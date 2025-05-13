Google E-Tablolar'da Takvim Oluşturma

Tarihleri ve son teslim tarihlerini takip etmek zordur, özellikle de "sisteminiz" yapışkan notlar, son dakika takvim davetiyeleri ve unutmayacağınıza yemin ettiğiniz (ama kesinlikle unutacağınız) zihinsel bir listeden oluşuyorsa. Evet, biz de bu durumun içindeydik.

Programları düzenlemenin daha iyi bir yolu var mı? 🤔

İyi haber: var!

Google E-Tablolar, proje planı, içerik programı veya sadece can sıkıcı faturaları hatırlamak için bir takvim gibi ihtiyaçlarınıza uygun bir takvim oluşturmanıza olanak tanır.

Bu blog gönderisinde, Google E-Tablolar'da adım adım bir takvim oluşturmayı anlatacağız. Bu sizin için işe yararsa harika, ancak ClickUp ile bunu yapmanın çok daha hızlı ve akıllı bir yolu var. Farkı görmek için bizi takip etmeye devam edin.

Takvimler için neden Google E-Tablolar kullanmalı?

Google E-Tablolar'da takvim programı oluşturmak size esneklik ve özelleştirme olanağı sağlar. Google E-Tablolar'ın takvim yönetimi için neden kullanışlı bir seçim olduğunu inceleyelim.

Kişiselleştirilmiş görünüm ve his: Kişisel veya takımın planlama ihtiyaçlarına göre düzenleri, renkleri ve formülleri ayarlayın

İşbirliği: Takım arkadaşlarınızla takvimleri paylaşarak ortak etkinlikler, toplantılar ve taahhütler hakkında gerçek zamanlı güncellemeler ve düzenlemeler yapın

Google Çalışma Alanı entegrasyonu: Takviminizi Gmail gibi Google ekosistemindeki diğer uygulamalara sorunsuz bir şekilde bağlayın

Erişilebilirlik: İnternet bağlantısı olan herhangi bir cihazdan Google E-Tablolar takviminizi düzenleyin

Veri yapılandırma: Takviminizi kolay görsel izleme için net bir e-tablo biçiminde düzenleyin

Şablonlar: Önceden tasarlanmış şablonlarla başlayın veya sıfırdan özel bir düzen oluşturun

Ücretsiz kullanım: Google Çalışma Alanı ekosisteminde ücretsiz olarak kullanılabilir

⭐ Öne çıkan şablon Google E-Tablolar'da mükemmel takvimi oluşturmak için saatler harcamak istemiyor musunuz? ClickUp'ın ücretsiz Takvim Planlayıcı şablonu daha iyi bir seçimdir! Hücreleri biçimlendirmek, formüller oluşturmak veya renk kodlaması yapmak için uğraşmanıza gerek yok. Görevlerinizi ekleyin ve başlayın. Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Takvim Planlayıcı Şablonu ile görevlerinizi ve etkinliklerinizi tek bir yerde düzenleyin

🧠 İlginç Bilgi: Google E-Tablolar , 6 Haziran 2006'da Google Dokümanlar ve E-Tablolar'ın bir parçası olarak tanıtıldı. 2012'de Google Drive altında bağımsız bir ürün haline geldi.

Google E-Tablolar'da Takvim Oluşturma Adımları

Kendi işlevsel ve özelleştirilebilir Google E-Tablolar takviminizi oluşturmanıza yardımcı olacak ayrıntılı bir kılavuz. 👇

Adım 1: Yeni bir e-tablo oluşturun

Başlamak için Google Drive'ı açın ve Google hesabınızla oturum açın.

Giriş yaptıktan sonra, sol kenar çubuğundaki +Yeni düğmesini tıklayın. Google E-Tablolar seçeneğinin üzerine gelin, ardından Boş e-tablo seçeneğini seçerek sıfırdan yeni bir takvim oluşturun.

Yeni bir e-tablo oluşturun

Yeni bir e-tablo açılacaktır. Sol üst köşedeki Başlıksız e-tablo seçeneğine tıklayıp yeni bir başlık girerek (örneğin, "Pazarlama Takvimi") e-tablonun adını değiştirin

E-tablonuza projenize uygun bir ad verin

Adım #2: Ayı ekleyin

A1 hücresine tıklayın ve ay ve yılı yazın (örneğin, Nisan 2025). Yazı tipi boyutunu artırıp kalın stil uygulayarak bu hücreyi öne çıkarmak için biçimlendirin.

