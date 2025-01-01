Telegram ve Whatsapp İşletmeler İçin: Hangisi Daha İyi?

Müşterilerinizle etkili bir şekilde etkileşim kurmak için onların olduğu yerde olmanız gerekir.

Dünya çapında milyonlarca kişi metin, ses ve video yoluyla kişisel iletişim için WhatsApp ve Telegram'ı kullanmaya başladığında, bu platformların iş potansiyeli çok büyük hale geldi ve bu potansiyelden yararlanılmaması imkansız hale geldi.

Gelişmiş özellikleriyle her iki anlık mesajlaşma platformu da işletmelerin müşteri etkileşimlerini kişiselleştirmesine, CRM araçları veya ERP sistemleriyle entegre olmasına ve verimli iletişim için yanıtları otomatikleştirmesine olanak tanır. Peki, bir işletme sahibi olarak hangi platforma güvenmelisiniz? ⚡

Bu blogda, WhatsApp Business ve Telegram'ın özelliklerini ve fiyatlarını karşılaştırarak bu soruyu yanıtlayacağız. Ayrıca, iş ihtiyaçlarınız için daha kapsamlı bir çözüm sunan bir araçtan da bahsedeceğiz!

Telegram nedir?

telegram aracılığıyla

2013 yılında Durov kardeşler tarafından piyasaya sürülen Telegram, bulut tabanlı bir mesajlaşma yazılımıdır. Ücretsizdir ve mobil ve masaüstü cihazlarda dosya, resim ve video paylaşımı için kullanılabilir.

Her Telegram grubu, iki yönlü konuşmaların etkinleştirildiği 200.000 üyeye kadar sahip olabilirken, Telegram kanalları, yalnızca tek yönlü konuşmalarda sınırsız üyeyle mesaj paylaşmanıza olanak tanır.

💡 Hızlı Bakış: Küçük işletmeler, özellikle sınırlı bütçelerle çalışıyorlarsa, Telegram'ı müşterileriyle etkileşim kurmak, pazarlama mesajları yayınlamak ve hatta iç iletişimi kolaylaştırmak için kullanabilirler.

Telegram özellikleri

Telegram, hem profesyonel hem de kişisel iletişim için kullanılabilecek çok yönlü özellikler sunar.

1. Özellik #1: Anlık mesajlaşma

Telegram üzerinden gönderilen anlık mesajlar metin, video, ses ve 2 GB'a kadar boyutlu dosyaları içerebilir.

Telegram hesabınıza birden fazla cihazdan giriş yaptıysanız, bir cihazda yazdığınız tüm mesajlar bulut taslak olarak kaydedilir. Bu, sorunsuz geçişler ve iletişim için senkronize edilmiş başka bir cihazdan taslaklara erişmenizi sağlar. Telegram ayrıca, gönderildikleri zamana bakılmaksızın mesajları silmenize olanak tanıyarak gizlilik ve güvenliği artırır.

Daha fazla bilgi: Farklı İletişim Kanalları Nasıl Kullanılır?

2. Özellik #2: Gruplar ve kanallar

Telegram'da, birden fazla kullanıcıyla kolayca iletişim kurmak için gruplar ve kanallar oluşturabilirsiniz. Bir grup en fazla 200.000 kullanıcıyı destekleyebilir ve herkese açık veya gizli olabilir. Gizli gruplar sadece davetle katılınabilir, herkese açık gruplar ise arama fonksiyonu kullanılarak kolayca bulunabilir.

Kanallar ise mesajları daha geniş bir kitleye yayınlamak için kullanılır. Kanallarda yalnızca kanal sahibi ve yöneticiler yayın yapabilir. Diğerleri mesajları okuyabilir, yorum yapabilir ve mesajlara tepki verebilir. Telegram'da bir kanal işletiyorsanız, kullanıcı artışı, etkileşim sayısı ve müşteri katılımı gibi konularda içgörüler elde edebilirsiniz.

