Verimliliği En Üst Düzeye Çıkarmak için En İyi Ücretsiz Alışkanlık Takipçisi Excel Şablonları

Alışkanlık bir kablodur; her gün onunla bir konu öreriz ve sonunda onu koparamayız.

Alışkanlık bir kablodur; her gün onunla bir konu öreriz ve sonunda onu koparamayız.

Araştırmalar, bir alışkanlık kazanmanın 66 gün sürdüğünü gösteriyor. Bu, iki aydan biraz fazla bir süre boyunca kararlı bir şekilde çalışmak anlamına geliyor.

Tutarlı bir şekilde iyi alışkanlıklar edinmek, özellikle birçok hedef ve taahhüt arasında dengede kalmaya çalışırken kolayca zorlu bir hale gelebilir. Neyse ki, alışkanlık izleyici şablonu, ilerlemeyi izlemek, motivasyonunuzu korumak ve kendinizi sorumlu tutmak için basit ve yapılandırılmış bir çerçeve sunar.

Egzersiz yapmayı günlük bir alışkanlık haline getirmek gibi kişisel bir hedefiniz veya yeni bir beceri edinmek gibi profesyonel bir hedefiniz olsun , bu şablonlar işlerinizi takip etmeniz için görsel ve esnek bir yol sunar.

Başlamak için havalı bir alışkanlık takipçisi uygulamasına bile ihtiyacınız yok! Doğru şablonu kullanarak Microsoft Excel veya Google E-Tablolar ile arzu ettiğiniz bir alışkanlığı sabitleyebilirsiniz.

Size yardımcı olmak için, başarı oranınızı artıracak Excel'deki en iyi ücretsiz alışkanlık takipçisi hesap tablosu şablonlarından bazılarını burada bulabilirsiniz. Ayrıca ClickUp'tan en iyi alternatif şablonları da bir araya getirdik. Hadi başlayalım!

Alışkanlık Takip Şablonları Nedir?

Alışkanlık izleyici şablonları, bireylerin yeni alışkanlıklar geliştirmelerine olanak tanıyan önceden tasarlanmış araçlardır. Çoğu alışkanlık izleyici şablonu, hedefler belirlemenize, alışkanlıkları kaydetmenize ve ilerlemenizi görsel olarak izlemenize olanak tanıyan elektronik tablo biçiminde düzenlenmiştir.

Bunu kolaylaştırmak için şablonlar, günlük rutinlerinizi ve davranışlarınızı zaman içinde kaydetmenize olanak tanır. Eylemlerinizi ve performansınızı gözden geçirmek, disiplin geliştirmenize ve sorumluluk bilincini korumanıza olanak tanır.

Tek bir alışkanlığın tamamlandığını işaretlemek için basit onay kutuları içeren şablonları, farklı alışkanlıklar için ayrıntılı renk kodlamasını veya hatta günün aktivitelerini veya alışkanlıklarını günlüğüne kaydetmeyi tercih edebilirsiniz.

Böyle bir kayıt tutmaya başladığınızda, kalıpları gözlemlemek, zorlukları belirlemek ve küçük zaferleri kutlamak daha kolay hale gelir ve bunların tümü, köklü ve olumlu alışkanlıklar geliştirmenize yardımcı olur.

İyi bir alışkanlık takip şablonu nedir?

İyi alışkanlıklar geliştirmek için iyi bir alışkanlık takipçisi şablonuna ihtiyacınız vardır. İşte iyi bir alışkanlık takipçisi elektronik tablo şablonunda bulunması gereken bazı özellikler:

Sezgisel : Karmaşık olmayan, kullanımı ve anlaşılması kolay şablonları seçin

Özelleştirme: Kullanıcının hedeflerine, tercihlerine, farklı alışkanlık kategorilerine, periyodikliğine vb. uyacak şekilde değiştirilebilen şablonları seçin.

