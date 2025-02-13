Fonksiyonel Test ile Fonksiyonel Olmayan Test Arasındaki Fark

Her QA uzmanı, sıkı teslim tarihlerinin ve karmaşık özelliklerin yarattığı baskıyı bilir. Hataları giderdiniz ve uygulama sorunsuz çalışıyor, ancak soru hala aynı: gerçek dünyada da aynı performansı gösterecek mi?

Kullanıcı sayısında ani bir artış uygulamanızın çökmesine neden olursa ne olur? Ya da yeni ve şık özelliğiniz kullanıcıları memnun etmek yerine kafalarını karıştırırsa? İşte bu, fonksiyonel test ile fonksiyonel olmayan test arasındaki farktır

İşlevsel testler, kodunuzun olması gerektiği gibi çalıştığından emin olur. İşlevsel olmayan testler mi? Bunlar, performansı, güvenliği ve kullanıcı deneyimini, yani üretimde yazılımın başarısını veya başarısızlığını belirleyen unsurları test eder.

Fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan testlerin ayrıntılarını ve her ikisinin test sürecinizi nasıl iyileştirebileceğini keşfedelim.

⏰ 60 saniyelik özet Kısaca, fonksiyonel test ile fonksiyonel olmayan test arasındaki farklar şunlardır: Parametre Fonksiyonel test Fonksiyonel olmayan testler Odak Yazılımın belirli işlevlerini ve özelliklerini doğrular Performans, kullanılabilirlik, güvenlik ve diğer kalite özelliklerini değerlendirir Amaç Yazılımın amaçlanan eylemleri doğru bir şekilde gerçekleştirmesini sağlar Yazılımın istenen performans ve kullanıcı deneyimi standartlarını karşıladığından emin olun Kapsam Genellikle tek başına bireysel fonksiyonları veya özellikleri test eder Farklı koşulları nasıl işlediği dahil olmak üzere genel sistem davranışını test eder Test türü Birim testi, entegrasyon testi ve sistem testi içerir Yük testi, performans testi, stres testi ve güvenlik testi dahil Yürütme Genellikle işlevsel olmayan testlerden önce gerçekleştirilir. Yazılımın genel performansını iyileştirmek için fonksiyonel testlerden sonra gerçekleştirilir Gereksinim Müşteriler tarafından sağlanan belirli fonksiyonel gereksinimlere göre Hız, ölçeklenebilirlik ve güvenilirlik gibi işlevsel olmayan gereksinimlere dayalı Çıktı doğrulama Belirli fonksiyonların beklenen sonuçları verip vermediğini kontrol edin Yazılımın çeşitli koşullar altında performans ve güvenilirliğini sürdürme yeteneğini ölçer Manuel testlerin uygulanabilirliği Önceden tanımlanmış test senaryoları kullanarak manuel olarak daha kolay gerçekleştirin Etkili testler için genellikle özel araçlar ve ortamlar gerekir İş için her şeyi içeren bir uygulama olan ClickUp, tüm test ihtiyaçlarınızı karşılar. Şimdi ücretsiz deneyin!

Fonksiyonel Test Nedir?

Fonksiyonel test, bir yazılım uygulamasının her bir fonksiyonunun gereksinim spesifikasyonunda tanımlandığı şekilde çalıştığını ve tüm fonksiyonel gereksinimleri karşıladığını garanti eder. Bu süreç, iç kodu analiz etmeden girdilere ve beklenen sonuçlara odaklanan kara kutu test yöntemlerine dayanır.

Test uzmanları test verilerini sağlar, kullanıcı eylemlerini simüle eder ve test sonuçlarının beklenen davranışla eşleşip eşleşmediğini doğrular.

Fonksiyonel testler, çevik testlere önemli ölçüde katkıda bulunur ve ne test edildiğini belirler.

