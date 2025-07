2025'te 10 Jupyter Notebook Alternatifi ve Rakibi

Jupyter Notebook'u biliyorsanız, canlı kod, denklemler, görselleştirmeler ve anlatım metinleri içeren belgeler oluşturmak ve paylaşmak için mükemmel bir araç olduğunu bilirsiniz.

Ancak, veri bilimi ve kodlama dünyası sürekli gelişmektedir ve işbirliğine dayalı, etkileşimli bir not defteri ortamı olmazsa olmazdır. Bazı kullanıcılar, veri sürümleme ve kod tamamlama özelliklerinin bulunmaması nedeniyle Jupyter'e alternatifler arar.

Artık Jupyter Notebook'ların birden fazla sürümünü paylaşmak ve yönetmek yok! İşbirliğini kolaylaştıran etkileşimli bir araç seçin.

Bugünün en iyi 10 Jupyter alternatifini ve rakibini keşfedelim. İster deneyimli bir veri bilimcisi olun, ister kodlama yolculuğuna yeni başlıyor olun, burada herkes için bir şeyler var.

Jupyter Notebook alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Jupyter alternatiflerini ararken, aşağıdaki özelliklere sahip olanları kısa listenize ekleyin:

Harika bir kullanıcı deneyimi sunun: Sezgisel bir arayüzle gezinmeyi basitleştiren ve kullanıcı deneyimini optimize eden Jupyter alternatiflerini arayın

Tutarlı işbirliğini mümkün kılın: Seçtiğiniz aracın işbirliğine dayalı işi ne kadar iyi destekleyebileceğini değerlendirin. Gerçek zamanlı güncellemeler, uyarlama kontrolü ve kayıt paylaşımı özelliklerini arayın

Veri görselleştirmeyi destekleyin: Etkileşimli grafikler ve gösterge panelleriyle verilerinizi etkili bir şekilde görselleştirmenize olanak tanıyan Jupyter alternatiflerini seçin

Harika bir başlangıç ve destek sağlayın : Kapsamlı belgeler ve destekleyici bir veri bilimi topluluğuna veya müşteri destek ekibine erişim sunan çözümleri kısa listeye alın

Sorunsuz iş akışı sağlayın: Seçtiğiniz aracın, kullandığınız programlama dilleri ve dosya biçimleriyle uyumlu olduğundan emin olun

2024'te Kullanabileceğiniz En İyi 10 Jupyter Notebook Alternatifi

Şimdi 2024'ün veri bilimi için en iyi Jupyter alternatiflerini keşfedelim.

1. ClickUp

ClickUp, proje ve belgeleri yönetmek için çok yönlü ve işbirliğine dayalı bir yaklaşım sunan hepsi bir arada bir araçtır.

ClickUp Belgeleri ile Başlayın Önemli bilgileri belgelemek ve takımla paylaşmak için ClickUp Belgeleri kullanın

Kullanıcı dostu arayüzü ve çok çeşitli biçimlendirme seçenekleriyle ClickUp Docs'u kullanarak herhangi bir proje, yol haritası, bilgi bankası veya görev için belgeler oluşturup düzenleyebilirsiniz.

Dahası da var. ClickUp Belgeler, takımınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmanızı da sağlar. Belgeler üzerinde birlikte çalışmayı, fikirlerinizi paylaşmayı ve gerektiğinde değişiklikleri tek bir yerden yapmayı hayal edin.

Sürüm kontrolü ile değişiklikleri izlemek ve önceki sürümleri geri almak çok kolaydır. Artık karışıklık ve kaos yok!

Snippet'leri projelerinize zahmetsizce dahil etme sürecini kolaylaştırmak için tasarlanmış bir AI kod snippet oluşturucu ile kodlama yolculuğunuzu basitleştirin

Ayrıca, verileri depolamak için şablonlar ve tablolar oluşturmanıza da yardımcı olan hepsi bir arada AI asistanı ClickUp Brain'in yardımıyla HTML dosyaları ekleyebilir, test özellikleri oluşturabilir ve kod parçacıkları oluşturabilirsiniz.

Veri analizi konusunda endişeleriniz varsa, ClickUp bu konuda da size yardımcı olur. ClickUp Veri Analizi Bulguları Şablonu, bulgularınızı düzenlemek ve sunmak için ideal bir çözümdür.

