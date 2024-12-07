Dahili Denetimleri Kolaylaştırmak için En İyi 10 Denetim Yönetimi Yazılımı

Denetim komitesi güncellemeler istediğinde, her şeyi kontrol altında tutmaya çalışırken kendinizi bunalmış hissetmeniz çok kolaydır.

Ancak işinizi kolaylaştıracak bir şey var. Denetim yönetimi yazılımı!

Bu araçlar, genellikle işleri yavaşlatan birçok manuel görevi otomatikleştirerek projeleri daha verimli bir şekilde planlamanıza, yürütmenize ve denetlemenize yardımcı olur. İster iç denetim raporu, ister yıllık denetim, ister uyumluluk izleme veya denetim kontrol listeleri üzerinde çalışıyor olun, yazılım her şeyi tek bir yerde düzenli tutarken uyumluluk ve güvenliği sağlar.

Bir iç denetim yönetim yazılımı, denetimleri planlamanıza ve gerçekleştirmenize, görevleri atamanıza, bulguları belgelendirmenize ve ayrıntılı denetim raporları oluşturmanıza olanak tanır.

Bu, hiçbir teslim tarihini kaçırmayan ve her ayrıntıyı sizin için iki kez kontrol eden ekstra bir takım üyesi gibi. Bu makalede, ekibim ve ben, iç denetimleriniz için en iyi 10 denetim yönetimi yazılımını, en iyi özellikleri, sınırlamaları ve fiyatlandırma ayrıntılarıyla birlikte listeledik.

⏰ 60 saniyelik özet Denetimlerinizi güçlendirmek ve zamandan tasarruf etmek için en iyi 10 denetim yönetimi yazılımının kısa bir özetini burada bulabilirsiniz: ClickUp: Özelleştirilebilir denetim iş akışları ve görev izleme için en iyisi SafetyCulture (iAuditor): Denetim yönetimi ve gerçek zamanlı raporlama için en iyisi SAP: Büyük ölçekli entegrasyon ve risk yönetimi için en iyisi TeamMate: Özelleştirme ve paydaş katılımı için en iyisi Pentana by Ideagen: Sınırsız denetim ve esnek iş akışları için en iyisi MetricStream: Yapay zeka destekli içgörüler ve risk tabanlı denetimler için en iyisi AuditBoard: İşbirliğine dayalı risk yönetimi ve verimlilik artışı için en iyisi Workiva: Entegre finansal raporlama ve gerçek zamanlı işbirliği için en iyisi AuditBond by Diligent: Ölçeklenebilir iş akışları ve entegre analitik için en iyisi Onspring: Kod gerektirmeyen GRC otomasyonu ve esneklik için en iyisi

Denetim Yönetimi Yazılımında Aramanız Gereken Özellikler

Yıllar boyunca, kendime en uygun olanı bulmak için birçok denetim yönetimi yazılımı kullandım.

En iyi iç denetim yazılımları genellikle aşağıdaki özelliklere sahiptir:

Çerçeve analizi ve haritalama : İyi bir denetim yönetimi yazılımı, düzenleyici çerçeveleri analiz edebilmeli ve çakışan gereksinimleri haritalayabilmelidir.

Boşluk analizi için veri analitiği : Mevcut kontrolleriniz muhtemelen tüm uyumluluk gereksinimlerini karşılamayacaktır. Bu durumda, iç denetim yazılımınız bir boşluk analizi gerçekleştirerek eksiklikleri ortaya çıkarmalı ve hangi adımları atmanız gerektiğini önermelidir

Düzeltme işlerinin izlenmesi : Eksikliklerinizi belirledikten sonra, yazılım düzeltme çabalarınızı izlemelidir. Kontroller düzeltirken veya yeni politikalar uygularken, ilerlemeyi görmenize ve "Bir şeyi unuttum mu?" paniğini yaşamamanıza yardımcı olur

Kanıtlar için paydaşlara ulaşma : Denetim kanıtlarını manuel olarak mı takip ediyorsunuz? Hayır, teşekkürler! Doğru denetim yazılımı, talepleri tek bir sistemde yöneterek her şeyi düzenli tutar, böylece kaybolan e-postaları veya unutulan sohbet mesajlarını aramak zorunda kalmazsınız

Denetim takımıyla işbirliği : Denetim takımınız farklı saat dilimlerinde çalışıyorsa, iletişim anahtar önemdedir. Denetim yönetimi yazılımınız, işbirliği için güvenli bir platform sağlamalı ve sonsuz e-posta zincirleri olmadan herkesin aynı sayfada olmasını sağlamalıdır

Görev atama, uyarı ve eskalasyon: Son teslim tarihlerini hatırlamak zordur, özellikle de denetim sezonu geldiğinde. Yazılımınız görevleri atamalı, nazik (veya pek nazik olmayan) hatırlatıcılar göndermeli ve gecikmiş görevleri eskalasyon aşamasına taşımalıdır

En İyi 10 Denetim Yönetimi Yazılımı

İç denetim yazılımında nelere dikkat edilmesi gerektiğini ele aldığımıza göre, ClickUp'taki takımım ve ben, işlevsellikleriyle bizi gerçekten etkileyen araçların bir listesini araştırdık ve derledik.

