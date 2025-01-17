CRM Karşılaştırması: 2025'in En İyi 10 CRM Yazılımı

Satış takımınız büyük bir anlaşmayı kapatmak üzere, ancak önemli müşteri bilgileri yapışkan notlara, elektronik tablolara ve e-postalara dağılmış durumda.

Bu, hiçbir işin göze alamayacağı sinir bozucu ve maliyetli bir hatadır.

Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) sistemleri, müşterileriniz, potansiyel müşterileriniz ve diğer paydaşlarınızla olan etkileşimleri yönetmek ve optimize etmek için tasarlanmıştır.

Peki hangisi iş akışınız için en uygun olacak?

Bu blog yazısında, iş hedeflerinizi ön plana çıkarmanıza yardımcı olacak en iyi 10 CRM yazılım çözümünü inceleyeceğiz. 🎯

⏰ 60 saniyelik özet En iyi 10 CRM yazılımını keşfedin: ClickUp (Hepsi bir arada CRM ve görev yönetimi için en iyisi) Salesforce (Kurumsal için en iyi CRM) Zoho CRM (Küçük ve orta ölçekli işletmeler için en iyisi) HubSpot CRM (Entegrasyonlar ve kullanıcı dostu deneyim için en iyisi) Microsoft Dynamics 365 (Entegre ERP ve CRM çözümleri için en iyisi) Pipedrive (Pipeline yönetimi ve satış optimizasyonu için en iyisi) Freshsales CRM (AI destekli içgörüler ve otomasyon için en iyisi) Insightly (Kolay okunabilir analiz ve raporlama için en iyisi) SugarCRM (Yüksek düzeyde özelleştirilebilir çözümler için en iyisi) Creatio CRM (Düşük kodlu süreç otomasyonu ve esneklik için en iyisi)

Bir CRM yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?

CRM yazılımı seçerken, iş hedeflerinizle uyumlu ve operasyonları optimize eden özelliklere odaklanmak önemlidir.

Dikkate alınması gereken bazı anahtar faktörlere göz atalım. 💁

Müşteri adayı yönetimi: Müşteri adaylarının davranışlarına ilişkin gerçek zamanlı içgörülerle müşteri adaylarını izler ve besler

Entegrasyon yetenekleri: ERP sistemleri, pazarlama platformları ve verimlilik araçları gibi diğer iş yazılımlarıyla entegre olur

Gelir izleme: Gerçek zamanlı satış verilerini izler ve bilinçli kararlar alabilmeniz için kapsamlı raporlar oluşturur

Yapay zeka ve makine öğrenimi: Müşteri verilerini analiz etmek ve etkileşim stratejilerini iyileştirmek için AI ve ML'yi içerir

Merkezi veri depolama: Web siteleri, sosyal medya ve e-postalar gibi kanallardaki müşteri etkileşimlerini birleştirerek hizmet tutarlılığını artırır

CRM yazılımınız, özelleştirme seçenekleri, çok dilli destek, belge yönetimi ve tahmin araçları gibi diğer gelişmiş özelliklere sahip olmalıdır.

🧠 İlginç Bilgi: İlk CRM sistemi 1980'lere dayanır ve bugünkü gelişmiş araçlardan çok bir iletişim bilgileri veritabanına benziyordu. CRM yazılımının evrimi, işleri basit bir iletişim bilgileri depolama sisteminden müşteri ilişkileri, satış ve pazarlamayı yönetmek için güçlü platformlara dönüştürmede önemli bir rol oynadı.

Her bir aracın ayrıntılarına geçmeden önce, kuruluşunuz için en iyi CRM yazılımını belirlemenize yardımcı olacak bazı karşılaştırma özelliklerine göz atalım. 👇

Genel özellikler

AI destekli içgörülerden özelleştirilebilir iş akışlarına ve mobil uygulama özelliklerine kadar her CRM'nin sunduğu temel işlevleri keşfedin. Bu tablo, müşteri yönetimi süreçlerinizi kolaylaştırabilecek araçların bir özetini sunar.

