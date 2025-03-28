2025'in En İyi 11 AI Araştırma Makalesi Yazma Aracı

Kapsamlı bir araştırma makalesi yazma düşüncesi çoğu insanı varoluşsal bir korkuyla doldurur.

Araştırma ve makale ve proje raporları yayınlamayı seven çalışkan bir akademisyen veya profesyonel olsanız bile, en katı editoryal standartları karşılayan mükemmel bir araştırma makalesi hazırlamak zor olabilir.

AI'ya girin. Bazen hoş karşılanmasa da, iyi AI araştırma makalesi yazarları yazma sürecinizi daha hızlı, daha sorunsuz ve daha rafine hale getirebilir.

Araştırma yönetimi ve makale yazma yükünü azaltmaya yardımcı olacak 11 yapay zeka destekli araç bulduk. Bu araçlar, görev ne kadar karmaşık veya zihin yorucu olursa olsun, size her adımda destek olur.

⏰ 60 saniyelik özet Araştırma veya yazma sürecinde yardıma ihtiyacınız olursa, bu araçlar size destek olur: ClickUp (AI dokümantasyon yönetimi ve işbirliği için en iyisi)

Quillbot (Hızlı parafrazlama ve metin geliştirme için en iyisi)

Jennin AI (Akademik yazılar için en iyisi)

Litmaps (Edebiyat incelemeleri için en iyisi)

SciSpace (Bilimsel PDF'ler için en iyisi)

PaperPal (Akademisyenler için hepsi bir arada AI yazma aracı)

Jasper AI (Genel içerik yazımı için en iyisi)

Perplexity (En iyi konuşma arama motoru)

Scite. ai (Akademik araştırmalar için en iyisi)

Scholarcy (Akademik araştırmaları ve ders kitaplarını özetlemek için en iyisi)

Mendeley (Referans yönetimi için en iyisi)

Araştırma Makalesi Nedir?

Araştırma makalesi, belirli bir konunun ayrıntılı analizini, değerlendirmesini veya yorumunu içeren bir akademik yazı formudur. Araştırma makalelerini diğerlerinden ayıran özellik, deneysel kanıtlara dayanmalarıdır.

Tipik akademik makalelerden farklı olarak, araştırma makaleleri argümanlarını desteklemek için istatistiksel veriler ve mevcut araştırmaları kullanır. Ayrıca, orijinal kaynaklara kredi vermek için katı alıntı kurallarına uyarlar.

Araştırma makaleleri, bilim gibi alanlarda çok önemlidir. Yeni bilgiler ve keşiflerin paylaşılmasının birincil yoludur. Önemleri nedeniyle, araştırma makaleleri genellikle resmi ve nesnel bir dil gerektirir. Bu üslup, kişisel önyargıları ortadan kaldırmaya yardımcı olur ve bulguların net bir şekilde sunulmasını sağlar.

Araştırmacılar, sonuçlarını belirtmeyi ve bunları sağlam kanıtlarla desteklemeyi amaçlar, böylece diğerlerinin bu araştırmayı temel alarak daha kolay ilerlemelerini sağlar.

👀 Biliyor muydunuz? Araştırma makalesi yazmak, araştırma önerisi yazmakla aynı şey değildir. Araştırma önerisi, tam bir araştırma makalesi için gerekli verileri toplamak üzere finansman ve kaynakları güvence altına almak içindir.

Bir AI Araştırma Makalesi Yazarında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Bir AI makale yazarı genellikle büyük dil modelleri (LLM) tarafından desteklenir. Bu modeller, makine öğrenimi kullanarak eğitilmek üzere devasa veri kümelerinden yararlanır.

Yeterli eğitim aldıktan sonra, bu modeller "konuşmalar" yapabilir. Komutlar girerek AI'nın yanıtlar veya içerik oluşturmasını sağlayabilirsiniz.

AI yazma araçlarını üretken yapan şey budur. Girdiğinizi alır ve karşılığında yeni, alakalı metinler üretir.

