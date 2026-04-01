Verimliliği Artırmak İçin 25'ten Fazla En İyi Gemini AI Komutu

Erik Brynjolfsson ve Stanford Üniversitesi ile MIT'den meslektaşları, büyük bir kurumsal şirketteki 5.000 müşteri desteği temsilcisiyle büyüleyici bir deney gerçekleştirdi.

Verimlilik açısından fark olup olmadığını görmek için AI kullanmayan temsilcileri, AI araçlarını kullananlarla karşılaştırdılar. Ve tahmin edin ne oldu?

AI kullanan temsilciler saat başına %13,8 daha fazla sorguyu işledi

İş kalitesi, başarıyla çözülen sorunlar açısından %1,3 oranında hafifçe arttı

Daha da ilginç olanı, müşteriler, temsilcilerin AI kullanıp kullanmadığını anlayamadı!

AI aynı zamanda bir dengeleyici görevi de gördü; daha az deneyimli temsilcilerin daha iyi performans göstermesine yardımcı oldu ve yeni işe alınanların öğrenme eğrilerini hızlandırdı. AI araçlarını ustaca kullanmak, verimliliği açıkça artırabilir ve karmaşık görevleri basitleştirebilir.

, bu kılavuzu verimlilik için AI kullanma konusunda bir hızlandırılmış kurs olarak düşünün — en iyi Gemini komutlarından, deneyebileceğiniz güçlü alternatif araçlara kadar her şeyi kapsıyor — bunlar, gerekli bağlamı zaten içerdikleri için uzun ve zahmetli komutlar gerektirmiyor. 🧠

Gemini AI'yı anlamak

Gemini aracılığıyla

Gemini, iki büyük sürümde önemli gelişmeler kaydeden Google'ın en gelişmiş yapay zeka modeli ailesidir. İlk Gemini 1.0 (Aralık 2023) temeli oluştururken, Gemini 2.0 (Aralık 2024) daha aktif yapay zeka yeteneklerine doğru bir dönüşümü işaret etti.

Gemini'nin temel evrimi

Gemini, ilk multimodal anlayışından çok daha gelişmiş yeteneklere doğru önemli ölçüde evrim geçirdi. Gemini 1.0, metin, kod, ses, görüntü ve video gibi çeşitli modaliteleri işlemeye odaklanırken, Gemini 2.0 otonom eylem ve karar vermeyi ön plana çıkararak genel zekasını geliştiriyor.

Bu gelişmelere rağmen Gemini, üç kademeli model yapısını koruyor: en güçlü performans için Ultra, dengeli bir yaklaşım için Pro ve mobil optimizasyon için Nano.

👀 Biliyor muydunuz? "Yapay Zeka" terimi, 1956 yılında Dartmouth Konferansı'nda ortaya çıktı.

Google için Gemini'deki dikkat çekici yeni özellikler

Gemini’nin kapsamlı araştırma özelliği, karmaşık konuları keşfetmenize ve ayrıntılı raporlar hazırlamanıza olanak tanır. AI asistanı, Project Astra ile diyalog, araç kullanımı ve hafıza özelliklerini geliştirmiştir.

Bir de Project Mariner var; bu araç, tarayıcı tabanlı bir AI ajanı aracılığıyla web içeriğiyle sorunsuz bir şekilde etkileşim kurmanıza olanak tanır. Geliştiriciler için Jules, ş akışlarını kolaylaştırmak üzere GitHub ile entegre olan, AI destekli bir kodlama asistanı olarak oyunun kurallarını değiştiren bir araçtır.

Gemini’nin oyun entegrasyonu, gerçek zamanlı etkileşimleri analiz eden, anlayan ve destekleyen yapay zeka ajanları sunarak oyun deneyimini bir üst seviyeye taşıyor.

Kullanıcılar için pratik uygulamalar

Gemini, ister mobil cihazda ister web'de olun, çeşitli araçlar, uygulamalar ve hizmetler arasında kullanıcı isteklerini sorunsuz bir şekilde yönetmek üzere tasarlanmıştır.