Bir kullanıcı oturum açabilir, sepetine ürün ekleyebilir ve sorunsuz bir şekilde ödeme yapabilirse, bu bir başarıdır. Bazı yaygın örnekler şunlardır: Giriş bilgilerini test etme

Alışveriş sepeti fonksiyonunun doğrulanması

Ödeme ağ geçitlerinin tüm cihazlarda çalıştığından emin olun

Form gönderilerini ve e-posta bildirimlerini kontrol etme

Fonksiyonel testlerin faydaları ve kapsamı

Fonksiyonel testlerin bazı anahtar avantajları şunlardır:

Yazılım işlevselliğinin doğrulanması: Yazılım sisteminin beklendiği gibi çalıştığından emin olur ve her bir özelliğin kullanıcılara amaçlanan işlevselliği sağladığını doğrular

Kullanıcı deneyimini geliştirme: Kullanıcı girişleri, gezinme menüleri ve giriş formları gibi özellikleri test ederek, son kullanıcıların sistemle karışıklık yaşamadan etkileşim kurmasını sağlayan kullanıcı dostu bir deneyim sunar

Hataların erken tespiti: Kullanıcı etkileşimleri ve sistem davranışlarının kapsamlı bir şekilde test edilmesi sayesinde, fonksiyonel testler geliştirme sürecinin erken aşamalarında sorunları tespit edip belgelendirerek daha sonra pahalı düzeltmelerin yapılmasını önler

İş mantığı doğrulama desteği: Uygulamanın iş akışlarının amaçlanan iş gereksinimleriyle uyumlu olduğunu onaylayarak çeşitli girdiler için tutarlı sonuçlar sağlar

👀 Biliyor muydunuz? Test otomasyonu, manuel testlerin yerini tamamen almaz. Manuel yöntemlerle birlikte kullanıldığında en etkili sonuçları verir. Otomasyon, testleri hızlandırır ve belirli kusurları yakalar, ancak keşifsel testler gibi görevler için gerekli olan insan içgörüsünün yerini alamaz.

Fonksiyonel test türleri

Fonksiyonel testler, yazılım işlevselliğinin belirli bir yönüne odaklanan farklı test türlerine ayrılabilir.

1. Birim testi

Birim testi, bir yazılım uygulamasının tek tek bileşenlerini veya birimlerini izole etmeyi içerir. Fonksiyonlar veya yöntemler gibi her birimin beklendiği gibi çalıştığını doğrulamayı amaçlar.

Örneğin, bir hesap makinesi uygulamasında, birim testleri toplama ve çıkarma fonksiyonlarının doğru sonuçlar verdiğini doğrulayabilir. Bu yöntem, kapsamlı bir kod analizi sağlamak için genellikle diğer yazılım test türleriyle birlikte kullanılır.

2. Entegrasyon testi

Entegrasyon testi, farklı modüllerin birbirleriyle ne kadar iyi çalıştığını değerlendirir. Örneğin, bir alışveriş sepeti uygulamasındaki ödeme ağ geçidinin envanter sistemiyle sorunsuz bir şekilde entegre olup olmadığını test eder. Bu adım, API'ler ve birbirine bağlı sistemler için çok önemlidir ve bileşenler arasında sorunsuz iletişim sağlar.

3. Sistem testi

Sistem testi, yazılımınız için tam bir sağlık kontrolü gibidir. Yazılım sisteminin tamamının performans ve güvenlik testi gibi tanımlanmış fonksiyonel gereksinimleri karşıladığını doğrular. Test senaryosu şablonlarını kullanmak, bu kapsamlı test aşamasını basitleştirerek, dağıtımdan önce her şeyin çalıştığından emin olmanıza yardımcı olabilir.

4. Kabul testi

Kabul testi, yazılımın kullanıcı beklentileri ve iş gereksinimleriyle uyumlu olmasını sağlar. Anahtar bir bölüm, kullanıcı kabul testi (UAT) olup, gerçek kullanıcılar sistemi üretim benzeri bir ortamda doğrular. Bu son kontrol, uygulamanızın kullanıma hazır olduğunu ve müşteri ihtiyaçlarını karşıladığını garanti eder.

Bu aşama, genellikle kullanıcı memnuniyetini veya iş sonuçlarını etkileyebilecek kalan sorunları belirlemeye yardımcı olur ve üretime sorunsuz bir geçiş sağlar. Hata izleme yazılımı kullanmak, başarılı bir UAT için çok faydalı olabilir.

Fonksiyonel Olmayan Test Nedir?

İşlevsel olmayan testler, bir yazılım uygulamasının performans, kullanılabilirlik ve güvenlik gibi işlevsel olmayan tüm yönlerini değerlendirerek sistemin gerçek dünya koşullarında ne kadar iyi çalıştığını belirler.

