiler edinin Satış boru hattınızdaki her müşteri ve anlaşma hakkında ayrıntılı bilgiler içeren portföy
- ClickUp'ı CRM yazılımı, boru hattı yazılımı veya Google Meet ve Slack gibi önde gelen video konferans araçları gibi diğer uygulamalar ve platformlarla entegre ederek satış verimliliğinizi artırın
- ClickUp Otomasyonlarını kullanarak manuel veri girişi ve e-posta dizileri gibi tekrarlayan görevleri otomatikleştirin, zamandan tasarruf edin ve verimliliği artırın
ClickUp sınırlamaları
- Gelişmiş özelleştirme seçenekleri ve çok sayıda özellik, yeni kullanıcılar için bir öğrenme eğrisi oluşturabilir
- Mobil uygulama deneyimi, masaüstü sürümüne kıyasla daha az sezgisel olabilir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.000+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)
Jasper Consulting'in Etki Alanı Yöneticisi Barnie Pretorius, ClickUp hakkında şunları söylüyor:
Satış temsilcilerinden yönetim takımlarına kadar, verilerin sıralanması ve izlenmesi gereken her durumda ClickUp'ın faydalı olacağına inanıyorum.
Satış temsilcilerinden yönetim takımlarına kadar, verilerin sıralanması ve izlenmesi gereken her durumda ClickUp'ın faydalı olacağına inanıyorum.
💡 Profesyonel İpucu: Satış sürecinizi kontrol altına almak mı istiyorsunuz? ClickUp'ın Satış Takip Şablonunu deneyin.
- Bireysel ve takım performansını gerçek zamanlı olarak izleyin
- Pipeline'ınızı optimize etmek için veriye dayalı seçimler yapın
- Satış çabalarının en etkili olduğu alanlar hakkında içgörüler edinin
2. Pipedrive (Satış boru hatlarını görselleştirmek için en iyisi)
Pipedrive, satış takımlarının satış borularını zahmetsizce yönetmelerine yardımcı olan kullanıcı dostu bir CRM aracıdır.
Daha fazla anlaşma kapatmak mı istiyorsunuz? Sezgisel sürükle ve bırak arayüzü ile hızlı bir şekilde görsel bir boru hattı oluşturabilir, ilerlemeyi izleyebilir, anlaşmaları her aşamadan geçirebilir ve anlaşmaları kapatmaya başlayabilirsiniz.
Görsel çekiciliğinin ötesinde, tüm satış döngüsünü desteklemek için kişi yönetimi, e-posta entegrasyonu ve satış tahmini gibi özellikler içerir. Ayrıca, Pipedrive'ın bir mobil uygulaması olduğundan, satış ekibiniz için hareket halindeyken erişim sağlayabilirsiniz.
Pipedrive'ın en iyi özellikleri
- Net ve sezgisel sürükle ve bırak arayüzüyle satış boru hattınızı görselleştirin
- Doğru satış tahminleri ve boru hattı yönetimi ile desteklenen en iyi fırsatlara odaklanarak anlaşmalara öncelik verin
- Veri girişi ve e-posta dizileri gibi tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek zaman kazanın ve verimliliği artırın
Pipedrive sınırlamaları
- Görsel olarak çekici olmasına rağmen, arayüz özelleştirme özelliğinden yoksundur ve bu da karmaşık satış hunileri için kullanımını sınırlamaktadır
- AI iş akışı otomasyonu yalnızca üst düzey Professional, Power veya Enterprise planlarında mevcuttur
Pipedrive fiyatlandırması
- Temel: 24 $/ay
- Gelişmiş: 49 $/ay
- Profesyonel: 69 $/ay
- Güç: 79 $/ay
- Kurumsal: 129 $/ay
Pipedrive puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (2.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (3.000'den fazla yorum)
Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:
Şimdiye kadar kullandığım en iyi CRM, her zaman tavsiye ederim. Çoğu CRM, teknoloji meraklıları ve onların satış anlayışıyla geliştirilir ve oluşturulur. Pipedrive'ı sevmemin nedeni, açıkça satış çalışanları tarafından oluşturulmuş ve teknoloji uzmanları tarafından onların ihtiyaçlarına göre geliştirilmiş olmasıdır.
Şimdiye kadar kullandığım en iyi CRM, her zaman tavsiye ederim. Çoğu CRM, teknoloji meraklıları ve onların satış anlayışıyla geliştirilmiş ve oluşturulmuştur. Pipedrive'ı sevmemin nedeni, açıkça satış çalışanları tarafından oluşturulmuş ve teknoloji uzmanları tarafından onların ihtiyaçlarına göre geliştirilmiş olmasıdır.
💡 Bonus İpucu: Optimum performans için satış OKR'lerini izlemenize yardımcı olacak bir satış boru hattı yönetimi yazılımı seçin.