Optimize edilmiş sohbet özelliklerine sahip Gemini uygulaması (eski adıyla Bard) üzerinden bu özelliğe erişebilirsiniz. Daha bağlantılı bir deneyim için Arama, Haritalar ve Lens dahil olmak üzere Google Çalışma Alanı ile sorunsuz bir şekilde entegre olur.

Gemini'nin özelliklerini Pixel cihazlar aracılığıyla mobil olarak kullanabilirsiniz. Daha gelişmiş erişim için, geliştiriciler Google AI Studio ve Vertex AI üzerinden Gemini for Google'ı kullanabilir. Aynı zamanda, işler belirli ihtiyaçlara uyacak özelleştirme seçeneklerine sahip, özel kurumsal çözümlerden yararlanabilir.

Farklı Kullanım Durumları için En İyi Gemini AI Komutları

Gemini'den en doğru yanıtları almak için komutlarınızda net ve ayrıntılı olun. Kod veya içerik oluşturuyorsanız, talimatlarınızda spesifik ve alakalı anahtar kelimeler ile yeterli bağlam olduğundan emin olun.

Hata veya yanılsamaları önlemek için, uzun talimatları ayrı komutlara bölün.

İşte işe koyulmanız için 25'ten fazla en iyi Gemini komutu!

1. Blog yazısı fikirleri için beyin fırtınası yapın

İçerik fikirleri üreterek yazar tıkanıklığını aşın.

Komut: “[Hedef kitle] için ilginç ve ilgi çekici olan [konu] ile ilgili 10 blog yazısı fikri verin.”

Gemini aracılığıyla

2. Ürün açıklamaları yazın

Pazarlama ve satış amaçlı etkileyici ürün açıklamaları oluşturun.

Yönerge: “[Ürün adı] için [anahtar özellik 1] ve [anahtar özellik 2]'yi öne çıkaran üç adet kısa ve ikna edici ürün açıklaması yazın.”

Gemini aracılığıyla

3. Sosyal medya başlıkları oluşturun

Dijital varlığınızı geliştirmek için ilginç ve ilgi çekici sosyal medya başlıkları yazın.

Öneri: “[Ürün/hizmet] lansmanı için [anahtar fayda] odaklı ve ilgili hashtag'leri kullanarak beş yaratıcı sosyal medya başlığı taslağı hazırlayın.”

Gemini aracılığıyla

4. Mevcut içeriği yeniden yazın

Geri bildirimlere ve takım önerilerine göre mevcut içeriği iyileştirin.

Komut: “Bu makaleyi/metni [link] [belirli bir platform] (ör. LinkedIn, Twitter) için daha özlü ve ikna edici bir üslupla yeniden yazın.”

Gemini aracılığıyla

5. Uzun içerikler yazın

Gemini'ye ayrıntılı talimatlar verin ve dakikalar içinde bir blog yazısı elde edin.

Yazma konusu: “[Hedef kitle]’yi hedefleyerek, [konu] hakkında 500 kelimeden az, ilgi çekici bir blog yazısı yazın.”

Gemini aracılığıyla

6. Başlıklar oluşturun

İçerikinizin ihtiyaçlarını belirleyin ve akılda kalıcı, dikkat çekici başlıklar bulun.

Komut: “[konu] hakkında bir makale için 10 adet benzersiz ve dikkat çekici başlık seçeneği oluşturun.”

Gemini aracılığıyla

7. E-posta konu satırlarını yazın

Açılma olasılığı yüksek e-posta konu satırları oluşturun.

Öneri: “[ürün/hizmet]’i tanıtan bir pazarlama kampanyası için beş ilgi çekici e-posta konu başlığı oluşturun.”

Ge m ini aracılığıyla

8. Soru-cevap içeriği oluşturun

Web siteniz veya müşteri desteği materyalleriniz için faydalı SSS bölümleri oluşturun.