E-tablonuza ayı ve yılı girin

Ardından, A1 ila G1 hücrelerini (haftanın yedi günü için yedi sütun) vurgulayın. Araç çubuğundaki Hücreleri birleştir düğmesini tıklayarak bunları tek bir hücreye birleştirin.

Daha düzenli bir takvim sunumu için en üst satırı birleştirin

Birleştirilmiş hücre hala seçiliyken, Yatay hizala düğmesini tıklayın ve ay başlığınızı düzgün bir şekilde hizalamak için Ortala seçeneğini seçin.

🔍 Biliyor muydunuz? Başlangıçta Google E-Tablolar'da 400.000 hücre sınırı vardı, ancak daha sonra bu sınır 10 milyon hücreye çıkarıldı ve böylece büyük veri kümelerini işlemek için daha güçlü hale geldi.

Adım 3: Haftanın günlerini ekleyin

A2 ile G2 hücrelerine haftanın günlerini ekleyin: Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday ve Saturday.

💡 Profesyonel İpucu: Zaman kazanmak için, A2 hücresine Pazar yazın, ardından doldurma tutamağını (hücrenin sağ alt köşesindeki küçük kare) tıklayıp G2'ye sürükleyin. Bu, geri kalan günleri sizin için otomatik olarak doldurur.

Haftanın günlerini otomatik olarak doldurun

🔍 Biliyor muydunuz? Çalışanların programlarında söz sahibi olmaları gerçek bir fark yaratır. Araştırmalar, dijital programlama araçlarının refahı ve iş-yaşam dengesini iyileştirdiğini ve işlerin daha yönetilebilir hale geldiğini ortaya koymuştur.

Ayın ilk gününün hangi güne denk geldiğini kontrol ederek doğru başlangıç sütununu bulun. Örneğin, 1 Nisan 2025 Salı gününe denk geliyorsa, sütun C'ye yazılmalıdır.

Ayın ilk gününün haftanın doğru gününe denk geldiğinden emin olun

3. satırın doğru sütununa, ayın başlangıcını belirtmek için 1 yazın. Sağdaki bir sonraki hücreye, ayın 2'sini oluşturmak için =C3+1 yazın. Ardından, doldurma tutamağını sürükleyerek satırın geri kalanını otomatik olarak doldurun ve ilk haftayı tamamlayın.

Sonraki satıra geçin ve her zaman yeni haftanın ilk sütunundan başlayarak tarihleri girmeye devam edin.

Takviminize her tarihi manuel olarak girmekten kaçınmak için yerleşik formülleri kullanın

Tarihlerin sırayla devam etmesini sağlayarak bunu her satır için tekrarlayın.

🧠 Eğlenceli Bilgi: İş günlerini planlamak verimliliğe yardımcı olur, ancak eğlence etkinlikleri için katı bir program yapmak aslında ters etki yapabilir. Bir araştırma, insanların hobilerini ve boş zamanlarını çok katı bir programla geçirdiklerinde daha az keyif aldıklarını ortaya koydu. Dinlenmek için zaman ayırmak yine de faydalıdır, ancak kendiliğinden gelişen etkinliklere yer bırakmak daha keyifli hale getirir.

Adım 5: Takvim düzenini yeniden boyutlandırın ve biçimlendirin

Haftalar arasına boşluk eklemek için satır sayısına sağ tıklayın ve yukarıdaki 1 satır ekle seçeneğini seçin. Etkinlikler için alan açmak üzere satır yüksekliğini de yeniden boyutlandırabilirsiniz. Bunun için satır kenarlarını tıklayıp sürüklemeniz yeterlidir.

Daha sonra etkinlik ve toplantılar eklemek için ekstra satırlar ekleyin

Daha iyi okunabilirlik için yazı tipi boyutunu ayarlamak, hücre renklerini değiştirmek ve metni biçimlendirmek için tüm takvim alanını seçin.

Hücreleri tercihinize göre özelleştirin

💡 Profesyonel ipucu: Farklı etkinlik türleri için renk kodları kullanın. Örneğin, toplantılar için mavi, son tarihler için yeşil ve tatiller için kırmızı. Takvimin tüm aralığını vurgulayın. Her hücrenin etrafına kenarlık eklemek için kenarlık aracını kullanın ve tarihleri net bir şekilde ayırın.

