hızlı içgörüler için en iyi 10 araştırma makalesi özetleme aracı

Son teslim tarihlerini ve sayısız görevi yönetmek, araştırma çalışmalarını incelemek yorucu hale getirebilir. İşiniz için anahtar içgörüler elde etmek amacıyla karmaşık bir akademik makalenin her satırını okumak her zaman pratik değildir.

Bu yüzden AI destekli araştırma makalesi özetleyicilerine yöneldim. Bu araçlar, kısa ve eyleme geçirilebilir özetler sunarak saatlerce sürecek manuel çabadan sizi kurtarır.

Bu blogda, takımım ve benim test ettiğimiz en iyi araştırma makalesi özetleyicilerinden bazılarını inceleyeceğiz. Peki, sonunda o açık sekmeleri kapatmaya hazır mısınız? 🗃️

Bir araştırma makalesi özetleyicide nelere dikkat etmelisiniz?

Bir araştırma makalesi yazarı veya özetleyici seçerken, sürecinizi sorunsuz ve verimli hale getirecek özelliklere odaklanmak önemlidir. En iyi özetleyiciler performans, kullanıcı deneyimi ve esneklik arasında bir denge sunar. Öncelik vermeniz gereken anahtar özellikler şunlardır:

Doğruluk: Önemli ayrıntıları bozmadan anahtar fikirleri çıkarabilmelidir

Hız: Araç, araştırma makalelerini hızlı bir şekilde özetlemeli ve size değerli zaman kazandırmalıdır

Kullanım kolaylığı: Basit ve kullanıcı dostu arayüzü, araçta sorunsuz gezinmenizi sağlar

Entegrasyon: Diğer platformlarla iyi çalışmalı ve uygulamalar arasında sorunsuz geçiş yapabilmenizi sağlamalıdır

Özelleştirme: Özet uzunluğu veya odak noktası gibi ayarları ihtiyaçlarınıza göre değiştirebilirsiniz

Detayların korunması: Özetleyici, önemli bilgileri kaybetmeden içeriği basitleştirmelidir

🧠 Eğlenceli Bilgi: Bilinen ilk akademik dergi olan Philosophical Transactions, 1665 yılında Londra Kraliyet Derneği tarafından yayınlandı. Günümüze geldiğimizde, dünya çapında 30.000'den fazla hakemli dergi bulunmaktadır!

En İyi 10 Araştırma Makalesi Özetleyicisi

İşte, akademik makalelerden ayrıntılara takılmadan anahtar noktaları hızlıca çıkarmama yardımcı olan en iyi 10 aracın listesi. 👇

1. ClickUp (AI dokümantasyon yönetimi ve özetleme için en iyisi)

ClickUp'ı kullanarak birden fazla araştırma makalesi için sınırsız özet oluşturun

ClickUp, araştırma yönetimi, planlama ve proje organizasyonunu gerçekleştiren hepsi bir arada iş yönetimi ve belge işbirliği aracıdır.

ClickUp Brain ile araştırma makaleleri yazın ve özetleyin

Tüm ClickUp fonksiyonları, aracın tescilli AI asistanı ClickUp Brain ile sıkı bir şekilde entegre edilmiştir. Uzun araştırma makalelerini hızlı bir şekilde özetleyerek anahtar noktaları ve önemli detayları çıkarır.

ClickUp Brain'in güçlü özellikleri arasında görevleriniz, belgeleriniz ve kişilerle ilgili soruları yanıtlama, tüm çalışma alanınızı yönetme ve hatta içerik oluşturma gibi özellikler bulunur. İş akışınızı kolaylaştırmak ve verimliliği artırmak için tasarlanmıştır.

Brain ile ClickUp Belgelerinde uzun belgeleri hızlıca özetleyin

Araştırma makalelerini özetlemek için bunları doğrudan ClickUp Belgeleri'ne ekleyebilirsiniz. Belgeler, belgeleri gerçek zamanlı olarak oluşturmanıza, düzenlemenize ve üzerinde işbirliği yapmanıza olanak tanır. Makaleniz Belgeler'e eklendikten sonra, Brain'in devralarak doğru bir özet oluşturmasına izin verin.