Yönlendirme: “Müşterilerin [ürün/hizmet] hakkında sorabileceği beş yaygın soru oluşturun ve kısa ve bilgilendirici cevaplar verin. ”

Gemini aracılığıyla

9. Web sitenizi tamamlayın

Marka mesajınızı etkili bir şekilde aktaran, dikkat çekici bir web sitesi metni oluşturun.

Yönlendirme: “[Anahtar değerleri ve misyonu] vurgulayan, [işletme] için kısa ve bilgilendirici bir “Hakkımızda” sayfa yazın.”

Gemini aracılığıyla

10. Hedef kitlenizin ilgisini çekin

Google Gemini ile yaratıcılığınızı konuşturun ve benzersiz CTA'lar yazın.

Yönlendirme: “[Hedef kitleye] yönelik [konu] hakkında [içerik türü] için üç güçlü eylem çağrısı oluşturun.”

Gemini aracılığıyla

11. Proje takvimlerini planlayın

Google Gemini ile son teslim tarihlerine uyun ve dağınık programlardan kaçının.

Yönlendirme: “[proje adı] için [sayı] adet anahtar dönüm noktası ve son teslim tarihi içeren bir proje zaman çizelgesi oluşturun.”

Gemini aracılığıyla

12. İletişim ve işbirliği

Takımınıza verimli toplantılar vaat edin ve bir daha hiçbir toplantıya geç kalmayın!

Yönlendirme: “Yeni çalışanlar için [görev] ile ilgili kısa ve öz bir talimat seti yazın.”

Gemini aracılığıyla

13. Garip durumları ortadan kaldırın

Gemini for Google'ın yaratıcı fikirleriyle takım bağlarını güçlendirin ve toplantı dinamiklerini iyileştirin.

Komut: “[Görev] için [departman adı] takımına yönelik 10 yaratıcı etkinlik yazın.”

Gemini aracılığıyla

14. İş fikirleri için beyin fırtınası yapın

Girişimci düşünceye zemin hazırlayın ve başarı için yeni fırsatlar belirleyin.

Komut: “[sektör/ilgi alanı] ile ilgili 10 potansiyel iş fikri liste oluşturun.”

Gemini aracılığıyla

15. Özel müşterilerle iletişimi geliştirin

Mükemmel ve empatik yanıtlarla müşteri hizmetleri etkileşimlerini iyileştirin ve daha güçlü müşteri ilişkileri kurun.

Komut: “[Müşteri Adı]'na [sipariş numarası] ile ilgili bir müşteri hizmetleri yanıtı taslağı hazırlayın. [sorun] için özür dileyin ve onlara [sorunu çözmek için ne yaptığınızı açıklayın] yaptığımızı bildirin. [ses tonu talimatları]'nı koruyun.”

Gemini aracılığıyla

16. İşyerindeki sorunları çözün

Takımınızı işbirliğine dayalı problem çözmeye dahil edin.

Yönlendirme: “[Takımımız/departmanımızdaki] [sorun] için beş olası çözümden oluşan bir liste oluşturun.”

Gemini aracılığıyla

17. Takımlar arasında uyum sağlayın

Gemini'nin yaratıcı çözümleriyle işyerindeki sıkıntıyı ortadan kaldırın ve takım moralini artırın.

Yönlendirme: “[Bölüm/takım] içinde [sorun]'u iyileştirmek için beş yaratıcı çözüm bulun.”

Gemini aracılığıyla

18. İş süreçlerini iyileştirin

Engelleri belirleyin, düzenli kalın ve günlük uygulamaların yanı sıra uzun vadeli iş süreçlerini de standartlaştırın.

Yönlendirme: “[Görev] için tutarlılığı sağlamak ve hataları en aza indirmek amacıyla bir kontrol listesi hazırlayın.”