3. Keap (Hepsi bir arada satış ve pazarlama otomasyonu için en iyisi)
Keap (eski adıyla Infusionsoft), satış ve pazarlama gücünüzü tek bir pakette sunar. Küçük işletmelerin ve girişimcilerin ihtiyaç duyduğu her şeye sahiptir: e-posta pazarlaması, CRM, satış otomasyonu ve açılış sayfası oluşturucular. Ekstra yük yok, sadece sonuçlar!
Öne çıkan bir özelliği, doğrudan platformdan kişiselleştirilmiş kampanyalar oluşturmanıza olanak tanıyan e-posta pazarlamasıdır. Keap, Zapier, QuickBooks ve Mailchimp gibi araçlarla sorunsuz bir şekilde entegre olur ve pazarlama ve satışlarını tek bir platformda uyumlu hale getirmek isteyen işletmeler için mükemmeldir.
Keap'in en iyi özellikleri
- E-posta pazarlama kampanyalarını, satış hunilerini ve takip dizilerini kolaylıkla otomatikleştirin
- Kişileri yönetin, etkileşimleri izleyin ve hedef kitlenizi davranışlarına ve katılımlarına göre segmentlere ayırın
- Özel açılış sayfaları ve formlar oluşturarak potansiyel müşterileri yakalayın ve e-posta listenizi büyütün
- Platform içinde randevuları planlayın ve takviminizi sorunsuz bir şekilde yönetin
Keap sınırlamaları
- Özellikleri kapsamlı olsa da, bazı kullanıcılar arayüzü biraz dağınık ve gezinmesi zor bulabilir
- İrtibat kişilerinin ve kullanıcıların sayısı arttıkça, fiyatlandırma daha büyük takımlar için nispeten pahalı hale gelebilir
Keap fiyatlandırması
- 299 $/ay (en fazla 2 kullanıcı, 1500 kişi)
Keap derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,2/5 (1.500+ yorum)
- Capterra: 4. 1/5 (1.200+ yorum)
➡️ Daha Fazla Bilgi: Satış ve Pazarlama Stratejisi Nasıl Geliştirilir (+ Örnekler)
4. Freshsales (Satış CRM ve yapay zeka destekli içgörüler için en iyisi)
Freshworks'ün Freshsales ürünü, yapay zeka destekli satış yardımcınız gibidir; potansiyel müşteri yönetimi, müşteri etkileşimi ve anlaşma izlemeyi kolaylaştırır. Satış borcunuzu basitleştirir, böylece asıl hedefinize odaklanabilirsiniz: anlaşmaları kapatmak!
Freshsales'in yapay zeka asistanı Freddy AI, satış temsilcilerinin potansiyel müşterileri puanlamasına, trendleri belirlemesine ve görevleri önceliklendirmesine yardımcı olarak verimliliği artırır. Ayrıca, yerleşik telefon, e-posta ve sohbet araçlarıyla Freshsales, satış boru hattınızın eksiksiz bir görünümünü sunar.
Freshsales'ın en iyi özellikleri
- AI destekli içgörülerden yararlanarak anlaşma kapanış olasılıklarını tahmin edin ve yüksek değerli potansiyel müşterileri belirleyin
- E-posta dizileri, randevu planlama ve veri girişi gibi tekrarlayan görevleri satış otomasyonu özellikleriyle otomatikleştirin
- Özelleştirilebilir gösterge panelleriyle satış faaliyetleri ve boru hattındaki ilerleme hakkında gerçek zamanlı görünürlük elde edin
Freshsales sınırlamaları
- AI özellikleri güçlüdür, ancak doğrulukları mevcut verilerin kalitesine ve miktarına bağlıdır
- Özel raporlama ve karmaşık entegrasyonlar gibi bazı gelişmiş özellikler, daha zor bir öğrenme süreci gerektirebilir
Freshsales fiyatlandırması
- Büyüme: Kullanıcı başına aylık 9 ABD doları
- Pro: Kullanıcı başına aylık 39 $
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 59 ABD doları
Freshsales puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (1.200+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (600'den fazla yorum)
Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:
FreshSales, fiyatına göre mükemmel bir değer sunarak, bütçesini zorlamadan etkili bir CRM isteyen küçük işletmeler veya şirketler için idealdir. İşletmeyi yönetmeyi kolaylaştıran özelliklere (e-posta pazarlaması gibi) sahip, çok sezgisel bir araçtır.
FreshSales, fiyatına göre mükemmel bir değer sunarak, bütçesini zorlamadan etkili bir CRM isteyen küçük işletmeler veya şirketler için idealdir. İşletmeyi yönetmeyi kolaylaştıran özelliklere (e-posta pazarlaması gibi) sahip, çok sezgisel bir araçtır.
💡 Profesyonel İpucu: Satışta tekrarlayan görevleri otomatikleştirmekle ilgileniyor musunuz? Satışta AI'yı kullanarak satış boru hattı yönetimini iyileştirme rehberimize göz atın
5. Salesforce CRM (Karmaşık ihtiyaçları olan büyük kurumsal şirketler için en iyisi)
Salesforce, tüm boyutlardaki işletmeler için güçlü özellikler sunan, dünyanın önde gelen satış boru hattı CRM aracıdır. Ancak, satış ve operasyon süreçlerini otomatikleştirmek isteyen karmaşık ihtiyaçları olan büyük kurumsal işletmeler için gerçekten parlamaktadır.
