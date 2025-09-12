Kodlama için Gemini ve ChatGPT: Hangisi Daha İyi?

Kodlama projeleri ile boğuşuyor musunuz veya yeni programlama dilleri konusunda kafanız mı karışık? Geliştiricilerin ve veri bilimcilerinin çözüm için GitHub ve diğer geliştirici platformlarına başvurduğu günler geride kaldı.

Yapay Zeka'nın (AI) yükselişiyle birlikte, ChatGPT, Google'ın Gemini'si ve diğer Üretken AI araçları bunların yerini aldı.

📌 Geliştiricilerin %82'si 2024 yılında ChatGPT'yi düzenli olarak kullandığını bildirirken, bunu %22 ile Google Gemini izledi.

Peki, bu araçlardan hangisi karşılaştırıldığında diğerinden daha üstün çıkıyor?

Kodlama için Gemini ile ChatGPT'yi karşılaştırırken bize katılın. İhtiyaçlarınıza en uygun AI modelini bulmanıza yardımcı olmak için kod yardımından problem çözme özelliklerine kadar her şeyi inceleyeceğiz.

Özellik Google Gemini ChatGPT ClickUp Kullanım Kolaylığı Görev odaklı, özlü; çok modlu girdiler (metin, görüntü, ses, video) Konuşma tabanlı, bağlam açısından zengin, çok turlu diyalogları destekler Kod oluşturma, hata ayıklama ve proje yönetimi için sezgisel yapay zeka Kodlama Destekleri 20'den fazla dilde temel kod oluşturma ve hata ayıklama Gelişmiş kodlama, kapsamlı hata ayıklama, çok sayıda dili destekler AI destekli bağlamsal kod oluşturma , hata düzeltme ve planlama Entegrasyon Google Workspace uygulamalarıyla (Docs, Sheets, Gmail) derinlemesine Geniş kapsamlı üçüncü taraf API entegrasyonları GitHub, GitLab, CI/CD araçları ve Google uygulamaları yla entegre olur İşbirliği Hızlı görev tamamlamaya odaklanan bireysel kullanım Esnek komutlarla takım işbirliği Gerçek zamanlı takım işbirliği, kod inceleme, görev izleme Fiyatlandırma Ücretsiz, ücretli İş Planı ve Enterprise Planı mevcuttur Ücretsiz, Plus (aylık 20 $), Pro (aylık 200 $), Kurumsal özel Ücretsiz plan ve gelişmiş AI özelliklerine sahip premium seçenekler En Uygun Çok modlu girdilere ve Google ekosistem entegrasyonlarına ihtiyaç duyan profesyoneller Karmaşık kodlama için konuşma tabanlı AI'ya ihtiyaç duyan geliştiriciler Kod, projeler, sprintler ve dokümantasyonu yöneten çevik takımlar Ücretsiz Planın Kullanılabilirliği Evet Evet Evet, tam Çalışma Alanı ve AI özellikleri dahildir

Gemini Nedir?

Kaynak Google Gemini

Eskiden Google Bard olarak bilinen Google Gemini, en iyi ChatGPT alternatiflerinden biri olarak lanse edilen gelişmiş bir üretken AI sohbet robotudur. Güçlü büyük dil modelleri (LLM'ler) ve doğal dil işleme (NLP) yeteneklerine dayanan bu araç, kodlama dahil olmak üzere çeşitli yaratıcı ve üretken görevlerin üstesinden gelmenize yardımcı olur.

Bu AI kodlama aracı, basit doğal dil komutları kullanarak hata ayıklama, kod oluşturma, kodlama yardımı ve karmaşık kod tabanlarını anlamanıza yardımcı olur.

Tek bir girdi türüne odaklanan geleneksel araçların aksine, Gemini metin, görüntü, ses, video ve kodu işleyebilir. Bu çok yönlülük, anlamlı içgörüler elde etmenizi, otomasyon kullanarak görevleri otomatikleştirmenizi ve sorunları verimli bir şekilde çözmenizi sağlar.

Gemini özellikleri

Google'ın Gemini'si, birden fazla dilde kod üretmek veya mevcut kodlarda hataları gidermek için mükemmel bir seçenektir.

İşte yazılım geliştirme zorluklarının üstesinden gelmeye yardımcı olan en iyi özelliklerinden bazıları.

