2025'te Keşfedilecek En İyi 10 Streamlit Alternatifi

Streamlit, Python komut dosyalarını etkileşimli web uygulamalarına dönüştüren açık kaynaklı bir uygulama oluşturma platformudur. Hızlı prototip oluşturma, hızlı veri analizi ve makine öğrenimi (ML) modeli demoları oluşturmak için harika işler çıkarır.

Streamlit, kullanımı basit ve kolay olsa da, büyük veri kümeleriyle ölçeklenebilir uygulamalar oluşturmak için gerekli özelliklerden yoksundur. Ayrıca, Streamlit'in katı düzenleri, temel stil seçenekleri, sınırlı özelleştirme ve performans sorunları, zengin özelliklere sahip uygulamalar oluşturmayı zorlaştırır.

İşte karmaşık uygulamaları kolayca oluşturmanıza yardımcı olacak en iyi Streamlit alternatifleri. Bu alternatifler daha fazla esneklik ve gerçek zamanlı işbirliği sunar.

⏰ 60 saniyelik özet Etkileşimli web sitesi uygulamaları oluşturmanıza yardımcı olacak en iyi Streamlit alternatifleri: Dash by Plotly: Veri bilimi projelerinde prototip geliştirme için en iyisi Gradio: Makine öğrenimi uygulama demoları oluşturmak için en iyisi Panel: Python'da etkileşimli gösterge panelleri oluşturmak için en iyisi Anvil: Gelişmiş uygulama özelleştirmeleri için en iyisi Shiny for Python: Web uygulamaları için prototip oluşturmak için en iyisi Deepnote: Kod üzerinde gerçek zamanlı işbirliği için en iyisi Mercury Framework: Jupyter Notebook kullanıcıları için en iyisi Taipy: Veri görselleştirme için en iyisi Datalore: AI kod yardımı için en iyisi PixelFree Studio: Figma kullanıcıları için en iyisi Kod gerektirmeyen etkileşimli veri görselleştirme için ClickUp'ı deneyin. Önemli geliştirme metriklerini izlemek için bileşenler, grafikler ve çizelgeler, ilerleme çubukları, tablolar vb. sağlar.

Streamlit alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

En iyi Streamlit alternatiflerine geçmeden önce, veri görselleştirme aracınızı seçerken dikkat etmeniz gereken birkaç özellik var.

📌 Bileşen özelleştirme: Temel girdilerin ötesinde çeşitli etkileşimli öğelerle özel gösterge panelleri oluşturmanıza olanak tanıyan araçları seçin. Etkileşimli görselleştirmeleri desteklediklerinden ve stil bileşenleri ve temalar sunduklarından emin olun

📌 Büyük veri kümesi işleme: Aracın büyük veya akışlı veri kümelerini ne kadar iyi işlediğini kontrol edin. Web uygulamaları oluştururken artan uygulama gereksinimlerini karşılayabilmeleri için artımlı verileri destekleyen araçları seçin

📌 Ş Akışı entegrasyonu: Mevcut teknoloji yığınınızla uyumlu araçları seçin. CI/CD boru hattı entegrasyonu, test çerçeveleri, kütüphaneler, akış şeması oluşturucular ve diğer MLOps ve DevOps araçlarını desteklediklerinden emin olun

📌 Veri kaynağı bağlantısı: Yerel veritabanı konektörleri ve API entegrasyon yeteneklerine sahip araçları tercih edin. Bu, süreçleri zahmetsizce kolaylaştırmanıza yardımcı olacaktır. Ayrıca, aracın farklı dosya biçimlerini destekleyip desteklemediğini ve veri güncellemelerini gerçek zamanlı olarak senkronize edip etmediğini kontrol edin

En İyi 10 Streamlit Alternatifi

1. Dash by Plotly (Veri bilimi projelerinde prototip geliştirme için en iyisi)

via Dash by Plotly

Streamlit gibi Dash by Plotly de etkileşimli web tabanlı uygulamalar ve gösterge panelleri oluşturmak için açık kaynaklı bir platformdur. Veri bilimcileri için Python tabanlı bir çerçeve olup, verileri gerçek zamanlı olarak görselleştirmeyi ve güncellemeyi kolaylaştırır.

Ancak Dash, Streamlit'ten daha hızlıdır ve üretim sınıfı uygulamalar için kurumsal dağıtım seçenekleri sunar. Ayrıca, birden fazla entegrasyona sahiptir. Örneğin, Plotly ve Pandas dahil olmak üzere Python veri bilimi yığınlarıyla entegre olarak daha yüksek etkileşim düzeylerine sahip özel gösterge panelleri oluşturmanıza yardımcı olur. Ayrıca, Google E-Tablolar'ı Dash ile entegre ederek Dash uygulaması içinde bir Google E-Tablolar gösterge paneli oluşturabilir ve Google E-Tablolar verilerindeki değişikliklere göre güncelleyebilirsiniz.