Bu araçlar temel özelliklerin ötesine geçerek iç denetimleri daha az stresli hale getiren özellikler sunar. Gelin birlikte inceleyelim.

1. ClickUp (Özelleştirilebilir denetim iş akışları ve görev izleme için en iyisi)

ClickUp, denetim sürecinizin mükemmel olmasını sağlayan iş için her şeyi içeren bir uygulamadır.

Yolculuğumuz, her denetim aşamasını yönetmenize yardımcı olmak için tasarlanmış ClickUp İç Denetim Kontrol Listesi Şablonu ile başlıyor.

Bu Şablonu İndirin Bu şablonu uygulayarak olumlu ve verimli bir iş ortamı oluşturun

İçgörüleriniz kolayca takip edebilir, uyumluluk süreçlerini yönetebilir ve gelecekteki denetimlerde zaman kazanmanızı sağlayan tekrarlanabilir iş akışları oluşturabilirsiniz. Denetim verilerinin düzenlenmesinden paydaşlarla işbirliğine kadar, bu ClickUp kontrol listesi tüm süreci basitleştirir.

Kontrol listenizi hazırladıktan sonra, ClickUp'ın görev yönetimi özellikleri, eylem öğelerini tek tek tamamlamanıza yardımcı olur.

ClickUp Görev Yönetimi

ClickUp Görev Yönetimi bu konuda çığır açan bir çözümdür (ve aynı zamanda ClickUp'ın takımımın tercih ettiği denetim yönetim aracı olmasının en önemli nedenlerinden biridir) — denetim görevlerini atamak, son teslim tarihlerini ayarlamak ve ilerlemeyi izlemek hiç bu kadar kolay olmamıştı.

Ayrıca, ClickUp Otomasyonları, takip ve hatırlatıcıları otomatikleştirerek tekrarlayan sıkıcı işlerden kurtulmanıza yardımcı olur. Vadesi geçmiş görevleri üst düzeye taşıyarak takımınızın hesap verebilirliğini sağlar.

ClickUp Hatırlatıcıları ile uyumluluk denetim sürecinde doğru yolda kalın

Tüm bu belgeleri ve denetim raporlarını saklayacak bir yere mi ihtiyacınız var?

ClickUp Belgeleri

ClickUp Docs, denetim kanıtlarını, uyumluluk politikalarını ve iç denetim raporlarını tek bir güvenli konumda düzenlemenizi ve paylaşmanızı sağlar. Ayrıca, sürüm izleme ile belge revizyonlarını izlemenizi sağlayarak her değişikliğin kaydedilmesini sağlar.

ClickUp Belgeleri ile iç kanıtlarınız için merkezi bir depo oluşturun

Farklı zaman dilimlerinde çalışan bir denetim takımıyla çalışıyor veya dış paydaşlarla koordinasyon sağlıyor olsanız da, işbirliği artık çok kolay.

ClickUp Sohbet

Platformun gerçek zamanlı sohbet özelliği olan ClickUp Chat, takımınızla sorunsuz bir şekilde iletişim kurmanızı sağlar. Artık Chat ile farklı uygulamalar arasında geçiş yapmadan dosya ekleyebilir, güncellemeleri ve geri bildirimleri paylaşabilirsiniz.

Uyum denetçileriyle iletişimi basitleştirin ve denetim sürecinizi kolaylaştırın

ClickUp Beyaz Tahtalar

Denetim planınızın görsel bir temsiline ihtiyacınız varsa, ClickUp'ın Beyaz Tahtaları, stratejileri işbirliği içinde haritalandırmanıza ve büyük resme bakmanıza olanak tanır.

ClickUp Beyaz Tahtalar ile kapsamlı bir risk azaltma planı oluşturun

ClickUp Gösterge Panelleri

Son olarak, anında içgörüler isteyenler için ClickUp Dashboards, denetim ilerlemesi, açık görevler ve uyumluluk durumu gibi anahtar metrikleri izlemenize yardımcı olan gerçek zamanlı analitik sağlar.

