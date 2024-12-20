Google E-Tablolara Onay Kutusu Ekleme

Hepimiz proje yönetimi, takım işbirliği ve hatta hesaplamalar için Google E-Tablolar'ı kullandık.

Ancak, Google E-Tablolar'da birkaç tıklama ve onay kutuları ile etkileşimli listeler oluşturabileceğinizi biliyor muydunuz?

Takımınızın teslimatlarını izleyen bir proje yöneticisi, çalışma hedeflerini düzenleyen bir öğrenci veya müşterilerin görevlerini izleyen bir serbest çalışan olun, Google E-Tablolar'ın onay kutusu özelliği işinize yarayabilir.

Karmaşık kurulum yok, sadece parmaklarınızın ucunda saf ve basit görev yönetimi.

Bu makalede, Google E-Tablolar'a onay kutusu eklemek için adım adım izlenecek süreci açıklayacağız.

Google E-Tablolar'da onay kutusu nedir?

Google E-Tablolar'daki onay kutusu, kullanıcıların etkileşimli Evet/Hayır veya Doğru/Yanlış seçim kutularını doğrudan Google e-tablo hücrelerine eklemelerine olanak tanıyan basit bir veri doğrulama aracıdır. Basitçe ifade etmek gerekirse, onay kutuları, verileri kolayca girmenizi, izlemenizi ve filtrelemenizi sağlayan tıklanabilir kutulardır

Google E-Tablolar'daki onay kutuları şu şekilde işler:

Anahtar: Anahtar, ışık anahtarını çevirmek gibi iki durum arasında geçiş yapma eylemidir. Google E-Tablolar'da bir onay kutusunu tıklattığınızda, durumunu işaretlenmemişten işaretli hale (veya tersi) çevirirsiniz

TRUE ve FALSE: Her onay kutusu bir mantık sistemine bağlıdır. Onay kutusu işaretlendiğinde, hücrenin değeri TRUE (evet veya etkin) olur. Onay kutusu işaretlenmediğinde, hücrenin değeri FALSE (hayır veya etkin değil) olur

Örneğin, katılımı izliyorsanız, bir öğrencinin onay kutusu işaretliyse bu, öğrencinin hazır olduğu (DOĞRU) anlamına gelirken, onay kutusu işaretli değilse öğrencinin yok olduğu (YANLIŞ) anlamına gelir.

Google E-Tablolar'da onay kutusunu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Kontrol listeleri oluşturma

Görevleri izleme

Katılım kayıtlarını yönetme

Ekipman kullanılabilirliğini veya envanter öğelerini izleme

Ş Akışı izlemede karar noktalarını işaretleme

Anketler gerçekleştirin

Şimdi, Google E-Tablolar'a bir onay kutusu eklemeyi görelim.

📖 Daha Fazla Bilgi: İşleri Tamamlamak İçin Öncelik Listesi Oluşturma: Adım Adım Kılavuz

Google E-Tablolara Onay Kutuları Ekleme Adımları

Google E-Tablolar'a onay kutusu eklemenin iki yöntemi vardır:

Araç çubuğunu kullanarak onay kutuları ekleme

Bu, onay kutularına aşina değilseniz veya hızlı bir kurulum istiyorsanız en basit yöntem ve harika bir başlangıç noktasıdır.

Adım 1: Google E-Tablolar dosyanızı açın

Google hesabınıza giriş yapın ve onay kutuları eklemek istediğiniz Google E-Tablolar dosyasını açın. Dosyanızı doğrudan Google E-Tablolar uygulamasında da açabilirsiniz.

google aracılığıyla

Mevcut bir dosyanız yoksa, Google E-Tablolar ana sayfasında "+ Boş" düğmesini tıklayarak yeni bir dosya oluşturun.

Adım 2: Onay kutularını eklemek istediğiniz hücreleri seçin

İşaret kutularının olmasını istediğiniz hücre aralığını vurgulamak için imleci tıklayıp sürükleyin. Örneğin, yapılacaklar listesi oluşturuyorsanız, etkinliklerinizi A2-A5 hücrelerinde listeleyebilir ve B2-B5 hücrelerini seçerek birden fazla işaret kutusu ekleyebilirsiniz.

3. Adım: Onay kutularını ekleyin

Ardından, üst menü çubuğuna gidin ve "Ekle"yi tıklayın. Açılır menüden "Onay kutusu"nu seçin. Anında, seçilen her hücrede bir onay kutusu görüntülenir.

Hesap tablonuz şöyle görünecektir:

Hepsi bu kadar! Bir dakikadan kısa bir sürede Google E-Tablolar'ınıza onay kutuları eklediniz.

