Google Form başlık resmini değiştirme: Adım adım kılavuz

"Bu form neden 2005'te yapılmış gibi görünüyor?" Google Form'unuza bakıp böyle düşündüyseniz, yalnız değilsiniz.

Google Form'unuzu nasıl öne çıkarabileceğinizi hiç merak ettiniz mi?

Sırrı, basit bir özelleştirme olan başlık resminde yatıyor. Bu resim, sade bir formu şık ve profesyonel bir şahesere dönüştürüyor. Anket düzenliyor, geri bildirim topluyor veya bir etkinlik organize ediyor olsanız da, uygun bir başlık tonu belirler, dikkat çeker ve hedef kitlenizde kalıcı bir izlenim bırakır.

En iyi yanı ne mi? Google Form başlık resmini değiştirmek için herhangi bir kısıtlama yoktur; logonuz, etkinlik markanız, şirket renkleriniz veya özel bir başlık resmi ile kişiselleştirebilirsiniz.

Bu kılavuz, formunuzu sadece birkaç tıklama ile nasıl özelleştirebileceğinizi gösterecektir. Google Form'unuzu, tıpkı fikirleriniz gibi benzersiz ve ilgi çekici hale getirmeyi öğrenelim!

⏰ 60 saniyelik özet Aşağıdaki adımları izleyerek, formunuzun görünümünü iyileştirmek için görsel kılavuzlarla birlikte Google Formlar başlık resminizi nasıl özelleştirebileceğinizi öğrenin. ✅ Google Formlar'ı açın Tema özelleştirme menüsüne erişin Başlık bölümünü seçin Başlık resmini ayarlayın Formunuzu kaydedin

Google Formlar'ı açın

Tema özelleştirme menüsüne erişin

Başlık bölümünü seçin

Başlık resmini ayarlama

Formunuzu kaydedin Google Formlar'ı açın

Tema özelleştirme menüsüne erişin

Başlık bölümünü seçin

Başlık resmini ayarlama

Formunuzu kaydedin Google Formlar temel anket özellikleri sunarken, sınırlı tasarım esnekliği, gelişmiş raporlama eksikliği ve minimum entegrasyon seçenekleri gibi sınırlamalara sahiptir ✅

Gelişmiş özelleştirme, sorunsuz entegrasyonlar ve güçlü analizler sunan güçlü bir alternatif olan ClickUp Formları ile bu zorlukların üstesinden gelin ✅

Google Form başlık resmini değiştirme

Araştırmalar, markalı başlıklar ve uyumlu renk şemaları gibi görsel olarak çekici tasarımlara sahip formların, sade ve basit formlara göre tamamlanma olasılığının daha yüksek olduğunu göstermektedir.

⭐ Öne çıkan şablon Google Formlar'ın sınırlı tasarım seçeneklerinden memnun değil misiniz? Formları zahmetsizce oluşturmak ve özelleştirmek için ClickUp'ın Form Şablonunu edinin. 🎨 Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp'ın Form Şablonu, formları tek bir yerden oluşturmanıza, yönetmenize ve izlemenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Kullanıcılar genellikle bir formun güvenilirliğini görünüşüne göre değerlendirir. Formunuzu kişiselleştirmek için izlemeniz gereken adımlar şunlardır:

Adım #1: Google Formlar'ı açın

via Google Formlar

Başlamak için Google Formlar'a erişmeniz gerekir. İşte nasıl yapacağınız:

Google Formlar'a gidin: Web tarayıcınızı açın ve adres çubuğuna Web tarayıcınızı açın ve adres çubuğuna forms.google.com yazın. Enter tuşuna basarak Google Formlar ana sayfasına ulaşın

Google hesabınızla giriş yapın : Henüz oturum açmadıysanız, Google oturum açmanızı ister. Devam etmek için kimlik bilgilerinizi (e-posta ve şifre) girin. Paylaşılan veya kuruluş hesabını kullanırken, üzerinde çalıştığınız form için doğru hesap olduğundan emin olun

Bir seçenek belirleyin: Özelleştirmek istediğiniz formu zaten oluşturduğunuzu varsayalım; ardından ana sayfada görüntülenen son formlar listesinden formu tıklayın. Yeni başlıyorsunuz ve boş bir Google Formu istiyorsunuz. Sıfırdan yeni bir form oluşturmak için büyük "Boş form" simgesini (mor kenarlı beyaz dikdörtgen) tıklayın

