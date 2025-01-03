Jira Software ile İş Yönetimi: Size En Uygun Seçeneği Bulun

Yasal Uyarı: Jira Work Management ve Jira Software, Mayıs 2024'te ortak bir platformda birleştirilmiştir. Bu makale, kullanıcıların platformun işlevselliği hakkında bilinçli kararlar alabilmelerine yardımcı olmak için, birleştirme öncesinde her bir aracın farklı özelliklerini ve yeni birleştirilmiş ürünü incelemektedir.

Her şeyi yolunda tutmaya çalışırken sık sık kendinizi bunalmış hissediyor musunuz? Son teslim tarihi olan görevleri yönetmek, toplantıların zamanında yapılmasını sağlamak ve takımın uyumunu sağlamak zor olabilir. Ancak doğru yazılımla bu zorlukların üstesinden gelebilirsiniz!

Atlassian, iki ağır siklet ürünü olan Jira Work Management ve Jira Software'i tek bir ürün olarak birleştirmiş olsa da, bu blog yazısı Jira Work Management ile Jira Software'i karşılaştırıyor, bunların neden farklı olduğunu ve yeni birleştirilen Jira'nın sağladığı avantajları açıklıyor.

👀 Biliyor muydunuz? Jira, 2002 yılında yazılım geliştiricilere yönelik bir hata izleme yazılımı olarak piyasaya sürüldü. Zamanla Atlassian, yeteneklerini genişleterek farklı sektörlerdeki çeşitli takımların ihtiyaçlarını karşılamaya başladı.

Jira İş Yönetimi nedir?

Jira Work Management, Atlassian'ın iş takımlarının ihtiyaçlarına verdiği yanıttı. Senkronize planlama, işbirliği, teslimat ve raporlama için kapsamlı bir platformu tek bir yerde sunuyordu.

jira İş Yönetimi aracılığıyla

Jira Work Management, çeşitli takımlar arasında günlük işlemleri desteklemek için tasarlanmıştır. Görevleri, son teslim tarihlerini ve ilerlemeyi görüntülemek için önceden yapılandırılmış şablonlar, takvimler, zaman çizelgeleri ve Kanban panoları içerir.

Bu platformu kullanarak, İK takımları işe alım süreçlerini kolayca yönetebilir, pazarlama takımları kampanyalarını etkili bir şekilde planlayabilir ve finans departmanları onayları sorunsuz bir şekilde takip edebilir.

Jira İş Yönetimi özellikleri

Jira İş Yönetimi, onu en iyi proje yönetimi araçları arasında konumlandıran çeşitli benzersiz özelliklere sahiptir:

Özellik #1: Özelleştirilebilir şablonlar

Jira İş Yönetimi, İK, pazarlama ve finans gibi çeşitli iş fonksiyonları için özelleştirilebilir şablonlar sunuyordu.

İster bir işe alım süreci planlıyor, ilk projenizi başlatıyor veya bir pazarlama kampanyası oluşturuyor olun, bu şablonlar hızlı bir başlangıç yapmanıza ve önemli adımları atlamamanıza yardımcı olur.

Hatta bunları takımınızın ihtiyaçlarına göre ayarlayarak iş akışınıza uygun hale getirebilirsiniz.

Özellik #2: Kanban panoları ile görsel izleme

Tüm görevleri aynı anda takip etmek zor olabilir. Jira Proje Yönetimi görsel izleme, iş akışlarınızı görselleştirmenize yardımcı olarak hayatınızı kolaylaştırmayı amaçlamaktadır.

Görevleri kolayca yönetebilir ve sürükleyip bırakarak bir aşamadan diğerine (Yapılacaklar, İlerleme Kaydedildi, Tamamlandı) taşıyabilirsiniz.

Böylece, takımınızdaki herkes görevlerin durumunu bir bakışta görebildi ve işler sorunsuz bir şekilde ilerledi.

Özellik #3: Raporlama ve içgörüler

Raporlama araçları, iş proje zaman çizelgeleri oluşturmanıza, görev tamamlanma oranlarını izlemenize ve takım iş yüklerini anlamanıza olanak tanıyarak, iyileştirme alanlarını hızlı bir şekilde belirlemenize ve takımınızın verimliliğini optimize etmenize yardımcı olur.