ClickUp Gösterge Panelleri ile birden fazla alanda uyumluluk denetimlerinizin ilerlemesini takip edin

Hala bazı görevleri kaçırmaktan endişeleniyorsanız, ClickUp Kurumsal Denetim Şablonu platformu denetim görevleri için verimli bir uyumluluk yönetim aracına dönüştürür.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Görev yönetimi : Görevleri zahmetsizce oluşturun, atayın ve izleyin. Düzenli denetimler için yinelenen görevler ayarlayabilir ve son tarihler yaklaştığında otomatik hatırlatıcılar alabilirsiniz

Belge depolama : ClickUp Docs ile tüm denetimle ilgili belgeleri, raporları ve kanıtları tek bir yerde saklayın. Ayrıca, sürüm kontrolü özelliği net bir denetim izi sağlar

Otomasyon : Görev atamaları ve takip hatırlatıcıları gibi denetim iş akışlarını otomatikleştirerek manuel görevleri azaltın ve sürecin sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağlayın

Beyaz Tahtalar : ClickUp'ın Beyaz Tahtalarını kullanarak denetim iş akışlarınızı görsel olarak haritalayın ve takımınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın — beyin fırtınası yapmak ve stratejileri geliştirmek için mükemmeldir

Raporlama ve gösterge panelleri : Özelleştirilebilir gösterge panelleriyle denetim ilerlemeniz hakkında gerçek zamanlı içgörüler elde edin, KPI'ları, gecikmiş görevleri ve uyumluluk durumunu bir bakışta izleyin

İşbirliği araçları: Sohbet özelliğini kullanarak ClickUp'ta takımınızla doğrudan iletişim kurun, dosya paylaşın ve uygulamalar arasında geçiş yapmadan herkesi güncel tutun

ClickUp sınırlamaları

Öğrenme eğrisi : ClickUp'ın kapsamlı özelliklerini tam olarak öğrenmek zaman alabilir

Mobil işlevsellik: ClickUp'ın mobil uygulaması kullanışlı olmakla birlikte, bazen masaüstü sürümüne göre daha az duyarlı olabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Biliyor muydunuz? Küresel Denetim Yönetimi Yazılımı Pazarı'nın 2029 yılına kadar 2.987 milyon dolara ulaşması bekleniyor. Denetimlerin finans departmanları için ne kadar önemli olduğu düşünüldüğünde, bu büyük sayı şaşırtıcı değildir.

2. SafetyCulture (iAuditor) (Denetim yönetimi ve gerçek zamanlı raporlama için en iyisi)

via SafetyCulture

İşiniz sık denetimler gerektiriyorsa, SafetyCulture (iAuditor) özelliklerini keşfetmeye değer olabilir. Bu araç, düzenli denetimleri gerçekleştirmeyi, sorunları işaretlemeyi ve çözmeyi basitleştirirken, takımınızın aynı sayfada kalmasını sağlar.

SafetyCultur'un kullanışlı yanı, özelleştirilebilir kontrol listelerini dakikalar içinde ayarlamanıza olanak tanımasıdır. Uygulama mobil cihazlara öncelik verir, yani denetimleri gerçekleştirip verileri yakalayabilir ve düzeltici eylemleri atayabilirsiniz.

SafetyCulture (iAuditor) en iyi özellikleri

Denetim kontrol listeleri : Kağıt kontrol listelerini veya Excel elektronik tablolarını sürükle ve bırak özelliğine sahip oluşturucu ile akıllı, özelleştirilebilir denetim formlarına dönüştürün

Düzeltici eylemler : İşaretlenen denetim öğelerine göre takip görevleri atayın, öncelikleri belirleyin ve son teslim tarihlerini atayın — iAuditor hesabı olmayan kullanıcılara bile

Gerçek zamanlı raporlama : Denetimlerden sonra anında markalı raporlar oluşturun ve bunları doğrudan uygulamadan takımlarınızla veya müşterilerinizle paylaşın

Heads Up özelliği : Önemli güncellemeleri iletin ve takımlarınızla nerede olurlarsa olsunlar ilgi çekici video mesajları paylaşın

Analitik gösterge paneli: Mobil cihazlar ve masaüstü platformu arasında otomatik senkronizasyon ile takımlar genelinde gerçek zamanlı performans ve eğilimleri görünüm

SafetyCulture (iAuditor) sınırlamaları

Sınırlı çevrimdışı özellikler : iAuditor çevrimiçi olarak iyi çalışsa da, bazı kullanıcılar bağlantının zayıf olduğu alanlarda denetimler gerçekleştirirken işlevsellikte sınırlamalar olduğunu not etmiştir

