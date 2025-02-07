12 Ücretsiz Sponsorluk Formu Şablonu

E-posta alışverişleri veya kafa karıştırıcı evrak işleri olmadan, bir sonraki büyük etkinliğinizi desteklemek isteyen sponsorlar olduğunu hayal edin!

Size sponsorları gümüş tepside sunamayız, ancak en iyi ikinci şeyi sunabiliriz: süreci basitleştiren, zaman kazandıran ve sizi organize bir profesyonel gibi gösteren güçlü sponsorluk formu şablonları.

İster bir hayır kurumu için bağış toplama etkinliği, ister kurumsal bir gala veya topluluk projesi planlıyor olun, bu şablonlar hedeflerinizi belirlemenize, avantajları vurgulamanıza ve sponsorların güvenini kısa sürede kazanmanıza yardımcı olacaktır. Başlamaya hazır mısınız? Her ihtiyaca uygun 12 etkili sponsorluk formu şablonu seçeneğini keşfedin.

Sponsorluk formu şablonları, sponsorluk talebinde bulunmak ve sponsorluğu resmileştirmek için önceden tasarlanmış belgelerdir. Sponsorun iletişim bilgileri, katkı miktarları ve avantajlar dahil olmak üzere sponsorluğun hüküm ve koşullarını özetlemek için yapılandırılmış bir biçim sunarlar.

Ayrıca sponsorluk bilgileri, sponsorluk seviyeleri, ödeme ayrıntıları ve anlaşmayı onaylamak için imza alanı da içerir. Net bir düzen sunan etkinlik sponsorluk formu şablonları, sponsorlukları toplama işlemini basitleştirerek organizatör ve sponsor arasındaki iletişimi azaltır.

İyi bir sponsorluk formu şablonu, sponsorluk fırsatını açık ve profesyonel bir şekilde sunmalı, potansiyel sponsorların anlamasını ve katılımını kolaylaştırmalıdır. Şablon ayrıca kolayca özelleştirilebilir, görsel olarak çekici ve hem dijital hem de basılı biçimler için uygun olmalıdır.

Aşağıdaki anahtar unsurları içerir:

İletişim bilgileri: Organizatörün adı, telefon numarası, e-posta ve adresi için form alanlarını görüntüler

Etkinlik/Proje ayrıntıları: Sponsorluk arayan etkinliğin veya projenin amacı, hedefleri ve önemi hakkında kısa bir açıklama

Sponsorluk kademeleri/seçenekleri: Sponsorluk kademelerinin dökümü, her kademenin avantajları ve ilgili maliyetler veya katkılar

Sponsorlar için avantajlar: Marka bilinirliği, kamuoyunda tanınırlık veya özel erişim gibi sponsorun elde edeceği avantajların net bir özeti

Eylem çağrısı: Sponsorları katılımlarını onaylamaya teşvik eden doğrudan bir uyarı, genellikle bir onay kutusu veya imza bölümü ile birlikte kullanılır

Ödeme/katkı ayrıntıları: Ödeme yöntemini ve koşullarını veya ayni katkıları belirtmek için alan

Şartlar ve koşullar: İlgili politikaları, zaman çizelgelerini veya sorumluluk reddi beyanlarını özetleyen kısa bir açıklama

Sponsorlukları yönetmek, aynı anda birden fazla görevi yerine getirmeye benzeyebilir, ancak iş için her şeyi içeren uygulama ClickUp ile ihtiyacınız olan her şey tek bir yerde. Yeni nesil yapay zeka ile desteklenen proje yönetimi, belgeler ve takım iletişimi özelliklerini bir araya getiren ClickUp, iş akışlarını basitleştirmenize ve düzenli kalmanıza yardımcı olur.

United Way Suncoast Kreatif Direktörü Jodi Salice, ClickUp hakkında şunları söyledi

Bununla ilgili yeterince iyi şeyler söyleyemem. Otomasyon, şablonlar ve tüm farklı izleme ve görünüm türleri arasında, ClickUp ile yanlış bir seçim yapmanız imkansız.

