2025'te Ön Uç Geliştiriciler için En İyi 10 React Alternatifi

Artık harika kullanıcı arayüzleri oluşturmak için her şeyi sıfırdan kodlamanıza gerek yok. Bunun yerine, React gibi açık kaynaklı bir Javascript kütüphanesi kullanarak istediğiniz bileşenleri seçip bir araya getirebilirsiniz.

React, kullanıcı arayüzleri oluşturmak için tasarlanmış açık kaynaklı bir Javascript kütüphanesidir. Bir çerçeve olmasa da, web uygulamaları geliştirmeye yardımcı olabilir; yapı taşlarından bir kullanıcı arayüzü oluşturmak gibidir. React, blokları sağlar, hepsini bir araya getirmenizi ve düzenli tutmanızı sağlar. React Native'i mobil uygulamalar oluşturmak için de kullanabilirsiniz.

React ve React Native, kullanıcı arayüzleri oluşturmak için standart hale gelmiştir. Ancak, bunlar tek seçenek değildir. React alternatifleri, bazı geliştiricilerin ilgisini çekebilecek farklı çerçeveler, araçlar ve fonksiyonlar sunar.

React alternatiflerinde aramanız gereken özellikler ve bu yıl denemeniz gereken en iyi on seçenek hakkında daha fazla bilgi edinin.

React alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

React'a alternatifleri incelerken birkaç şeyi göz önünde bulundurmanız gerekir:

Proje kapsamınız: Projenizin küçük veya büyük ölçekli olup olmadığını belirleyin. Bazı React alternatifleri daha küçük projeler için idealdir, diğerleri ise daha büyük uygulamalar için kapsamlı bir çerçeve sağlar. React'ın bazı alternatifleri, hafif paket boyutları ve verimli görüntüleme sayesinde daha iyi performans avantajları sağlayabileceğinden, performans ihtiyaçlarınızı da göz önünde bulundurmalısınız.

Takımınızın ihtiyaçları: Takımınızın JavaScript çerçeveleriyle ilgili deneyimini değerlendirin. Öğrenme eğrileri değişebilir, ancak yeni beceriler edinmek gelecekteki projeler için faydalı olabilir. Geliştiricilerinizin kullanıcı arayüzü üzerinde kontrol sahibi olma tercihlerini göz önünde bulundurun. Bazı React alternatifleri tam kontrol sağlarken, diğerleri minimum esneklik sunar.

İstediğiniz özellikler: React alternatiflerinin sunduğu ekosistemler çeşitlilik gösterir ve bir alternatif aramaya başladığınızda neyi beğendiğinizi (ve neyi beğenmediğinizi) bilmeniz gerekir. Bazıları canlı topluluklara ve kapsamlı araç setlerine sahiptir ve geliştirme için daha fazla seçenek sunar. Seçtiğiniz alternatifin projenizin özel ihtiyaçlarına uygun olduğundan emin olun.

Kullanabileceğiniz En İyi 10 React Alternatifi

1. Lit

Lit aracılığıyla

Lit, web bileşenleri oluşturmak için React'ın hafif bir alternatifidir. React'tan farklı olarak, eksiksiz bir çerçeve sağlamaz, ancak harika kullanıcı arayüzleri oluşturmak için araçlar sunar.

Lit, verimli DOM manipülasyonu ile modüler ve kolayca bakımı yapılabilen React bileşenlerine alternatifler sunar. React'a göre daha hafif bir çerçeveye ve daha düşük bir öğrenme eğrisine sahiptir.