Güçlü özelleştirme ve entegrasyon seçenekleri, CRM ve satış boru hatlarını tek bir platformda basitleştirmek isteyen satış temsilcileri için idealdir. Ayrıca, Salesforce'un bulut tabanlı platformu, herhangi bir cihazdan veri erişilebilirliğini sağlayarak küresel satış takımları için idealdir.
Salesforce CRM'nin en iyi özellikleri
- Geniş bir aralıkta yapılandırma ve entegrasyon seçenekleriyle platformu benzersiz iş ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin
- Zengin veri noktaları ve içgörülerle müşterilerinizin 360 derecelik görünümünü elde edin
- Satış süreçlerini, pazarlama kampanyalarını ve müşteri hizmetleri etkileşimlerini otomatikleştirin
- Einstein AI gibi yapay zeka destekli özellikleri kullanarak müşteri davranışlarını tahmin edin ve satış sonuçlarını iyileştirin
Salesforce CRM sınırlamaları
- Özelliklerin çokluğu, tam olarak yararlanmak için özel eğitim gerektirebilir
- Platformun karmaşıklığı, basit bir CRM'ye ihtiyaç duyan küçük işletmeler için aşırı olabilir
Salesforce CRM fiyatlandırması
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 165 $
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 330 $
- Einstein 1 Sales: Kullanıcı başına aylık 500 $
Salesforce CRM derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,4/5 (23.000+ yorum)
- Capterra: 4,4/5 (18.000+ yorum)
6. HubSpot (Gelen satış ve pazarlama uyumu için en iyisi)
Hubspot, uçtan uca pazarlama ve satış proje yönetimini yönetmek için başka bir harika satış boru hattı yazılımıdır. Yaygın olarak kullanılan bu araç, kullanıcı dostu arayüzü ve güçlü gelen pazarlama özellikleriyle bilinen ücretsiz bir CRM içerir.
HubSpot, satış takımlarının potansiyel müşterileri takip etmesine, görevleri otomatikleştirmesine ve satış hunisinin sorunsuz çalışmasını sağlamasına yardımcı olur. Ayrıca, güçlü analitik özellikleri sayesinde satış temsilcileriniz satış boru hattı ve performansları hakkında net bilgiler edinebilir.
HubSpot'un en iyi özellikleri
- Birleşik bir platform ve paylaşılan verilerle satış ve pazarlama çabalarını uyumlu hale getirin
- Kişiselleştirilmiş e-posta kampanyaları, otomatikleştirilmiş iş akışları ve canlı sohbet ile potansiyel müşterilerin ilgisini çekin
- Satış boru hattı yönetiminizi optimize etmek ve otomatikleştirmek için sayısız satış boru hattı şablonunu kullanın
- İletişim yönetimi, anlaşma izleme ve raporlama gibi satış araçlarıyla anlaşmaları daha etkili bir şekilde kapatın
HubSpot sınırlamaları
- Ücretsiz CRM'de iş akışı otomasyonu bulunmadığından, her müşteri etkileşimi için manuel veri girişi gerekir
- En önemli özelliklerin çoğu, farklı bir satış stratejisine sahip kuruluşlar için uygun olmayabilecek gelen pazarlama üzerine odaklanmaktadır
HubSpot fiyatlandırması
Bireyler ve küçük takımlar için:
- Ücretsiz Araçlar
- Sales Hub Starter: Koltuk başına aylık 20 $
- Başlangıç Müşteri Platformu: Koltuk başına aylık 20 $
- Sales Hub Professional: Koltuk başına aylık 100 ABD doları
İşletmeler ve kurumsal müşteriler için:
- Sales Hub Professional: Koltuk başına aylık 100 ABD doları
- Sales Hub Enterprise: Koltuk başına aylık 150 ABD doları
HubSpot derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,4/5 (12.000+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (4.000'den fazla yorum)
Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:
Potansiyel Müşteri ve Boru Hattı Yönetimi için harika bir araç. Müşterilerin tüm boru hattını çok net bir şekilde görebiliyoruz, otomatik e-postalar ve diziler yardımıyla müşteri etkileşimlerini kolayca yönetebiliyoruz.
Potansiyel Müşteri ve Boru Hattı Yönetimi için harika bir araç. Müşterilerin tüm boru hattını çok net bir şekilde görebiliyoruz, otomatik e-postalar ve diziler sayesinde müşteri etkileşimlerini kolayca yönetebiliyoruz.
