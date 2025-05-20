Excel'de Gantt grafiği nasıl oluşturulur? (Şablonlarla!)

Fark ettiniz mi bilmiyoruz, ancak tonlarca son teslim tarihi ve son tarih olduğunda zaman neredeyse asla sizin lehinize işlemez. 😠

Ancak, doğru planlama ve bir Gantt grafiği ile bunun olmasını önleyebilirsiniz.

Gantt grafikleri (oluşturucusu Henry Gantt'ın adından gelir), kaynakları planlamanıza, gerçekçi zaman çizelgeleri oluşturmanıza, görev bağımlılıklarını yönetmenize, engelleyicileri belirlemenize ve herkesin aynı sayfada kalmasını sağlamanıza yardımcı olan araçlardır. Proje planı ve ilerlemenin net bir görünümünü sunarak projenin zamanında teslim edilmesini sağlar.

Peki, etkili Gantt grafikleri nasıl oluşturulur?

Bu blog yazısında, Excel'de Gantt grafiği oluşturmayı göstereceğiz. Ayrıca, bazı şablonlar ve alternatif bir Gantt grafiği yazılımı da sunuyoruz.

Sonuna kadar izleyin!

Excel'de Gantt Grafiği Oluşturma

Excel'de birkaç dakika içinde Gantt grafiği oluşturmak için adım adım talimatlar. 👇

Adım 1: Proje verilerini girin

Proje verilerinizin tamamını (görevler, başlangıç tarihi, bitiş tarihi ve süre) bir Excel sayfasına girerek başlayın. Tarihleri girdikten sonra, iki Excel formülünden herhangi birini kullanarak süreyi hesaplayabilirsiniz:

Süre = Bitiş tarihi – Başlangıç tarihi Veya Süre = Bitiş tarihi – Başlangıç tarihi + 1

Bu adımda, tipik bir yığılmış çubuk grafik oluşturun. İşte nasıl yapacağınız:

Başlangıç Tarihi sütununu seçin. Tüm sütunu değil, veri içeren hücreleri seçtiğinizden emin olun

Ekle sekmesine tıklayın

Grafik öğesi ekleme

Çubuk seçin

2D yığılmış çubuk türünü seçin

Bu adımları izlediğinizde, çubuk grafiğiniz aşağıdaki gibi hazır olacaktır:

Adım 3: Grafiğe süre ekleme

Şimdi, Excel'deki yığılmış çubuk grafiğinizin Gantt grafiği haline gelmesi için bir diziye ihtiyacı var. Bunun için aşağıdakileri yapın:

Grafik alanı içinde sağ tıklayın

Veri Seç'i seçin

Veri Seç penceresi açıldığında, başlangıç tarihinin Efsane Girdileri (Seri) altında zaten eklenmiş olduğunu göreceksiniz. Sadece süreyi eklemeniz yeterlidir.

Excel Gantt grafiğinizde istediğiniz verileri seçmek için Ekle düğmesine tıklayın. Tıkladığınızda, Seri Düzenle penceresi açılır

Seri Adı alanına Süre yazın veya sayfadaki sütun başlığını tıklayarak seri adınızı ekleyin

Seri Değerleri alanının yanındaki aralık seçim simgesine tıklayın

Projenizin Süre verilerini seçin. Başlığı veya boş hücreleri seçmediğinizden emin olun

Verileri doldurduğunuz önceki Seri Düzenle penceresine dönmek için Tamam'ı tıklayın. Şimdi, Veri Kaynağını Seç bölümünde başlangıç tarihi ve süre Legend Entries (Series) (Efsane Girdileri (Seri)) bölümünde görünecektir

Tamam'ı tıklayın. Şu çubuk grafiği göreceksiniz👇

Adım 4: Excel grafiğine görev açıklamaları ekleyin

Şimdi, Excel Gantt'ınıza görevleri eklemeniz gerekiyor. İşte nasıl yapacağınız:

Grafik alanına sağ tıklayın

Veri Kaynağını Seç penceresini tekrar açmak için Veri Seç 'e tıklayın

Efsane Girdileri (Seri) altındaki Başlangıç tarihi seçili olduğundan emin olarak Yatay (Kategori) Eksen Etiketleri altında Düzenle'yi tıklayın

Excel elektronik tablonuzda proje görevlerini seçin. Yalnızca veri içeren hücreleri seçmeniz gerektiğini hatırlatan bir uyarı

Şimdi iki kez Tamam'ı tıklayın ve pencereleri kapatın

Bu noktada, grafik başlığını kaldırdıktan sonra çubuk grafiğiniz aşağıdaki gibi görünecektir 👇

Adım 5: Excel Çubuk Grafiğini Excel Gantt Grafiğine Dönüştürme

Yukarıda gördüğünüz grafik hala Excel Çubuk grafiğinizdir, henüz Gantt Grafiği haline gelmemiştir.

Şimdi, mükemmel Gantt grafiği oluşturmak için son adımları izleyin:

Grafiğinizin mavi çubuğuna (başlangıç tarihi) tıklayın. Tüm mavi alanlar seçildiğinde, sağ tıklayıp Veri Serisini Biçimlendir seçeneğini seçin. Veri Serisini Biçimlendir penceresi açılır

Doldur sekmesine gidin ve Renk Yok seçeneğini seçin

Kenarlık sekmesine gidin ve Çizgi Yok seçeneğini seçin

Gördüğünüz gibi, proje görevleri ters sırayla görünür. Bunu düzeltmek için şu adımları izleyin:

Grafiğinizin görev alanına (sol taraf) tıklayın. Biçim Ekseni penceresi açılacaktır

Eksen Seçenekleri altında Kategorileri ters sırayla seçin

Değişiklikleri otomatik olarak kaydetmek için Kapat'a tıklayın

Bu noktada, çubuk grafiğiniz bir Gantt grafiğine benzeyecektir. Çubuk grafiğimizin Gantt grafiğine dönüşmüş hali aşağıdaki gibidir.

Adım 6: Excel Gantt grafiğinizi biçimlendirin

Gantt grafiğiniz hazır, ancak daha iyi görünmesi için biraz düzenleme gerekiyor.

Grafik stilini değiştirme ipuçları:

İlk olarak, turuncu çubukları görevlere yaklaştırmak için boş alanı kaldırın. Bunu yapmak için şu adımları izleyin:

Tablonuzdaki ilk başlangıç tarihine sağ tıklayın (04-10-2024)

Hücreleri Biçimlendir 'i seçin, ardından Genel'e tıklayın

Gördüğünüz sayıyı not edin. İşte 45569

Tarihlerde değişiklik yapmak istemediğiniz için İptel'e tıklayın

Gantt grafiğinin tarihlerine tıklayın ve sağ tıklayarak Eksen Biçimini Belirle seçeneğini seçin

Eksen Seçenekleri altında Minimum değerini, önceki adımda görüntülenen sayıyı yazarak değiştirin—45569

Not: Excel 2010-2013 kullanıyorsanız, iki seçenek göreceksiniz: Otomatik ve Sabit. Sabit'i seçin ve sayıyı yazın.

Büyük ve Küçük değerlerini ayarlayın. Genellikle, daha kısa Tercih ettiğiniz aralıkları yazarakvedeğerlerini ayarlayın. Genellikle, daha kısa proje zaman çizelgeleri için daha küçük sayılar kullanılır. Örneğin, Gantt grafiğinizde her iki tarihi görüntülemek için Büyük değerinde 2 veya 3'ü seçebilirsiniz. Ancak, grafiğinizin çok karmaşık görünmediğinden emin olun

Minör değeri tercihinize göre ayarlayın

Çubukların aralığını ve genişliğini değiştirerek daha kompakt bir görünüm elde edin. Çubuklara sağ tıklayarak Veri Seri Biçimini açın ve ayarlamaları yapın

Excel Gantt grafiğinizin görünümünü değiştirmek için ipuçları:

Mavi çubukları seçin ve sağ tıklayarak Veri Serisini Biçimlendir penceresini açın. Seri Seçenekleri altında, çubukların görünümünü değiştirmek için çeşitli ayarlar bulacaksınız: renk, 3B, ön ayar, parlama seçenekleri, şeffaflık, boyut vb.