Şimdi, işaretli ve işaretsiz arasında geçiş yapmak için herhangi bir onay kutusunu tıklayın. Örneğin, bitkilere sulamayı bitirdiğinizde, yanındaki onay kutusunu tıklayarak tamamlandı olarak işaretleyin. Aşağıda görüldüğü gibi formül çubuğunda DOĞRU/YANLIŞ değerini görebilirsiniz:

💡Pro İpucu: Onay kutuları birleştirilmiş hücrelerde çalışmaz. Hücreleri birleştirmeye çalışırsanız, onay kutusu kaybolur ve yalnızca kalan hücre içeriği (varsa) kalır. Bu nedenle, onay kutuları eklemeden önce hücreleri birleştirmeyi kaldırın.

Veri doğrulama yoluyla onay kutuları ekleme

Veri doğrulama yoluyla Google E-Tablolar'ınıza onay kutuları da ekleyebilirsiniz. Nasıl yapıldığını görelim.

Adım 1: Görevlerinizi oluşturun ve onay kutularını eklemek istediğiniz hücreleri seçin

Kontrol listesi oluşturmanız gereken görevleri ekleyin. Elimizdeki görevin bir müşteri için pazarlama sunumu hazırlamak olduğunu varsayalım. Google E-Tablolar'ınız şöyle görünebilir:

Adım 2: Veri doğrulama kurallarını açın

Şimdi, araç çubuğunda "Veriler" > "Veri doğrulama" seçeneğini tıklayın.

Veri doğrulama ayarlarını eklemek için bir açılır kutu görünecektir.

3. Adım: Onay kutusu ekleyin

"+Kural ekle" seçeneğine tıkladığınızda, e-tabloda "Kriterler" başlıklı bir pencere açılır.

"Kriterler"e tıklayın ve açılır menüden "Onay kutusu"nu seçin

Ve tamamlandı! İşte bu kadar, seçim kutuları seçilen hücrelerde görünecektir.

4. Adım: Özel onay kutusu değerlerini ayarlayın

Ön tanımlı olarak, Google E-Tablo onay kutusu TRUE (işaretli) ve FALSE (işaretli değil) arasında anahtar görevi görür. Ancak, bazen TRUE ve FALSE yerine "Tamamlandı" ve "Beklemede" gibi özel değerler eklemek isteyebilirsiniz.

Bu gibi durumlarda, "Özel hücre değerlerini kullan" seçeneğini tıklayıp, sağlanan alanlara istediğiniz işaretli ve işaretlenmemiş değerleri girebilirsiniz. Örneğin, işaretli için "Tamamlandı" ve işaretlenmemiş için "Beklemede" yazın.

"Tamamlandı" seçeneğini seçin. Artık bir kutuyu işaretlediğinizde, hücrede "Tamamlandı" yazısı görünecektir. Kutu işaretlenmemişse, "Beklemede" yazısı görünecektir

Yukarıda bahsedilen yöntemleri kullanarak Android, iPhone, Mac, iPad ve Windows dizüstü bilgisayarınıza onay kutuları ekleyebilirsiniz.

Ayrıca, bir Google E-Tablo onay kutusunu silmek istiyorsanız, Mac veya Windows dizüstü bilgisayarınızda "Sil" anahtarını tıklamanız yeterlidir (özellikle silmek istediğiniz tek bir hücre ise), böylece tüm hücreyi, satırı veya sütunu silmenize gerek kalmaz.

Birden fazla hücreye onay kutusu eklemek istiyorsanız, doldurma tutamağını (seçili hücrenin sağ alt köşesindeki küçük mavi daire) sürükleyin. Google E-Tablolar, onay kutusunu yeni hücrelere kopyalar.

Yeni oluşturulan onay kutuları, orijinalin bağlantılı değerlerini ve biçimlendirmesini devralacaktır. Orijinal onay kutusu bir formülün parçasıysa, formül yeni pozisyonu yansıtacak şekilde ayarlanır.

🧠 Biliyor muydunuz? Bir hücre aralığını onay kutularıyla koruyarak, düzenleme izni olmayan diğer kullanıcıların onay kutularını anahtarlamasını engelleyebilirsiniz.

Kontrol listeleri oluşturmak için Google E-Tablolar'ı kullanmanın dezavantajları

Google E-Tablolar'da onay kutularını kullanmak, basit kontrol listeleri oluşturmak için harika bir fikir olabilir.