1. Çok modlu fonksiyon

Google Gemini birden fazla giriş türünü desteklediğinden, çeşitli biçimlerdeki içeriği oluşturur, analiz eder ve yorumlar. Google Gemini'yi kullanarak görüntülerden açıklamalar oluşturabilir, video içeriğindeki anahtar noktaları özetleyebilir ve analiz için sesleri metne çevirebilirsiniz.

Örneğin, kodlama sorununuzla ilgili bir YouTube videosuna başvuruyorsanız, videonun bağlantısını yapıştırarak otomasyonla üretilen özetini alın veya ayrıntılı içerik çıkarma için bir resim yükleyin.

2. Gelişmiş kod yardımı

Gemini, Python, JavaScript ve C++ dahil olmak üzere desteklenen 20'den fazla dilde doğru kodlama yanıtları sunar. İster kod incelemesine ihtiyacınız olsun, ister sıfırdan kod oluşturmak isteyin, Google Gemini her şey tamamlandı!

💡 Profesyonel İpucu: Yazılım geliştirme sorunlarını hızlı bir şekilde çözmek stresli olabilir. Yardıma mı ihtiyacınız var? Nasıl daha iyi bir programcı olabileceğinizi, kodunuzu nasıl temizleyebileceğinizi ve işbirliğini nasıl kolaylaştırabileceğinizi keşfedin! 🍃

Kod parçacıkları isteyin, mevcut kodda hata ayıklama yapın ve belirli fonksiyonlar hakkında kapsamlı açıklamalar alın.

Google Gemini Advanced'da oluşturulan bir Python kodunun ekran görüntüsü

Örneğin, "Fibonacci sayılarını hesaplamak için bir Python fonksiyonu yaz" gibi bir komut girdiğinizde, Gemini AI (Advanced) anında ilgili Python komut dosyasını oluşturur.

3. Google Apps ile entegrasyon

Google Gemini'nin en iyi yanı, Docs, Sheets, Gmail ve Takvim gibi Google paketiyle sağladığı derin entegrasyonlardır. Bu, bilgi almak için platformlar arasında geçiş yapmanıza gerek kalmadan ekosistem genelinde iş yapmanıza olanak tanır. Google Gemini tarafından oluşturulan tabloları doğrudan çıkarabilir ve kod parçacıklarını Docs veya Sheets'e aktarabilirsiniz.

Örneğin, uygulamalar içindeki "Ask Gemini" kenar çubuğunu kullanarak belge özetleme ve içerik oluşturmadan, mevcut kodu bulmaya veya elektronik tablolardan diğer gerçek zamanlı verileri bulmaya kadar her şeyi talep edebilirsiniz.

Gemini Fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Google Çalışma Alanı Entegrasyonu: Gemini İş: Kullanıcı başına aylık 24 $ Gemini Kurumsal: Kullanıcı başına aylık 36 $

Gemini İş: Kullanıcı başına aylık 24 $

Gemini Enterprise: Kullanıcı başına aylık 36 $

Google One AI Premium planı: Kullanıcı başına aylık 19,99 $

Gemini Code Assist: Kullanıcı başına aylık 19 $ (1 yıllık taahhüt)

Gemini İş: Kullanıcı başına aylık 24 $

Gemini Kurumsal: Kullanıcı başına aylık 36 $

Google Gemini Advanced API, kullandıkça öde modeli ile sunulmaktadır. Ücretsiz sürüm olan Gemini 1.5, saatte 1 milyona kadar belirteç ve istekler ile belirteçler için sınırlar sunar.

💡Profesyonel İpucu: Daha gelişmiş bir AI kod üreteci mi arıyorsunuz? Google, özellikle kod üretimi ve tamamlama için Gemini Code Assist'i geliştirdi!

ChatGPT Nedir?

via ChatGPT

OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT, bireylerin ve işletmelerin teknolojiyle etkileşim biçimini yeniden tanımlayan, konuşma tabanlı bir yapay zeka sohbet robotudur. Doğal dil anlama ve yaratıcı içerik üretimi için tasarlanan bu araç, gündelik sohbetlerden yüksek riskli iş otomasyonuna kadar çeşitli uygulamalarda kullanılmaktadır.

🔍 Biliyor muydunuz? ChatGPT, Enterprise, Takım ve eğitim alanlarında 1 milyondan fazla kullanıcıyla hızla en çok kullanılan AI platformlarından biri haline geliyor.

