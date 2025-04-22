11 Ücretsiz Çoklu Proje İzleme Şablonu

Aynı anda birden fazla projeyi yönetmek kaotik olabilir; bir görev tamamlandığında başka bir görev ortaya çıkar veya öncelikler değişir. Bu sürekli değişiklikler proje yöneticilerini, takım liderlerini ve küçük işletme sahiplerini zorlayabilir.

Basit bir çözüm mü arıyorsunuz? "Çoklu proje izleme şablonu Excel" araması yapın. 💡

Bu şablonlar, projelerinizi düzene sokmanıza yardımcı olmak için Microsoft Excel'in kanıtlanmış özelliklerini kullanır. Excel şablonu basit ihtiyaçlar için harikadır, ancak manuel güncelleme gerektirir ve bu da projeler arası süreçleri (özellikle karmaşık kurulumlarda) etkileyebilir.

Bilgiye dayalı bir seçim yapmanıza yardımcı olmak için, Excel uyumlu seçenekler ve bazı ClickUp favorileri dahil olmak üzere favori çoklu proje izleme şablonlarımızı aşağıda bir araya getirdik.

Ama önce, bu şablonların ne olduğunu daha yakından inceleyelim.

Çoklu Proje İzleme Şablonları Nedir?

Çoklu proje izleme şablonları, tek tek son tarihleri veya görevleri takip etmeden aynı anda birden fazla projeyi yönetmenize yardımcı olan araçlardır. Her projenin yan yana net ve düzenli bir görünümünü sunarak bağımlılıkları kolayca tespit etmenizi ve görevleri önceliklendirmenizi sağlar.

Proje yönetimi için artık elektronik tablolar, e-postalar ve uygulamalar arasında gidip gelmenize gerek yok.

Bu şablonlar ayrıca, farklı işlevlere sahip takımların bilgi akışını kolaylaştırır ve işbirliğini kolaylaştırır. İşleri atayın, güncellemeleri paylaşın ve paydaşları aynı hedefler etrafında birleştirin.

Örneğin, satış ve müşteri başarı takımları, müşteri yaşam döngüsünün farklı aşamalarında çeşitli müşterilerle yapılan aramaları ve e-postaları izlemek için çoklu proje CRM şablonunu kullanabilir. Ayrıca, yeni potansiyel müşterileri takip etmek için satış temsilcilerini etiketleyebilir veya pazarlama takımıyla koordinasyon sağlayarak hedefli tanıtım materyalleri hazırlayabilirler.

💡Pro İpucu: Görev yönetimi yazılımını proje yönetimi şablonunuzla entegre ederek takım iş yükleri hakkında gerçek zamanlı, ayrıntılı bilgiler edinin. Bu, tükenmişliği önlemenize ve teslim tarihlerini kontrol altında tutmanıza yardımcı olacaktır.

İyi bir çoklu proje izleme şablonu nedir?

Etkili bir çoklu proje izleme şablonu, organizasyon, ekip çalışması ve benzersiz ihtiyaçlarınıza odaklanır. İşte sahip olması gereken özellikler:

Net genel bakış: Projelerinizin mantıklı bir hiyerarşisini sunan, son teslim tarihlerini, kaynakları ve öncelikleri net bir şekilde gösteren bir şablon seçin

İzleme özellikleri: Hem genel hedefleri hem de projeye özgü dönüm noktalarını izlemek için araçlar içeren bir şablon seçin

Özelleştirilebilir görünüm: Projelerinizin değişen ihtiyaçlarına göre alanları, bileşenleri ve düzenleri özelleştirmenize olanak tanıyan bir şablon seçin

Görev yönetimi özellikleri: Takımlar içinde ve arasında hesap verebilirliği sağlamak için görevleri kolayca oluşturma, atama ve izleme imkanı sunan bir şablon bulun

Merkezi gösterge paneli : Tüm projelerinizden gelen bilgileri tek bir görünümde bir araya getiren, birleştirilmiş : Tüm projelerinizden gelen bilgileri tek bir görünümde bir araya getiren, birleştirilmiş proje yönetimi gösterge paneline sahip bir şablon düşünün

İşbirliği araçları: Kolay bilgi paylaşımı için yorumlar ve ek dosyalar gibi yerleşik iletişim özelliklerine sahip bir şablon arayın