Lit'in en iyi özellikleri

İnanılmaz derecede hafiftir, bu sayede daha iyi yükleme süreleri ve performans elde edersiniz, bu da onu küçük ve orta ölçekli projeler için mükemmel bir seçenek haline getirir

Esnek ve bakımı kolay web geliştirme için çeşitli tarayıcılarla mükemmel uyumluluk

Görünüşte basit arayüzü, şablonlama ve özel yaşam döngüsü yöntemleri gibi gelişmiş seçenekler de sunar

Lit sınırlamaları

React'tan çok daha küçük (ama hala büyümekte olan!) bir topluluk olduğundan, kullanabileceğiniz araç ve seçenekler daha azdır

Lit fiyatlandırma

Ücretsiz

Lit derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4. 1/5 (10+ yorum)

2. Inferno

GitHub aracılığıyla

Inferno, React'e benzer hafif bir Javascript kütüphanesidir. Önemli yük performansı avantajları ile yerleşik sunucu tarafı işleme (SSR) sunar. Inferno'nun performansa odaklanması, özellikle birçok bileşene sahip dinamik web arayüzlerinde React'ten daha hızlı işleme anlamına gelir.

Inferno'nun en iyi özellikleri

Inferno'nun temel özellikleri performansa öncelik verir ve hızlı işleme hızları, onu daha büyük web uygulamaları için cazip hale getirir

Yerleşik sunucu tarafı işleme sayesinde küçük paket boyutları ve ultra hızlı sayfa yüklemeleri

Inferno artık yerleşik animasyon özellikleri ve destek sunuyor

Inferno sınırlamaları

Bu yeni bir geliştirme ekosistemi olduğu için, araçların çoğu hala geliştirme aşamasındadır, bu nedenle sabırlı olmanız gerekecektir

Inferno fiyatlandırması

Destekçi: Aylık 5 dolar

Sponsor: Aylık 100 dolar

Diğer tutarlarda tek seferlik veya tekrar eden katkıları kabul eder

Inferno puanları ve yorumları

Yok

3. Svelte

Svelte aracılığıyla

Svelte, web uygulamaları oluşturmak için kullanılan ilerici bir JavaScript çerçevesidir. Bu hafif çerçevenin anahtar özelliklerinden biri, kodunuzu derleme sırasında derlemesi ve bunun sonucunda daha hızlı performans için daha küçük paketler oluşturmasıdır.

Ayrıca, verilerinize göre kullanıcı arayüzündeki güncellemeleri otomatik olarak tetiklediği için manuel DOM manipülasyonuna gerek kalmaz. React JS gibi Svelte de bileşen tabanlı mimariyi teşvik ederek kodunuzun daha düzenli ve bakımı kolay olmasını sağlar.

Svelte'in en iyi özellikleri

React geliştiricileri için kullanımı kolaydır, React gibi yeniden kullanılabilir bileşenlerden hızlı bir şekilde kullanıcı arayüzleri oluşturmalarına olanak tanır

HTML'nizi otomatik olarak oluşturarak, otomatik olarak güncellenen sanal DOM ile uygulamalarınızı daha evrensel hale getirir

Kullanıcı dostu geliştirme deneyimi, web uygulamaları oluştururken sorunları gidermenize yardımcı olabilir

Svelte sınırlamaları

Daha yeni bir Javascript çerçevesi olduğu için, etrafında daha küçük bir ekosistem bulunmaktadır, bu nedenle web uygulamaları oluşturmak için daha az kaynağa sahip olacaksınız

Svelte fiyatlandırması

Ücretsiz

Svelte puanları ve yorumları

Yok

4. Htmx

Htmx aracılığıyla

Htmx, etkileşimli web uygulamaları oluşturmak için kullanılan bir Javascript kütüphanesidir. Karmaşık derleme araçları ve çerçeveleri kullanmak yerine, Htmx işlevselliği doğrudan HTML'nize ekleyerek performansı ve yükleme sürelerini hızlı tutar. Tek sayfalık uygulamalar veya diğer küçük projeler için idealdir.