Ancak Google E-Tablolar bu amaç için tasarlanmamıştır. Excel gibi işleri düzenlemek ve formüller çalıştırmak için mükemmel bir araçtır. Ama bunu bir "yapılacaklar" listesi oluşturmak için kullanır mıydınız? Muhtemelen hayır.

Google E-Tablolar'a onay kutuları eklemeden önce bilmeniz gereken bazı sınırlamalar şunlardır:

Sınırlı otomasyon ve dinamik özellikler: Google E-Tablolar'da kontrol listeleri için Google E-Tablolar'da kontrol listeleri için yerleşik otomasyon yoktur. Örneğin, bir görevin durumunu otomatik olarak güncellemek veya bir onay kutusu işaretlendiğinde işbirliği yapan kişilere bildirim göndermek için bir görev ayarlayamazsınız. Herhangi bir otomasyon için Google Apps Script veya üçüncü taraf araçlar gerekir ve bu, kodlama deneyimi olmayan kullanıcılar için zor olabilir

Büyük kontrol listelerinde performans sorunları : Kontrol listeniz binlerce satırdan oluşuyorsa veya karmaşık koşullu biçimlendirme ve formüller içeriyorsa, Google E-Tablolar yavaşlayabilir. Sayfayı kaydırmak, düzenlemek ve hatta yüklemek, özellikle eski cihazlarda veya internet bağlantısı zayıf olduğunda çok zaman alabilir

Sınırlı kullanıcı izinleri ve düzenleme izleme : Birden fazla kullanıcı bir kontrol listesinde birlikte çalıştığında, belirli onay kutularını tek tek kullanıcılara atamak veya kimin neyi işaretlediğini izlemek mümkün değildir. Google E-Tablolar, sürüm geçmişinde genel değişiklikleri kaydeder, ancak tek tek onay kutularını belirli kullanıcılara atamaz

Mobil kullanım için optimize edilmemiştir : Mobil cihazlarda Google E-Tablolar'da onay kutularını kullanmak zor olabilir. Ekran boyutunun küçük olması, onay kutularının anahtarını değiştirmeyi zorlaştırabilir ve diğer hücrelere yanlışlıkla dokunmak sık karşılaşılan bir durumdur. Ayrıca, özel formüller veya veri doğrulama menüsü gibi gelişmiş özelliklere mobil arayüzden erişmek ve bunları düzenlemek daha zordur

Kontrol listeleri için harici araçlarla entegrasyon eksikliği: Google E-Tablolar bazı üçüncü taraf araçlarla entegre olsa da, takvimler veya proje yönetimi yazılımlarıyla otomatik senkronizasyon gibi sorunsuz : Google E-Tablolar bazı üçüncü taraf araçlarla entegre olsa da, takvimler veya proje yönetimi yazılımlarıyla otomatik senkronizasyon gibi sorunsuz görev yönetimi özellikleri sunmaz. Örneğin, Google E-Tablolar'da bir görevi tamamlandı olarak işaretlemek, proje yönetimi yazılımındaki durumunu güncellemez

📖 Daha Fazla Bilgi: Excel ve ClickUp'ta 11 Ücretsiz Görev Listesi Şablonu

Kontrol Listeleri Oluşturmak ve Yönetmek için ClickUp'ı Kullanma

Yukarıdaki tüm sınırlamaları ortadan kaldırmak ve kontrol listelerini zahmetsizce oluşturmak ve yönetmek için bir araç arıyorsanız, iş için her şeyi içeren uygulama ClickUp gibi gelişmiş görev yönetimi çözümlerini deneyin.

Proje yönetimi, görev izleme, bilgi yönetimi ve sohbeti bir araya getirir ve tümü, daha hızlı ve akıllı çalışmanıza yardımcı olan yapay zeka ile desteklenir. Nasıl olduğunu görelim.

Çok işlevli yapılacaklar listeleri oluşturun

ClickUp'ın Çevrimiçi Yapılacaklar Listesi özelliği, eyleme geçirilebilir iş akışları oluşturmanıza yardımcı olur. Görevler ekleyebilir, kontrol listesindeki öğeleri birbirine bağlayabilir, herhangi bir eylem öğesine birden fazla atanan kişi ekleyebilir ve önemli veya öncelikli görevleri işaretlemek için farklı renkler kullanabilirsiniz.

ClickUp Çevrimiçi Yapılacaklar Listesi özelliği ile her yerden net kontrol listeleri oluşturun

En iyi yanı, yapılacaklar listelerinizi masaüstü, cep telefonu veya tarayıcı sekmesinden her yerden oluşturabilir ve erişebilirsiniz.