Şablonu indirin ClickUp Veri Analizi Bulguları Şablonu ile içgörüler elde edin, eğilimleri görselleştirin ve bilinçli kararlar alın

Anahtar bulguları özetlemek, verileri görselleştirmek ve öneriler sunmak için bölümler içeren bu şablonu kolayca oluşturabilir, düzenleyebilir ve takımınızla paylaşabilirsiniz.

Hepsi bu kadar değil! ClickUp Notepad, Jupyter Notebook'tan daha çok yönlü bir not alma, beyin fırtınası ve fikirleri düzenleme yaklaşımı sunar. Notları hiyerarşik bir yapıda oluşturabilir ve düzenleyebilir, böylece farklı konuları ve alt konuları kolayca takip edebilirsiniz. Kalın, italik ve madde işaretleri gibi zengin biçimlendirme seçenekleriyle notlarınız bilgilendirici ve görsel olarak çekici olacaktır.

ClickUp Notepad ile hızlı notlar, fikirler ve hatırlatıcılar alın

ClickUp Notepad, diğer ClickUp özellikleriyle sorunsuz bir şekilde entegre olur. Notlarınızı görevlere, belgelere veya diğer ClickUp öğelerine bağlayarak ilgili bilgilere kolayca başvurabilirsiniz. Ayrıca, gerçek zamanlı işbirliği sayesinde, takım üyeleriniz nerede olurlarsa olsunlar beyin fırtınası yapabilir ve fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Jupyter Notebook, RStudio veya Python ile entegre ederek veri analizi iş akışlarınızı geliştirin

AI Asistanınız ClickUp Brain ile ClickUp içindeki ve ClickUp'a bağlı herhangi bir işten anında, doğru ve bağlamsal yanıtlar alın

ClickUp Docs ile metin, kod, SOP belgeleri, veri politikaları ve daha fazlasını oluşturun, analiz edin ve paylaşın

Gantt grafikleri, takvimler ve zaman çizelgeleri gibi çeşitli görselleştirme seçeneklerini kullanarak görevler, projeler ve takımlarla ilgili verileri görselleştirin

Verileri verimli bir şekilde analiz etmek ve görselleştirmek için Google E-Tablolar, Microsoft Excel ve Tableau gibi üçüncü taraf araçlarla entegre edin

Özel iş akışları, özel alanlar ve otomasyon gibi özelliklerle veri toplama, analiz ve görselleştirme gibi verilerle ilgili görevleri otomatikleştirin, zamandan ve çabadan tasarruf edin

Şifreleme, erişim denetimleri ve denetim günlükleri ile veri güvenliğini ve gizliliğini sağlayarak hassas verileri koruyun

ClickUp sınırlamaları

ClickUp birçok özelliğe sahiptir ve farklı roller için özelleştirilebilir, bu nedenle yeni kullanıcıların her şeyi öğrenmesi biraz zaman alabilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.380+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (4.000'den fazla yorum)

2. CoCalc

coCalc aracılığıyla

Sagemath, Inc. tarafından sunulan Collaborative Calculation and Data Science (CoCalc), işbirliğine dayalı kodlama için bir çevrimiçi platformdur. İşbirliği projeleri ve uzaktan öğretim için öğrenciler, araştırmacılar ve eğitimciler için en uygun platformdur.

Python, R, Julia ve SageMath dahil olmak üzere çeşitli programlama dillerinde kod oluşturabilir, düzenleyebilir ve çalıştırabileceğiniz bir ortam sağlar.

CoCalc ayrıca LaTeX belge düzenlemeyi destekler ve Jupyter Notebooks ile entegre olur.

CoCalc'ın en iyi özellikleri

Gerçek zamanlı işbirliği özellikleriyle aynı proje üzerinde aynı anda çalışın

Veri görselleştirme araçlarını kullanarak projelerinizde grafikler, çizimler ve grafikler oluşturun

Yerleşik sohbet ve video konferans özellikleri aracılığıyla işbirliği yaptığınız kişilerle iletişim kurun

CoCalc sınırlamaları

Ücretsiz sürümde, karmaşık hesaplamaları veya büyük veri kümelerini kısıtlayabilecek bellek ve CPU kotası gibi kaynak sınırlamaları vardır

CoCalc fiyatlandırması

Hobi amaçlı: 10,86 $/ay

Akademik Araştırmacı Grubu: 123,98 $/ay

İş Çalışma Grubu: 104,16 $/ay

CoCalc puanları ve yorumları

G2: Yorum bulunmamaktadır

Capterra: Yorum bulunmamaktadır

3. Nextjournal

nextjournal aracılığıyla

Nextjournal, hesaplama kodunu anlatım metniyle entegre eden web tabanlı bir platformdur.

