WhatsApp Mesajlarını Gönderildikten Sonra Düzenleme

WhatsApp, WhatsApp mesajlarını düzenlemenizi sağlayan kullanışlı bir özellik sunuyor. Bu özellik, mesajları biraz aceleyle gönderme eğiliminde olanlar için gerçek bir devrim niteliğinde.

Bu güncellemeden önce, WhatsApp otomatik düzeltme hataları ve beklenmedik yazım hataları nedeniyle sonsuz eğlence (ve hafif panik) kaynağıydı.

Yazım hataları arkadaşlar arasında komik olabilir, ancak sohbetinizde "mesajlaşma" yerine "masajlaşma" yazdığınızı düşünün. Artık, bir hata fark ederseniz veya bir mesajı açıklığa kavuşturmanız gerekirse, WhatsApp mesajını gönderdikten sonra on beş dakika içinde düzenleyebilirsiniz.

WhatsApp'ta gönderilen mesajları düzenlemeye ilişkin hızlı bir kılavuz.

⏰ 60 Saniyelik Özet WhatsApp mesajını 15 dakikalık bir süre içinde düzenleyebilirsiniz; bu süre geçtikten sonra mesaj silinmedikçe kalıcı olur

Düzenleme adımları : Mesaja uzun basın veya fareyi mesajın üzerine getirin (Android/iOS: uzun basın; Web: fareyi üzerine getirin) Daha fazla seçenek 'e dokunun veya tıklayın Düzenle 'yi seçin ve değişiklikleri yapın Kaydetmek için onay işaretine dokunun veya tıklayın

Mesaja uzun basın veya üzerine gelin (Android/iOS: uzun basın; Web: üzerine gelin)

Daha fazla seçenek 'e dokunun veya tıklayın

Düzenle 'yi seçin ve değişiklikleri yapın

Kaydetmek için onay işaretine dokunun veya tıklayın

Düzenlenen mesajların zaman damgasının yanında "düzenlendi" etiketi görüntülendiğini unutun. Şu anda, düzenleme geçmişini gösterme özelliği WhatsApp'ın en son sürümünde desteklenmemektedir

WhatsApp'ın sınırlamaları: Yeni mesajlar için 15 dakikalık sınırlı düzenleme süresi, paylaşım için sınırlı dosya boyutu, sürekli bildirimlerden kaynaklanan dikkat dağınıklığı ve iş araçlarıyla entegrasyon eksikliği

Bunun yerine, takım iletişimi için ClickUp'ı deneyin : ClickUp Sohbet, mesajlaşma, görevler ve proje yönetimini tek bir uygulamada birleştirir FollowUps™ ve Senkronize Konular gibi özellikler, görevleri konuşmalara bağlı tutar ClickUp Brain, güncellemeleri otomatikleştirir ve mesajları özetleyerek kolay takip sağlar Önemli mesajlara öncelik vermek ve dikkat dağınıklığını azaltmak için özelleştirilebilir bildirimler

ClickUp Sohbet, mesajlaşma, görevler ve proje yönetimini tek bir uygulamada birleştirir

FollowUps™ ve Senkronize Konular gibi özellikler, görevlerin konuşmalarla bağlantılı kalmasını sağlar

ClickUp Brain, güncellemeleri otomatikleştirir ve mesajları özetleyerek kolay takip sağlar

Önemli mesajlara öncelik vermek ve dikkat dağınıklığını azaltmak için özelleştirilebilir bildirimler Mesaja uzun basın veya üzerine gelin (Android/iOS: uzun basın; Web: üzerine gelin)

Daha fazla seçenek 'e dokunun veya tıklayın

Düzenle 'yi seçin ve değişiklikleri yapın

Kaydetmek için onay işaretine dokunun veya tıklayın ClickUp Sohbet, mesajlaşma, görevler ve proje yönetimini tek bir uygulamada birleştirir

FollowUps™ ve Senkronize Konular gibi özellikler, görevlerin konuşmalarla bağlantılı kalmasını sağlar

ClickUp Brain, güncellemeleri otomatikleştirir ve mesajları özetleyerek kolay takip sağlar

Önemli mesajlara öncelik vermek ve dikkat dağınıklığını azaltmak için özelleştirilebilir bildirimler

WhatsApp'ta Mesajları Düzenleme

WhatsApp mesajlarınızı yazım hatalarını yakalamadan daha hızlı düzenleyebilirsiniz.

Unutmayın: Düzenlemeler için 15 dakikalık bir süreniz vardır, bu sürenin sonunda mesajınız dijital kasada kalıcı olarak kilitlenir (tabii, siz silene kadar).