Ayırma: Farklı alışkanlıklar, isimleri, izleme sıklığı (günlük eylemler, haftalık aktiviteler, aylık alışkanlıklar) ve ilerleme kaydı için açıkça tanımlanmış bölümlere sahip şablonları seçin

Görsel Yardımlar: Bilgileri bir bakışta görüntülemek için renk kodları, ilerleme çubuğu, grafik vb. öğeler içeren şablonları tercih edin

Erişilebilirlik: Her zaman ve her yerden erişilebilen şablonlara öncelik verin. Örneğin, Her zaman ve her yerden erişilebilen şablonlara öncelik verin. Örneğin, dijital planlayıcı mobil uygulaması veya tarayıcı tabanlı portal üzerinden erişebilmelisiniz

Tutarlılık: Yükü ve zorluğu önemsiz olan, alışkanlık izlemeyi teşvik eden tutarlı bir düzene sahip şablonlar seçin

Gezinilebilirlik: İyi tanımlanmış ve gezinmesi kolay bölümleri tercih edin. Bu tür tasarımlara sahip şablonlar, kullanıcıların herhangi bir karışıklık veya karmaşa yaşamadan harekete geçmelerine yardımcı olur

Excel için 4 Ücretsiz Alışkanlık Takipçisi Tablo Şablonu

Excel ve Google E-Tablolar için dört ücretsiz alışkanlık takip şablonuna göz atalım:

1. You Exec tarafından hazırlanan Alışkanlık Takipçisi Şablonu

via You Exec

You Exec'in Alışkanlık Takip Şablonu, günlük ve haftalık alışkanlıkların izlenmesini kolaylaştırır. Net bir düzen, farklı alışkanlıkları özel sütunlara ayırmanıza ve tamamladıkça her gün işaretlemenize olanak tanır.

Yeni alışkanlıkların oluşumundaki tutarlılığı izlemek için tamamlanan alışkanlıkların yüzdesini otomatik olarak hesaplayan ve önizlemesini sunan yerleşik bir haftalık özet özelliği vardır. Şablonda ayrıca, her bir alışkanlığın genel sağlığınız, gelişiminiz veya verimliliğiniz üzerindeki etkisini yansıtmanızı sağlayan bir alışkanlık derecelendirme bölümü de vardır.

İşte neden seveceksiniz:

Günlük, haftalık ve aylık alışkanlıkları renk kodlarıyla işaretleyin

Tamamlanan her alışkanlık için kişiselleştirilmiş ödüllerle kendinizi motive edin

Bir yıl boyunca 400'den fazla türde günlük, haftalık ve aylık alışkanlık oluşturun ve izleyin

İdeal kullanım örneği: Kişisel veya işle ilgili hedeflerindeki ilerlemeyi görsel bir biçimde izlemek için yapılandırılmış bir günlük veya aylık alışkanlık izleyiciye ihtiyaç duyan öğrenciler ve çalışan profesyoneller için uygundur.

📮ClickUp Insight: Anket katılımcılarımızın yaklaşık %35'i Pazartesi gününü haftanın en verimsiz günü olarak değerlendiriyor. Hafta başındaki önceliklerin net olmaması bu duruma katkıda bulunabilir. ClickUp'ın Görev Yönetimi Çözümü, sizin ve takımınızın atanan tüm görevler için net öncelik düzeyleri belirlemenizi sağlayarak bu tahminleri ortadan kaldırır. Ayrıca, tüm sorularınızı yanıtlayan güçlü bir AI asistanı olan ClickUp Brain'i de elde edersiniz. ClickUp ile neyin ne zaman yapılması gerektiğini her zaman tam olarak bilirsiniz.

2. You Exec tarafından hazırlanan Alışkanlık Takip Takvimi Şablonu

via You Exec

You Exec tarafından sun ulan Alışkanlık Takip Takvimi Şablonu, aylık alışkanlık takipçisini bir takvim düzenine yerleştirerek belirli tarihler veya dönemler boyunca ilerlemeyi görselleştirmenizi sağlar. Günlük alışkanlıkları işaretlemek, tüm ay boyunca performansınız ve bağlılığınız hakkında genel bir bakış sağlar.

Şablon ayrıca, bir alışkanlığı başarıyla uyguladığınız günleri ve uygulamadığınız günleri görsel olarak ayırt etmenize yardımcı olan renk kodlu bölümler içerir. Günlük aktivitelerinizin aylık olarak nasıl geliştiğini izlemek için harika bir yoldur.