Gemini aracılığıyla

19. Çalışanların gelişimini destekleyin

Değerli öğrenme kaynaklarını belirleyin ve bunlara erişin. Gemini'ye, alanınızda veya ilgi alanınızda doğru materyallerin güncellenmiş bir listesini getirmesini söyleyin.

Yapılandırıcı: “[Becerim]'i geliştirmeme yardımcı olabilecek beş kaynak (kitap, makale, podcast) içeren bir liste oluşturun.”

Gemini aracılığıyla

20. Senaryolar yazın

Yaratıcı hikaye fikirleri geliştirin ve farklı film türlerini deneyin.

Yazma konusu: “[Film türü] için [sahne türü] üzerine kısa bir senaryo yazın.”

Gemini aracılığıyla

21. Karakterler oluşturun

Kurgusal dünyalarınız için zengin ve etkileyici karakterler yaratın. İstediğiniz kadar derinlemesine gidebilir, onlara güçlü kişilikler, benzersiz fiziksel özellikler ve ilginç hikayeler veya tuhaflıklar kazandırabilirsiniz.

Komut: “[roman türü/tanımı] için beş benzersiz karakter adı ve arka plan hikayesi oluşturun.”

Gemini aracılığıyla

22. Şarkı sözleri yazın

Şarkı yazımında yardım alın ve farklı müzik tarzlarını keşfedin.

🧠Eğlenceli Bilgi: Google için Gemini'nin yanı sıra, herkesin hızlı bir şekilde şarkı oluşturmasına olanak tanıyan AIVA ve Boomy gibi araçlar da bulunmaktadır. AIVA, müzik bestelemekle popüler olsa da, uygun şarkı sözleri de önerebilir. Boomy ise kullanıcıların tercih ettiği tür ve stilde hem müzik hem de şarkı sözleri üretir.

Komut: “[Sanatçı] tarzında [tema] hakkında bir şarkı sözü yazın.”

Gemini aracılığıyla

23. Bir ilham panosu oluşturun

Milyarlarca veri noktası üzerinde eğitilmiş AI'nın zevkinden yararlanarak tasarım konseptlerinizi görselleştirin ve geliştirin.

Yönlendirme: “[Renk paleti/stil] odaklı bir [tasarım proje] için bir mood board oluşturun.”

Gemini aracılığıyla

24. Şiir yazın

Şiirin sadece insan ifadesiyle sınırlı olduğunu kim söylüyor? AI ile farklı şiirsel stilleri ve yaratıcı ifade biçimlerini keşfedebilirsiniz (ancak çıktının kalitesi insan şiiriyle kıyaslanamayabilir ve AI genellikle ön tanımlı bir kafiye şemasına bağlı kalabilir).

Komut: “[Şair] tarzında [konu] hakkında kısa bir şiir yazın.”

Gemini aracılığıyla

25. Kısa hikayeler yazın

Yazma blokunu aşın ve kısa hikayeler yazmaya başlayın.

Yazma konusu: “[Tema] hakkında bir kısa öykü için beş benzersiz öykü fikri üretin.”

Gemini aracılığıyla

26. Reklam metni oluşturun

Hedef kitlenizin ilgisini çeken, etkileyici reklam metinleri yazın. Klişeleşmiş AI ifadeleri ve gereksiz uzun cümleleri ayıklamak için bunları düzeltmeniz ve iyileştirmeniz gerekebileceğini unutmayın.

Yönlendirme: “[Hedef Kitle]’yi hedefleyen [Ürün/Hizmet] için [Sayı] adet ilgi çekici reklam metni seçeneği yazın. [Ana Faydası/Benzersiz Satış Önerisi]’ne odaklanın.”

Gemini aracılığıyla

27. Bilgileri çevirin

Dil engeli olmadan bilgilere ve kaynaklara erişin. Uluslararası iş, seyahat, eğitim, kişisel gelişim ve toplumsal kalkınma alanlarında çeviriler için Gemini'yi kullanmak faydalı olabilir.