Bununla ilgili yeterince iyi şeyler söyleyemem. Otomasyon, şablonlar ve tüm farklı izleme ve görünüm türleri arasında, ClickUp ile yanlış bir seçim yapmanız imkansız.

Farklı ihtiyaçlara göre uyarlanmış 12 özelleştirilebilir sponsor formu şablonu topladık. Etkinlikleri planlamanıza, teklif taslakları hazırlamanıza veya bağış toplama çabalarınızı yönetmenize yardımcı olur. Bir şablon seçin, kişiselleştirin ve hızlıca ilerleyin!

Bu Şablonu İndirin ClickUp Sponsorluk Formu Şablonu ile verileri kolayca izleyin ve yönetin

ClickUp Sponsorluk Formu Şablonu gibi güvenilir bir yardımcıyla etkinlik sponsorluklarını yönetmek çok kolaydır. Sponsorların iletişim bilgileri, gönderiler ve ilerleme izleme gibi her şeyi tek bir yerde tutar.

Şablonun özellikleri şunlardır:

Özelleştirme: Form, özel etkinliğinize veya kuruluşunuzun markasına ve gereksinimlerine uyacak şekilde uyarlanabilir

Veri toplama: Sponsorun iletişim bilgileri, sponsorluk formu türü ve katılım nedenleri gibi sponsorluk bilgilerini toplamak için özel alanlar içerir

Yönetim özellikleri: "Onaylandı", "İletişim kuruldu" ve "Ödeme bekleniyor" gibi özel durumlar ve otomatik iş akışları, sponsorlukları izlemeyi ve yönetmeyi kolaylaştırır

İşbirliği: Birden fazla görünüm seçeneği ve gerçek zamanlı işbirliği araçları ile şablon, takımın verimliliğini ve organizasyonunu artırır

İdeal kullanım alanları: Daha iyi sponsor iletişimi ve etkinlik başarısı arayan etkinlik planlayıcıları, pazarlama ve tanıtım uzmanları ve topluluk projeleri

Bu Şablonu İndirin ClickUp Sponsorluk Formu Şablonunu kullanarak ekip çalışmasını zahmetsizce iyileştirin

Potansiyel sponsorların dikkatini çekecek, açık, profesyonel ve garantili sponsorluk fırsatları sunmanın bir yolunu mu arıyorsunuz? Sponsorluk Formu Pano Şablonu, sponsorluk tekliflerinizi şık bir şekilde sergilemenize yardımcı olarak potansiyel sponsorları çekmenizi kolaylaştırır.

Öncelikle, Özel Durumlar ile "Onaylandı" ve "Ödeme Bekleniyor" gibi durumları takip edebilirsiniz. Özel Alanlar, iletişim bilgileri ve sponsor türleri gibi sponsor formunda gerekli tüm bilgileri toplamanıza yardımcı olur. Özel Görünümler, yönetim ve organizasyon becerilerine sahip bir süper kahraman gibi listeler arasında geçiş yapmanızı sağlar . İşbirliği zamanı geldiğinde ise İşbirliği Araçları (etiketleme, yorumlar, paylaşılan belgeler gibi) herkesin aynı sayfada olmasını sağlar!

İdeal kullanım: Ortaklar ve sponsorlarla ilişki kurmak isteyen işletmeler

👀 Biliyor muydunuz? Uber Eats, Las Vegas'taki Super Bowl'da temalı bir pop-up mağaza kurarak benzersiz bir sponsorluk etkinliği gerçekleştirdi. Hayranlar, sırada beklerken uygulama üzerinden sipariş verebilir ve çıkışta market alışverişlerini alabilirdi. Şablon tabanlı strateji, etkinlik kurulumunu iyileştirirken kullanıcı katılımını en üst düzeye çıkardı.

Bu Şablonu İndirin ClickUp Podcast Sponsorluk Şablonu'nu kullanarak fırsatları düzenleyin ve sunun

ClickUp Podcast Sponsorluk Şablonu ile podcast sponsorluklarını yönetmek çok daha az stresli hale geldi! Form şablonu özelleştirmesi kolay, görsel olarak çekici ve dijital ve basılı biçimler için uygundur.

