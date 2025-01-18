Notion Takvim ve Google Takvim: Hangisi daha iyi?

Üç farklı takvim arasında gidip geliyorsunuz: Takım toplantılarınız Google Takvim'de, proje son teslim tarihleri Notion'da ve bir şekilde günlük görevlerinizi takip ederken her ikisini de takip etmeniz gerekiyor.

Takvimler arasında sürekli gidip gelmek sadece sinir bozucu olmakla kalmaz, aynı zamanda verimli çalışma saatlerinizi de azaltır. Artık birden fazla takvime ihtiyacınız yok.

Hem Notion hem de Google artık ihtiyacınız olan tüm özellikleri içeren sağlam takvim özellikleri sunuyor. Ancak aralarından seçim yapmak kolay değil.

Bu makale, ihtiyaçlarınıza uygun bir takvim uygulaması seçmenize yardımcı olmak için gereksiz bilgileri ortadan kaldırır. Temel özelliklerden gelişmiş işlevlere kadar her şeyi karşılaştırarak bilinçli bir seçim yapmanızı ve sonunda takvim karmaşasını ortadan kaldırmanızı sağlıyoruz.

Google Takvim nedir?

google Çalışma Alanı Güncellemeleri aracılığıyla

Google Takvim, hayatınızın etkinliklerini takip eden güvenilir dijital asistanınız gibidir.

Müşteri aramaları ve kişisel taahhütleriniz arasında denge kurmanıza yardımcı olur. Toplantılar arasında koşturuyor, korkunç çift rezervasyonlardan kaçınıyor veya sadece dişçi randevunuzu takip ediyor olsanız da, Google Takvim düzenli olmanıza ve programınızı kontrol etmenize yardımcı olur.

Google Takvim Özellikleri

Google Takvim uygulaması, zamanlamanızı ve planlamanızı basitleştirmek için bir dizi özellik sunar. Google Takvim'i birçok profesyonel ve girişimci için vazgeçilmez bir seçim haline getiren bazı öne çıkan özelliklere hızlıca göz atalım.

1. Randevuları planlama ve yönetme

google Çalışma Alanı aracılığıyla

Google Takvim, takviminizi iş arkadaşlarınızla veya müşterilerinizle paylaşmanıza olanak tanıyarak planlamayı basitleştirir. Bu sayede, e-posta alışverişi yapma gereği ortadan kalkar ve herkes için uygun toplantı saatlerini bulmak kolaylaşır. Planlama sürecini kolaylaştıran bu araç, özellikle takımlar için çok kullanışlıdır.

Google Takvim'in yinelenen etkinlik özelliği, tekrarlanan toplantıların veya görevlerin planlanmasını otomatikleştirir. Bu, zaman kazandırır ve haftalık takım toplantıları veya aylık müşteri incelemeleri gibi önemli taahhütleri kaçırmamanızı sağlar.

Gerekirse, kişisel veya iş takvimlerinizi aynı platformda ayrı ayrı yönetmek için birden fazla Google Takvim hesabı kullanmaya devam edebilirsiniz.

2. Google Çalışma Alanı ile entegrasyon

google Çalışma Alanı aracılığıyla

Google ekosisteminde (Gmail, Dokümanlar ve Drive gibi) yaşıyorsanız, doğrudan e-postadan etkinlikler oluşturabilir, toplantılara dosya ekleyebilir ve hatta Google Meet ile video konferans bağlantıları oluşturabilirsiniz. Bu, hem kurumsal çalışanlar hem de girişimciler için iş akışlarını basitleştirir.

3. Etkinlikleri renklerle kodlayın

google Çalışma Alanı aracılığıyla

Görsel öğrenenler, etkinlikleri görev türüne göre renk kodlarıyla işaretleme özelliğini çok sevecekler: iş toplantıları mavi, kişisel randevular yeşil ve son tarihler kırmızı. Bu, takviminizi görsel olarak çekici hale getirir ve etkinlikleri hızlı bir şekilde kategorize etme becerinizi geliştirir.