Fonksiyonel testler uzaktan kumanda düğmelerinin çalıştığını garanti ederken, fonksiyonel olmayan testler uzaktan kumandanın düşmeye, loş ışıkta kullanıma veya gecikme olmadan çalışmaya dayanıklı olup olmadığını kontrol eder.

Örneğin, uygulamanız bir flash satış sırasında binlerce eşzamanlı kullanıcıyı idare edebilir mi? Yoksa baskı altında çökecek mi? Hassas verileri siber saldırılar gibi potansiyel güvenlik testi tehditlerinden koruyor mu? Bunlar, işlevsel olmayan testlerin cevaplamayı amaçladığı türden sorulardır.

İşlevsel olmayan testlerin faydaları ve kapsamı

İşlevsel olmayan testler, bir uygulamanın kullanıcıların hız, güvenilirlik ve güvenlik beklentilerini karşılayıp karşılamadığını değerlendirir. Ayrıca, aşağıdakiler gibi birçok önemli avantaj da sunar:

Geliştirilmiş kullanıcı deneyimi: Performans, kullanılabilirlik ve güvenlik gibi unsurları değerlendiren işlevsel olmayan testler, yazılımın duyarlı ve kullanımı kolay olmasını sağlayarak kullanıcı memnuniyetini artırır

Azaltılmış risk: Yazılımın kullanıma sunulmadan önce potansiyel darboğazları, güvenlik açıklarını veya kararlılık sorunlarını belirlemeye yardımcı olarak, lansman sonrası arızaların riskini azaltır

Gelişmiş performans ve güvenilirlik: İşlevsel olmayan testler, yazılımın en yüksek yükleri kaldırabildiğini, arızalardan kurtulabildiğini ve çeşitli koşullar altında kararlı kalabildiğini garanti eder, böylece daha güvenilir bir ürün elde edilir

Uyum ve standartlara bağlılık: İşlevsel olmayan testler, yazılımın sağlık ve finans gibi sektörler için kritik öneme sahip yasal gereklilikler ve uyum kuralları gibi endüstri standartlarını karşıladığından emin olur

İşlevsel olmayan test türleri

İşlevsel olmayan testler, yazılımın belirli kalite özelliklerini doğrulamak için tasarlanmış çeşitli türleri kapsar. En yaygın türlerden bazılarına göz atalım:

1. Performans testi

Performans testi, bir uygulamanın farklı yük koşulları altında ne kadar iyi yanıt verdiğini değerlendirir. Gecikme ve sunucu yanıt süresini belirlemeye yardımcı olarak, yazılımın kullanıcı isteklerini verimli bir şekilde işleyebilmesini sağlar.

Örneğin, değişen ağ koşulları altında sayfa yükleme hızlarını veya yanıt sürelerini ölçmek, sistemin gerçek dünyadaki kullanıcı taleplerini karşılama hazırlığını sağlamaya yardımcı olur.

2. Yük testi

Yük testi, belirli bir kullanıcı veya işlem sayısı gibi beklenen yük koşulları altında yazılımın davranışını ölçer. Uygulamanın normal kullanım sırasında yanıt vermeye devam etmesini sağlar.

Yeni bir e-ticaret platformu, tarama, sepete öğe ekleme ve performans düşüşü olmadan satın alma işlemlerini gerçekleştirebildiğini doğrulamak için 1.000 eşzamanlı kullanıcıyla test edilebilir.

3. Stres testi

Stres testi, sistemi normal kapasitesinin ötesine zorlayarak kırılma noktalarını ve olası arızaları belirler. Kullanıcı etkinliğinde veya veri girişinde ani artış gibi aşırı koşullar altında sistemin nasıl davrandığını değerlendirerek, veri kaybı olmadan sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlar.

Bir video akış platformu, büyük bir etkinlik sırasında ani izleyici artışını nasıl yönettiğini belirlemek için stres testine tabi tutulabilir.

4. Kullanılabilirlik testi

Kullanılabilirlik testi, kullanıcı arayüzüne ve deneyimine odaklanır ve yazılımın son kullanıcılar için kolay gezinilebilir ve sezgisel olmasını sağlar. Bu test, potansiyel karışıklık veya hayal kırıklığı alanlarını belirlemek için yazılımla etkileşime giren gerçek kullanıcıları içerir.