Metinleri düzenlemek için adımlar Android, iOS veya WhatsApp Web kullanıyor olsanız da benzerdir. İşte nasıl yapılacağı:

Adım 1: Mesajı seçmek için uzun basın veya üzerine gelin

Android ve iOS'ta, düzenlemek istediğiniz mesaja uzun basın. Web'de, menü (üç nokta) görünene kadar mesajın üzerine gelin.

Adım 2: Daha fazla seçeneğe dokunun veya tıklayın

Mobil cihazlarda Diğer seçenekler'i seçin veya web'de Menü'ye (üç nokta) tıklayın.

Adım 3: Düzenle'yi seçin ve değişikliklerinizi yapın

Düzenle'ye dokunun veya tıklayın ve düzeltilmiş mesajınızı yazmaya başlayın.

Düzenlemelerden memnun olduğunuzda, kaydetmek için onay işaretine dokunun veya tıklayın.

📌 Not: Düzenleme seçeneği, WhatsApp kullanıcılarının gönderilmiş WhatsApp mesajlarında düzenle seçeneğine dokunmasına olanak tanır. Ancak, WhatsApp'ta bir mesajda değişiklik yaptığınızda, zaman damgasının yanında küçük bir "Düzenlendi" etiketi görünür. Böylece, yazım hatanız geçmişte kalırken, düzenleme yaptığınız herkes tarafından görülebilir.

İletişim için Whatsapp Kullanmanın Sınırlamaları

WhatsApp milyonlarca kişi için vazgeçilmez bir mesajlaşma uygulaması olsa da, bazı kısıtlamaları belirli görevleri zorlaştırabilir. Dikkate alınması gereken bazı sınırlamalar şunlardır:

1. Düzenleme pencereleri sınırlıdır

WhatsApp, bir mesajı düzenlemek için 15 dakika süre verir, ancak bu süre geçtikten sonra mesaj silinmez. Dolayısıyla, saatler sonra bir yazım hatası (veya daha kötüsü, otomatik düzeltme felaketi) fark ederseniz, geri dönüş yoktur.

2. Mesaj biçimlendirme seçenekleri yok

Biçimlendirme konusunda yaratıcı olmayı düşünüyorsanız, acele etmeyin. WhatsApp'ta kalın, italik ve üstü çizili dışında yerleşik metin biçimlendirme seçenekleri yoktur. Boyut değişiklikleri veya yazı tipleri gibi gelişmiş biçimlendirme mi istiyorsunuz? Temel özelliklerle yetinmeniz ve yaratıcılığınızın bunlar olmadan da parlayacağını ummanız gerekecek.

3. Sınırlı dosya paylaşımı

Dosya mı gönderiyorsunuz? Elbette, WhatsApp bunu halledebilir, ancak dosya boyutu 2 GB'den büyükse sorun olabilir. Video, rapor veya diğer büyük dosyaları gönderiyorsanız bu sınır oldukça dar olabilir, bu nedenle "mini" dosyadan daha büyük dosyaları aktarmak için başka yollar aramaya başlayabilirsiniz.

4. Bildirimler çok fazla olabilir

Telefonunuz grup sohbet bildirimleriyle çınlarken odaklanmaya çalıştınız mı? WhatsApp, grup konuşmaları için harika bir uygulama olsa da, iş mesajlarını kişisel sohbetlerden ayrı tutmak için pek bir şey sunmuyor ve bu da zihinsel olarak biraz yorucu olabilir.

WhatsApp, diğer yazılımlarla uyumlu değildir. Bu, WhatsApp'ı proje yönetimi araçlarınız, CRM'leriniz veya e-postalarınızla entegre edemeyeceğiniz ve iş ile ilgili konuşmaları takip etmenin zor olacağı anlamına gelir.

Günün sonunda, her şeyi takip etmek için uygulamalar arasında gidip gelmek zorunda kalabilirsiniz.

Ayrıca okuyun: İş için en iyi 13 iç iletişim yazılımı

ClickUp ile takım iletişiminizi geliştirin

Birçok kuruluş, çalışanlar arasında gündelik ve hızlı iletişim için WhatsApp kullanır. Ancak, hassas verileri işleyen ve büyük takımları yöneten işletmeler için bu en iyi fikir değildir.

WhatsApp'ın en iyi alternatifi nedir?

Kolay iletişimi verimli görev yönetimi ile birleştiren dünyanın ilk verimlilik platformu ClickUp ile tanışın.

ClickUp'ın takımınızın iş akışını nasıl iyileştirebileceğini görelim.

1. ClickUp Sohbet ile hepsi bir arada iletişim

ClickUp Sohbet, sohbet, görevler ve proje yönetimini tek bir sorunsuz uygulamada birleştirerek takım iletişiminin tanımını yeniden yazıyor.