İşte neden seveceksiniz:

Alışkanlık takipçisi elektronik tablosunu takvim olarak görselleştirin, böylece zaman içinde alışkanlıklarınızı planlayabilir ve gözden geçirebilirsiniz

Hesaplamaları otomatikleştirin ve görselleri renk kodlarıyla işaretleyerek tutarlılığı daha sezgisel bir şekilde izleyin

Esnek alışkanlık geliştirme için günlük, haftalık veya aylık alışkanlıklar gibi alışkanlık izleme zaman çizelgelerini özelleştirin

İdeal kullanım örneği: Proje yöneticileri, planlamacılar ve zaman çizelgesi ve takvim görünümüyle entegre bir aylık alışkanlık takipçisi tercih eden herkes için idealdir.

3. Ultimate Printables'ın Alışkanlık Takipçisi Excel Şablonu

via Ultimate Printables

Ultimate Printables'ın Alışkanlık Takipçisi Excel Şablonu, farklı kategorilerdeki birden fazla yeni alışkanlığı takip etmenizi sağlar. Alışkanlık takipçisini, alışkanlık adı, izleme dönemi ve tamamlanma durumuna kadar ayrıntılı bir şekilde özelleştirmenizi sağlar.

İş önceliklerini iyileştirmek veya düzenli aralıklarla su içmeyi sağlamak istiyorsanız, bu şablon size yardımcı olacaktır.

İşte neden seveceğinizin nedenleri:

Günlük olarak güncellemesi kolay, temiz ve minimalist bir tasarımla alışkanlık izlemeyi basitleştirin

Dijital ve fiziksel alışkanlık takip sistemi için zahmetsiz çevrimdışı izleme şablonunu indirin ve yazdırın

İlerlemenizi kaydederken gerçek zamanlı olarak güncellenen dinamik grafikler ve ilerleme çubukları, ne kadar iyi gittiğinize dair görsel geri bildirim sağlar

İdeal kullanım örneği: Minimalist, yazdırılabilir bir alışkanlık takipçisi isteyen kullanıcılar için idealdir. Çevrimiçi ve çevrimdışı erişim, kullanıcıların gereksiz karmaşıklık olmadan önemli alışkanlıkları hatırlamasına olanak tanır.

4. Silk and Sonder tarafından hazırlanan Alışkanlık Takipçisi Excel Şablonu

silk and Sonder aracılığıyla

Sırada, iyi alışkanlıklar geliştirmeye bütünsel bir görünüm sunan Silk and Sonder'ın Alışkanlık Takipçisi Excel Şablonu var. Bu şablon, verimliliği artıran, refahı teşvik eden, ilişkileri besleyen ve sağlığa odaklanan alışkanlıklara odaklanmanızı sağlar.

Şablon, alışkanlıkları günlük, haftalık ve aylık görevlere ayırarak izler ve kısa ve uzun vadeli hedefler için bir plan oluşturmanıza olanak tanır.

Her bir alışkanlığın genel gelişime nasıl katkıda bulunduğunu değerlendiren ve dengeyi sağlamanıza yardımcı olan yansıma ve günlük yazma alıştırmaları için bir bölüm de bulunmaktadır. Bu çok yönlü bakış açısı, kişisel ve profesyonel hayatınızda da tatmin hissetmenize yardımcı olacaktır.

İşte neden seveceksiniz:

Grafikler ve çizelgelerle estetik bir şekilde tasarlanmış alışkanlık takipçisi elektronik tablosunda alışkanlıklarınızın ilerlemesini görünüm

Şablonu, kişisel verimlilik, aylık para yönetimi, egzersiz ve fitness hedefleri gibi alışkanlıklarınızı yansıtacak şekilde düzenleyin.

Şablonla birlikte yazdırılabilir dairesel alışkanlık takipçisi de mevcuttur

İdeal kullanım örneği: Görsel olarak estetik bir alışkanlık izleyici Excel şablonu tercih eden görsel öğrenenler için mükemmeldir ve ücretsizdir. Yaratıcı kişilerden kendini geliştirme meraklılarına kadar herkes, tüm alışkanlıklarını izlemek için kullanabilir.

Alışkanlık İzleme için Excel Kullanımının Sınırlamaları

Yukarıda tartışılan her ücretsiz alışkanlık takipçisi elektronik tablosu değer sağlasa da, platformun sınırlamalarına tabidir.