Görselleştirme fonksiyonları: İlerlemeyi görselleştirmenize ve engelleri hızlı bir şekilde tespit etmenize yardımcı olacak Gantt grafikleri veya Kanban panoları gibi araçlar içeren bir şablon seçin

11 Ücretsiz Çoklu Proje İzleme Şablonu

Birden fazla projeyi izlemek, herhangi bir sağlam proje yönetimi yazılımı için gerçek bir sınavdır. Bu, görevleri bir listeden işaretlemekten daha fazlasını gerektirir; ne olup bittiğini, ne zaman olduğunu ve tüm bunların daha büyük hedeflerinizle nasıl bağlantılı olduğunu net bir şekilde anlamanız gerekir

ClickUp, iş akışlarını basitleştirmek ve ilerlemenizi takip etmek için tasarlanmış, kullanıcı dostu bir proje yönetimi yazılımıdır. Proje görevlerini yönetmekten çeşitli araçları entegre etmeye ve hatta daha akıllı kaynak tahsisi için yapay zeka kullanmaya kadar, ClickUp Çalışma Alanı tüm temel özellikleri tek bir merkezde bir araya getirir.

İster tek bir projeyi ister tüm portföyü yönetin, ClickUp'ın Proje Yönetimi Çözümü hedefinize ulaşmanız için gerçek zamanlı içgörüler ve otomasyon sağlar.

Gelişmiş görselleştirme ve raporlama yetenekleri, kaynak ve bütçe tahsisi, bireysel ve takım iş yükleri, birikmiş işler ve bağımlılıklar gibi konularda tam görünürlük elde etmenize yardımcı olur.

Projeleriniz için ClickUp'ı kullanın! ClickUp Proje Yönetimi Çözümleri ile birden fazla projeyi izleyin ve takımları bağlantılı bir platformda bir araya getirin

Aşağıda, en zengin özelliklere sahip çoklu proje izleme şablonlarımızı bir araya getirdik. Ancak daha geleneksel bir yaklaşımı tercih ediyorsanız, Excel'in sadeliği de kendine has bir cazibeye sahiptir. Her iki dünyanın en iyisini keşfederek proje yönetimi ihtiyaçlarınıza en uygun olanı bulun.

1. ClickUp Çoklu Proje Durum Raporu Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Çoklu Proje Durum Raporu Şablonu'nun emoji dolu portföy gösterge panelini kullanarak projenizin durumunu anlayın

ClickUp Çoklu Proje Durum Raporu Şablonu, projelerinizi düzenli ve erişilebilir tutan, yeni başlayanlar için uygun bir seçenektir.

Temelinde, renk kodlu göstergeler ve emojiler kullanarak her projenin anahtar yönlerini (öncelik, durum, maliyet ve süre gibi) görsel olarak özetleyen bir portföy gösterge paneli bulunur. Her projenin bu merkezi Wiki'ye bağlı özel bir sayfası vardır. Öncelikler ve son tarihler gibi üst düzey ayrıntıları vurgulayan bir özet tablosuyla başlarlar.

Daha derinlemesine analiz için, her sayfa bir proje durum raporu ve risk düzeyleri ve eylem planları gibi sağlık bilgileri içerir. Ayrıca, tahminleri gerçeklerle karşılaştırarak maliyetleri izler ve kalan bütçenin net bir resmini sunar.

"Kalite Kontrol" tablosu, teslim edileceklerin inceleme durumunu izler ve "Zaman Çizelgesi Kontrolü" tablosu, her bir görev için harcanan zamanı ayrıntılı olarak gösterir ve tahmini saatleri fiili çalışma süresiyle karşılaştırır. Bu özellikleri sayesinde, birden çok proje zaman çizelgesi şablonu olarak da kullanılabilir!

İdeal kullanım alanları: Eşzamanlı kampanyaların durumunu izlemek isteyen pazarlama yöneticileri.

2. ClickUp Proje Takip Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Proje Takip Şablonu'ndaki RAG göstergesi ile her projenin durumunu görselleştirin

ClickUp Proje İzleyici Şablonu, birden fazla projeyi, görevi ve zaman çizelgesini tek bir yerden izlemek için esnek bir yol sunar. Kaynakları daha etkili bir şekilde yönetmek için farklı görünümler arasında anahtar değiştirebilirsiniz.