CRM yazılımı Özelleştirilebilir iş akışları AI entegrasyonu Raporlama Mobil uygulama fonksiyonları ClickUp Proje yönetimi, CRM ve görev otomasyonu için son derece özelleştirilebilir iş akışları ClickUp Brain ile gelişmiş AI yetenekleri Proje bilgileri için özel gösterge panelleri ve raporlar Görev yönetimi ve işbirliği için kullanıcı dostu mobil uygulama Salesforce Karmaşık süreçler için Flow Builder ile esnek iş akışları Einstein ile gelişmiş yapay zeka, tahmine dayalı analitik ve potansiyel müşteri puanlaması Kişiselleştirilmiş gösterge panelleri ile kapsamlı raporlama araçları Potansiyel müşterileri ve satış faaliyetlerini yönetmek için sağlam mobil uygulama Zoho CRM Karmaşık satış süreçleri için özel iş akışı seçenekleri Satış süreçlerine göre uyarlanmış kapsamlı iş akışı özelleştirme Özelleştirilebilir gösterge panelleri ile çok yönlü raporlama özellikleri Potansiyel müşterileri yönetmek ve satış faaliyetlerini izlemek için kapsamlı mobil uygulama HubSpot CRM Basit otomasyonlar için basitleştirilmiş ş Akışı özelleştirme Öncelikle e-posta izleme ve potansiyel müşteri puanlama için sınırlı AI özellikleri Pazarlama metriklerine ve satış performansına odaklanan özel raporlar Mobil uygulama, kişi yönetimi gibi temel CRM fonksiyonlarını destekler Microsoft Dynamics 365 Çeşitli iş ihtiyaçları için Power Automate kullanarak son derece uyarlanabilir iş akışları Azure AI aracılığıyla gelişmiş AI entegrasyonu ile öngörüsel içgörüler Belirli KPI'lara ve iş hedeflerine göre uyarlanmış kapsamlı raporlama araçları Satış izleme ve raporlama özelliklerine sahip zengin özellikli mobil uygulama Pipedrive Satış boru hattı aşamalarına odaklanan orta düzeyde özelleştirme Satış tahmini ve etkinlik önerileri için temel AI özellikleri Pipeline metriklerini ve performansı vurgulayan görsel raporlar Hareket halindeki satış profesyonelleri için tasarlanmış sezgisel bir mobil uygulama Freshsales CRM Satış görevleri için otomasyon özelliklerine sahip orta düzeyde özelleştirme seçenekleri Etkileşim düzeylerine göre potansiyel müşteri puanlaması için yapay zeka destekli içgörüler Raporlar ve analizler mevcuttur, ancak rakiplere göre daha az ayrıntılıdır Mobil uygulama, hareket halindeyken müşteri adayı yönetimi ve iletişim sağlar Insightly Proje yönetimi ve CRM fonksiyonlarına göre uyarlanmış orta düzeyde özelleştirme yetenekleri Kullanıcı deneyimini iyileştirmeye odaklanan sınırlı AI yetenekleri Projeler ve satış faaliyetleriyle ilgili anahtar metrikleri özetleyen görsel gösterge panelleri Verimli mobil uygulama, kişiler, projeler ve görevlerin yönetimini sağlar SugarCRM İş gereksinimlerine yakından uyum sağlayan ölçeklenebilir iş akışları Tahmine dayalı analitik için AI özellikleri ile müşteri içgörülerini geliştirin Ayrıntılı analiz için özelleştirilebilir gösterge panelleri ile gelişmiş raporlama seçenekleri Tüm temel işlevlere erişim sağlayan kapsamlı mobil uygulama Creatio CRM Operasyonel ihtiyaçlara göre uyarlanmış kapsamlı, kod gerektirmeyen ş Akışı seçenekleri Süreç otomasyonu ve tahmine dayalı analitik için güçlü AI entegrasyonu Eyleme geçirilebilir içgörüler için özelleştirilebilir gösterge panelleri ile kapsamlı raporlama yetenekleri İşbirliği ve iş akışı yönetimini sağlayan zengin özelliklere sahip mobil uygulama

Fiyatlandırma

Bütçenize uygun bir CRM seçerken fiyatlandırma yapısını anlamak çok önemlidir. İşte her platform için ücretsiz seçenekler, başlangıç fiyatları ve kurumsal düzeyde planların dökümü.

CRM yazılımı Ücretsiz sürüm Başlangıç fiyatı Kurumsal düzeyde plan ClickUp Sonsuza Kadar Ücretsiz kullanıcı başına aylık 7 $ Özel fiyatlandırma Salesforce Ücretsiz kullanıcı başına aylık 25 $ (yıllık faturalandırılır) kullanıcı başına aylık 165 $ (yıllık faturalandırılır) Zoho CRM Ücretsiz deneme kullanıcı başına aylık 20 $ kullanıcı başına aylık 50 $ HubSpot CRM Ücretsiz kullanıcı başına aylık 15 $ (Sales Hub Starter) kullanıcı başına aylık 150 $ (Sales Hub Enterprise) Microsoft Dynamics 365 Belirtilmedi kullanıcı başına aylık 65 $ kullanıcı başına aylık 105 $ Pipedrive Ücretsiz deneme kullanıcı başına aylık 24 $ kullanıcı başına aylık 129 $ Freshsales CRM Ücretsiz kullanıcı başına aylık 11 $ kullanıcı başına aylık 71 $ Insightly Belirtilmedi kullanıcı başına aylık 29 $ (yıllık faturalandırılır) kullanıcı başına aylık 99 $ SugarCRM Belirtilmedi kullanıcı başına aylık 19 $ (yıllık faturalandırılır) kullanıcı başına aylık 135 $ (yıllık faturalandırılır) Creatio CRM Ücretsiz kullanıcı başına aylık 15 $ kullanıcı başına aylık 85 $