Excel'i alışkanlıkları izlemek için kullanırken karşılaşabileceğiniz bazı zorluklar şunlardır:

Düzenli, manuel veri girişi gerektirir; alışkanlıkların sayısı arttıkça bu işlem giderek daha sıkıcı ve zaman alıcı hale gelir

Yerleşik hatırlatıcılar, gerçek zamanlı bildirimler veya otomatik alışkanlık izleme özellikleri bulunmadığından, elektronik tabloyu güncellemeyi unutmak kolaydır

Sınırlı entegrasyonlar düzenli olarak kullandığınız diğer verimlilik araçları veya uygulamalarla, farklı ortamlarda alışkanlık takipçisi elektronik tablosunu içe aktarmayı ve üzerinde çalışmayı zorlaştırır

Excel'de grafikler ve çizelgeler mevcut olsa da, sınırlı görselleştirme dinamik öğelere kıyasla daha az motive edicidir

Ödüller, oyunlaştırma, yapışkan notlar vb. gibi etkileşimli ve ilgi çekici unsurlar yoktur, bu unsurlar alışkanlık takipçisinin kullanımını daha kalıcı hale getirir

Excel'e (ve hatta Google E-Tablolar'a) mobil cihazlardan erişebilmenize rağmen, bu deneyim akıllı telefon kullanıcıları için optimize edilmiş özel alışkanlık izleme uygulamaları kadar sorunsuz değildir

Topluluk veya sosyal özellikler ilerlemenizi ve başarılarınızı başkalarıyla paylaşmanıza olanak tanıyan özellikler yoktur

Hatırlatıcı: Oluşturmayı hedeflediğimiz tüm alışkanlıklar günlük eylemlerle birleşir. Bu nedenle, gerçek farkı yaratan, hayatınıza entegre ettiğiniz günlük sistemlerdir.

Alternatif Alışkanlık Takip Şablonları

Attığınız her adım, olmak istediğiniz kişiye bir oy vermiş olursunuz.

Attığınız her adım, olmak istediğiniz kişiye bir oy vermiş olursunuz.

Yukarıda tartışılan sınırlamaları göz önünde bulundurarak, yeni alışkanlıklar geliştirmeyi kolaylaştırmak için Excel alternatiflerini aramanızı öneririz.

Neyse ki yardım çok yakın.

ClickUp, proje yönetiminden hedef izlemeye kadar çeşitli şekillerde gereksinimlerinize uyum sağlayan güçlü bir verimlilik aracıdır. Güçlü bir alışkanlık izleyiciye dönüşür ve başlangıç için 1000'den fazla şablon sunar!

İşte popüler ve ücretsiz alışkanlık takip şablonlarımızdan bazıları:

1. ClickUp Kişisel Alışkanlık Takipçisi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp'ın özelleştirilebilir Kişisel Alışkanlık Takip Şablonu ile günlük alışkanlıklarınızı takip edin ve iyileştirin

Son derece çok yönlü ve özelleştirilebilir bir alışkanlık takipçisi arayışınız sonunda burada sona eriyor. ClickUp'ın Kişisel Alışkanlık Takipçisi Şablonu, alışkanlık izlemeyi basit, esnek ve kullanışlı hale getirerek kolaylaştırır.

Farklı bölümleri özelleştirerek istediğiniz alışkanlıkları girin, sıklığını belirleyin ve sabah rutininizden sağlık ve zindeliğinize kadar hayatınızın çeşitli yönlerini izleyin.

Şablon ayrıca, sizi verilerle boğmadan net bir performans özeti sağlayan dinamik ilerleme çubukları ve özet görünümler sunar.

İşte neden seveceksiniz:

Alışkanlıkları kategoriye veya önceliğe göre sıralayarak, iyileştirilmesi gereken kritik alanlara odaklanın

Tutarlılığınızı görsel olarak yansıtan ilerleme çubukları ve etkileşimli grafiklerle gelişimi takip edin

Günlük hedefler ve kişisel tercihlere göre alışkanlık alanlarını kişiselleştirin

Alışkanlıklarınıza sadık kalmak ve sorumluluk bilincini sürdürmek için hatırlatıcılar oluşturun

İdeal kullanım örneği: Entegre görev yönetimi ile çok yönlü ve kapsamlı bir alışkanlık takipçisi arayan bireyler için uygundur. Bu ücretsiz alışkanlık takipçisi, girişimciler, serbest çalışanlar ve kişisel ve mesleki sorumlulukları ile hedefleri arasında denge kurmak isteyen herkes için en uygunudur.

