Genişletilmiş Hedefler Nedir? (Örnekler, SSS)

Hepimizin, borsaya para yatırıp milyoner olmak gibi, gerçek olamayacak kadar iyi görünen hedefleri vardır. 💰

Bu tür hedefler genellikle belgelenmesi zordur, bu da onları ulaşılması imkansız gibi gösterir.

Neyse ki, uzun vadeli hedefler kullanarak hayali hedeflerinizi kaydetmek, izlemek ve gerçekleştirmek mümkün.

Uzak hedefler, ulaşılması zor olacak şekilde kasıtlı olarak belirlenir, ancak şirketleri, takımları ve bireyleri konfor alanlarından çıkmaya ve daha yüksek hedeflere yönelmeye motive eder.

Bu makalede, esnek hedefleri tanımlayacak ve üç örnek inceleyeceğiz. Ayrıca esnek hedeflerin ayarlanması, dört anahtar avantajı ve üç önemli sınırlaması üzerinde duracağız. Ardından, esnek hedefleri izlemenin en iyi yolunu ve ilgili SSS'leri inceleyeceğiz.

Başlayalım!

Uzatılmış Hedefler Nedir?

Uzatılmış hedefler mevcut iş kapasitenizin ötesinde hedeflerdir.

İki benzersiz özelliği vardır.

İlk olarak, zorlu hedefler genellikle ulaşılması zor hedeflerdir. Tamamen pratik veya rasyonel değildirler. Zorlu hedefler ayrıca, herhangi bir faaliyet için mümkün olan en iyi sonucu da hesaba katar.

İkincisi, zorlu hedefler yeniliğe dayanır. Mevcut hedefinize yepyeni bir yaklaşım benimsemeniz gerekir.

Böylelikle, zorlu hedefler sizi daha büyük ve daha iyi kazanımlar elde etmeye itecektir.

Uzatılmış hedeflerin tanımını tartıştığımıza göre, şimdi bazı örnekler inceleyelim.

3 Uzatılmış Hedef Örneği

Uzatılmış hedeflerin bir organizasyonun farklı düzeylerinde nasıl yer alabileceğini aşağıda görebilirsiniz:

1. Organizasyonun zorlu hedefleri

Organizasyonel düzeyde, esnek hedefler belirli bir zaman çizelgesi olmayan vizyon beyanlarıdır.

Örneğin, Suits dizisindeki favori hukukçularımız 2021 yılı için en yüksek gelirlerini artırmak istiyorlarsa, esnek hedefleri şöyle olabilir:

"Toplam geliri %120 artırın ve ABD'nin 1 numaralı hukuk firması olun."

Muhtemelen bu tür finansal hedeflerin çılgınca olduğunu düşünüyorsunuz.

Ama asıl mesele de bu!

2. Yönetim için zorlu hedefler

Yöneticiler, takımlarının harika sonuçlar elde etmesi için beklentiler belirler. Son derece iyi performans gösteren bir satış takımı için, bir yönetici şu şekilde bir esnek hedef belirleyebilir:

"2021 sonuna kadar takım üyelerinin bireysel satış kotalarını üç katına çıkarın."

3. Bireysel esnek hedefler

Bir takımdaki bireyler için zorlu hedefler belirlemek, onların yeni sorumluluklar üstlenmelerine ve yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olabilir. ✨

Örneğin, hiç liderlik rolü üstlenmemiş bir takım üyesi, tüm projeyi bağımsız olarak yönetmek için bireysel hedefler belirleyebilir.

Bir dahaki sefere kişisel bir hedef belirlediğinizde, Harvey Specter'ın kendine güvenini örnek alın ve hedeflerinizi genişletin.

genişletilmiş Hedefler Belirlemek İçin 3 Temel Adım

Hedefleri belirlemek ve genişletmek için atmanız gereken anahtar adımlardan bazıları şunlardır:

1. Hedef ayarlamaya zaman ayırın

Takımınız için zorlu hedefler belirlemek ile mahkeme salonunda bir savaşa hazırlanmak arasında ne gibi ortak noktalar vardır?

Her ikisi de zaman ve kapsamlı planlama gerektirir.

Uzatılmış hedeflerinizin, takımınızın iş ve kişisel gelişim hedefleriyle uyumlu olduğundan emin olmalısınız.

Uzatılmış hedefleri ayarlamadan önce takımınızın mevcut iş yükünü ve mevcut kaynakları da göz önünde bulundurmak çok önemlidir.