Özetin tonunu, okunabilirliğini ve derinliğini farklı kitlelere göre uyarlayabilirsiniz. İster basit bir genel bakışa ister daha ayrıntılı bir analize ihtiyacınız olsun, Docs ve Brain süreci verimli ve esnek hale getirir.

Ayrıca, ClickUp AI Özet ve Güncelleme Oluşturma, sadece birkaç tıklama ile görevlerinizden ve belgelerinizden özetler ve güncellemeler oluşturmanıza olanak tanır.

ClickUp Brain'i kullanarak konuları ve daha fazlasını özetleyerek zaman ve çaba tasarrufu sağlayın

ClickUp ayrıca, araştırma ve özetleme ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilebilen geniş bir şablon aralığı da sunar. Araştırma planlamasından süreç belgelendirmeye kadar her türlü kullanım durumu için şablonlar mevcuttur.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Her şeyi özetleyin: Araştırma notlarının, kitap bölümlerinin veya sohbet mesajlarının özetlerini doğrudan ClickUp'ta hızlıca oluşturun

Özet ekleyin: Bir belge veya sayfaya hızlı bir genel bakış sağlamak için otomatik olarak oluşturulan bir özet bloğu ekleyin

Eylem öğelerini çıkarın: AI ile belgelerinizden, sohbetlerinizden ve araştırma notlarınızdan eylem öğelerini veya sonraki adımları belirleyin

Proje yönetimi: Entegre Belgeler, gerçek zamanlı gösterge panelleri ve Entegre Belgeler, gerçek zamanlı gösterge panelleri ve proje özetleri için şablonlarla bağlantılı iş akışlarını etkinleştirin

ClickUp sınırlamaları

PDF'ler veya harici dosyalar gibi ClickUp dışındaki belgeleri özetlemek için bunları yüklemek üzere ek bir adım gerekebilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana kullanıcı başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

📖 Ayrıca okuyun: Proje Raporu Yazmak için 3 Basit Adım

2. Scholarcy (Akademik araştırmaları ve ders kitaplarını özetlemek için en iyisi)

Scholarcy, ona verdiğiniz herhangi bir makale, yazı veya ders kitabını özetler. Son zamanlarda, YouTube videolarını özetleme desteği de eklendi.

Özetleme aracı ayrıca karmaşık metin bloklarını etkileşimli flash kartlara dönüştürür. Ayrıca, araştırma işlerinizi düzenlemek için notlar alabilir ve açıklamalar ekleyebilirsiniz.

Scholarcy'nin en iyi özellikleri

Özetlerinizi okuma stilinize uyacak şekilde "Geliştir" ile özelleştirin

Özetleri flash kartlar formunda kaydedin ve kütüphanenizde saklayın

Tarayıcı uzantılarını kullanarak sayfadan ayrılmadan doğrudan çevrimiçi makalelerden özetler oluşturun

Diğer araçlarla entegrasyonu kolaylaştırmak için özetleri farklı biçimlerde dışa aktarın

Scholarcy sınırlamaları

İşlem süresi nispeten daha yavaştır

Scholarcy Kütüphanesi'ne erişim gibi bazı kullanışlı özellikler ücretli abonelik gerektirir

Scholarcy fiyatlandırması

Ücretsiz plan

Scholarcy Plus: 4,99 $/ay

Scholarcy puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

3. Quillbot Summarizer (Hızlı ve sorunsuz özetleme için en iyisi)

Quillbot'un ücretsiz AI özetleyicisi, herhangi bir makale, kağıt veya belgenin anahtar noktalarını özetler ve listeler. Çıktıyı seçmenize olanak tanır: madde işaretleri veya geleneksel paragraflar.

Daha iyi araştırma planlaması için bir başka kullanışlı özellik ise, kaydırıcı ile oluşturulan özetin uzunluğunu seçme olanağıdır.