Örneğin, Shopify takımı , satıcı profillerinin işe alım kararları için tüm ilgili bilgileri sağladığından emin olmak için Experts Marketplace'i araştırdı . Görüşmeler ve testlerden elde edilen bilgiler, satıcıların önceden açık ve özlü ayrıntılara ihtiyaç duyduğunu ortaya çıkardı. Shopify, testlerden sonra profilleri optimize ederek kullanıcı güvenini artırdı ve katılım oranlarını yükseltti.

5. Ölçeklenebilirlik testi

Ölçeklenebilirlik testi, yazılımın kullanıcı yükü veya veri hacmindeki değişikliklere göre ölçeklendirilebilme yeteneğini değerlendirir. Bu, sistemin performans düşüşü olmadan büyüyebilmesini sağlar.

Bulut tabanlı bir uygulama için ölçeklenebilirlik testi, kullanıcı trafiği arttıkça uygulamanın yanıt verebilirliğini korumak için sunucu gibi kaynakların eklenmesini içerebilir.

6. Güvenlik testi

Güvenlik testleri, potansiyel güvenlik açıklarını belirler ve yazılımı yetkisiz erişim ve veri ihlallerine karşı korur. Bu tür testler, istismar edilebilecek zayıflıkları belirlemek için penetrasyon testleri ve kod incelemelerini içerebilir.

Örneğin, bir çevrimiçi bankacılık sistemini test etmek, SQL enjeksiyon saldırıları veya zayıf kimlik doğrulama mekanizmaları gibi güvenlik açıklarını kontrol etmeyi içerebilir.

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Fonksiyonel ve Fonksiyonel Olmayan Testler Arasındaki Anahtar Farklar

Hem fonksiyonel hem de fonksiyonel olmayan testler, yüksek kaliteli bir yazılım ürünü sunmak için gereklidir.

Fonksiyonel testler temel işlevlerin beklendiği gibi çalıştığını garanti ederken, fonksiyonel olmayan testler performans, güvenlik ve kullanılabilirlik gibi unsurları doğrular ve yazılımınızın gerçek dünya koşullarında verimli bir şekilde çalıştığından emin olur.

İkisi arasındaki anahtar farklara bakalım:

Parametre Fonksiyonel test İşlevsel olmayan testler Odak Yazılımın belirli işlevlerini ve özelliklerini doğrular Performans, kullanılabilirlik, güvenlik ve diğer kalite özelliklerini değerlendirir Amaç Yazılımın amaçlanan eylemleri doğru bir şekilde gerçekleştirmesini sağlar Yazılımın istenen performans ve kullanıcı deneyimi standartlarını karşıladığından emin olun Kapsam Genellikle tek başına bireysel fonksiyonları veya özellikleri test eder Farklı koşulları nasıl işlediği dahil olmak üzere genel sistem davranışını test eder Test türü Birim testi, entegrasyon testi ve sistem testi dahildir Yük testi, performans testi, stres testi ve güvenlik testi dahildir Yürütme Genellikle işlevsel olmayan testlerden önce gerçekleştirilir. Yazılımın genel performansını iyileştirmek için fonksiyonel testlerden sonra gerçekleştirilir Gereksinim Müşteriler tarafından sağlanan belirli fonksiyonel gereksinimlere göre Hız, ölçeklenebilirlik ve güvenilirlik gibi işlevsel olmayan gereksinimlere dayalı Çıktı doğrulama Belirli fonksiyonların beklenen sonuçları verip vermediğini kontrol edin Yazılımın çeşitli koşullar altında performans ve güvenilirliğini sürdürme yeteneğini ölçer Manuel testlerin uygulanabilirliği Önceden tanımlanmış test senaryoları kullanarak manuel olarak daha kolay gerçekleştirin Etkili testler için genellikle özel araçlar ve ortamlar gerekir

👀 Biliyor muydunuz? Bütçenizin %10'undan azını test otomasyonuna harcarsanız, rakiplerinizin önemli ölçüde gerisinde kalırsınız.

Doğru Agile test araçlarını seçmek, uygulama kalitesini ve güvenilirliğini sağlamak için çok önemlidir. Aşağıda, fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan testler için popüler araçlara hızlı bir genel bakış bulunmaktadır.