Cihaz kısıtlamaları: Premium hesap başına izin verilen cihaz sayısı sınırlıdır ve kullanıcılar planlarını yükseltmeden bu sayıyı kolayca artıramazlar

SafetyCulture (iAuditor) fiyatlandırma

Ücretsiz : Kullanıcı başına 0 $

Premium : Aylık 24 $/koltuk

Enterprise: Özel fiyatlandırma

SafetyCulture (iAuditor) puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (120'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (190+ yorum)

Ayrıca okuyun: Dokümantasyon İnceleme Sürecini Optimize Etme

3. SAP (Büyük ölçekli entegrasyon ve risk yönetimi için en iyisi)

via SAP

Kuruluşunuz SAP ekosistemine derinlemesine entegre ise, SAP Audit Management denetim süreçleriniz için ideal çözüm olabilir.

SAP (Sistemler, Uygulamalar ve Ürünler), birlikte çalışan SAP ile ilgili ürünler, hizmetler, iş ortakları ve müşterilerden oluşan bir ekosistemdir.

Entegrasyona odaklanan bu araç, SAP Risk Management ve SAP Process Control uygulamalarıyla kolayca çalışır. Belgeleme, denetim raporu oluşturma ve elektronik çalışma belgelerinin düzenlenmesi gibi görevleri basitleştirmesini seviyorum.

Ancak SAP Audit Management, daha küçük işletmeler veya SAP ERP sistemleri kullanmayan işletmeler için uygun olmayabilir. Kapsamlı özelleştirme seçenekleri sunsa da, SAP'nin geniş özellik yelpazesine aşina olmayan kullanıcılar için bir öğrenme eğrisi vardır.

SAP'nin en iyi özellikleri

SAP ekosistemi ile entegrasyon : SAP Risk Yönetimi ve Süreç Kontrolü ile sorunsuz bir şekilde entegre olur ve halihazırda SAP araçlarını kullanan kuruluşlar için birleşik bir denetim çözümü sunar

Mobil özellikler : Denetçilerin sezgisel sürükle ve bırak arayüzü ile mobil cihazları kullanarak belgeleri yakalamasına ve denetim raporları oluşturmasına olanak tanır

Denetim planlama ve kaynak yönetimi : Denetim planlama, kaynak tahsisi ve zamanlamayı kolaylaştırarak personel kullanımını optimize eder

Otomatik raporlama : Standart şablonlarla denetim sonuçlarını hızlı bir şekilde oluşturur ve otomatik sorun izleme ile tekrarlanan bulguları azaltır

Gerçek zamanlı risk değerlendirmesi: Gerçek zamanlı denetim analitiği sağlayarak denetçilerin yüksek değerli sorunları seçmelerine ve riskler hakkında daha derin içgörüler elde etmelerine yardımcı olur

SAP sınırlamaları

SAP dışı sistemler için sınırlı kullanışlılık : SAP kullanıcıları için mükemmel olsa da, diğer ERP sistemlerini kullanan işletmeler için ek araçlar gerekebilir

Küçük kuruluşlar için pahalı : Kapsamlı özellikleri nedeniyle maliyeti KOBİ'ler için çok yüksek olabilir, bu nedenle daha büyük kurumsal kuruluşlar için daha uygundur

Öğrenme eğrisi: Kullanıcı arayüzü sezgisel olsa da, özellikle yeni kullanıcılar için tüm özellikleri tam olarak öğrenmek zaman alabilir

SAP fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

SAP derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,2/5 (60'tan fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (310+ yorum)

Ayrıca okuyun: Dokümantasyon İnceleme Sürecini Optimize Etme

4. TeamMate (Özelleştirme ve paydaş katılımı için en iyisi)

via TeamMate

TeamMate'in özelleştirilebilir iş akışlarını ve entegrasyonlarını beğendim, bunlar yazılımın çok çeşitli sektörlerde kullanılmasını sağlıyor. Ayrıca TeamMate+ Audit, risk değerlendirmeleri, denetim planlaması, yürütme ve sorun izleme dahil olmak üzere iç denetimleri yönetmek için tek bir platformdan uçtan uca bir çözüm sunuyor.