Güçlü AI modelleri (GPT-4 mimarisi) ve bağlamsal anlama yeteneği sayesinde ChatGPT, kod yazmak için de kullanılıyor.

En iyi yanı ne mi? Büyük dil modelleri (LLM'ler), kullanıcı komutlarına dayalı olarak insan benzeri konuşmalar oluşturmanıza olanak tanıyarak, onu ideal bir içerik oluşturma ve kodlama aracı haline getiriyor!

ChatGPT özellikleri

ChatGPT'nin yapay zeka destekli yardımı, kusursuz doğal dil yetenekleri ve çok yönlülüğüyle öne çıkıyor. Çeşitli görevlere uyum sağlayacak şekilde tasarlanmış olup, geliştiricilere, yazarlara, pazarlamacılara ve diğer yaratıcı takımlara yaratıcı çözümler üretme gücü veriyor.

ChatGPT'yi görevleriniz için mükemmel bir kod düzenleyici yapan özelliklere bir göz atalım:

1. Akıllı kod oluşturma

ChatGPT ile doğru komutı kullanarak neredeyse anında kod oluşturabilirsiniz. Python, C++, JavaScript ve daha fazlası gibi birçok programlama dilini destekler. Dolayısıyla, temel HTML kodundan gelişmiş uygulama geliştirme kodlama ihtiyaçlarına kadar, fikirleri çalıştırılabilir kodlara dönüştürmek için ideal bir seçenektir.

2. Gelişmiş hata ayıklama destekleri

ChatGPT'nin öne çıkan özelliklerinden biri hata ayıklama yeteneğidir. Bir hata ş akışınızı kesintiye uğrattığında, sorunlu kodu ChatGPT'ye yapıştırın. ChatGPT, olası sorunları tespit ederken çözüm önerileri de sunacaktır.

İşte ChatGPT'nin mevcut talimatlarla kodunuzu nasıl güncellediğine dair bir örnek. Kod parçacıkları sağlayın; gelişmiş AI modeli bunları analiz ederek kodunuzdaki hataları veya verimsizlikleri ortaya çıkarır.

via ChatGPT

3. Yazılım geliştirme için özel GPT'ler

OpenAI’nin “Özel GPT’leri”, size özel yapay zeka asistanları oluşturmanıza olanak tanıyarak ChatGPT’nin çok yönlülüğünü artırır. GPT (Generative pre-trained Transformer) motorunu değiştirerek, benzersiz gereksinimlerinizi karşılamak üzere özel olarak eğitilmiş yapay zeka modelleri tasarlayabilirsiniz.

Örneğin, teknik oryantasyon asistanı olarak bir GPT modeli oluşturabilirsiniz. Bu model, ürününüzün API'si hakkındaki sorguları yanıtlayabilir, kod uygulamasını açıklayabilir veya belgelerinizdeki verileri kullanarak kullanıcıları karmaşık kurulumlarda yönlendirebilir.

ChatGPT, tekrarlayan kodlama veya müşteri desteği görevlerini otomasyonla otomatikleştirmek için mükemmel bir çözümdür.

ChatGPT Fiyatlandırması

Ücretsiz : 0 $ (GPT-4o mini)

Plus : Aylık 20 $ (o1 ve o1-mini'ye sınırlı erişim)

Pro: Aylık 200 $ (GPT-4o ve o1'e sınırsız erişim)

Takımlar için : Kullanıcı başına aylık 30 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Gemini ve ChatGPT: Özelliklerin Karşılaştırması

Gemini ve ChatGPT, farklı geliştirme ve yazılım takım amaçlarına hitap eden güçlü dil modellerine sahiptir. Bununla birlikte, farklı kullanım senaryolarına özel benzersiz özellikler sunarak diğer alanlarda da öne çıkmaktadırlar.

İşte birkaç anahtar açıdan bu araçların fonksiyonları, güçlü yanları ve sınırlamalarına bir bakış.

1. Konuşma becerileri

Yazılım geliştirmede AI kullanırken, kod geliştirme sürecine başlamadan önce genellikle birçok soru sormanız ve açıklığa kavuşturmanız gerekir. Chatbot'un anlamlı bir konuşma yapabilme yeteneği, üstün planlama için çok önemlidir.

💡 Profesyonel İpucu: En iyi ücretsiz yazılım geliştirme plan şablonlarıyla yazılım geliştirme planlamanızı daha kolay ve hızlı hale getirin!

