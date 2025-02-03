2025'in En İyi 10 İşe Alım Değerlendirme Aracı

Sayısız özgeçmiş arasından doğru adayları bulmakta zorlanıyor musunuz? Yalnız değilsiniz. İşe alım süreci, özellikle en yetenekli adayları hızlı ve verimli bir şekilde belirlemeye çalışırken çok zorlu olabilir. İşte bu noktada işe alım ve yetenek değerlendirme araçları devreye girer.

İşe alım sürecinizi kolaylaştırarak adayları hassas bir şekilde değerlendirmenize ve veriye dayalı kararlar almanıza yardımcı olurlar.

Bu makalede, işe alım sürecinizi sorunsuz ve etkili hale getirebilecek özellikleri vurgulayarak en iyi işe alım değerlendirme araçlarını tanıtacağım. Kuruluşunuz için en iyi yetenekleri bulmaya hazır mısınız? Hadi başlayalım.

İşe alım değerlendirme araçlarını seçerken, adayların profillerini kapsamlı bir şekilde değerlendirmenizi sağlayan özelliklere odaklanın. Bu, role mükemmel şekilde uyan ve aynı zamanda şirketinizin kültürüne de uygun bir aday bulmanıza yardımcı olacaktır.

İdeal aday değerlendirme araçlarında aramanız gereken anahtar özellikler şunlardır:

Özelleştirilebilir değerlendirmeler: Özelleştirilebilir değerlendirmeler sunan Özelleştirilebilir değerlendirmeler sunan çevrimiçi değerlendirme araçlarını arayın. Bu, değerlendirmeleri belirli rollere göre uyarlayabilmenizi ve adayların ilgili beceriler üzerinde test edilmesini sağlar

Entegrasyon yetenekleri: Mevcut Mevcut İK teknolojilerinizle kolayca entegre olan bir işe alım değerlendirme aracı seçerek zamandan tasarruf edin ve hataları azaltın

Veriye dayalı içgörüler: Bilgilendirilmiş işe alım kararları vermenize ve Bilgilendirilmiş işe alım kararları vermenize ve çeşitliliği teşvik eden işe alım süreçleri oluşturmanıza yardımcı olacak sağlam analizler sunan bir araç seçin

Kullanım kolaylığı : Adayların geniş bir yetenek havuzuna erişebilmesi için ilgi çekici ve kullanıcı dostu işe alım öncesi değerlendirme araçlarını tercih edin

Görev otomasyonu: Adaylarla değerlendirme görevlerini paylaşarak, görevleri gözden geçirmek ve geri bildirim sağlamak için atanan kişileri ekleyerek ve mülakatları planlayarak işe alım sürecini otomatikleştiren çevrimiçi değerlendirme araçlarına odaklanın

İşte aralarından seçim yapabileceğiniz en iyi işe alım değerlendirme araçları:

1. ClickUp (İşe alım yönetimi için en iyisi)

ClickUp'ın İK Yönetim Platformunu kullanarak işe alım sürecini basitleştirin ve en yetenekli çalışanları işe alın

Bir İK yöneticisi olarak, farklı platformlarda işe alım sürecinin çeşitli aşamalarını yönetmek yorucu olabilir.

İş ilanlarından yeni çalışanların işe alımına kadar işe alımla ilgili her şeyi tek bir yerden halledebileceğinizi hayal edin. ClickUp bunu yapar. ClickUp'ın İK Yönetim Platformu, adayları, başvuruları ve iletişim faaliyetlerini tek bir yerde düzenleyerek sorunsuz bir işe alım deneyimi sunar.

ClickUp Görevleri ile, iş ilanı yayınlama, adayları eleme, mülakatları planlama ve test ödevlerini inceleme gibi işe alım sürecinin her adımı için görevler oluşturabilir ve bunları doğru takım üyelerine atayabilirsiniz.

ClickUp Görevleri ile takım üyelerine görevler atayarak işe alım sürecini kolaylaştırın

ClickUp Kanban Görünümleri, işe alım sürecini görselleştirmek için mükemmeldir. İşe alım sürecinin her aşaması için sütunlar oluşturabilirsiniz, örneğin "Başvurdu", "Değerlendirme Görevi Paylaşıldı", "Değerlendirme Görevi Gönderildi", "Değerlendirme Görevi İnceleniyor" ve "Değerlendirme Onaylandı"

İşe alım sürecinin farklı aşamalarında ilerlerken aday kartlarını bu aşamalardan geçirin. Bu görsel yaklaşım, en iyi adayı bulmanıza yardımcı olur ve değerlendirme sürecini daha organize ve verimli hale getirir.