Entegrasyon uyumluluğu

Bir CRM'nin mevcut teknoloji yığınınızla sorunsuz bir şekilde entegre olma yeteneği, kullanılabilirliğini belirleyebilir. Google Çalışma Alanı, Microsoft 365 ve Slack gibi popüler entegrasyonları hangi araçların desteklediğini görmek için bu tabloya bakın.

CRM yazılımı Google Çalışma Alanı Microsoft 365 Slack Mailchimp API'ler ClickUp Evet Evet Evet Evet Açık API Salesforce Evet Evet Evet Evet Açık API Zoho CRM Evet Evet Evet Evet Açık API HubSpot CRM Evet Evet Evet Evet Açık API Microsoft Dynamics 365 Sınırlı Evet Evet Sınırlı Açık API Pipedrive Evet Sınırlı Evet Evet Açık API Freshsales CRM Evet Sınırlı Sınırlı Evet Açık API Insightly Evet Sınırlı Sınırlı Sınırlı Açık API SugarCRM Sınırlı Sınırlı Sınırlı Sınırlı Açık API Creatio CRM Evet Sınırlı Sınırlı Sınırlı Açık API

Ölçeklenebilirlik ve destek

CRM'niz işinizle birlikte büyümelidir. Bu bölümde, CRM'nizin gelişen ihtiyaçlarınızı destekleyebilmesi için takım ölçeklenebilirliği, platformun esnekliği ve mevcut müşteri desteği türleri özetlenmektedir.

CRM yazılımı Takım boyutunun ölçeklenebilirliği Ölçeklenebilirlik düzeyleri Müşteri desteği kullanılabilirliği ClickUp Küçük ve büyük kurumsal Özelleştirilebilir seçeneklerle yüksek ölçeklenebilirlik sohbet ve e-posta yoluyla 7/24 destek Salesforce Küçük ve büyük kurumsal şirketler Her boyutta son derece yüksek ölçeklenebilirlik 7/24 destek Zoho CRM Küçük ve orta ölçekli takımlar Çeşitli katmanlarla yüksek ölçeklenebilirlik Hafta içi destek; premium seçenekler mevcuttur HubSpot CRM Küçük ve orta ölçekli takımlar Orta düzeyde ölçeklenebilirlik; büyüyen işletmeler için uygun İş saatleri içinde e-posta ve sohbet desteği Microsoft Dynamics 365 Orta ve büyük ölçekli kurumsal Büyük kuruluşlar için çok yüksek ölçeklenebilirlik kurumsal planlar için 7/24 destek Pipedrive Küçük ve orta ölçekli takımlar Satış takımları için iyi ölçeklenebilirlik E-posta desteği; sınırlı sohbet imkanı Freshsales CRM Küçük ve orta ölçekli takımlar Büyüyen takımlar için orta düzeyde ölçeklenebilirlik İş saatleri içinde e-posta ve sohbet desteği Insightly Küçük ve orta ölçekli takımlar Orta düzeyde ölçeklenebilirlik; yeni kurulan ve küçük işletmeler için en iyisi E-posta desteği; sınırlı sohbet imkanı SugarCRM Orta ve büyük ölçekli kurumsal Özel özelleştirme seçenekleriyle yüksek ölçeklenebilirlik Hafta içi destek; premium seçenekler mevcuttur Creatio CRM Orta ve büyük ölçekli kurumsal Çok yüksek ölçeklenebilirlik; daha büyük takımlar için tasarlanmıştır kapsamlı kaynaklarla 7/24 destek

📖 Ayrıca okuyun: Hizmet İşletmeleri için En İyi 10 CRM Yazılımı

Her CRM, ilişkileri yönetmenize ve verimliliği artırmanıza yardımcı olmayı vaat eder, ancak hangisi ihtiyaçlarınıza en uygun olanıdır? CRM yazılımlarını ayrıntılı olarak karşılaştıralım ve onları ayıran özellikleri görelim.