İlk olarak, her projeye görevler ekleyip etiketleyebileceğiniz ve anahtar tarihler, kişiler ve öncelikler gibi ayrıntıları girebileceğiniz bir "Genel Liste" görünümü vardır. Ardından, görevleri proje aşamasına göre (hazırlık, üretim veya canlı gibi) düzenleyebilir ve basit bir RAG (Kırmızı, Sarı, Yeşil) sistemi kullanarak ilerlemeyi izleyebilirsiniz.

Görsel bir yaklaşımı tercih ediyorsanız, Gantt Grafik Görünümü , çeşitli projelerdeki görevlerin aynı zaman çizelgesinde nasıl birbirine uyduğunu görmenize yardımcı olur.

Ayrıca, birden fazla projeden görevleri görüntülemek için özelleştirebileceğiniz bir Pano Görünümü de vardır; bu görünümde görevleri atanan kişilere veya proje etiketlerine göre gruplandırabilirsiniz. Bu, takımınızın iş yüklerine ilişkin kapsamlı bir genel bakış sağlar.

İdeal kullanım alanları: Aynı anda birden fazla ürün grubunu yöneten ürün geliştirme yöneticileri.

3. ClickUp Basit Gantt Grafik Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Basit Gantt Grafik Şablonu ile projeler arası bağımlılıkları ve gerçek zamanlı ilerlemeyi takip edin

ClickUp'ın Basit Gantt Grafiği Şablonu, tüm farklı projelerinizin ayrıntılarını tek bir kullanışlı listeye girebileceğiniz bir "Proje Planı" sekmesi içerir.

Her görevi, ilişkili projesini belirtmek için etiketleyin ve doğru sırayla tamamlanmalarını sağlamak için düzenleyin. Bu Gantt grafiği şablonu, verileri otomatik olarak senkronize ederek her projenin hareketlerini net bir şekilde görmenizi sağlar.

Tüm projelerinizi bu grafikte görselleştirerek, projelerin birbiriyle örtüşen kısımlarını kolayca görebilir ve kaynakları etkili bir şekilde yönetebilirsiniz. Bu, olası engelleri önceden tespit etmenize ve proje ilerlemesini izlemenize de yardımcı olur.

İdeal kullanım alanları: Web ve mobil uygulama geliştirme projelerini denetleyen BT proje yöneticileri.

4. ClickUp Proje Raporlama Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Proje Raporlama Şablonunu kullanarak her projenin KPI'larını ve zaman çizelgelerini tek bir merkezden kaydedin

ClickUp Proje Raporlama Şablonu, her proje için önemli olan her şeyin hızlı bir özetini sunan birleştirilmiş bir Wiki sayfası işlevi görür: anahtar paydaşlar, tarihler, ilerleme güncellemeleri ve daha fazlası. Tüm portföyünüz için, tek tek projeler için özel klasörler içeren bir ana Wiki sayfası oluşturabilirsiniz.

Bu yeni başlayanlar için uygun şablon, her proje için önceliklerin ve durumun kolayca görülebilmesi için renk kodlu bir etkinlik zaman çizelgesi içerir. Bir son tarih geçerse, bu proje durumu raporu şablonu bunu işaretler, nedenlerini kaydeder ve gerekli düzeltici eylemlerle birlikte etkisini izler.

Ayrıca, çubuk ve pasta grafikler gibi görsellerle proje metriklerini (durum, öncelikler ve bütçe dökümleri) tek bir yerden izleyebilirsiniz.

İdeal kullanım alanları: Farklı sektörlerdeki çeşitli projeler için raporlar derlemek isteyen portföy yöneticileri.

5. ClickUp Proje Kapatma Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Proje Kapatma Şablonu'nu kullanarak projelerinizi verimli bir şekilde tamamlayın, eylemleri ve durumu tek bir yerden izleyin

ClickUp Proje Kapatma Şablonu, merkezi bir konumda birden fazla projenin tamamlanma sürecini optimize etmek için tasarlanmış, yeni başlayanlar için uygun bir araçtır.

"Görev Yönetimi" görünümünde, teslimat süreleri, eskalasyon ihtiyaçları ve proje durumu için yerleşik formüllerle birlikte tüm kapanan görevlerin durumunu izleyebilirsiniz.

Ayrıca, her proje için kalan görevleri önceliklendirip planlarken takım performansını, iletişimi ve öğrenilen dersleri gözden geçirebilirsiniz.

İdeal kullanım alanları: Gerçek zamanlı verileri kullanarak birden fazla satış girişimini tamamlayan ve gelecekteki stratejileri geliştiren satış yöneticileri.

