2025 için En İyi 10 Konu Alternatifleri ve Rakipleri

Meta, Threads'i piyasaya sürdüğünde, yeni bağlantı yolları arayan kullanıcıları çekmeyi amaçlayarak kendini X'e (eski adıyla Twitter) yeni bir alternatif olarak konumlandırdı. Instagram'ın temelleri üzerine inşa edilen Threads, gerçek zamanlı güncellemeleri ve daha yakın bağlantıları ön plana çıkardı, ancak sonuçta herkes için uygun değildi.

Diğer platformlar, kronolojik bir zaman çizelgesi veya daha niş bir çekicilik isteyenler için adım attı. Reddit hedefli tartışmalar sunarken, Discord topluluklar oluşturmaya yardımcı olur. Bu alternatifler ihtiyaçlarınıza daha uygun olabilir.

Oluşturucular, profesyoneller ve amaçları doğrultusunda bağlantıda kalmak isteyen herkes için en iyi Konular alternatiflerini ve rakiplerini keşfedelim.

👀Biliyor muydunuz? Threads, lansmanından sadece beş gün sonra 100 milyondan fazla kullanıcıya ulaştı ve tarihin en hızlı büyüyen çevrimiçi platformu olarak rekor kırdı.

⏰60 saniyelik özet Dijital konuşmalarınızı canlandıracak 10 Konu alternatifi: Slack: Profesyonel takım iletişimi için en iyisi

Discord: Özelleştirilmiş topluluklar oluşturmak için en iyisi

Reddit: Niş tartışmalar için en iyisi

Bluesky: Merkezi olmayan sosyal ağlar için en iyisi

X (eski adıyla Twitter): Küresel tartışmalar ve güncellemeler için en iyisi

Mastodon: Merkezi olmayan gizlilik için en iyisi

Facebook Grupları : Gizli topluluklar için en iyisi

Mattermost: Kurumsal düzeyde takım iletişimi için en iyisi

Circle: Markalı topluluklar oluşturmak için en iyisi

TikTok: Yaratıcı viral içerikler için en iyisi

Bonus araç : ClickUp . ClickUp bir sosyal medya platformu olmasa da, yapılandırılmış, gerçek zamanlı tartışmalara ihtiyaç duyan takımlar ve topluluklar için bir Threads alternatifi olarak fonksiyon görebilir

Yerleşik Sohbet, konu başlıklı yorumlar, görev tabanlı konuşmalar ve uzun form güncellemeler için Belgeler ile ClickUp, Threads'in geçici doğasının aksine iletişimi düzenli ve eyleme geçirilebilir hale getirir

Ayrıca, içerik takvimleri oluşturma, içerik iş akışlarını yönetmek için şablonlar kullanma ve pazarlama yönetiminde takımınızla işbirliği yapma yetenekleriyle bir sosyal medya pazarlama aracı olarak da işlev görür

Konular alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Birçok platform, çevrimiçi topluluklar oluşturmayı ve anlamlı bağlantılar kurmayı amaçlamaktadır. Ancak bu, herkese uyan tek bir senaryo değildir. Her yerde aynı etkileşimi bekleyemezsiniz.

Instagram Konularına alternatif ararken, şunlara dikkat etmelisiniz:

Kullanıcı arayüzü : Temiz ve sezgisel bir arayüz, deneyiminizi olumlu ya da olumsuz yönde etkileyebilir. Doğal ve gezinmesi kolay platformları tercih edin

Topluluk özellikleri : Platform, hedefli topluluklar oluşturmayı destekliyor mu veya ortak ilgi alanları etrafında anlamlı bağlantılar kurmayı teşvik ediyor mu?

İçerik paylaşım seçenekleri : Fotoğraf, video veya hızlı durum güncellemeleri paylaşmayı seviyor olsanız da, platformun bunu mümkün kılan özelliklere sahip olup olmadığını kontrol edin

Kronolojik zaman çizelgeleri : Algoritma müdahalesi olmadan gerçek zamanlı güncellemelerin olduğu günleri özlüyorsanız, bu özelliği sunan platformlara öncelik verin

Gizlilik ve veri politikaları : Platformun verilerinizi nasıl işlediğini ve gizlilik ayarları üzerinde kontrol sahibi olup olmadığınızı değerlendirin

Diğer platformlarla entegrasyon: Bazı platformlar, Instagram veya Facebook gibi halihazırda kullandığınız uygulamalara bağlandığında daha iyi işler

💡Pro İpucu: Hedeflerinize en uygun platformu önceliklendirin. Gerçek zamanlı güncellemeler arıyorsanız, X (eski adıyla Twitter) sizin için doğru seçim olabilir. Takım işbirliği için özel bir alan istiyorsanız, ClickUp Chat gibi kurumsal iletişim araçlarını deneyin.