TeamMate'in en iyi özellikleri

Özelleştirilebilir iş akışları : Denetim iş akışlarını, şablonları ve gösterge panellerini kuruluşunuzun benzersiz ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yapılandırın ve takımınız geliştikçe ayarlamalar yapın

Paydaş katılımı : Daha etkili denetimler için paydaşların ilgisini çekecek görsel, özlü ve özel olarak hazırlanmış denetim raporları oluşturun

Veriye dayalı içgörüler : Veri analizi araçlarını kullanarak %100 kapsama testi gerçekleştirin ve gelişmiş Bilgisayar Destekli Denetim Araçları (CAAT) ile gizli riskleri belirleyin

Birleşik güvence : Tek bir uygulamada risk değerlendirmeleri ve kontrol testleri gerçekleştirin, bağımsızlığı korurken takımlar arasında üst düzey bilgileri paylaşın

MS Office ve SAP ile entegrasyon: Verileri yönetmek, raporlar oluşturmak ve sorunsuz bir işbirliği sağlamak için popüler araçlarla sorunsuz bir şekilde entegre edin

TeamMate sınırlamaları

Sınırlı sayıda önceden oluşturulmuş rapor : Platformun entegre raporları son derece özelleştirilebilir olmakla birlikte, kullanılabilir alan sayısı açısından biraz sınırlıdır ve kullanıcıların kendi raporlarını oluşturmak için zaman harcamalarını gerektirir

Yavaş müşteri desteği : Kullanıcılar, destek sorunları için uzun yanıt süreleri bildirdi; bu da uygulamayı veya sorun gidermeyi yavaşlatabilir

TeamMate AM'de eksik özellikler: Eski TeamMate AM platformundaki bazı özellikler henüz TeamMate+'ya entegre edilmemiştir, bu da uzun süredir kullanıcıları rahatsız etmektedir

TeamMate fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

TeamMate Audit Solutions puanları ve yorumları

G2 : 4,2/5 (220+ yorum)

Capterra: 4,2/5 (50+ yorum)

5. Pentana by Ideagen (Sınırsız denetim ve esnek iş akışları için en iyisi)

via Pentana

Manuel süreçleri veya eski yazılımları değiştiriyor olsanız da, Pentana by Ideagen sınırsız denetim ve gizli maliyetler olmadan eksiksiz bir denetim sistemi sunar.

Ideagen'in öne çıkan özelliklerinden biri, kuruluşunuzun yapısını yansıtma yeteneğidir; bu sayede konumlarınız, süreçleriniz ve varlıklarınız arasında kolayca gezinebilirsiniz.

Bununla birlikte, birkaç kullanıcının gösterge paneli raporlarının kullanılabilirliği ile ilgili sorunlar yaşadığını ve raporların etiketlenme şeklinin kafa karıştırıcı olduğunu belirttiğini not etmek gerekir. Ayrıca, gösterge paneli raporlarında uyarı bildirimlerinin olmaması da kullanıcılar arasında yaygın bir şikayet konusu olmuştur.

Ideagen tarafından sunulan Pentana'nın en iyi özellikleri

Sınırsız denetim : Ekstra maliyet olmadan yılda istediğiniz kadar denetim gerçekleştirin ve değişen risklere uyum sağlama esnekliği elde edin

Esnek iş akışları : Çevik sprintler ve IIA standartları için destek dahil olmak üzere adım adım iş akışlarıyla herhangi bir denetim çerçevesini takip edin

Kuruluşunuzu yansıtır : Daha iyi kontrol kapsamı için konum, süreç ve varlık hiyerarşinizi haritalayan bir sistemde kolayca gezinin

Birleşik risk yanıtı : Ideagen Risk Management ile entegrasyon, denetim ve risk raporlamasını birleştirerek kapsamlı gözetim sağlar

İlgi çekici raporlar: Paydaşların dikkatini çeken hızlı, ayrıntılı raporlar ve gösterge panelleri sunarak denetim verilerini kolayca anlaşılır hale getirin

Pentana by Ideagen sınırlamaları

Gösterge paneli raporlarının kullanılabilirliği : Kullanıcılar, raporların denetim planlarına göre değil denetim tarihlerine göre etiketlenmesinin kafa karıştırıcı ve verimsiz olduğunu belirtmiştir

Uyarı bildirimlerinin olmaması : Gösterge paneli raporlarında uyarı bildirimlerinin olmaması, kullanıcıların önemli değişikliklerden haberdar olmasını zorlaştırır

Genel kullanıcı deneyimi: Bazı kullanıcılar, gösterge paneli raporlama özelliğinin genel işlevselliği ve kullanıcı deneyiminden memnun olmadıklarını bildirmiştir

Pentana by Ideagen fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Pentana by Ideagen puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (70+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

6. MetricStream (AI destekli içgörüler ve risk tabanlı denetimler için en iyisi)

via MetricStream

MetricStream iç denetim yazılımı, organizasyonel hedefler ve çok boyutlu risklerle uyumlu, risk tabanlı bir iç denetim yaklaşımı sunmasıyla öne çıkıyor. MetricStream'in öne çıkan özelliklerinden biri, makine öğrenmesini kullanarak denetim sorunlarını hızlı bir şekilde belirleyen ve eylem planları öneren AI destekli sorun yönetimi.