➡️ Daha fazla bilgi: Word, Excel ve ClickUp'ta 10 Ücretsiz Satış Planı Şablonu
7. Insightly (Proje yönetimi ve CRM entegrasyonu için en iyisi)
Insightly, geleneksel iletişim yönetimini aşan bir satış boru hattı CRM'sidir. Satışları proje yönetimi ile sorunsuz bir şekilde entegre ederek, satış, pazarlama, teknoloji ve proje takımları arasında yakın koordinasyona ihtiyaç duyan işletmeler için idealdir.
Bütçe dostu ve kullanımı son derece kolaydır, bu nedenle birçok büyüyen işletme, satışlarını sorunsuz bir şekilde artırmak için bu çözümü tercih etmektedir.
Insightly'nin en iyi özellikleri
- CRM, satış boru hattı yönetimi ve proje yönetimi fonksiyonlarını tek bir platformda entegre edin
- Anlaşmaları izleyin, projeleri yönetin ve satış temsilcileriyle sorunsuz bir şekilde işbirliği yapın
- Müşteri etkileşimleri ve proje ilerlemesi hakkında 360 derecelik bir görünüm elde edin
Insightly sınırlamaları
- Proje yönetimi özellikleri sunsa da, ClickUp, Asana veya Jira gibi araçlar kadar verimli değildir
- Genel satış boru hattı yönetim aracı, daha küçük takımlar için pahalı olabilir
Insightly fiyatlandırma
- Artı: 99 $/ay (2.000 potansiyel müşteri için)
- Profesyonel: 499 $/ay (2.000 potansiyel müşteri için)
- Enterprise: 999 $/ay (2.000 potansiyel müşteri için)
Insightly derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,2/5 (900+ yorum)
- Capterra: 4,0/5 (600+ yorum)
➡️ Daha fazla bilgi: CRM Raporlama: Satış Takımınız için CRM Raporları Oluşturma
8. ActiveCampaign (E-posta pazarlaması ve satış otomasyonu için en iyisi)
Otomasyonu artırmak ve pazarlama ile daha iyi uyum sağlamak için satış boru hattı yönetim araçları mı arıyorsunuz? Pazarlama otomasyonu ve CRM işlevlerini entegre eden ActiveCampaign'i deneyin.
En iyi yanı nedir? Kampanya yönetimi özellikleri, kişilere kişiselleştirilmiş, otomatik mesajlar göndermenize olanak tanır; böylece zaman kazanırken kişisel bir iletişim kurarsınız. Böylece, potansiyel müşteri oluşturma, anlaşma izleme ve daha fazlası için satış boru hattınızı yönetebilirsiniz.
ActiveCampaign'in en iyi özellikleri
- Gelişmiş segmentasyon ve otomasyon özellikleriyle sofistike e-posta pazarlama kampanyaları oluşturun
- Potansiyel müşteri puanlama, potansiyel müşteri geliştirme ve takip dizileri dahil olmak üzere satış iş akışlarını otomatikleştirin
- Ayrıntılı analizler ve raporlarla müşteri davranışları hakkında derinlemesine içgörüler edinin
ActiveCampaign sınırlamaları
- Fiyatlandırma, iletişim sayısına bağlıdır, bu da büyük müşteri verilerine sahip kuruluşlar için maliyetli hale getirir
- CRM özellikleri işlevseldir, ancak özel CRM yazılımlarının derinliğine sahip olmayabilir
ActiveCampaign fiyatlandırması
- Başlangıç: Aylık 15 $ (1000 kişiye kadar)
- Artı: Aylık 49 $ (1000 kişiye kadar)
- Pro: Aylık 79 $ (1000 kişiye kadar)
- Kurumsal: 145 $/ay (1000 kişiye kadar)
ActiveCampaign puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (13.000+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (2.000'den fazla yorum)
9. EngageBay (Uygun fiyatlı hepsi bir arada satış ve pazarlama için en iyisi)
EngageBay, rekabetçi bir fiyata çok çeşitli araçlar sunan, uygun fiyatlı bir hepsi bir arada satış ve pazarlama platformudur. E-posta pazarlaması, CRM, satış otomasyonu ve web sitesi ve açılış sayfası oluşturucuları içerir.
Bu hepsi bir arada yaklaşım, boru hattı yönetimi yazılımı, potansiyel müşteri oluşturma yazılımı veya müşteri yönetimi çözümleri için idealdir.
EngageBay'in en iyi özellikleri
- E-posta pazarlaması, CRM yazılımı, satış otomasyonu ve web sitesi oluşturucuyu tek bir uygun fiyatlı platformda birleştirin
- Potansiyel müşteri puanlama gibi gelişmiş özelliklerle kişileri yönetin, anlaşmaları izleyin ve müşteri davranışları hakkında içgörüler edinin
- Özel açılış sayfaları ve formlar oluşturarak potansiyel müşterileri yakalayın ve satış boru hattınızı büyütün
EngageBay sınırlamaları
- Platform, daha köklü CRM ve pazarlama otomasyon araçlarının özelliklerinden yoksun olabilir
- Uygun fiyatlı olmasına rağmen, gelişmiş özellikler yalnızca üst düzey planlarda mevcuttur, bu da onu pahalı hale getirir
EngageBay fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Temel: Kullanıcı başına aylık 12,99 $
- Büyüme: Kullanıcı başına aylık 49,99 $
- Pro: Kullanıcı başına aylık 79,99 $
EngageBay puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (400'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (800+ yorum)
💡 Profesyonel İpucu: Satış performansını artırmak mı istiyorsunuz? Müşterileri benzersiz teklifleriniz hakkında bilgilendiren hedefli içerikler kullanın. Satış destek içeriği oluşturmaya ilişkin ayrıntılı bir kılavuz burada.