Komut: “Bu metni [metin] [dil]'e çevir.”

Gemini aracılığıyla

28. Bir soru sorun

AI'ya nasıl soru soracağınızı merak eden bir kullanıcıysanız, sorunuzu örnekteki gibi bir komut satırına yazın.

İpucu: “[Konuya odaklı bir cevap almak için belirli bir soru formüle edin. ]”

Örnek: “ Nasıl bir prompt mühendisi olunur ?”

Gemini aracılığıyla

29. Kod yazın

Gemini AI, talimatlarınıza göre kod parçacıkları, fonksiyonlar, programlar ve hatta uygulamalar oluşturabilir.

Yönlendirme: “[konu] için [dil] kodunu yazın.”

Gemini aracılığıyla

30. Makaleler oluşturun

Gemini AI'dan istediğiniz makale türüyle ilgili ayrıntıları girin ve makalenin yazılmasını izleyin. Bizden, düşünce zinciri komut konsepti için bir tane oluşturmasını istedik!

Yazma konusu: “[Konu] hakkında [kelime sınırı] içinde bir deneme yazın. [Belirli ve ilgili anahtar kelimeleri] eklemeyi unutmayın.”

Örnek: “700 kelimeyi geçmeyecek şekilde ‘Düşünce Zinciri’ komutları hakkında bir makale yazın. Büyük dil modeli ve düşünce zinciri komutları gibi ilgili anahtar kelimeleri eklemeyi unutmayın.”

Gemini aracılığıyla

🧠 Eğlenceli Bilgi: Google, dil işleme ile muhakemeyi birleştiren yeteneklerinin ikiliğini sembolize etmek için gelişmiş AI modeline "Gemini" adını verdi. Bu, uygulamalar arasında esnekliği korurken son derece güvenilir ve verimli içgörüler sağlamak olan Gemini AI sisteminin daha geniş hedeflerini yansıtıyor. Bu isim aynı zamanda, uyum yeteneğini ve kullanıcı deneyimini iyileştirmek için farklı teknolojilerin birleşimini temsil eden İkizler takımyıldızındaki ikilik fikrinden de esinleniyor.

Komutları ustaca kullanmak neden bu kadar önemli?

Google Gemini AI'yı kullanmayı öğrenmek için komut yazma sanatını anlamanız gerekir. Komutlar, AI modelinden aldığınız yanıtın kalitesini etkiler.

Komut, belirli bir yanıt üretmesi için dil modeline sağladığınız girdi veya talimattır. Bir sorgu veya başlangıç noktası görevi görür ve AI'ya beklenen çıktı türü konusunda rehberlik eder. Komutu soru, ifade veya örnek şeklinde sorabilirsiniz. Ayrıca, komutların kalitesi ve netliği, AI'nın yanıtını önemli ölçüde şekillendirir.

Bir Reddit kullanıcısı, bir AI modeliyle etkileşiminiz için komut tasarımının neden önemli olduğunu açıklıyor:

AI, talimatları takip etmekte ve örnekleri taklit etmekte çok iyidir. Dolayısıyla, komutlarınız ve örnekleriniz ne kadar spesifik ve kapsamlı olursa, sonuç da hedeflerinize o kadar yakın olur. Örneğin, “bir hikaye yaz” ile “JRR Tolkien tarzında, ancak elfler, cüceler, insanlar ve hobbitler yerine aşağıdaki türleri içeren epik bir yüksek fantezi romanı yaz” arasında fark vardır.

AI, talimatları takip etmekte ve örnekleri taklit etmekte çok iyidir. Dolayısıyla, komutlarınız ve örnekleriniz ne kadar spesifik ve kapsamlı olursa, sonuç da hedeflerinize o kadar yakın olur. Örneğin, “bir hikaye yaz” ile “JRR Tolkien tarzında, ancak elfler, cüceler, insanlar ve hobbitler yerine aşağıdaki türleri içeren epik bir yüksek fantezi romanı yaz” arasında fark vardır.

