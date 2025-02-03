i̇ş Mükemmelliği için 15 Ürün Portföyü Yönetimi Aracı

Doğru araç olmadan geniş bir ürün aralığını yönetmek, birden fazla topu havada tutmaya çalışmak gibidir; mutlaka birini düşürürsünüz.

Ama iyi haber şu: doğru ürün portföyü yönetim aracıyla, ürün performansından stratejik girişimlere kadar her şey sorunsuz bir şekilde ilerler, böylece işlerin yolunda gitmediğinden endişelenmenize gerek kalmaz.

Birden fazla portföy ile çalıştıktan sonra, ideal yönetim aracını bulmanın ne kadar sinir bozucu olabileceğini biliyorum. Bu yüzden, sizin için zor işi yapmak üzere ClickUp uzmanlarıyla bir takım oluşturdum.

Kullanılabilirlik, esneklik ve etkinlik temelinde düzinelerce seçeneği test edip inceledik ve ürünlerinizi güvende tutacak en iyi 15 aracı sizin için seçtik.

İdeal yönetim aracı, benzersiz iş modelinize ve önceliklerinize bağlıdır. Ancak, tüm önde gelen araçların sahip olması gereken birkaç anahtar özellik vardır.

Güçlü görselleştirmeler: Her araç, verileri tek bir gösterge paneline aktarmalı ve portföyünüzün bütünsel bir görünümünü sunmalıdır. Ayrıca, ürün durumu ve performansı hakkında canlı veriler de sağlamalıdır

Net yol haritası: Ürün portföyü yönetim araçları, stratejilerinizi ve zaman çizelgelerinizi haritalandırmalıdır. Ürün portföyü yönetim araçları, stratejilerinizi ve zaman çizelgelerinizi haritalandırmalıdır. Ürün birikimlerini , yeni lansmanları, özelliklerin piyasaya sürülmesini ve pazarlama kampanyalarını yönetmeye yardımcı olan yol haritası oluşturma özelliğine sahip olmalıdır

İşbirliği özellikleri: Seçilen araç, yerleşik iletişim ve görev yönetimi özelliklerine sahip olmalıdır. Bu işbirliği özellikleri, ekip çalışmasını teşvik eder ve karar verme sürecini kolaylaştırır. Ayrıca, siloları ortadan kaldırır ve kuruluş genelinde uyumu artırır

Kaynak yönetimi: Etkili bir portföy yönetim aracı, bir ürün aralığını kaynaklar ve kapasitelerle haritalandırmalıdır. Bu, potansiyel darboğazları belirlemeyi ve kaynak kullanımını optimize etmeyi de içerir. Kapsamlı Etkili bir portföy yönetim aracı, bir ürün aralığını kaynaklar ve kapasitelerle haritalandırmalıdır. Bu, potansiyel darboğazları belirlemeyi ve kaynak kullanımını optimize etmeyi de içerir. Kapsamlı kaynak yönetimi özelliklerinin, projelerin yolunda gitmesini sağladığını ve aşırı tahsisleri önlediğini unutmayın

Portföy Analitiği: Bir portföy yönetim aracı, pazar analitiği ile desteklenen raporlama özelliklerine sahip olmalıdır. Bu, anahtar performans göstergelerini (KPI) özelleştirme yeteneğini de içerir. Portföy analitiği ile işletmeler veriye dayalı kararlar alabilir ve büyüme fırsatlarını keşfedebilir

💡Pro İpucu: Bu anahtar unsurlara ek olarak, proje izleme ve ürün stratejisi için kapsamlı şablonlar sunan bir araç arayın.