ClickUp Kanban Görünümü ile işe alım değerlendirme sürecini görselleştirin

İşe alım değerlendirme sürecini geliştiren bir diğer özellik ise güçlü bir yapay zeka asistanı olan ClickUp Brain'dir. Brain'i kullanarak farklı iş rolleri için testler oluşturabilirsiniz.

ClickUp Brain ile işe alım değerlendirme görevleri oluşturun

ClickUp Brain ayrıca eylem öğelerini otomatikleştirir ve değerlendirme özetleri sağlar. Bu şekilde, her aday için görev geri bildirimlerine hızlı bir genel bakış elde edersiniz ve daha iyi işe alım kararları verebilirsiniz.

ClickUp Brain ile işe alım görevlerini otomatikleştirin

ClickUp, işe alım sürecini daha da basitleştiren geniş bir işe alım şablonları kütüphanesine de sahiptir.

ClickUp'ın Adayları İşe Alma Şablonu, iş başvurularını incelemeye ve karşılaştırmaya yardımcı olur. Adaylarla ilgili tüm bilgileri tek bir yerde toplayabilirsiniz.

Bu şablon size şunları sağlar:

Özelleştirilebilir derecelendirme ölçeklerini kullanarak en iyi adayları kısa listeye alın

İşe alım kontrol listeleri, son teslim tarihleri ve diğer hatırlatıcılar oluşturun

İzleme panoları ve etkileşimli tablolarla iş başvuru sahiplerini karşılaştırın

Bu Şablonu İndirin Modern işe alımlar ve başvuru sahiplerini verimli bir şekilde izlemek için ClickUp'ın Adayları İşe Alma Şablonunu kullanın

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Değerlendirme sonuçlarını görselleştirin: ClickUp Dashboards ile özelleştirilebilir bir gösterge paneli oluşturarak başvuranların genel performansını izleyin ve akıllı işe alım kararları alın ClickUp Dashboards ile özelleştirilebilir bir gösterge paneli oluşturarak başvuranların genel performansını izleyin ve akıllı işe alım kararları alın

Benzersiz değerlendirme görevleri oluşturun: Adayları farklı aşamalara sürükleyip bırakın, takımınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın ve Adayları farklı aşamalara sürükleyip bırakın, takımınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın ve ClickUp Beyaz Tahtaları ile değerlendirme ve işe alım stratejileri üzerinde beyin fırtınası yapın

İşe alım hedefleri belirleyin: ClickUp Goals ile hedefler belirleyin ve ilerlemeyi gerçek zamanlı olarak ölçerek işe alım süresini kısaltın, aday deneyimini iyileştirin ve işe alımlarda çeşitliliği artırın

ClickUp Goals ile işe alım hedefleri oluşturun ve izleyin

Mülakat programlarını yönetin: ClickUp Takvim Görünümü'nü kullanarak başvuru son tarihlerini kolaylıkla takip edin. Bu özellik, tüm işe alım zaman çizelgenizin net bir özetini sunarak, program çakışmalarını önlemenize ve tüm adaylara zamanında yanıt vermenize yardımcı olur ClickUp Takvim Görünümü'nü kullanarak başvuru son tarihlerini kolaylıkla takip edin. Bu özellik, tüm işe alım zaman çizelgenizin net bir özetini sunarak, program çakışmalarını önlemenize ve tüm adaylara zamanında yanıt vermenize yardımcı olur

Değerlendirme ve işe alım süreçlerini otomatikleştirin: ClickUp Otomasyonları ile görevleri otomatikleştirerek değerlendirme ve işe alım sürecini basitleştirin. Tetikleyicileri ve eylem öğelerini özelleştirebilirsiniz. Örneğin, atanan kişi bir değerlendirme görevini onaylarsa, adayın kartı otomatik olarak işe alım veya mülakat aşamasına geçer ClickUp Otomasyonları ile görevleri otomatikleştirerek değerlendirme ve işe alım sürecini basitleştirin. Tetikleyicileri ve eylem öğelerini özelleştirebilirsiniz. Örneğin, atanan kişi bir değerlendirme görevini onaylarsa, adayın kartı otomatik olarak işe alım veya mülakat aşamasına geçer