Ayrıca, çeşitli Yönetişim, Risk ve Uyumluluk (GRC) faaliyetlerini yönetmek için merkezi bir platform sunar.

MetricStream, tatmin edici risk yönetimi ve denetim araçları sağlamada mükemmeldir, ancak öğrenme eğrisinin dik olması ve özelleştirme zorlukları yeni kullanıcıların işini zorlaştırabilir. Ayrıca, bazı kullanıcılar raporlama özelliklerinin sınırlı olduğunu, özellikle belirli veya geçici raporlar oluştururken bunu fark ettiklerini belirtmiştir.

MetricStream'in en iyi özellikleri

AI destekli sorun yönetimi : Makine öğreniminden yararlanarak denetim sorunlarını belirler, sınıflandırır ve eylem planları önererek çözüm sürecini hızlandırır

Merkezi denetim evreni : Denetlenebilir varlıkları tanımlayın ve bakımını yapın, veri öğeleri arasındaki ilişkileri yönetin ve işiniz geliştikçe denetim kitaplıklarını güncelleyin

Risk tabanlı denetim planlama : Merkezi bir risk çerçevesi kullanarak risk değerlendirmeleri gerçekleştirin, denetim planlarını optimize edin ve yüksek riskli alanlara odaklanın

Zaman takibi ve kaynak yönetimi : Gantt grafikleri ve zaman çizelgesi raporlarını kullanarak kaynakları tahsis edin ve denetim programlarını gerçek zamanlı olarak verimli bir şekilde izleyin

Kapsamlı denetim raporlaması: Denetim verilerine gerçek zamanlı erişim, durum izleme ve sezgisel gösterge panelleri ile özelleştirilebilir denetim raporları oluşturun

MetricStream sınırlamaları

Zor öğrenme eğrisi : Arayüz, yeni kullanıcılar için zorlayıcı olabilir ve genellikle kapsamlı eğitim ve oryantasyon gerektirir

Özelleştirme zorlukları : Son derece yapılandırılabilir olmalarına rağmen, özel iş akışları ve raporlar uygulamak teknik olarak zor olabilir ve harici destek gerektirebilir

Raporlama sınırlamaları: Özel veya belirli raporlar oluşturmak zahmetli olabilir ve gerekli verileri çıkarmak ve biçimlendirmek için ek çaba gerektirebilir

MetricStream fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

MetricStream derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

7. AuditBoard (İşbirliğine dayalı risk yönetimi ve verimlilik artışı için en iyisi)

via AuditBoard

AuditBoard, denetim ve risk takımlarını paydaşlar, veriler ve süreçlerle birleştirerek daha fazla riski ortaya çıkarır ve yönetir. "Bağlantılı risk" yaklaşımına önem veren AuditBoard platformu, denetim, uyumluluk ve risk faaliyetlerini sorunsuz bir şekilde entegre eder.

Ancak, bazı kullanıcılar şirket içi seçeneklerin olmaması ve özellik yükseltmeleri nedeniyle zaman zaman yaşanan kesintilerden şikayetçi.

AuditBoard'un en iyi özellikleri

İşbirliğine dayalı risk yönetimi : Kapsamlı bir risk yönetimi yaklaşımı için denetim, risk ve uyumluluk alanlarında takımları, paydaşları ve verileri sorunsuz bir şekilde birbirine bağlayın

Verimlilik artışı : Müşteriler, denetim ve uyumluluk süreçlerini kolaylaştıran otomatikleştirilmiş iş akışları, özelleştirilebilir modüller ve amaca yönelik araçlar sayesinde üç yıl içinde %281 ROI elde ettiklerini bildiriyor

Kullanıcı dostu arayüz : Platformun temiz ve sezgisel tasarımı, kullanıcıların alanlarda kolayca gezinmesini ve özelleştirmesini sağlayarak sorunsuz bir kullanıcı deneyimi sunar

SOX ve risk yönetimi modülleriyle entegrasyon : AuditBoard, denetim ve SOX güvencesini entegre ederek farklı departmanlar arasında verimli, risk tabanlı denetim sağlar

Müşteri desteği: Duyarlı ve yardımcı müşteri desteği ile büyük övgü alan bu çözüm, takımların platformun değerini en üst düzeye çıkarmasını sağlar