💡 Hızlı Bilgilendirme: İşletmeler, işbirliği, müşteri desteği, dosya paylaşımı ve topluluk oluşturma için grupları kullanabilir. Kanallar, pazarlama reklamları, duyurular ve özel haberler veya güncellemelerin paylaşımı için kullanışlıdır.

3. Özellik #3: Videolar ve sesli aramalar

Telegram kullanıcıları, gizli veya grup sohbetlerinde diğer üyelerle video veya sesli aramalar başlatabilir.

telegram aracılığıyla

Ekranınızı paylaşabilir, diğer üyelerin sesini kapatabilir ve gerekirse aramalarınızı kaydedebilirsiniz. Kanallar ile, ürün demoları, AMA'lar veya diğer küçük ölçekli etkinlikler düzenleyerek izleyicilerinizin ilgisini çekmek için canlı yayın başlatabilirsiniz.

4. Özellik #4: Botlar

Telegram, üçüncü taraf geliştiricilerin özel komutlar kullanarak yanıtları ve davetleri otomatikleştirme, ödemeleri kabul etme vb. gibi çeşitli görevleri platform içinde gerçekleştirmek üzere botlar oluşturmasına ve dağıtmasına olanak tanır.

telegram aracılığıyla

Bu botlar, tekrarlayan görevleri otomatikleştirmeye ve CRM ve analiz çözümleri gibi araçlarla entegre olmaya yardımcı olarak müşteri memnuniyetini ve kullanıcı etkileşimini artırır.

💡 Hızlı Bilgi: E-ticaret işletmeleri, sipariş yönetimi, müşteri desteği ve potansiyel müşteri oluşturma işlemlerini gerçekleştirmek için Telegram botlarını kullanabilir.

Telegram fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Telegram Premium: Aylık 4,99 $

WhatsApp nedir?

whatsApp aracılığıyla

WhatsApp, Meta AI'ya ait, dünya çapında insanlar tarafından kişisel ve profesyonel ağlarıyla bağlantıda kalmak için kullanılan güvenli bir mesajlaşma uygulamasıdır. Uygulama, metin, ses ve video aramaları yoluyla bağlantı kurmak için güvenilir bir yol sağlar.

WhatsApp'ın iş dünyası için hizmetlerini iki anahtar ürünle genişletmesinin nedeni tam da budur:

Orta ve büyük ölçekli işletmeler için WhatsApp İşletme Platformu

Küçük işletmeler için WhatsApp İşletme Uygulaması

Bunlar hakkında daha sonra daha fazla bilgi vereceğiz. Öncelikle, WhatsApp'ın sunduğu bazı özellikleri inceleyelim.

1. Özellik #1: Metin mesajlaşma

whatsApp aracılığıyla

WhatsApp'ı, uygulamayı kullanan herkese anlık mesajlar göndermek için kullanabilirsiniz. Uygulama kişisel kullanım için ücretsizdir ve yalnızca sabit bir internet bağlantısı gerektirir.

Mesajlaşma uygulaması, net iletişim için video ve sesli aramalar yapmanın yanı sıra sesli notlar göndermenize de olanak tanır. Tüm aramalar ve metinler uçtan uca şifreleme ile güvence altına alınır, böylece mesajı yalnızca gönderen ve alıcı okuyabilir veya dinleyebilir.

💡Pro İpucu: Önceden onaylanmış bir iletişim planı şablonu kullanmak, iş mesajlarınızın tutarlı, profesyonel ve mevcut politika ve düzenlemelere uygun olmasını sağlar.

2. Özellik #2: Grup sohbetleri

WhatsApp, aynı anda 1.024 katılımcıya kadar grup sohbetleri oluşturmanıza olanak tanır. Gruplar, iki yönlü konuşmaları etkinleştirip etkinleştirmeyeceğine veya yalnızca belirli kişilerin grupta gönderi paylaşıp paylaşamayacağına karar verebilen yöneticiler tarafından kontrol edilir. Gruplar, 2 GB'a kadar boyutundaki medya, bağlantı ve belgelerin paylaşımına olanak tanır.