10. Copper CRM (Google Çalışma Alanı entegrasyonu için en iyisi)
Copper CRM, Google Çalışma Alanı kullanıcıları için özel olarak tasarlanmış basit ve sezgisel bir satış boru hattı yönetim aracıdır. Gmail, Google Takvim ve diğer Google uygulamalarıyla kolayca senkronizasyon sağlar, böylece potansiyel müşteri yönetimi, anlaşma izleme ve ekip çalışması zahmetsiz hale gelir.
Copper'ın basit ve kullanımı kolay arayüzü, minimalist bir yaklaşımı seven satış takımları için mükemmeldir. Ayrıca, satış boru hattınızı verimli bir şekilde yönetmek için kişi yönetimi, anlaşma izleme ve e-posta izleme gibi özelliklere de sahiptir.
Copper CRM'nin en iyi özellikleri
- Gmail, Google Takvim ve diğer Google Çalışma Alanı uygulamalarıyla sorunsuz bir şekilde entegre edin
- Alışılmış Google ortamında aramaları ve e-postaları kaydetmek için anahtar özelliklerle anlaşmaları ve birden fazla satış boru hattını yönetin
- Özelleştirilebilir raporlar, satış tahminleri ve gösterge panelleriyle satış performansını izleyin
Copper CRM sınırlamaları
- Öncelikle Google Çalışma Alanı kullanıcıları için tasarlanmış olduğundan, diğer platformlardaki işletmeler için cazibesini sınırlayabilir
- Mobil uygulama, masaüstü sürümü kadar zengin özelliklere sahip değildir
Copper CRM fiyatlandırması
- Başlangıç: Koltuk başına aylık 12 $
- Temel: Koltuk başına aylık 29 $
- Profesyonel: Koltuk başına aylık 69 ABD doları
- İş: Koltuk başına aylık 134 ABD doları
Copper CRM derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,5/5 (1.100+ yorum)
- Capterra: 4,4/5 (600'den fazla yorum)
11. Salesmate (AI destekli satış yardımı için en iyisi)
Salesmate, satış ekiplerine değerli içgörüler ve yardım sağlamak için yapay zeka kullanan satış boru hattı yönetim araçları arasında yer almaktadır. Anlaşma sonuçlarını tahmin eder, sonraki adımları önerir ve hatta kişiselleştirilmiş e-postalar hazırlar.
Bu otomatikleştirilmiş özellikler, satış temsilcilerini her adımda destekleyerek takımların iş akışlarını kolaylaştırmasına ve müşteri ilişkileri kurmaya odaklanmasına yardımcı olur.
Salesmate'in en iyi özellikleri
- Satış yöneticilerinin anlaşma sonuçlarını tahmin etmesine ve daha fazla anlaşma kapatmak için en iyi sonraki adımları önermesine yardımcı olmak için yapay zeka destekli içgörülerden yararlanın
- E-posta dizileri, randevu planlama ve sosyal medya paylaşımları dahil olmak üzere satış iş akışlarını otomatikleştirin
- Özelleştirilebilir gösterge panelleriyle satış faaliyetleri ve boru hattındaki ilerleme hakkında gerçek zamanlı görünürlük elde edin
Salesmate sınırlamaları
- Platform, karmaşık ihtiyaçları ve birden fazla özel satış boru hattı olan büyük kurumsal şirketler için uygun olmayabilir
- Bazı gelişmiş özellikler için daha yüksek fiyatlı bir plana geçmeniz gerekebilir
Salesmate fiyatlandırması
- Temel: Kullanıcı başına aylık 29 $
- Pro: Kullanıcı başına aylık 49 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 79 ABD doları
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Salesmate puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (90+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (90+ yorum)
Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:
Salesmate'in platformu açık ve esnektir, gerekli tüm API'leri ve Zapier entegrasyonlarını içerir. Bu ürünü yeterince övemem! Kullanıcıları eğitme istekliliği de büyük bir artı. Genel olarak, Salesmate beklentilerimi aştı ve sağlam bir CRM çözümüne ihtiyaç duyan herkese şiddetle tavsiye ederim.
Salesmate'in platformu açık ve esnektir, gerekli tüm API'leri ve Zapier entegrasyonlarını içerir. Bu ürünü yeterince övemem! Kullanıcıları eğitme istekliliği de büyük bir artı. Genel olarak, Salesmate beklentilerimi aştı ve sağlam bir CRM çözümüne ihtiyaç duyan herkese şiddetle tavsiye ederim.