Dikkat etmeniz gerekenleri göz önünde bulundurarak, başlangıç için kullanabileceğiniz en iyi 15 ürün portföyü yönetim aracını aşağıda bulabilirsiniz:

1. ClickUp (Proje izleme, işbirliği ve kaynak yönetimi için en iyisi)

ClickUp ürün yönetimi çözümleriyle görevlere öncelik verin, şeffaflık sağlayın ve ürün iyileştirmeleri sunun

Ürün Yöneticileri için ClickUp, takımların daha verimli bir şekilde işbirliği yapmasına ve projeleri yönetmesine yardımcı olan hepsi bir arada bir proje yönetimi aracıdır. Görev yönetimi, dokümantasyon ve gösterge panelleri gibi özellikleri tek bir platformda birleştirir. Bu, takımların ürünleri ve portföyleri hakkında net bir genel bakış elde etmesine yardımcı olur.

ClickUp otomasyon, raporlama ve özelleştirme sunarken, verimliliği artırmak ve zaman kazanmak için daha özel ürün portföyü yönetim araçları da sağlar.

ClickUp ürün yönetimi yazılımı ile tüm projelerinizi ve ürün portföylerinizi sorunsuz bir şekilde izleyin, yönetin ve üzerinde işbirliği yapın

ClickUp Ürün Yönetimi Yazılımı, ürünleri ve portföyleri iyileştirmek için platformun en kapsamlı çözümlerinden biridir. Merkezi görünürlük ve ClickUp Sohbet gibi canlı işbirliği özellikleriyle bu çözüm, işinizin güç kaynağıdır.

ClickUp, ürün performansına ilişkin gerçek zamanlı içgörüler sağlamak için yol haritalama yetenekleri ve analitik gösterge panelleri gibi özellikler sunar. Ayrıca , özel AI aracı ClickUp Brain'i ürün portföyü yönetim aracına entegre eder . Bu AI aracı , iş akışlarını anında otomatikleştirir ve veri içgörülerini oluşturur.

ClickUp, bu özel yazılıma ek olarak çok sayıda özel çözüm ve çerçeve sunar.

ClickUp Portföy ile iş performansınızı anında yönetin ve kontrol edin

ClickUp Portföy, portföy performansını yönetmeye odaklanan başka bir özel çözümdür. Bu çözüm, hedeflerin şirketin girişimleriyle bağlantılı portföylerle uyumlu olmasını sağlar.

Ayrıca, ürün bilgilerinizi yapılandırmanıza, pazarlama kampanyaları oluşturmanıza ve görselleştirmenize ve ürün lansmanları için sprintler düzenlemenize olanak tanır.

İşletmelerin daha kısa sürede çözümlere ihtiyaç duyduğu durumlarda, ClickUp kullanıma hazır çok sayıda ürün portföyü yönetimi şablonu sunar.

ClickUp Proje Yönetimi Portföy Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Proje Yönetimi Portföy Şablonu ile proje durumunu kolayca izleyin, kapasiteyi yönetin ve fonksiyonlar arasında ilerlemeyi sağlayın.

ClickUp Proje Yönetimi Portföy Şablonu, merkezi ürün portföy yönetimi için ideal bir çözümdür. Aşağıdaki özelliklere sahip birkaç Özel Alan ve görev yönetimi özelliği vardır:

Takımların ürün girişimlerini verimli bir şekilde planlamasına, önceliklendirmesine ve yürütmesine olanak tanır

İşbirliğini geliştirir ve başarılı ürün teslimatını garanti eder

Dönüm noktası yönetimi, kaynak tahsisi izleme ve ilerleme takibini geliştirir

ClickUp Portföy Yönetimi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Portföy Yönetimi Şablonu ile kaynakları yönetin, ilerlemeyi görselleştirin ve ürün stratejileri etrafında takımları uyumlu hale getirin

ClickUp Portföy Yönetimi Şablonu, stratejik bir ürün portföyüne genel bakış arayan işletmeler için cevap niteliğindedir. Portföy gösterge panelleri, bağımlılık izleme ve risk değerlendirmesi gibi özelliklere sahiptir ve şunları yapmanızı sağlar:

Birden fazla projeyi aynı anda izleyin ve yönetin

İlerlemeyi görselleştirin ve kaynakları etkili bir şekilde tahsis edin

Veriye dayalı kararlar alın ve genel iş hedeflerinizle uyumu sağlayın

ClickUp'ın en iyi özellikleri

İlerleme ve performansı kuşbakışı görünümle izlemek için özelleştirilebilir ClickUp Gösterge Panelleri ile ürün portföy yönetiminizi merkezileştirin

ClickUp Görevleri'ni kullanarak birden fazla ürün girişimi genelinde görevleri, son teslim tarihlerini ve bağımlılıkları verimli bir şekilde yönetin

ClickUp Docs içinde yol haritaları ve gereksinimler dahil olmak üzere ayrıntılı ürün belgeleri oluşturun ve bunlar üzerinde işbirliği yapın

ClickUp Görev Öncelikleri ile özelliklere, girişimlere ve görevlere etkili bir şekilde öncelik vererek stratejik uyumu sağlayın

ClickUp Brain ile yapay zeka destekli özelliklerden yararlanarak iş akışlarını kolaylaştırın ve verimliliği artırın

ClickUp İş Yükü Görünümü ile kaynak tahsisi ve kapasite planlaması hakkında değerli bilgiler edinin

Çevik takımlar için özel olarak tasarlanmış Kanban panoları ve Gantt grafikleri sunan ClickUp Pano Görünümü ile iş akışlarını görselleştirin ve ilerlemeyi izleyin

ClickUp sınırlamaları

Bazı kullanıcılar bir öğrenme süreci yaşayabilir, ancak ayrıntılı öğrenme kılavuzlarımızla bu süreç kolayca aşılabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana, Çalışma Alanı üyesi başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Bonus: Proje yöneticileri, sağlam bir sistemle birden fazla projeyi aynı anda yürütebilir. Birden fazla projeyi başarıyla yönetmek için nihai kılavuzumuzu keşfedin .

2. Monday. com (Görsel iş akışı yönetimi için en iyisi)

via Monday

Monday. com, görselleştirmeye odaklanan popüler bir ürün yönetim aracıdır. Platform çözümü, işbirliği, proje izleme ve iş akışı özelleştirme için birden fazla araca sahiptir. Monday. com'un kullanıcı dostu arayüzü sayesinde takımlar görevleri kolayca yönetebilir. Ayrıca, çok sayıda otomasyon ve entegrasyon sayesinde verimliliği artırır.

Monday. com en iyi özellikler

Etkili masaüstü ve mobil uygulama ile hareket halindeyken kolayca erişin ve kullanın

Çekici ve kullanımı kolay, modern, sezgisel ve görsel bir gösterge paneli kullanın

Kapsamlı entegrasyonlar ve mükemmel müşteri desteğinin keyfini çıkarın

Monday. com sınırlamaları

Uzun bir öğrenme süreci ve kısa bir deneme planı ile birlikte gelir, bu da satın alma kararlarını zorlaştırır

Birçok kapsamlı özellik yalnızca daha pahalı seçeneklerde mevcuttur

Monday. com fiyatlandırması

Ücretsiz: 14 günlük deneme

Temel: Koltuk başına aylık 9 ABD doları

Standart: Koltuk başına aylık 12 ABD doları

Pro: Koltuk başına aylık 19 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Monday. com derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (14.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (5.000'den fazla yorum)

Bonus: Proje izleme sanatında ustalaşmak mı istiyorsunuz? Etkili yönetimle ilgili temel kılavuzumuzu okuyun ve projelerinizi yolunda ve sorunsuz bir şekilde yürütmeyi öğrenin.

3. Propel (Bulut tabanlı ürün yönetimi için en iyisi)

via Propel

Şirket içi çözümleri en aza indirmek mi istiyorsunuz? Propel, ürün yönetimi dahil tüm çözümlerini bulutta sunan bir platformdur.