Hassas bilgileri paylaşırken, belirli bir süre sonra kaybolan "Kaybolan Mesajlar" seçeneğine geçin.

3. Özellik #3: WhatsApp İş Platformu

WhatsApp İş Platformu, orta ve büyük ölçekli işletmelerin müşterileriyle etkileşim kurması ve işlerini büyütmesi için tasarlanmıştır. WhatsApp İş API'sini kullanarak mevcut iş uygulamalarınızla entegre olur ve iş akışlarını otomatikleştirerek gelişmiş müşteri deneyimleri sunar.

whatsApp aracılığıyla

WhatsApp İşletme Platformu ile müşterilerinizle sipariş onayı ve izleme güncellemelerini paylaşabilir, kullanıcıların ilgisini yeniden çekmek için kişiselleştirilmiş teklifler sunabilir ve doğrulama için çok faktörlü kimlik doğrulama ve OTP'leri etkinleştirebilirsiniz.

4. Özellik #4: WhatsApp İş Uygulaması

Müşterilerle bağlantı kurmak, ürünlerinizi sergilemek ve destek sunmak isteyen bir küçük işletme sahibiyseniz, İşletmeler için Uygulama tam size göre. Uygulama, Google Play Store ve Apple App Store'da mevcuttur.

İş uygulaması, kimliğinizi doğrulamak için Meta tarafından doğrulanmış bir onay işareti rozeti ile müşterilerinizin görebileceği bir iş profili oluşturmanıza olanak tanır. İş hesabınıza 10 adede kadar farklı cihazı bağlayabilme esnekliği sayesinde, birden fazla temsilcinin yardımıyla kesintisiz müşteri desteği sunabilirsiniz.

WhatsApp fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

WhatsApp İşletmeler için Uygulama : Ücretsiz

WhatsApp İşletme Platformu: 24 saatlik konuşma başına ödeme

Telegram ve WhatsApp: Özellik Karşılaştırması

İş iletişiminizi kolaylaştırmak istiyorsanız, Telegram ve WhatsApp en iyi seçeneklerdir. Ancak, her iki platform da benzer özellikleri benzer fiyatlarla sunmaktadır. Peki, hangisini seçmelisiniz? Karar vermenize yardımcı olalım.

Aşağıdaki tablo, bu platformların birbirleriyle karşılaştırıldığında nasıl oldukları hakkında daha ayrıntılı bir fikir verecektir.

Özellik Telegram WhatsApp Anlık mesajlaşma Grup ve gizli konuşmalar için etkinleştirildi Gizli ve grup konuşmaları için kullanılabilir Mesajlaşma kanalları İki yönlü konuşmalar için gruplar ve tek yönlü mesajlar için kanallar Grupların yöneticileri vardır ve her grupta kimlerin gönderi paylaşabileceğini onlar kontrol eder Uçtan uca şifreleme Yalnızca Gizli Sohbetlerde, sesli ve görüntülü aramalarda kullanılabilir Tüm iletişim türleri ön tanımlı olarak şifrelenir Yedekleme ve depolama Sınırsız bulut depolama, tek tek dosyaların boyutu 2 GB'den büyük olamaz Google Drive veya iCloud gibi harici depolama sistemlerine ihtiyaç duyar İş araçları Mevcut değil WhatsApp İşletme Platformu/Uygulaması olarak mevcuttur Kendi kendini imha eden mesajlar Gizli Sohbetler için kullanılabilir "Kaybolan Mesajlar" özelliği ile kullanılabilir

1. Özellik #1: Mesajlaşma özellikleri

Telegram, kullanıcıların gizli sohbetler, gruplar ve kanallar aracılığıyla bireylerle veya daha geniş bir kitleyle etkileşim kurmasına olanak tanır. Sınırsız sayıda katılımcıya mesaj yayınlayabilir veya anketler, testler ve planlanmış mesajlar kullanarak etkileşimli duyurular oluşturabilirsiniz.