Platform, Python, R, Julia ve Clojure gibi çeşitli programlama dillerinin yanı sıra harici veri kaynaklarını ve kütüphaneleri destekler.

Nextjournal'ın anahtar özelliklerinden biri, sonuçları yeniden üretmek için gereken tüm kod, veri ve görselleştirmeleri içeren, yeniden üretilebilir araştırma makaleleri oluşturma yeteneğidir. Bu, şeffaflığı sağlar ve başkalarının bu işleri temel alarak daha da geliştirmesine olanak tanır.

Ek olarak, Nextjournal, birden fazla kullanıcının aynı defter üzerinde aynı anda çalışmasına olanak tanıyan işbirliği özellikleri sunar. Bu, takımların projelerde işbirliği yapmasını ve işlerini başkalarıyla paylaşmasını kolaylaştırır.

Nextjournal'ın en iyi özellikleri

Kod yazın, gerçek zamanlı olarak çalıştırın ve sonuçları metin, görüntüler ve etkileşimli grafiklerle görselleştirin

İşlerinizi paylaşın ve başkalarıyla işbirliği yapın

Otomatik sürüm oluşturma ile değişiklikleri hızlıca izleyin

Nextjournal sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, ürün gereksinim belgelerinin ihtiyaçlarını karşılamadığını düşünebilir

Nextjournal fiyatlandırması

Ücretsiz

Takım: Aylık 299 $'dan başlayan fiyatlarla

Enterprise: Aylık 499 $'dan başlayan fiyatlarla

Nextjournal puanları ve yorumları

G2: Yorum bulunmamaktadır

Capterra: Yorum bulunmamaktadır

4. Deepnote

deepnote aracılığıyla

Jupyter Notebook'un bir başka alternatifi de Deepnote'dur. Bu, sizin gibi veri bilimcileri ve analistler için işbirliğini ve tekrarlanabilirliği kolaylaştırmayı amaçlayan etkileşimli bir veri bilimi platformudur.

Jupyter'e benzer bir kod düzenleyici ve defter arayüzü sağlar, ancak gerçek zamanlı işbirliği, sürüm kontrolü ve projeleri başkalarıyla kolayca paylaşma gibi ek özelliklere sahiptir.

Deepnote, pandas, sci-kit-learn ve TensorFlow gibi popüler veri bilimi kütüphaneleri ve araçlarıyla entegre olur ve Python, R ve SQL dahil olmak üzere çok çeşitli programlama dillerini destekler.

Platform, kullanıcı dostu olacak şekilde tasarlanmıştır ve veri bilimi projelerinde başlangıç yapmanızı ve başkalarıyla birlikte çalışmanızı kolaylaştırmaya odaklanmıştır.

Deepnote'un en iyi özellikleri

Git entegrasyonu ile takım arkadaşlarınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın ve sürüm kontrolünü yönetin

Çeşitli çekici grafik ve grafik biçimleri arasından seçim yapın

SQL'i entegre ederek veritabanlarını doğrudan defterinizden sorgulayın ve veri analiz sürecinizi kolaylaştırın

İşlerinizi bağlantılar aracılığıyla kolayca paylaşın veya PDF/HTML dosyaları olarak dışa aktarın ve daha verimli bir iş akışı için özel temalar ve kısayollarla deneyiminizi kişiselleştirin

Deepnote sınırlamaları

Programlama dilleri için sınırlı destek

İnternet bağlantısına bağımlılık

Deepnote fiyatlandırması

Ücretsiz

Takım: Aylık 39 $/düzenleyici

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Deepnote puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (70+ yorum)

Capterra: Yorum bulunmamaktadır

5. Google Colab

google Colab aracılığıyla

Google Colab, Google Colaboratory olarak da bilinir, tarayıcı tabanlı bir ortamda Python kodu yazmanıza ve çalıştırmanıza olanak tanıyan bulut tabanlı bir hizmettir. Veri analizi, makine öğrenimi ve derin öğrenme görevleri için popüler Jupyter alternatifleri arasındadır.

Daha hızlı hesaplama için Grafik İşlem Birimlerine (GPU) ve Tensor İşlem Birimlerine (TPU) erişim sağlar, bu da özellikle derin öğrenme modellerinin eğitimi için kullanışlıdır. Ayrıca, Google Colab, Google Drive ile entegre olarak veri kümelerinin içe aktarılmasını ve sonuçların dışa aktarılmasını kolaylaştırır. Defterlerinizi başkalarıyla paylaşarak onlarla işbirliği de yapabilirsiniz.