Propel, portföy yönetiminde kalite kontrol ve ürün yaşam döngüsünü birleştiren uçtan uca bir çözümdür. Sorunsuz veri akışı, ürün lansmanlarını, uyumluluk görevlerini ve ekip çalışmasını kolaylaştırır. Propel ayrıca, işlevsel karar almayı desteklemek için gerçek zamanlı analitik sunar.

Bu çözümün kurulumu oldukça karmaşıktır ve etkili bir şekilde özelleştirilmesi için teknik bilgi gerektirir.

En iyi özellikleri öne çıkarın

Özellikle müşteriye yönelik arayüzler için özelleştirilebilir raporlama ve gösterge paneli özelliklerini kullanın

Etkili işbirliği özelliklerine sahip temiz ve erişilebilir bir kullanıcı arayüzünün keyfini çıkarın

Sınırlamaları ortadan kaldırın

Karmaşık ilk yapılandırma, eğitim ve uzmanlık gerektirir

Diğer kurumsal sistemlerle sınırlı entegrasyon sunar ve veri silolarına yol açabilir

Propel fiyatlandırma

Özel fiyatlandırma

Derecelendirmeleri ve yorumları artırın

G2: 4. 2/5 (100+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

4. Planview (Kurumsal odaklı yönetim için en iyisi)

via Planview

Büyük kurumsal şirketler için tasarlanmış bir ürün portföyü yönetim yazılımına ihtiyacınız varsa, Planview kolay bir seçimdir. Bu çözüm, etkili kaynak tahsisi, performans izleme ve proje portföyü yönetimi sağlar. Ayrıca, kaynak kullanımı ve takım verimliliği hakkında içgörüler sunan kapsamlı raporlama yeteneklerine sahiptir.

Planview'in en iyi özellikleri

Geniş bir araç ve özellik aralığıyla makro ve mikro faaliyet düzeylerini haritalayın

Büyük ölçekli portföy yönetimine özel araçlarda yaygın olarak bulunan kaynak yönetimi ve kurumsal mimari özelliklerinden yararlanın

Planview sınırlamaları

Kapsamlı özellikler, ürün portföyü yönetim araçlarına aşina olmayan kullanıcılar için arayüzü çok karmaşık ve zor hale getirebilir

Uygulama için önemli yatırım ve destek gerektirir

Planview fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Planview puanları ve yorumları

G2: 3. 6/5 (40+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Bonus: Proje portföyünüzü yönetmek için en iyi araçları mı arıyorsunuz? 2024 için en iyi 10 Proje Portföy Yönetimi (PPM) yazılımı listemize göz atın ve ihtiyaçlarınıza en uygun olanı bulun.

5. Planisware (Karmaşık ürün geliştirme ve inovasyon yönetimi için en iyisi)

via Planisware

Planisware, büyük portföyleri yönetme ve stratejik hedefleri uyumlu hale getirme konusunda mükemmeldir. Gösterge panelleri, Ar-Ge, bütçeleme ve senaryo planlamasını destekleyerek karmaşık süreç döngüleri için idealdir. Planisware ayrıca, geliştirme iş akışlarını kolaylaştırmak için çeşitli entegrasyon yetenekleri sunar.

Planisware'in en iyi özellikleri

Karmaşık iş akışlarında bile basitleştirilmiş proje yönetimi ve görev dağıtımı elde edin

Maliyet optimizasyonunu geliştirin Bütçe yönetimi özellikleri ile birlikte gelir

Planisware sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, özel bir çözümü uygulamak ve yapılandırmak zor bulmaktadır

Karmaşık raporlama ve kaynak yönetimi özelliklerine sahiptir ve arayüzü karmaşık ve yapılandırması zor olabilir

Planisware fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Planisware derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 3,9/5 (27 yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

6. Craft (Sezgisel ürün planlama ve yol haritası oluşturma için en iyisi)

Hedef planlama ve yol haritalarına odaklananlar için Craft en iyi seçimdir. Kullanıcı dostu platformu kapsamlı yol haritalama, önceliklendirme ve takım uyumu sunar. Ayrıca, gerçek zamanlı geri bildirim ve karar vermeyi sağlayan işbirliği özellikleriyle birlikte gelir.