2. Anahtar alanlara odaklanın

Uzatılmış hedeflerinizde çok fazla alanı kapsarsanız, kendinizi ve takımınızı çok fazla yayma riskiyle karşı karşıya kalırsınız. Sonuç olarak, sonunda hiçbir şey başaramayabilirsiniz.

Takımınızın iş kolu için bir veya iki odak alanı belirleyip bunları uzamış hedefleri belirlemek için kullanmak daha iyidir.

3. SMART hedefleri kullanın

Şimdiye kadar, tüm pratik olmayan ancak olağanüstü hedeflerinizi kaydetmek için esnek hedefler belirleme hakkında konuştuk.

Ancak şunu merak ediyor olabilirsiniz: Bu hedefleri nasıl izleyeceğim ve ilerleme kaydedip kaydetmediğimi nasıl göreceğim?

İşte burada SMART (Spesifik, Ölçülebilir, Ulaşılabilir, İlgili ve Zaman Sınırlı) hedefler devreye girer.

Tanımı gereği, SMART hedefler zorlu hedeflerin tam tersidir.

Bunlar pratik, ulaşılabilir ve yakın hedeflerdir.

Ancak bu , zorlu hedefler ile SMART hedeflerin karşılaştırıldığı bir senaryo değildir.

Uzatılmış hedefler ve SMART hedefler birbirleri için yaratılmışlardır. 😍

Bunları birlikte nasıl kullanabileceğinizi aşağıda bulabilirsiniz:

Adım 1: Uzatılmış hedeflerinizi yazın

Adım 2: Her bir genişletilmiş hedefi daha küçük adımlara ve ulaşılabilir SMART hedeflerine bölün

Bu adımlar, zorlu hedef belirleme gündeminizi kolaylaştıracaktır.

Ancak, esnek hedefleri kullanmadan önce birkaç faktörü göz önünde bulundurmanızda fayda var.

Bonus: Öğrenci SMART Hedefleri

uzatılmış Hedefleri Ayarlamadan Önce Dikkate Alınması Gereken 2 Faktör

Uzatılmış hedeflerin takımınıza fayda sağlayıp sağlamayacağını tahmin etmek için iki anahtar faktöre bakabilirsiniz:

1. Son performans

Son zamanlarda başarı elde etmiş bir takım, zorlu hedefleri kabul etme olasılığı daha yüksektir.

Başarı, takımınızın tutumunu etkiler ve zorlukları göğüslemeye istekli hale getirir.

Ancak, performansları iyi değilse ve onları iddialı esnek hedeflerle aşırı yüklemeye karar verirseniz, muhtemelen iyi tepki vermeyeceklerdir.

Daha iyi performans yönetimi için, takımınızın başarısını düzenli olarak değerlendirmek ve hedeflerinizi ayarlamak çok önemlidir.

Şirketiniz için kullanabileceğiniz en iyi performans hedefleri ve amaçları örneklerine göz atın!

2. Kaynakların kullanılabilirliği

Kaynakları yeterli bir takım, başarısızlıklarla başa çıkabilir. Ayrıca, yenilik yapmak ve yaratıcı olmak için daha iyi bir pozisyondadır.

Ve tüm bu faktörler, zorlu hedefleri gerçekleştirmede çok önemlidir. ⭐️

Takımınız sıkıntılı bir durumda ise, zorlu bir hedef (özellikle de iddialı bir finansal hedef) denemek en iyi fikir olmayabilir.

Takımınızı, cesur hedefler belirledikten sonra bunları destekleyecek kaynaklarınızın olmadığını fark edecekleri bir pozisyona sokmak istemezsiniz. 👀

Genişletilmiş Hedeflerin Faydaları

Genişletilmiş hedeflerin takımınızın verimliliğini nasıl artırabileceğine bakalım.

1. Yaratıcılığı artırır

Çoğu durumda, işinize daha fazla zaman ayırarak ortak hedeflerinize ulaşabilirsiniz.

Öte yandan, zorlu hedefler sizin ve takımınızın konfor alanından çıkmanıza ve yaratıcılığınızı akışa sokmanıza yardımcı olabilir. 💡

Hazırlanın, beyin gücünüzü kullanın ve soruna yenilikçi bir yaklaşım sergileyin. Bu yaratıcı süreç, keşiflere ve problem çözme fikirlerine sonuçlanabilir.

2. Takımınızı hırslı hale getirir

Uzak hedefler, takımınızı görünüşte imkansız bir hedefi hayal etmeye ve peşinden gitmeye teşvik edebilir.