12. Capsule (Basit ve kullanıcı dostu CRM için en iyisi)
Capsule, satış süreçlerini basitleştirmek isteyen küçük işletmeler için tasarlanmış hafif ama etkili bir boru hattı yazılımıdır.
Sezgisel arayüzü ve minimalist tasarımı, teknik deneyimi sınırlı olanlar için bile öğrenmesi ve kullanması kolaydır. Ayrıca, Capsule'un iletişim yönetimi, anlaşma izleme ve temel raporlama gibi temel özellikleri, daha basit satış boru hatlarına sahip işletmeler için uygun hale getirir.
Capsule'un en iyi özellikleri
- Kişileri yönetin, anlaşmaları izleyin ve müşterilerle etkileşimleri kaydedin
- Basit satış boru hatları oluşturun ve satış sürecinde ilerleyen anlaşmaları izleyin
- Kişileri paylaşarak ve anlaşmalarla ilgili notları paylaşarak takım üyeleriyle işbirliği yapın
Kapsül sınırlamaları
- Karmaşık ihtiyaçları olan büyük işletmeler için sınırlı ölçeklenebilirlik
- Temel raporlama özellikleri, anahtar metrikleri izlemesi veya tam satış içgörüleri elde etmesi gereken kuruluşlar için ideal değildir
Kapsül fiyatlandırma
- Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 18 $
- Büyüme: Kullanıcı başına aylık 36 ABD doları
- Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 54 ABD doları
- Ultimate: Kullanıcı başına aylık 72 ABD doları
Kapsül derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,7/5 (350+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (160+ yorum)
Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:
Kullanımı çok kolay, biz bayıldık. Kurulumu birkaç dakika sürdü, her gün kullanıyorum ve proje / boru hattı özelliklerini beğeniyorum. Bu ürünü yeni kurulan veya büyüyen işletmelere şiddetle tavsiye ederim. Özelleştirme, arama fonksiyonları, hatırlatıcılar vb. gibi özellikler çok basit.
Kullanımı çok kolay, biz bayıldık. Kurulumu birkaç dakika sürdü, her gün kullanıyorum ve proje / boru hattı özelliklerini beğeniyorum. Bu ürünü yeni kurulan veya büyümekte olan işletmelere şiddetle tavsiye ederim. Özelleştirme, arama fonksiyonları, hatırlatıcılar vb. gibi özellikler çok basit.
13. Close (Satış arayıcı ve çağrı izleme için en iyisi)
Close, telefon görüşmelerine büyük ölçüde bağımlı satış takımları için özel olarak tasarlanmış popüler satış boru hattı yönetim araçları arasındadır. Güçlü bir satış çevirici, çağrı izleme ve ses kaydetme özellikleri sunarak, dış satış takımları için ideal bir çözümdür.
En iyi yanı nedir? Diğer satış araçlarıyla entegre olur ve takım performansına ilişkin içgörüler sunarak satış temsilcilerinin boru hattını daha etkili bir şekilde yönetmesine yardımcı olur.
En iyi özellikleri kapatın
- Yerleşik çeviriciyi kullanarak CRM içinde doğrudan arama yapın ve çağrıları alın
- Arama geçmişini izleyin, ileride başvurmak üzere aramaları kaydedin ve arama performansını analiz edin
- Güçlü arama özellikleriyle giden aramaları otomatikleştirin
Sınırlı süreli teklif
- Benzer özelliklere sahip diğer satış boru hattı yönetim araçlarına kıyasla daha yüksek fiyat
- Platform, e-posta veya gelen pazarlama yöntemlerine büyük ölçüde bağımlı olan işletmeler için ideal olmayabilir
Kapalı fiyatlandırma
- Temel: Koltuk başına aylık 29 ABD doları
- Başlangıç: Koltuk başına aylık 59 $
- Profesyonel: Koltuk başına aylık 109 $
- Enterprise: Koltuk başına aylık 149 $
- Özel: Özel fiyatlandırma (10'dan fazla satış temsilcisi için)
Kapalı derecelendirmeler ve yorumlar
- G2: 4,7/5 (1.500+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (160+ yorum)
14. Zapier (Uygulamalar arasındaki iş akışlarını otomatikleştirmek için en iyisi)
Zapier, tipik bir CRM değildir, ancak iş akışlarını otomatikleştirmek ve uygulamaları entegre etmek için harikadır. Gmail, Slack veya ClickUp'a bağlanmak mı istiyorsunuz? Zapier sizin için en uygun çözümdür! Satış süreçlerinizi basitleştirmek için manuel görevleri ortadan kaldırır.
Platform, kapsamlı uygulama entegrasyonları (5.000+) ile öne çıkıyor. E-postaları CRM'nize otomatik olarak kaydetmek (Zapier Tabloları) veya proje yönetimi araçları arasında görevleri senkronize etmek istiyorsanız, Zapier tüm çözümleri sunar.