Google Gemini

Google Gemini, kullanıcı sorgularına kısa ve yapılandırılmış yanıtlar sunmaya odaklanır. Google Arama ile entegrasyonu sayesinde güncel yanıtlar sağlar ve çok modlu yetenekleri sayesinde görseller, metinler ve sesler gibi girdileri yorumlayıp yanıtlayarak kapsamlı bir bakış açısı sunar.

Konuşma stili doğru ve verimli olsa da, uzun diyaloglarda veya yaratıcı hikaye anlatımında daha görev odaklı ve daha az dinamiktir.

ChatGPT

ChatGPT ise bağlam açısından zengin, akışlı konuşmaları sürdürebilme yeteneği ile tanınır. İnsan benzeri üslubu ve uyarlanabilirliği, onu beyin fırtınası, derin tartışmalar ve yaratıcı çıktılar üretmek için ideal kılar.

ChatGPT, kodlama konusunda bile Gemini'nin genellikle kısa ve özlü cevaplarından çok daha fazla derinlik ve ayrıntı sağlayabilir.

🏆 Kazanan: Daha kesin sonuçlar ve bu sonuçların ardındaki mantığı daha iyi anlamayı sağlayan konuşma derinliği açısından ChatGPT.

2. Çok modlu yetenekler

Çok modlu yetenekler, metin, ses, video ve ek dosyalar gibi çeşitli biçimleri kullanarak soru sormanızı sağlar. Bu, farklı kullanım senaryolarında sohbet robotuyla çalışma yeteneğinizi artırır.

Google Gemini

Gemini'nin çok modlu yapısı, metin, görüntü, video ve sesi sorunsuz bir şekilde işleyebilme özelliği ile öne çıkıyor. Gemini'den bir videoyu özetlemesini, bir görüntüyü analiz etmesini veya belge iyileştirmeleri önermesini isteyebilirsiniz. Sonuç? Giriş verilerini sürekli metne dönüştürmenize ve tekrar tekrar kopyalayıp yapıştırmanıza gerek kalmaz. Orijinal dosyalarla doğrudan çalışmanıza olanak tanıyarak zamandan tasarruf etmenizi sağlar.

ChatGPT

ChatGPT esas olarak metin tabanlı etkileşimlerde üstünlük sağlarken, OpenAI kod parçacıklarını ve diğer belirli girdileri işlemeyi sağlayan fonksiyonlar da sunmuştur.

Artık komut talimatlarını takip ederek görüntü veya ses bile oluşturabiliyor, ancak videoları veya resimleri doğrudan analiz etme gibi Gemini'deki çok modlu yeteneklerdeki derinlikten yoksun.

🏆 Kazanan: Tüm kodlama sürecini iyileştiren gerçek multimodal entegrasyonlar için Google Gemini.

3. Kodlama ve teknik destek

Geliştiriciler için AI araçlarını seçerken anahtar faktör, bu araçların temel kodlama görevlerini analiz etme, çözme ve tamamlama yetenekleridir.

Gemini

Gemini'de oluşturulan HTML kodunun ekran görüntüsü

Gemini, hata ayıklama, kod parçacıkları oluşturma ve kod mantığını açıklama fonksiyonlarıyla kodlama desteği sunar. Ancak, kodlama uzmanlığı ChatGPT'ye kıyasla temel düzeydedir ve karmaşık programlama ihtiyaçları için iyileştirilmesi gerekir.

ChatGPT

ChatGPT'de oluşturulan şablon kodun ekran görüntüsü

ChatGPT, kodlama konusunda oldukça yetkin, birçok programlama dilini destekliyor ve teknik sorgulara kapsamlı açıklamalar sunuyor.

İster Python öğrenen bir acemi olun, ister karmaşık kodlarda hata ayıklama yapan bir uzman, ChatGPT, geliştirme süresini önemli ölçüde kısaltabilecek ayrıntılı ve mantıklı yanıtlar sunar.

🏆 Kazanan: Zaman kazandıran ve her sorguyu ayrıntılı çözümlerle ele alan üstün kodlama ve teknik destek için ChatGPT.

4. Entegrasyonlar ve verimlilik özellikleri

ChatGPT ve Gemini, diğer veri analizi ve kodlama araçlarıyla sorunsuz entegrasyonu destekler.