İlerlemeyi izlemek için "Onay Bekliyor", "Etkin Sponsorluk" ve "Tamamlanan Anlaşma" gibi durumları özelleştirebilir, proje sponsorlarının adları ve ödeme durumları gibi gerekli ayrıntılar için Özel Alanlar ekleyebilir ve Gösterge Paneli, Etkin Sponsorluklar Listesi ve Onay Bekleyenler Panosu gibi araçlarla her şeyi net bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.

İdeal kullanım alanları: Sponsorluk yönetimini iyileştirmek ve kampanyalarının başarısını izlemek isteyen yeni başlayanlar

4. ClickUp Talep Formu Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Talep Formu Şablonunu kullanarak Sponsorluk etkinlikleri düzenleyin

Talepleri zahmetsizce kaydetmek ve düzenlemek mi istiyorsunuz?

ClickUp Talep Formu Şablonu ile, "Buna tekrar ihtiyacım var" gibi garip anları atlayabilir ve düzenli olabilirsiniz! Talep gönderimi ve izlemeyi standartlaştırarak, talep sahipleri ve paydaşlar arasındaki iletişimi iyileştirerek ve şeffaflığı koruyarak iş akışlarını basitleştirir.

Bu form şablonunda "Yeni İstek", "Onaylandı" ve "Reddedildi" gibi Özel Durumlar bulunur. Özel Alanlar ile anahtar bilgileri kolayca toplayabilir ve "İstek Özeti" ve "Öncelikli İstekler" gibi görünümlerle her şeyi yönetebilirsiniz. Otomasyon, gönderi, bildirim ve onayları yönetir.

İdeal kullanım alanları: Standart talep formları oluşturmak için BT desteği, tesis yönetimi ve İK süreçleri

5. ClickUp Etkinlik Planlama Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Etkinlik Planlama Şablonu'nu kullanarak görevleri verimli bir şekilde yönetin

ClickUp Etkinlik Planlama Şablonu, kurumsal konferanslar, ürün lansmanları ve hatta arka bahçede düzenlenen gayri resmi barbekü partileri gibi etkinliklerin organizasyonundaki kaosu ortadan kaldırır (çünkü küçük toplantılar bile biraz planlama sihrine layıktır!).

Bu etkinlik planlama şablonu, konum ve son tarihler gibi ayrıntılar için Özel Alanlar sağlayarak işbirliğini ve görev yönetimini kolaylaştırır. Konumlar için Harita Görünümleri, kolay iletişim için Etkinlik Sohbeti ve görevleri atamak, son tarihleri belirlemek ve ilerlemeyi verimli bir şekilde izlemek için Araçlar gibi özellikler içerir.

Etkinlik teklif şablonlarıyla birlikte kullanarak etkinlik konseptinizi ve vizyonunuzu potansiyel müşterilere ve paydaşlara iletebilirsiniz.

İdeal kullanım alanları: Kurumsal etkinliklerde ve topluluk toplantılarında tanıtım görevlerini yönetmek

💡Pro İpucu: Üye yönetim yazılımı ile, yeni üye kaydı ve yenileme hatırlatıcılarını daha da otomatikleştirerek değerli zaman ve çabadan tasarruf edebilirsiniz.

6. ClickUp Bütçe Teklifi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Bütçe Teklifi Şablonu'nu kullanarak planlamayı basitleştirin

Bütçe teklifiniz için sayılarla uğraşmaktan yoruldunuz ve hala kararsız mısınız? ClickUp Bütçe Teklifi Şablonu size destek olur!

Bu şablon, yerleşik formülleri kullanarak sabit ve yinelenen maliyetleri doğru bir şekilde hesaplayarak paydaşlara net bir finansal genel bakış sağlar. Bu bütçe teklifi şablonu, ayrıntılı ve profesyonel planlar oluşturmanıza yardımcı olur, bu da onu iş ve proje yönetimi için ideal hale getirir.