WhatsApp, fotoğrafları, videoları, dosyaları ve belgeleri kişilerinizle güvenli bir şekilde paylaşabileceğiniz ve daha geniş bir kitleye ulaşmak için gruplar oluşturabileceğiniz büyük ölçüde benzer bir dizi özellik sunar. Tek uyarı, WhatsApp grubunun 1.024 üye ile sınırlı olmasıdır.

Kazanan 🏆 WhatsApp ve Telegram, mesajlaşma özellikleri açısından eşit derecede iyidir. Ancak, özellikle pazarlama promosyonları veya duyurular için daha geniş bir kitleye ulaşmak istiyorsanız, WhatsApp grupları en fazla 1.024 üyeyle sınırladığından Telegram daha iyi bir seçim olacaktır.

2. Özellik #2: Uçtan uca şifreleme

Uçtan uca şifreleme (E2EE), hassas verilerle çalışmak için anahtar bir güvenlik özelliğidir. Telegram, normal sohbetler için E2EE sunmaz, ancak "Gizli Sohbetler" özelliği, mesajları şifreler ve mesajları otomatik olarak silme seçeneği sunar. Platform ayrıca tüm sesli ve görüntülü aramaları E2EE ile şifreler.

WhatsApp, gizli sohbetlerinizde veya grup konuşmalarınızda olsun, tüm mesajlarınız için E2EE sunar. Aynı şey tüm video, ses ve metin mesajlarınız için de geçerlidir, böylece güvenli iletişim sağlanır.

Kazanan 🏆 İşletme sahipleri bu senaryoda WhatsApp'ı daha iyi bir seçim bulacaktır. Ön tanımlı uçtan uca şifreleme, ek güvenlik önlemlerine gerek kalmadan hem dış hem de iç takım iletişiminin her zaman gizli ve güvenli kalmasını sağlar.

3. Özellik #3: Yedekleme ve depolama

Telegram'ın sınırsız bulut depolama özelliği, sohbetlerinizi ve dosyalarınızı yedeklemeniz gerektiğinde kullanışlıdır. Ayrıca, tüm bağlı cihazlardan hesabınıza ve sohbetlerinize erişebilmenizi sağlamak için çoklu cihaz erişimi de ekler. Dahası, uygulama bunu düzenli aralıklarla otomatik olarak yaptığı için verilerinizi yedekleme konusunda endişelenmenize gerek yoktur.

WhatsApp ise aynı anda en fazla dört bağlı cihazdan erişim izni verir. Yerel ve bulut tabanlı depolama alanına sahiptir, ancak Google Drive veya iCloud'a bağlıdır. Sohbetler düzenli olarak yedeklenmelidir, aksi takdirde özellikle eski bir cihazdan yeni bir cihaza geçiş yaparken tüm sohbetlerinizi kaybedebilirsiniz.

Kazanan 🏆 Telegram, konuşmalarınıza erişmek için harici depolama sistemlerine veya manuel yedeklemeye ihtiyaç duymadığınız için WhatsApp'a göre bir avantaja sahiptir. Bu, önemli verileri kaybetme endişesi duymayan işletmeler için kullanışlıdır. Cihazlar arası senkronizasyon, istediğiniz zaman en son konuşmalara erişmenizi sağlar.

Kanallar ve botlar gibi özellikler Telegram'u promosyonlar, müşteri iletişimi ve destek için kullanmanıza olanak sağlarken, işlere özel özellikler eksiktir. Bu da otomasyon, CRM entegrasyonu ve diğer işlemler gibi gelişmiş kullanım durumları için daha az uygun hale getirir.

WhatsApp, ürün katalogları, konuşma akışları, hızlı yanıtlar ve güvenli ödeme gibi özelliklere sahip iş mesajlaşması için özel araçlar sunar. Ayrıca, WhatsApp'ın dünya çapında iki milyardan fazla kullanıcısı vardır ve bu da işletmelere geniş bir potansiyel müşteri havuzuna erişim sağlar.

Kazanan 🏆 İş iletişimi söz konusu olduğunda, WhatsApp açık ara kazanan. WhatsApp Business API aracılığıyla desteği otomatikleştirebilir, satışları artırabilir, müşterilerle etkileşim kurabilir ve hatta üçüncü taraf uygulamalarla entegre olabilir. Bu özel özellikler, onu her boyuttaki işletme için etkili bir araç haline getirir.