Zapier'in en iyi özellikleri
- CRM'nizi e-posta pazarlama platformları, proje yönetimi araçları ve sosyal medya platformları dahil olmak üzere yüzlerce başka uygulamaya bağlayın
- Satış boru hattınızdaki kişi oluşturma, anlaşmaları güncelleme ve bildirim gönderme gibi birçok görevi otomatikleştirin
- Farklı uygulamalar arasındaki veri akışını iyileştirin, manuel veri girişini ortadan kaldırın ve hataları azaltın
Zapier sınırlamaları
- Güçlü olmasına rağmen, Zapier otomasyon kavramlarına aşina olmayan kullanıcılar için öğrenmesi zor olabilir
- Bu bir boru hattı yönetim yazılımı değildir, bu nedenle satış süreci basit olan kuruluşlar için ideal değildir
Zapier fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Profesyonel: Aylık 29,99 $'dan başlayan fiyatlarla
- Takım: Aylık 103,50 $'dan başlayan fiyatlarla
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Zapier puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (1.300'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (2.900+ yorum)
Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:
Zapier sürekli olarak gelişmekte ve yeni özellikler eklemektedir. Make, Afterpieces ve Microsoft Flow ile karşılaştırıldığında, Zapier genellikle kurulumu daha kolaydır ve daha fazla entegrasyona sahiptir. Mevcut en iyi otomasyon hizmetlerinden biridir.
Zapier sürekli olarak gelişmekte ve yeni özellikler eklemektedir. Make, Afterpieces ve Microsoft Flow ile karşılaştırıldığında, Zapier genellikle kurulumu daha kolaydır ve daha fazla entegrasyona sahiptir. Mevcut en iyi otomasyon hizmetlerinden biridir.
15. Zendesk Sell (Müşteri desteği ve satış entegrasyonu için en iyisi)
Zendesk Sell, takımların verimliliği artırmasına, potansiyel müşterileri yönetmesine ve süreçlerini keskin tutmasına yardımcı olan bir satış gücü merkezidir. Potansiyel müşteri izleme, boru hattı yönetimi ve gerçek zamanlı analitik ile işleri daha akıllı, daha az yorucu hale getirin!
Bu satış boru hattı yazılımı, Zendesk'in müşteri hizmetleri araçlarıyla mükemmel bir şekilde eşleşerek satış ve destek için tek bir sorunsuz çözüm sunar. Satış ve hizmeti bir araya getirmek isteyen takımlar için idealdir.
Zendesk Sell'in en iyi özellikleri
- Birleşik bir müşteri görünümü için Zendesk'in müşteri desteği platformuyla sorunsuz bir şekilde entegre edin
- Tek bir platformda kişileri yönetin, anlaşmaları izleyin ve müşteri etkileşimlerini kaydedin
- Veri girişi ve e-posta dizileri gibi satış görevlerini otomatikleştirin
Zendesk Sell sınırlamaları
- Platform, Zendesk'in müşteri desteği araçlarını kullanmayan işletmeler için ideal olmayabilir
- Zendesk entegrasyonu güçlüdür, ancak temel özellikleri özel bir satış boru hattı aracınınkiler kadar sağlam olmayabilir
Zendesk Sell fiyatlandırması
- Sell Team: Ajan başına aylık 19 ABD doları
- Sell Growth: Ajan başına aylık 55 ABD doları
- Sell Professional: Ajan başına aylık 115 $
Zendesk Sell puanları ve yorumları
- G2: 4,2/5 (480+ yorum)
- Capterra: 4,3/5 (150+ yorum)
💡 Profesyonel İpucu: Bir boru hattı yönetim aracı uygulamaya koymadan önce, müşteri yolculuğunuzu haritalandırarak anlaşmaları ve birden fazla aşamayı yönetmek için ihtiyacınız olan anahtar özellikleri belirleyin. Bu, seçeneklerinizi daraltmanıza yardımcı olacaktır.
16. Streak (Gmail ve Google Çalışma Alanı entegrasyonu için en iyisi)
Streak, doğrudan Gmail'e entegre edilmiş hafif bir CRM'dir. Öncelikle e-posta iletişimine güvenen satış takımları için mükemmeldir. CRM yazılımı, kullanıcıların gelen kutularından ayrılmadan potansiyel müşterileri izlemelerine, satış boru hatlarını yönetmelerine ve e-posta iş akışlarını otomatikleştirmelerine olanak tanır.
Gmail ve Google Çalışma Alanı entegrasyonu, e-postaları otomatikleştirmek ve satış boru hattını optimize etmek isteyen küçük takımlar ve tek başına çalışan girişimciler için mükemmeldir.