Başvuru sahiplerinin verilerini merkezileştirin: ClickUp Klasörleri ile adayların bilgilerini, görevlerini, son tarihlerini ve geri bildirimlerini tek bir yerden yöneterek değerlendirme sürecini basitleştirin. Özel Alanlar'ı kullanarak verileri sıralayabilir ve filtreleyebilirsiniz ClickUp Klasörleri ile adayların bilgilerini, görevlerini, son tarihlerini ve geri bildirimlerini tek bir yerden yöneterek değerlendirme sürecini basitleştirin. Özel Alanlar'ı kullanarak verileri sıralayabilir ve filtreleyebilirsiniz

ClickUp sınırlamaları

Çeşitli özellikleri nedeniyle öğrenme eğrisi dik olabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

2. Codility (Çevrimiçi kodlama testleri ve teknik mülakatlar için en iyisi)

via Codility

Codility, teknik işe alımlar için özel olarak tasarlanmıştır. Yazılım mühendisleri ve geliştiricileri işe almak için çevrimiçi kodlama testleri gerçekleştirmek üzere kullanılan bir işe alım öncesi değerlendirme aracıdır. Codility'de en çok takdir ettiğim şey, çeşitli programlama dillerini ve beceri seviyelerini kapsayan önceden oluşturulmuş kodlama görevleri sunarak değerlendirme sürecini nasıl kolaylaştırdığıdır. Aracın gerçek zamanlı kodlama ortamı, adayları iş başında gözlemlemenizi sağlayarak sorun çözme yaklaşımlarını net bir şekilde anlamanıza olanak tanır.

Codility'nin otomatik kod analizi özelliği, her adayın performansı hakkında ayrıntılı raporlar sunarak takımım için ideal adayları işe almama yardımcı oluyor.

Codility'nin en iyi özellikleri

Çeşitli teknik becerileri değerlendirmek için birden fazla programlama dilinde önceden oluşturulmuş çok çeşitli kodlama görevlerine erişin

Adayların kod yazarken onları gözlemlemek ve onlarla etkileşim kurmak için gerçek zamanlı işbirliği ile canlı teknik mülakatlar gerçekleştirin

Test şablonlarını özelleştirerek değerlendirmeleri rol için gerekli özel becerilerle uyumlu hale getirin

Codility sınırlamaları

Öncelikle teknik kodlama becerilerine odaklanır, bu da onu yumuşak beceriler veya tasarım odaklı düşünme gibi daha geniş bir yetkinlik aralığı gerektiren roller için uygun hale getirmez

Codility fiyatlandırması

Başlangıç: 1200 $, yıllık faturalandırılır

Ölçek: 5000 $, yıllık faturalandırılır (veya aylık 500 $)

Özel: Özel fiyatlandırma

Codility puanları ve yorumları

Capterra: 4,6/5 (40+ yorum)

G2: 4,6/5 (690+ yorum)

3. Vervoe (Beceriye dayalı işe alım için en iyisi)

via Vervoe

Vervoe, beceriye dayalı işe alımlar için en iyi seçimimdir. İş simülasyonları aracılığıyla adayların gerçek hayattaki senaryolarda pratik yeteneklerini değerlendirmeye yardımcı olur. Platform, iş başında görevler sunarak adayların gerçek rolde nasıl performans göstereceklerini değerlendirmeyi kolaylaştırır.

Vervoe'yu diğerlerinden ayıran özellik, değerlendirme sürecini otomatikleştiren ve tarafsız sonuçlar elde etmemi sağlayan AI tabanlı derecelendirme sistemidir.

Bu araç, müşteri hizmetlerinden yazılım geliştirmeye kadar farklı rollere yönelik çeşitli özelleştirilebilir değerlendirmeler sunar. Yumuşak becerileri ve teknik becerileri tek seferde değerlendirmeye yardımcı olarak her adayın yeteneklerine ilişkin kapsamlı bir görünüm sağlar.

Vervoe'nin en iyi özellikleri

Grafik tasarımdan satışa kadar çeşitli rolleri kapsayan, en iyi endüstri ve organizasyon psikologları tarafından hazırlanan 300'den fazla şablon arasından seçim yapın

Otomatik ön sorularla niteliksiz adayları filtreleyin

Uygulama içi mesajlaşma özelliği ile adayları süreç boyunca bilgilendirin, değerlendirmelere davet etmeyi kolaylaştırın ve ilerlemeleri hakkında güncel bilgiler verin

Hile Önleme özelliği ile adil ve doğru değerlendirme sağlayın

Vervoe sınırlamaları

Başvuru sahiplerinin yorumlarını veya geri bildirimlerini izlemek zordur

Vervoe fiyatlandırması

Ücretsiz: 0

Kullandıkça öde: 10 aday için 300 $

Özel fiyatlandırma

Vervoe puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (60+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (60+ yorum)

4. Toggl Hire (Başvuru izleme için en iyisi)

via Toggl Hire

Toggl Hire, işe alım sürecini basitleştiren kapsamlı bir işe alım platformudur. Adayları izlemekten video görüşmeleri yapmaya ve özel değerlendirmeler oluşturmaya kadar ihtiyacınız olan her şeye sahiptir, böylece nitelikli adayları bulmak kolaylaşır.