Özelleştirmek istediğiniz formu zaten oluşturduğunuzu varsayalım; ardından ana sayfada görüntülenen son formlar listesinden formu tıklayın

Yeni başlıyorsunuz ve boş bir Google Formu istiyorsunuz. Sıfırdan yeni bir form oluşturmak için büyük "Boş form" simgesine (mor kenarlıklı beyaz dikdörtgen) tıklayın

Özelleştirmek istediğiniz formu zaten oluşturduğunuzu varsayalım; ardından ana sayfada görüntülenen son formlar listesinden formu tıklayın

Yeni başlıyorsunuz ve boş bir Google Formu istiyorsunuz. Sıfırdan yeni bir form oluşturmak için büyük "Boş form" simgesine (mor kenarlıklı beyaz dikdörtgen) tıklayın

Adım #2: Tema özelleştirme menüsüne erişin

Formunuz açıldığında, tema özelleştirme seçeneklerine erişerek görünümünü kişiselleştirmeye başlayın:

Boya paleti simgesini bulun: Form düzenleyicinin sağ üst köşesine bakın. "Tema" adlı boya paleti şeklinde küçük bir simge göreceksiniz. Bu simge, formun görsel temasını özelleştirmenizi sağlar

Palet simgesine tıklayın: Bu simgeye tıkladığınızda, ekranın sağ tarafında "Tema" seçenekleri paneli açılır. Bu panel, renkler, yazı tipleri ve Google Form başlık resimleri gibi formunuzun görsel özelliklerini ayarlamak için ihtiyacınız olan tüm araçları içerir

Tema menüsünü keşfedin: Tema menüsü şu bölümlere ayrılmıştır: Başlık: Başlık resminizi buraya yükleyebilir veya seçebilirsiniz ✅ Renk: Formunuzun ana rengini markanızla uyumlu olacak şekilde ayarlayın ✅ Arka plan: Ek özelleştirme için formun arka plan rengini değiştirin ✅ Metin stili: Formunuza benzersiz bir kişilik kazandırmak için çeşitli yazı tipi stilleri arasından seçim yapın ✅

Başlık: Başlık resminizi buraya yükleyebilir veya seçebilirsiniz ✅

Renk: Formunuzun ana rengini markanıza uyacak şekilde ayarlayın ✅

Arka plan: Ek özelleştirme için formun arka plan rengini değiştirin ✅

Metin stili: Formunuza benzersiz bir kişilik kazandırmak için çeşitli yazı tipi stilleri arasından seçim yapın ✅

Başlık: Başlık resminizi buraya yükleyebilir veya seçebilirsiniz ✅

Renk: Formunuzun ana rengini markanıza uyacak şekilde ayarlayın ✅

Arka plan: Ek özelleştirme için formun arka plan rengini değiştirin ✅

Metin stili: Formunuza benzersiz bir kişilik kazandırmak için çeşitli yazı tipi stilleri arasından seçim yapın ✅

🔎 Biliyor muydunuz? Ankette daha az soru sormak, tamamlanma oranlarını düşürebilir. Çevrimiçi formlar için ideal soru sayısı, karmaşıklık ve amaca bağlı olarak genellikle 5 ile 10 arasındadır.

Adım #3: Başlık bölümünü seçin

Tema panelini açtığınıza göre, artık özel resminizi yükleyeceğiniz başlık bölümüne odaklanma zamanı:

Başlık bölümünü bulun: Tema panelinde, "Başlık" etiketli bir bölüm göreceksiniz. Bu bölüm, Google Form'unuzun form başlık alanını özelleştirmek için özel olarak tasarlanmıştır

"Resim Seç"i tıklayın: Başlık bölümünde, "Resim Seç" etiketli bir düğme vardır. Bu düğmeyi tıklayın, başlık resminizi seçebileceğiniz veya yükleyebileceğiniz bir iletişim kutusu açılacaktır