Reddit'te Telegram ve WhatsApp karşılaştırması

Bu tartışma, Telegram ve WhatsApp Business arasında hangisinin daha iyi bir seçim olduğunu düşünen gerçek iş sahiplerinin görüşleri olmadan eksik kalır. İş kullanıcılarının ihtiyaçları için Telegram'ı mı yoksa WhatsApp'ı mı tercih ettiklerini belirlemek için Reddit'i araştırdık.

Bir Redditor, tüm konuşmaları otomatik olarak şifrelediği için WhatsApp'ı tercih edeceğini söyledi. Karşılaştırma için, Telegram yalnızca Gizli Sohbetleri, sesli ve video aramaları şifreler.

WhatsApp %100. Evet, Meta'ya ait, ancak tüm iletişimleriniz için tüm içeriğinizi otomatik olarak uçtan uca şifreliyor. Meta, meta verileri görebilir, ancak içeriği göremez. Telegram ön tanımlı olarak hiçbir şeyi şifrelemez, bu nedenle tüm iletişimleriniz Telegram şirketi ve potansiyel olarak Telegram'a sızabilecek tüm hackerlar tarafından serbestçe okunabilir.

WhatsApp %100. Evet, Meta'ya ait, ancak tüm iletişimleriniz için tüm içeriğinizi otomatik olarak uçtan uca şifreliyor. Meta, meta verileri görebilir, ancak içeriği göremez. Telegram ön tanımlı olarak hiçbir şeyi şifrelemez, bu nedenle tüm iletişimleriniz Telegram şirketi ve potansiyel olarak Telegram'a sızabilecek herhangi bir hacker tarafından serbestçe okunabilir.

Başka bir kullanıcı, WhatsApp'ı tercih ettiğini çünkü çoğu kişinin WhatsApp'ta olduğunu söyledi. Telegram henüz kullanıcılar arasında yerini bulamadı.

Kişilerim WhatsApp kullandığı için WhatsApp kullanıyorum. Telegram'da konuştuğum herkesi bulamıyorum. Telegram'ı hobi grupları ve bazı yeni kişiler için kullanıyorum.

Kişilerim WhatsApp kullandığı için WhatsApp kullanıyorum. Telegram'da konuştuğum herkesi bulamıyorum. Telegram'ı hobi grupları ve bazı yeni kişiler için kullanıyorum.

Diğer bazı kullanıcılar, manuel yedekleme gerektirmeden mesajları buluta sorunsuz bir şekilde senkronize ettiği için Telegram'ı tercih ediyor.

Tüm mesajlar anında tüm cihazlarda aynı anda Telegram bulutunda senkronize edilir, bu çok kullanışlıdır, yedekleme artık geçmişte kaldı.

Tüm mesajlar anında tüm cihazlarda aynı anda Telegram bulutunda senkronize edilir, bu çok kullanışlıdır, yedekleme artık geçmişte kaldı.

Telegram'ın zengin özelliklerine rağmen, çevrimiçi kullanıcılar uçtan uca şifreleme ve daha geniş erişim nedeniyle WhatsApp for Business'ı tercih etti.

ClickUp ile tanışın: Telegram ve WhatsApp'a en iyi alternatif

WhatsApp ve Telegram, sıradan kullanıcılar için iyi mesajlaşma platformlarıdır. Aslında, WhatsApp, iş odaklı iletişim özellikleri sayesinde Telegram'a göre biraz daha avantajlıdır.

Ancak, her iki platformda da müşteri ve kampanya verilerini analiz etmek, takım üyeleriyle projelerde verimli bir şekilde işbirliği yapmak ve mevcut iş akışlarınızı düzenlemek için kapsamlı proje yönetimi özellikleri bulunmamaktadır.

İşte burada ClickUp sohbete giriyor (mecazi olarak)!