En İyi 10 Konu Alternatifi

İşte çeşitli kullanım durumları için benzer özelliklere ve bireysel USP'lere sahip en iyi 10 Konu alternatifi.

1. Slack (Profesyonel takım iletişimi için en iyisi)

slack aracılığıyla

Slack, yıllar içinde profesyonel iletişimin eş anlamlısı haline geldi.

Takım işbirliğinden kapalı topluluk meydanları oluşturmaya kadar her şeyi yapabilirsiniz. Platform, mesajlaşma yoluyla grup iletişimini iyileştirmek için oluşturulmuş bir sohbet uygulamasıdır. Ancak, bulması oldukça zor olsa da tüm dosyalarınız için bir depo görevi de görebilir!

Slack'in en iyi özellikleri

Konuşmaları düzenli ve takip etmesi kolay hale getirmek için farklı konular için ayrı kanallar oluşturun

Google Drive, Trello ve 2.600'den fazla diğer işbirliği aracıyla entegre edin

Kolay iletişim için sesli ve video mesajlaşmanın keyfini çıkarın

Slack sınırlamaları

Ücretsiz plan sadece 10 entegrasyona izin verir

Kurumsal planlar büyük kuruluşlar için pahalı olabilir

Slack fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 8,75 $

İş+: Kullanıcı başına aylık 15 $

Enterprise Grid: Özel fiyatlandırma

Slack puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (33.500+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (23.500+ yorum)

📮ClickUp Insight: Profesyonellerin yaklaşık %41'i takım iletişimi için anlık mesajlaşmayı tercih ediyor. Hızlı ve verimli iletişim sağlasa da, mesajlar genellikle birden fazla kanal, konu veya doğrudan mesajlara yayılır ve bu da daha sonra bilgileri bulmayı zorlaştırır. ClickUp Sohbet gibi entegre bir çözümle, sohbet konularınız belirli projelere ve görevlere haritalanır, böylece konuşmalarınız bağlam içinde ve kolayca erişilebilir olur. Genellikle dikkat dağıtan geleneksel sohbet araçlarının aksine, ClickUp tartışmaların eyleme geçirilebilir olmasını sağlar, bağlam değiştirmeyi azaltır ve takımların sadece konuşmak yerine işleri ilerletmelerine yardımcı olur.

2. Discord (Özel topluluklar oluşturmak için en iyisi)

discord aracılığıyla

2015 yılından beri var olmasına rağmen, Discord, genç yetişkinlerin ve öğrencilerin birlikte oyun oynaması sayesinde ancak 2020 yılında ana akım haline geldi.

Sesli, metin ve video sohbet ile bağlantı kurmak, paylaşmak ve işbirliği yapmak için ideal bir yer. Arkadaşlarınızla bir oyun kampanyası koordine ediyor veya bir kitap kulübü düzenliyor olun, Discord grup sohbetlerinize eğlenceli bir dokunuş katabilir.

Discord'un en iyi özellikleri

İlginize göre farklı sunucular oluşturun ve katılın

Farklı erişim ve izin özelleştirme düzeylerine sahip güçlü topluluk denetim araçlarını kullanın

Müzik çalma, konuşmaları yönetme ve bilgi sağlama gibi çeşitli amaçlar için botları entegre edin

Arka plan gürültüsünü azaltmak ve ses kanallarında konuşmaların akışını sorunsuz tutmak için Push-to-Talk'u etkinleştirme gibi Discord hilelerini deneyin

Discord sınırlamaları

Arayüz ilk bakışta biraz karmaşık görünebilir

Doğrudan mesajlar belirli sunucularla sınırlı değildir, bu da profesyonel ve kişisel iletişimi bulanıklaştırabilir

Discord fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Nitro Basic: Kullanıcı başına aylık 2,99 $

Nitro: Kullanıcı başına aylık 9,99 $

Discord derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: 4,7/5 (450+ yorum)

Discord hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Bir topluluk oluşturmak, toplulukla etkileşim kurmak ve aynı zamanda verimli olmak için harika bir uygulama. Sohbetlerde veya ses kanallarında hedef kitlenizle etkileşimi geliştirmek için birçok özellik mevcuttur. Sık güncellemeler nedeniyle kullanılabilirlikteki değişikliklere alışmak biraz zaman alabilir, ancak temel özelliklerin işlevselliği bundan etkilenmez.