AuditBoard sınırlamaları

Yerinde kurulum seçeneği yoktur : AuditBoard yalnızca bulut tabanlıdır, bu da yerinde kurulum çözümleri gerektiren kuruluşlar için bir dezavantaj olabilir

Özellik yükseltme kesintileri : Bazı kullanıcılar, özellik yükseltmeleri sırasında küçük kesintiler yaşadıklarını bildirmiştir, ancak bu sorunlar genellikle hızlı bir şekilde çözülmektedir

Belirli yükseltmelerle ilk işlevselliğin kaybolması: Kullanıcılar, Risk Oversight gibi yeni modüllerin benimsenmesinin başlangıçta bazı işlevsellik kayıplarına yol açtığını, ancak zamanla iyileştirmeler yapıldığını not etmişlerdir

AuditBoard fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

AuditBoard derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,6/5 (1.010+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (310+ yorum)

8. Workiva (Entegre finansal raporlama ve gerçek zamanlı işbirliği için en iyisi)

via Workiva

Workiva, denetim, risk, ESG ve finansal raporlamayı tek bir dijital çatı altında birleştiren bulut tabanlı bir platformdur. Çeşitli kaynaklardan gelen verileri entegre etme ve otomatikleştirilmiş iş akışları sunma yeteneği sayesinde bu listeye girmeyi hak ettiğini düşünüyorum.

Binlerce kullanıma hazır şablon, denetim görevleri için otomasyon ve departmanlar arasında işbirliği yapma olanağı sunan Workiva, karmaşık denetimleri yönetmesi gereken kuruluşlar için idealdir.

Workiva kapsamlı işlevsellik sunsa da, bazı kullanıcılar gecikme ve yavaş yükleme hızları gibi performans sorunları hakkında endişelerini dile getirmiştir.

Workiva'nın en iyi özellikleri

Gerçek zamanlı işbirliği : Denetim işlerini tek bir platformda planlayın, test edin ve raporlayın; böylece e-posta alışverişi ve dağınık masaüstü dosyaları ortadan kalkar

Denetim analitiği : Güçlü veri analitiği ile tüm nüfus kümelerine erişin, denetçilerin istisnaları belirlemesine ve süreçlerini hızla kolaylaştırmasına olanak tanıyın

İş akışlarının otomasyonu : Kanıt toplama, risk değerlendirmeleri ve raporlama görevlerini otomatikleştirerek zaman kazanın ve katma değerli işlere odaklanın

Entegre finansal raporlama : Denetim, ESG ve finansal raporlamayı birbirine bağlayarak daha fazla şeffaflık sağlayın ve manuel işleri azaltın

Kullanıcı dostu arayüz: Sezgisel tasarım, denetçilerin işbirliği yapmasını, belgeleri paylaşmasını ve gerçek zamanlı raporlar oluşturmasını kolaylaştırır

Workiva sınırlamaları

Performans sorunları : Bazı kullanıcılar, özellikle NextGen platformunda sayfalar arasında geçiş yaparken yavaş yükleme hızları ve aksaklıklar yaşadıklarını bildirmiştir

Yüksek maliyet : Workiva'nın abonelik maliyetleri diğer denetim yönetimi yazılımlarına kıyasla daha yüksektir, bu da küçük kuruluşlar için bir dezavantaj olabilir

Zor öğrenme eğrisi: Platform, kapsamlı özellikleri nedeniyle daha fazla eğitim kaynağı gerektirir ve bu da yeni kullanıcılar için zorlayıcı olabilir

Workiva fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Workiva derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,6/5 (1.170+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (40+ yorum)

9. AuditBond by Diligent (Ölçeklenebilir iş akışları ve entegre analitik için en iyisi)

via AuditBond

AuditBond By Diligent'ı denedim ve verimliliğe verdiği önem, standartlaştırılmış şablonları, yeniden kullanılabilir risk matrisleri ve otomasyon özelliklerinde açıkça görülüyor. Ayrıca, kuruluşunuzla birlikte ölçeklenebilir şekilde tasarlanmıştır.

AuditBond'un yerleşik en iyi uygulamaları, gerçek zamanlı gösterge panelleri ve analiz özellikleri, takımınızın stratejik değişimi yönlendiren zamanında içgörüler sunmasını sağlar. Ancak, bu aracı kullanırken, özellikle gelişmiş analiz özelliklerine aşina olmayan takımlar için bir başlangıç öğrenme süreci vardır.