"Başlık Seç" iletişim kutusu: "Resim Seç"i tıkladığınızda, aşağıdaki seçenekleri içeren "Başlık Seç" açılır penceresi görünür: Yükle: Bilgisayarınızdan bir form başlık resmi eklemek istiyorsanız bunu seçin. Resminizi yükleme alanına sürükleyip bırakın veya Gözat'ı tıklayarak manuel olarak arayın ✅ Temalar: Hazır bir özel resminiz yoksa, Google kullanabileceğiniz temalı resimlerden oluşan bir koleksiyon sunar. Bunlar "İş ve Okul", "Parti", "Doğum Günü ve İllüstrasyon" gibi kategorilere göre düzenlenmiştir. ✅ Fotoğraflar: Google Fotoğraflar hesabınızdan veya Google hesabınıza zaten kaydedilmişse Drive'dan doğrudan bir resim seçin. ✅

Yükle: Bilgisayarınızdan bir form başlık resmi eklemek istiyorsanız bunu seçin. Resminizi yükleme alanına sürükleyip bırakın veya Gözat'ı tıklayarak manuel olarak arayın ✅

Temalar: Özel bir resminiz yoksa, Google kullanabileceğiniz temalı resimlerden oluşan bir koleksiyon sunar. Bu resimler "İş ve Okul", "Parti", "Doğum Günü ve İllüstrasyon" gibi kategorilere ayrılmıştır. ✅

Fotoğraflar: Google Fotoğraflar hesabınızdan veya Google hesabınıza önceden kaydettiyseniz Drive'dan doğrudan bir resim seçin ✅

Yükle: Bilgisayarınızdan bir form başlık resmi eklemek istiyorsanız bunu seçin. Resminizi yükleme alanına sürükleyip bırakın veya Gözat'ı tıklayarak manuel olarak arayın ✅

Temalar: Özel bir resminiz yoksa, Google kullanabileceğiniz temalı resimlerden oluşan bir koleksiyon sunar. Bu resimler "İş ve Okul", "Parti", "Doğum Günü ve İllüstrasyon" gibi kategorilere ayrılmıştır. ✅

Fotoğraflar: Google Fotoğraflar hesabınızdan veya Google hesabınıza zaten kaydedilmişse Drive'dan doğrudan bir resim seçin ✅

Başlık yerleşimini anlayın: Resim, Google Formunuzun en üstünde görünecektir. "Başlık Seç" seçeneğinin altında, Google Form başlık resminiz "Resim Yüklendi" olarak gösterilecektir. Bu başlık resmi, tonu belirler ve görsel bağlam sağlar, bu nedenle resmin alakalı ve profesyonel olduğundan emin olun

💡 Profesyonel ipucu: Başlık resminizin en iyi şekilde sığması için 4:1 en boy oranını koruduğundan emin olun. Çevrimiçi form başlık resminizin net ve şık görünmesi için, Google Formlar başlık resimleri için önerilen boyut olan en az 1600 x 400 piksel çözünürlüğe sahip bir resim kullanın.

Adım #4: Başlık resmini ayarlayın

Google Form başlık resmini yükledikten sonra, resmin tam olarak sığmadığını fark edebilirsiniz. Google Form başlıkları resimleri otomatik olarak sığacak şekilde ayarlar ve kırpar, ancak endişelenmeyin, yine de bazı kontrollere sahipsiniz:

Otomatik ayarlamayı görün: Eklendikten sonra Google Formlar, görüntünüzü başlık boyutlarına göre yeniden boyutlandırır. Görüntünün üst ve alt kenarları alana sığması için biraz kırpılabilir

Gerekirse görüntüyü yeniden boyutlandırın veya düzenleyin: Kırpma, görüntünüzün tasarımına uymuyorsa, fotoğraf düzenleme yazılımını kullanarak orijinal görüntüyü düzenleyin. Başlık görüntüsünün boyutunu veya düzenini Google'ın boyutlarına daha iyi uyacak şekilde ayarlayın

Formu önizleme: Sağ üst köşedeki Önizleme simgesini (göz şekilli) kullanarak görüntünün canlı Google Form sürümünde nasıl göründüğünü kontrol edin. Bu, başlığın genel form tasarımınızla uyumlu olmasını ve garip veya uzatılmış görünmemesini sağlar

➡️ Daha fazla bilgi: Anket geri bildirimlerini toplamak için ücretsiz Google Form şablonları

Adım #5: Formunuzu kaydedin

Google Formlar, değişiklikleri gerçek zamanlı olarak otomatik olarak kaydeder, bu nedenle kaydetme düğmesini aramanıza gerek yoktur. Ancak, tüm görsel ayarlamaların canlı formda yansıtıldığını iki kez kontrol edin.