Craft, popüler entegrasyonlar ve özelliklerle birlikte gelir, ancak gelişmiş özellikler düşük seviyeli planlarda sınırlı hissedilebilir.

En iyi özellikleri oluşturun

Görsel olarak çekici ve paylaşılabilir ürün planları tasarlamak için temiz bir arayüzden yararlanın

Takım üyelerinin yol haritalarına gerçek zamanlı olarak katkıda bulunmasına ve yorum yapmasına olanak tanıyın

Jira ve Trello gibi popüler araçlarla entegre ederek sorunsuz iş akışı yönetimi sağlayın

Zanaat sınırlamaları

Öğrenme eğrisi oldukça diktir

En önemli yönetim özellikleri, daha yüksek fiyatlı bir çözüme odaklanmıştır

Sınırlı sayıda şablonla birlikte gelir

Fiyatlandırma

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 19 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 79 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Değerlendirmeler ve yorumlar oluşturun

G2: 4,5/5 (60+ yorum)

Capterra: 4. 4/5 (30+ yorum)

7. Aha. io (Ürün stratejisi için en iyisi)

Basit ama görsel olarak etkileşimli bir ürün portföyü yönetim aracına ihtiyacınız varsa, Aha. io mükemmel bir seçimdir. Ürün yöneticileri için tasarlanan bu aracın temel özellikleri yol haritaları oluşturma, öncelikler belirleme ve izleme özellikleri etrafında şekillenir.

Aha. io ayrıca stratejik hedef belirleme ve gerçek zamanlı işbirliği özelliklerini de içerir. Şablonları ve entegrasyonları, iş akışı yönetimini basitleştirir.

Aha. io'nun en iyi özellikleri

Ürün yönetimi stratejilerinizin iş hedeflerinizle mükemmel bir şekilde uyumlu olmasını sağlayın

Ürün yol haritalarını ve planlarını net bir şekilde görselleştirin

Aha. io sınırlamaları

Aha, birçok özelliğe sahip olmakla birlikte kapsamlı değildir

Çözümün fiyatı küçük takımlar veya yeni kurulan şirketler için çok yüksek olabilir

Rakiplere kıyasla iş akışlarını ve görünümleri özelleştirme seçenekleri daha azdır

Aha. io fiyatlandırma

Premium: Kullanıcı başına aylık 59 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 99 ABD doları

Enterprise+: Kullanıcı başına aylık 149 $'dan başlayan fiyatlarla (yıllık faturalandırılır)

Aha. io puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (250+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (530+ yorum)

Bonus: Ürününüzün başarısını artırmak mı istiyorsunuz? Ürününüzün tam potansiyelini ortaya çıkarmak için en iyi 10 ürün yönetimi stratejimizi ve ipuçlarımızı keşfedin.

8. Workfront (Pazarlama ve yaratıcı projeler için en iyisi)

adobe Workfront aracılığıyla

Bilgisayar yazılımı devi Adobe, pazarlama ve markalaşma çabalarını desteklemek için Workfront'u tanıttı. Bunu güçlü görev izleme, işbirliği ve raporlama özellikleri ile başarır. Workfront ayrıca, verileri iş zekası araçlarıyla bağlantılandırarak derinlemesine ürün bilgileri elde etmenizi sağlar.