Gantt grafiğinize hızlı bir görünüm kazandırmak için tercih ettiğiniz ayarları seçin

Biçimlendirme işleminden sonra, son Gantt grafiğimiz şöyle görünüyor:

3D seçeneklerini kullanırsanız, grafiğiniz şöyle görünecektir👇

Buradaki amaç, denemeler yaparak size en uygun olanı bulmaktır. Bu nedenle, grafiğinizde değişiklikler yapın ve beğenmezseniz sıfırlayın.

Grafik hazır olduğunda, ihtiyaçlarınıza göre görev açıklamalarını ve tarihleri değiştirebilirsiniz. Excel Gantt grafiğiniz buna göre yeniden boyutlandırılacaktır. Ancak, değişiklik yapana kadar standart özellikler aynı kalacaktır.

Son olarak, grafiği görüntü olarak veya ileride kullanmak üzere Excel Gantt Grafiği şablonu olarak kaydedebilirsiniz.

Daha fazla bilgi: Google E-Tablolar'da Gantt grafikleri nasıl oluşturulur?

Excel Gantt Grafiği Şablonları

Şablonlardan bahsetmişken, Microsoft Excel'in Gantt grafiklerinde çok fazla seçenek yoktur. Ancak, 2013-2021 sürümleriyle birlikte gelen birkaç proje zaman çizelgesi şablonu vardır.

1. Gantt Proje Planlayıcı Şablonu

via Microsoft

Proje Planlayıcı Şablonu, proje faaliyetlerinizi izlemek için basit bir Excel Gantt grafiği şablonudur. Görevlerin başlangıç ve bitiş tarihlerini ve tamamlanma yüzdelerini izlemenize yardımcı olur.

Bu şablonu kullanmak için öğrenme süreci gerekmez. Verileri girip kullanmaya başlayabilirsiniz.

2. Çevik İzleme Gantt Şablonu

via Microsoft

Bu Gantt grafiği proje şablonunu Excel'de Dosya > Diğer Şablonlar > Grafikler bölümünde bulabilirsiniz. Projelere görsel bir zaman çizelgesi oluşturmanıza ve her görev için görev atanan kişileri ve dönüm noktalarını izlemenize olanak tanır.

Ayrıca, yüzde sütununda projenin ilerlemesini izleyebilirsiniz.

via Microsoft

Bu Tarih İzleme Gantt Şeması Şablonu, diğer ikisinden biraz daha kapsamlıdır. Dönüm noktaları, görevler ve Gantt şeması olmak üzere üç sekme içerir.

Şablon ayrıca yeni başlayanlar için bir talimat sekmesi içerir. Bu şablonu kullanmak için yapmanız gereken tek şey, Gantt grafiğini otomatik olarak oluşturmak için başlangıç ve bitiş tarihleriyle birlikte proje görevlerini ve tarihlerle birlikte görev dönüm noktalarını girmektir.

Excel'de Gantt grafiği oluşturmanın sınırlamaları

Kaç tane Excel Gantt grafiği şablonu denerseniz deneyin, sonuçlar diğer proje yönetimi araçları kadar tatmin edici olmayacaktır. Neden mi? Çünkü Excel, Gantt grafikleriyle çalışmanızı etkileyen bazı sınırlamalara sahiptir.

Excel'de Gantt grafiği oluşturmanın bazı sınırlamaları şunlardır: Sınırlı otomasyon : Excel, Gantt grafiğinde otomatikleştirebileceğiniz adımları sınırlar. Proje tabloları statiktir ve verileri manuel olarak girerek sıfırdan oluşturulması gerekir. Bu da Excel'in zaman alıcı olmasını sağlar