Jira İş Yönetimi'nin içgörüler, iş yöneticilerinin bilinçli kararlar almasına ve kaynakların etkili bir şekilde tahsis edilmesini sağlamasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Jira Software nedir?

Jira Software, Agile metodolojilerini izleyen yazılım takımları için tasarlanmıştır. Geliştiriciler, test uzmanları ve proje yöneticileri için merkezi bir hub görevi görür.

Sprintleri veya hataları yönetirken, Jira Software birleşik bir iş akışı deneyimi yaratmıştır.

jira Software aracılığıyla

Jira Software, tüm yazılım geliştirme yaşam döngüsünü yönetmedeki sağlam yetenekleri nedeniyle teknik takımlar tarafından uzun süredir tercih edilmektedir. Sprint planlamasından hata izlemeye ve ürünlerin piyasaya sürülmesine kadar Agile takımlarının verimli bir şekilde çalışması için mükemmel bir ortam sağlar.

Jira Software özellikleri

Jira Software, geliştiriciler için özel olarak tasarlanmış geniş bir özellik aralığı sunarak, planlamadan dağıtıma kadar herkesin aynı sayfada kalmasını sağladı:

Özellik #1: Çevik panolar (Scrum ve Kanban)

Jira Software, takımların projelerini görsel olarak yönetmelerine yardımcı olmak için Scrum ve Kanban panoları sağladı. Scrum panoları sprint tabanlı projeler için idealdir, Kanban panoları ise sürekli iş akışı yönetimini destekler.

Bu Jira Software panoları, takımların ilerleme durumunu, bloklanan ve tamamlanan işleri görmelerini sağlayarak verimli stand-up toplantıları ve planlama oturumları gerçekleştirilmesini kolaylaştırdı.

Jira Software, GitHub ve Bitbucket gibi araçlarla kolayca entegre edilerek geliştiricilerin kodlarını doğrudan görevlere bağlamasına olanak tanıdı. Bu sayede tüm geliştirme süreci daha şeffaf ve bağlantılı hale geldi.

Kod ve görevler arasındaki entegrasyon, geliştiriciler, test uzmanları ve yöneticiler dahil tüm paydaşların geliştirme süreci boyunca aynı sayfada olmasını sağladı.

Özellik #3: Özel iş akışları

Takımlar, hata izleme, kod incelemeleri veya sürüm yönetimi gibi geliştirme ihtiyaçlarına göre iş akışları oluşturabilir ve yazılımın çalışma süreçlerine mükemmel şekilde uymasını sağlayabilir.

Bu özelleştirme, geliştirme takımlarının karmaşık ürün sürümleri veya hızlı yinelemelerle çalışırken Jira'yı tam olarak kendi süreçlerine uyarlamasına olanak tanıdı.

Ayrıca okuyun: Kullanabileceğiniz Ücretsiz Yazılım Geliştirme Plan Şablonları

Jira İş Yönetimi ve Jira Yazılımı

İlk bakışta çok benzer görünseler de, bu iki araç birbirinden tam olarak nasıl ayrılıyor? Her birinin birkaç belirleyici özelliği vardı.

Özellik Jira İş Yönetimi Jira Software Hedef kitle İK, pazarlama ve finans gibi iş takımları Geliştiriciler ve test uzmanları gibi çevik geliştirme takımları Entegrasyon yetenekleri Slack ve Google Çalışma Alanı gibi iş araçlarıyla entegre GitHub ve GitLab gibi geliştirici araçlarıyla entegre Karmaşıklık Teknik karmaşıklıklar olmadan basit proje izleme için idealdir Karmaşık yazılım geliştirme ve hata izlemeyi yönetmek için tasarlanmıştır Görev görünüm türleri Takvim, Liste, Pano ve Zaman Çizelgesi Scrum ve Kanban panoları Erişilebilirlik Teknik bilgiye sahip olmayan kullanıcılar için tasarlanmıştır Çevik proje yönetimi için özel olarak tasarlanmıştır Kullanım örnekleri Kampanya takvimlerini veya işe alım süreçlerini görselleştirme Sprintleri ve sürekli teslimat iş akışlarını yönetme Rapor türleri Zaman çizelgelerini ve ilerlemeyi izlemek için temel raporlar Hız grafikleri ve burndown diyagramları gibi gelişmiş içgörüler Yönetici içgörüleri Yöneticilere, hangi işlerin yolunda gittiğini, gecikenleri veya darboğazları görebilmeleri için genel bir bakış sağlar Sprint performansını değerlendirmek ve ayarlamalar yapmak için vazgeçilmez