Bir topluluk oluşturmak, toplulukla etkileşim kurmak ve aynı zamanda verimli olmak için harika bir uygulama. Sohbetlerde veya ses kanallarında hedef kitlenizle etkileşimi geliştirmek için birçok özellik mevcuttur. Sık güncellemeler nedeniyle kullanılabilirlikteki değişikliklere alışmak biraz zaman alabilir, ancak temel özelliklerin işlevselliği bundan etkilenmez.

🧠Eğlenceli Bilgi: Discord, oyuncular için bir iletişim aracı olarak oluşturuldu. Ancak, zamanla niş topluluklar oluşturmak ve gerçek zamanlı güncellemelerle bağlantıda kalmak için harika bir platform haline geldi.

4. Reddit (Niş tartışmalar için en iyisi)

reddit aracılığıyla

Reddit, her hobinin, sorunun ve popüler olmayan görüşün kendine yer bulduğu internetin vahşi batısıdır. Boşuna internetin ön sayfası olarak adlandırılmıyor!

Yabancılarla ortak ilgi alanlarınız hakkında derinlemesine tartışmalardan, niş memlere göz atıp kahkahalarla gülmeye kadar her şeyi yapabilirsiniz. Bu geniş topluluk ağı (subredditler olarak adlandırılır), astronomiden elektrikli süpürgelere kadar geniş bir konu yelpazesine adanmıştır.

Reddit'in en iyi özellikleri

Oy verme sistemi sayesinde alakalı içerikleri ve en iyi tartışmaları bulun

Uzmanlar, ünlüler ve diğer ilginç kişiliklerle canlı soru-cevap oturumlarına katılın

Değerli katkıları için diğer kullanıcıları ödüllendirin, olumlu etkileşimleri teşvik edin ve katılımı artırın

Reddit sınırlamaları

Moderasyon kalitesi alt redditler arasında büyük farklılıklar gösterebilir ve bu da tutarsız deneyimlere yol açabilir

"Front page" (ön sayfa), Reddit algoritmasından büyük ölçüde etkilenir ve bu da bazen farklı bakış açılarına maruz kalmayı sınırlayabilir

Reddit fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Reddit Premium: 5,99 $/ay

Reddit puanları ve yorumları

G2: 4. 2/5 (50+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Reddit hakkında ne diyor?

Reddit, kullanıcılarının bir topluluğa katılmalarına, içerik yayınlamalarına ve diğer kullanıcılarla tartışmalara katılmalarına olanak tanıyan olağanüstü bir sosyal medya platformudur… Gündelik ve iş amaçlı kullanım için uygun bir platformdur. Reddit'te yayın yapmak, bazı yayınlar hızlı bir şekilde kaldırıldığı için yeni kullanıcılar için biraz zor olabilir. İkincisi, Reddit'te diğer kullanıcıları sık sık taciz eden çok sayıda bot ve spam hesap bulunmaktadır.

Reddit, kullanıcılarının bir topluluğa katılmalarına, içerik yayınlamalarına ve diğer kullanıcılarla tartışmalara katılmalarına olanak tanıyan olağanüstü bir sosyal medya platformudur… Gündelik ve iş amaçlı kullanım için uygun bir platformdur. Reddit'te yayın yapmak, bazı yayınlar hızlı bir şekilde kaldırıldığı için yeni kullanıcılar için biraz zor olabilir. İkincisi, Reddit'te diğer kullanıcıları sık sık taciz eden çok sayıda bot ve spam hesap bulunmaktadır.

Ayrıca okuyun: Pazarlamacılar için En İyi Sosyal Medya AI Araçları

4. Bluesky (Merkezi olmayan sosyal ağlar için en iyisi)

bluesky aracılığıyla

Bluesky, en güçlü Twitter alternatiflerinden biri olarak kabul edilebilir. Topluluk oluşturmaya yönelik merkezi olmayan yaklaşımı sayesinde, Twitter'dan farklı olarak içeriğiniz, akışınız ve çevrimiçi kimliğiniz üzerinde çok daha fazla kontrol sunar.