Gemini

Gemini, Google ekosistemiyle mükemmel bir şekilde entegre olur; bu da onu, geliştiricilerin verimliliğini artırmak ve e-postaları özetlemek, belge yapısını iyileştirmek veya takvimleri optimize etmek gibi görevler için ideal hale getirir. Ancak, geliştirme ve kodla ilgili entegrasyonlar konusunda bazı sınırlamaları vardır.

ChatGPT

ChatGPT, çeşitli üçüncü taraf araçlar ve API'lerle entegre olabilmesi sayesinde daha geniş kullanım senaryoları için mükemmel bir seçenek sunar. Ancak, onu belirli bir uygulama veya platforma entegre etmek hâlâ bazı zorluklar barındırmaktadır.

🏆 Kazanan: Beraberlik. Google uygulamalarıyla entegrasyonlar için Google Gemini; daha geniş araç uyarlanabilirliği için ChatGPT.

Gemini ve ChatGPT: Hangisi en iyisi?

ChatGPT, kodlama yetenekleri açısından Gemini'ye göre hafif bir üstünlüğe sahip olsa da, hem Gemini hem de ChatGPT kendi alanlarında mükemmel özellikler sunuyor.

Yani, bir seçim yapmanız gerekiyorsa:

Çok modlu yeteneklere, sorunsuz Google Çalışma Alanı entegrasyonlarına veya sorgulara kısa ve öz yanıtlara ihtiyacınız varsa Google Gemini'yi seçin. Google uygulamalarıyla yoğun bir şekilde çalışan veya metin, resim ve video biçimlerinde yardıma ihtiyaç duyan profesyoneller için mükemmeldir.

Konuşma derinliğini, kodlama uzmanlığını veya yaratıcı içerik üretimini önceliklendiriyorsanız ChatGPT'yi seçin. Bu araç, geliştiriciler, içerik oluşturucular ve çeşitli görevler için esnek, akıllı bir asistana ihtiyaç duyan herkes için ideal seçimdir.

Reddit'te Gemini ve ChatGPT

Birçok geliştirici ve teknoloji meraklısı , kodlama amacıyla ChatGPT ile Google Gemini'yi karşılaştırdı ve her ikisinin de artıları ve eksileri olduğunu gördü.

Yazmak için Gemini kullanıyorum ve ChatGPT'yi biraz fazla... neşeli buluyorum. Sevimli/canayakın/ilgi çekici olmaya çalışırken biraz abartıyor gibi? Gemini, samimi bir gerçek kişiyle konuşuyormuşum gibi hissettiriyor ve bu sakin tavrını ChatGPT'den çok daha fazla seviyorum.

Yazmak için Gemini kullanıyorum ve ChatGPT'yi biraz fazla... neşeli buluyorum. Sevimli/canayakın/ilgi çekici olmaya çalışırken biraz abartıyor gibi? Gemini, samimi bir gerçek kişiyle konuşuyormuşum gibi hissettiriyor ve bu sakin tavrını ChatGPT'den çok daha fazla seviyorum.

Ben bir yazılım mühendisiyim. Açıkçası, Gemini Advanced'ın kodlama için GPT-4'ten daha iyi bir seçenek olduğunu söyleyenler olduğunu duyunca çok şaşırdım. Her ikisini de yoğun bir şekilde kullandım ve bence ChatGPT çok daha üstün. Gemini, gerçekte düzeltilmesi en kolay sorunlar olması gereken eksik sözdizimi dahil olmak üzere basit sorunları bile kavrayamıyor gibi görünüyor. Eksik sözdizimi, modelden sadece sözdiziminin doğru olduğundan emin olmak için mantığı kavramasını bile gerektirmez ve bu, düzeltilmesi en kolay sorun olmalıdır. Bir sonraki duyuruya kadar kodlama için şimdilik GPT'ye geri dönüyorum.

Ben bir yazılım mühendisiyim. Açıkçası, Gemini Advanced'ın kodlama için GPT-4'ten daha iyi bir seçenek olduğunu söyleyenler olduğunu duyunca çok şaşırdım. Her ikisini de yoğun bir şekilde kullandım ve bence ChatGPT çok daha üstün. Gemini, gerçekte düzeltilmesi en kolay sorunlar olması gereken eksik sözdizimi dahil olmak üzere basit sorunları bile kavrayamıyor gibi görünüyor. Eksik sözdizimi, modelden sadece sözdiziminin doğru olduğundan emin olmak için mantığı kavramasını bile gerektirmez ve bu, düzeltilmesi en kolay sorun olmalıdır. Bir sonraki duyuruya kadar kodlama için şimdilik GPT'ye geri dönüyorum.