Fonksiyonel test araçları, yazılımın gereksinimlere göre çalıştığını doğrulamaya yardımcı olur ve özelliklerinin doğru şekilde çalıştığından emin olur. İşte bazı popüler fonksiyonel test araçları:

Selenium: Birden fazla tarayıcı ve işletim sisteminde web uygulaması testlerini otomatikleştirmek için kullanılan açık kaynaklı bir araçtır. Java ve Python gibi dillerde gelişmiş komut dosyası oluşturmayı destekler, bu da onu karmaşık web testleri için popüler bir seçim haline getirir

TestComplete: Bu GUI test aracı, otomatik web, mobil ve masaüstü uygulama testlerini destekler. Komut dosyası oluşturma yetenekleri sunar ve CI/CD boru hatlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olur, bu da onu UI testleri için ideal hale getirir

Sauce Labs: Gerçek cihaz özellikleriyle tarayıcılar ve cihazlar arası testleri destekleyen bulut tabanlı bir platform. Uçtan uca testler için yaygın olarak kullanılır ve popüler işbirliği araçlarıyla iyi entegre olur

Leapwork: Takımların görsel akış şemaları kullanarak testler oluşturmasına olanak tanıyan, kod gerektirmeyen bir otomasyon platformu. Web ve masaüstü uygulamalarının test edilmesi için, özellikle programlama uzmanlığı sınırlı takımlar için uygundur

Appium: Yerel, hibrit ve web mobil uygulamalarda testleri otomatikleştirmek için açık kaynaklı bir çerçeve. Çapraz platform testlerini destekler ve daha geniş kapsama alanı için bulut hizmetleriyle entegre olur

İşlevsel olmayan test araçları, bir uygulamanın farklı koşullar altında performansını, ölçeklenebilirliğini ve güvenilirliğini değerlendirir. İşte popüler işlevsel olmayan test araçlarından bazıları:

Meter: Yük ve performans testi için açık kaynaklı bir araç. Değişen iş yükleri altında bir uygulamanın güvenilirliğini ve yanıt verebilirliğini analiz etmeye yardımcı olur

LoadRunner: Darboğazları belirlemek ve uygulama ölçeklenebilirliğini değerlendirmek için yoğun kullanıcı yüklerini simüle eden sağlam bir performans test aracı

NeoLoad: Agile ve DevOps ortamları için ideal olan NeoLoad, API'ler ve uygulamalar için yük testlerini otomatikleştirir ve CI/CD araçlarıyla entegre olur

Loadster: Bu yük testi aracı, web uygulamaları ve API'lerin ölçeklenebilirliğini değerlendirmek ve performansını optimize etmek için gerçek dünya trafik modellerini simüle eder

Professional: Büyük ölçekli senaryolar için tasarlanmış, uygulama dayanıklılığını ve yanıt sürelerini iyileştirmek için eyleme geçirilebilir içgörüler sunan çok yönlü bir yük testi aracı WebLoadProfessional: Büyük ölçekli senaryolar için tasarlanmış, uygulama dayanıklılığını ve yanıt sürelerini iyileştirmek için eyleme geçirilebilir içgörüler sunan çok yönlü bir yük testi aracı

ClickUp, test projelerinin yönetiminde nasıl yardımcı olur?

Bir yazılım test projesinde, görevler arasında dengede kalmak, tabak çevirmek gibidir; tek bir yanlış hareket, her şeyin çökmesine neden olur! İşte ClickUp burada yardımcı olur.

İdeal iş akışınızı tasarlamak için ClickUp'ın Çevik Proje Yönetimi Yazılımını kullanın.

Konsept aşamasından lansmana kadar tüm ürün yaşam döngüsünü yönetin ve takım işbirliğini geliştiren, geçişleri basitleştiren ve tek bir merkezi konumda kolay bilgi paylaşımını sağlayan uyarlanabilir ürün iş akışları oluşturun.

ClickUp'ın test projelerinin yönetiminde nasıl yardımcı olabileceğine daha yakından bakalım.