Başlığın canlı formda nasıl göründüğüne dikkat edin. Metinle iyi hizalandığından ve pikselli veya yerinde görünmediğinden emin olun.

🔎 Biliyor muydunuz? Formun ne kadarının doldurulduğunu gösteren ilerleme çubukları olan formların tamamlanma oranları daha yüksektir. Görsel ipucu, kullanıcıları başladıkları işi bitirmeleri için motive eder.

Ayrıca okuyun: Google Formlar ve SurveyMonkey

Anketler/Geri Bildirimler için Google Formları Kullanmanın Sınırlamaları

Google Formlar, anketler oluşturmak ve geri bildirim toplamak için popüler bir araç olsa da, daha gelişmiş veya özel kullanım durumlarını engelleyen bazı sınırlamaları vardır.

Dikkate almanız gereken beş anahtar sınırlama şunlardır:

Sınırlı Özelleştirme Seçenekleri: Google Formlar temel tasarım ve düzen özelleştirme seçenekleri sunar, ancak geleneksel Google Formlar temel tasarım ve düzen özelleştirme seçenekleri sunar, ancak geleneksel çalışan anket yazılımlarının gelişmiş markalama özellikleri yoktur. Yazı tiplerini, renkleri ve düzenleri tamamen özelleştirme yeteneği sınırlıdır, bu da marka kimliğinizle mükemmel uyumlu bir form oluşturmayı zorlaştırır

Temel Raporlama ve Analiz: Google Formlar, yanıtları gerçek zamanlı olarak görüntülemenize olanak sağlarken, raporlama özellikleri basit grafikler ve e-tablolarla sınırlıdır. Daha derinlemesine içgörüler veya gelişmiş analizlere ihtiyaç duyan işletmeler için genellikle ek araçlar ve entegrasyonlar gerekir

Gelişmiş Mantık Özelliklerinin Olmaması: Koşullu mantık mevcuttur, ancak diğer form oluşturma araçlarına kıyasla temel düzeyde kalmaktadır. Daha karmaşık iş akışları veya dallanma yolları uygulanamaz, bu da bireysel kullanıcı girdilerine göre dinamik ve duyarlı formlar oluşturma yeteneğini kısıtlar. Örneğin, Koşullu mantık mevcuttur, ancak diğer form oluşturma araçlarına kıyasla temel düzeyde kalmaktadır. Daha karmaşık iş akışları veya dallanma yolları uygulanamaz, bu da bireysel kullanıcı girdilerine göre dinamik ve duyarlı formlar oluşturma yeteneğini kısıtlar. Örneğin, kullanıcı araştırma anketleri yapan ürün takımları Google Formları çok yararlı bulmayabilir

Diğer Araçlarla Sınırlı Entegrasyon: Google Formlar, Google Çalışma Alanı ile sorunsuz bir şekilde entegre olmasına rağmen, harici araçlarla uyumluluğu nispeten sınırlıdır. Bu, formları üçüncü taraf eklentiler olmadan doğrudan CRM, pazarlama otomasyonu platformları veya proje yönetimi yazılımlarına bağlamak isteyen kullanıcılar için sorun teşkil eder

Yerel İşbirliği Özellikleri Yok: Google Formlar, paylaşımlı düzenlemeyi mümkün kılsa da, yorumlar veya görev atamaları gibi gerçek zamanlı işbirliği özelliklerinden yoksundur. Bu durum, takımların formları iyileştirme veya yanıt verilerini araç içinde ele alma konusunda işbirliği yapmasını zorlaştırır

Bu sınırlamalar göz önüne alındığında, Google Formların her zaman gelişmiş anketlerin veya profesyonel veri toplama ihtiyaçlarının gereksinimlerini karşılamayabileceği açıktır. Bu nedenle, çeşitli Google Form alternatifleri aramak gerekli hale gelir.

➡️ Daha fazla bilgi: Müşteri Memnuniyetini Artırmak için En İyi 10 Müşteri Geri Bildirim Aracı

ClickUp Formları ile Anketler Oluşturun

Google Formlar'ın sınırlı özelleştirme, temel analizler veya sınırlı entegrasyonlar gibi sınırlamaları nedeniyle daha iyi bir çözüm arıyorsanız, ClickUp Form Görünümü mükemmel bir alternatiftir.