Takımınızın hedefleri ve hedefleri konusunda muhafazakar olduğunu düşünüyorsanız, zorlu hedefler sınırlarını genişletmelerine yardımcı olabilir.

3. Güveninizi artırın

Güven, motivasyon konuşmalarından gelmez.

Bu, gerçek başarılarından kaynaklanmaktadır.

Uzatılmış hedefler belirlemek ve bunlara ulaşmak, özgüveninizi kat kat artırabilir.

Örneğin, Rhoo adlı yeni bir arkadaşlık uygulamasının ürün yöneticisi olduğunuzu varsayalım. 4 hafta içinde tamamen işlevsel bir uygulama içi video sohbet özelliği geliştirmek için bir esnek hedef belirlediniz.

Bir video sohbet API'sinin yardımıyla bunun mümkün olduğunu düşünüyorsunuz, ancak takımınız bunun zor olduğunu düşünüyor (ki öyle, ama uzatılmış hedeflerin amacı da bu!) ve endişeli.

Takımın endişelerini gidermek için, bu zorlu hedefi birden fazla SMART hedefine bölersiniz. Takımın ortalama güven puanının 10 üzerinden 5 olduğunu görürsünüz. Motivasyonel alıntılar ve videoların bu duyguyu pek değiştirmediği anlaşılıyor.

Birkaç ay sonra, takımınız 3 SMART hedefinden 2'sini gerçekleştirmiştir. Şimdi takımınızdan kendilerini ne kadar güvende hissettiklerini derecelendirmelerini istersiniz ve ortalama puan 10 üzerinden 9'dur!

4. Kontrolü elinizde tutun

Uzatılmış hedef belirlemek, koşullar lehinize olmasa bile özdenetim uygulamanın bir yoludur.

Tüm takım için bir yol haritası oluşturur. 🗺

Harvey'in deneme başlamadan önce sonucunu tahmin etmesi gibi. Ne güç!

Uzatılmış hedefler, herkesin belirli göstergelere odaklanmasına ve iş hedeflerine ulaşma yolunda ilerlemesine yardımcı olur.

Bu avantajlara rağmen, zorlu hedeflerin sınırları da vardır. Şimdi bunlara bir göz atalım.

3 Uzatılmış Hedefler Ayarlamanın Sınırları

İki karşıt tarafın olduğu bir mahkeme draması gibi, uzatılmış hedeflerimizin de olumsuz bir yanı vardır.

Uzatılmış hedefler belirlemenin üç sınırlamasına göz atın:

1. Takım içinde artan tükenmişlik

Elbette, zorlu bir hedef takımımızı daha iyi performans göstermeye itebilir.

Ancak, zorlu hedeflerine ulaşamamak, yeteneklerine olan güvenlerini zedeleyebilir. Ayrıca çalışanların bağlılığını önemli ölçüde azaltabilir.

Takımınızın sadece yorgun ve motivasyonsuz hissetmek için daha çok çalışmasını istemezsiniz.

Suits dizisindeki tüm avukatların, açık ofis alanındaki masalarının üzerine yığılmış halini hayal edin.

Evet, biz de takımlarımız için bunu istemiyoruz! 🙅🏽‍♀️

2. Takım içinde aşırı risk alma

Uzak hedefler, takımınızın sonuçları ölçmeye odaklanmasına neden olabilir. Bu uygulama, takımınızı aşırı risk almaya yatkın hale getirebilir.

Risk almak, büyük resmi ve asıl hedefi gözden kaçırmalarına neden olabilir.

Takımınız "büyük kazanmak" yerine "küçük kaybetmek" üzerine odaklanacaktır

3. Etik olmayan davranışlar

Takımınız imkansız hedeflerin peşindeyse, muhtemelen zor durumda ve çok fazla zorlanıyor demektir. Sonuç olarak, hedeflerine ulaşmak için her yolu denemeye çalışabilirler... Hatta bunu başarmak için köşeleri kesmek zorunda kalsalar bile.

Böyle bir sorun, nihayetinde takım üyesinin karakterine bağlıdır, ancak Harvey Specter bile baskı altında yasayı çiğnemiştir. 👀

Uzatılmış hedeflerin artılarını ve eksilerini tartıştığımıza göre, şimdi bunları izlemeyi konuşalım.

Uzatılmış Hedefleri İzleme

Takımınız için doğru esnek hedefleri belirlemek sadece başlangıçtır. Sonuçları görmek için ilerlemenizi düzenli olarak izlemelisiniz.