2. ClickUp Yapılacak İşler Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Yapılacak İşler Şablonu ile iş yerinde düzenli ve verimli kalın

ClickUp Yapılacak İşler Şablonu, profesyonel bir ortamda günlük alışkanlıkları yönetmeye yardımcı olur. Görev adları, son teslim tarihleri, öncelikler ve tamamlanma durumu için ayrı sütunlar içeren bu alışkanlık takip şablonu, görev yönetimini bir alışkanlık haline getirir.

İşte neden seveceksiniz:

İşle ilgili alışkanlıkları stratejik olarak geliştirmek için son teslim tarihlerine ve aciliyetine göre işleri düzenleyin ve önceliklendirin

Görevlerin tamamlandığını gösteren görsel ipuçlarıyla ilerlemeyi takip edin ve işyerinde alışkanlık oluşturmada tutarlılığı teşvik edin

Şablonu, farklı profesyonel ayarlara uygulamak için belirli rollere ve sektörlere uyacak şekilde özelleştirin

Takım üyeleriyle işbirliği yapın ve görev sorumlulukları ve son teslim tarihlerine karşı şeffaflık ve hesap verebilirliği sağlayın

İdeal kullanım örneği: Bu dinamik alışkanlık takipçisi, hızlı tempolu bir ortamda çalışan profesyoneller için mükemmeldir. Bireylerin işle ilgili görevlerini yönetmelerine yardımcı olur, bu da onu proje yöneticileri, takım liderleri ve birden fazla görevi yerine getiren herkes için uygun hale getirir.

3. ClickUp Günlük Yapılacaklar Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Günlük Yapılacaklar Şablonu ile günlük görevlerinizi ve alışkanlıklarınızı kolaylaştırın

Günlük alışkanlık takipçisi arıyorsanız, ClickUp'ın Günlük Yapılacaklar Şablonu tam size göre. Bu şablon, kişisel bakımdan işle ilgili görevlere kadar günlük aktiviteler için özelleştirilebilir bir kontrol listesi sunar.

Ek olarak, eylem öğesi başına öncelikler ve son tarihler atamak için özel bir alan elde edersiniz. Bu, bireylerin yapılacaklar listelerini verimli bir alışkanlık takipçisine dönüştürerek her şeyi tek bir yerde düzenli tutmaları için mükemmel bir araçtır.

İşte neden seveceksiniz:

Daha büyük görevleri yönetilebilir faaliyetlere bölerek alışkanlık oluşturmayı kolaylaştırın

Görsel izleme için açık onay kutuları ve görev tamamlama ilerleme çubukları ile günlük ilerlemeyi izleyin

Günlük görevler oluşturun ve öncelikler atayın, kritik alışkanlıkları önce tamamladığınızdan emin olun

Alışkanlık izlemeyi günlük görev yönetimi ile entegre ederek hedeflerinizi uyumlu bir ortamda gerçekleştirin

İdeal kullanım örneği: Öğrenciler, meşgul profesyoneller ve hatta görevleri etkili bir şekilde organize etmek ve önceliklendirmek isteyen ev hanımları gibi birden fazla rol üstlenen kişiler için idealdir.

4. ClickUp Takvim Yapılacaklar Listesi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Takvim Yapılacaklar Listesi Şablonu'nu kullanarak zamanınızı hassas bir şekilde geçirin

ClickUp Takvim Yapılacaklar Listesi Şablonu, takvim tabanlı görev yönetimini alışkanlık izleme ile birleştirerek alışkanlıklarınız ve hedefleriniz hakkında tarihe özel bir genel bakış sunar.

Takvim düzeni, günlük, haftalık, aylık ve ara sıra gerçekleşen alışkanlıkları izlemenizi sağlar. Yerleşik son tarih izleme ve otomatik ilerleme özetleri ile bu şablon, alışkanlık izlemeyi hem görsel hem de yapılandırılmış hale getirir.