Quillbot Summarizer'ın en iyi özellikleri

Özetleri paragraf veya madde işaretleri olarak oluşturun

Çıktıyı orijinal metinle yan yana karşılaştırın

Yerleşik parafrazlama araçları ve gramer denetimleriyle metin kalitesini artırın

Kaydırıcıyı kullanarak özetin uzunluğunu ayarlayın

Quillbot Özetleyici sınırlamaları

Ücretsiz sürüm, bir seferde yalnızca 600 kelimeyi özetlemekle sınırlıdır

Daha uzun makaleleri ve kitap bölümlerini özetlemek için uygun değildir

Quilbot Summarizer fiyatlandırması

Ücretsiz plan

Quillbot Premium: 4,17 $/ay (yıllık faturalandırılır)

Quillbot Özetleyici puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (30'dan fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (120+ yorum)

🧠 İlginç Bilgi: Akran değerlendirmesi, 20. yüzyılda araştırmaları doğrulamak için standart bir uygulama haline gelse de, bu terim ilk olarak 1700'lü yıllarda kullanılmıştır.

4. Otio (Hepsi bir arada özetleyici ve düzenleyici arayan araştırmacılar için en iyisi)

Otio, belgelerinizi özetleyen ve sohbet eden yapay zeka destekli bir araştırma asistanıdır. Yapay zeka metin düzenleyicide belgeler yazıp düzenlemenizi sağlar. Bu araç, PDF'ler ve YouTube videoları dahil olmak üzere birden fazla kaynaktan otomatik olarak özetler oluşturabilir.

Otio'nun en iyi özellikleri

Belgelerden, blog bağlantılarından ve YouTube videolarından ayrıntılı ve yapılandırılmış özetler alın

Otio'nun otomasyon oluşturucusu ile karmaşık ve tekrarlayan araştırma ş akışlarını otomatikleştirin

En kaliteli sonuçlar için yerleşik metin düzenleyiciyi kullanarak taslakları düzenlemeyi ve yeniden ifade etmeyi kolaylaştırın

GPT 4o, Claude 3. 5 ve Mistral gibi gelişmiş modellerle araştırma makalelerinizle doğrudan etkileşim kurun ve daha derin içgörüler elde edin

Otio sınırlamaları

Oluşturulan özetlerin stiline sınırlı kontrol

Otio fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Otio puanları ve yorumları

G2: Yeterli puan yok

Capterra: Yeterli puan yok

⚡ Şablon Arşivi: Araştırma hedeflerinizi formüle etmekten metodoloji, zaman çizelgeleri ve anahtar dönüm noktalarını belirlemeye kadar, proje genel bakış şablonları makalenizin her yönünün iyi yapılandırılmış ve yönetilebilir olmasını sağlar.

5. Paper Digest (STEM ve beşeri bilimler araştırmacıları için en iyisi)

Paper Digest, akademik araştırmacılar arasında iyi bilinen bir araçtır.

Güvenilir literatür incelemelerini özetler ve sağladığınız literatür ve PDF dosyalarına dayalı soru-cevap oturumlarını destekler, böylece derinlemesine araştırmalar için değerli bir kaynak haline gelir.

En iyi yanı ne mi? Paper Digest, AI destekli sistemlerin en büyük tuzağı olan halüsinasyonları önlerken tüm bunları yapar. Oluşturulan tüm içeriğin doğrulanabilir kanıtlara dayandığından emin olur.

Paper Digest'in en iyi özellikleri

Gerçek bilgilere dayalı kapsamlı literatür incelemeleri yazın

Yüzlerce kaynaktan gerçek zamanlı güncellemelerle endüstri ölçeğinde bir teknoloji bilgi grafiğine erişin

Herhangi bir bilgi alanında mevcut araştırmalardaki anahtar eğilimleri ve boşlukları belirleyin

Paper Digest sınırlamaları

Makale seçiminde doğal bir önyargı olabilir

Sınırlı dışa aktarma seçenekleri vardır

Paper Digest fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium planlar: Ayda 6,66 $'dan başlayan fiyatlarla

Paper Digest derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

📖 Ayrıca okuyun: İhtiyacınız olan 10 araştırma yönetimi yazılımı

6. Resoomer (Tarayıcınızda web sayfalarını özetlemek için en iyisi)

Resoomer, yapay zeka destekli bir özetleme aracıdır. İçerikteki anahtar fikir ve argümanlara odaklanarak büyük metinleri kısa özetlere dönüştürür.