🚀 ClickUp'ı kullanarak test görevlerini düzenleyin ve atayın

ClickUp Görevleri ile görevler oluşturabilir, düzenleyebilir ve takım üyelerine atayabilir, test sürecinin her aşamasında netlik ve hesap verebilirlik sağlayabilirsiniz.

Kritik sorunları önceliklendirip çözerek ClickUp Görevleri ile yazılım test projelerini sorunsuz bir şekilde yönetin

Özel Durumları kullanarak "Yapılacak"dan "Test Edildi"ye kadar ilerlemeyi izleyin ve renk kodlu seviyelerle görevlere öncelik vererek kritik sorunlara önce odaklanın. Özel Alanları kullanarak test senaryosu bağlantıları veya hata kimlikleri gibi önemli ayrıntıları ekleyin ve ilgili görevleri birbirine bağlayarak bağımlılıkları görselleştirin ve darboğazları önleyin.

Birden fazla listeye görev eklemek, işlevler arası ş akışlarını yönetmenize ve hiçbir ayrıntının gözden kaçmamasını sağlamanıza olanak tanır.

💡 Pro İpucu: ClickUp'ın Chrome Uzantısı, kullanıcıların doğrudan tarayıcılarından görevler oluşturmasına olanak tanır. Bir web sayfasındaki metni vurgulayarak hızlı bir şekilde yeni bir görev oluşturabilir veya ClickUp'ta mevcut bir listeye ekleyebilirsiniz. Bu tarayıcı otomasyon aracı, kolay başvuru için web sayfalarını, görüntüleri ve bağlantıları doğrudan ClickUp görevlerine kaydetmenize de olanak tanır.

🚀 ClickUp Gösterge Panelleri ile performans ölçütlerini izleyin

ClickUp Gösterge Panelleri, yazılım geliştirme KPI'larınız hakkında gerçek zamanlı içgörüler sağlar.

ClickUp Gösterge Panelleri, test faaliyetlerinizin ilerlemesini kuşbakışı görünümünde sunar

Özelleştirilebilir görünümleri kullanarak sprint hızı, test kapsamı ve birikmiş iş durumu gibi kritik metrikleri izleyin. Yol haritalarını yönetmek için Gantt grafikleri, riskleri ve darboğazları belirlemek için iş yükü görünümleri ve faturalandırılabilir işler için Zaman Takibi gibi özelliklerle QA ekibiniz görevleri kolayca önceliklendirebilir ve performansı optimize edebilir.

🚀 ClickUp Otomasyonları ile tekrarlayan görevleri otomatikleştirin

ClickUp Otomasyonları, yinelenen görevleri basitleştirir ve sağlam ürün lansmanlarına odaklanmanızı sağlar. Test senaryoları için veri girişi, regresyon testleri çalıştırma, cihazlar arasında tutarlı UI öğelerini doğrulama ve veri doğrulamayı zahmetsizce gerçekleştirme gibi görevleri yerine getirmek için kullanabilirsiniz.

ClickUp Otomasyonlarını kullanarak görevleri otomatik olarak atayın, yorumlar yayınlayın, durumları değiştirin, listeleri taşıyın ve daha fazlasını yapın

100'den fazla önceden oluşturulmuş şablonla ClickUp, görev durumlarını güncelleme, görevleri atama, takım üyelerini bilgilendirme ve proje devrelerini yönetme gibi yaygın iş akışlarını otomatikleştirmenize olanak tanır.

Dinamik atanan kişiler, takım rollerindeki değişikliklere otomatik olarak uyum sağlayarak esneklik sağlarken, HubSpot, GitHub ve Twilio gibi popüler araçlarla entegrasyonlar dış süreçleri kolaylaştırır.

🚀Özel Alanları kullanarak belirli test parametrelerini izleyin

ClickUp Özel Alanlar, hata ciddiyeti, test türü, yeniden üretme adımları ve daha fazlası gibi anahtar test parametrelerini izlemek için iş akışınızı özelleştirmenize olanak tanır. Farklı hata türlerini izlemek için özel açılır menüler oluşturabilir, ciddiyet derecelendirmeleri için sayısal alanlar ekleyebilir ve hatta hata çözüm süresi gibi metrikleri hesaplamak için gelişmiş formüller kullanabilirsiniz.