Esneklik, işlevsellik ve kullanım kolaylığı sunmak için tasarlanan bu modern form oluşturucu, takımların ödün vermeden anketler oluşturmasına ve yönetmesine olanak tanır.

ClickUp, Google Form'ların sınırlamalarını şu şekilde ortadan kaldırır:

1. Kapsamlı özelleştirme

ClickUp Form Görünümü ile anketlerinizi sorunsuz bir şekilde oluşturun, özelleştirin ve yönetin

Sadece minimum stil seçenekleri sunan Google Formlar'ın aksine, ClickUp kalıcı bir izlenim bırakan formlar oluşturma esnekliği sunarak tüm temas noktalarında tutarlı bir marka deneyimi yaşamanıza yardımcı olur.

ClickUp Formları ile temel tasarım seçenekleriyle sınırlı kalmazsınız. ClickUp, formlarınızı marka kimliğinizi tam olarak yansıtacak şekilde özelleştirmenize olanak tanır. Kolay bir işlemle renkleri, yazı tiplerini ve düzenleri ayarlayın ve geleneksel form oluşturma yazılımlarının darboğazlarını ortadan kaldırın. ✅

2. Gelişmiş analizler

ClickUp Formlarındaki Gösterge Panelleri ile daha akıllı ve özelleştirilmiş analizler elde edin

Google Formlar temel raporlama özellikleri sunar, ancak daha derinlemesine içgörülere ihtiyaç duyan kullanıcılar için yetersiz kalır. ClickUp, güçlü analiz ve raporlama araçlarıyla bu sorunu ortadan kaldırır.

ClickUp Form Görünümünü Gösterge Panelleri ile entegre ederek gerçek zamanlı form yanıtlarını izleyin, eğilimleri belirleyin ve görsel raporlar oluşturun. İster geri bildirimleri izliyor ister anket sonuçlarını analiz ediyor olun, ClickUp size harici araçlara ihtiyaç duymadan bilinçli kararlar almanız için gereken verileri sağlar. ✅

3. Dinamik mantık ve ş Akışı otomasyonu

ClickUp Form Görünümü'nde koşullu mantığı kullanarak süreçleri otomatikleştirin

Google Formlar'ın en büyük dezavantajlarından biri, sınırlı mantık yetenekleridir. ClickUp Formlar, form gönderimlerine doğrudan bağlı iş akışları kurmanıza olanak tanıyan gelişmiş otomasyon özellikleriyle bu sorunu ortadan kaldırır.

Örneğin, bir form tamamlandığında görevler oluşturun, durumları güncelleyin veya takım üyelerini otomatik olarak atayın. Böylece, manuel takip yapmaya gerek kalmaz. ✅

4. Sorunsuz entegrasyonlar

Formunuzu ClickUp Form Görünümü'ndeki çeşitli araçlarla kolayca entegre edin

Google Formlar öncelikle Google Çalışma Alanı ile entegre olurken, ClickUp Form Görünümü 1000'den fazla araçla sorunsuz bağlantı sunar. CRM, proje yönetimi yazılımı veya iletişim platformuyla sorunsuz bir şekilde entegre edebilirsiniz

Bu entegrasyon, anketlerinizi mevcut iş akışlarınıza doğrudan bağlamanıza olanak tanıyarak süreçleri optimize eder ve zaman tasarrufu sağlar. ✅

5. Gerçek zamanlı işbirliği

ClickUp Form Görünümü ile diğer takım üyeleriyle gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Google Formlar, kapsamlı işbirliği özelliklerinden yoksundur, bu da takımların formları iyileştirmesini veya verileri gerçek zamanlı olarak ele almasını zorlaştırır.