Bu araç, görüntülerden metin özetlemenizi de sağlar. Bir başka öne çıkan özellik ise, belge hakkında sorular sorarak daha derin bir anlayış elde etmenizi sağlayan okuma asistanıdır.

Resoomer'ın en iyi özellikleri

Gelişmiş algoritmalar kullanarak farklı metin türlerinde anahtar fikirleri ve gerçekleri belirleyin

İngilizce, Fransızca, Portekizce ve İspanyolca dahil 66'dan fazla dilde destek

PDF, DOCX, görüntüler ve videolar gibi birden çok biçimi işleyerek çeşitli içerikleri özetleyin

Orijinal metinden önemli cümleleri vurgulayın ve daha iyi anlaşılması için özetinize ekleyin

Resoomer sınırlamaları

Çok uzun belgelerle zorlanabilir ve bu da özetlerin doğruluğunun azalmasına neden olabilir

Özetler için sınırlı özelleştirme seçenekleri

Resoomer fiyatlandırması

Ücretsiz plan

Pro plan: 12,99 $'dan başlayan fiyatlarla

Resoomer puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

🧠 Eğlenceli Bilgi: Bazı araştırma projeleri, bazen binlerce ortak yazarın bulunduğu makalelerle sonuçlanan büyük uluslararası takımları içerebilir. Örneğin, 2021'de yayınlanan COVIDSurg Collaborative ve GlobalSurg Collaborative çalışması, 15.025 yazarla şaşırtıcı bir rekor kırarak Guinness Dünya Rekorları'nda listelenen en çok ortak yazarı olan hakemli akademik makale oldu.

7. SciNote Manuscript Writer (Mevcut SciNote kullanıcıları ve laboratuvar takımları için en iyisi)

SciNote Manuscript Writer, SciNote elektronik laboratuvar defteri (ELN) platformuna entegre edilmiş gelişmiş bir özelliktir. Araştırmacıların bilimsel makaleleri taslak haline getirmelerine yardımcı olmak için yapay zeka kullanır.

Saklanan verilere dayanarak, giriş, materyaller ve yöntemler, sonuçlar ve referanslar gibi anahtar bölümler de oluşturur.

SciNote Makale Yazarı'nın en iyi özellikleri

AI ile bilimsel makalelerin yapılandırılmış taslaklarını oluşturun

Mevcut araştırma verilerinden doğrudan yararlanarak ilk taslak metinleri oluşturun

SciNote ELN ile entegre ederek açık erişimli dergilerden kaydedilen verileri ve referansları kullanın

Taslakları düzenleyin ve genişletin, bulgularınıza dayalı tartışmaları ve sonuçları ekleyin

SciNote Makale Yazarı sınırlamaları

Yalnızca laboratuvarlarda çalışan araştırmacılar ve bilim adamları için faydalıdır

Bağımsız bir ürün değildir; ücretli bir SciNote planı gerektirir

SciNote Manuscript Writer fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

SciNote Manuscript Writer puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (50+ yorum)

⚡ Şablon Arşivi: İster tek başınıza bir çalışma yürütüyor ister bir takımla işbirliği yapıyor olun, bu proje takip şablonları araştırmanızın her aşamasının hesaba katıldığından emin olur.

8. Linguix AI Summarizer (Akademik ve profesyonel yazıları geliştirmek için en iyisi)

Linguix, temel olarak her türlü yazıyı net ve hatasız hale getirmek için tasarlanmış bir AI yazma aracıdır. Ancak, özellikleri temel yazma yardımının ötesine geçerek pazarlama, satış ve müşteri desteği ekiplerini de destekler.

Birden fazla dilde gramer ve yazım denetiminin yanı sıra, AI yazma asistanı, metin yeniden yazma, içerik puanlama oluşturucu ve daha fazlasını içeren, her türlü yazma ihtiyacına yönelik kapsamlı bir araç seti sunar.