Peki, bir AI araştırma makalesi yazarında nelere dikkat etmelisiniz? İşte dikkate almanız gereken bazı önemli özellikler:

Alıntılar için destek : Alıntıları ve referansları gerekli biçimde biçimlendirmeye yardımcı olacak AI araçları arayın; bu size çok zaman kazandıracaktır

Çıktı üzerinde kontrol : Oluşturulan metnin stilini, tonunu ve yönünü kontrol etmenizi sağlayan bir araç bulun, böylece işiniz gerçekten size ait olsun

Kullanıcı dostu arayüz : Sezgisel ve gezinmesi kolay web tabanlı bir uygulama ile zaman kazanın. Süreci karmaşıklaştırmak yerine, : Sezgisel ve gezinmesi kolay web tabanlı bir uygulama ile zaman kazanın. Süreci karmaşıklaştırmak yerine, belgeleme için AI'yı kullanmanıza yardımcı olur

İntihal algılama : Yerleşik bir intihal denetleyicisi içeren bir AI yazar seçin, böylece işinizin özgünlüğünü ve kalitesini garanti edebilir ve içiniz rahat olabilir

Uygun fiyat: Ekstra maliyetlere girmeden iyi değer sunan araçları arayın

İyi bir AI araştırma makalesi oluşturucusunu tanımlayan unsurları anlamak sadece başlangıçtır. Bir sonraki adım en önemlisidir: sizin için en iyisini değerlendirmek ve seçmek!

💡 Profesyonel İpucu: AI araçları özelliklerini sık sık günceller. Haber bültenlerine abone olun veya geliştiricileri takip edin, yazma sürecinizi iyileştirebilecek yeni özelliklerden haberdar olun.

Araştırma Makalesi Yazımı için En İyi 11 AI

Bir AI makale yazma aracı, uzun araştırma makalelerini özetlemek, karmaşık verileri düzenlemek veya bir sonraki makaleniz için fikir üretmek gibi "sıkıcı işler" için harcadığınız zamanı azaltmanıza yardımcı olabilir.

Yazma verimliliğinizi ve belge yönetiminizi iyileştirmek için bu 11 aracı kullanın.

1. ClickUp (AI dokümantasyon yönetimi ve işbirliği için en iyisi)

ClickUp Belgeleriyle Başlayın ClickUp'ın belge yönetimi özelliklerini kullanarak birden fazla araştırma makalesini düzenleyin, referanslayın ve yönetin

ClickUp, araştırma yönetimi, planlama ve proje organizasyonunu basitleştiren hepsi bir arada bir iş yönetim aracıdır. Belgeleriniz ve diğer araştırma ile ilgili görevler üzerinde işbirliği yaparken düzenli kalmanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

ClickUp Brain'i kullanarak araştırma makaleleri oluşturun ve özetleyin

ClickUp'taki her şey, platformun özelliklerini destekleyen AI asistanı ClickUp Brain ile entegre edilmiştir.

ClickUp Brain son derece yetenekli bir yazılımdır. En iyi özelliklerinden bazıları şunlardır:

Uzun araştırma makalelerini kısa özetlere indirgeyin ve anahtar noktaları ve önemli ayrıntıları vurgulayarak daha hızlı içgörü elde edin. Özetin tonunu, derinliğini ve okunabilirliğini hedef kitlenize göre ayarlayabilirsiniz

Literatür taraması sonrasında araştırma eksikliklerini belirlemek için beyin fırtınası yapmak üzere sparring partneri olarak görev yapar

Makalelerinizin ilk taslaklarını daha hızlı yazmanıza yardımcı olur — tek yapmanız gereken verileri girmek ve Brain'e istediğiniz stil ve üslubu belirtmek

Kelime seçimi, metin uzunluğu, üslup ve daha fazlası için önerileri paylaşarak yüksek kaliteli makaleler yazmanıza olanak tanır

ClickUp'ta AI kullanarak araştırma makaleleriniz için ilk taslakları oluşturun ve metinleri geliştirin

Hızlı bir genel bakışa veya daha derinlemesine bir analize ihtiyacınız olsun, Brain bu süreci sorunsuz hale getirir.