Htmx'in en iyi özellikleri

JavaScript hakkında çok fazla bilginiz olmasa bile, temel HTML deneyimi ile kullanımı kolaydır

Web uygulamalarında otomatik form gönderimleri ve ilerleme çubukları oluşturmak için harika

Sunucu bağımsız olduğu için farklı arka uç çerçevelerine ve dillere kolayca uyum sağlar

Htmx sınırlamaları

Nispeten kullanıcı dostu olmasına rağmen, daha karmaşık özellikleri öğrenmek çok daha fazla zaman ve çaba gerektirebilir

Htmx fiyatlandırması

Ücretsiz

Htmx puanları ve yorumları

Yok

5. Elm

Elm aracılığıyla

Elm, güvenilir ve bakımı kolay web uygulamaları oluşturmak için kullanılan fonksiyonel bir programlama dilidir. Elm'in temel özelliklerinden biri, derleme sırasında hataları yakalayarak birçok çalışma zamanı sorununu önlemektir. Elm, daha temiz ve kolay anlaşılır kodlar için fonksiyonel programlama kavramlarını kullanır.

Elm'in en iyi özellikleri

Derleme sırasında hataları yakalar, birçok çalışma zamanı hatası sorununu önler

Zaman yolculuğu hata ayıklama, süreçte geriye gidip hatayı düzeltmenize ve sorunsuz bir şekilde ilerlemenize olanak tanır

Web geliştiricileri için birçok yararlı hata ayıklama aracı içeren kullanıcı dostu derleyici

Elm sınırlamaları

Deneyimli geliştiriciler için bile zor öğrenme süreci

Elm fiyatlandırması

Ücretsiz

Elm puanları ve yorumları

Yok

6. Retool

Retool aracılığıyla

Retool, işletmeler için dahili araçlar oluşturmaya yarayan bir platformdur. Geliştiriciler, veritabanlarına bağlanan web uygulamaları tasarlayarak özel gösterge panelleri, veri yönetimi araçları ve iş akışları oluşturabilir. Platformun sürükle ve bırak arayüzünü kullanarak hızlı bir şekilde web uygulaması oluşturun, ardından güvenlik ve uyumluluk ihtiyaçları için erişim kontrolü ve veri şifreleme ekleyin.

Retool'un en iyi özellikleri

Sürükle ve bırak arayüzü, sıfırdan kod yazmadan uygulama oluşturmayı kolaylaştırır

Mükemmel güvenlik kontrolleri ve veri uyumluluğu, kuruluş verilerini korumak için ideal

Esnek bağlantı sayesinde çeşitli veri kaynaklarından yararlanarak benzersiz iç araçlar oluşturabilirsiniz

Retool sınırlamaları

Son derece sıkıcı kullanıcı arayüzü

Bazı kullanıcılar, daha büyük uygulamalar oluşturmaya çalışırken performans sorunları yaşadıklarını not ediyor

Retool fiyatlandırması

Ücretsiz

Takım: Standart kullanıcı başına aylık 10 $ + son kullanıcı başına aylık 5

İş: Standart kullanıcı başına aylık 50 $ + son kullanıcı başına aylık 15

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Retool puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (180+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (20+ yorum)

Retool alternatiflerini inceleyin!

7. Marko

Marko aracılığıyla

Marko, sunucu tarafında görüntüleme için tasarlanmış bir Javascript şablon motorudur. Tamamen şablon oluşturmaya odaklanan bir şey istiyorsanız, React için harika bir alternatiftir. Marko ayrıca web sayfalarının daha hızlı yüklenmesi için sanal DOM tekniğini kullanır ve daha basit geliştirme için verimli veri bağlama sunar.

Marko'nun en iyi özellikleri

Aşamalı görüntüleme, kullanıcıların içeriği hazır olduğu anda görmesi anlamına gelir, böylece kullanıcılar daha az gecikme yaşar

Harika VSCode düzenleyici, sözdizimi vurgulaması, otomatik tamamlama ve tek bir tıklama ile başvurulan dosyalara atlama özelliği ile kodu okunabilir ve düzenli tutmanızı sağlar

Veri değişikliklerine göre kullanıcı arayüzünü otomatik olarak günceller, geliştirme projelerinin yönetimini kolaylaştırır

Marko sınırlamaları

Sınırlı entegrasyon seçenekleri (topluluk büyüdükçe değişebilir)