ClickUp, tüm iş iletişiminizi verimli bir şekilde yönetir ve sohbet, akıllı AI, görev otomasyonu, takım yönetimi ve ş Akışı merkezileştirme gibi özelliklerle görev yönetimi yetenekleri sunar.

Aşağıda, ClickUp'ın işinizi nasıl kolaylaştırdığını ve neden Telegram veya WhatsApp'ın en iyi alternatiflerinden biri olduğunu tam olarak gösteriyoruz.

1. ClickUp'ın Birinci Avantajı: ClickUp Sohbet

Tartışmalarınızı ve görevlerinizi tek bir platformda birleştiren ClickUp Sohbet , iletişim ve işbirliği için ihtiyacınız olan her şeyin sorunsuz bir şekilde entegre olmasını sağlar .

Bir pazarlama kampanyası başlatmak için çalıştığınızı ve tasarım ekibinin lansman için birkaç reklam çalışması yapmasını istediğinizi varsayalım. ClickUp Sohbet, basit bir @bahsetme ile tasarımcılarınızla konuşma başlatmanıza olanak tanır.

Doğrudan ClickUp içinde çalıştığı için, iş arkadaşlarınızla iletişim kurmak için başka bir e-posta veya takım sohbet uygulamasına geçmek zorunda kalmazsınız. Yorumlar görevlere dönüştürülebilir ve bir takım üyesinin yapılacaklar listesine eklenebilir. Görev, konuşmanızla bağlantılı kalır ve ilgili tüm kişilere daha sonra geri döndüklerinde ihtiyaç duydukları tüm bağlamı sağlar.

Ayrıca, Sohbet'ten sesli veya görüntülü aramalar başlatabilirsiniz. Bu, hızlı güncellemeleri paylaşırken, gerçek zamanlı beyin fırtınası yaparken veya metinle iletilmesi çok karmaşık olabilecek öğeleri açıklarken yararlıdır.

Dahası, Sohbet, ClickUp'ın kendi yapay zekası olan ClickUp Brain ile geliştirilerek ciddi süper güçler kazanmıştır.

ClickUp Brain, birisi size soru sorduğunda çalışma alanınızdan aldığı bilgilere dayalı olarak önerilen yanıtlar sunar. Çağrılara katılabilir, tartışılanları özetleyebilir ve önemli takipler için otomatik olarak görevler oluşturabilir.

ClickUp Sohbet'in anahtar özellikleri şunlardır:

Birleşik iletişim : Tüm tartışmaları görevler ve projelerle bağlantılı tutun, takip ve işbirliğini kolaylaştırın

Sesli ve görüntülü aramalar : Sohbet içinde doğrudan sesli veya görüntülü aramalara geçerek soruları yanıtlayın veya projeleri yüz yüze tartışın; ek uygulama gerekmez

AI destekli verimlilik : Mesajlardan otomatik olarak görevler oluşturun, AI CatchUp ile konuşmaları özetleyin ve AI Relationships ile ilgili görevleri veya belgeleri bulun

Gerçek zamanlı mesajlaşma : Anında işbirliği yapın, güncellemeleri paylaşın ve gecikme olmadan fikirlerinizi paylaşın

Konulu konuşmalar : Konular sayesinde sohbetlerde hiçbir şeyin kaybolmamasını sağlayarak düzenli kalın

Özel bildirimler: Uyarıları yönetin ve odaklanmak için en önemli olanlara öncelik verin

İşlerinizi halletmek için anlık mesajlaşmaya çok mu güveniyorsunuz? ClickUp Anlık Mesaj Şablonunu kullanarak takımınız için bir iç sohbet odası oluşturun ve takım iletişiminizi merkezileştirin.