Toggl Hire'ı özellikle ilk elemelerde ve adayların teknik becerilerini test etmek için çok yararlı buldum. Değerlendirme sürecini standartlaştırmak için her başvuruya etiketler, notlar, puanlar ve test sonuçları ekleyebilirsiniz.

Toggl Hire en iyi özellikleri

AI ile aday eleme sürecini otomatikleştirin ve ön beceri testi gerçekleştirin

Başvuru sahiplerini işe alım sürecindeki durumları hakkında bilgilendirmek için aday geri bildirimi sağlayın

Adayların beceri ve bilgilerini belirli bir işe göre değerlendirmek için özelleştirilebilir değerlendirmeler oluşturun

Ş Akışı verimliliğini artırmak için diğer popüler İK araçlarıyla entegre edin

Toggl Hire sınırlamaları

Çevrimdışı verileri cihazlar arasında senkronize etmez, bu da bilgilere her zaman erişmeyi zorlaştırır

Toggl Hire fiyatlandırması

Ücretsiz: 0 $/ay

Premium: 535 $/ay

İş: 670 $/ay

Toggl Hire puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

5. HackerRank (Teknik işe alımlar için en iyisi)

via HackerRank

HackerRank, teknoloji sektöründe adayları işe almak için harika bir araçtır. Adayın kodlama becerilerini bir dizi gerçek dünya zorluğu aracılığıyla değerlendirir.

Platform, çeşitli programlama dillerinde kodlama ve programlama testlerinden oluşan geniş bir kütüphane sunarak, adayların yeterliliklerini doğru bir şekilde ölçmemi sağlıyor.

En çok takdir ettiğim şey, HackerRank'ın değerlendirmelerinin potansiyel adayların problem çözme yetenekleri hakkında ayrıntılı bilgiler sunması ve bu sayede bilinçli işe alım kararları almama yardımcı olmasıdır.

HackerRank'ın en iyi özellikleri

Kod oynatma ve mülakatçı karşılaştırma özelliklerini entegre ederek yönetici görevlerini kolaylaştırın ve tüm mülakat notlarınızın tek bir yerde düzenlenmesini sağlayın

Kopyala/yapıştır izleme ile geliştiricilerin benzersiz becerilerini değerlendirin, sekme denetimi ile sekme geçişlerini izleyin ve görüntü analizi ile tek başına testlere girildiğini doğrulayın

Özelleştirilebilir IDE kurulumları ve hızlı, doğru değerlendirmeler için otomatik puanlama ile esnek, gerçek dünya test ortamında geliştiricileri değerlendirin

HackerRank sınırlamaları

Birçok kullanıcı, HackerRank'ın arayüzünde sık sık gecikmeler ve aksaklıklar olduğunu bildiriyor

HackerRank fiyatlandırması

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 100 $

Pro: 5 kullanıcı için aylık 450 $

Özel fiyatlandırma

HackerRank puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (50'den fazla yorum)

6. iMocha (Teknik ve sosyal beceri değerlendirmesi için en iyisi)

via iMocha

iMocha, hem teknik hem de sosyal becerileri değerlendirmede üstün bir performans gösteren gelişmiş bir beceri değerlendirme platformudur. BT ve finans dahil olmak üzere çeşitli alanlarda 2.500'den fazla kullanıma hazır değerlendirmeden oluşan kapsamlı bir kütüphaneye sahiptir.

IMocha'yı, gerçek iş görevlerini yakından taklit eden gerçek zamanlı kodlama simülasyonları ve role özel değerlendirmeleri nedeniyle özellikle değerli buldum.