Brain'i kullanarak ClickUp Docs'ta uzun belgeleri zahmetsizce özetleyin

ClickUp Brain, tüm çalışma alanınızı yönetebilir, daha iyi görev yönetimi ve verimliliğinizi artırmak için akıllı içgörüler paylaşabilir.

ClickUp Docs ayrıca tüm araştırma sürecini basitleştirir. Bu özellik, belgeleri gerçek zamanlı olarak oluşturmanıza, düzenlemenize ve üzerinde işbirliği yapmanıza olanak tanır. Ayrıca, tüm literatürünüzü Docs'ta saklayabilir, kaynaklarınızı merkezileştirebilir, böylece bilgi aramaya daha az zaman harcayıp, bilgiyi işleme ve sentezlemeye daha fazla zaman ayırabilirsiniz.

ClickUp Brain ile konuları özetleyerek ve daha fazlasını yaparak zaman ve çaba tasarrufu sağlayın

ClickUp ayrıca araştırma ve özetleme ihtiyaçlarınıza uygun çeşitli özelleştirilebilir şablonlar sunar. Bunları araştırma planlamasından süreç belgelendirmeye kadar her şey için kullanabilirsiniz.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Araştırma notlarının, kitap bölümlerinin veya sohbet mesajlarının özetlerini doğrudan ClickUp'ta hızlıca oluşturun

Belgelere veya sayfalara hızlı bir genel bakış için otomatik olarak oluşturulan bir özet bloğu ekleyin

AI kullanarak belgelerinizden, sohbetlerinizden ve araştırma notlarınızdan sonraki adımları belirleyin

Entegre belgeler, gerçek zamanlı gösterge panelleri ve not alma şablonlarıyla iş akışlarını birbirine bağlayın

ClickUp sınırlamaları

PDF'leri veya harici dosyaları yüklemek, üçüncü taraf araçları entegre etmek için ek bir adım gerektirebilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.400+ yorum)

📮 ClickUp Insight: Ankete katılanların %37'si içerik oluşturma, düzenleme ve e-posta yazma dahil olmak üzere AI kullanıyor. Ancak bu süreç genellikle içerik oluşturma aracı ve çalışma alanınız gibi farklı araçlar arasında geçiş yapmayı gerektirir. ClickUp ile e-postalar, yorumlar, sohbetler, belgeler ve daha fazlası dahil olmak üzere çalışma alanı genelinde AI destekli yazma yardımı alırken, tüm çalışma alanınızın bağlamını koruyabilirsiniz.

2. Quillbot (Hızlı parafrazlama ve metin geliştirme için en iyisi)

quillBot aracılığıyla

QuillBot, araştırma makalesi yazımını basitleştiren, yapay zeka destekli bir parafrazlama ve metin geliştirme aracıdır. Araç, farklı yazma stillerine uyacak çeşitli modlar sunar, böylece her araştırma yazarı kendisine en uygun olanı bulabilir.

QuillBot'un kalbinde, metinleri yeniden yazmak için yedi benzersiz mod sunan Paraphraser özelliği bulunur: Standart, Akıcı, Resmi, Basit, Yaratıcı, Genişlet ve Kısalt.

Standart ve Akıcılık modlarına ücretsiz olarak erişebilirsiniz. Ancak, Yaratıcı mod için hesap kaydı gerekir ve diğer modlar üyelik ile kullanılabilir.

Paraphraser eşanlamlı kelimelerle yeniden yazma imkanı sunarken, Fluency gramer düzeltme ve tutarlılığı geliştirmeye odaklanır. Ancak çoğu kişi için Standart modu fazlasıyla yeterlidir.

Yeniden yazdıktan sonra, herhangi bir kelimeye tıklayarak alternatif eş anlamlıları görebilirsiniz. Ayrıca, Eş Anlamlılar özelliği, cümle uzunluğu ve doğruluğu üzerinde kontrol sağlar.

Cümle yapısını ihtiyaçlarınıza göre ayarlayabilir, böylece işinizi daha da kolaylaştırabilirsiniz.