İşte neden seveceksiniz:

Alışkanlıkları önceden planlayın, özellikle son tarihler veya önemli tarihler atayarak

Uzun ve kısa vadeli ilerleme izleme için takvim görünümünde bir dönem boyunca alışkanlıkları izleyin ve haritalayın

Alışkanlıkları belirli son tarihlerle uyumlu hale getirerek alışkanlık geliştirme ve zaman yönetimi becerilerinizi geliştirin

Diğer takvim uygulamalarıyla senkronizasyon sağlayarak taahhütlerinizi merkezileştirin ve zamanınızı en iyi şekilde değerlendirin

İdeal kullanım örneği: Bu şablon, sıkı teslim tarihlerine uymak için görevleri ve alışkanlıkları takvim görünümünde düzenlemeyi tercih eden planlayıcılar, etkinlik yöneticileri ve yöneticiler için uygundur.

5. ClickUp Kişisel Gelişim Planı Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin Yapılandırılmış ClickUp Kişisel Gelişim Planı Şablonu ile kişisel gelişim hedeflerinize ulaşın

ClickUp Kişisel Gelişim Planı Şablonu, işte yapılacak işlerin yanı sıra kişisel gelişim hedeflerinizi belirleme, izleme ve gerçekleştirme konusundaki başarı oranınızı artırır. Kısa ve uzun vadeli hedeflerinizi özetlemek için özel bölümler sunarken, kişisel gelişim, kendini geliştirme, beceri geliştirme ve daha fazlasıyla ilgili alışkanlıkları izlemek için araçlar sağlar.

Şablon, kişisel gelişim yolculuğunuzda yolunuzdan sapmamanıza yardımcı olacak ilerleme göstergeleri, dönüm noktası izleyicileri ve hedef belirleme istemleri içerir.

İşte neden seveceksiniz:

Kişisel gelişim, borç verme yapısı ve kendini geliştirme disiplinine yönelik net dönüm noktaları belirleyin

Hedefleri yansıtmak için yerleşik ilerleme çubuğu, inceleme bölümü vb. aracılığıyla büyümeyi değerlendirin

Sizi motive eden ve başarı hissi veren dinamik ilerleme çubukları ve göstergelerle gelişim alışkanlıklarınızı izleyin

Kısa ve uzun vadeli hedeflerinize ulaşmak için hayatın farklı alanlarında sürekli büyüme planları yapın

İdeal kullanım örneği: Kişisel Gelişim Planı Şablonunu kullanarak büyüme yolculuğunuzu işaretleyin. Yaşam koçları, mentorlar ve kendini geliştirmeye kendini adamış diğer kişiler, bu şablonu günlük yaşamlarına dahil ederek faydalanabilirler.

6. ClickUp Çocuklar İçin Günlük Kişisel Program Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Günlük Kişisel Program Şablonu ile çocuklar için eğlenceli ve düzenli bir rutin oluşturun

Ebeveynler, çocuklarının erken yaşlarda kötü alışkanlıklar edinmemeleri için son derece dikkatli olmalıdır. ClickUp'ın Çocuklar için Günlük Kişisel Program Şablonu, çocuklarınızın takip edebileceği yapılandırılmış programlar hazırlayarak bu konuda yardımcı olur.

Günlük aktiviteler, ev işleri, çalışma süresi ve diğer iyi alışkanlıklar için ayrılmış bölümler, bunları yavaş yavaş çocuğunuzun rutinine entegre eder. Net ve görsel program, olumlu alışkanlıklar oluşturmayı çocuk oyuncağı haline getirir (kelime oyunu kasıtlıdır)!

İşte neden seveceksiniz:

Çocuklarınızın iyi alışkanlıklar edinmesi ve bunları sürdürmesi için yapılandırılmış günlük rutinler

Rutin oluşturmayı eğlenceli hale getirmek için renkli görseller ve etkileşimli tasarımlarla çocukların ilgisini çekin

Çocukların ilgisini ve katılımını sürdürmek için onay kutuları ve farklı renkler gibi görsel yardımcılarla günlük, haftalık ve aylık alışkanlıkları izleyin

Farklı yaş grupları ve aile dinamiklerine göre programı uyarlayın

İdeal kullanım örneği Adından da anlaşılacağı gibi, bu şablon, çocukları için düzenli günlük rutinler oluşturmak isteyen meşgul ebeveynler ve eğitimciler için tasarlanmıştır. Sonuç olarak, çocuklar net ve görsel bir programla iyi alışkanlıklar geliştirir ve bunlara bağlı kalır.