Workfront'un en iyi özellikleri

Pazarlama kampanyaları ve yaratıcı projeler için süreçleri kolaylaştırın

Proje ilerlemesini ve kaynak kullanımını izlemek için merkezi gösterge panellerinden yararlanın

Yaratıcı varlıklar için verimli inceleme ve onay ş akışları oluşturun

Workfront sınırlamaları

Stratejik portföy kararlarından ziyade proje yürütmeye odaklanır

Özellikle küçük kuruluşlar veya takımlar için belirsiz fiyatlandırma seçenekleri

Bazı kullanıcılar uzun bir öğrenme süreci olduğunu bildiriyor

Workfront fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Workfront puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (930+ yorum)

Capterra: 4. 4/5 (1.400+ yorum)

9. ProdPad (Yalın ürün yönetimi ve fikir doğrulama için en iyisi)

via ProdPad

En iyi ürün portföyü yönetim araçları arasında bir sonraki sırada, yalın verimliliğe odaklanan on yıllık bir deneyime sahip ProdPad yer alıyor. Bu araç, ürün planlama, özellik önceliklendirme ve yol haritası oluşturma için idealdir. Ayrıca, paydaşlarla kolay işbirliği ve geri bildirim toplama imkanı da sunar.

ProdPad'in en iyi özellikleri

Ürün fikirlerini ve geri bildirimleri sorunsuz bir şekilde yakalayın, düzenleyin ve önceliklendirin

Veriye dayalı kararlar için kullanıcı içgörülerini toplayın ve analiz edin

Değişen önceliklere ve müşteri ihtiyaçlarına uyum sağlayan esnek yol haritaları oluşturun

ProdPad sınırlamaları

Karmaşık ürün geliştirme süreçlerini yönetmek için sağlam özelliklerden yoksundur.

Üçüncü taraf uygulamalarla sınırlı entegrasyonlar

Temel planında gelişmiş raporlama özellikleri yoktur

ProdPad fiyatlandırması

Yol Haritası Temelleri: Kullanıcı başına aylık 24 $

Yol Haritası Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 44 ABD doları

ProdPad puanları ve yorumları

G2: 4. 3/5 (80+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

10. Wrike (Çapraz fonksiyonlu iş yönetimi için en iyisi)

via Wrike

Wrike, dinamik görev yönetimi, zaman takibi ve işbirliği araçlarıyla takımlara güç katar. Özelleştirilebilir gösterge panelleri ve raporları de verimliliği artırır ve projelere net bir görünürlük sağlar. Her boyuttaki takıma uyacak şekilde ölçeklenebilir olan bu ürün portföyü yönetim aracı, işlevler arası çalışma ortamları için çok yönlü bir seçimdir.

Wrike'ın en iyi özellikleri

Özelleştirilebilir iş akışları ve görünümlerle çeşitli iş stillerine uyum sağlayın

Etkili ekip çalışması ve bilgi paylaşımı için bir platform oluşturun

Sorunsuz veri paylaşımı için çok sayıda üçüncü taraf uygulamaya bağlanın

Wrike sınırlamaları

Kapsamlı özellikleri, yeni kullanıcılar veya daha basit projeler için biraz karmaşık gelebilir

Tüm özelliklerini ve işlevlerini öğrenmek ve ustalaşmak zaman alır

Daha büyük kuruluşlara hizmet verirken fiyatlandırma seçenekleri nispeten yüksektir

Wrike fiyatlandırması

Ücretsiz

Takım: Kullanıcı başına aylık 9,80 $

İş: Kullanıcı başına aylık 24,80 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Pinnacle: Özel fiyatlandırma

Wrike derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4. 2/5 (3700+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (2600+ yorum)

11. Productboard (Müşteri odaklı ürün yönetimi için en iyisi)

via Productboard

Productboard, müşteri odaklı özellikleri ön plana çıkaran bir PPM aracıdır. Güçlü ürün önceliklendirme, yol haritası ve müşteri geri bildirimi entegrasyonu sunar. Ürün panosu ayrıca takımların hedefler üzerinde kolayca uyum sağlamasına ve verimli bir şekilde işbirliği yapmasına olanak tanır.