4. Hatırlatıcılar ve bildirimler

google Çalışma Alanı aracılığıyla

Etkinliklerden dakikalar veya haftalar önce sizi uyaran özelleştirilebilir hatırlatıcılarla taahhütlerinizi takip edebilirsiniz. Bu özellik, birden fazla proje ve teslim tarihi yöneten serbest çalışanlar için kullanışlıdır.

👀 Biliyor muydunuz? Google Takvim'i kullanarak haftalık takım toplantıları veya aylık fatura ödemeleri gibi yinelenen etkinlikler için hatırlatıcılar ayarlayabilirsiniz. Bu, programınızı otomatikleştirmenin ve önemli görevleri asla kaçırmamanın harika bir yoludur.

5. AI özellikleri

google Çalışma Alanı aracılığıyla

Google Takvim'e, planlamayı basitleştiren gelişmiş bir yapay zeka asistanı olan Gemini aracılığıyla da erişilebilir. Gemini sohbet arayüzünden etkinlikler oluşturabilir veya düzenleyebilir ve hatta "Bayan Lynn ile en son ne zaman görüştüm?" gibi soruların yanıtlarını alabilirsiniz

Gemini, katılımcıların uygunluk durumuna göre en uygun toplantı saatlerini önererek planlamayı otomatikleştirebilir ve programları koordine etmek için harcanan zamanı azaltır.

➡️ Ayrıca okuyun: En İyi 10 Google Takvim Alternatifi ve Rakibi

Google Çalışma Alanı fiyatlandırması

İş Başlangıcı: Aylık 7,20 $/kullanıcı

İş Standardı: Aylık 14,40 $/kullanıcı

Business Plus: Aylık 21,60 $/kullanıcı

Notion Takvim nedir?

notion aracılığıyla

Notion Takvim, daha geniş Notion ekosistemine entegre edilmiş esnek ve özelleştirilebilir bir takvim aracıdır. Tek bir yerden planlama, yazma ve organize olma imkanı sunar.

Arka arkaya toplantıları yöneten bir şirket çalışanı ya da müşteri teslim tarihleriyle uğraşan küçük bir girişimci olun, Notion Takvim, birden fazla uygulama arasında geçiş yapma karmaşası yaşamadan taahhütlerinizi görselleştirmenize yardımcı olur.

Notion Takvim özellikleri

Notion Takvim, esneklik ve kişiselleştirme ile ilgilidir. Katı takvim araçlarının aksine, projeleri yönetirken, alışkanlıkları izlerken veya sadece işleri düzenli tutmaya çalışırken, takvimi iş akışınıza uyarlayabilirsiniz.

Onu diğerlerinden ayıran bazı anahtar fonksiyonları keşfedelim.

1. Otomatik bloklama

notion aracılığıyla

Takviminizde çift rezervasyon yapmaktan mı endişeleniyorsunuz? Notion Takvim'in otomatik bloklama özelliği, yanlışlıkla çakışan etkinlikler planlamamanızı sağlar. Tüm taahhütlerinizi tek bir görünümde görüntüleyerek çakışma riski olmadan gününüzü planlayabilirsiniz.

2. Entegre özellikler

notion aracılığıyla

Notion Takvim, veritabanları, notlar ve wikiler gibi diğer Notion özellikleriyle sorunsuz bir şekilde entegre olur. Bu, takvim etkinliklerini görevlere, projelere ve diğer ilgili bilgilere bağlamanıza olanak tanır ve işinizin daha bütünsel bir görünümünü sunar.

3. Özelleştirilebilir görünümler

notion aracılığıyla

Notion, aylık genel bakış, haftalık döküm veya günlük kontrol listesi gibi tercihlerinize göre takviminizi özelleştirmenize olanak tanır. Bu esneklik, proje zaman çizelgeleri ve birden fazla müşteri teslim tarihi arasında geçiş yapıyorsanız hayat kurtarıcıdır.

4. Kanban tarzı görev yönetimi

notion aracılığıyla

Notion Takvim'in Kanban tarzı görev yönetimi özelliği, görevlerinizi ve son teslim tarihlerinizi net ve sezgisel bir şekilde görselleştirmenizi sağlar. Bu, iş yükünüzü önceliklendirmenize ve ilerlemeyi daha etkili bir şekilde izlemenize yardımcı olabilir.