Dash'in en iyi özellikleri

Jupyter-dash kütüphanesini kullanarak Jupyter Notebook ile gösterge panelleri çalıştırın

Dash Tasarım Kiti'ni kullanarak çekici düzenler oluşturun

Temel ve gelişmiş geri aramalarla uygulamanızın belirli bölümlerini güncelleyin

Dash sınırlamaları

Yazılımın öğrenme eğrisi oldukça diktir. Daha büyük uygulamalar oluşturmak için bileşenleri, görünümleri, geri aramaları, HTML'yi vb. anlamanız gerekir

HTML olmadan düzen kısıtlayıcıdır. Bu nedenle, istenen web uygulaması görünümünü oluşturmak zor olabilir

Dash fiyatlandırması

Ücretsiz, açık kaynaklı yazılım

Dash by Plotly puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (30+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Kullanıcılar Dash by Plotly hakkında ne diyor?

Dash'in kullanıcı dostu olmasını çok seviyorum! Kullanımını öğrenmek ve etkileşimli web uygulamaları oluşturmaya başlamak çok kolay. Python üzerine kurulmuş olması, sahip olduğum tüm Python becerilerini kullanabileceğim anlamına geliyor, bu da büyük bir artı. Görselleştirmeler birinci sınıf ve verileri gerçek zamanlı olarak güncellemek sihir gibi. Ancak Dash'i kullanmaktan keyif alsam da, düzenin bazen biraz kısıtlayıcı olabileceğini düşünüyorum. Web uygulamalarım için tam olarak istediğim görünümü elde etmek her zaman kolay olmuyor, özellikle de çok özel bir tasarım hedeflediğimde. Ayrıca, uygulamalar daha karmaşık hale gelmeye başladığında performans düşebilir ve bu biraz sinir bozucu olabilir.

Dash'in kullanıcı dostu olmasını gerçekten çok seviyorum! Kullanımını öğrenmek ve etkileşimli web uygulamaları oluşturmaya başlamak çok kolay. Python üzerine kurulmuş olması, sahip olduğum tüm Python becerilerini kullanabileceğim anlamına geliyor, bu da büyük bir artı. Görselleştirmeler birinci sınıf ve verileri gerçek zamanlı olarak güncellemek sihir gibi. Ancak Dash'i kullanmaktan keyif alsam da, düzenin bazen biraz kısıtlayıcı olabileceğini düşünüyorum. Web uygulamalarım için tam olarak istediğim görünümü elde etmek her zaman kolay olmuyor, özellikle de çok özel bir tasarım hedeflediğimde. Ayrıca, uygulamalar daha karmaşık hale gelmeye başladığında performans düşebilir ve bu biraz sinir bozucu olabilir.

💡Profesyonel İpucu: Dash'i Plotly'nin grafik kitaplığıyla entegre ederek çeşitli etkileşimli grafiklere ve haritalara ve zengin görselleştirme seçeneklerine erişin.

2. Gradio (Makine öğrenimi uygulama demoları oluşturmak için en iyisi)

via Gradio

Gradio, ML modellerinizi tanıtmak için web arayüzleri oluşturmak için kullanımı kolay bir Streamlit alternatifidir. Streamlit'ten farklı olarak, bu Python çerçevesi kurulumu hızlı, daha sezgisel, yeni başlayanlar için kolay ve daha basit uygulamalar için daha uygundur.

Gradio'yu popüler kılan, ML modellerini daha geniş bir kitlenin kolayca anlayabileceği demolar veya uygulamalar haline getirme yeteneğidir. Gradio'yu Python defterinize gömebilir, web sayfası olarak sunabilir ve herkese açık bir bağlantı kullanarak uygulamaları paylaşabilirsiniz, böylece takımlar modelle uzaktan etkileşime girebilir.

Gradio'nun en iyi özellikleri

Gradio özel bileşen kitaplığı ile uygulamalarınızda özel bileşenler oluşturun ve kullanın

Gradio oyun alanı ile kodlar oluşturun, düzenleyin ve canlı değişiklikleri görün

Sürgü, düğme, açılır menü gibi önceden oluşturulmuş öğeleri kullanarak etkileşimli demolar ve uygulamalar kolayca oluşturun.