6. ClickUp Proje Yol Haritası Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Proje Yol Haritası Şablonu ile dönüm noktalarını izleyin ve genel ilerleme durumunun bir özetini oluşturun

ClickUp Proje Yol Haritası Şablonu, birden fazla projeye yayılan dönüm noktalarını haritalamak için tasarlanmıştır ve müşterilerinizle kolayca paylaşabileceğiniz net bir görünüm sunar.

Bu orta düzey şablon, bağımlılıkları ve zaman çizelgelerini makro düzeyde yönetmek için Gantt grafiği özelliğine sahiptir ve takımlarınızın yaklaşan görevlerle senkronize kalmasını sağlar.

Ayrıca, her bir projeyi daha esnek bir şekilde yönetmek için durum, atanan kişi veya tür grubu görevlerini içeren "Liste Görünümü"nde proje planınızı oluşturabilirsiniz. Özel Alanlar, sprint sayılarını ve ilerleme çubuklarını izlemenize yardımcı olurken, "Özet" sekmesi iş yüklerini atanan kişiye göre göstererek kaynak kullanımını optimize etmenize yardımcı olur.

ClickUp Brain'in yapay zeka destekli bilgisini kullanarak devam eden projelerinizden otomatik olarak bağlam açısından zengin içgörüler elde edin. Bu, takımınızın anahtar bilgilere hızlı erişimini sağlayarak yol haritanızı esnek ve güncel tutar.

İdeal kullanım alanları: Değişim yönetimi, kültürel dönüşüm veya teknoloji benimseme adımlarını derleyen takımlar.

7. ClickUp Proje Yönetimi Portföy Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Proje Yönetimi Portföy Şablonu'nu kullanarak departmanlar arasında birden fazla proje izlemeyi basitleştirin

ClickUp Proje Yönetimi Portföy Şablonu, işlevler arası projeleri izlemek için yapılandırılmış bir yol sunar. Bu çoklu proje planlama şablonu, projelerinizi klasör düzeyinde düzenleyerek sistematik izleme sağlar ve takımlar arasındaki siloları ortadan kaldırır.

PMO Yol Haritası klasörü, öncelik işaretleri, zaman tahminleri ve daha fazlası için Özel Alanlar ile tüm anahtar girişimleri ve dönüm noktalarını özetler. Proje Durumu klasörü, proje etiketli görevlere genel bir bakış sunar ve hatta bir bütçe izleme formülü içerir.

Bu yeni başlayanlar için uygun şablon, devam eden görevleri hızlı bir şekilde görebilmeniz için "Haftalık Durum Raporları" görünümüne sahiptir. Ayrıca, görevlere, zaman tahminlerine ve sprint puanlarına ayrıntılı bir şekilde bakabilmeniz için iş yükü grafikleri de bulacaksınız.

İdeal kullanım alanları: Ürün geliştirme döngüsü gibi daha büyük bir program içinde ilgili projeleri koordine eden program yöneticileri.

8. ClickUp Proje Yönetimi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Proje Yönetimi Şablonu'nu kullanarak işlevler arası proje aşamalarını düzenleyin ve iş hedeflerinizle uyumlu hale getirin

ClickUp Proje Yönetimi Şablonu, karmaşık, işlevler arası projeleri uçtan uca yönetmek için oluşturulmuştur. Bu gelişmiş düzey şablon, farklı teslimat takımları arasında takım çalışmasına odaklanır ve proje hedeflerini şirketin OKR'leriyle uyumlu hale getirerek etkili proje hedefleri belirlemenize yardımcı olur.

"PMO Wiki", takım özetleri, SOP'ler ve daha fazlası için bir depo görevi görür. "PMO Yol Haritası" bölümünde, departman, proje açıklaması, başarı ölçütleri ve renk kodlu proje aşamaları gibi ayrıntıları izleyebilirsiniz. Takım üyelerinin ihtiyaç duyduklarında yardım isteyebilecekleri bir "PMO Talep Formu" bile vardır.

Projelerinizin farklı aşamalarını, dönüm noktalarını izlemek için bir "İlerleme Panosu" ve acil dikkat gerektirenleri vurgulamak için bir "Acil Görevler" bölümü ile yönetebilirsiniz. Proje yöneticileri, performansı izlemek için ilerleme çubukları ile birlikte her çeyreğin hedeflerini Kanban tarzı bir düzen içinde görebilir.