1. ClickUp (Hepsi bir arada CRM ve görev yönetimi için en iyisi)

Listenin başında, verimliliği artıran ve müşteri ilişkileri yönetimini merkezileştiren çok yönlü bir çözüm olan ClickUp CRM yer alıyor. Satış süreçlerini izleyen, iş akışlarını otomatikleştiren ve müşteri verilerini yöneten araçlar sunar.

ClickUp Görünümleri

ClickUp Görünümleri ile müşteri ilişkilerini bir bakışta inceleyin

ClickUp Görünümleri, Liste, Pano ve Tablo gibi 10'dan fazla özelleştirilebilir görünümle potansiyel müşterileri, satış süreçlerini, müşteri etkileşimlerini ve siparişleri kolayca yönetmenizi sağlar. Bu esnek seçenekler, hesapları ve iş akışlarını takımınızın ihtiyaçlarına uygun bir şekilde izlemenizi sağlar.

ClickUp Gösterge Panelleri

ClickUp Gösterge Panelleri ile müşteri etkileşimine ilişkin gerçek zamanlı içgörüler elde edin

ClickUp Gösterge Panelleri, tüm müşteri etkinliklerinizi net bir şekilde görüntüleyerek müşteri yönetimini basitleştirir. Kartları özelleştirerek etkileşimler, dönüşüm oranları ve görev tamamlama gibi anahtar metrikleri izleyebilirsiniz.

Her kart esnektir, yeniden boyutlandırabilir ve filtreleyerek en önemli verilere odaklanabilirsiniz.

ClickUp, karşılaştığım en iyi proje yönetimi ve CRM aracıdır. Çok yönlülüğü, diğer hizmetlere çok sayıda abonelik yapmanıza gerek kalmadan tüm görevlerinizi tek bir yerden gerçekten halletmenizi sağlar.

ClickUp, karşılaştığım en iyi proje yönetimi ve CRM aracıdır. Çok yönlülüğü, diğer hizmetlere çok sayıda abonelik yapmanıza gerek kalmadan tüm görevlerinizi tek bir yerden gerçekten halletmenizi sağlar.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın CRM Şablonu, müşterileri ve satış fırsatlarını takip etmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Platform ayrıca ClickUp CRM Şablonu gibi 1.000'den fazla önceden oluşturulmuş şablon sunar. Bu çerçeve, potansiyel müşteriler ve müşterilerle ilişkiler kurmak için bir temel görevi görür ve satış boru hattınızı yönetmek için ihtiyacınız olan her şeyi içerir.

Size yardımcı olur:

Doğru fırsatlara odaklandığınızdan emin olmak için potansiyel müşterileri değerlendirin

Satış sürecinizi kolaylaştırarak anlaşmalar kazanın

Kolay erişim ve yönetim için iletişim bilgilerini düzenleyin.

Satış fırsatlarını ve hesapları izleyerek satış boru hattınızın eksiksiz bir görünümünü elde edin

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Entegrasyonlar: ClickUp Entegrasyonları ile Google Drive, Outlook, Jira ve daha fazlası dahil olmak üzere 2.600'den fazla araçla entegre edin ClickUp Entegrasyonları ile Google Drive, Outlook, Jira ve daha fazlası dahil olmak üzere 2.600'den fazla araçla entegre edin

İşbirliği işlevleri: ClickUp Sohbet ve ClickUp Sohbet ve ClickUp Yorum Atama ile takımınız ve müşterilerinizle gerçek zamanlı olarak bağlantı kurun ve etkileşimde bulunun

ClickUp sınırlamaları

Bazı yeni kullanıcılar, çok sayıda özellik ve özelleştirme seçeneği nedeniyle zor bir öğrenme süreci yaşayabilir

Özelleştirme seçenekleri yeni başlayanlar için çok karmaşık olabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana kullanıcı başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

🧠 İlginç Bilgi: Müşteri ilişkileri yönetimi terimi, 1995 yılında Tom Siebel, Jagdish N. Seth ve Gartner Group tarafından ortaya atılmış ve işletmelerin müşterilerle etkileşim kurma biçiminde bir dönüşüm başlatmıştır.

2. Salesforce (Kurumsal için en iyi CRM)

salesforce aracılığıyla

Salesforce, işletmelerin daha güçlü müşteri ilişkileri kurmasına ve satış büyümesini artırmasına yardımcı olan kapsamlı bir platform sunar. Özelleştirilebilirliği ve ölçeklenebilirliği ile öne çıkar.