Gradio sınırlamaları

Gradio, üretim ortamlarındaki yoğun trafiği yönetmek için optimize edilmemiştir

ML/AI uygulamaları için özel olarak tasarlanmıştır ve sınırlı özelleştirme seçeneklerine sahiptir

Gradio fiyatlandırması

Ücretsiz, açık kaynak

Gradio puanları ve yorumları

G2: Yorum bulunmamaktadır

Capterra: Yorum bulunmamaktadır

🧠 Biliyor muydunuz? Gradio, 2022 yılında Hugging Face 🤗 tarafından satın alındı. Artık AI altyapısının bir parçası ve Hugging Face Spaces'ta farklı AI modellerini sergileyen birkaç halka açık Gradio demosu bulabilirsiniz.

3. Panel (Python'da etkileşimli gösterge panelleri oluşturmak için en iyisi)

via Panel

Streamlit gibi, Panel'in açık kaynaklı kütüphanesi saf Python ile analitik web sitesi uygulamaları ve etkileşimli gösterge panelleri oluşturmanıza olanak tanır. PyData ekosistemiyle entegre olan bir web çerçevesidir ve etkileşimli veri tabloları ve görselleştirmeler oluşturmanıza ve daha verimli iş akışları için bunlar üzerinde işbirliği yapmanıza olanak tanır.

Streamlit ile karşılaştırıldığında Panel, geniş dizi düzen ve bileşen seçenekleriyle daha esnek ve ölçeklenebilir. Karmaşık kullanıcı arayüzlerine sahip karmaşık web uygulamaları geliştirmek için uygundur.

Panel en iyi özellikleri

Üst düzey reaktif API'ler ve alt düzey geri arama tabanlı API'lerle karmaşık, çok sayfalı keşif uygulamaları oluşturun

Farklı uygulama görünümleri oluşturmak için Panel şablonlarını kullanın

Kod düzenleyiciyi kullanarak veri uygulamalarını özelleştirin, düğmeler olarak onay kutuları ekleyin ve ızgara özelliklerini kullanarak nesneleri düzenleyin

Panel sınırlamaları

Kapsamlı özellik seti (bileşenler, kitaplıklar vb.) nedeniyle öğrenme eğrisi diktir.

Panel, Python'a daha fazla odaklanırken HTML/CSS'ye daha az odaklanır, bu da web uygulamalarının stilinde daha az duyarlı ve sınırlı olmasını sağlar

Panel fiyatlandırması

Ücretsiz, açık kaynak

Panel değerlendirmeleri ve yorumları

G2: Yorum bulunmamaktadır

Capterra: Yorum bulunmamaktadır

4. Anvil (Gelişmiş uygulama özelleştirmeleri için en iyisi)

via Anvil

Yüksek düzeyde özelleştirme arıyorsanız, Anvil harika bir Streamlit alternatifidir. UI öğelerini özelleştirmenize, stiller uygulamanıza ve uygulamayı istediğiniz gibi tasarlamanıza olanak tanıyan sürükle ve bırak arayüzüne sahiptir.

Streamlit'in aksine, Anvil Python ifadeleri kullanarak verileri güncellemek, düzenlemek ve silmek için sağlam bir yerleşik veritabanına sahiptir. Uygulama dosyalarını ve makine öğrenimi modellerini bulutta depolayabilir, Python notebook'larına bağlanabilir, özel etki alanları ekleyebilir, harici API'lere bağlanabilir ve yerleşik iki faktörlü kimlik doğrulama ile veri güvenliğini sağlayabilirsiniz.

Anvil'in en iyi özellikleri

Web tabanlı bir IDE (Entegre Geliştirme Ortamı) ile modern web tarayıcılarında doğrudan kod yazın ve düzenleyin

Yerleşik Python veritabanı sistemi ile verileri sorgulayın, düzenleyin, silin ve uygulamaları verilere bağlayın

Açık kaynaklı Anvil uygulama sunucusu ile Anvil uygulamalarını farklı ortamlarda çalıştırın

Tek bir tıklamayla Anvil uygulamalarını otomatik olarak yayınlayın, genel veya gizli barındırma seçeneğini seçin

Anvil sınırlamaları

Bazı özellikler işlevsel değildir. Örneğin, DataGrid bileşeninin tam genişliği çalışmaz, bu da kullanıcılara küçük metinler bırakır

Bazı kullanıcılar, özel özellikler için ödeme duvarının yüksek olduğunu söylüyor

Anvil fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Hobi : Aylık 15 $

İş : Geliştirici başına aylık 109 ABD doları

Enterprise (yerinde): Özel fiyatlandırma

Anvil puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yorum bulunmamaktadır

Kullanıcılar Anvil hakkında ne diyor?