Bu form şablonu, finansal ayrıntıları izlemek için doğru maliyet dökümleri ve Gantt grafikleri gibi görsel bilgiler gibi anahtar özellikler sunar.

İdeal kullanım alanları: İşletmeler, etkinlik planlayıcıları ve kapsamlı finansal teklifler sunmak isteyen proje takımları

7. ClickUp Bağış Toplama Etkinliği Planlama Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Fundraising Event Planning'i kullanarak etkinlikleri planlayın ve yönetin

Bir hayır müzayedesi veya gala planlamak, misafir listelerini yönetmek, bağış formlarını izlemek, gönüllüleri koordine etmek ve etkinlik lojistiğini yönetmek anlamına gelir. ClickUp Bağış Toplama Etkinliği Planlama Şablonu, sponsorluk hedeflerini, zaman çizelgelerini, bütçeleri ve lojistiği kolayca yönetmenize yardımcı olur.

Bu bağış toplama şablonu, takım üyeleri, sponsorlar ve gönüllüler arasında etkili iletişimi desteklemek için işbirliği araçları ve otomatik güncellemeler sunar.

İdeal kullanım alanları: Etkili bağış toplama etkinlikleri düzenlemek isteyen kar amacı gütmeyen kuruluşlar, topluluk kuruluşları ve işletmeler

8. ClickUp Kar Amacı Gütmeyen Etkinlik Planlama Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Kar Amacı Gütmeyen Etkinlik Planlama Şablonu'nu kullanarak etkinlikleri yönetin

Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar, görevler ve hedefler ile etkinlik planlama süreçlerini nasıl sorunsuz hale getirebilir? ClickUp Kâr Amacı Gütmeyen Etkinlik Planlama Şablonları yardımcı olabilir.

Bunun gibi kar amacı gütmeyen etkinlik şablonları, etkinliklerinizi düzenli tutmak için anahtar özellikler sunar: "Onaylandı" ve "Tamamlandı" gibi Özel Durumlarla ilerlemeyi izleyin, Özel Alanlarla aşamalar, bütçeler ve son tarihler gibi ayrıntıları düzenleyin ve Gantt Görünümü, Etkinlik Görevleri Görünümü veya Panolar kullanarak planınızı görselleştirin.

İdeal kullanım alanları: Etkinlik bağış toplama ve farkındalık kampanyaları

👀 Biliyor muydunuz? Best Friends Animal Society, 2025 yılına kadar ABD'de hayvanların öldürülmemesini amaçlayan kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. No-Kill Los Angeles (NKLA) gibi girişimler aracılığıyla barınaklar ve topluluklarla birlikte çalışarak ötenazi oranlarını azaltmak ve evcil hayvan sahiplenmelerini artırmak için iş yapmaktadır.

venngage aracılığıyla

VENNGAGE'in Sponsorluk Talep Formu Şablonu, etkinliğinizi veya amacınızı tanıtarak sponsorluk katılımını önemli ölçüde artırır. Parlak renkleri ve basit düzeni, dikkat çekmeyi ve her şeyi net tutmayı kolaylaştırır.

Ayrıca, formun tasarımı son derece esnektir; renkleri değiştirebilir, öğeleri yeniden boyutlandırabilir ve çok sayıda fotoğraf veya simge arasından seçim yapabilirsiniz. Ücretsiz stok kitaplıkları, markanızın stilini yansıtan bir şey oluşturmanızı kolaylaştırır.

İdeal kullanım alanları: Kurumsal etkinlikler, topluluk projeleri ve basit bir şablon arayan yaratıcı girişimler

Ayrıca okuyun: En İyi Form Oluşturma Yazılımı

formlar aracılığıyla

Bir sonraki büyük etkinliğiniz için sponsorlar ararken düzenli kalabilir misiniz? Elbette, bu kesinlikle mümkün! Forms'un Etkinlik Sponsorluk Formu Şablonu, çeşitli form alanları ve seçenekleriyle çevrimiçi sponsorluk formları, anketler ve sınavlar oluşturmanıza ve özelleştirmenize olanak tanır.