Linguix AI Summarizer'ın en iyi özellikleri

Satış, pazarlama ve müşteri desteği gibi birçok iş kolu için bir AI asistanı edinin

Doğal dil işleme (NLP) yetenekleriyle uzun metinleri kısa ve tutarlı özetlere sıkıştırın

Tüm yaygın tarayıcılarla (Chrome, Safari, Firefox, Opera) ve Google Çalışma Alanı ile kolayca entegre edin

Linguix AI Özetleyici sınırlamaları

Tarayıcıya bağlıdır ve web tabanlı olmayan uygulamalarda sınırlı işlevselliğe sahiptir

Özetleyici, bağımsız bir araç olarak erişilebilir değildir

Linguix AI Summarizer fiyatlandırması

Ücretsiz deneme

Premium plan: 5,99 $/ay (yıllık faturalandırılır)

Linguix AI Summarizer puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (90+ yorum)

9. SummarizeBot (Birden fazla kaynaktan özetler oluşturmak için en iyisi)

SummarizeBot, bu listede hem blok zinciri hem de yapay zeka ile çalışan tek araçtır. Metinleri, bağlantıları, sesleri ve görüntüleri özetlemek için tasarlanmıştır. Platform, benzersiz bir bilimsel özetleme algoritması kullanır ve hatasız, doğru özetler sunar.

Diğer araçlardan biraz farklı çalışır: içeriğinizi Facebook Messenger veya Slack aracılığıyla botla paylaşırsınız. Bot, bilgileri gerçek zamanlı olarak işler ve sonuçları saniyeler içinde sunar.

SummarizeBot'un en iyi özellikleri

Web bağlantıları, belgeler, resimler ve ses dosyaları dahil olmak üzere çeşitli içerik türlerini özetleyin

Ana konuları hızlı bir şekilde anlamak için önemli anahtar kelimeleri ve anahtar parçaları çıkarın

"En son" veya "haber + konu" yazarak 50.000'den fazla kaynaktan haber özetleri alın

Ek uygulama yüklemeye gerek olmadan Facebook Messenger ve Slack üzerinden erişin

Duygu analizi ve sahte haber algılama gibi gelişmiş özellikler için API'yi entegre edin

SummarizeBot sınırlamaları

Şu anda yalnızca Messenger ve Slack ile entegre olmaktadır

Video özetlemeyi desteklemez

SummarizeBot fiyatlandırması

Ücretsiz

İş API: Aylık 179 $'dan başlayan fiyatlarla

SummarizeBot puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

10. Genei (Anahtar kelime çıkarma özelliği ile akademik makale özetleme için en iyisi)

Genei, içerik üretimi ve akademik yazım için profesyonel bir AI belge özetleyici ve araştırma aracıdır. Araştırma makalesinde veya literatür incelemesinde sıkça geçen anahtar kelimelerin bir özetini ve listesini anında oluşturur.

Platform, araştırma makalelerini ve diğer belgeleri özelleştirilebilir projeler ve klasörlerde depolayarak düzenlemenize de yardımcı olur.

Genei'nin en iyi özellikleri

Belgelerin özetlerini otomatik olarak oluşturur, bunları bölümlere ve anahtar maddelere ayırır ve kolay başvuru için bağlantılar ekler

Çoklu belge özetleme dahil olmak üzere çeşitli özetleme algoritmaları arasından seçim yapın

Metindeki oluşumlara tek tıklamayla erişme veya notlara ekleme seçeneği ile belgelerden alaka düzeyi ve sıklığa göre anahtar kelimeleri çıkarın ve sıralayın

GPT-3 destekli yazma araçlarıyla notlarınızı daha gelişmiş bir üsluba dönüştürün veya iyileştirin

Genei sınırlamaları

Metin dosyalarını özetlemekle sınırlıdır

Ücretsiz plan mevcut değildir

Genei fiyatlandırması

Genei Basic : Aylık 10 $ (yıllık faturalandırılır)

Genei Pro: Aylık 32 $ (yıllık faturalandırılır)

Genei puanları ve yorumları

G2: Yeterli puan yok

Capterra: 4,8/5 (25+ yorum)

ClickUp ile Araştırma Makalelerinden Anahtar Bulguları Özetleyin

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ClickUp Brain, araştırma makalelerinin ötesinde, toplantı transkriptlerini, görev konularını ve uzun belgeleri kısa ve öz bir özet haline getirir. Belirli bir araştırma makalesinden anahtar bilgileri çıkarmak mı istiyorsunuz? Sorun değil. Bir makaleyi özetlemeniz mi gerekiyor? Tamamlandı.

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