Bileşenler sürükle ve bırak şeklinde olduğu için prototip oluşturma hızı mükemmeldir. Python kütüphaneleri ekleme ve paketleri özelleştirme desteklenmektedir. Ancak, bazı özellikler düzgün çalışmadığından, rafine bir üretim seviyesi sonucuna ulaşmak çok zor veya imkansızdır. (Örneğin, Veri Izgarası bileşeninin tam genişliği çalışmadığından, kullanıcılar küçük metinleri okumak için gözlerini kısmak zorunda kalmaktadır). Destek almak neredeyse imkansızdır ve müşteri forumları tutarsız ve bazen düşmanca davranmaktadır.

Bileşenler sürükle ve bırak şeklinde olduğu için prototip oluşturma hızı mükemmeldir. Python kütüphaneleri ekleme ve paketleri özelleştirme desteklenmektedir. Ancak, bazı özellikler düzgün çalışmadığından, rafine bir üretim seviyesi sonucuna ulaşmak çok zor veya imkansızdır. (Örneğin, Veri Izgarası bileşeninin tam genişliği çalışmadığından, kullanıcılar küçük metinleri zorlukla okuyabilmektedir). Destek almak neredeyse imkansızdır ve müşteri forumları tutarsız ve bazen düşmanca davranmaktadır.

5. Shiny for Python (Web uygulamaları prototip oluşturmak için en iyisi)

via Shiny for Python

Shiny for Python, geliştiricilerin birkaç saat içinde etkileşimli web uygulamalarının prototipini oluşturmasına ve basit görselleştirmeler yapmasına yardımcı olur. Web geliştirme konusunda uzman olmayan R programcıları için uygulama oluşturmayı kolaylaştırır.

Shiny'i Streamlit'ten daha iyi yapan şey, reaktif yürütme özelliğidir. Shiny, girdilerde bir değişiklik olduğunda uygulamaları yeniden oluşturmaz. Bunun yerine, bileşenler arasındaki ilişkileri izleyerek güncellenmesi gerekenleri minimum düzeyde yeniden oluşturur. Böylece, uygulama geliştirmeyi hızlandırır ve genel kullanıcı deneyimini iyileştirir.

Shiny'nin en iyi özellikleri

Temel uygulamalar, gösterge panelleri, veri girişi ve akış güncellemeleri için önceden oluşturulmuş şablonları kullanarak uygulamaları kolaylıkla oluşturun

Navigasyon çubukları, kenar çubukları, sekmeler, paneller, kartlar gibi çok çeşitli bileşenleri kullanarak uygulama düzenleri oluşturun ve öğeleri istediğiniz gibi düzenleyin

Kullanıcı girdilerine göre çıktıları otomatik olarak güncelleyin ve reaktif programlama ile dinamik kullanıcı arayüzleri oluşturun

Shiny sınırlamaları

Parlak entegrasyonlar başlangıçta karmaşık ve zahmetli olabilir

Basit gösterge panelleri veya BI iş akışları oluşturmak için çok karmaşık

Uygulama dağıtımı, çoğu dağıtım seçeneğinin ücretli planlarda sunulması nedeniyle zahmetlidir

Shiny fiyatlandırma

Shiny, açık kaynaklı ve ücretsiz bir platformdur. Ancak, Shiny uygulamalarını kullanmak için ücretsiz veya ücretli barındırma hizmetlerini kullanmanız gerekir

Shiny puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Kullanıcılar Shiny for Python hakkında ne diyor?

Genel olarak, bazı analitik projelerimizde Shiny'i kullanarak harika bir deneyim yaşadık. Kullanımını doğru kullanım durumlarıyla sınırlayarak, web geliştirmede çok iyi olmayan R programcıları için esnekliğinden ve nispeten kolay kullanımından yararlanabiliyoruz.

Genel olarak, bazı analitik projelerimizde Shiny'yi kullanarak harika bir deneyim yaşadık. Kullanımını doğru kullanım durumlarıyla sınırlayarak, web geliştirmede çok iyi olmayan R programcıları için esnekliğinden ve nispeten kolay kullanımından yararlanabiliyoruz.

💡Pro İpucu: Dinamik React kütüphane bileşenlerinizi kullanarak dinamik uygulamalar ve etkileşimli veri görselleştirmeleri oluşturmak için "shiny. react" paketini kullanın.

6. Deepnote (Kod üzerinde gerçek zamanlı işbirliği için en iyisi)

via Deepnote

Deepnote, kullanıcı dostu, işbirliğine odaklı ve yapay zeka destekli Streamline alternatifleri arayanlar için idealdir. Veri bilimi takımlarının işbirliği içinde çalışmasına ve dizüstü bilgisayarları aynı anda düzenlemesine olanak tanıyan basit ve güçlü bir platformdur, böylece takım verimliliğini artırır.