Google Colab, NumPy, pandas, matplotlib ve TensorFlow gibi önceden yüklenmiş kütüphanelerle birlikte gelir, böylece veri analizi ve makine öğrenimi görevlerine hızlı bir şekilde başlayabilirsiniz. Ayrıca Markdown'u da destekler, böylece gömülü kod, görselleştirmeler ve açıklayıcı metinler içeren belgeler tasarlayabilirsiniz.

Google Colab ile not defterlerinizi diğer kullanıcılarla paylaşmak çok kolaydır; bir bağlantı oluşturabilir veya not defterini .ipynb dosyası olarak dışa aktarabilirsiniz.

Google Colab'ın en iyi özellikleri

Güçlü donanım hızlandırıcılarına ücretsiz erişim elde edin, karmaşık hesaplamaları hızlandırın

Veri kümelerini içe aktarın ve sonuçları dışa aktarın, işbirliğini kolaylaştırın

Etkileşimli bir arayüzde kodlarla deneyler yapın ve sonuçları görselleştirin

Erişilebilir bir platformla makine öğrenimi ve veri bilimini öğretin ve öğrenin

Google Colab sınırlamaları

Ücretsiz sürümde maksimum yürütme süresi (12 saat), maksimum not defteri boyutu (100 MB) ve maksimum bellek (25 GB) sınırlamaları vardır. Daha fazla kaynağa ihtiyacınız varsa, ücretli bir plana geçmeniz veya başka platformlar kullanmanız gerekebilir

Google Colab fiyatlandırması

Ücretsiz

Kullandıkça Öde: 100 hesaplama birimi için 11,79 $'dan başlar

Colab Pro: 11,79 $/ay

Colab Pro+: 58,99 $/ay

Colab Enterprise: Kullandığınız kadar ödeyin

Google Colab derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yorum bulunmamaktadır

Capterra: Yorum bulunmamaktadır

6. Kaggle

kaggle aracılığıyla

Kaggle, veri setlerini bulup yayınlamak, web tabanlı bir veri bilimi not defteri ortamında modelleri keşfetmek ve oluşturmak, diğer veri bilimcileri ve makine öğrenimi mühendisleriyle birlikte çalışmak ve veri bilimi zorluklarını çözmek için yarışmalara katılmak için bir platformdur.

Platform, veri temizleme ve keşif araçları, web tabanlı bir kodlama arayüzü ve bulut tabanlı bir yürütme ortamı sağlar.

Kaggle, veri bilimi ve makine öğrenimi becerilerinizi geliştirmenize yardımcı olacak eğitim kaynakları, örneğin öğreticiler, kurslar ve web seminerleri de sunar.

Kaggle'ın en iyi özellikleri

Kaggle'ın geniş veri kümesi koleksiyonuna dalın ve çok çeşitli konuları keşfedin

Kaggle Notebooks arayüzünü kullanarak analizler ve makine öğrenimi modelleri oluşturun, paylaşın ve işbirliğini teşvik edin

API'ler aracılığıyla uygulama verilerine erişim izni verin ve metin istemine dayalı metinler oluşturun

Kaggle forumlarına katılın, sorular sorun, fikirlerinizi paylaşın ve diğer veri bilimcileri ve makine öğrenimi uzmanlarıyla işbirliği yapın

Kaggle sınırlamaları

Rekabet ve veri kümeleri genellikle daha deneyimli veri bilimcilere yönelik olduğundan, yeni başlayanlar için zor olabilir

Bazı kullanıcılar, özellikle çok sayıda katılımcının olduğu büyük yarışmalarda, işlerinde öne çıkmak veya takdir görmekte zorlanabilir

Kaggle fiyatlandırması

Ücretsiz

Kaggle puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (30+ yorum)

Capterra: Yorum bulunmamaktadır

7. Zeppelin

zeppelin aracılığıyla

Apache Zeppelin, SQL, Python, Scala ve R gibi çeşitli programlama dillerini kullanarak verileri keşfetmenizi, analiz etmenizi ve görselleştirmenizi sağlayan güçlü bir araçtır.

Büyük veri kümeleriyle çalışan ve karmaşık analitik görevleri gerçekleştiren veri bilimcileri, analistler ve mühendisler için popüler Jupyter alternatifleri arasında yer alır.