Verimsiz veri görselleştirme : Excel ile proje ekibiniz birbiriyle bağlantılı faaliyetleri bir bakışta göremez. Bağımlılıkları manuel olarak haritalamaları gerekir. Ayrıca, belirli bir görevin bitiş tarihi ertelenirse, takım üyeleri tüm bağımlı görevleri manuel olarak güncellemelidir. Bu, hata riskini artırır ve aracı : Excel ile proje ekibiniz birbiriyle bağlantılı faaliyetleri bir bakışta göremez. Bağımlılıkları manuel olarak haritalamaları gerekir. Ayrıca, belirli bir görevin bitiş tarihi ertelenirse, takım üyeleri tüm bağımlı görevleri manuel olarak güncellemelidir. Bu, hata riskini artırır ve aracı proje zaman yönetimi için verimsiz hale getirir

Ölçeklenebilirlik yok : Excel'de büyük projeleri yönetmek zor olabilir. Bunun nedeni, veri ve kaynaklar arttıkça aracın yavaşlamasıdır. Ayrıca, aynı anda çok fazla işlem gerçekleşirse çökebilir

Gerçek zamanlı işbirliği eksikliği : Excel ile takım üyeleri aynı anda aynı dosya üzerinde çalışamaz. Gantt grafiğinde her değişiklik yaptığınızda, dosyayı e-posta veya diğer iletişim platformları üzerinden takımınızla paylaşmanız gerekir. Bu, tüm süreci karmaşık hale getirir ve yanlış anlaşılmalara ve görev gecikmelerine sonuçlanır

Temel özellikler: Excel, proje yönetimini basitleştirmek için gelişmiş özellikler sunmaz. Diğer araçlarla entegre olmaz, yaklaşan son tarihler için bildirimler sunmaz ve sınırlı özelleştirme seçenekleri sunar. Ayrıca, Excel özelliklerinden en iyi şekilde yararlanmak için öğrenme süreci gerekir

ClickUp ile Gantt Grafikleri Oluşturun

Gördüğümüz gibi, Excel Gantt grafikleriyle çalışmak için en iyi araç değildir. Bu nedenle ClickUp gibi verimli bir proje yönetimi aracına ihtiyacınız var.

ClickUp, ücretsiz Gantt grafiği yazılımı olarak da kullanılabilen hepsi bir arada bir proje yönetimi aracıdır. Zaman çizelgelerini ve kaynakları yönetmeyi çok kolaylaştırır.

ClickUp Gantt Grafik Görünümünü deneyin ClickUp Gantt Grafik Görünümü ile proje iş akışlarını görselleştirin

ClickUp'ın Gantt Grafik Görünümü, proje iş akışlarını ve zaman çizelgelerini görselleştirmenizi sağlar. Görevleri, alt görevleri, klasörleri, listeleri ve alanları görüntüleyebilirsiniz. Excel grafiklerinden farklı olarak, ClickUp bağımlılıkları otomatik olarak yönetmenize de olanak tanır. Bağımlı görevleri birbirine bağlayarak ve görev zincirlerini yeniden planlayarak engelleri ortadan kaldırabilirsiniz.

ClickUp Gantt Grafikleri kullanarak kritik yolları ve boş zamanları belirleyin

👉 ClickUp Gantt grafikleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için, bu kısa videoda ClickUp Gantt Görünümü'nün ayrıntılı açıklamasını inceleyin!

ClickUp'ın kolayca oluşturulabilen sürükle ve bırak Gantt grafikleri, ilerlemeyi gerçek zamanlı olarak izler. Zaman çizelgelerini takip edebilir ve otomatik uyarılar ile kritik yolları ve boş zamanları belirleyerek teslimatların zamanında yapılmasını sağlayabilirsiniz.

Bize inanmıyorsunuz mu? ClickUp'ın Gantt Grafikleri için Excel'den nasıl daha iyi çalıştığını kendiniz görün:

Kaynak

Hepsi bu kadar değil; ClickUp, Gantt grafiği şablonları ile işinizi kolaylaştırır. Bu zengin özelliklere sahip şablonlar, inşaat ve ürün yönetiminden pazarlama, etkinlik planlama, çalışanların işe alımına ve daha fazlasına kadar farklı projelere uyacak şekilde özelleştirilebilir.