Bluesky, kullanıcı kontrolü ve açık geliştirmeye odaklanarak bir sosyal medya platformunun ne olabileceğini yeniden tasarlıyor.

Bluesky'nin en iyi özellikleri

Sosyal uygulamalarda şeffaflık ve birlikte çalışabilirlik için AT Protokolünü kullanın

Hesapları özel alan adlarına bağlayarak benzersiz ve doğrulanabilir bir kimlik oluşturun

Tercihlerinizi seçin ve feed'lerinizi oluşturun — burada algoritmik sürprizler yok

Açık etiketleme sistemi ile kendi moderasyon kurallarınızı belirleyin

Bluesky sınırlamaları

Bluesky'nin daha küçük bir kullanıcı tabanı vardır, bu da sınırlı bir bağlantı çevresine yol açar

Nispeten yeni bir yazılım olarak, sunucu kesintileri veya yavaş yükleme süreleri gibi ara sıra teknik sorunlar yaşayabilir

Bluesky fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Bluesky puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

👀Biliyor muydunuz? Bluesky, Jack Dorsey (evet, Twitter'ın kurucu ortağı!) tarafından oluşturuldu. 2019 yılında, sosyal medya için merkeziyetsizleştirme seçeneklerini keşfetmek amacıyla Twitter bünyesinde bir araştırma girişimi olarak başladı.

via X

X (eski adıyla Twitter), dünyanın 280 karakter veya daha azıyla tartıştığı, güldüğü ve bazen öğrendiği yerdir. Bir mikroblog sitesi olarak başlamış olsa da, zamanla gerçek zamanlı bir güncelleme merkezine dönüşmüştür. Son on yılda, dünya etkinlikleri bu platformda gerçekleşmiş ve küresel konuşmalardaki rolünü şekillendirmiştir.

Trend olan konulardan ateşli tartışmalara kadar, X modern dijital dünyada insanların çevrimiçi iletişim ve etkileşim biçimlerini şekillendiriyor.

X en iyi özellik

Küresel etkinlikler ve trend konular hakkında gerçek zamanlı güncellemelerle gelişmelerden haberdar olun

Zaman çizelgelerini kronolojik olarak takip ederek takip ettiğiniz hesaplardan hiçbir şeyi kaçırmayın

Viral içerikler oluşturun ve kolaylıkla ilgi çekici bir topluluk oluşturun

Anlık gerçek zamanlı sesli tartışmalar için canlı video ve ses özelliklerini kullanın

X sınırlamaları

280 karakter sınırı, karmaşık fikirleri aktarmayı zorlaştırabilir

Zaman çizelgesi, bazen alaka düzeyinden çok etkileşimi önceliklendiren bir algoritma tarafından etkilenir

X fiyatlandırma

Sonsuza kadar ücretsiz

Temel Seviye: 3 $/ay

Premium Seviye: 8 $/ay

Premium+ Seviye: 22 $/ay

X derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,3/5 (250+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (1.700+ yorum)

Gerçek kullanıcılar X hakkında ne diyor?

Etkileyicileri belirleme, markaları izleme, pazarları derinlemesine anlama, hashtag'leri izleme, birden fazla kişiyle kolay, hızlı ve doğru bir şekilde iletişim kurma, hızlı yanıt verme ve insanlar ve yerler arasında etkileşim kurma özelliklerini seviyorum. Kötü yanı, çok fazla reklam olması ve sahte haberlerin yayılmasına katkıda bulunması...

Etkileyicileri belirleme, markaları izleme, pazarları derinlemesine anlama, hashtag'leri izleme, birden fazla kişiyle kolay, hızlı ve doğru iletişim kurma, hızlı yanıt verme ve insanlar ve yerler arasında etkileşim kurma özelliklerini seviyorum. Kötü yanı, çok fazla reklam olması ve sahte haberlerin yayılmasına katkıda bulunması...

👀Biliyor muydunuz? X kullanıcılarının %48'i, platformu haber ve güncellemeleri almak için kullandığını söylerken, aynı yüzde eğlence için de erişiyor. Çok yönlülükten bahsedelim!

6. Mastodon (Merkezi olmayan gizlilik için en iyisi)

mastodon aracılığıyla

Mastodon, kullanıcı kontrolünü, gizliliği ve reklamsız bir deneyimi ön planda tutan açık kaynaklı ve merkezi olmayan bir sosyal ağ sitesidir.