CRM özelliklerini, müşteri uygulamaları, otomatik süreçler ve AppExchange pazarı aracılığıyla üçüncü taraf entegrasyonları ile benzersiz iş akışınıza uygulayabilirsiniz.

Salesforce'un en iyi özellikleri

Verilerinizi elektronik tablo benzeri bir biçimde nesneler, kayıtlar, alanlar, kuruluşlar ve uygulamalar halinde düzenleyin

Sorguların %60'ını yanıtlayan Einstein Bots ile müşteri etkileşimlerini otomatikleştirin ve yanıt sürelerini iyileştirin

AI destekli tahminler ve perspektif içgörüler için CRM Analytics'ten yararlanın

Salesforce sınırlamaları

Potansiyel müşterileri düzenlemek için renk kodlama seçenekleri sunmaz

Gösterge panellerinde özelleştirme ve gelişmiş raporlama özellikleri yoktur

Salesforce fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç Paketi: Kullanıcı başına aylık 25 $

Pro Suite: Kullanıcı başına aylık 100 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 165 $

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 330 $

Einstein 1 satış: Kullanıcı başına aylık 500 $

Salesforce puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (2.800'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (18.700+ yorum)

💡 Profesyonel İpucu: CRM'nizde her müşteri aşaması için standart bir takip süreci geliştirin. Bu, tutarlı iletişimi sağlar ve takımınızın her hesabın ihtiyaçlarını önceliklendirmesini kolaylaştırır.

3. Zoho CRM (Küçük ve orta ölçekli işletmeler için en iyisi)

zoho CRM aracılığıyla

Zoho CRM, işletmelerin müşteri etkileşimini ve satış süreçlerini iyileştirmelerine yardımcı olacak geniş bir özellik aralığı sunar. Temiz arayüzü, satış tahminlerini, satış sürecini ve analitiği destekleyerek uzaktan çalışan satış ekipleri için pratik bir seçimdir.

Ayrıca, platform diğer Zoho uygulamaları ve üçüncü taraf araçlarla entegre olarak müşteri verileri, satış yönetimi ve iletişim için bir ekosistem oluşturur.

Zoho CRM'nin en iyi özellikleri

PathFinder'ı kullanarak, birden fazla kanal ve temas noktasında müşterilerinizin markanızla etkileşimleri hakkında içgörüler elde edin

Journey Builder ile karmaşık çapraz fonksiyonlu yollar oluşturun ve farklı müşteri yolculuğu seviyeleri tanımlayın

Omnichannel varlığı ile e-posta, telefon görüşmeleri, sohbet, sosyal medya ve daha fazlası aracılığıyla müşterilerinizle iletişim kurun

Zoho CRM sınırlamaları

Çevrimdışı özellikleri yoktur

Potansiyel müşteri yönetimi süreci B2B şirketleri için sinir bozucu olabilir; tüm potansiyel müşterilerin "soyadlarını" haritalamanızı gerektirir ve bu da verimsiz geçici çözümlerle sonuçlanır

Zoho CRM fiyatlandırması

Standart: Kullanıcı başına aylık 20 ABD doları

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 35 ABD doları

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 50 ABD doları

Ultimate: Kullanıcı başına aylık 65 $

Zoho CRM puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (2.600+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (6.800+ yorum)

🔍 Biliyor muydunuz? CRM teknolojisinin 2028 yılına kadar yaklaşık 128,97 milyar dolar değerinde olacağı öngörülmektedir.

4. HubSpot CRM (Entegrasyonlar ve kullanıcı dostu arayüz için en iyisi)

hubspot aracılığıyla

Basitlik ve ölçeklenebilirlik göz önünde bulundurularak geliştirilen HubSpot CRM, CRM, pazarlama ve satış araçlarını tek bir platformda birleştiren sağlam bir çözümdür. E-posta izleme, içerik yönetimi ve canlı sohbet araçları gibi kapsamlı ücretsiz özellikler içeren kütüphanesi, küçük takımlar için CRM stratejilerini geliştirmek için popüler bir seçimdir.

Kampanya performansını analiz ederken potansiyel müşterileri izleyebilir ve erişimi otomatikleştirebilirsiniz.