Yerleşik görselleştirme araçları ve Apache Spark ile entegrasyon sayesinde Zeppelin, etkileşimli not defterleri oluşturmanıza, işlerinizi paylaşmanıza ve veri odaklı projelerde başkalarıyla işbirliği yapmanıza olanak tanır.

Tahmine dayalı veri analitiğinde ister yeni başlayan ister uzman olun, Apache Zeppelin ham verileri değerli içgörülere dönüştürmenize yardımcı olabilir.

Zeppelin'in en iyi özellikleri

Çarpıcı görselleştirmeler oluşturun ve karmaşık veri analizleri gerçekleştirin

Verimli kod hata ayıklama amacıyla çoklu dil desteğini etkinleştirin

Güçlü büyük veri analizi yeteneklerini kullanın

Etkileşimli not defterleriyle kapsamlı veri keşfi yapın

Analitik deneyiminizi özelleştirin ve büyük veri kümeleri ve dağıtık hesaplama için zahmetsizce ölçeklendirin

Zeppelin sınırlamaları

Diğer veri analiz araçlarına kıyasla veri kaynakları için sınırlı destek

Yeni başlayanlar için Apache Zeppelin'in arayüzü ve kullanımı zor olabilir

Zeppelin fiyatlandırması

Ücretsiz

Zeppelin puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

8. Saturn Cloud

saturn Cloud aracılığıyla

Saturn Cloud, bulut tabanlı veri bilimi ve makine öğrenimi platformlarının önde gelen sağlayıcılarından biridir.

Erişilebilirlik ve işbirliğine odaklanan Saturn Cloud, veri bilimcileri ve analistlerin çeşitli makine öğrenimi çerçeveleri ve araçları arasında sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlar. Platformları, TensorFlow ve PyTorch gibi popüler çerçeveler için yönetilen ortamlar sunarak hızlı model geliştirme ve dağıtımı kolaylaştırır.

Ayrıca, Saturn Cloud'un dağıtık bilgi işlem desteği, iş yüklerinizi verimli bir şekilde ölçeklendirmenize olanak tanır.

Sürüm kontrolü, veri yönetimi ve dağıtım yetenekleri gibi özelliklerle Saturn Cloud, veri takımlarının makine öğrenimi iş akışlarını kolaylaştırmasına ve modellerini daha hızlı üretime geçirmesine olanak tanır.

Saturn Cloud'un en iyi özellikleri

Makine öğrenimi çerçevelerinizi kolayca yapılandırın ve ölçeklendirin

Jupyter Notebooks ile işbirliği yaparak etkileşimli bir şekilde çalışın ve takımınızla içgörülerini paylaşın

Daha hızlı işlem için bilgi işlem gücünü dağıtın ve iş yüklerinizi birden fazla makineye ölçeklendirin

Sürüm kontrolü özellikleriyle değişiklikleri izleyin ve etkili bir şekilde işbirliği yapın

Platform içinde verilere erişin, verileri işleyin ve görselleştirin

Makine öğrenimi modelleriniz için süreç haritalamayı kolaylaştırın

Saturn Cloud sınırlamaları

Kullanılabilecek bilgi işlem kaynakları, depolama alanı veya bant genişliği konusunda kısıtlamalar olabilir

Bazı özellikler veya entegrasyonlar yalnızca belirli abonelik planlarında kullanılabilir

Saturn Cloud fiyatlandırması

Barındırılan: Ücretsiz

Barındırılan Kuruluşlar: Özel fiyatlandırma

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Saturn Cloud derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 5/5 (250+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

9. Microsoft Azure Notebooks

microsoft Azure Notebooks aracılığıyla

Microsoft Azure Notebooks, yerel makinenize herhangi bir yazılım yüklemeden not defterleri oluşturmanıza ve çalıştırmanıza olanak tanıyan bulut tabanlı bir ortam sağlar.

Bu açık kaynak platformu, takımların projeler üzerinde işbirliği yapmasını kolaylaştırır, çünkü tüm üyeler internet bağlantısı olan herhangi bir cihazdan aynı defterlere erişebilir.

Azure Notebooks, işbirliğine dayalı bir ortam sağlamanın yanı sıra, not defterlerini yönetmeyi ve paylaşmayı da kolaylaştırır. Örneğin, not defterlerinizi düzenlemek için projeler oluşturabilir ve sürüm kontrolünü kullanarak zaman içindeki değişiklikleri izleyebilirsiniz. Not defterlerinizi, web tarayıcılarında açan bir bağlantı oluşturarak başkalarıyla da paylaşabilirsiniz.