ClickUp Sohbet ile şunları yapabilirsiniz: Sohbet mesajlarını tek bir tıklama ile görevlere dönüştürün, böylece önemli eylem öğeleri aklınızdan çıkmasın

Hızlı güncellemeler için anlık mesajlar gönderin

Mesajları kolayca düzenleyin veya silin

Görevleri gerçek zamanlı olarak tartışmak için sohbetten doğrudan sesli veya görüntülü aramalar başlatın

Durumunuzu güncelleyerek herkesi uygunluğunuz hakkında bilgilendirin

ClickUp Sohbet ile daha fazlasını yapın! Belgeleri, resimleri ve diğer dosyaları sohbet içinde doğrudan hızlıca gönderin ve alın

Sonsuz uygulama geçişlerine (diğer adıyla "anahtar vergisi") veda edin — ClickUp Sohbet, platformlar arasında geçiş yapma ihtiyacını ortadan kaldırır. Ayrıca, tüm işlerinizi ve gerçek zamanlı konuşmalarınızı tek bir yerde tutar, böylece takımınız bağlamı asla kaybetmez.

Çok fazla sohbetiniz mi var?

Gizli görüşmeler için Direkt Mesajları kullanın ve öncelikli konuşmalara hızlı erişim için sohbetlerinizi bölümler ve sabitlenmiş mesajlarla düzenleyin. Video veya sesli arama ile daha doğrudan bir konuşma için sohbetinizi kapatmak mı istiyorsunuz?

ClickUp'ın SyncUps özelliği ile, doğrudan sohbet üzerinden 200 katılımcıya kadar sesli veya görüntülü görüşmeler düzenleyin, üçüncü taraf uygulamalara olan ihtiyacı ortadan kaldırın ve takımınızın "toplantı yorgunluğunu" azaltın.

Hepsi bu kadar değil. ClickUp, takım iletişiminizi iyileştirmek için tasarlanmış, kullanıma hazır bir çözümle başlamanız için harika bir şablon sunar.

ClickUp Anlık Mesaj Şablonu, yeni başlayanlar için mükemmeldir ve takımın konuşmalarını tek bir organize yerde toplar. Sonuç? Mesajlar arasında kaybolmadan hızlıca gezinebilirsiniz. Bu, mesajları kolayca önceliklendirmenize ve iletişimin verimli ve marka kimliğine uygun olmasını sağlar.

Ayrıca okuyun: En İyi 11 Takım İşbirliği Uygulaması ve Aracı

2. ClickUp ile mesajları kolayca düzenleme ve silme

ClickUp Sohbet, mesajlarınızı tek bir tıklama ile kolayca düzenlemenizi veya silmenizi sağlar. İşte takip edebileceğiniz hızlı adım adım işlemler:

ClickUp Sohbet penceresindeki mesaj araç çubuğunu kullanarak mesajınızı düzenleyin/silin

Mesajınızın üzerine gelin ve araç çubuğuna erişerek mesajla etkileşim kurun

Ayarları açmak için üç noktaya tıklayın

Gönderdiğiniz mesajda değişiklik yapmak için Düzenle seçeneğine tıklayın

Mesajınızı silmek için Sil seçeneğine tıklayın. Yalnızca mesajın yazarı kendi metinlerini silebilir

Evet, bu kadar basit!

📮 ClickUp Insight: Her 5 profesyonelden 1'i, görevleriyle ilgili dosya, mesaj veya ek bağlam aramak için günde 3 saatten fazla zaman harcıyor. Bu, tam bir çalışma haftasının neredeyse %40'ının sadece birkaç saniye sürmesi gereken bir şey için boşa harcanması anlamına geliyor! ClickUp'ın Bağlantılı Arama özelliği, görevler, belgeler, e-postalar ve sohbetler dahil tüm işlerinizi birleştirir, böylece araçlar arasında geçiş yapmadan ihtiyacınız olanı tam olarak bulabilirsiniz.

3. FollowUps ve Senkronize Konular ile düzenleyin ve öncelik verin

ClickUp Sohbet, eylem öğelerini takip etmek ve hiçbir şeyin eksik kalmamasını sağlamak için FollowUps™ özelliğini sunar. Belirli bir takım üyesine bir takip atayın, bu görev gösterge panelinde eylem için hazır bir görev olarak görünür.

ClickUp'ın Takip Etme özelliği, takım üyelerinin kendilerine atanan eylem öğelerini kolayca filtreleyip izlemelerine olanak tanıyarak her görev için hesap verebilirlik ve zamanında takip sağlar.