Quillbot'un en iyi özellikleri

Paragraf veya madde işareti formunda özetler oluşturun

Orijinal metin ve özetin yan yana karşılaştırmasını görün

Yerleşik parafrazlama araçları ve gramer denetimleriyle metin kalitesini artırın

Özetinizin uzunluğunu değiştirmek için kaydırıcıyı kullanın

Quillbot sınırlamaları

Ara sıra ortaya çıkan sorunlar, sorun giderme için ekstra zaman harcanmasına neden olabilir

Ücretli planlarda bile aylık sayfa ve kelime sınırlaması vardır

Quillbot fiyatlandırması

Ücretsiz plan

Premium: 9,95 $/ay

Quillbot puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (30'dan fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (140+ yorum)

3. Jenni AI (Akademik yazılar için en iyisi)

jenni AI aracılığıyla

Doğal dil işleme gücünü akademik araçların titizliği ile birleştirdiğinizde ne elde edersiniz? Jenni AI.

Verimli yazmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış gelişmiş bir yazma asistanıdır. Başlangıçta bir B2B SEO aracı olarak oluşturulan bu araç, artık akademik yazım konusunda uzmanlaşmıştır ve kesin içerik üretimi sunmaktadır.

Jenni AI'nın kişisel araştırma motoru, güvenilir kaynaklardan oluşan bir veritabanı oluşturmanıza yardımcı olur. Araştırma makalelerini ve akademik makaleleri Jenni AI'ya aktarabilirsiniz. Jenni AI'nın ücretsiz AI makale yazarı, bu materyalleri içerik oluşturmak için kullanır.

Jenni AI'nın en iyi özellikleri

Satır satır oluşturma yaklaşımıyla her cümle üzerinde kontrol sahibi olun

Doğru yazım stilini seçin: ikna edici, resmi veya akademik

Yerleşik intihal denetleyicisini kullanarak olası sorunları tarayın ve alternatifler önerin

Düzenleyiciden ayrılmadan projeniz veya yazma teknikleriniz hakkında AskJenny'yi kullanın

Otomatik Tamamlama ile akışı sürdürmek ve yazar bloğunu önlemek için gerçek zamanlı yazma önerileri alın

Jenni AI sınırlamaları

Bazı kullanıcılar sürekli önerilerin dikkat dağıtıcı olduğunu düşünebilir

AskJenni, ayrıntılı akademik sorulara bazen genel cevaplar verebilir ve çok özel konularda zorlanabilir

Jenni AI fiyatlandırması

Ücretsiz

Sınırsız : 30 $/ay

Takım ve Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Jenni AI puanları ve yorumları

G2: Yeterli puan yok

Capterra: Yeterli puan yok

🧠 İlginç Bilgi: Birçok önde gelen dergi, makaleleri hakem değerlendirmesine göndermeden önce AI kullanarak intihal ve dil kalitesi açısından incelemeye almaya başladı.

4. Litmaps (Edebiyat incelemeleri için en iyisi)

litmaps aracılığıyla

Litmaps, araştırmacıları araştırmalarını düzenleme ve görselleştirme konusunda desteklemek için tasarlanmış güçlü bir araçtır ve bu özelliği ile AI araştırma makalesi yazımı için değerli bir varlıktır.

Sıfırdan başlıyor veya kapsamlı bir araştırma kütüphanesini kullanıyor olun, Litmaps ile sadece birkaç tıklamayla konunuzla ilgili anahtar çalışmaları ve etkili işleri keşfedebilirsiniz.

Araştırma alanında bir adım önde olarak, makale aramaya daha az zaman harcayıp mevcut araştırmanıza daha fazla odaklanabilirsiniz.

Litmaps, konunuzla ilgili yeni makaleler yayınlandığında otomatik e-posta bildirimleriyle güncel kalmanıza da yardımcı olur. Böylece alanınızdaki önemli gelişmeleri asla kaçırmazsınız.