Yazılım test projenizin yönetimini geliştirmek için oluşturabileceğiniz bazı Özel Alanlar şunlardır:

Hata ayrıntılarını izleyin: Bir hatanın önem derecesini, sorun türünü ve hızlı çözüm için tekrarlama adımlarını belirtmek için alanlar ekleyin

Test ilerlemesini izleyin: Hata yaşam döngüsünün aşamalarını tanımlamak için "İnceleniyor", "Çözüldü" veya "Yeniden Test Edilmesi Gerekiyor" gibi özel durumlar kullanın

Raporlamayı kolaylaştırın: Çözülmemiş sorunlardan test uzmanlarının verimliliğine kadar test akışınız hakkında içgörüler elde etmek için özel raporları sıralayın, filtreleyin ve oluşturun

Gelişmiş hesaplamalar: Ortalama test yürütme süresi veya hata yoğunluğu gibi değerleri doğrudan görevler içinde hesaplayarak karmaşık metrikleri basitleştirin

Tarayıcı uyumluluk testi için LambdaTest veya PractiTest gibi araçları entegre ederek test senaryolarını yönetebilir ve test verilerini ClickUp ile senkronize edebilirsiniz. Bu entegrasyonlar, testleri doğrudan gerçekleştirmenize ve sonuçları ClickUp'ta kaydetmenize olanak tanır.

👀 Biliyor muydunuz? Meslektaşlarınızın %50'sinden fazlasının 10'dan fazla test uzmanı bulunan QA takımları var (ama bu onların daha çevik olduğu anlamına mı geliyor?)

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ClickUp, test senaryolarını yönetmek, sorunları raporlamak ve kusurları izlemek için kurulum yapmanıza yardımcı olan bir dizi fonksiyonel spesifikasyon şablonu ve hata raporlama şablonu içerir.

ClickUp Test Yönetimi Şablonu, test senaryolarını yönetmek, ilerlemeyi izlemek ve projeler genelinde kaliteyi sağlamak için hepsi bir arada bir çözümdür. Bu şablon, test senaryolarını, vakalarını ve çalıştırmalarını destekleyerek, güvenilir yazılım sunmaya odaklanan geliştirme ekipleri için vazgeçilmez bir araçtır.

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İster manuel testler ister otomatik araçların entegrasyonu olsun, bu şablon size şunları sağlar:

"İlerleme" ve "İncelemeye Hazır" gibi özel durumları kullanarak test senaryolarını planlayın ve yönetin

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Hataları ciddiyet ve iş gereksinimlerine göre sınıflandırın ve önceliklendirin

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ClickUp Test Raporu Şablonu, ayrıntılı ve eyleme geçirilebilir test raporları oluşturmayı kolaylaştırır. Ayrıca, ClickUp Test Senaryosu Şablonunu kullanarak birim, entegrasyon ve sistem testlerini düzenleyebilir ve yürütebilirsiniz. Her iki şablon da manuel testleri destekler ve işlevsel özelliklerle uyumu sağlayarak iş gereksinimlerini ve kullanıcı beklentilerini karşılamanıza yardımcı olur.

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Tüm projelerinizi ve müşterilerinizi yönetmek için gerçekten kullanışlı bir araç olduğunu düşünüyorum. ExpressTech'te farklı takımlarımız var, bu nedenle kimin hangi görevlerde çalıştığını ve size bugün hangi görevlerin atandığını bilmek çok zaman ve zahmetten tasarruf sağlıyor. Ayrıca, projenizin şu anda hangi aşamada olduğunu (geliştirme, test, inceleme vb.) ayarlayabilirsiniz.

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Testler, yazılım geliştirme sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır.

Birim testlerinden regresyon testlerine ve yük testlerine kadar her iki test yöntemi de, yazılımdaki güvenlik açıklarını belirlemek ve kullanıcı dostu bir sistem sunmak için çok önemlidir.

ClickUp'ın Yazılım Takımı Proje Yönetimi, test uzmanlarının ihtiyaçlarına göre iş akışları tasarlayarak her görevin belgelenmesini, önceliklendirilmesini ve gerçek zamanlı olarak izlenmesini sağlar.

Test senaryolarını yönetmekten test sonuçlarını izlemeye, kullanıcı kabul testlerini koordine etmekten sorunsuz entegrasyon testleri sağlamaya kadar, ClickUp her şeyi sunar.

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