Bu anahtar farklılıkların bazılarına daha ayrıntılı olarak bakalım:

Özellik #1: Hedef kullanıcılar ve takımlar

Jira İş Yönetimi, pazarlama ve İK süreçleri gibi günlük işlemleri yönetmek için kullanıcı dostu bir çözüm sunarak iş takımlarını hedefledi.

Slack ve Google Çalışma Alanı gibi sık kullandıkları araçlarla entegre oldu. Buna karşılık Jira Software, GitHub ve GitLab gibi geliştirici araçlarıyla entegre olarak ve teknik iş akışlarına odaklanarak Agile geliştirme takımlarının ihtiyaçlarını karşıladı.

Jira İş Yönetimi, teknik karmaşıklıklar olmadan basit proje izleme ve görev yönetimine ihtiyaç duyanlar için oluşturulmuştur. Yazılım geliştirmeye aşina olmayan iş kullanıcıları için mükemmeldir.

Buna karşılık, Jira Software, yazılım geliştirme, hata izleme ve yineleme planlamasına odaklanan, Agile metodolojileriyle çalışan takımlar için tasarlanmıştır.

Özellik #2: Görevleri oluşturun ve görünümünü değiştirin

Jira İş Yönetimi projesi, takvim, liste, pano ve zaman çizelgesi görünümü gibi esnek görev görünümleri sunarak teknik bilgiye sahip olmayan kullanıcılar için erişilebilir hale getirdi.

Bu farklı görünümler, takımların yaklaşan etkinlikleri kampanya takviminde görselleştirerek veya yeni işe başlayanlar için görevlerin ayrıntılı bir listesini görüntüleyerek işlerini ihtiyaçlarına en uygun şekilde organize etmelerini sağladı.

Bir Jira Software projesi, Agile proje yönetimi için özel olarak tasarlanmış Kanban ve Scrum panoları sağladı. Bu görünümler, teknik takımların iş akışlarını etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmıştır.

Örneğin, Scrum panoları, görevlerin zaman kutusuna bölünmüş dönemlere ayrıldığı sprint tabanlı projeler için mükemmeldir, Kanban panoları ise sürekli teslimat ve ilerleme görselleştirme için kullanılır.

Ayrıca okuyun: İş Yerinde Görevleri Takip Etme

Özellik #3: Raporlar ve içgörüler oluşturun

Jira Work Management, JWM projelerinin ne kadar iyi ilerlediğini anlaması gereken iş takımları için çok önemli olan zaman çizelgelerini ve iş projelerinin ilerlemesini izlemek için temel raporlar sağladı.

Kullanıcı dostu Jira İş Yönetimi raporları, yöneticilere hangi işlerin yolunda gittiği, hangilerinin geciktiği ve darboğazların nerede oluşabileceği konusunda genel bir bakış sağladı.

Öte yandan, Jira Software hız grafikleri, burndown diyagramları ve sprint raporları gibi gelişmiş içgörüler sunuyordu. Bu araçlar, sprintler sırasında performanslarını değerlendirmek, planlarını yarı yolda ayarlamak ve hedeflerine ulaşmak için doğru yolda olduklarından emin olmak zorunda olan Agile takımları için vazgeçilmezdir.

Bu, Jira Software'i süreçlerini ince ayarlamak ve sürekli iyileştirmek isteyen teknik takımlar için ideal hale getirdi.

Özellik #4: İş akışı yapısı ve özelleştirme

Jira İş Yönetimi, kapsamlı kurulum gerektirmeden iş takımlarının ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış önceden yapılandırılmış iş akışları sağladı. Bu araç, işe hemen başlamak için ihtiyacınız olan her şeye sahipti.