Bir komutun anahtar özellikleri

İşte iyi yapılandırılmış bir komutun temel özellikleri:

Giriş sorgusu : Gemini için bilgi veya komutu girin. Örnek: “Gemini'yi kullanmak için beş temel en iyi uygulamayı yazın.”

Bağlam sağlayın : Modele rehberlik etmek için arka plan bilgisi veya belirli ayrıntılar sunun. Örnek: “Bu paragrafı 100 kelimeyle özetleyin.”

Spesifik olun: İstenen yanıt biçimini, stilini veya üslubunu açıklayın. Örnek: “Çoklu görev hakkında ilgi çekici ve konuşma tarzında bir blog yazısı yazın.”

Özelleştirin: Belirli sonuçlar elde etmek için komutları uyarlayın ve farklı kullanım durumları için çok yönlü hale getirin. Örnek: “Aşağıda ek dosya olarak bulunan metni bir üniversite öğrencisi için ince ayarlayın ve mevcut sürüm hakkında olumlu ve olumsuz geri bildirimde bulunun.”

AI komutlarını kullanmanın faydaları

AI komut şablonlarını kullanmak veya kendi şablonlarınızı oluşturmak, Gemini deneyiminizi önemli ölçüde geliştirebilir. İşte nasıl:

Etkili komutlar oluşturun ve alakalı, yüksek kaliteli sonuçlar elde edin

zamandan tasarruf edin İyi yapılandırılmış Gemini AI sanat komutları ve net talimatlarla

Yaratıcılığı harekete geçirin ; yeni fikirler, olay örgüleri ve kavramlar için ilham veren ipuçlarını kullanın

Çeşitli ihtiyaçlara göre uyarlanmış bilgilendirici, yüksek kaliteli komutlarla farklı görevlerin üstesinden gelin

Farklı konuları ve bakış açılarını keşfederken komut yazma becerilerinizi geliştirin

Yazma blokunu aşın; AI'nın fikir üretmesine ve olasılıkları keşfetmesine izin verin

Şimdi bu komutlarla Gemini'yi nasıl işimize yarar hale getirebileceğimize bir bakalım!

Gemini Kullanımının Sınırlamaları

Gemini, birçok fonksiyonu yerine getirmek için yararlı bir araçtır. Ancak, ona körü körüne güvenmeden önce, bu AI modelinin şu eksikliklerine dikkat edin:

Gemini Advanced (ücretli sürüm) veri güvenliği vaat ederken, ücretsiz sürümünde uçtan uca şifreleme özelliği bulunmuyor

AI modeli, bilgileri yanlış algılayabilir ve doğrulama gerektirebilecek yanıtlar üretebilir

Gemini'ye yapılacakları çok net bir şekilde anlatan komutlar yazmadığınız sürece, yanıtlar amacınıza hizmet etmeyecektir

Gemini'den doğru yanıtlar almak için karmaşık görevleri birkaç ayrı komuta ayırmanız gerekir; bu süreç zaman alıcı olabilir

Aracın sınırlı özelleştirme özellikleri, kullanıcıların kendi özel ihtiyaçlarına göre aracı uyarlama imkânını sunmuyor

Gemini entegrasyonları Google Çalışma Alanı ile sınırlıdır

G2'deki bir Google Gemini AI kullanıcısı şöyle diyor:

Gemini'nin çıktılarının ardındaki mantık belirsiz olabilir, bu da doğruluğu doğrulamayı ve olası önyargıları azaltmayı zorlaştırabilir. Bu belirsizlik, özellikle hassas bilgileri işleyen kullanıcılar için rahatsız edici olabilir.

Gemini'nin çıktılarının ardındaki mantık belirsiz olabilir, bu da doğruluğu doğrulamayı ve olası önyargıları azaltmayı zorlaştırabilir. Bu belirsizlik, özellikle hassas bilgileri işleyen kullanıcılar için rahatsız edici olabilir.