Azure Notebooks, Azure Machine Learning gibi diğer Azure hizmetleriyle entegre olduğundan, not defterlerinizde oluşturduğunuz makine öğrenimi modellerini buluta kolayca dağıtabilirsiniz. Bu, makine öğrenimi çözümlerinin geliştirilmesini ve dağıtılmasını kolaylaştırır.

Microsoft Azure Notebooks'un en iyi özellikleri

Projelerde iş arkadaşlarınız ve paydaşlarınızla işbirliği yapmak için Not Defterleri oluşturun ve paylaşın

Azure hizmetleriyle entegre edin, makine öğrenimi modellerini dağıtın ve iş yüklerinizi gerektiği gibi ölçeklendirin

Çeşitli programlama dillerini kullanarak etkileşimli veri görselleştirmeleri oluşturun, verilerinizi analiz edin ve bulgularınızdan dersler çıkarın

Markdown hücrelerini kullanarak not defterlerinizi profesyonel sunumlar için biçimlendirin ve Azure'un sağlam özellikleriyle veri güvenliğini ve yasal uyumluluğu sağlayın

Dizüstü bilgisayarları yerel olarak veya bulutta çalıştırın, değişiklikleri izleyin, işinizi yineleyin ve verilerinizi keşfedin

Microsoft Azure Notebook sınırlamaları

Ücretsiz sürümde sınırlı CPU ve bellek kaynakları dahil olmak üzere kaynak sınırlamaları vardır

Not defterleri için sınırlı özelleştirme seçenekleri, özellikle özel temalar ve uzantılar

Microsoft Azure Notebooks fiyatlandırması

Ücretsiz

Microsoft Azure Notebooks derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yorum bulunmamaktadır

Capterra: Yorum bulunmamaktadır

10. IBM Watson Studio

iBM Watson Studio aracılığıyla

Jupyter alternatifleri listemizin son aracı IBM Watson Studio'dur. Bu, işletmelerin AI modellerini oluşturmasına, eğitmesine ve dağıtmasına yardımcı olmak için tasarlanmış kapsamlı bir veri bilimi ve makine öğrenimi platformudur.

Veri bilimcileri ve iş analistleri arasında ekip çalışmasını kolaylaştırmak için veri hazırlama, model geliştirme ve dağıtım ve işbirliği özellikleri için araçlar sağlar.

Watson Studio, Python ve R gibi popüler programlama dillerini destekler ve çeşitli veri kaynakları ve bulut ortamlarıyla entegre olur.

Platform ayrıca , süreç belgelemeyi otomatikleştiren AutoAI ve modellerin kolay dağıtımını ve yönetimini sağlayan Watson Machine Learning gibi gelişmiş özellikler de içerir.

IBM Watson Studio'nun en iyi özellikleri

AutoAI'yi kullanarak makine öğrenimi modellerini oluşturma ve optimize etme sürecini hızlandırın

Kapsamlı ve verimli veri analizi sağlamak için çeşitli kaynaklardan gelen verileri bağlayın ve entegre edin

Makine öğrenimi modellerinin gerçek dünya kullanımı için üretim ortamlarına dağıtımını basitleştirin

IBM Watson Studio sınırlamaları

Premium özellikler ve hizmetler yüksek işletme maliyetlerine neden olabilir

IBM Watson Studio fiyatlandırması

IBM Cloud Pak for Data'da: Özel fiyatlandırma

IBM Cloud Pak® for Data as a Service'de: Özel fiyatlandırma

IBM Watson Studio derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,2/5 (160+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

ClickUp ile Veri Bilimi Projelerinizi Güçlendirin

Yalnızca belge oluşturmak ve paylaşmak istiyorsanız, dikkate alabileceğiniz bir dizi Jupyter alternatifi vardır. Ancak ClickUp ile çok daha fazlasını yapabilirsiniz. Platform sadece belge ve veri analizi ile ilgili değildir. Proje yönetimi, dokümantasyon, işbirliği ve otomasyon özellikleri sunan çok yönlü bir araçtır ve bu da onu harika bir hepsi bir arada çözüm haline getirir.

Veri bilimi projelerinizi verimli bir şekilde yönetmek için yeni bir şey denemek istiyorsanız, ClickUp'ı deneyin ve iş akışınızda yaratacağı farkı görün.