Bu kullanıcının özetlediği gibi, Google'ın Gemini'si içerik oluşturma için idealken, ChatGPT daha iyi kod yazabilir ve problem çözme için idealdir.

GPT-4, kodlama konusunda gelişmiş Gemini'den daha iyidir – python üzerinde test edilmiştirBugün nispeten kolay bir python kod sorunu yaşadım ve bana yardımcı olması için gelişmiş Gemini'yi kullanmayı düşündüm. Uzun bir gidip gelme süreci oldu ve sonunda Gemini, kodumdaki sorunu nasıl çözeceğini bilemedi. kodu GPT 4'e yükledim ve sorun anında açıklanmış oldu.

GPT-4, kodlama konusunda gelişmiş Gemini'den daha iyidir – python üzerinde test edilmiştirBugün nispeten kolay bir python kod sorunu yaşadım ve bana yardımcı olması için gelişmiş Gemini'yi kullanmayı düşündüm. Uzun bir gidip gelme süreci oldu ve sonunda Gemini, kodumdaki sorunu nasıl çözeceğini bilemedi. kodu GPT 4'e yükledim ve sorun anında açıklanmış oldu.

ClickUp ile tanışın: Gemini ve ChatGPT'ye en iyi alternatif

Gemini ve ChatGPT temel kodlama için harika olabilir, ancak çıktıları belirli projelere uyarlamak için insan müdahalesi gerektirir. Bu, gerektiğinde kodu ayarlamanız ve yayına almadan önce gözden geçirmeniz veya test etmeniz gerektiği anlamına gelir.

İşte bu noktada, ClickUp gibi AI destekli bir verimlilik ve işbirliği platformu sağlam bir alternatif sunuyor. Bir proje yönetimi aracının kodlama için AI araçları hakkındaki bir konuşmada ne alaka yaptığı konusunda kafanız mı karıştı? Size açıklayalım!

Gerçekte, kodlama projelerini yönetmek sadece kod üretmekten ibaret değildir. Önemli işlevlerin bozulmasına yol açmadan, üretilen kodu sisteminizde doğru bir şekilde dağıtabilmek için doğru parametreleri, fonksiyonları ve kodlama çerçevelerini bilmeniz gerekir.

ClickUp, kodlama ile proje yönetimi arasındaki boşluğu dolduran hepsi bir arada bir çözümdür. İletişimi kolaylaştırmanıza, görevleri önceliklendirmenize ve geliştirme sürecinizin tüm yönlerini denetlemenize yardımcı olur.

ClickUp’ın Bir Adım Önde Olmasının Nedeni #1: Bağlamsal kod oluşturma, tamamlama ve hata ayıklama için gelişmiş yapay zeka

ClickUp'ın güçlü AI sinir ağı olan ClickUp Brain'i kullanarak, geliştiriciler dahil olmak üzere kuruluşunuzdaki tüm takımların verimliliğini artırın.

AI destekli özellikleri sayesinde görevleri otomasyonla gerçekleştirebilir, hızlı özetler oluşturabilir veya kodlama projeleriniz için şablonlar ve belgeler hazırlayarak zamandan ve zihinsel enerjiden tasarruf edebilirsiniz.

ClickUp Brain ile kodunuzdaki hataları gidermek için anında öneriler alın

Hata düzeltme önerileri, kod oluşturma ve kod planlama konusunda size yardımcı olur, bu da onu çeşitli projeler ve kullanım senaryoları için ideal hale getirir. Hızlı bir şekilde şablon kodlar oluşturun, kod yeniden düzenleme ve düzeltmeler için gerçek zamanlı öneriler alın ve geçmiş kodlama projelerini ve örneklerini analiz ederek iyileştirmeler için size özel önerilere erişin.

AI, kodlama görevlerinin sade İngilizce açıklamalarını yorumlayabilir ve kullanıcıların ihtiyaçlarını günlük dilde ifade etmelerine olanak tanır. Bu özellik, kodlama sözdizimine çok aşina olmayan takım üyelerinin gereksinimlerini etkili bir şekilde iletmelerini kolaylaştırır.