Bu Şablonu İndirin Sohbetlerinizi tek bir yerde düzenlemek için ClickUp Anlık Mesaj Şablonunu kullanın

Bu şablonla şunları yapabilirsiniz:

İş yerinde sohbet kurallarını takip edin ve yazım hataları veya gramer hataları konusunda endişelenmeyi bırakın

Sık sorulan sorgulara standart yanıtlar kullanarak hızlıca yanıt verin

Mesajlaşmalarda markanızın sesini ve tonunu tutarlı tutun

Önemli konuşmalara öncelik verin, böylece kritik ayrıntıları kaçırmayın

💡Pro İpucu: Sohbet'teki konuşma konularını görevlerle senkronize ederek işyerinde işbirliğini kolaylaştırın. Böylece, bir konu üzerinde bir fikir tartışıldığında, hemen o konudan bir görev oluşturabilirsiniz. Bu sayede, herkes her görev için yeterli bağlam bilgisine, net son tarihlere ve sahiplik bilgilerine sahip olur.

2. ClickUp'ın Birinci Avantajı #2: ClickUp Klipleri

Bir pazarlama kampanyası için web sitesi üzerinde çalışırken, daha iyi kullanıcı etkileşimi için bazı etkileşimli öğeler eklemenin iyi bir fikir olacağını fark edersiniz. Bir telefon görüşmesi ile açıklamak yerine, tasarım ekibinize ne yapılması gerektiğini göstermek istersiniz.

ClickUp Clips tam size göre.

ClickUp Clips ile asenkron video iletişimi kolaylaştırın

Klipler, karmaşık iş akışlarını takım üyelerine, müşterilere ve yeni çalışanlara kaydetmek ve açıklamak için kullanılabilir, böylece teknoloji yığınınızda ek ekran paylaşım yazılımına gerek kalmaz. Tüm klipler, hızlı ve kolay başvuru için "Klip Merkezi"nde kaydedilir.

En iyi yanı, bir Klibi, herkese açık bir bağlantı kullanarak veya indirilen dosyayı göndererek takım üyeleriyle paylaşabilmenizdir. Asenkron iletişimi daha esnek hale getirmek için nasıl?

💡Pro İpucu: ClickUp Brain, herhangi bir klibi transkripsiyonlayarak belirli bilgileri bulmanızı kolaylaştırır. Transkriptteki farklı zaman damgalarını tarayabilir ve hızlı başvuru veya dokümantasyon için videonun herhangi bir yerinden snippet'leri kopyalayabilirsiniz.

Kampanyanın tasarım öğeleri veya bütçe dağılımı hakkında paydaşların görüşlerini almak mı istiyorsunuz?

Ayrı mesajlar göndermek yerine ClickUp'ın Yorum Atma özelliğini kullanın.

ClickUp Atanan Yorumlar'ı kullanarak yorumlardan ve görevlerden eylem öğeleri oluşturun

Takım üyelerine kendi taraflarından bir eylem gerektiğinde bildirimde bulunmak için harika bir iş yeri iletişim aracıdır.

Size atanan yorumlar tek bir yerde düzenlenir, böylece kolayca bulabilirsiniz. Tamamlandığında, yorumun içindeki eylem öğesini sorunsuz bir şekilde çözebilirsiniz.

İşbirliği için ClickUp'ın daha akıllı bir seçim olmasının nedenleri

Hem WhatsApp hem de Telegram'ın kendine özgü güçlü yönleri vardır. Telegram, herkese açık kanalları, sorunsuz cihaz senkronizasyonu ve bulut depolama ile öne çıkar. Uçtan uca şifreleme ve işlere özel özellikler için WhatsApp tercih edilebilir.

Ancak, her iki platformda da görev izleme özellikleri, organizasyonel destek ve AI tabanlı otomasyon bulunmamaktadır.

İşletmenizi kapsamlı iletişim araçlarıyla güçlendirmek istiyorsanız, ClickUp en iyi seçiminizdir. Basit bir iletişim aracının ötesine geçerek, takımların sadece işbirliği yapmakla kalmayıp görevleri yönetebildiği, müşteri ilişkileri yönetimini iyileştirebildiği ve AI'dan yararlanarak daha akıllı çalışabildiği hepsi bir arada bir çalışma alanı sunar.

ClickUp'a bugün kaydolun ve verimli iş iletişimi ve etkileşimi için neden daha akıllı bir seçim olduğunu keşfedin.