7. ClickUp Kişisel Verimlilik Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Kişisel Verimlilik Şablonu ile verimliliği en üst düzeye çıkarın ve temel alışkanlıkları izleyin

ClickUp'taki Kişisel Verimlilik Şablonu, alışkanlıklarınızı bir çırpıda optimize etmenize yardımcı olur. Görevleri aciliyet ve öneme göre kategorilere ayırmak, son tarihler belirlemek, alışkanlıkları biriktirmek ve ilerlemeyi izlemek için kullanarak daha az zamanda daha fazlasını yapın.

Dahası, bu şablon verimlilik hedeflerinize ulaşmanıza, odaklanmanızı korumanıza ve ertelemeyi azaltarak verimliliği bir alışkanlık haline getirmenize yardımcı olur.

İşte neden seveceksiniz:

Alışkanlıkları etkili faaliyetlerle uyumlu hale getirmek için görevleri aciliyet ve öneme göre sıralayın

Özelleştirilebilir alanları kullanarak verimlilik hedeflerini belirleyin ve görsel göstergelerle ilerlemeyi izleyin

Alışkanlık izlemeyi kişisel görev yönetimi ile birleştirerek verimliliği ve üretkenliği artırın

Raporlama özellikleriyle zaman içindeki verimlilik eğilimlerini analiz edin

İdeal kullanım örneği: Bu şablon, kişisel verimliliğini artırmak ve alışkanlıklarını izlemek isteyen herkes için genel verimliliği artırır. Freelancerlar, uzaktan çalışanlar ve bireyler günlük verimliliklerini en üst düzeye çıkarmak için bu şablonu kullanmalıdır.

8. ClickUp AKILLI Hedefler Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp SMART Hedefler Şablonu ile eyleme geçirilebilir hedefler belirleyin ve izleyin

Kişisel verimlilik araçları konusunda deneyimli olanlar, SMART (Spesifik, Ölçülebilir, Ulaşılabilir, İlgili, Zaman sınırlı) çerçevesini bilmelidir.

ClickUp SMART Hedefler Şablonu bunu temel alır ve SMART parametrelerine göre alışkanlıkları tanımlayarak bunları daha uygulanabilir hale getirir. Bu alışkanlık takipçisi, uzun vadeli stratejik hedefleri olanlar için mükemmeldir.

İşte neden seveceksiniz:

Her alışkanlık için SMART hedefler oluşturun

SMART hedeflerinin her yönündeki ilerlemeyi izleyin

Değişen önceliklere ve ilerlemeye göre hedefleri gözden geçirin ve ayarlayın

Alışkanlıkları stratejik, uzun vadeli hedeflerle uyumlu hale getirin, böylece günlük çabalarınız daha büyük başarılara katkıda bulunsun

İdeal kullanım örneği: Net ve uygulanabilir hedefler belirlemek isteyen takımlar ve bireyler için uygundur. Yaşam koçları, proje yöneticileri ve SMART hedeflerine ulaşmaya odaklanan herkes için mükemmeldir.

ClickUp ile Harika Alışkanlıklar Edin

İster günlük, ister haftalık, ister aylık olarak yapın, alışkanlık izleme, tutarlılık oluşturmanın ve kişisel veya profesyonel hedeflere ulaşmanın anahtarıdır.

Excel'de kullanabileceğiniz birkaç alışkanlık takipçisi hesap tablosu şablonu paylaştık. Ancak, esneklik ve otomasyon eksikliği uzun vadeli başarıya engel olabilir. Sonuçta, bunu en az 66 gün boyunca yapmanız gerekiyor!

Buna karşılık, ClickUp alışkanlık izlemeyi dinamik, verimli ve ilgi çekici hale getirerek işleri kolaylaştırır. Ayrıca, aralarından seçim yapabileceğiniz bir dizi şablonunuz vardır. Doğru olanı seçip alışkanlığı adım adım oluşturduktan sonra, bu ivmeyi sürdürmek için daha da motive olacaksınız!

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ClickUp'a bugün kaydolun ve bu yolculuğa başlayın!