Litmaps'in en iyi özellikleri

270 milyondan fazla araştırma makalesinden oluşan geniş kataloğu arayın

Alıntılara ve referanslara göre en alakalı makaleleri belirleyin

Zihin haritalama ve referans yönetimi araçlarıyla araştırma konularını düzenleyin ve görselleştirin

Araştırma ilerlemenizi takip edin ve tüm kaynaklarınızı tek bir yerde saklayın

Litmaps sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, platformun sınırlı görselleştirme seçenekleri sunduğunu söylüyor

Litmaps fiyatlandırma

Ücretsiz

Pro Eğitim: 12,50 $/ay

Profesyonel reklam: 50 $/ay

Takım: Özel fiyatlandırma

Litmaps puanları ve yorumları

G2: Yeterli puan yok

Capterra: Yeterli puan yok

5. SciSpace (Bilimsel PDF'ler için en iyisi)

sciSpace aracılığıyla

Literatür taraması, araştırma yazımının kaçınılmaz bir bileşenidir ve genellikle en çok zaman alan kısımdır. Literatür taraması için sayısız belge ve kaynağı taramak son derece sıkıcı olabilir.

Neyse ki, SciSpace'in Literatür İnceleme aracı literatür incelemelerini daha basit hale getiriyor. Sistematik incelemeleri hızlı bir şekilde gerçekleştirmenize yardımcı olmak için tasarlanan bu yapay zeka destekli araç, birden fazla araştırma makalesini karşılaştırmayı ve analiz etmeyi basitleştirir.

Her araştırma makalesinden giriş, özet, yöntemler ve sonuçlar gibi önemli bölümlerin özetlerini hızlı bir şekilde çıkarabilirsiniz.

SciSpace'in en iyi özellikleri

Bilimsel makalelerden anahtar kavramları, temaları ve kalıpları dakikalar içinde çıkarın

Anahtar kelimeler veya konular kullanarak 282 milyondan fazla araştırma makalesinden oluşan kapsamlı depoyu arayın

Matris özelliğini kullanarak ilgili makaleleri filtreleyin ve içgörüler edinin

Daha iyi organizasyon için entegre alıntı yönetim araçlarından yararlanın

SciSpace sınırlamaları

Kapsamlı özellik aralığı nedeniyle bazı kullanıcılar için öğrenme süreci gerektirir

Ücretli abonelik olmadan gelişmiş özelliklere sınırlı erişim

SciSpace fiyatlandırması

Temel: Ücretsiz

Premium: 20 $/ay

Laboratuvarlar ve Üniversiteler: Kullanıcı başına aylık 18 $ (en az iki kullanıcı)

SciSpace puanları ve yorumları

G2: Yeterli puan yok

Capterra: Yeterli puan yok

6. PaperPal (Akademisyenler için en iyi hepsi bir arada AI yazma aracı)

paperPal aracılığıyla

PaperPal, araştırma makaleleri için özel bir AI yazma aracıdır. Gelişmiş gramer denetimleri, alıntı stili desteği ve akademik yazma desteği sunar.

Bu araç, 250 milyondan fazla araştırma makalesine erişim sağlayarak, sorulara bilimsel olarak desteklenen cevaplar sunar ve 10.000'den fazla stilde alıntılar oluşturur.

Beyin fırtınası yapmaya, ana hatlar, özetler ve özetler oluşturmaya veya dergilere e-postalar yazmaya ihtiyacınız olsun, PaperPal akademik yazımın tüm yönlerinde size yardımcı olabilecek bir AI aracıdır.

Yazınızı düzeltirken araştırmanızın bütünlüğünü korumak için 25'ten fazla yabancı dilden İngilizceye çeviri bile alabilirsiniz.

PaperPal'ın kapsamlı gönderi hazırlık raporu, metninizi 30'dan fazla dil ve teknik sorun açısından kontrol eder. Ayrıca, metnin netliğini artırmak için yayınlanmış literatüre dayalı eşanlamlı kelime önerileri de sunar.