ClickUp'ı temel olarak şık bir yapılacaklar listesi olarak kullanıyoruz. Bu, özellikle birden fazla kişinin dahil olduğu ve tekrar tekrar yaptığımız çok adımlı süreçler için çok yararlıdır. Bu süreç için bir şablon oluşturuyoruz, bu da hiçbir şeyi kaçırmamamızı ve görevlerini yapabilecekleri zaman kişiler arasında kolayca (otomatik olarak) iletişim kurulmasını sağlıyor.

ClickUp'ı temel olarak şık bir yapılacaklar listesi olarak kullanıyoruz. Bu, özellikle farklı kişilerin dahil olduğu ve tekrar tekrar yaptığımız çok adımlı süreçler için çok yararlıdır. Bu süreç için bir şablon oluşturuyoruz, bu da hiçbir şeyi kaçırmamamızı sağlıyor ve görevlerini yapabilecekleri zaman kişiler arasında kolayca (otomatik olarak) iletişim kurulmasını sağlıyor.

Alt öğeler ekleyin

ClickUp'ı farklı kılan, basit görev kontrol listeleriyle görevlerin yürütülmesini kolaylaştırma yeteneğidir.

Günlük hedeflerinizi organize ediyor veya takımınızın proje dönüm noktalarını karşıladığından emin olmak istiyorsanız, karmaşık projeleri daha küçük, daha yönetilebilir eylemlere bölebileceğiniz ClickUp Görevleri'ne güvenebilirsiniz.

Tekli görevlerden devam eden projelere kadar, kolayca eylem öğeleri oluşturun, bunları takım üyelerine atayın, son tarihler ve hatırlatıcılar ayarlayın ve işlerin tam görünürlüğü için ilerlemeyi izleyin.

ClickUp Görevleri ile görevler atayın, son teslim tarihleri belirleyin, hatırlatıcılar planlayın ve görevlerin ilerlemesini izleyin

ClickUp'ın Görev Kontrol Listeleri, görev altındaki her bir eylem öğesini alt görev olarak izleyerek verimliliğinizi korumanızı sağlar.

ClickUp'ın Görev Kontrol Listeleri özelliğini kullanarak kontrol listeleri oluşturun, alt öğeler ekleyin ve atanan kişileri ekleyin

ClickUp'ın Görev Kontrol Listelerini şu şekilde kullanabilirsiniz:

🙌 Alt öğelerle düzenleyin: Kontrol listeleri içinde öğeleri iç içe yerleştirerek karmaşık görevleri parçalara ayırın ve net eylem adımları oluşturun

🙌 Sorunsuz sürükle ve bırak: Görevleri yeniden düzenlemen mi gerekiyor? Öğeleri sürükleyip bırakarak saniyeler içinde yeniden sıralayabilirsiniz

🙌 Hassas bir şekilde atama yapın: Takım üyelerine belirli kontrol listesi öğelerini atayarak görevleri devredin ve herkesin sorumluluklarını bilmesini sağlayın

Kontrol listesi şablonlarıyla süreçleri standartlaştırın

Sürekli bir proje üzerinde çalışırken kontrol listesini birden çok kez yeniden oluşturmanıza gerek yoktur. ClickUp ile, ClickUp Kontrol Listesi Şablonları özelliğini kullanarak yapılacaklar listelerinizi kolayca şablonlara dönüştürebilirsiniz.

ClickUp'ın Kontrol Listesi Şablonu özelliği ile kontrol listelerini tekrarlanan projeler için şablon olarak kaydedin

Herhangi bir kontrol listesini şablon olarak kaydedebilirsiniz. Bunun için kontrol listesinin başlığının yanındaki üç nokta simgesine tıklayın ve "Şablon olarak kaydet" seçeneğini seçin. Şablonu herhangi bir göreve eklemek için "Yapılacaklar"a gidin, "Kontrol listesi"ne tıklayın ve kaydettiğiniz şablonu seçin.

Kontrol listelerinden bahsetmişken, karmaşık bir proje veya büyük bir takımın başındaysanız ClickUp Proje Kontrol Listesi Görev Şablonu 'nu kaçırmamalısınız.

Bu Şablonu İndirin ClickUp Proje Kontrol Listesi Görev Şablonu ile proje yönetimini kolay ve keyifli hale getirin

Bu şablon, herhangi bir proje için ayrıntılı bir kontrol listesi oluşturmanıza, görevleri son tarihlere veya bağımlılıklara göre düzenlemenize ve önceliklendirmenize ve projeyle ilişkili olası sorunları veya riskleri belirlemenize yardımcı olur.