Platformun yapay zeka destekli denetimi, değerlendirmelerin bütünlüğünü garanti ederek işe alım sürecinde yapay zekayı kullanma konusunda bana güven veriyor. iMocha ayrıca ayrıntılı analizler ve beceri eksiklikleri analizi sunarak veriye dayalı işe alım kararları için kapsamlı bir çözüm sunuyor.

iMocha'nın en iyi özellikleri

IMocha'yı Taleo, Pearson, iCIMS, Workday, Jobvite, Workable, Bullhorn ve daha fazlası dahil olmak üzere önde gelen aday izleme sistemleriyle kolayca entegre edin

Yetenekli adayları işe almak için 200'den fazla karşılaştırmalı, özelleştirilebilir teste erişin

AI LogicBox, AI Speaking, AI Writing ve diğerleri gibi yenilikçi araçlardan yararlanarak işe alım sürecini kolaylaştırın ve süresini kısaltın

iMocha sınırlamaları

Çok sayıda araç içerir, bu da kafa karışıklığına ve öğrenme sürecinin uzamasına neden olabilir

iMocha fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

iMocha puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (250+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (30 yorum)

7. ThriveMap (Gerçek senaryolara dayalı işe alımlar için en iyisi)

via ThriveMap

ThriveMap, işe alım uzmanlarına doğru profesyonelleri hızlı ve doğru bir şekilde belirlemek, değerlendirmek ve işe almak için yeterli işe alım araçları sağlayan bir işe alım öncesi değerlendirme paketidir.

Kapsamlı platform, sadece teknik becerileri değil, adayların işin özel zorluklarına ne kadar iyi uyum sağladıklarını da değerlendirmenize olanak tanır.

ThriveMap'te en çok takdir ettiğim şey, gerçek dünya senaryolarına odaklanması ve işe alım yöneticilerinin adayların teorik bilgileri yerine gerçek iş performanslarına göre başarılarını tahmin etmelerine yardımcı olmasıdır.

ThriveMap'in en iyi özellikleri

ThriveMap'in Signal aracını kullanarak temel görevleri ve gerekli becerileri belirleyin ve işe alım kriterlerini rol gereksinimleriyle uyumlu hale getirin

Otomatik not verme ve karşılaştırma özellikleriyle, işe özel becerileri, zaman yönetimi ve kişilik özelliklerini test etmek için ThriveMap'in özelleştirilebilir değerlendirmelerine erişin

ThriveMap'in yerleşik hesap makinesini kullanarak, boş pozisyonlarınızı, başvuranları, para birimini ve seçilen ve mülakata alınan adayları girerek adayların elenmesi için harcanan zamanı hızlı bir şekilde tahmin edin

ThriveMap sınırlamaları

ThriveMap'in role özel değerlendirmelere odaklanması, genel becerileri değerlendirme ve kültürel uyuma göre adayları işe alma konusunda etkinliğini sınırlayabilir

ThriveMap fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

ThriveMap puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

8. SkillsSurvey (Referans kontrolü için en iyisi)

via SkillsSurvey

SkillSurvey, referans kontrolü ve sosyal beceri doğrulaması yoluyla adayları değerlendirerek içgörülü işe alımlar yapmanıza yardımcı olur. Otomatik anketleri sayesinde adayların referanslarından samimi geri bildirimler toplamanıza yardımcı olur.

Platform, adayla doğrudan çalışmış kişilerin geri bildirimlerine dayalı olarak adayın güçlü yönlerini ve geliştirilmesi gereken alanları vurgulayan ayrıntılı raporlar sunar.

SkillSurvey ayrıca gizliliği garanti eder, bu da referanslardan daha dürüst yanıtlar alınmasını sağlar ve veri güvenilirliğine ek bir katman ekler.

SkillsSurvey'in en iyi özellikleri

Paydaşlardan hızlı geri bildirim almanızı sağlayan, yapılandırılabilir ve kullanıcı dostu bir aday izleme sistemi ile aday geri bildirimlerini kolaylaştırın

ICIMS'in Video Mülakat ve Dil Değerlendirmelerini ATS'ye entegre edin veya ek değerlendirmeler ve geçmiş taramaları için üçüncü taraf araçları kullanın

ICIMS'in Onboarding Yazılımı ile yeni çalışanları sorunsuz bir şekilde işe alın ve ilerlemelerini izleyin

SkillsSurvey sınırlamaları

Aday değerlendirmesinde referanslara dayanır, bu da önyargılı işe alımlara yol açabilir

SkillsSurvey fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

SkillsSurvey puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: Yorum yok

9. TestGorilla (Diğer İK yazılımlarıyla entegrasyon için en iyisi)

via TestGorilla

TestGorilla, bilişsel yeteneklerden kişilik özelliklerine kadar her şeyi kapsayan işe alım öncesi testler sunan çok yönlü bir çevrimiçi değerlendirme aracıdır.