ClickUp, takım üyelerinin platform içinde doğrudan yorum yapmasına, görev atamasına ve işbirliği yapmasına olanak tanıyarak bunu değiştirir. Bu nedenle, anket sonuçlarını analiz etmek için bir form tasarlarken, ClickUp herkesin uyumlu çalışmasını garanti eder, daha hızlı karar alma ve uygulama sürecini destekler. ✅

➡️ Daha fazla bilgi: Pazarınızı ve Ürün Potansiyelinizi Tam Olarak Anlamak için Müşteri Keşif Soruları

ClickUp ile formlar nasıl oluşturulur

Anketler aracılığıyla çalışanlarınızın sesini duyurmaya çalışıyor veya araştırma yapıyorsanız, tüm bunları ClickUp Form Görünümü ile yapabilirsiniz.

ClickUp kullanarak anketler veya geri bildirim formları oluşturma ve yönetme:

Adım 1: Form oluşturun

Anketler için form oluşturucuyu ClickUp Form Görünümü seçeneği ile kullanın

ClickUp Çalışma Alanınızda herhangi bir Alan, Klasör veya Liste açın

Üst çubuktaki + düğmesine tıklayın ve Görünüm seçeneklerinden Form'u seçin

Formunuzun amacını açıkça belirten bir ad ve açıklama girin

Profesyonel İpucu 💡: ClickUp Brain'i kullanarak akıllı sorular oluşturun ve yanıtları analiz ederek form oluşturma sürecini kolaylaştırın!

Adım 2: Formunuzu tasarlayın

ClickUp Form Görünümü'nün sezgisel tasarımıyla formunuzu tasarlayın

Sürükle ve Bırak Düzenleyiciyi kullanarak metin kutuları, açılır menüler, tarihler ve daha fazlası gibi alanlar ekleyin

Formu dinamik hale getirmek için Koşullu Mantık uygulayın. Örneğin, yanıtlayan belirli bir yanıtı seçtiğinde ek alanları gösterin

3. Adım: Formu özelleştirin

ClickUp Form Görünümü'nde görsel olarak çekici formlar oluşturmak için başlık resmi ve arka plan resmi ekleyin

Markanızı yansıtmak için başlık resmi veya avatar ekleyin

Görsel kimliğinize uygun bir tema rengi ve yazı tipi stili seçin

Gizli Alanlar'ı ayarlayarak yanıtlayanın e-postası gibi bilinen bilgileri önceden doldurun ve zaman kazanın

Adım 4: Form yanıtlarını entegre edin

Form yanıtlarını doğrudan ClickUp Form Görünümü aracılığıyla görev alanları olarak kullanın

Form yanıtlarını Görev Adı, Görev Açıklaması, Öncelik veya Son teslim tarihi gibi Görev Alanlarına haritalayın

Gönderileri doğrudan takım üyelerine veya gruplara atayın. Örneğin, bir ürünle ilgili geri bildirimler otomatik olarak geliştirme takımına yönlendirilebilir

Adım 5: Önizleme ve paylaşım

ClickUp Form Görünümü'nde oluşturulan formları kolayca önizleyin ve paylaşın

Formun yanıtlayanlara nasıl göründüğünü kontrol etmek için üstteki Önizleme seçeneğine tıklayın

Memnun kalırsanız, formunuzu doğrudan bir bağlantı kullanarak paylaşın veya sağlanan kodu kullanarak web sitenize yerleştirin

➡️ Daha fazla bilgi: 11 Ücretsiz Geri Bildirim Formu Şablonu

ClickUp Formları ile Veri Toplama ve Yönetme Şeklinizi Değiştirin

Form oluşturma yazılımı seçerken, estetiğin ötesine bakıp işlevselliği, esnekliği ve uzun vadeli ölçeklenebilirliği değerlendirmek çok önemlidir.

Aracın mevcut iş akışlarınıza ne kadar iyi entegre olduğunu, dinamik mantığı destekleyip desteklemediğini ve veri güvenliğini nasıl sağladığını değerlendirin. Yalnızca temel özellikler sunan araçlar kısa vadeli ihtiyaçları karşılayabilir, ancak projeleriniz karmaşık olduğunda yetersiz kalabilir.

ClickUp, form oluşturma ile görev yönetimini sorunsuz bir şekilde birleştirerek verimlilik hedefleyen takımlar için oyunun kurallarını değiştiren bir araçtır. İş akışlarını otomasyondan gelişmiş özelleştirme seçeneklerine kadar, ClickUp yanıtları sadece toplamakla kalmaz, bunları eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürür.

Formları ve iş akışlarını yönetme şeklinizi yükseltmeye hazır mısınız? 🌟

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