Proje zaman çizelgelerinizi planlamanıza yardımcı olacak ClickUp'tan üç ücretsiz Gantt grafiği şablonu.

ClickUp Basit Gantt Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Basit Gantt Şablonu ile görev bağımlılıklarını ve olası engelleri görselleştirin

ClickUp Basit Gantt Şablonu, projenin genel görünümünü sunar. Zaman çizelgelerini ve bağımlılıkları görselleştirmenize ve potansiyel engelleri iş akışınızı kesintiye uğratmadan önce belirlemenize olanak tanır.

Ayrıca, şablon haftalık, aylık ve hatta yıllık proje zaman çizelgelerinizi görüntülemenizi sağlar, bu da onu uzun vadeli projeler için ideal hale getirir.

ClickUp Gantt Zaman Çizelgesi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Gantt Zaman Çizelgesi Şablonu ile görevler oluşturun, düzenleyin ve ilerlemeyi izleyin

Proje planlama ve izleme hiç bu kadar kolay olmamıştı. ClickUp'ın Gantt Zaman Çizelgesi Şablonu ile zaman çizelgelerini görselleştirmekle kalmaz, takımlarla verimli bir şekilde işbirliği de yapabilirsiniz. Bu ücretsiz Gantt grafiği şablonu size şu konularda yardımcı olur:

Otomatik olarak güncellenen zaman çizelgesi çubuklarıyla proje görevleri oluşturun

Görevleri düzenleyin ve zaman çizelgelerini ayarlayın

Renk kodlu durumlarla proje programını bir bakışta izleyin

Kaynakları belirleyin ve planlayın

Gerçek ve planlanan proje ilerlemesini izleyin

Gecikmelerin riskini azaltın

💡Profesyonel İpucu: Bu şablonu kullanarak proje görevleri oluşturmadan önce, ClickUp Belgeleri'ni kullanarak görevleri ve anahtar paydaşları listeleyin ve proje ayrıntılarını kaydedin.

ClickUp Belgeleri ile takımınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın ve proje ayrıntılarını yakalayın

BT Yol Haritası Gantt Şablonu

ClickUp BT Yol Haritası Gantt Şablonu ile BT projelerinizi kolaylaştırın

Proje yönetimi için Excel kullanan bir BT uzmanıysanız, bu şablon tam size göre. ClickUp BT Yol Haritası Gantt Grafiği Şablonu, yazılım geliştirme süreçlerini basitleştirmek için mükemmel bir araçtır.

Bu şablon, görevleri, zaman çizelgelerini ve kaynakları özetleyen bir yol haritası oluşturmanıza yardımcı olur. Takımınızın proje hedeflerine yönelik ilerlemesini izlemenizi sağlar. Ayrıca, performans değerlendirmesini kolaylaştırmak için KPI'lar içerir.

👉Bu şablonları farklı proje türleri için kullanma hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? Proje Yönetimi için 20 Gantt Grafiği Örneği makalesini okuyun.

ClickUp ile Projelerinizin Tam Resmini Alın

Microsoft Excel Gantt grafiklerini, sınırlı veri içeren tek kişilik veya küçük projeler için kullanabilirsiniz. Ancak daha büyük projelerin yönetimi söz konusu olduğunda, Excel Gantt grafikleri yeterli değildir. Gerçek zamanlı işbirliği, özelleştirme ve otomasyon gibi önemli özelliklerden yoksundurlar. Sonuç olarak, sorunsuz proje yönetimi ve teslimatı garanti edemezler.

Öte yandan, ClickUp'ın esnek proje yönetimi platformu, verileri yakalayarak, görevleri görselleştirerek, zaman çizelgelerini izleyerek, kaynakları yöneterek, kritik yolları belirleyerek ve daha fazlasını yaparak özelleştirilmiş Gantt grafikleri oluşturmanıza olanak tanır.

Ayrıca, ClickUp'ın şablonlarını ve belgeler, gösterge panelleri ve otomasyonlar gibi diğer özelliklerini kullanarak projeleri yönetebilir ve etkili bir Gantt grafiği oluşturabilirsiniz.

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