Anahtar özellikler arasında koşullu mantık, gerçek zamanlı izleme, yerleşik hesap makineleri ve coğrafi konum kısıtlamaları bulunur. Otomasyon, manuel veri aktarımını azaltarak zaman tasarrufu sağlar ve gizlilik ayarlarını değiştirirken formları benzersiz bir bağlantıyla paylaşabilirsiniz. Platform ayrıca formunuzun tasarımını ve temasını özelleştirmenize olanak tanır.

İdeal kullanım alanları: Etkinlikleri ve sponsorlukları yönetmek isteyen kurumsal takımlar ve etkinlik organizatörleri.

formlar aracılığıyla

Forms'un Spor Etkinliği Sponsorluk Formu Şablonu, her iki tarafın beklentilerini belirlerken potansiyel sponsorlarla etkili bir şekilde iletişim kurar. İletişim bilgileri, etkinlik adı, finansman ihtiyaçları ve özel sponsorluk talepleri gibi önemli ayrıntıları toplamanıza yardımcı olur.

Bu netlik, her iki tarafın da ortaklığın uygun olup olmadığını belirlemesine yardımcı olur.

İdeal kullanım alanları: Sponsorlukların organizasyonu ve yönetiminde mükemmellik arayan profesyonel ve topluluk etkinlikleri.

🧠Eğlenceli Bilgi: Etihad Stadyumu olarak bilinen Premier League kulübü Manchester City'nin evi, Etihad Airways ile yapılan sponsorluk anlaşmasının bir parçası olarak adını almıştır. Bu, marka ortaklıklarının sporda görünürlüğü nasıl artırabileceğini göstermektedir.

12. Twinkl tarafından hazırlanan Okul Konseyi Bağış Toplama Etkinliği Planlama Şablonu

twinkl aracılığıyla

Okul için bağış toplama etkinliği planlıyorsunuz ama nereden başlayacağınızı bilmiyor musunuz? Twinkl'ın Okul Konseyi Bağış Toplama Etkinliği Planlama Şablonu okul etkinliklerini organize etmek ve bağış toplama çabalarını desteklemek için mükemmeldir. Öğrencilerin sorumluluk ve özgüvenlerini teşvik ederken etkinlik planlama kontrol listesini kullanarak etkinlik planlamanın temellerini öğrenmelerine yardımcı olmayı unutmayın.

Dokuz ayrıntılı sayfadan oluşan bu kaynak, başarılı bir bağış toplama etkinliği düzenlemek için gereken her şeyi sağlar. Öğretmenler tarafından tasarlanan bu şablon, eğitim standartlarına uygundur ve öğrenciler seçtikleri amaç için gösterdikleri çabaların olumlu etkisini gördükçe yaratıcılığı, takım çalışmasını ve topluluk ruhunu teşvik eder.

İdeal kullanım alanları: Öğrencilere bağış toplama etkinlikleri düzenleyerek başarılı bir etkinlik organize etme konusunda pratik deneyim kazandırmak isteyen okullar

Etkinlikler için sponsorlukları yönetiyor, markalaşma girişimleri düzenliyor veya reklam kampanyaları yürütüyor olsanız da, iyi yapılandırılmış bir sponsorluk formu şablonu büyük fark yaratabilir. Anahtar bilgileri toplama, yanıtları izleme ve düzenli kalma işlemlerini basitleştirir.

Form oluşturma ile proje yönetimi ve takım işbirliğini bir araya getiren hepsi bir arada bir platform arıyorsanız, ClickUp tam size göre. ClickUp ile ihtiyaçlarınıza uygun şablonlar bulabilir, büyük ölçekte sponsorlara ulaşarak rakiplerinizin bir adım önüne geçebilirsiniz.

Neden bekliyorsunuz? Bugün ClickUp'a kaydolun ve sponsorlukları hiç olmadığı kadar kolay yönetmenin keyfini yaşayın.