Keşfedilecek Gemini Alternatifleri

Neden Gemini'nin AI araçlarının sınırlamalarıyla uğraşasınız ki? Dünyanın en eksiksiz ve bağlamsal iş AI'sı olan ClickUp Brain'den yararlanın.

ClickUp Brain, iş için her şeyi içeren uygulama olan ClickUp içinde tüm görevlerinizi, belgelerinizi ve takım bilgilerinizi birbirine bağlar. Artık tüm projelerinizi tek bir platformda yönetebilirsiniz; birden fazla uygulama arasında geçiş yapmanıza gerek yok. En iyi yanı ne mi? ClickUp, sadece Google Çalışma Alanı ile uyumlu değildir. Her gün kullandığınız 1000'den fazla uygulama ile entegre edin.

ClickUp Brain, Gemini'nin bazı sınırlamalarını şu şekilde ortadan kaldırıyor:

Veri güvenliği önlemleri

Gemini'nin ücretsiz sürümünde uçtan uca şifreleme bulunmazken, ClickUp Brain, gizli ve iş açısından hassas bilgileri Çalışma Alanınızın güvenli sınırları içinde tutarak veri gizliliğini sağlar. Bu, hassas iş verilerinin güvende kalmasını garanti eder.

Hatasız çıktılar

Google Gemini AI, verileri yanlış yorumlayabilir veya hatalı bilgiler üretebilirken, ClickUp Brain çalışma alanınızdan bağlam açısından doğru verileri alır. Yanıtları doğrulanmış iç bilgilere dayandırarak, yanıltıcı sonuçlar üretme olasılığını en aza indirir.

Komut vermenin kolaylığı

Etkili yanıtlar için son derece ayrıntılı ve kesin komutlar gerektiren Gemini'den farklı olarak, ClickUp Brain sezgisel bir arayüz ve projelerinizin bağlamı içinde genel sorguları anlayan konuşma tabanlı bir yapay zeka özelliği sunar. Bu, aşırı karmaşık komut mühendisliğine olan ihtiyacı ortadan kaldırır.

AI'nın yayılmasının sonu

Çoğu takım, yazma, özetleme, arama veya planlama için birbirinden bağımsız AI araçları arasında gidip gelerek saatlerini boşa harcıyor. Masaüstü AI yardımcınız ClickUp Brain MAX, görevlerinizin, belgelerinizin ve takımınızın bulunduğu aynı çalışma alanı içinde ChatGPT, Claude, Gemini ve daha fazlası gibi birden fazla AI modeline erişim sağlayarak bu dağınıklığa son verir. Bu, her AI eyleminin başından itibaren doğru bağlama sahip olduğu anlamına gelir; böylece sekmeler arasında geçiş yapmak için daha az zaman harcarsınız ve işinizi halletmek için daha fazla zaman kazanırsınız.

Bağlam odaklı, ses öncelikli verimlilik

Sesinizi yeni verimlilik hızlandırıcınız olarak görün. ClickUp Brain MAX'teki Talk to Text ile, görevleri atamak, fikirlerinizi kaydetmek veya belgeler hazırlamak için doğal bir şekilde konuşabilirsiniz — yazmaktan 4 kat daha hızlı — ve Brain MAX, ClickUp ve diğer araçlardaki projelerinizi, takımınızı ve dosyalarınızı bildiği için tüm bağlamı koruyabilirsiniz. U

Gemini'nin bağımsız sesli arayüzünden farklı olarak, bu, sizin iş ortamınıza sıkı sıkıya bağlı, sesle kontrol edilen bir verimlilik çözümüdür.

Karmaşık görevlerin yönetimi

Gemini ile karmaşık görevleri birden fazla komuta ayırmak zaman alıcı olabilir. ClickUp Brain, tek bir Çalışma Alanı içinde entegre çözümler sunarak bu ş akışlarını birleştirir ve kullanıcıların birden fazla komut arasında gidip gelmeden çok adımlı süreçleri yönetmelerini sağlar.