İster tek başınıza ister bir geliştirme takımının parçası olarak çalışıyor olun, ClickUp kod yazımından projelerin test edilmesine ve devreye alınmasına kadar tüm iş akışınızı sorunsuz bir şekilde yönetir.

💟 Bonus: Brain MAX, kodlama ş akışınızı güçlendirmek için tasarlanmış, yapay zeka destekli masaüstü yardımcınızdır. Ses odaklı verimlilik sayesinde, hataları basitçe tarif edebilir, kod parçacıkları isteyebilir veya çözümler için yüksek sesle beyin fırtınası yapabilirsiniz; Brain MAX, girdilerinizi anında yakalar ve işe koyulur. Kodlama araçlarınız ve proje dosyalarınızla derin entegrasyonu sayesinde kod tabanınızın bağlamını anlar, daha hızlı hata ayıklamanıza ve saniyeler içinde ilgili belgeleri veya geçmiş düzeltmeleri bulmanıza yardımcı olur. Brain MAX'ı gerçekten ayıran özellik, gelişmiş problem çözme için birden fazla önde gelen AI modeline (LLM) erişimdir. İster kod yeniden düzenleme, ister test senaryoları oluşturma veya karmaşık mantıkla başa çıkma konusunda yardıma ihtiyacınız olsun, Brain MAX bu iş için en iyi AI beyinlerini kullanır. Artık uygulamalar arasında geçiş yapmak veya cevapları sonsuza kadar aramak yok — sadece konuşun, Brain MAX size ihtiyacınız olduğu anda akıllı, bağlamsal çözümler sunar.

ClickUp’ın Bir Adım Önde Olma Nedeni #2: Kodlama uygulamalarında tutarlılığı sağlamak için zengin biçimlendirilmiş belgeler

ClickUp Docs, gelişmiş işbirliği, standardizasyon ve dokümantasyon yönetimi sayesinde kodlama uygulamalarında tutarlılığı korumanıza yardımcı olur. Satır içi yorumlar, canlı düzenleme ve @bahsetmeler gibi özellikler, takım üyeleri arasında etkili iletişimi mümkün kılar ve herkesin aynı çizgide olmasını ve kodlama standartlarının korunmasına katkıda bulunmasını sağlar.

Sürüm kontrolü, hataları azaltmaya yardımcı olur ve önemli bilgilerin kaybolmasını önler. Takımlar ayrıca klasörler ve iç içe geçmiş alt sayfalar kullanarak belgeleri için mantıklı bir yapı oluşturabilir; bu da kodlama belgelerinin etkili bir şekilde düzenlenmesine yardımcı olur.

Docs'ta başlık ekleme, madde işareti ve numaralı listeler, renkli afişler vb. gibi zengin metin biçimlendirme seçeneklerini kullanarak geliştirici belgelerinizi daha okunabilir ve etkileyici hale getirebilirsiniz.

Kod Bloku Biçimlendirme ile kodları kolayca paylaşın

Tercih ettiğiniz kodlama dilini ayarlayın ve ClickUp belgeleri içinde paylaşılabilir kod parçacıkları oluşturun

ClickUp’ın Kod Bloğu Biçimlendirme özelliği, görevlerinizde veya Dokümanlarınızda kod parçacıklarını paylaşımı çocuk oyuncağı haline getirir. İster takım üyeleriyle işbirliği yapıyor olun, ister bir sprint sırasında kodu gözden geçiriyor olun, ClickUp kodunuzun düzgün bir şekilde biçimlendirilmesini ve uygun sözdizimi vurgulaması yapılmasını sağlar.

Bu, kodunuzu doğrudan platform içinde okumanızı, hata ayıklamanızı ve iyileştirmenizi kolaylaştırarak zaman tasarrufu sağlar ve takımlar arası işbirliği sırasında hataları önler.

ClickUp’ın Üstünlüğü #3: Yazılım takımları için hepsi bir arada iş merkezi

Kod oluşturma ve tamamlamadan daha fazlasını arıyorsanız, yazılım takımları için özel olarak tasarlanmış ClickUp platformu, tüm geliştirme yaşam döngüsünü tek bir çalışma merkezinden yönetmenizi sağlar.

Bu, sadece birkaç satır kod yazmaktan öte bir şeydir; takımların sorunsuz bir şekilde işbirliği yapabileceği, ilerlemeyi izleyebileceği ve teslim tarihlerine kolayca uyabileceği, düzenli ve verimli bir çalışma alanı yaratmakla ilgilidir.