PaperPal'ın en iyi özellikleri

İngilizce araştırma yazımını geliştirmek için ayrıntılı dil önerileri sağlayın

Makalenizin yapısal ve teknik tutarlılığını sağlayın

Yazarken gerçek zamanlı dil ve gramer yardımı sunun

Özel yazma önerileriyle 1.300'den fazla konu alanında destek

Mevcut ş Akışınızda kolay kullanım için MS Word ile sorunsuz entegrasyon

PaperPal sınırlamaları

Fonksiyonellik esas olarak İngilizce metinlerle sınırlıdır, bu da İngilizce olmayan metinler için kullanışlılığını azaltır

PaperPal fiyatlandırması

Ücretsiz

Prime: Kullanıcı başına aylık 19 $

PaperPal puanları ve yorumları

G2: Yeterli puan yok

Capterra: Yeterli puan yok

7. Jasper AI (Genel içerik yazımı için en iyisi)

jasper AI aracılığıyla

Jasper AI, öncelikle pazarlama amaçlı olsa da, çeşitli çevrimiçi kaynaklardan gelen verileri analiz etmek için doğal dil işleme (NLP) kullanan güçlü bir içerik oluşturma platformudur.

Anahtar kelimeler veya konular gibi girdileri alarak Jasper, içerik fikirleri üretebilir ve blog gönderileri, sosyal medya içerikleri, e-postalar ve daha fazlasını oluşturmanıza yardımcı olabilir.

Jasper'ın en iyi özelliklerinden biri ton kontrolüdür. Hedef kitlenize veya kişiliğinize uygun bir ton belirleyebilirsiniz. Bu, içeriğinizin doğru notayı vurmasını ve okuyucularda yankı uyandırmasını sağlar.

Jasper ayrıca, çeşitli şablonlar aracılığıyla erişebileceğiniz, yazınızı geliştirmek için yararlı optimizasyon önerileri de sunar.

Bir diğer önemli özellik ise Jasper'ın "Boss Mode" (Patron Modu) özelliğidir. Bu modda komutları basitçe verebilirsiniz, gerisini Jasper halleder.

Ancak, süreci hızlandırmanın kaliteyi etkileyebileceğini ve içeriğin daha genel hissedilebileceğini unutmayın.

Boss Mode'da, "(anahtar kelime) hakkında yaz" gibi önceden oluşturulmuş şablonlara veya "tariflere" de erişebilirsiniz. Bu tarifleri özel ihtiyaçlarınıza göre özelleştirebilir ve Jasper'ı birçok içerik türü için çok yönlü bir araç haline getirebilirsiniz.

Jasper AI'nın en iyi özellikleri

Makaleler, denemeler ve hatta kitaplar gibi uzun içerikleri sadece 15 dakikada yazın

Çok dilli içerik oluşturma için 25'ten fazla dili destekleyin

Fikirlerinizi doğrudan Jasper'a dikte ederek ellerinizi kullanmadan içerik oluşturun

Daha geniş erişilebilirlik için metni farklı okuma seviyelerine uyacak şekilde yeniden ifade edin

Grammarly, Copyscape ve Surfer gibi araçlarla entegre ederek sorunsuz içerik oluşturma

Jasper AI sınırlamaları

Son derece niş veya teknik konularda daha az etkili sonuçlar üretir

Bazen, isteminizle uyumlu olmayan alakasız içerik veya yanıtlar üretir

Jasper AI fiyatlandırması

Oluşturucu: Kullanıcı başına aylık 49 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 69 $

İş: Özel fiyatlandırma

Jasper AI puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (1.200+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (1.800+ yorum)

8. Perplexity (En iyi konuşma arama motoru)

perplexity aracılığıyla

Perplexity AI, sorularınızı yorumlamak için doğal dil işleme (NLP) teknolojisini kullanan gelişmiş bir AI makale yazarı ve konuşma arama motorudur. Ardından, web'i tarayarak ilgili bilgileri toplar ve açık, iyi yapılandırılmış cevaplar sunar.

Özet genellikle ihtiyacınız olan her şeyi sağlar, ancak daha ayrıntılı bilgi istiyorsanız orijinal kaynakları kontrol edebilirsiniz.

Örneğin, "Canlı sohbetin avantajları nelerdir?" diye sorarsanız, Perplexity şunları yapacaktır:

Yetkili web sitelerinde arama yaparak bilgi toplayın

Her kaynak için alıntı sağlayın

Konuyu netleştirmek için görseller ve videolar sunun

Bu araç, en doğru ve alakalı sonuçları toplamak ve sunmak için GPT-4 ve Claude-3 modellerini kullanır.