HubSpot CRM'nin en iyi özellikleri

Tüm satış sürecini gerçek zamanlı olarak bir gösterge paneli üzerinde görselleştirin

AI destekli Akıllı CRM'yi kullanarak müşteri verilerini, takımları ve teknoloji yığınlarını birleştirin ve ölçeklenebilir bir müşteri deneyimi sunun

E-posta izleme ile anlaşma ve görev yönetimi gibi çeşitli CRM bileşenlerinden yararlanın

HubSpot CRM sınırlamaları

E-postaları tasarlama seçenekleri eksik, özellikle multimedya içerdiğinde

Sınırlı raporlama özellikleri; kullanıcılar müşteri yolculuğunu izleyemez ve pazarlama etkinliklerinin zaman çizelgelerini büyük ölçekte anlayamaz

HubSpot CRM fiyatlandırması

Ücretsiz

Sales Hub Starter: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları

Sales Hub Professional: Kullanıcı başına aylık 90 ABD doları

Sales Hub Enterprise: Kullanıcı başına aylık 150 ABD doları

HubSpot CRM derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (12.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (4.200+yorum)

5. Microsoft Dynamics 365 (Entegre ERP ve CRM çözümleri için en iyisi)

microsoft Dynamics 365 aracılığıyla

Microsoft Dynamics 365, kurumsal kaynak planlamasını (ERP) entegre eden bir bulut tabanlı CRM platformudur ( ). Müşteri yönetimi ve finans ve tedarik zinciri süreçleri gibi operasyonlarını kolaylaştırmak isteyen kuruluşlar için iyi bir seçimdir.

Microsoft'un bulut altyapısından yararlanmanıza ve ekosistemin araçlarıyla entegrasyon sağlamanıza olanak tanır. Ayrıca, Microsoft Dynamics 365 gösterge panellerinde farklı grafik türlerini ve alanları deneyerek verileri dinamik olarak görselleştirebilirsiniz.

Microsoft Dynamics 365'in en iyi özellikleri

Microsoft Copilot'u kullanarak AI destekli gerçek zamanlı içgörüler elde edin, müşteri yanıtlarını ölçün ve yolculukları kişiselleştirin

İş operasyonlarının bütünsel bir görünümünü oluşturmak için birçok kaynaktan verilere bağlanın ve erişin

Microsoft Dynamics 365 sınırlamaları

Öncelikle Microsoft kullanıcıları için tasarlanmıştır, bu nedenle çeşitli araçlar kullanan takımlar için daha az uyarlanabilir

Birden fazla kullanıcı aynı belgeyi veya sunumu aynı anda düzenlediğinde yavaşlama bildirilen sınırlı işbirliği fırsatları

Microsoft Dynamics 365 fiyatlandırması

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 65 ABD doları

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 105 ABD doları

Premium: Kullanıcı başına aylık 150 $

Microsoft Dynamics 365 puanları ve yorumları

G2: 3,8/5 (1.500'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (5.700+ yorum)

🤝 Hatırlatıcı: Takımınız CRM'yi nasıl kullanacağını bilmiyorsa, CRM'nin benimsenmesi başarısız olabilir. Özellikle başlangıçta, işe alım ve sürekli öğrenmeye yatırım yapmak en iyisidir.

6. Pipedrive (Pipeline yönetimi ve satış optimizasyonu için en iyisi)

pipedrive aracılığıyla

Pipedrive, satış odaklı bir CRM platformudur ve satış süreci yönetimi ile anlaşma izlemeyi ön plana çıkarır. Görsel düzeni, takımların satış sürecindeki anlaşmaların durumunu kolayca görmelerini ve dikkat edilmesi gereken fırsatları belirlemelerini sağlar. Hatırlatıcılar ayarlama veya takip e-postaları oluşturma gibi tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek iş akışınızı düzenleyebilirsiniz.

Insights özelliği, kazanan kalıpları belirleyerek iş akışlarını optimize etmeye yardımcı olurken, hedef belirleme ve tahmin araçları daha iyi kaynak tahsisi ve strateji planlaması sağlar.

Pipedrive'ın en iyi özellikleri

LeadBooster, Canlı Sohbet, Chatbot ve AI destekli uyarılarla takip işlemlerini kaçırmayın ve potansiyel müşterilerinize odaklanın

Gerçek zamanlı satış raporları alın ve AI önerileri, hedef belirleme, takım izleme ve gelişmiş satış metrikleri ile satış huninizin tüm ayrıntılarını anlayın

Pipedrive sınırlamaları

Kullanıcılar uygun potansiyel müşterilerle eşleşecek ürün listeleri oluşturamaz, bu da verilerin dağınık olmasına neden olur

Yeni müşteri sayısı gibi üst düzey rakamları bulmak, karmaşık filtrelerin kurulumu gerektirir ve genellikle güvenilir olmayan sonuçlar verir

Pipedrive fiyatlandırması

Temel: Kullanıcı başına aylık 24 $

Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 44 $

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 64 $

Güç: Kullanıcı başına aylık 79 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 129 $

Pipedrive puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (2.100'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (3.000'den fazla yorum)

💡 Profesyonel İpucu: CRM'nizde, destek biletleri kapatıldıktan sonra otomatik anketler gibi müşteri geri bildirim toplama noktaları oluşturun. Bu, müşteri memnuniyeti ve iyileştirme alanları hakkında değerli bilgiler sağlar.