Şu amaçlarla kullanın:

Projeleri sezgisel olarak planlayın : Sprint planlaması, backlog önceliklendirme ve Agile ş akışları : Sprint planlaması, backlog önceliklendirme ve Agile ş akışları ile karmaşık projeleri yönetilebilir ClickUp görevlerine bölün

Engelsiz işbirliği : Konu başlıklı yorumlar, kod inceleme ş akışları ve GitHub ve GitLab gibi entegrasyonlarla fikirlerinizi gerçek zamanlı olarak paylaşın

İlerlemeyi görsel olarak takip edin : ClickUp Gösterge Panelleri ve Kanban panoları , Gantt grafikleri gibi ClickUp'ın Özel Görünümleri ile zaman çizelgelerini, bağımlılıkları ve dönüm noktalarını izleyin

Her şeyi tek bir yerde toplayın: Bitbucket, Jenkins ve daha fazlası gibi araçlar için : Bitbucket, Jenkins ve daha fazlası gibi araçlar için ClickUp entegrasyonlarıyla kodunuzu, belgelerinizi ve güncellemelerinizi tek bir yerde tutun

Kodlama sürecinizi daha da iyileştirmek mi istiyorsunuz? Geliştirme projelerinizi yapılandırmanıza yardımcı olacak ClickUp Yazılım Geliştirme Şablonuna göz atın.

Tamamen özelleştirilebilir bu şablon, Tasarım, Ürün, Mühendislik ve Kalite Güvencesi takımlarının ürün geliştirme faaliyetlerini yönetmesi için idealdir. Ürün yol haritasının oluşturulmasından ve güncellenmesinden hata düzeltmelerinin ve yeni sürümlerin izlenmesine kadar her şeyi bu çözümle yapabilirsiniz!

ClickUp’ın 4. Avantajı: Hızlı hareket eden geliştirici takımları için çevik proje yönetimi

ClickUp'ın çok yönlülüğü, basit görev izlemesinin ötesine geçer. Özelleştirilebilir özellikleri, kapsamlı entegrasyonları ve gelişmiş araçlarıyla ClickUp for Agile Teams, kodlama projelerinizi ihtiyaçlarınıza göre yapılandırmanıza olanak tanır.

Agile Kanban panolarını kullanarak iş yığınınızı önceliklendirin, burndown grafikleriyle sprint hedefleri belirleyin ve görevleri doğrudan GitHub veya GitLab commit'lerine bağlayın. Gantt grafikleriyle zaman çizelgelerini izleyin, atanan yorumlarla kod incelemelerini kolaylaştırın ve takımınızın her adımda uyumlu çalışmasını sağlayın.

İster karmaşık kod inceleme döngüleri, ister sprint planlaması veya hata ayıklama ile uğraşıyor olun, ClickUp size hepsini halletmeniz için gerekli araçları sunar.

Gemini ve ChatGPT'yi bir kenara bırakın. ClickUp ile daha temiz ve daha hızlı kodlar yayınlayın

ChatGPT ve Google'ın Gemini'si en güçlü üretken AI araçları arasında yer alsa da, farklı kullanıcı ihtiyaçlarına hitap ediyorlar.

Görüntü oluşturmak, problemleri çözmek veya kodlama konusunda yardıma ihtiyaç duymak fark etmez, bu araçlardan elde edeceğiniz sonuçlar, girdiğiniz komutların kalitesine bağlıdır.

Kodlama için derinlik, hassasiyet, düzen ve gerçek zamanlı işbirliği çok önemlidir — ve ClickUp tam da bu konularda öne çıkar.

ClickUp sadece bir görev yöneticisi değildir; geliştiriciler ve Agile takımlar için oluşturulmuş hepsi bir arada bir platformdur. ClickUp'ın AI asistanı ile proje belgelerini anında tarayabilir, kodun doğruluğunu kontrol edebilir ve tartışmalardan eylem öğeleri oluşturabilirsiniz. Burndown grafikleriyle sprint ilerlemesini takip edin, Gantt grafikleriyle iş akışlarını görselleştirin ve her şeyi birbirine bağlı tutmak için GitHub veya GitLab ile entegre edin.

Hemen ClickUp'a kaydolun — pişman olmayacağınızı garanti ediyoruz!