Beğendiğim bir özellik, role özel test paketleri oluşturma yeteneğidir, bu sayede birden fazla yetkinliği tek seferde değerlendirebiliyorum. Web kamerası izleme ve zamanlı testler gibi platformun hile önleme mekanizmaları, sonuçların güvenilir olmasını sağlar.

TestGorilla, karar verme sürecini hızlandıran ve en nitelikli adaylara hızlıca odaklanmanıza yardımcı olan anlık puanlama özelliği de sunar.

TestGorilla'nın en iyi özellikleri

Adayların ilerlemesi ve son etkinlikleri hakkında gerçek zamanlı değerlendirme sonuçlarını ve istatistiklerini görünüm

Değerlendirme sonuçlarını puanlara, alfabetik sıraya, en son etkinliğe veya özel yanıtlara göre sıralayarak adayları anında karşılaştırın

Ayrıntılı raporları inceleyerek, kişiselleştirilmiş video yanıtlarını izleyerek ve test puanlarını gözden geçirerek adaylar hakkında derinlemesine değerlendirmeler yapın. Eyleme geçirilebilir içgörüler elde etmek için gizli notlar ekleyin

TestGorilla sınırlamaları

Geniş test aralığı, belirli roller için en iyi adayları seçmeyi zorlaştırabilir

TestGorilla fiyatlandırması

Ücretsiz: 0 $/ay

Başlangıç: 1-15 çalışan için aylık 75 $, yıllık faturalandırılır

Pro: 1-15 çalışan için aylık 115 $, yıllık faturalandırılır

TestGorilla puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (1000+ yorum)

GetApp: 4,2/5 (200+ yorum)

10. Wonderlic (Bilişsel yetenek testleri için en iyisi)

via Wonderlic

Wonderlic, bilişsel yetenek testleri için bir yetenek değerlendirme aracıdır. Adayların problem çözme becerilerini ve karar verme yeteneklerini değerlendirmeye yardımcı olur.

Wonderlic'i kullanarak adayların iş başında öğrenme yeteneklerini hızlı bir şekilde değerlendirebilirsiniz.

Platform, bir adayın takıma nasıl uyum sağlayabileceği veya işyerindeki zorluklarla nasıl başa çıkabileceği konusunda daha derin içgörüler sağlayan kişilik testleri sunar. Wonderlic'te en çok sevdiğim şey hızıdır — sonuçlar neredeyse anında elde edilir, bu da doğruluktan ödün vermeden daha hızlı işe alım kararları alınmasını sağlar.

Wonderlic'in en iyi özellikleri

Adayların yeteneklerini, motivasyon kaynaklarını ve kişilik özelliklerini değerlendirerek başarılarını tahmin edin

Adayların göreceli güçlü yönlerine ve büyüme fırsatlarına odaklanmak için mülakatları özelleştirin

Kapsamlı bir aday profili oluşturmak için kişilik değerlendirmeleri yapın

Wonderlic sınırlamaları

Bu araç, adayın pratik becerilerini veya işe özgü uzmanlığını tam olarak yansıtmayabilecek bilişsel testlere yoğun olarak odaklanmaktadır

Wonderlic fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Wonderlic derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,3/5 (140+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (160+ yorum)

ClickUp ile İşe Alım Sürecinizi Bir Üst Düzeye Taşıyın

İşe alım süreci karanlıkta el yordamıyla ilerlemek zorunda değildir. ClickUp ile işe alım sürecinizi baştan sona kolaylaştırarak daha fazla doğruluk ve sonuç elde edebilirsiniz.

Beyaz Tahta, Hedefler ve Takvim Görünümü gibi araçlar, başvuru izlemeden mülakat planlamasına kadar her şeyi yönetmenize yardımcı olarak işe alım iş akışınızı daha sorunsuz hale getirir ve işe alım takımlarınızı daha verimli kılar.

ClickUp'ın yetenek değerlendirme yazılımı, sizin için idari görevleri yerine getirirken, sizin önemli olan şeye, yani doğru yetenekleri bulmaya odaklanmanızı sağlar.

İster tek bir rolü dolduruyor ister bir takım oluşturuyor olun, ClickUp işe alım sürecini basitleştirerek daha hızlı ve akıllı işe alım kararları almanızı sağlar. İşe alımınızı bir üst seviyeye taşımaya hazır mısınız?

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