5. Gömülü belgeler

notion aracılığıyla

Notları ve belgeleri doğrudan takvim etkinliklerinize ekleyebilirsiniz. Bu sayede, toplantı gündemleri, proje özetleri veya müşteri notları gibi ihtiyacınız olan tüm bilgilere uygulamalar arasında geçiş yapmadan parmaklarınızın ucunda ulaşabilirsiniz.

6. AI özellikleri

notion aracılığıyla

Notion AI, toplantı gündemleri hazırlamak, eylem öğeleri oluşturmak veya depolanan bilgileri özetlemek gibi içerikleri yönetmek ve düzenlemek için mükemmeldir

Ancak, etkinlikleri oluşturmak veya değiştirmek için takvimlerle doğrudan entegre olmaz ve katılımcıların uygunluk durumuna göre en uygun toplantı saatlerini önermek gibi planlama görevlerini otomatikleştiremez.

➡️ Ayrıca okuyun: En İyi 15 Notion Alternatifi ve Rakibi

Notion fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı: Aylık 12 $/koltuk

İş: Aylık 18 $/koltuk

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Notion AI: Herhangi bir plana eklenti olarak üye başına aylık 10 ABD doları

Google Takvim ve Notion Takvim: Özelliklerin Karşılaştırması

Önceki bölümlerde, Google Takvim ve Notion Takvim'in işlevlerini inceledik. Her araç, basit zaman yönetimi veya esnek görev planlama gibi özel ihtiyaçlarınıza bağlı olarak kendine özgü bir şekilde öne çıkıyor.

İş akışınıza en uygun olanı seçmenize yardımcı olmak için, özelliklerini tek tek karşılaştıralım:

Özellik Google Takvim Notion Takvim Kazanan Randevuları planlama ve yönetme – Koordinasyon için takviminizi kolayca paylaşın – Tekrarlanan toplantılar için yinelenen etkinlikler – İleri geri planlama yapmaya son – Çift rezervasyonu önlemek için otomatik bloklama – Çakışmayan planlama için birleştirilmiş görünüm – Daha özelleştirilebilir ş Akışları Beraberlik– Basitlik için Google– Esneklik için Notion Ekosistem ile entegrasyon – Gmail, Google Drive ve Google Meet ile yerel entegrasyon – Etkinlikler doğrudan e-postalardan oluşturulabilir – Takvim etkinliklerini Notion'un veritabanlarına, notlarına ve wiki'lerine sorunsuz bir şekilde bağlar – Bütünsel proje yönetimi Notion Takvim– Platformuyla daha derin entegrasyon sunarak her şey için tek bir çalışma alanı oluşturur Özelleştirilebilir Görünümler – Aylık, haftalık ve günlük görünümler sunar. – Basit ve verimli. – Tamamen özelleştirilebilir görünümler – Takviminizi proje zaman çizelgeleri veya müşteri teslim tarihleri gibi özel ihtiyaçlara göre uyarlayın Notion Takvim– Daha fazla esneklik ve özelleştirilebilir ekranlar Etkinlikleri Renk Kodlarıyla Ayırın – Etkinlik kategorilerine kolayca renk atayın – Toplantılar, son tarihler ve görevler gibi etkinlikleri görsel olarak kategorilere ayırın – Sezgisel değil; renk kodlaması manuel kurulum gerektirir Google Takvim– Kategorizasyon için daha basit ve görsel olarak daha çekici Hatırlatıcılar ve Bildirimler – Yaklaşan etkinlikler için özelleştirilebilir uyarılar – Uygulama, e-posta veya cihaz bildirimleri yoluyla uyarılar – Yerel bildirimler yoktur; manuel kurulum veya harici entegrasyonlar gerekir Google Takvim– Zaman açısından hassas uyarılar için üstün Kanban Tarzı Görev Yönetimi – Kullanılamıyor – Görevleri görselleştirmek için yerleşik Kanban panoları – İş yüklerini önceliklendirme ve ilerlemeyi izleme için harika Notion Takvim– Görev odaklı Notion kullanıcıları için değer katar Gömülü Belgeler – Google Drive üzerinden dosya ekleyin – Toplantı materyalleri için sınırlı bağlantı veya ek dosya – Notları, proje özetlerini veya wiki'leri takvim etkinliklerine doğrudan ekleyerek anında erişin Notion Takvim– Etkinlikler için daha zengin içerik sağlar Yapay Zeka entegrasyonları – Tamamen entegre; AI aracılığıyla gerçek zamanlı etkinlik oluşturma/düzenleme imkanı sunar – Gemini sohbeti aracılığıyla sorguları yanıtlayabilir – Manuel giriş gerektirir; doğrudan takvim entegrasyonu yoktur – Manuel olarak depolanan verilerin analiziyle sınırlıdır Google Takvim– Planlama ve etkinlik yönetimi için yapay zeka destekli, otomatik bir ekosistem sunar Kullanım Kolaylığı – Basit ve sezgisel tasarım – Minimum öğrenme süresi – Kurulum ve pratik kullanım için daha zor öğrenme eğrisi – Tam potansiyelini ortaya çıkarmak için özelleştirme gerektirir Google Takvim– Hızlı, kullanıma hazır işlevsellik isteyen kullanıcılar için daha iyidir