Doğru hedef yönetim aracıyla, hedef izleme zorluklarını kolayca aşabilirsiniz!

ClickUp gibi bir hedef belirleme aracı, SMART hedefleri, KPI'lar ve OKR'ler gibi çeşitli parametreler aracılığıyla esnek hedeflerinize doğru ilerlemenizi izlemenizi sağlar.

ClickUp , küçük ve büyük şirketlerde üretken takımlar tarafından kullanılan en yüksek puanlı verimlilik ve proje yönetimi araçlarından biridir.

Uzatılmış hedeflerinizi kolaylıkla oluşturmak ve yönetmek için ihtiyacınız olan TÜM özelliklere sahiptir.

ClickUp'ın bazı özelliklerine kısaca göz atın:

: tüm takım için zorlu hedefleri izleyin Takım Hedefleri: tüm takım için zorlu hedefleri izleyin

: Agile ve Sprint Hedefleri: Agile ve Scrum Sprint'lerinizin ilerlemesini izleyin

Kişisel Hedefler: Kişisel zorlu hedeflerinize doğru ilerlemenizi izlemeyi günlük bir alışkanlık haline getirin

OKR'ler: ClickUp'ın Hedefler ve Hedefler özelliğini kullanarak bir ClickUp'ın Hedefler ve Hedefler özelliğini kullanarak bir Amaçlar ve Anahtar Sonuçlar çerçevesi oluşturun. OKR'leri kullanarak hedeflerinize doğru ilerlemenizi izleyin

Sayılar: sıfırdan sonsuza kadar herhangi bir değer

Doğru/Yanlış: tamamlanmış veya tamamlanmamış görev koşulu

Para birimi: herhangi bir para birimi

Görevler: tamamlanması gereken bir görev veya görev listesi

En iyi kısmı ne mi?

ClickUp'a ücretsiz olarak giriş yapabilir ve daha da geniş bir özellik yelpazesini keşfedebilirsiniz!

Genişletilmiş Hedef SSS

1. SMART hedefleri ile esnek hedefler arasındaki fark nedir?

Genişletilmiş hedefler ve SMART hedefler iki anahtar faktöre göre farklılık gösterir:

Amaç farkı: bir esnek hedef, daha hırslı olmamız ve büyük resme odaklanmamız için bize ilham verir. SMART hedefi ise, esnek hedefe ulaşmaya yardımcı olabilecek somut bir eylem planına odaklanır.

Zaman aralığı farkı: bir zorlu hedef belirli bir zaman aralığına sahip değildir. Öte yandan, SMART hedefleri zaman sınırlıdır.

Akıllı hedefler ve zorlu hedefler, verimlilik için etkili önlemlerdir. İkisini birleştirerek sonuç odaklı pratik bir hedef oluşturabilirsiniz.

2. Genişletilmiş hedefinize ulaşamazsanız ne yapmalısınız?

Uzatılmış bir hedefe ulaşmak genellikle insan mükemmelliğinin bir örneği olarak görülür.

Ancak tamamlayamama, olumsuz bir şekilde görünmemelidir.

Uzatılmış hedeflerde, hedeflere ulaşmak ana öncelik değildir. Bunun yerine, ana amaç takımınızın motivasyonunu artırmak ve daha büyük bir hedefe ulaşmalarına yardımcı olmaktır.

Genellikle takımınızdan bir OKR'nin %100'ünü yerine %60-70'ini bir zorlu hedef olarak gerçekleştirmesini istersiniz.

Uzatılmış Hedeflerinize Ulaşma Zamanı

İyi bir esnek hedef, sizi ve takımınızı büyük bir hedefe ulaşmak ve yaratıcı olmak için güçlendirebilir. Vizyonunuza ulaşmak için motivasyonunuzu ve yolunuzdan sapmamanızı sağlamak için harika bir yoldur.

Genişletilmiş hedeflerinizi SMART hedefleri ve OKR'ler aracılığıyla görüntülemek, önemli ve iddialı hedeflerinizi ölçülebilir görevlere ve küçük başarılara böler.

ClickUp gibi bir proje oluşturucu ve yönetim aracının yardımıyla, esnek hedeflerin ayarlanması ve izlenmesi hiç olmadığı kadar kolay!

ClickUp, işinizin hedeflerini Harvey Specter'ın hukuk firmasını yönettiğinden daha iyi yönetmesine yardımcı olabilir. 😉

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