Productboard'un en iyi özellikleri

Bilgiye dayalı ürün kararları almak için müşteri içgörülerini ve geri bildirimlerini merkezileştirin

Müşteri ihtiyaçlarına ve iş hedeflerine göre özelliklere ve girişimlere öncelik verin

Görsel olarak çekici ve paylaşılabilir ürün yol haritaları oluşturun

Productboard sınırlamaları

Ayrıntılı görev yönetimi ve izleme yetenekleri yoktur

Çok sayıda proje ve girişimi olan büyük takımları yönetmez

Daha küçük kuruluşlar veya takımlar bunu pahalı bulabilir

Productboard fiyatlandırması

Ücretsiz

Essentials: Kullanıcı başına aylık 19 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 59 $ (en az iki kullanıcı)

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Productboard puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (240+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (150'den fazla yorum)

12. Dragonboat (Sonuç odaklı portföy yönetimi için en iyisi)

via Dragonboat

Ürün liderlerinin daha hızlı etki elde etmelerine yardımcı olmak için 2018 yılında kurulan Dragonboat, listemdeki bir sonraki ürün portföyü yönetim aracıdır. Hedef belirleme, yol haritası oluşturma ve kaynak sağlama özellikleriyle donatılmış bu araç, amacını mükemmel bir şekilde yerine getirir.

Dragonboard ayrıca, eyleme geçirilebilir içgörüler için gerçek zamanlı analitik ve sorunsuz operasyonlar için sağlam entegrasyonlar sunar. Ancak, çözümde özelleştirme seçenekleri ve birkaç temel portföy yönetimi özelliği eksiktir.

Dragonboat'un en iyi özellikleri

Ürün planlarını stratejik iş hedefleri ve OKR'lerle uyumlu hale getirin

Veriye dayalı içgörüler için anahtar sonuçlara göre ürün performansını izleyin

Ürün girişimleri ve bunların iş hedefleri üzerindeki etkisine ilişkin merkezi bir görünüm elde edin

Dragonboat sınırlamaları

Kaynak tahsisi ve kapasite planlaması için gelişmiş özellikler sunmaz

Daha basit ürün portföylerine sahip küçük takımlar için daha az uygundur

Dragonboat fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Dragonboat derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

13. Oracle PLM Cloud (Ürün yönetimi odaklı yönetim için en iyisi)

oracle aracılığıyla

Oracle PLM Cloud, yazılım devinin ürün yaşam döngüsü boyunca portföy yönetimine odaklanan kapsamlı bir çözümüdür. Güçlü kalite yönetimi ve uyumluluk protokollerini geliştirmenin her aşamasına sorunsuz bir şekilde entegre eder.

Bulut tabanlı dağıtımı, büyük kurumsal şirketler için son derece erişilebilir ve ölçeklenebilir olmasını sağlar. Bu güç ve erişilebilirlik, onu güçlü bir rakip haline getirir.

Oracle PLM Cloud'un en iyi özellikleri

Büyük kuruluşlar için tüm yaşam döngüsü boyunca karmaşık ürün verilerini yönetin

Yasalara uyum ve ürün kalite kontrolü için araçlardan yararlanın

Büyük hacimli ürün bilgilerini yönetin ve karmaşık ürün yapılarını destekleyin

Oracle PLM Bulut sınırlamaları

Kapsamlı yapılandırma ve mevcut sistemlerle entegrasyon gerektirir

Arayüzü, teknolojiye aşina olmayan kullanıcılar için sezgisel olmayabilir

Genellikle kurumsal kullanım için fiyatlandırılmıştır ve daha küçük kuruluşlar için daha pahalı olabilir

Kapsamlı özellikleri nedeniyle öğrenmesi ve ustalaşması zor olabilir

Oracle PLM Bulut fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Oracle PLM Bulut derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4. 2/5 (26 yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

14. Celoxis (Çevik ürün yönetimi için en iyisi)

via Celoxis

Celoxis, Agile ürün yönetimi ile verimliliği en üst düzeye çıkarmak için incelenmeye değer bir seçenektir. Kapsamlı kaynak izleme, bütçeleme ve raporlama ile yapı ve verimliliği artırır. Celoxis ayrıca, daha iyi karar verme için gerçek zamanlı işbirliği ve ayrıntılı gösterge panelleri sağlar.