İşte her iki aracın karşılaştırmasının ayrıntılı bir görünümü:

1. Randevuları planlama ve yönetme

Her iki takvim de randevuları planlamak ve yönetmek için sağlam özellikler sunar. Google Takvim'in basitliği ve kullanım kolaylığı, basit bir kullanıcı deneyimi öncelikli olanlar için mükemmel bir seçimdir.

Öte yandan, Notion Takvim daha fazla esneklik ve özelleştirme sunarak kullanıcıların takvimlerini özel ihtiyaçlarına göre uyarlayabilmelerini sağlar.

🏆 Kazanan: Beraberlik. Seçim, gerekli özelleştirme düzeyine bağlı olacaktır.

2. Hatırlatıcılar ve bildirimler

Google Takvim'in e-posta, uygulama bildirimleri veya cihaz bildirimleri yoluyla özelleştirilebilir uyarılar içeren sağlam hatırlatıcı sistemi, kullanıcıların programlarını takip etmelerini sağlar.

Notion Takvim işlevsel olmakla birlikte aynı düzeyde yerel bildirim özelliklerine sahip değildir.

🏆 Kazanan: Google Takvim

3. Yapay zeka entegrasyonları

Google Takvim'in Gemini AI ile entegrasyonu, daha gelişmiş ve otomatik bir planlama deneyimi sunar.

İçerik yönetimi açısından güçlü olan Notion Takvim'in AI yetenekleri takvimle doğrudan entegre değildir

🏆 Kazanan: Google Takvim

4. Gömülü belgeler

Notion Takvim'in belgeleri doğrudan takvim etkinliklerine gömme özelliği, toplantılar ve görevler için daha zengin bir bağlam sağlar.

Google Takvim'in Google Drive ile entegrasyonu, ek dosya eklemeye izin verir, ancak Notion'un gömülü belgeleri kadar sorunsuz değildir

🏆 Kazanan: Notion Takvim

Reddit'te Google Takvim ve Notion Takvim karşılaştırması

Google Takvim mi Notion Takvim mi tartışması, kullanıcıların deneyimlerini ve tercihlerini paylaştığı Reddit'te sıcak bir konu. Çoğu kişi için seçim, belirli kullanım durumuna bağlı.

Kullanıcı Kendra_Whisp şöyle yorumluyor

Zamanla ilgili tüm görevlerim için Google Takvim kullanıyorum. Çalışma notlarım, ders notlarım, ödevlerim vb. için Notion kullanıyorum. Yani oldukça farklı amaçlar için.

Zamanla ilgili tüm görevlerim için Google Takvim kullanıyorum. Çalışma notlarım, ders notlarım, ödevlerim vb. için Notion kullanıyorum. Yani oldukça farklı amaçlar için.