Rutin görevleri otomatikleştirebilir ve hatta minimum özelleştirmeyle önceden tanımlanmış iş akışlarını kullanabilirsiniz. Amaç, yazılımı yönetmek yerine görevleri tamamlamanıza yardımcı olmaktı.

Buna karşılık, Jira Software gelişmiş ve son derece özelleştirilebilir iş akışlarıyla birlikte geldi. Takımlar ihtiyaç duydukları kadar iş akışı aşaması tanımlayabilir ve her aşama için belirli koşullar, onaylar ve tetikleyiciler belirleyebilir.

Ayrıca, karmaşık projeleri daha kolay yönetmek için proje başına birden fazla iş akışı kullanabilirsiniz.

🏆Kazanan: Farklı kullanıcıları ve kullanım durumlarını hedef alsa da, Jira İş Yönetimi ve Jira Yazılım arasında birçok ortak nokta vardı. Bu ikisi arasında net bir kazanan seçmek zor olsa da, halefleri her ikisinin en iyi özelliklerini bir araya getirerek kesinlikle tüm doğru kutuları işaretliyor.

Jira—Jira İş Yönetimi ve Jira Yazılımının Birleşimi

Atlassian, bu iki aracı birleştirerek, çeşitli iş akışları ve sorun türleri için işbirliğini daha basit hale getiren, daha güçlü, hepsi bir arada bir platform oluşturdu.

Birleştirilmiş Jira, teknik ve teknik olmayan takımlar dahil olmak üzere kuruluşun farklı iş akışlarını ele almak için özel olarak tasarlanmıştır. Entegre iletişim, paylaşılan hedefler ve daha iyi içgörüler sayesinde daha fazla değer sunar.

Jira özellikleri

Jira, önceki sürümlerinin mevcut özelliklerine ek olarak Jira Software ve Jira İş Yönetimi kullanıcıları için bazı yeni işbirliği ve iletişim özellikleri sunar:

Hedef izleme

jira Software aracılığıyla

Yeni Jira platformu, hedefleri doğrudan Jira'nın görev görünümlerinde ayarlamanıza olanak tanır ve böylece günlük işleri daha geniş hedeflerle koordine etmeyi kolaylaştırır.

Bu özellik, takımların daha büyük resmi görmelerine yardımcı olarak her görevin bir projenin veya iş hedefinin genel başarısına katkıda bulunmasını sağlar.

AI destekli kısayollar

Jira'nın yapay zeka destekli iş bölümü özelliği, üst düzey sorunları (Jira'da "epik" olarak adlandırılır) daha küçük sorunlara bölerek takımların kurulum yerine ilerlemeye daha fazla odaklanmasını sağlar.

Bu, daha iyi verimlilik için AI destekli otomasyon ve doğal dilden Jira Query Language (JQL) çevirilerini içerir. Tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek, takımlar yaratıcı ve stratejik işlere daha fazla zaman ayırabilir ve verimliliği artırabilir.

Liste görünümü

atlassian aracılığıyla

Tanıdık pano ve zaman çizelgesi görünümlerinin yanı sıra, liste görünümü, özellikle pazarlama ve operasyon takımları gibi elektronik tablo tarzı yönetimden faydalanan kullanıcılar için mükemmeldir.

Sıralanmamış işlerin büyük birikimlerini yönetmek, toplu güncellemeler yapmak, görevleri atamak ve aynı proje öğelerini hedeflerle ilişkilendirmek, satır içi düzenleme ile artık çok kolay.

Özel bir alana mı ihtiyacınız var? Sorunsuz proje yönetimi için liste görünümünde doğrudan yapılandırabilir ve ekleyebilirsiniz.

Confluence ve Loom entegrasyonu

Jira'nın Confluence ve Loom ile entegrasyonları, etkili eşzamansız işbirliğini destekleyerek beyaz tahta fikirlerinin tek bir tıklama ile eyleme geçirilebilir görevlere dönüşmesini sağlar.

Bu entegrasyon, takımların uzaktan çalışıyor olsalar bile etkili bir şekilde beyin fırtınası yapmalarını sağlar ve değerli fikirlerin toplantı notlarında kaybolmamasını garanti eder.