En iyi özelliklerinden biri şeffaflığa olan bağlılığıdır. Yanıtları oluşturmak için kullanılan tüm kaynakları belirtir, bu da araştırma veya bilinçli kararlar almak için çok değerlidir.

Perplexity'nin en iyi özellikleri

Yanıtta atıfta bulunulan tüm kaynaklar için alıntılar alın

Dergiler, sosyal medya ve haber siteleri dahil olmak üzere çok çeşitli materyalleri arayın

Perplexity Copilot ile açıklığa kavuşturma ve daha derinlemesine anlama için etkileşimli arama deneyimi yaşayın

Karmaşıklık sınırlamaları

Bazı konu alanlarında geniş bir indeksli veri aralığı bulunmamaktadır

Yanıtlar, veri kümelerinin boyutuna ve çeşitliliğine bağlıdır ve bu da kalitelerini etkileyebilir

Karmaşık fiyatlandırma

Ücretsiz

Pro: 20 $/ay

Enterprise Pro: Özel fiyatlandırma

Karmaşıklık derecelendirmeleri ve yorumlar

G2: 4,6/5 (30+ yorum)

Capterra: Yeterli puan yok

9. Scite. ai (Akademik alıntı araştırmaları için en iyisi)

Bir araştırma makalesi yazdıysanız, tüm referans kaynaklarınızın alıntılarını derlemenin ne kadar sıkıcı olabileceğini bilirsiniz. Scite.ai, bu sorunu çözmenize yardımcı olan akıllı bir çevrimiçi asistan.

Bu araç, 32 milyondan fazla araştırma makalesinden doğrudan cevaplar alarak kesin bilgiler sağlar. AI'nın cevaplarında kullanması için kendi belgelerinizi bile yükleyebilir, böylece referanslarınızı ve kaynaklarınızı araştırmanıza daha kolay entegre edebilirsiniz.

Scite AI, çeşitli araştırma platformlarını entegre eden kullanışlı bir tarayıcı uzantısı da içerir. Bu, çevrimiçi makaleleri okurken alıntı bağlamlarına kolayca erişmenizi sağlar.

Scite Zotero Eklentisi ile diğer araştırma makalelerinin referanslarınızı nasıl alıntı yaptığını, bahsettiğini veya çeliştiğini bile görebilirsiniz.

Scite. ai en iyi özellikler

Kapsamlı araştırmalar için 1,2 milyardan fazla alıntı ifadesine erişin

Basit bir dille sorular sorun ve 32 milyon makaleden yanıtlar alın

Kişisel referansları ve tercih ettiğiniz literatürü yanıtlara eklemek için belge yüklemeyi etkinleştirin

Scite Digest özelliğini kullanarak yayınlarınızla ilgili önemli metrikleri izleyin

Scite. ai sınırlamaları

Mevcut literatüre sınırlı AI yanıtları, potansiyel olarak yeni veya disiplinler arası araştırmaların eksikliği

Mevcut gelişmiş filtreleme seçenekleri, önceden deneyim veya eğitim olmadan kullanımı karmaşık olabilir

Scite. ai fiyatlandırma

Kişisel : Aylık 20 $

Organizasyon: Özel fiyatlandırma

Scite. ai puanları ve yorumları

G2: Yeterli puan yok

Capterra: Yeterli puan yok

10. Scholarcy (Akademik araştırmaları ve ders kitaplarını özetlemek için en iyisi)

scholarcy aracılığıyla

Scholarcy, doğal dil işleme (NLP) ve makine öğrenimi (ML) gibi ileri teknolojileri kullanarak uzun raporları ve araştırma makalelerini açık ve anlaşılır özetler halinde özetler.

Bu özetler ana fikirleri vurgular ve içeriği hızlı bir şekilde kavramanıza olanak tanır.

Scholarcy'nin gerçek gücü, karmaşık kavramları parçalara ayırma yeteneğinde yatmaktadır. Anahtar noktalar, yöntemler ve sonuçları içeren, okunması kolay araştırma makale özetleri oluşturur.

Bu, çok fazla materyali incelemek zorunda olan ancak en önemli konulara odaklanmak isteyen araştırmacılar için mükemmeldir.