Geleneksel sosyal medya platformlarına alternatif arayanların sayısı arttıkça, Mastodon'un topluluk katılımı ve içerik paylaşımına yönelik benzersiz yaklaşımı ilgi görmeye başladı.

Mastodon'un en iyi özellikleri

Faiz ve değerlerinize bağlı olarak, kendi topluluğu, kuralları ve kültürü ile çalışan bağımsız bir sunucu (örnek) seçin

Takip ettiğiniz hesaplardaki gönderileri algoritmik müdahale olmadan kronolojik sırayla görünüm

Rahatsız edici reklamlar olmadan daha temiz bir kullanıcı deneyiminin keyfini çıkarın

Farklı sunucularla etkileşim kurmak ve "fediverse" adı verilen birbirine bağlı bir ağ oluşturmak için "federasyon" özelliğini kullanın

Mastodon sınırlamaları

Kullanıcılar zor bir öğrenme süreciyle karşılaşabilir

Güçlü keşif algoritmalarına sahip diğer platformlara kıyasla yeni insanlar ve içerikler bulmak daha zor olabilir

Mastodon fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Mastodon puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

7. Facebook Grupları (Gizli topluluklar için en iyisi)

facebook üzerinden

Gönderinizi mükemmelleştirmek için saatler harcadınız, ama kimse görecek mi? Facebook akışında anlamsızca kaydırma yapmak, içeriğinizi hızla gömmek ve izleyicilerinizin kaçırmasını kolaylaştırmak anlamına gelir.

Gruplar, benzer düşünen kişilerle bağlantı kurmak ve söylediklerinizi önemseyen samimi ve etkileşimli bir topluluk oluşturmak için özel bir alan sunar.

Facebook Grupları'nın en iyi özellikleri

Üyelere ücretsiz özel erişim için gizli gruplar oluşturun

Grup içinde etkinlikler düzenleyin ve tanıtın, herkesten bahsederek bildirimler gönderin

Grubunuzda canlı yayın yapın, etkileşim kurun ve grup içinde fotoğraf, belge ve videoları kolayca paylaşın

Daha geniş bir kitleye ulaşmak için Facebook'un geniş kullanıcı tabanına erişin

Facebook Grupları sınırlamaları

Doğrudan satış veya premium içerik sunmak, sınırlı para kazanma seçenekleriyle genellikle mümkün değildir

Büyük ölçüde standartlaştırılmış arayüz ve özellikler nedeniyle grup içindeki genel kullanıcı deneyimi üzerinde sınırlı kontrol

Facebook Grupları fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Meta Oluşturucular için Standart ve İş Standardı: 14,99 $/ay

Meta Onaylı Business Plus: 44,99 $/ay

Facebook Grupları puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (650+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Facebook Grupları hakkında ne diyor?

Facebook Grupları, benzer ilgi alanlarına sahip, benzer düşünen kişilerden oluşan küçük veya büyük topluluklara katılmak için mükemmel bir araçtır. Facebook Grupları inanılmaz derecede kolay kullanılır ve katıldığım grupların etkinlikleriyle ilgili düzenli bildirimler gönderir; böylece gönderileri takip edebilirim.

Facebook Grupları, benzer ilgi alanlarına sahip, benzer düşünen kişilerden oluşan küçük veya büyük Facebook topluluklarına katılmak için mükemmel bir yoldur. Facebook Grupları inanılmaz derecede kolay kullanılır ve katıldığım grupların etkinlikleriyle ilgili düzenli bildirimler gönderir; böylece gönderileri takip edebilirim.

8. Mattermost (Kurumsal düzeyde takım iletişimi için en iyisi)

mattermost aracılığıyla

Mattermost, pratik, güvenli ve işlerin halledilmesine odaklanan, gereksiz özelliklerden arındırılmış bir Slack alternatifi gibidir.

Mattermost, gelişmiş işbirliği özellikleri ve daha iyi işlevsellik gerektiren takımlar için mükemmel bir açık kaynak platformdur. Ayrıca güvenli mesajlaşma, dosya paylaşımı, Markdown ve diğer araçlarla entegrasyonlar sunar; iş ve geliştiriciler için idealdir!