Bu birleşmeyle, Jira İş Yönetimi ve Jira Software kullanıcıları, mevcut iş akışlarını korurken daha fazla işbirliği aracı ekleyerek birleşik bir deneyim elde eder.

Bu, iş takımlarının Agile özelliklerinden yararlanabileceği ve teknik takımların iş şablonlarını kullanabileceği anlamına gelir; hepsi aynı ortamda, daha sorunsuz iletişim ve iş akışı sağlar.

Jira fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz 10 kullanıcı için

Standart: Kullanıcı başına aylık 8,60 $'dan başlar

Premium: Kullanıcı başına aylık 17 $'dan başlayan fiyatlarla

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Reddit'te Jira İş Yönetimi ve Jira Yazılımı

Reddit'te, Jira İş Yönetimi ve Jira Yazılımı arasındaki tartışma, kullanıcıları büyük ölçüde bireysel kullanım durumlarına ve gereksinimlerine göre ikiye ayırıyor.

Örneğin, Redditor @TechnicalBid1811, Hizmet Düzeyi Anlaşmaları (SLA'lar) gibi belirli ihtiyaçlar söz konusu olduğunda Jira Software'in doğru seçim olduğunu düşünüyor:

Tüm kullanıcılarınız JWM kullanıcısıysa, JWM yeterli olabilir. JSM size müşteriler kazandırır. JWM ile şirket içi müşteri yorumlarından veya SLA'lardan yararlanamazsınız. Ayrıca, JSM premium ile Opsgenie, Assets veya JSM proje şablonlarını da elde edersiniz. Dolayısıyla, mevcut ve büyüyen ihtiyaçlarınıza bağlıdır.

Tüm kullanıcılarınız JWM kullanıcısıysa, JWM yeterli olabilir. JSM size müşteriler kazandırır. JWM ile şirket içi müşteri yorumlarından veya SLA'lardan yararlanamazsınız. Ayrıca, JSM premium ile Opsgenie, Assets veya JSM proje şablonlarını da elde edersiniz. Dolayısıyla, mevcut ve büyüyen ihtiyaçlarınıza bağlıdır.

Ayrıca, birleşmenin Jira platformunu özellikle teknik ve teknik olmayan kullanıcılar arasındaki işbirliği açısından daha çok yönlü ve değerli hale getirdiği konusunda da fikir birliği vardır.

Reddit kullanıcısı @christophersonne'nin dediği gibi:

Hiçbir tuzak yok, sadece birbiriyle çok ilişkili iki ürünü birleştirip, bazı takımlar için harika olacak Atlas'ı (ve Jira'ya bazı yeni işlevler ekleyen) takımlar için çok daha fazla kullanım senaryosunu kapsayan tek bir üründe birleştiriyoruz. Bu, gelecek birçok yeni özellik ve üründen sadece biri ve Atlassian'ın attığı iyi bir adım.

Hiçbir tuzak yok, sadece birbiriyle çok ilişkili iki ürünü birleştirip, bazı takımlar için harika olacak Atlas'ı (ve Jira'ya bazı yeni işlevler ekleyen) takımlar için çok daha fazla kullanım senaryosunu kapsayan tek bir üründe birleştiriyoruz.

Bu, gelecek birçok yeni özellik ve üründen sadece biri ve Atlassian'ın attığı iyi bir adım.

ClickUp ile tanışın — Jira İş Yönetimi ve Jira Yazılımına En İyi Alternatif

Jira güçlü özellikler sunarken, Jira İş Yönetimi ve Jira Software'in birleştirilmiş yeteneklerinin ötesine geçen tek bir çözüm olsaydı ne olurdu?

İş için her şeyi içeren uygulama ClickUp ile tanışın. Evet, şaka yapmıyoruz.

ClickUp, geliştiriciler ve teknik olmayan takımların görev yöneticisi uygulamaları, bilgi yönetimi ve belge yönetimi araçları, iletişim uygulamaları ve AI asistanları için birden fazla abonelik satın almasına gerek kalmadan her ikisinin de ihtiyaçlarını karşılayan tek iş yönetimi uygulamasıdır.

Neden?