Deepnote'un en kullanışlı özelliği, bulut tabanlı çerçevesidir. Bu çerçeve, proje gösterge panelleriniz üzerinde her yerden çalışmanıza ve sonuçları başkalarıyla paylaşmanıza yardımcı olur. Ayrıca, AI entegrasyonu, akıllı kod tamamlama, otomatik veri temizleme ve hiperparametre ayarlama ve özellik seçimi gibi çeşitli tekniklerle analitik web uygulamaları oluşturmanıza yardımcı olur.

Deepnote'un en iyi özellikleri

Yerleşik sürüm kontrolü ve yorumlama özelliği ile bir dizüstü bilgisayarda birden fazla kişiyle gerçek zamanlı olarak çalışın

Etkileşimli veri uygulamalarını doğrudan dizüstü bilgisayarlardan oluşturun ve dağıtın, içgörüleri ve raporları takımlarla paylaşın

Uygulama performansını optimize etmek için kitaplıkları ve bağımlılıkları belirleyerek ortamları özelleştirin

Deepnote sınırlamaları

Bir kod bloğundaki küçük özellik değişiklikleri bile tüm not defterini çalıştırmanızı gerektirir, bu da süreci sıkıcı ve zahmetli hale getirir

Büyük projeler için uzun yükleme süresi ve ş Akışını kesintiye uğratabilecek sık çökmeler

Deepnote fiyatlandırması

Ücretsiz

Takım : Düzenleyici başına aylık 59 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Deepnote puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (220+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Kullanıcılar Deepnote hakkında ne diyor?

Deepnote'un kullanıcı arayüzünü çok seviyorum. Küçük ve orta ölçekli veri kümeleriyle çalışmayı çok kolaylaştırıyor ve kullanışlı işbirliği özellikleri ekliyor. Dahili gösterge panelleri için kullandıkları "Uygulama" yaklaşımı bana Retool'u hatırlatıyor ve teknik bilgiye sahip olmayan takım üyeleriyle zaman alıcı hazırlıklar yapmadan (oluşturulan grafikleri PowerPoint'e yapıştırmak gibi) elde edilen içgörüler paylaşmak için harika bir özellik. Ancak, çok küçük veri kümeleri için, özellikle işbirliği gerekmiyorsa, Deepnote biraz ağır olabilir ve Jupyter'ı (veya benzer bir aracı) yerel olarak çalıştırmak, verilerinizi API aracılığıyla açığa çıkarmak veya önce yüklemek zorunda kalmamanızı sağlar.

Deepnote'un kullanıcı arayüzünü çok seviyorum. Küçük ve orta ölçekli veri kümeleriyle çalışmayı çok kolaylaştırıyor ve kullanışlı işbirliği özellikleri ekliyor. Dahili gösterge panelleri için kullandıkları "Uygulama" yaklaşımı bana Retool'u hatırlatıyor ve teknik bilgiye sahip olmayan takım üyeleriyle zaman alıcı hazırlıklar yapmadan (oluşturulan grafikleri PowerPoint'e yapıştırmak gibi) içgörülerini paylaşmak için harika bir özellik. Ancak, çok küçük veri kümeleri için, özellikle işbirliği gerekmiyorsa, Deepnote biraz ağır olabilir ve Jupyter'ı (veya benzer bir aracı) yerel olarak çalıştırmak, verilerinizi API aracılığıyla açığa çıkarmak veya önce yüklemek zorunda kalmamanızı sağlar.

📖 Daha Fazla Bilgi: Ön Uç Geliştiriciler için En İyi React Alternatifleri

📮ClickUp Insight: Çalışanların %37'si eylem öğelerini izlemek için takip notları veya toplantı tutanakları gönderirken, %36'sı hala diğer parçalı yöntemlere güveniyor. Kararları kaydetmek için birleşik bir sistem olmadan, ihtiyacınız olan anahtar bilgiler sohbetlerde, e-postalarda, elektronik tablolarda veya hatta diğer araçlarda kaybolabilir. ClickUp ile, tüm görevleriniz, sohbetleriniz ve belgelerinizdeki konuşmaları anında eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürebilirsiniz, böylece hiçbir şey gözden kaçmaz.

7. Mercury Framework (Jupyter Notebook kullanıcıları için en iyisi)

via Mercury Framework

Mercury'nin web uygulaması çerçevesi, öncelikle Jupyter Notebook kullanıcıları içindir. Bu platformu kullanarak, veri analizlerinizi Jupyter notebook'lardan Python komut dosyalarına yeniden yazmanıza gerek kalmaz.