ClickUp Super Agents ile bu iş bir adım daha ileri gider. Her adımı manuel olarak yönlendirmek yerine, sizin adınıza çok adımlı ş akışlarını yürütmek üzere ajanları yapılandırabilirsiniz. Ajanlar, bağlamı yorumlayabilir, görevleri parçalara ayırabilir ve sürekli girdi olmadan Çalışma Alanınızda eylemde bulunabilir.

Ş Akışları geliştikçe, temsilciler ilerlemeyi izlemeye ve her adımın ilerlemesini sağlamaya devam eder, böylece tekrar tekrar komut verme ihtiyacını azaltır.

Özelleştirme ve esneklik

Gemini'deki sınırlı özel özelleştirme seçenekleri, belirli kullanım durumlarına uyum sağlama yeteneğini kısıtlamaktadır. Buna karşılık, ClickUp Brain'in ölçeklenebilirliği ve kapsamlı entegrasyon yetenekleri, kullanıcıların AI araçlarını kendi rollerine ve sektörlerine tam olarak uyarlayabilmelerini sağlayarak, onu daha çok yönlü bir verimlilik çözümü haline getirir.

ClickUp Brain, Gemini ile karşılaşabileceğiniz sorunları çözmenin yanı sıra, ClickUp Çalışma Alanı ile entegre olma ve tüm bilgileri özümseme yeteneği sayesinde diğer birçok görev için de faydalıdır.

İşte size yapabilecekleri:

AI Proje Yöneticisi : İlerleme raporları ve takım güncellemeleri gibi rutin görevleri otomasyonla otomatikleştirerek stratejik girişimlere odaklanmanızı sağlar

AI Writer : İletişimi ve dokümantasyonu geliştirerek, belirli rolünüze özel yüksek kaliteli içerik oluşturmanıza yardımcı olur

Daha iyi işbirliği : Merkezi bir bilgi kaynağı sağlayarak takımlar arası uyumu kolaylaştırır

Ölçeklenebilirlik : İçerik oluşturmadan veri analizine kadar çeşitli iş türlerini destekler; bu sayede farklı mesleki ihtiyaçlara uyarlanabilir ve kuruluşunuz büyüdükçe ölçeklenebilir

Özetleme: İhtiyaçlarınıza göre bilgileri özetlemek ve anahtar noktaları vurgulamak için belirli bir toplantı veya konu dizisini inceler

Bu, verimliliğimizi kesinlikle kolaylaştırdı ve bunun büyük bir kısmı, ClickUp'ın sunduğu tüm farklı entegrasyonlar ve ClickApps'lere borçluyuz. Hayatımızı kolaylaştıran ve elimizdeki gerçek projelere odaklanmamızı sağlayan otomasyonlar, hem bizim hem de tüm şirket için gerçekten faydalı.

Bu, verimliliğimizi kesinlikle kolaylaştırdı ve bunun büyük bir kısmı, ClickUp'ın sunduğu tüm farklı entegrasyonlar ve ClickApps'lere borçluyuz. Hayatımızı kolaylaştıran ve elimizdeki gerçek projelere odaklanmamızı sağlayan otomasyonlar, hem bizim hem de tüm şirket için gerçekten faydalı.

ClickUp ile Verimliliği Artırın

Google Gemini gibi araçlar değerli özellikler sunsa da, ClickUp Brain yaygın sınırlamaları ortadan kaldırması ve benzersiz özelleştirme seçenekleriyle öne çıkıyor.

Gemini, göreve özel istekler için Google Workspace ile sorunsuz bir şekilde entegre olabilir, ancak ClickUp yalnızca Google'a değil, aynı zamanda çok çeşitli diğer araçlara da bağlanabilir. Ayrıca, ClickUp Brain bilgileri bağımsız olarak analiz edebilir ve karmaşık komutlar olmadan yanıtlar verebilir.