Mattermost'un en iyi özellikleri

İş mesajlaşmasını, dosya paylaşımını ve iş akışı otomasyonunu tek bir yerde birleştirin

Takımınızla sesli/görüntülü görüşmeler yapın

Oyun kitapları ve entegrasyonlarla yapılandırılmış iş akışları oluşturun

Uçtan uca şifreleme ve veri kontrolleri gibi özelliklerle güvenlik ve uyumluluğa öncelik verin

Mattermost sınırlamaları

Kendi sunucunuzda barındırmak için özel BT kaynakları gerekir

Ücretsiz sürümde özellikler, depolama ve kullanıcı sayısı sınırlıdır

Mattermost fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 10 $ (yıllık faturalandırılır)

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Mattermost puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (150+ yorum)

9. Circle (Markalı topluluklar oluşturmak için en iyisi)

circle aracılığıyla

Grup sohbet ve iş yönetimi aracınızın bir çocuğu olduğunu hayal edin. İşte Circle budur.

Sonsuz bildirimlerin ve kaybolan konuların kaosundan bıkan oluşturucular, topluluklar ve takımlar için çevrimiçi buluşma noktası. Takımınızla beyin fırtınası yapıyor ya da pizzaya ananas konup konmaması gerektiğini tartışıyor olun, Circle konuşmalarınızı odaklanmış tutar.

En iyi özellikleri daire içine alın

Tartışmaları, etkinlikleri ve kursları tek bir platformda birleştirin

Canlı yayınlara, grup sohbetlerine ve organize tartışmalara erişerek etkileşim kurun

Ücretli üyelikler, kohort tabanlı gruplar ve özel ustalık sınıfları oluşturun

Platformu marka kimliğinize göre özelleştirin

Daire sınırlamaları

Ücretsiz planların olmaması, bu platformun size uygun olup olmadığını değerlendirmeyi zorlaştırabilir

Daire fiyatlandırma

Profesyonel: 89 $/ay

İş: 199 $/ay

Enterprise: 360 $/ay

Artı Markalı Uygulama: Özel fiyatlandırma

Daire derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,8/5 (70+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (35+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Circle hakkında ne diyor?

Kurslar, blog yazısı tarzında içerikler, videolar ve PDF dosyaları ekleyebilmeyi çok seviyorum. Topluluğumun görünümünü özelleştirmek de çok kolay. Platform, üyelerin içeriklerle etkileşime girmesine ve soru göndermesine de olanak tanıyor, bu da gerçekten harika!

Kurslar, blog yazısı tarzında içerikler, videolar ve PDF dosyaları ekleyebilmeyi çok seviyorum. Topluluğumun görünümünü özelleştirmek de çok kolay. Platform, üyelerin içeriklerle etkileşime girmesine ve soru göndermesine de olanak tanıyor, bu da gerçekten harika!

10. TikTok (Yaratıcı viral içerikler için en iyisi)

tikTok aracılığıyla

TikTok, 10 saniyelik bir video ile viral olabileceğiniz veya sabahın 2'sinde hayatınızın seçimlerini sorgulayabileceğiniz, "Neden birinin timsah şeklinde pasta pişirmesini izliyorum?" diye sorabileceğiniz bir yer

Sevseniz de sevmeseniz de, TikTok içerik tüketme ve paylaşma şeklini yeniden tanımladı.

ABD'de yasaklanmasıyla ilgili tartışmalar ara sıra gündeme gelse de, Threads yaratıcı içeriklerin merkezi haline gelmiştir. Farklı türlerde içerik oluşturucular, dans trendleri, hedef kitlelere yönelik topluluklar ve tartışmalı hayat hileleriyle eğlence ve yaratıcılığın mükemmel karışımını yaratmaya katkıda bulunuyor.

Ve evet, büyükanneniz bile trend olabilir — kaosa hoş geldiniz!

TikTok'un en iyi özellikleri

Filtreler, efektler ve müzik ile ilgi çekici videolar oluşturmak için kullanımı kolay araçları kullanın

Kişiselleştirilmiş For You Page (FYP) sayfasını keşfederek ilgi alanlarınıza uygun trend içerikleri keşfedin

Virallikle gelişen, paylaşılan deneyimler duygusu oluşturan trend odaklı bir topluluğa katılın

Duets ve Stitches gibi özelliklerle kullanıcılar tarafından oluşturulan içerikler oluşturun

TikTok sınırlamaları

İçerik doygunluğu, yeni oluşturucuların öne çıkması için bir zorluk haline gelebilir

Başarı, TikTok algoritmasını ne kadar iyi anladığınıza bağlıdır

TikTok fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

TikTok puanları ve yorumları

G2: Yorumlar mevcut değil

Capterra: 4,6/5 (500+ yorum)

ClickUp, sosyal bağlantı için aklınıza gelen ilk isim olmayabilir, ancak işbirliği özellikleri onu Threads'e alternatif olarak güçlü bir rakip haline getiriyor.