Reddit kullanıcıları, Google Takvim entegrasyonunu, özellikle Gemini gibi yapay zeka entegrasyonu sayesinde sorunsuz planlama özellikleri nedeniyle sık sık övüyor. Yorumlar, toplantı planlamayı otomatikleştirme, uygunluğa göre en uygun zamanları önerme ve sesli komut özellikleri sunma yeteneklerini öne çıkarıyor

Öte yandan, Reddit kullanıcıları Notion Takvim'in Google Takvim'in otomasyon ve entegrasyon özelliklerinden yoksun olduğunu, ancak karmaşık görev yönetimi ve içerik düzenleme konusunda üstün olduğunu belirtiyor.

Ancak, Reddit konularında genellikle bir anahtar noktada fikir birliği vardır: Google Takvim, AI entegreli gelişmiş planlama, gerçek zamanlı senkronizasyon ve otomasyon arayan herkes için Notion Takvim'den daha üstündür.

Başka bir kullanıcı olan Howyll'ın dediği gibi

…takvim girdisi içinde görevler üzerinde çalışabilme özelliği ile Notion çok kullanışlıdır. Ancak, yinelenen görevleri ayarlama, kolayca senkronize edilebilen bir takvime sahip olma ve takviminizi hiçbir çaba harcamadan görsel olarak çekici ve pratik bir şekilde görüntüleme gibi daha basit işleri yapmak açısından Google Takvim muhtemelen daha iyi bir seçimdir.

…takvim girdisi içinde görevler üzerinde çalışabilme özelliği ile Notion çok kullanışlıdır. Ancak, yinelenen görevleri ayarlama, kolayca senkronize edilebilen bir takvime sahip olma ve takviminizi hiçbir çaba harcamadan görsel olarak çekici ve pratik bir şekilde görüntüleme gibi daha basit işler söz konusu olduğunda, Google Takvim muhtemelen daha iyi bir seçimdir.

ClickUp ile tanışın: Notion Takvim ve Google Takvim'e en iyi alternatif

Google Takvim ve Notion Takvim, programınızı yönetmek için sağlam çözümler sunsa da, kapsamlı takım işbirliği, proje yönetimi ve operasyon yönetimi söz konusu olduğunda yetersiz kalabilir .

ClickUp ise takvim, görev yöneticisi ve proje yönetimi aracının en iyi özelliklerini bir araya getiren, iş için her şeyi içeren bir uygulamadır. İşte nasıl:

ClickUp'ın 1 Numaralı Avantajı: Kapsamlı takvim görünümü

ClickUp Takvim Görünümü ile etkinlik ayrıntılarını koordine edin, toplantıları planlayın, görev zaman çizelgelerini yönetin ve projeler planlayın

ClickUp'ın Takvim Görünümü, programları esnek ve hassas bir şekilde yönetmek için sorunsuz bir yol sunar. Notion ve Google Takvim'den farklı olarak, ClickUp işleri özelleştirilebilir görünümlerde görselleştirmenize ve görev sürelerini kolayca ayarlamanıza olanak tanır

Etkinlikleri koordine ediyor veya görev zaman çizelgelerini uyumlu hale getiriyor olun, ClickUp uygulamalar arasında geçiş yapmadan her şeyi tek bir yerde tutar.

Geleneksel takvimlerden farklı olarak, ClickUp'ın Takvimi size şunları sağlar:

Önemli tarihleri takip etmek, önemli son tarihleri kaçırmamak için hatırlatıcılar ve son tarihler ayarlayın ve görevleri sürükleyip bırakarak görevleri ve toplantıları hızlı bir şekilde yeniden planlayın

Takviminizi Google Çalışma Alanı, Outlook ve diğer popüler harici takvimlerle senkronize ederek tüm görevlerinizi ve etkinliklerinizi tek bir yerden kolayca erişebileceğiniz bir yerde tutun

Takvim görünümünüzü kendi iş akışınıza ve tercihlerinize göre özelleştirin. kendi iş akışınıza ve tercihlerinize göre özelleştirin. Takviminizi en iyi şekilde düzenlemek için günlük, haftalık, aylık veya liste, pano ve takvim görünümleri arasında geçiş yapın

ClickUp'ın Takvimi, etkinlik koordinasyonu, görev yönetimi ve ş Akışı özelleştirmeyi sorunsuz bir şekilde birleştirerek planlamayı dinamik, hepsi bir arada bir verimlilik çözümüne dönüştürür.