7. Freshsales CRM (AI destekli içgörüler ve otomasyon için en iyisi)

freshworks aracılığıyla

Freshsales CRM, potansiyel müşteri yönetimi ve iletişimi basitleştiren araçlar sağlamaya odaklanmıştır.

İletişim Puanlama Sistemi, satış ekiplerinin potansiyel müşterilere öncelik vermesine yardımcı olurken, yerleşik e-posta ve telefon desteği özellikleri, müşterilerle doğrudan platform üzerinden kolayca iletişim kurmanızı sağlar. Bu sayede, birden fazla iç ve dış iletişim aracı arasında geçiş yapmanız gerekmez.

Freshsales CRM'nin en iyi özellikleri

Sosyal profiller, web sitesi etkileşimi, müşteri temas noktaları ve daha fazlasını içeren müşteri etkileşimlerini tek bir yerden görünüm

AI asistanı Freddy'yi kullanarak müşteri geçmiş verilerini ve etkinliklerini analiz edin, bunlardan içgörüler elde edin ve öğrenin

Kapsamlı analiz araçlarıyla eyleme geçirilebilir içgörüler elde edin, özel raporlar oluşturun ve bunları posta kutunuza gönderilmek üzere planlayın

Freshsales CRM sınırlamaları

Aritmetik işlemler ve göreceli alan karşılaştırmaları gibi gelişmiş otomasyon özellikleri yoktur

Görev yönetim sistemi, yöneticilere takım üyelerinin görevlerini izlemeleri için genel bir bakış sağlamaz

Freshsales CRM fiyatlandırması

Ücretsiz

Büyüme: Kullanıcı başına aylık 11 ABD doları

Pro: Kullanıcı başına aylık 47 ABD doları

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 71 ABD doları

Freshsales CRM puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (1.200'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (600'den fazla yorum)

8. Insightly (Kolay okunabilir analizler ve raporlama için en iyisi)

insightly aracılığıyla

Insightly, müşteri ilişkileri araçlarını proje izleme özellikleriyle birleştirir. Bu, müşteri ilişkilerini ve ilgili görevleri tek bir platformda yönetmek isteyen takımlar için iyi bir seçenek olmasını sağlar.

Ayrıca, verileri tüm ilgili paydaşların erişimine açarak siloları ortadan kaldırmanıza yardımcı olur.

Insightly'nin en iyi özellikleri

Nesneleri, alanları ve proje yönetimi aşamalarını özelleştirirken potansiyel müşterileri yönlendirin, atayın ve yönlendirin

Bilgi yönetimi, biletleme ve raporlama fonksiyonları sunan Insightly Service ile kullanışlı bir müşteri desteği paneli tasarlayın

Satış boru hatları oluşturun ve izleyin, CRM mobil uygulamasıyla uzaktaki takımları güçlendirin

Insightly sınırlamaları

Gelişmiş arama seçeneklerinin olmaması, karışıklığa yol açıyor

Entegrasyon aralığı, niş araçlar kullanan işletmeler için yetersiz kalabilir

Insightly fiyatlandırma

Artı: Kullanıcı başına aylık 29 $

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 49 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 99 $

Insightly derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,2/5 (900+ yorum)

Capterra: 4/5 (600+ yorum)

🔍 Biliyor muydunuz? Kuruluşların yaklaşık %82'si müşteri ilişkilerini yönetmek ve satış raporlamasını kolaylaştırmak için CRM sistemlerine güveniyor. Bu benimsenme, CRM'nin işlerin performansını izlemesine, satışları tahmin etmesine ve veriye dayalı kararlar almasına yardımcı olma konusunda oynadığı kritik rolü vurgulamaktadır.

9. SugarCRM (Yüksek düzeyde özelleştirilebilir çözümler için en iyisi)

via SugarCRM

SugarCRM, müşteri etkileşimleri ve verilerinin ayrıntılı bir görünümünü sağlayan özelleştirilebilir bir CRM yazılımıdır. Satış otomasyonu, pazarlama kampanyaları ve müşteri desteği için sağlam araçlar sunarak, ilk temastan satış sonrası desteğe kadar ilişkileri yönetmenize yardımcı olur.