İş için her şeyi içeren bir uygulama olarak tasarlanan bu uygulama, yerleşik sohbet, belge ve beyaz tahta özellikleri de sunarak iş takımları, D&D takımları ve aradaki herkesin tek bir yerden etkili bir şekilde iletişim kurup işbirliği yapmasını sağlar.

Sonsuz özelleştirme seçenekleriyle, topluluğunuzla sohbet etmekten çok daha fazlasını yapabilirsiniz.

Tek bir pazarlama takımı olarak hareket edin

ClickUp Pazarlama Proje Yönetimi Yazılımı, basit iletişimin ötesinde araçlar sunarak özellikle sosyal medya ve pazarlama takımları için caziptir.

AI destekli içerik fikirlerinden görev yönetimine ve ilerleme izlemeye kadar, sosyal medya pazarlama takımınızın ihtiyaç duyduğu her şey burada.

ClickUp Sohbet'i deneyin ClickUp Sohbet ile kolay takım iletişimi ve görev yönetimini yönetin

En değerli özelliği mi? ClickUp Sohbet! "Uygun" kanalı aramakla uğraşmadan tüm iletişim fonksiyonlarına erişebilirsiniz. Konuşmalar, ClickUp içinde doğru Alan, Liste ve Görev ile otomatik olarak bağlantılandırılır, böylece bağlam her zaman elinizin altında olur. Bonus: Eyleme geçirilebilir bir göreve dönüştürmeniz gereken bir metin varsa, bunu sohbet içinden tek bir tıklama ile yapabilirsiniz!

ClickUp Sohbet'te AI CatchUps ile tartışma konularını özetleyin

Ayrıca, ClickUp'ın yerel yapay zekası ClickUp Brain'in Sohbet'e entegrasyonu size şunları sağlar:

Uzun konuşmaları özetleyin, böylece sonsuz mesajlar arasında gezinmeden anahtar noktaları hızlıca yakalayabilirsiniz

Yanıtları hızlandırmak ve konuşmaları verimli bir şekilde sürdürmek için yanıtlar önerin

Sohbet içinde son proje ilerlemelerini özetleyerek durum güncellemelerini otomatikleştirin

Daha iyi iletişim için mesajları yeniden yazarak veya düzelterek netliği artırın

Küresel takımlarda dil engellerini aşmak için mesajları gerçek zamanlı olarak çevirin

Görevleriniz ve sohbetiniz bir araya geldiğinde neler yapabileceğinizi anlamak için bu videoyu izleyin!

Peki ya kelimelerin yetmediği durumlarda ne yapacaksınız? ClickUp Beyaz Tahtalar ile fikirlerinizi görselleştirin ve üzerinde işbirliği yapın. Takımdan gelen görsel girdilerle sosyal medya kampanyalarınızı gerçek zamanlı olarak tasarlayın, planlayın ve haritalandırın.

ClickUp Beyaz Tahtalar ile gerçek zamanlı olarak işbirliği yaparak en iyi fikirlerinizi hayata geçirin

Planlarınız için ayrıntılı belgelere ihtiyacınız varsa ne yapabilirsiniz? ClickUp Belgeleri size yardımcı olur. Projenize bir tane ekleyerek, hassas bilgileri korumak için izinleri kontrol ederken belgeleri gerçek zamanlı olarak birlikte oluşturabilir ve düzenleyebilirsiniz.

ClickUp'ın bizim için çözdüğü en önemli sorun pazarlama ve sosyal medya planlamasıydı. Bir süre önce Excel'de planlama yapıp içeriği klasörlerde arşivliyorduk, bu da çok kısa sürede işleri oldukça karmaşık hale getiriyordu. ClickUp ile planlama ve pazarlama (metinler, videolar ve fotoğraflar) işlemlerini tek bir yerden kolayca yapabiliyorum!

ClickUp'ın bizim için çözdüğü en önemli sorun pazarlama ve sosyal medya planlamasıydı. Bir süre önce Excel'de planlama yapıp içeriği klasörlerde arşivliyorduk, bu da çok kısa sürede işleri oldukça karmaşık hale getiriyordu. ClickUp ile planlama ve pazarlama (metinler, videolar ve fotoğraflar) işlemlerini tek bir yerden kolayca yapabiliyorum!