Marko fiyatlandırması

Ücretsiz

Marko puanları ve yorumları

G2: 4/5 (1+ yorum)

Capterra: 5/5 (3+ yorum)

8. Vanilla JS

Vanilla JS aracılığıyla

Vanilla JS, harici bir kütüphane veya çerçeve olmadan Javascript kullanmanıza olanak tanır. UI üzerinde tam kontrol sağlar ve minimal javascript kullanımı sayesinde en hızlı ve en hafif seçeneklerden biridir. Ancak Vanilla JS kullanmak, React kütüphanesinin avantajlarından yararlanamayacağınız anlamına gelir, bu nedenle JS çerçevenizi sıfırdan oluşturmanız gerekir.

Vanilla JS'nin en iyi özellikleri

Harici Javascript kütüphaneleri olmaması, bu çerçevenin mobil ve web uygulamalarınız için mevcut en hafif çerçeve olduğu anlamına gelir

Geliştiriciler kod üzerinde tam kontrole sahiptir, böylece kodun her yönünü tamamen özelleştirebilirsiniz

Eski tarayıcılarda ve platformlarda çalışması gereken projeler için idealdir

Vanilla JS sınırlamaları

Bu, piyasadaki eski geliştirme araçlarından biridir, bu nedenle kodunuzu güvenlik ve veri korumaya ilişkin modern standartlara uygun hale getirmek için manuel olarak güncellemeniz gerekir

Vanilla JS fiyatlandırması

Ücretsiz

Vanilla JS puanları ve yorumları

Yok

9. Hyperapp

GitHub aracılığıyla

Hyperapp, basit ve bakımı kolay kullanıcı arayüzleri oluşturmak için minimal bir Javascript kütüphanesidir. Katı bir yapıya sahip olmadığı için projenizde kontrol ve esnekliği elinizde tutabilirsiniz. Kullanımı kolay sistem, aşamalı web uygulamaları oluşturmayı öğrenmek isteyen yeni geliştiriciler için idealdir.

Hyperapp'ın en iyi özellikleri

Büyüyen geliştirici topluluğu sayesinde sürekli genişleyen kitaplık, araç ve destek ağı

Öğrenmesi kolay arayüzü ve küçük kod tabanıyla yeni JavaScript geliştiricileri için idealdir

Kodunuzu düzenleme konusunda çok fazla esneklik, böylece mimariyi gerektiği gibi özelleştirebilirsiniz

Hyperapp sınırlamaları

Küçük projeler için harika, ancak daha küçük ekosistem, daha büyük bir proje oluşturmak için kullanılabilirliğini sınırlar

Hyperapp fiyatlandırması

Ücretsiz

Hyperapp puanları ve yorumları

Yok

10. Aurelia

Via Aurelia

Aurelia, modern ve dinamik web arayüzleri oluşturmak için modüler bir Javascript çerçevesidir. Çerçeve, esnek bir geliştirici deneyimi oluşturmaya odaklanır ve gerekli bileşenleri seçmenize olanak tanıyarak paket boyutlarının küçük ve yönetilebilir kalmasını sağlar.

Aurelia'nın en iyi özellikleri

JavaScript ve HTML kullanarak karmaşık uygulamaları hızlı bir şekilde oluşturabilirsiniz

Daha hızlı ve kolay geliştirme için eklentiler, hata ayıklama araçları ve daha fazlasını içeren mükemmel ekosistem

Kodunuzu daha kolay okunabilir ve bakımı daha kolay hale getiren verimli DOM güncellemeleriyle sorunsuz bir kullanıcı arayüzü oluşturmanıza yardımcı olur

Aurelia sınırlamaları

Daha yeni bir çerçeve olduğu için, Aurelia topluluğunda daha az sayıda en iyi uygulama vardır ve bu, proje yeni geliştiricilere devredildiğinde kafa karışıklığına neden olabilir

Aurelia fiyatlandırması

Ücretsiz

Aurelia puanları ve yorumları

G2: 3,9/5 (10+ yorum)

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