SugarCRM'nin en iyi özellikleri

Müşteri faaliyetleri, geçmişi ve kayıtları tek bir ekranda görünürlük kazanın

Gelişmiş tahminler, zaman odaklı analizler ve gerçek zamanlı metriklerle satış performansını tahmin edin

Sürükle ve bırak iş akışları ve Akıllı Kılavuzlar ile satış performansını otomatikleştirin

SugarCRM sınırlamaları

Grafiklere birden fazla veri serisi ekleme gibi gelişmiş raporlama özellikleri yoktur

Arka plandaki programlama dili öğrenmesi zor olduğundan, teknik bilgiye sahip olmayan kullanıcılar için kullanımı karmaşıktır

SugarCRM fiyatlandırması

Temel özellikler: En az üç kullanıcı için aylık 19 ABD doları

Standart: En az 10 kullanıcı için aylık 59 ABD doları

Gelişmiş: En az 10 kullanıcı için aylık 85 ABD doları

Premier: En az 10 kullanıcı için aylık 135 ABD doları

SugarCRM puanları ve yorumları

G2: 3,8/5 (700'den fazla yorum)

Capterra: 3,8/5 (400'den fazla yorum)

💡 Profesyonel İpucu: Müşteri davranışlarındaki veya piyasa koşullarındaki değişikliklere uyum sağlamak için CRM'nizin segmentasyon kriterlerini düzenli olarak güncelleyin. Bu, müşteri ihtiyaçları değiştikçe hedeflemenizin etkili ve alakalı olmasını sağlar.

10. Creatio CRM (Düşük kodlu süreç otomasyonu ve esneklik için en iyisi)

via Creatio CRM

Creatio CRM, uçtan uca müşteri yolculuğu otomasyonunu ve kod gerektirmeyen özelleştirmeyi ön plana çıkaran, süreç odaklı bir platformdur. Satış, pazarlama ve hizmet araçlarını paylaşılan bir veritabanında birleştirerek, müşteri yolculuğunun her aşamasını yönetmenizi sağlar.

Kapsamlı teknik uzmanlık gerektirmeden iş akışlarını tasarlayıp otomatikleştirmenize yardımcı olur. Ayrıca müşteri profilleri, geçmişi ve AI destekli içgörülerle 360 derecelik bir müşteri görünümü elde edersiniz.

Creatio CRM'nin en iyi özellikleri

Satış, pazarlama ve hizmet takımlarınızı, tek bir kaynak veritabanında müşteri kazanma sürecine uyumlu hale getirin

Satış süreçlerini aşamalara, en iyi temsilcilere, kazanç/kayıp oranlarına ve daha fazlasına göre analiz edin ve izleyin, böylece iyileştirme alanlarını belirleyin

Müşteri hizmetlerini, yanıt sürelerini, CSAT (müşteri memnuniyeti puanı), NPS (net tavsiye puanı) ve CES (müşteri çabası puanı) puanlarını iyileştirin

Creatio CRM sınırlamaları

Tam senkronizasyon olmadan telefondan veya Outlook'tan tek tek potansiyel müşteri kişilerini yükleyemezsiniz

Creatio CRM fiyatlandırması

Satış: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları

Büyüme: Kullanıcı başına aylık 25 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 55 ABD doları

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 85 $

Creatio CRM derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (100'den fazla yorum)

🔍 Biliyor muydunuz? Tahmin ve satış süreci bilgileri, günümüz kuruluşları için en önemli CRM öncelikleri arasında yer alıyor ve liderlerin %43'ü bunların önemini vurguluyor. Hemen ardından, %41'i doğru fırsatları belirlemek ve hedeflemek için niyet verilerini ve potansiyel müşteri puanlamasını önceliklendiriyor.

ClickUp ile daha güçlü CRM iş akışları oluşturun

Bu CRM karşılaştırmasında yer alan her yazılım, analitiklerden müşteri yönetimi ve müşteri etkileşim araçlarına kadar çeşitli güçlü yönlere sahiptir.

Hala kararsızsanız, işte bir ipucu: mevcut ihtiyaçlarınızı karşılayan ve işiniz büyüdükçe ölçeklenebilen bir CRM çözümü seçin. Takımınızın iş akışına uymalı ve mevcut süreçlerinizle entegre olmalıdır.

ClickUp'ın diğer araçlardan üstün olduğu nokta budur.

Esneklik ve kontrol isteyen takımlar için tasarlanan ClickUp CRM, güçlü proje yönetimi araçlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olur. İster ClickUp Gösterge Panelleri ile potansiyel müşterileri izliyor ister Görünümler ile satış süreçlerini yönetiyor olun, takımınızın hedeflerine uygun bir sistem oluşturmanıza olanak tanır.

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