Celoxis'in en iyi özellikleri

Esnek proje yönetimi için Scrum ve Kanban metodolojilerinden yararlanın

Birden fazla projede ilerlemeyi ve kaynak kullanımını izleyin

Takım üyeleri arasında gerçek zamanlı iletişim ve işbirliğini kolaylaştırın

Celoxis sınırlamaları

Uzun vadeli ürün planlamasından ziyade proje yürütmeye odaklanır

Diğer araçlara kıyasla daha az raporlama ve analiz özelliği sunar

Diğer araçlara kıyasla daha az sezgisel ve kullanıcı dostu değildir

Celoxis fiyatlandırması

Takım Üyesi: Kullanıcı başına aylık 15 $ (yıllık faturalandırılır, Bulut ve Yerinde seçenekleri için tek seferde en az 5 kullanıcı satın alınmalıdır)

Yönetici: Kullanıcı başına aylık 25 $ (yıllık faturalandırılır)

Celoxis derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4. 4/5 (300+ yorum)

Bonus: Agile'ın inovasyon ve büyümeyi nasıl desteklediğini merak mı ediyorsunuz? Agile Ürün Yönetimi ile takımınızın potansiyelini ortaya çıkarın ve başarıya ulaşın.

15. Pendo (Ürün analizi için en iyisi)

via Pendo

Analitik ve içgörülere odaklanmak isteyenler için Pendo kapsamlı bir seçenektir. Bu yazılım, ürün kullanım analitiği, geri bildirim toplama ve yeni kullanıcı desteği alanlarında mükemmeldir. Pendo'nun içgörüler, özelliklerin önceliklendirilmesine ve kullanıcı deneyiminin geliştirilmesine de yardımcı olur.

Pendo'nun en iyi özellikleri

Ürün kullanımı hakkında içgörüler elde etmek için kullanıcı davranışlarını ve uygulama içi etkileşimleri izleyin

Ürün içinde müşteri geri bildirimlerini toplamak ve analiz etmek için araçlar kullanın

Kullanıcıların ürünleri benimsemesini artırmak için kişiselleştirilmiş onboarding deneyimleri oluşturun

Pendo sınırlamaları

Stratejik portföy kararlarından ziyade ürün analizine odaklanır

Bazı üçüncü taraf uygulamalarla sınırlı entegrasyonlara sahip olabilir

Çok sayıda plan sunar ancak fiyatlandırma seçenekleri net değildir

Pendo fiyatlandırması:

Ücretsiz

Temel, Çekirdek, Pulse ve Ultimate planları: Özel fiyatlandırma

Pendo derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4. 4/5 (1.400+ yorum)

Capterra: 4. 4/5 (200+ yorum)

ClickUp ile Ürün Portföy Yönetimini Dönüştürün

Portföy yönetimi karmaşık olmak zorunda değildir. Doğru araçla, güncellemeleri gözden geçirmek ve stratejileri ayarlamak kadar basit hale gelir.

İncelediğimiz 15 Ürün Portföyü Yönetimi aracı arasında ClickUp, çok yönlülüğü ve kullanım kolaylığı ile öne çıkıyor.

İster görevleri izliyor ister gerçek zamanlı olarak işbirliği yapıyor olun, ClickUp her zaman bir adım önde olmanıza yardımcı olur. Süreçlerinizi kolaylaştırmak ve önemli olan şeye, yani sonuçlara odaklanmak için mükemmel bir çözümdür.

Neden denemiyorsunuz? ClickUp'a bugün kaydolun!