Veri görselleştirme özellikleri, verileri analiz etmeye ve yorumlamaya yardımcı olur. Bu araç ayrıca etkileşimli uygulamalar, web siteleri, tam yığın web uygulamaları, raporlar ve gösterge panelleri oluşturmak için sağlam bir özellik setine sahiptir. Ayrıca, OutputDir'i kullanarak notebook dosyalarını indirebilir ve PDF/HTML notebooklarını dışa aktarabilirsiniz.

Mercury Framework'ün en iyi özellikleri

Sürgü, açılır menü, metin kutusu vb. gibi çeşitli etkileşimli bileşenlerle dinamik kullanıcı arayüzleri oluşturun.

Uygulama değiştirme sırasında yeniden yürütülen hücreleri izlemek için hücre düzeyinde denetime erişin ve performansı optimize edin

Yerleşik kimlik doğrulama ile uygulama güvenliğini sağlamak için erişim denetimlerini kullanın

Mercury Framework sınırlamaları

Mercury'nin özelleştirme seçenekleri sınırlıdır

Jupyter kullanıcısı olmayanlar için Mercury'yi kullanmak eğitim gerektirebilir

Bağımsız web uygulamaları için uygun olmayabilecek Jupyter Notebooks ile çalışmak üzere tasarlanmıştır

Mercury Framework fiyatlandırması

Mercury, ücretsiz, açık kaynaklı bir platformdur. Ancak, uygulama dağıtımı için ücretsiz ve ücretli planlar sunar

Mercury Cloud planları:

Başlangıç : Ücretsiz

Pro : Aylık 49 $

İş: 149 $/ay

Kendi sunucunuzda barındırma planları:

Ücretsiz

Ticari : 1000 $/yıl

Kurumsal: 10.000 $/yıl

Mercury Framework puanları ve yorumları

G2: Yorum bulunmamaktadır

Capterra: Yorum bulunmamaktadır

📖 Daha fazla bilgi: 10 Jupyter Notebook alternatifi ve rakibi

8. Taipy (Veri görselleştirme için en iyisi)

via Taipy

Gösterge paneli yazılımı gibi Taipy, tablolar, grafikler ve haritalar kullanarak etkileşimli gösterge panelleri oluşturmanıza yardımcı olacak güçlü veri görselleştirme araçlarına sahiptir. Yüksek performans gerektiren karmaşık uygulamalara hitap eden ölçeklenebilir bir platformdur.

Streamlit esas olarak prototip oluşturma için tasarlanmışken, Taipy hem prototip oluşturma hem de üretim için geliştirilmiştir. Ön uç ve arka uç ayrı konularda çalışır, böylece arka planda uygulamalar çalışırken uygulama çökmez.

Taipy'nin en iyi özellikleri

Gelişmiş veri görselleştirme özelliklerini kullanarak veri içgörülerini çeşitli şekillerde sunun

Önceden oluşturulmuş veya özel temaları kullanarak uygulamaları ve gösterge panellerini özelleştirin

Grafik düzenleyiciye erişmek için Taipy Studio ile entegre edin

Mevcut iş akışlarını yavaşlatmadan arka planda ağır görevleri çalıştırın

Taipy sınırlamaları

Taipy Cloud'da bazı yükleme sorunları var ve sayfa yeniden görüntüleme yavaş

Nispeten yeni olan Taipy, kullanıcıların platformdan en iyi şekilde yararlanmasına yardımcı olacak kaynaklardan yoksundur

Taipy fiyatlandırması

Taipy, ücretsiz, açık kaynaklı bir kütüphanedir. Ancak, özel iş ve kurumsal planlar da sunmaktadır

Taipy puanları ve yorumları

G2: Yorum bulunmamaktadır

Capterra: Yorum bulunmamaktadır

📖 Daha fazla bilgi: Özel proje gösterge panelleri oluşturmak için daha fazla araç mı arıyorsunuz? Proje Gösterge Panelleri Oluşturmak için Softr Alternatiflerini inceleyin

9. Datalore (AI kod yardımı için en iyisi)

via Datalore

JetBrains tarafından geliştirilen Datalore, veri görselleştirme ve analizi için akıllı, işbirliğine dayalı bir platformdur. Jupyter Notebooks'u, iş kullanım durumlarınız için kodları tamamlamanıza ve etkileşimli gösterge panelleri oluşturmanıza yardımcı olan AI kod yardımıyla birleştirir.

Datalore, ortam yöneticilerinin dinamik gösterge panelleri ve uygulamalar oluşturmak için özel ortamlar ve etkileşimli kontroller tasarlayabilmelerini sağlar. Ayrıca, ekstra özelleştirme ve güvenlik ihtiyaçlarınızı karşılamak için özel bir bulutta veya şirket içinde barındırılabilir.