Scholarcy'nin en iyi özellikleri

"Geliştir" özelliği ile özetlerinizi okuma stilinize göre özelleştirin

Özetleri etkileşimli flash kartlar olarak kaydedin ve kişisel kütüphanenizde saklayın

Tarayıcı uzantılarını kullanarak doğrudan çevrimiçi makalelerden özetler oluşturun

Diğer araçlarla kolayca entegre etmek için özetleri farklı biçimlerde dışa aktarın

Akademik metinlerden doğrudan referans ve kaynakça listeleri oluşturun

Scholarcy sınırlamaları

Daha karmaşık belgeler için işlem süresi daha uzun sürer

Scholarcy Library gibi premium özelliklere erişim için ücretli abonelik gerekir

Scholarcy fiyatlandırması

Ücretsiz

Scholarcy Plus: 4,99 $/ay

Scholarcy puanları ve yorumları

G2: Yeterli puan yok

Capterra: Yeterli puan yok

11. Mendeley (Referans yönetimi için en iyisi)

mendeley aracılığıyla

Mendeley, araştırmacıların akademik makaleleri aramasına, düzenlemesine, okumasına ve alıntı yapmasına yardımcı olan güçlü bir referans yönetim aracıdır. Kapsamlı dijital kütüphanesi, makaleleri aramayı ve gelecekte başvurmak üzere düzenlemeyi kolaylaştırır.

Belgelere açıklama ekleyebilir, alıntılar yazabilir ve hatta açıklamalı kaynakça oluşturabilirsiniz. Bu, araştırma projelerinin yönetimini çok daha basit hale getirir.

Platformun alıntı yöneticisi, alıntıların doğruluğunu ve tutarlılığını kontrol etmesi gereken eğitimciler veya araştırmacılar için özellikle kullanışlıdır.

Referans yöneticisi, çok çeşitli kaynaklardan alıntılar oluşturmanıza yardımcı olur. Mendeley, web sayfaları, PDF dosyaları veya araştırma makaleleri gibi ek dosyaları kolayca yönetmenizi ve dosyalarınızı düzenlemenizi sağlar.

Mendeley'in en iyi özellikleri

Çeşitli yayıncılardan 100 milyondan fazla makalenin bulunduğu kapsamlı bir veritabanına erişin

Birden fazla dergi stilinde referanslar, alıntılar ve kaynakçalar oluşturun

Windows, Mac, Linux ve tüm web tarayıcıları dahil olmak üzere platformlar arasında senkronizasyon

Tarayıcınızdan doğrudan makaleler ekleyerek veya masaüstünüzden içe aktararak kütüphanenizi yönetin

250.000'den fazla bilim, teknoloji ve sağlıkla ilgili pozisyona erişim ile iş fırsatları bulun

Mendeley sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, masaüstü uygulamasının çok sık oturumu kapattığını ve bu durumun bir projenin ortasında çok sinir bozucu olduğunu söylüyor

Mendeley fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı: 4,99 $/ay

Pro: 9,99 $/ay

Maksimum: 14,99 $/ay

Mendeley puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (240+ yorum)

Capterra: 4. 1/5 (60+ yorum)

💡 Profesyonel İpucu: AI araçlarını bir arada kullanarak araştırma ve yazma sürenizi kısaltın, analiz ve inovasyona daha fazla zaman ayırın.

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Araştırma makaleleri ve denemeler yazmanıza yardımcı olabilecek birçok etkileyici AI aracı bulunmaktadır. Bu platformların çoğu, orijinal içerik sunduğunu ve zaman kazandıracağını iddia etmektedir.

Ancak, temel araştırma yazımının ötesinde bir çözüm arıyorsanız, ClickUp en iyi seçimdir.

Alıntı yönetimi, gerçek zamanlı öneriler ve sorunsuz entegrasyonlar gibi gelişmiş özellikleriyle ClickUp, zamandan tasarruf etmenizi ve verimliliğinizi artırmanızı sağlar.

Belirli bir araştırma makalesinden anahtar noktaları çıkarmak veya uzun bir makaleyi özetlemek - ClickUp için hiçbir araştırma görevi çok zor değildir.

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