Ayrıca, bu kontrol listesini takvimler gibi diğer işlevlerle veya Typeform, Zapier ve daha fazlası gibi üçüncü taraf araçlarla entegre etmek, bu şablonu proje yöneticilerinin hayallerini süsleyen bir araç haline getirir.

Artık her proje için tekerleği yeniden icat etmenize gerek yok — özelleştirin, tıklayın ve başlayın!

ClickUp'ta kontrol listeleri oluşturma ve yönetme hakkında adım adım kılavuz

ClickUp'ta bir kontrol listesi oluşturmak için bu basit adımları izleyin.

Adım 1: ClickUp'a giriş yapın

ClickUp'a gidin ve hesabınıza giriş yapın

Hesabınız yoksa, Kaydol'u tıklayarak bir hesap oluşturun

Adım 2: Bir görev açın

Kontrol listesi oluşturmak istediğiniz Çalışma Alanına gidin.

Bir görevi açmak için üzerine tıklayın. Henüz bir göreviniz yoksa:

Liste Görünümü'nde + Yeni Görev'i tıklayın

Görevinize bir ad verin ve Enter tuşuna basarak oluşturun

3. Adım: Kontrol Listesi Ekleme

Kontrol listesini oluşturmak istediğiniz görevi açın.

Aşağı kaydırın ve Eylem öğeleri sekmesini seçin.

Kontrol listesini oluşturmaya başlamak için + işaretine tıklayın.

Her bir kontrol listesi öğesini ekleyin. Bir öğe listesi yapıştırırsanız, bu listeden birden fazla kontrol listesi öğesi oluşturma seçeneğini görebilirsiniz

Öğelerin bir listesini yapıştırırsanız, listeden birden fazla kontrol listesi öğesi oluşturma seçeneğini görebilirsiniz

Öğelerin bir listesini yapıştırırsanız, listeden birden fazla kontrol listesi öğesi oluşturma seçeneğini görebilirsiniz

4. Adım: Kontrol listenize ad verin

Kontrol listenize, ne için olduğunu açıkça belirten açıklayıcı bir ad verin, örneğin "Günlük Görevler" veya "QA Kontrol Listesi". Adı sağlanan alana yazın ve Enter tuşuna basın.

5. Adım: Kontrol listesi öğeleri ekleyin

Kontrol listenizin altındaki + Öğe Ekle'yi tıklayın. İzlemeniz gereken ilk görevi veya adımı girin. Örnek: "Müşteriye e-posta gönder" veya "Raporu incele"

İhtiyacınız olan tüm öğeleri eklemek için işlemi tekrarlayın.

Karışıklığı önleyin ve ClickUp Görev Kontrol Listesi ile son derece ayrıntılı bir yapılacaklar listesi oluşturun

6. Adım: Öğeleri özelleştirin

Her öğenin yanındaki + simgesine tıklayarak kontrol listesi öğelerini takım üyelerine atayın. Gerekirse, tek tek kontrol listesi öğeleri için son teslim tarihleri ayarlayın.

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7. Adım: Tamamlanan öğeleri işaretleyin

Her bir öğeyi tamamladıkça yanındaki onay kutusunu tıklayın. Tamamlanan öğeler, tamamlandıklarını göstermek için otomatik olarak üstü çizilir.

Adım 8: Kaydet ve kapat

Gerekli tüm öğeleri ekledikten sonra, kontrol listesinin dışındaki herhangi bir yere tıklayarak kaydedin. Kontrol listeniz artık görevin bir parçasıdır ve istediğiniz zaman tekrar görüntülenebilir.

📖 Daha fazla bilgi: Word, Excel ve ClickUp Belgelerinde 30 Ücretsiz Kontrol Listesi Şablonu

ClickUp'ı Verimlilik Ortağınız Yapın

Google E-Tablolar'ın onay kutusu özelliği temel görevler için kullanışlıdır, ancak tam işlevsel bir kontrol listesine ihtiyacınız olduğunda en iyi çözüm olmayabilir. Google E-Tablolar'da gelişmiş özellikler bulunmadığından, karmaşık projeler veya takım işbirliği için daha az etkilidir.

Daha profesyonel bir yaklaşım için ClickUp mükemmel bir alternatiftir. Özelleştirilebilir kontrol listeleri, sorunsuz görev yönetimi ve diğer araçlarla kolay entegrasyon sağlar, bu da onu hem bireyler hem de takımlar için mükemmel kılar. ClickUp ile görevleri atayabilir, son teslim tarihlerini ayarlayabilir, ilerlemeyi izleyebilir ve hatta iş akışlarını otomatikleştirebilirsiniz — hepsi tek bir yerden.

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