Datalore'un en iyi özellikleri

Python, Scala, Kotlin ve R için akıllı kodlama yardımı kullanarak çeşitli uygulamalar oluşturun

Not defterlerini etkileşimli veri hikayelerine dönüştürün ve statik veya etkileşimli raporları paydaşlarla paylaşın

Takımınızla gerçek zamanlı olarak kod üzerinde işbirliği yapın ve bağlantılar veya e-posta davetiyeleri kullanarak not defterlerini paylaşın

Datalore sınırlamaları

Birkaç kullanıcıya göre, Datalore'un depolama alanı sınırlıdır, bu da büyük veri kümeleriyle çalışırken veri kaybına neden olur

Yazılımda hatalar var ve yeniden başlatılması gerekiyor

Datalore fiyatlandırması

Bulut Ücretsiz

Bulut : Kullanıcı başına aylık 35 dolar

Şirket içi: Özel fiyatlandırma

Datalore puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Kullanıcılar Datalore hakkında ne diyor?

Özellikle paket yönetimi ve raporlama için iyidir. Ancak, not defterleri ve raporların paylaşımı konusunda hassas izin yönetimi gerektirir. Bence çoğu kurumsal şirket bunun gerekliliğini hisseder.

Özellikle paket yönetimi ve raporlama için iyidir. Ancak, not defterleri ve raporların paylaşımı konusunda hassas izin yönetimi gerektirir. Bence çoğu kurumsal şirket bunun gerekliliğini hisseder.

10. PixelFree Studio (Figma kullanıcıları için en iyisi)

via PixelFree Studio

PixelFree Studio, tasarımları sorunsuz bir şekilde anlaşılır kodlara dönüştüren düşük kodlu bir uygulama geliştirme platformudur. PixelFree ile, altı programlama dilinde PRO-Code oluşturabilirsiniz: HTML5, React, Vue, Angular, masaüstü için C# ve web uygulamaları için #C.

Ayrıca, kütüphanelere veya çerçevelere bağlı kalmadan her yerden barındırabilirsiniz, bu da daha esnek bir geliştirme süreci uygulamanıza yardımcı olur.

PixelFree Studio'nun en iyi özellikleri

Figma tasarımlarını hızlıca içe aktarın ve tasarımları insan tarafından okunabilir kodlara dönüştürmeyi otomatikleştirin

Görsel uygulama tasarımınıza uygun yerel kodlar oluşturun

Takımınızla kod üzerinde gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

PixelFree Studio sınırlamaları

Yazılım, tasarımları içe aktarmak için büyük ölçüde Figma'ya güveniyor. Bu nedenle, Figma kullanıcısı olmayanlar bu yazılımı daha az erişilebilir bulabilir

Kütüphane veya çerçeve içermeyen PixelFree, uygulamalar ve gösterge panelleri için yerleşik bileşenlerden yoksun olabilir

PixelFree Studio fiyatlandırması

PixelFree Studio, tekli ve iş lisansları için ayrı planlar sunar. İşte iş lisans planları.

49,95 $/ay

499 $/yıl

Kurumsal çözümler için özel fiyatlandırma

PixelFree Studio puanları ve yorumları

G2: Yorum bulunmamaktadır

Capterra: Yorum bulunmamaktadır

📖 Daha Fazla Bilgi: Flutter Uygulamalarında Endişelerin Ayrılması

Streamlit ve çoğu Streamlit alternatifi kod odaklıdır. Veri görselleştirme için teknik uzmanlık gerektirirler. Bu, teknik bilgisi olmayan kullanıcıların erişimini sınırlar.

Ancak, veri görselleştirme bu kadar karmaşık olmak zorunda değildir.

ClickUp, verileri kolayca yorumlamayı sağlayan çok yönlü, kod gerektirmeyen etkileşimli bir veri uygulama aracıdır. Kurumsal düzeydeki altyapısı, bilinçli kararlar almanıza yardımcı olmak için büyük veri kümelerinin görselleştirilmesini ve analizini destekler.

Özel gösterge panelleriyle verileri görselleştirin

ClickUp Gösterge Panelleri ile verileri görselleştirin

Paydaşlara mevcut süreç, hedefler, yaklaşan görevler, öncelikler, iyileştirmeler ve diğer ayrıntıları bir bakışta sunan kapsamlı etkileşimli ClickUp Gösterge Panelleri oluşturun. Takım verimliliğinden önemli geliştirme metriklerine kadar her şeyi kuşbakışı görünümle sunmak için bileşenler, grafikler ve çizelgeler, ilerleme çubukları, tablolar vb. ekleyin.