Streak'in en iyi özellikleri
- Kişileri yönetin, anlaşmaları izleyin ve etkileşimleri doğrudan Gmail gelen kutunuzdan kaydedin
- E-postaların açılma ve tıklanma durumunu izleyerek müşteri etkileşimi hakkında içgörüler edinin
- Pipeline'ları paylaşarak ve paylaşılan iletişim bilgilerine erişerek takım üyeleriyle işbirliği yapın
Streak sınırlamaları
- Daha büyük takımlar veya işler için sınırlı ölçeklenebilirlik
- Gmail içinde oluşturulduğu için, Streak'in işlevselliği Gmail arayüzünün kısıtlamalarıyla sınırlıdır
Streak fiyatlandırması
- Pro: Kullanıcı başına aylık 59 $
- Pro+: Kullanıcı başına aylık 89 ABD doları
- Kurumsal: Kullanıcı başına aylık 159 ABD doları
Streak puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (200'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (450+ yorum)
Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:
Serbest çalışanlar ve küçük firmalar için mükemmel bir CRM aracı. Satışlarım için bir boru hattı oluşturmayı seviyorum ve farklı türdeki potansiyel müşteriler ve farklı aşamalardaki potansiyel müşteriler için e-posta şablonlarını önceden doldurmak üzere snippet'ler oluşturmak çok kolay. Streak, haftada 2-3 saatimi kurtarıyor ve Gmail ile entegrasyonu sayesinde kullanımı çok kolay. Ayrıca, performansımı analiz edebilmek için boru hattımı dışa aktarabilme özelliğini de seviyorum.
Serbest çalışanlar ve küçük firmalar için mükemmel bir CRM aracı. Satışlarım için bir boru hattı oluşturmayı seviyorum ve farklı türdeki potansiyel müşteriler ve farklı aşamalardaki potansiyel müşteriler için e-posta şablonlarını önceden doldurmak için snippet'ler oluşturmak çok kolay. Streak, haftada 2-3 saatimi kurtarıyor ve Gmail ile entegrasyonu sayesinde kullanımı çok kolay. Ayrıca, performansımı analiz edebilmek için boru hattımı dışa aktarabilme özelliğini de seviyorum.
17. Salesflare (Basit ve otomatik satış izleme için en iyisi)
Listedeki son satış boru hattı yönetimi yazılımı Salesflare'dir. Faaliyetleri izleyen ve daha fazla anlaşma kapatmanıza yardımcı olan basit, otomatik bir araçtır. Ayrıca, 360 derecelik bir görünüm için e-posta, telefon ve takvimden müşteri etkileşimlerini de alır.
En önemli özelliği nedir? AI destekli özellikleri, potansiyel müşterilere öncelik vermenize, anlaşma kapanışlarını tahmin etmenize ve en iyi sonraki adımları önermenize yardımcı olur.
Salesflare'in en iyi özellikleri
- AI destekli içgörülerle potansiyel müşterilere öncelik verin ve yüksek değerli fırsatları belirleyin
- Satış performansını izlemek için otomatik raporlar ve gösterge panelleri oluşturun
Salesflare sınırlamaları
- AI özellikleri, üst düzey bir CRM sistemindeki kadar doğru veya gelişmiş olmayabilir
Salesflare fiyatlandırması
- Büyüme: Kullanıcı başına aylık 29 ABD doları
- Pro: Kullanıcı başına aylık 49 ABD doları
- Kurumsal: Kullanıcı başına aylık 99 ABD doları
Salesflare puanları ve yorumları
- G2: 4,8/5 (250+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (130+ yorum)
Özel bahsetmeler
- Zoho CRM: Pazarlama, satış ve müşteri başarısını tek bir dinamik platformda birleştirir
- Monday. com: Her boyuttaki işletmenin geliştiriciye ihtiyaç duymadan satış boru hatları oluşturmasını sağlar
- Lusha: Potansiyel müşteri zenginleştirme, satış zekası ve potansiyel müşteri oluşturma araçlarıyla satış takımını güçlendirir
- Nutshell: Satış boru hattını görselleştirerek anlaşmaları izler ve daha kolay izleme için aşamalara taşır
ClickUp ile Satış Boru Hattınızı Yönetme
Her birinin kendine özgü avantajları ve özellikleri olan en iyi 17 satış boru hattı yönetim aracını inceledik. İhtiyaçlarınızı ve bütçenizi göz önünde bulundurarak size en uygun olanı seçin ve boru hattınızın (ve satışlarınızın) hızla yükselmesini izleyin!
Ancak, ClickUp'ın satış boru hattı yazılımında ihtiyacınız olan her şeyi ek verimlilik özellikleriyle birleştiren hepsi bir arada bir platform olduğunu unutmayın. Bu CRM yazılımıyla görevleri otomatikleştirebilir, potansiyel müşterileri yönetebilir, iş akışlarını ayarlayabilir ve ihtiyacınız olan her şeyi tek bir düzenli çalışma alanında bulabilirsiniz.
Satış boru hattınızı dönüştürmeye hazır mısınız? Bugün ClickUp'a kaydolun ve satış çabalarınızı kontrol altına alın.