Çalışma alanınızı özelleştirin ve otomatikleştirin

Konular'dan farklı olarak, ClickUp verimliliğinizi ve organizasyonunuzu geliştirmek için tasarlanmış bir dizi gelişmiş araç sunar. Görev yönetimi özellikleri, büyük projeleri yönetilebilir, izlenebilir görevlere bölmenize, sorumlulukları atamanıza, son tarihler belirlemenize ve gerçek zamanlı ilerlemeye göre rotayı zahmetsizce ayarlamanıza olanak tanır.

ClickUp Otomasyonları, tekrarlayan görevleri ortadan kaldırarak her hafta saatler kazandıran bir çözümdür. Eğer-o zaman ifadeleri kullanarak özel tetikleyiciler ayarlayın ve durum güncellemelerinin kendiliğinden yazılmasını, takım üyelerinin kritik değişikliklerden otomatik olarak haberdar edilmesini ve görevlerin iş akışlarında sorunsuz bir şekilde ilerlemesini izleyin. Otomatik iş atamadan acil taleplerin önceliklendirilmesine kadar, ClickUp Otomasyonları projelerin sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağlarken siz de gerçekten önemli olan şeylere odaklanabilirsiniz.

ClickUp Otomasyonları ile tekrarlayan görevleri otomatik olarak gerçekleştirin ve zamandan tasarruf edin

Kendi sosyal medya platformunuzu oluşturun

Topluluk oluşturmak, sadece iletişimden ibaret değildir. Aynı zamanda sağlam bir strateji oluşturmakla da ilgilidir.

Ancak, sosyal medya yönetimi için bütün bir yazılım kurmak çok iş gerektirir. Bir sosyal medya içerik şablonu size yardımcı olabilir mi? Elbette olabilir!

ClickUp Sosyal Medya Şablonu, içerik beyin fırtınasından oluşturma, planlama ve analize kadar ihtiyacınız olan her şeyi tek bir yerde birleştirerek sosyal medya varlığınızı başlatmanızı daha kolay (ve daha hızlı!) hale getirir.

ClickUp Takvim Görünümü ile tüm takım görevlerinizi takip edin

Daha gelişmiş bir şey mi istiyorsunuz? ClickUp Sosyal Medya Gelişmiş Şablonu, kapsamlı yönetim için Liste Görünümü, Kanban tarzı Pano Görünümü ve daha fazlasını içeren 15'ten fazla Özel Durum ve beş Özel Görünüm içerir.

ClickUp Özel Durumları ile görev ilerlemesini kolayca takip edin

Toplulukları çekmek için özel bir şablona mı ihtiyacınız var? ClickUp Topluluk Yönetimi Şablonu, başarıyı planlamanıza, stratejiler oluşturmanıza, izlemenize ve ölçmenize yardımcı olarak topluluğunuzun aktif ve bağlantılı kalmasını sağlar.

ClickUp'a geçerek şunları yapabilirsiniz:

Sonuç olarak, ClickUp, sosyal medya varlıklarını ve işbirliğini artırmak isteyen takımlar için vazgeçilmezdir. Sosyal medya operasyonlarınızın akışını sorunsuz bir şekilde sürdürmenizi sağlar!

Ayrıca okuyun: Ücretsiz Sosyal Medya Takvim Şablonları

ClickUp ile Verimli İletişimin İğnesini Konu Yapın

Profesyonel işbirliği, niş tartışmalar veya yaratıcı viralite arıyorsanız, dikkate alabileceğiniz birçok platform var. Ancak, ClickUp, nihai sosyal medya proje yönetimi çözümü olarak öne çıkıyor.

Sosyal medya asla uyumaz. Kolay işbirliği, görev yönetimi ve otomatikleştirilmiş iş akışları gibi kapsamlı özelliklere sahip ClickUp da öyle. Ayrıca, tüm WIP fikirlerinizi, yayınlanmaya hazır içeriklerinizi, anahtar metriklerinizi ve önemli güncellemeleri tek bir yerde birleştirir.

Böylece, araç yorgunluğunu dert etmeden etkili stratejiler oluşturabilir, ilerlemeyi izleyebilir ve sosyal medya hedeflerinize ulaşabilirsiniz. Kulağa hoş geliyor mu? Şimdi ücretsiz bir ClickUp hesabı açın!