ClickUp'ın Birinci Avantajı #2: Önceden oluşturulmuş takvim şablonları

Bu Şablonu İndirin Kullanımı kolay ClickUp Takvim Planlayıcı Şablonu ile planlama stresinden kurtulun

ClickUp'ın Takvim Planlayıcı Şablonu, görevleri planlama, önceliklendirme ve yürütme şeklinizi tam olarak dönüştürmek için tasarlanmıştır. Planlama, izleme ve özelleştirmeyi tek bir sorunsuz araçta birleştirir

Gününüzü organize etmek veya büyük projeleri yönetmek için bu takvim şablonu, her şeyin basit ve erişilebilir olmasını sağlar. Tipik planlama araçlarından farklı olarak, bu şablon size şunları sağlar:

Programınızı net bir şekilde görselleştirin : Tamamen özelleştirilebilir düzenlerde görevleri ve zaman çizelgelerini planlayın. Şablon, günlük, haftalık veya aylık görünümler gibi özel iş akışınıza uyum sağlar

Görevleri son tarihlerle ilişkilendirin : Son tarihleri ve dönüm noktalarını doğrudan takviminize entegre ederek ilerlemeyi gerçek zamanlı olarak daha kolay takip edin. Sürükle ve bırak işlevselliği ile öğeleri zahmetsizce yeniden planlayın

Öncelikleri belirleyin ve iş akışlarını otomatikleştirin: Görevlere öncelik verin, önemli öğelerin vurgulanmasını sağlayın. Otomasyon seçenekleri ile tekrarlayan planlama görevleri ortadan kalkar, önemli ölçüde zaman ve çaba tasarrufu sağlanır

ClickUp'ın Takvim Planlayıcı Şablonu, sadece bir takvim planlama aracı değildir; planlamanızı basitleştiren, verimliliği optimize eden ve her ayrıntının hesaba katıldığından emin olan kapsamlı bir sistemdir. Notion ve Google Takvim'in sınırlı yeteneklerini çok geride bırakan, nihai planlayıcıdır.

Verimliliği en üst düzeye çıkarmak için bu şablonu ClickUp'ın Takvim Yapılacaklar Listesi Şablonu ile birleştirin.

Bu günlük planlama şablonunda yapılacaklar listenizi oluşturun, görevleri atayın ve son tarihleri belirleyin. Ardından, ClickUp'ın Takvim görünümüne geçerek programınızı görselleştirin ve iş yükünüzü kontrol altında tutun.

ClickUp One Up #3: Toplantıları yönetme

Toplantı planlarınızı ve notlarınızı ClickUp ile merkezileştirin

ClickUp'ın Toplantılar özelliği, planlama ile toplantı yönetimi, görev yönetimi ve işbirliği araçlarını entegre ederek takımların toplantıları planlama, yürütme ve takip etme şeklini kökünden değiştiriyor

Google ve Notion gibi bağımsız platformların aksine, ClickUp, planlanan toplantıların eyleme geçirilebilir sonuçlarla sorunsuz bir şekilde bağlantılı olduğu merkezi bir hub oluşturarak her aşamada verimliliği garanti eder.