İdeal kullanım alanları: Dijital pazarlama yöneticileri sosyal medya, e-posta ve web sitesi üzerinden yıllık kampanyaları koordine edenler.

➡️ Daha fazla bilgi: 20 Ücretsiz Proje Yönetimi Şablonu

9. Excel X ile Çoklu Proje İzleme Şablonu

excel X aracılığıyla

Excel'i proje yönetimi için kullanmak geleneksel bir yöntemdir.

Excel X'in Çoklu Proje İzleme Şablonu, tüm proje ayrıntıları için merkezi bir Excel merkezi sunarak birden fazla projeyi aynı anda yönetmeyi kolaylaştırır.

Bu şablon, projelerinize net bir genel bakış sunan bir "Gösterge Paneli" sayfası ve zaman çizelgelerini ve bağımlılıkları görselleştiren bir Gantt Grafiği içerir. Ayrıca, her projenin ilerlemesini özetleyen bir çubuk grafik ve görevleri tamamlanma yüzdesine göre kategorize eden bir görev tamamlama dökümü de göreceksiniz.

Verimli proje planlaması için Excel'de Gantt grafiği de oluşturabilirsiniz.

İdeal kullanım alanları: Kafeler veya spor salonları gibi yerel işletmelerdeki pazarlama ekipleri, pazarlama çabalarını organize etmek için basit bir araç arıyor.

10. Analysistabs tarafından hazırlanan Excel Çoklu Proje İzleme Şablonu

analysistabs aracılığıyla

Excel X düzeninin özel bir sürümü olan Analysistabs'ın Excel Çoklu Proje İzleme Şablonu, projelerinizin tüm yönlerini tek bir kullanıcı dostu elektronik tabloda birleştirir.

Genel proje ilerlemesi için pasta grafikler ve görevlerin tamamlanma yüzdesi için çubuk grafikler sayesinde, projelerinizin bir anlık görüntüsünü, anahtar tarihleri ve tamamlanması için gereken kişi-gün sayısını görebilirsiniz

Bu proje ilerleme izleyici şablonu, proje durumlarınızı yansıtacak şekilde otomatik olarak yenilenen güncel bir durum özeti sağlar.

İdeal kullanım alanları: Birden fazla mağaza açılışını ve envanter ikmalini denetleyen perakende yöneticileri.

11. ProjectManager tarafından Excel Çoklu Proje İzleme Şablonu

projectManager aracılığıyla

ProjectManager'ın Excel Çoklu Proje İzleme Şablonu, birden fazla projeyi ve verilerini yönetmek için üst düzey bir araçtır. Kaynak tahsisini basitleştirir ve tüm projelerinizdeki KPI'ların anlık görüntüsünü sunarak performansı etkili bir şekilde izler.

Ayrıca, başlangıç-başlangıç ve başlangıç-bitiş gibi görev bağımlılıklarını sıralayabilir ve bunları takım üyelerine atayabilirsiniz. Tamamlanma yüzdesini ve durum güncellemelerini izlemek için özel sütunlar da vardır.

İdeal kullanım alanları: Anahtar girişimleri izleyen ve stratejik uyum için tek sayfalık bir özet arayan üst düzey yöneticiler.

ClickUp'ın Çoklu Proje İzleme Şablonlarıyla Proje Yönetiminizi Güçlendirin

Proje yönetimi Excel şablonları, daha basit iş akışları için uzun süredir vazgeçilmez bir unsur olmuştur. Ancak takımınız büyüdükçe ve proje zaman çizelgeleri uzadıkça, bu klasik şablonlar zahmetli hale gelebilir. İşte burada ClickUp devreye girer.

İster 3 ister 300 proje yönetiyor olun, ClickUp, katı biçimlendirme zahmeti olmadan kurulumunuzu zahmetsizce ölçeklendirmenize yardımcı olur. Gerçek zamanlı güncellemelerle tüm takımlar senkronizasyonda kalır ve ilerlemeyi etkilemeden projelerinizi anında ayarlayabilirsiniz.

Ayrıca, gelişmiş otomasyon ve entegrasyon özelliklerimiz iş yüklerini yönetmeyi daha da kolaylaştırır. En iyisi ne mi? Bu şablonlar tamamen ücretsizdir. ✨

ClickUp'a ücretsiz kaydolun ve tüm projelerinizi tek bir sezgisel platformda yönetmeye başlayın.