Çünkü işlerinizi ve konuşmalarınızı tek bir güçlü platformda birleştirir.

Jira ile karşılaştırıldığında, ClickUp 1.000'den fazla özelleştirilebilir şablon, bağlam odaklı ve yerel AI, yerleşik sohbet ve hatta doğal dil otomasyon oluşturucu gibi birçok gelişmiş özellik sunarak zaman kazanmanızı, görevleri düzenlemenizi ve takımınızla senkronize bir şekilde çalışmanızı sağlar.

ClickUp'ın 1 Numaralı Avantajı: Hepsi bir arada proje yönetimi

ClickUp'ın Proje Yönetimi Platformu, proje izleme, belge işbirliği, zaman takibi, gerçek zamanlı gösterge panelleri ve otomasyonu tek bir sezgisel platformda birleştirir. Bu, öncelikle sorun izleme ve çevik proje yönetimine odaklanan Jira ile tezat oluşturur.

Ayrıca, ClickUp, kullanıcıların proje iş akışlarını kapsamlı bir şekilde özelleştirerek, Jira'nın yapılandırmalarıyla sıklıkla karşılaşılan karmaşıklık olmadan çeşitli takım ihtiyaçlarına uyum sağlamasına olanak tanır.

ClickUp ayrıca, atanan yorumlar, görev atamaları ve paylaşılan belgeler gibi özelliklerle takım işbirliğini vurgular ve takım üyeleri arasında daha iyi iletişim sağlar.

ClickUp Proje Yönetimi Platformu ile karmaşık yazılım projelerini daha küçük, izlenebilir görevlere bölerek kolayca yönetin

ClickUp Brain, ClickUp'ın bağlam farkında AI'sı, proje planlamasını ve yürütülmesini hızlandırır. AI Proje Yöneticisi, görev açıklamalarına göre otomatik olarak alt görevler oluşturur ve daha büyük görevleri verimli bir şekilde yönetilebilir bileşenlere ayırır.

Ayrıca proje özetlerinin, ilerleme güncellemelerinin ve eylem öğelerinin oluşturulmasını otomatikleştirir. Bu özellik, rutin güncellemeler için gereken manuel çabayı azaltarak takımların proje görünürlüğünü ve uyumunu korurken daha stratejik görevlere odaklanmalarını sağlar.

ClickUp Brain'e doğal dilde sorgu göndererek görevlerinizden, belgelerinizden ve çalışanlarınızdan yanıtlar bulun

Ayrıca, AI Knowledge Manager ile görevler, belgeler ve takım üyeleri hakkındaki sorularınıza hızlı yanıtlar alabilirsiniz. Böylece, birden fazla belgeyi veya görev listesini taramaya gerek kalmaz, zamandan tasarruf edersiniz ve karar verme sürecini iyileştirirsiniz. Sonuç? Siz ve takımınız her durumda verimli ve üretken kalırsınız.

ClickUp Brain ve ClickUp Otomasyonları ile basit İngilizce kullanarak otomatik iş akışları yapılandırın

ClickUp Otomasyonları ile, rutin süreçleri otomatikleştirerek tekrarlayan görevleri azaltmak ve hataları en aza indirmek için tasarlanmış eylemler, tetikleyiciler ve koşullar içeren özel otomasyon dizileri oluşturabilirsiniz.

Hazır çözümleri tercih edenler için ClickUp, kapsamlı kurulum gerektirmeden verimliliği artırmak için hızlıca uygulanabilen önceden oluşturulmuş otomasyon tarifleri içeren bir kitaplık sunar.

Bu sayede takımınız manuel görevlerle uğraşmak yerine yüksek etkili işlere odaklanabilir.

ClickUp'ın Birinci Avantajı #2: Geliştirilmiş işbirliği ve görünürlük

ClickUp, Kanban panoları, zaman çizelgeleri, Gantt grafikleri ve iş yükü yönetimi gösterge panelleri gibi son derece özelleştirilebilir proje görünümleriyle uçtan uca yazılım geliştirme döngülerini destekler.

Gerçek zamanlı işbirliği ve görev yönetimi özellikleriyle ClickUp, yazılım takımlarının farklı departmanlarda çalışırken bile senkronizasyonunu kolaylaştırır.