ClickUp Toplantıları ile şunları yapabilirsiniz:

Toplantı hazırlıklarını kolaylaştırın : Gündemler oluşturun, toplantı öncesi görevleri atayın ve gerekli belgeleri doğrudan toplantı etkinliklerine ekleyin. Bu entegre hazırlık, gidip gelmeleri ortadan kaldırır ve katılımcıların uyum içinde olmasını sağlar

Gerçek zamanlı işbirliği : Toplantılar sırasında : Toplantılar sırasında ClickUp'ın Dokümanlar ve ClickUp Beyaz Tahtaları'nı kullanarak fikirler üretin, ortak notlar alın ve eylem öğelerini paylaşın. Ne Google Takvim ne de Notion Takvim bu düzeyde bir işbirliği sunmaz

Tartışmaları eyleme dönüştürün: Takım üyelerine görevler (ve hatta yorumlar) atayarak sorumluluk ve takip edilebilirliği sağlayın. ClickUp, tartışmaları proje yönetimi ile bağlantılandırarak tekrarlayan takiplerde harcanan zamanı azaltır

ClickUp yorumlarını takım üyelerine atayın; bu, görev tamamlanmış olarak işaretlenmeden önce atanan kişinin tamamlaması gereken yeni bir öğe oluşturur

Analitiklerden yararlanın: Ayrıntılı raporlama ile toplantı verimliliğini ve takım verimliliğini izleyin

ClickUp Toplantıları, planlama ve uygulama arasındaki boşluğu doldurarak rutin kontrol toplantılarını etkili oturumlara dönüştürür. İşbirliğini geliştiren, verimliliği artıran ve toplantıları önemli hale getiren eksiksiz bir çözümdür.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp'ın yapay zeka destekli özelliklerini kullanarak toplantı gündemleri oluşturmak veya toplantı notlarını özetlemek gibi tekrarlayan görevleri otomatikleştirin. Bu sayede değerli zaman kazanabilir ve daha stratejik işlere odaklanabilirsiniz.

ClickUp Entegrasyonları ile 1000'den fazla aracı birbirine bağlayın

ClickUp Entegrasyonları, çeşitli harici araçlarla bağlantı olanağı sunarak, planlama, görev yönetimi ve iş akışı optimizasyonunu birleştiren bir verimlilik gücü haline gelir.

Bu entegrasyonlar, birden fazla uygulama arasında geçiş yapmadan favori araçlarınızı bağlayabilmenizi sağlayarak zaman kazanmanızı ve işlemleri basitleştirmenizi sağlar.

ClickUp'ın entegrasyonlarından bazı örnekler:

Google Takvim senkronizasyonu : ClickUp ve Google Takvim arasında görev ve etkinlik ayrıntılarını gerçek zamanlı olarak sorunsuz bir şekilde senkronize edin. Bir platformdaki güncellemeler anında diğerine yansıtılır, böylece programınız güncel ve merkezi olarak kalır

Google Takvim Görev senkronizasyonu : Google görevlerini doğrudan Google Takvim ile senkronize edin, son teslim tarihlerini, başlangıç saatlerini ve son tarihlerini görüntüleyin. Senkronize edeceğiniz öğeleri özelleştirin — takviminizde görüntülenmesini istediğiniz öğeleri filtrelemek için belirli görev durumlarını, atanan kişileri veya öncelik düzeylerini seçin

Calendly ile entegre edin: Calendly'yi ClickUp ile entegre ederek planlamayı otomatikleştirin. Toplantı davetleri ve planlama ayrıntıları, ClickUp içinde otomatik olarak görevler olarak oluşturulur, böylece zahmetsiz izleme ve takip sağlanır

Kapsamlı Takvimle Görevlerinizi Tamamlayın

Notion Takvim ile Google Takvim veya ClickUp arasında seçim yapmak, özel ihtiyaçlarınıza ve tercihlerinize bağlıdır.

Google Takvim basitlik ve kullanım kolaylığı sunarken, Notion Takvim gelişmiş özelleştirme seçenekleri sunar. ClickUp ise daha kapsamlı ve özelleştirilebilir bir çözüm sunar.

ClickUp, gelişmiş özellikleri, sorunsuz entegrasyonları ve sağlam görev yönetimi yetenekleriyle zamanınızı kontrol etmenizi sağlar.

İster tek başına çalışan bir girişimci ister büyük bir takımın parçası olun, verimliliğinizi artırmak ve hedeflerinize ulaşmak için ClickUp'ı ücretsiz kullanmaya başlayın.