ClickUp Gösterge Panellerini kullanmak hakkında bilgi edinmek ister misiniz? Bu videoyu izleyin. 👇

Veri entegrasyonlarıyla verimliliği artırın

Figma'dan GitHub'a kadar 1000'den fazla ClickUp Entegrasyonu ile bağlantı kurun, verileri içe aktarın, süreçleri kolaylaştırın ve platformlar arasında geçiş yapmadan tüm iş akışlarına erişin. ClickUp'ın yerel entegrasyonları, sorunsuz işlemler için platformu mevcut teknoloji yığınınızla bağlamanıza olanak tanır.

Bağlam diyagramlarıyla yazılım etkileşimlerini izleyin

ClickUp Beyaz Tahtaları kullanarak bağlam diyagramları oluşturun

ClickUp Beyaz Tahtalar ile karmaşık sistem ilişkilerini görselleştirin. Etkileşimleri ayırt etmek için farklı renk kodlu çizgiler kullanın, her bağlantı noktası için ayrıntılı notlar ekleyin ve sürükle ve bırak arayüzünü kullanarak gerçek zamanlı ayarlamalar yapın.

Bağlam diyagramları üzerinde takımınızla işbirliği yapın ve doğrudan diyagram bileşenlerinden ClickUp Görevleri oluşturun. Süreci hızlandırmak için ClickUp'ın bağlam diyagramı şablonlarını da kullanabilirsiniz.

📖 Daha Fazla Bilgi: En İyi Draw.io/Diagrams.net Alternatifleri ve Rakipleri

AI ile trendleri analiz edin

ClickUp Brain'i ücretsiz deneyin ClickUp Brain ile anahtar veri içgörülerini anlayın

ClickUp Brain ile veri setlerini otomatik olarak analiz edin ve AI destekli içgörüler elde edin. Anahtar kalıpları çıkarın, korelasyonları belirleyin ve karmaşık veri setlerinin özetlerini oluşturun. Daha fazla netlik için AI'dan veri trendlerini basit bir dille açıklamasını isteyebilirsiniz. Ayrıca, raporlar oluşturabilir, geçmiş trendlere dayalı öneriler alabilir ve projelerinizi etkilemeden önce anomalileri tespit edebilirsiniz.

Paydaşlarla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

ClickUp Sohbet ile takımınızı en son geliştirme güncellemelerinden gerçek zamanlı olarak haberdar edin

Uygulama tasarımları, kodlar, bağlam diyagramları ve iş akışları üzerinde işbirliği yapmak için ClickUp Belgeleri ve ClickUp Sohbeti'nden yararlanın. ClickUp Belgeleri, uygulama geliştirme kaynaklarınızı, özellik isteklerinizi ve geri bildirimlerinizi merkezileştirmenize yardımcı olurken, sohbet işlevi takım üyeleri arasındaki iletişimi kolaylaştırarak kimsenin hiçbir şeyi kaçırmamasını sağlar.

İş akışlarını kolaylaştırın ve rutin görevleri otomatikleştirin

ClickUp Otomasyonları ile iş akışlarını kolaylaştırın

ClickUp'ın 100'den fazla Özel Otomasyon Şablonunu kullanarak rutin işleri yönetin, verileri analiz edin, standart raporlar oluşturun ve proje devrelerini yönetin. Kod inceleme, tasarım onayı, inceleme tamamlandığında bildirim gönderme, dağıtım kontrol listeleri oluşturma gibi geliştirme iş akışlarını otomatikleştirebilirsiniz ve daha fazlasını yapabilirsiniz.

ClickUp'ın tüm sağlam özellikleriyle, fiyatlandırma planlarını merak ediyor olmalısınız. İşte ClickUp'ın fiyatlandırmasına hızlı bir bakış.

Veri Görselleştirme ve Uygulama Oluşturma için En İyi Streamlit Alternatifini Edinin

Streamlit, veri odaklı uygulamalar oluşturmak için mükemmeldir. Ancak, daha dinamik ve etkileşimli uygulamalar veya gösterge panelleri oluşturmak için araçlar arıyorsanız, Streamlit alternatifleri listemizi inceleyin.

Tüm alternatifler iyi olmakla birlikte, belirli amaçlara hizmet ederler. Örneğin, daha iyi ön uç ve arka uç işlemleri için Taipy'yi, gelişmiş etkileşim özellikleri için Dash'i ve demo oluşturmak için Gradio'yu seçin.

Benzer şekilde, basit ancak güçlü özelliklerle donatılmış bir veri görselleştirme aracı istiyorsanız, ClickUp'ı deneyin. Özel gösterge panelleriyle verileri görüntüleyip analiz etmenize, iş akışlarını otomatikleştirmenize ve AI ile anahtar içgörüler elde etmenize, gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmanıza ve 1000'den fazla araçla entegrasyon sağlamanıza olanak tanır.

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