Ayrıca GitHub, Slack ve Zoom gibi araçlarla yerel entegrasyonlar sağlayarak farklı iletişim kanalları ve ağlar arasında zahmetsiz bağlantı sunar.

Esnek iş akışlarıyla daha hızlı hareket edin ve ClickUp ile tek bir yerden bağlantı kurun

ClickUp Sprintleri Çevik geliştirmeyi kolaylaştırırken, ClickUp Gösterge Panelleri özelleştirilebilir, gerçek zamanlı görsel işbirliği sağlayarak takımların ilerlemeyi izlemesine, eğilimleri tespit etmesine ve iş yüklerini verimli bir şekilde yönetmesine yardımcı olur.

Mühendislerimiz ve ürün yöneticilerimiz, Jira ve diğer araçlar arasında manuel durum güncellemeleri yapmakla uğraşıyordu. ClickUp ile, yinelenen görevlerde harcanan saatleri geri kazandık. Daha da iyisi, QA, teknik yazım ve pazarlama arasındaki iş devrini iyileştirerek ürün sürümlerini hızlandırdık.

Mühendislerimiz ve ürün yöneticilerimiz, Jira ve diğer araçlar arasında manuel durum güncellemeleriyle uğraşmak zorunda kalıyordu. ClickUp ile, yinelenen görevlerde boşa harcanan saatleri geri kazandık. Daha da iyisi, QA, teknik yazım ve pazarlama arasındaki iş devrini iyileştirerek ürün sürümlerini hızlandırdık.

ClickUp'ın Üstünlüğü #3: Gelişmiş görev yönetimi

ClickUp, Jira'ya sağlam bir alternatif olarak konumlandıran esnek ve zengin özelliklere sahip bir görev yönetim sistemi sunar. ClickUp ile görevler, sadece yapılacak işlerden öteye geçerek tamamen özelleştirilebilir iş akışlarına dönüşür.

ClickUp Görevleri ile görev yönetimini sorunsuz bir şekilde işbirliği içinde gerçekleştirin ve kolaylaştırın

ClickUp Görevleri, herhangi bir proje iş akışını planlamanıza, düzenlemenize ve üzerinde işbirliği yapmanıza olanak tanır. İlerleme durumlarını kolayca özelleştirebilir, öncelik düzeyleri belirleyebilir, bağlam için Özel Alanlar ekleyebilir ve planlarınızı kuşbakışı görünümünde görmek için bağımlılıkları birbirine bağlayabilirsiniz.

Ayrıca, takım üyeleri görevler hakkında doğrudan yorum yapabilir, güncellemeleri paylaşabilir ve ek dosya ekleyebilir, böylece ilgili tüm paydaşları gerçek zamanlı olarak bilgilendirebilir ve işbirliği sorunsuz hale gelir.

Ayrıca, ClickUp Formları, gönderileri görevlere dönüştürerek takımların veri toplama sürecini iyileştirmesine olanak tanır ve istekleri, geri bildirimleri veya proje girdilerini doğrudan iş akışınızda kolayca yakalamanızı sağlar.

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına çalışma alanı başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp ile İş Akışlarınızı Optimize Edin

ClickUp, Jira'ya ayak uydurmakla kalmaz, tüm modern iş araçlarını tek bir arayüzde bir araya getirerek proje yönetimini yeniden tanımlar.

Farklı iş akışları arasındaki boşluğu doldurarak, ihtiyaçlarınıza göre ölçeklenebilen birleşik bir platform sunar. Öyleyse neden kendinizi Jira ile sınırlayasınız? ClickUp ile her zaman doğru araca parmaklarınızın ucunda olacak ve her projeyi kolayca teslim edebileceksiniz.

Görev yönetimi özellikleri, kullanıma hazır proje yönetimi şablonları ve gelişmiş raporlama ve analiz özellikleriyle ClickUp, işletmelerin ve bireylerin süreçleri hiç olmadığı kadar kolaylaştırmasına yardımcı olur.

ClickUp'a bugün kaydolun ve sizin ve takımınızın işbirliği şeklini dönüştürün — artık taviz vermek yok, baştan sona zahmetsiz proje yönetimi var.