Diligent'in AuditBond'unun en iyi özellikleri

Ölçeklenebilir iş akışları : Yeniden kullanılabilir şablonlar, risk matrisleri ve proje ilerleme raporları ile planlamadan raporlamaya kadar denetim iş akışlarını otomatikleştirin ve standartlaştırın

Entegre analitik : SAP, Oracle ve Concur gibi platformlara entegre konektörlerle verilerinizin %100'ünü analiz edin, operasyonel kontroller ve uyumluluk konusunda tam görünürlük elde edin

Gerçek zamanlı gösterge panelleri : Kişiselleştirilmiş gösterge panellerinde denetim durumlarını, bulguları ve düzeltme çabalarını izleyin, stratejik kararlar almak için gerçek zamanlı içgörüler elde edin

İşbirliği ve raporlama : Yerleşik e-postalar, hatırlatıcılar ve tek tıklamayla raporlar ile şeffaflığı ve işbirliğini artırarak paydaşları bilgilendirin

Sorun yönetimi: Denetimler genelinde sorunları birleştirin ve zamanında çözüm sağlamak için takip işlemlerini, hatırlatıcıları ve bildirimleri otomatikleştirin

Diligent'in AuditBond sınırlamaları

Zor öğrenme eğrisi : Bazı kullanıcılar, analitik ve makine öğrenimi gibi daha gelişmiş özellikleri uygularken bir öğrenme eğrisi olduğunu not etmiştir

Mobil ve çevrimdışı sınırlamalar: Mobil uygulamalar ve çevrimdışı işlevsellik sunsa da, bazı kullanıcılar bağlantının zayıf olduğu alanlarda saha çalışması yaparken sorunlar yaşamıştır

Diligent'in AuditBond fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Diligent'in AuditBond derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,3/5 (130+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (80+ yorum)

10. Onspring (Kodsuz GRC otomasyonu ve esneklik için en iyisi)

via Onspring

Kod yazamayanlar! Bu denetim yönetim sistemi ilginizi çekebilir. Onspring, işletmelerin elektronik tablolar ve manuel süreçlerin ötesine geçmesini sağlayan bulut tabanlı bir GRC (Yönetişim, Risk ve Uyumluluk) platformudur.

Kod gerektirmeyen bir ortam sunan Onspring, teknik bilgiye sahip olmayan kullanıcıların sürükle ve bırak yapılandırmalarıyla uygulamalar, kayıtlar ve iş akışları oluşturmasına olanak tanıyarak geliştirme kaynaklarına olan ihtiyacı ortadan kaldırır.

Onspring, kullanıcı dostu arayüzü ve kapsamlı desteği ile öne çıkmaktadır, ancak bazı kullanıcılar öğrenme eğrisinin dik olabileceğini ve listedeki önceki araçlara kıyasla işlevselliğinin azaldığını not etmektedir.

Onspring'in en iyi özellikleri

Kod gerektirmeyen yönetim : Teknik uzmanlık veya geliştirici kaynaklarına ihtiyaç duymadan kolayca uygulamalar, iş akışları ve raporlar oluşturun

Gerçek zamanlı raporlama : Veri merkezileştirme, analiz ve gerçek zamanlı raporlamayı otomatikleştirerek GRC programlarınızda daha iyi karar alma süreçleri sağlayın

Kapsamlı GRC paketi : Risk ve : Risk ve uyumluluk yönetiminden denetimlere ve tedarikçi gözetimine kadar, Onspring tüm yönetişim ihtiyaçlarını tek bir platformda karşılar

Sorunsuz entegrasyon : Onspring'i mevcut sistemlere bağlayarak, kurumsal çapta risk ve uyumluluk çabaları için tek bir bilgi kaynağı oluşturun

FedRAMP onaylı: Onspring GovCloud, federal kurumların GRC ihtiyaçlarını yönetmeleri için güvenli ve uyumlu bir platform sağlar

Onspring sınırlamaları

Öğrenme eğrisi : Yeni kullanıcılar, platformu bireysel ihtiyaçlarına göre yapılandırmakta zorlanabilir ve bazıları rapor geliştirmede zorluklar yaşadığını bildirmiştir

Temel hazır özellikler: Hazır yazılım ilk başta temel düzeyde görünebilir ve belirli iş ihtiyaçlarını karşılamak için daha fazla özelleştirme gerektirebilir

Onspring fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Onspring derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,7/5 (60'tan fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (90+ yorum)

Denetim Tamam — ClickUp Hayatınızı Kolaylaştırır

Eski ABD Başkanı Ronald Reagan'ın da dediği gibi, "Denetime güveniriz, ancak doğrularız."

Zamandan tasarruf etmek için artık ClickUp ile denetim sürecinizi bir üst seviyeye taşıyabilirsiniz.

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