ClickUp Sohbet'i kullanarak iş arkadaşlarınızla sohbet edin ve mesajları hareket halindeyken görevlere dönüştürün

Konuşmaları görevlerle bağlantılı tutmak mı istiyorsunuz?

ClickUp'ta senkronize edilmiş konular, sohbetleri doğrudan görevlerle bağlantılandırmanıza olanak tanır, böylece hiçbir ayrıntıyı kaçırmadan tüm proje zaman çizelgesini takip edebilirsiniz.

📌 Örnek: Sohbette yeni bir ürün lansmanını tartıştığınızı hayal edin. ClickUp ile konuşmayı hemen bir göreve dönüştürebilir, son tarihler atayabilir ve her adımın takip edilmesini sağlayabilirsiniz — artık kimin ne dediğini bulmak için geriye dönmenize gerek yok.

4. ClickUp Brain: otomatik iletişim ortağınız

İnsanların %98,2'sinin iş yükünü önceliklendirmede zorluk yaşadığını biliyor muydunuz? Burada yapay zeka çok yardımcı olabilir.

ClickUp Brain ile otomasyon, iletişim akışınızın bir parçası haline gelir. Mesajları planlayabilir, tekrarlayan hatırlatıcılar ayarlayabilir ve hatta AI'nın konuşmaları veya kaçırılan güncellemeleri özetlemesine izin verebilirsiniz.

ClickUp Brain ile zahmetsizce planlar oluşturun ve mesajlar yazın

Bu, uzun sohbet geçmişlerini incelemek zorunda kalmadan zamanında güncellemelere ihtiyaç duyan uzaktaki veya eşzamansız takımlar için mükemmeldir.

Belgeleri mi arıyorsunuz veya uzun sohbetleri özetlemek mi istiyorsunuz?

AI destekli özellikleriyle ClickUp Brain, yukarıdakilerin tümünü ve daha fazlasını otomatik olarak yapabilir. Sohbet mesajlarını görevlere dönüştürün ve hatta tüm sohbet geçmişine dayalı olarak soruları yanıtlayın. Akıllı sohbet özelliklerinden bahsedin!

📌 Örnek: Diyelim ki izindesiniz, ancak hızlıca işlerinizi takip etmek istiyorsunuz. AI CatchUp, anahtar mesajların bir özetini sunarak saatlerce kaydırma yapmanızı önler. Günlük toplantılar için otomasyonu kullanarak güncellemeleri planlayın, böylece takımınız her zaman senkronizasyonda kalır.

5. Gürültü olmadan önceliklerinizi belirleyin

WhatsApp'taki bildirimler takımınızın dikkatini kolayca dağıtabilir, ancak ClickUp'ın özel bildirim ayarları gereksiz güncellemeleri filtrelemenizi sağlar.

Başlangıç tarihleri, son teslim tarihleri, yorumlar ve entegrasyonlar dahil olmak üzere belirli görev etkinlikleri için uyarıları özelleştirin

Öncelikli bildirimlerle önemli konuşmalara odaklanın ve tercihlerinize göre ince ayar yapın.

🧠 Neden önemli: Bir ankete göre, çalışanların %31'i her 15 dakikada bir dijital bildirimlerle dikkatlerinin dağıldığını ve neredeyse yarısı en az 30 dakikada bir kesinti yaşadığını belirtmiştir. ClickUp'ın önceliklendirme özellikleri, yalnızca gerçekten önemli konular için bildirimler göndererek odaklanmanıza yardımcı olur.

Yazım Hatalarına Elveda: ClickUp ile Daha İyi İletişim Kurun

McKinsey'in de belirttiği gibi, iyi iletişim verimliliği %20-25 oranında artırabilir; bu, göz ardı edilmesi zor bir farktır.

Şu anda iş için WhatsApp kullanıyorsanız, muhtemelen onun zorluklarına çok aşinasınızdır: sonsuz bildirimler, sürekli bağlam değiştirme ve görevlerinizden sizi alıkoyan sürekli dikkat dağınıklığı.

İş sohbetlerinizin mesajlarınızla karıştığı durumlarda "çıkış yapmak" zor olduğundan bahsetmeye bile gerek yok.

ClickUp ile tüm takımınızın konuşmalarını düzenleyebilir, odaklanabilir ve doğrudan görevlere ve projelere bağlayabilirsiniz. ClickUp Sohbet'in sorunsuz görev entegrasyonundan ClickUp Brain'in otomatik güncellemelerine kadar, takımınızın iletişimi her zamankinden daha verimli olabilir.

Bize inanmıyor musunuz? Kendiniz deneyin. ClickUp'a ücretsiz kaydolun!