Adım 6: Sayfayı diğer aylar için çoğaltın

Sayfanın alt kısmında, geçerli sayfa sekmesine sağ tıklayın ve Çoğalt seçeneğini seçin.

Sekmeyi sağ tıklayıp Yeniden Adlandır'ı seçerek yeni sayfayı yeniden adlandırın. Adını bir sonraki ayın adıyla verin, örneğin "Mayıs"

Ardından, yeni ayı ve yılı yansıtacak şekilde A1 hücresindeki başlığı güncelleyin. Daha sonra, daha önce kullandığınız adımları izleyerek takvim tarihlerini yeni ayın başlangıç gününe ve gün sayısına göre ayarlayın.

🔍 Biliyor muydunuz? Dengesiz iş programları strese neden olurken, tutarlı vardiyalar iş memnuniyetini ve performansı artırır. Araştırmacılar, işin ne zaman başlayıp biteceğini bilmenin çalışanların sorumluluklarını dengelemelerine yardımcı olduğunu ve bunun da verimliliği artırdığını keşfettiler.

7. Adım: Etkinlikler, son tarihler ve notlar ekleyin

Bir tarihin altındaki herhangi bir hücreye tıklayarak günlük kontrol listesi veya toplantı ve randevular gibi etkinlik ayrıntılarını ekleyin.

Önemli tarihleri, notları ve etkinlikleri girin ve netlik için biçimlendirin

Tek bir hücreye birden fazla satır yazmak için Alt + Enter (Windows) veya Option + Enter (Mac) tuşlarına basın. Eklediğiniz içerik ne olursa olsun tüm etkinlik ayrıntılarının hücre içinde görünür kalmasını sağlamak için metin kaydırmayı açın.

🧠 İlginç Bilgi: Dünyanın çoğu Gregoryen takvimini kullanırken, bazı ülkeler farklı sistemler kullanır. Örneğin, Etiyopya 13 aylık bir takvim kullanırken, Çin geleneksel tatiller için ay-güneş takvimini kullanır.

Adım 8: Takvimi takımınızla paylaşın

Google E-Tablolar değişiklikleri otomatik olarak kaydeder, ancak kolay tanımlama için belgenin uygun şekilde adlandırıldığından emin olmalısınız. İşte nasıl yapacağınız:

Ekranın sağ üst köşesindeki "Paylaş" düğmesine tıklayın

İşbirliği yaptığınız kişilerin e-posta adreslerini ekleyin veya paylaşılabilir bir bağlantı oluşturun

Diğer kullanıcıların yapmasını istediğiniz işlemlere göre izin düzeylerini (Görünüm, Yorum veya Düzenleme) ayarlayın

Takviminizi işbirliği yaptığınız kişilerle paylaşın

Adım 9: Daha fazla özelleştirin ve şablonları keşfedin

Yaratıcılığınızı serbest bırakın: koşullu biçimlendirme ekleyin, aylık görünümler ayarlayın veya ihtiyaçlarınıza uygun içerik planlama sütunları ekleyin. Ayrıca, etkinlik türlerinin tutarlı ve yönetilebilir olmasını sağlayan veri doğrulama özelliğini kullanarak etkinlik kategorileri için açılır menüler oluşturabilirsiniz.

Başlamak için Google Takvim şablonlarını inceleyin ve önceden ayarlanmış takvim biçimlerinden ihtiyaçlarınıza uygun olanı bulun.

🔍 Biliyor muydunuz? ISO 8601 uluslararası takvim standardı, Pazar günü başlayan geleneksel ABD takviminden farklı olarak, haftanın ilk günü olarak Pazartesi'yi belirler.

Takvimler için Google E-Tablolar'ı kullanmanın sınırlamaları

Google E-Tablolar temel bir çevrimiçi takvim olarak işlev görebilir, ancak önemli ölçüde manuel çaba gerektirir ve özel planlama araçlarında bulunan gelişmiş özelliklerden yoksundur.

Google E-Tablolar'a alternatif aramayı düşünmenizin bazı nedenlerini inceleyelim.

Yerleşik hatırlatıcılar veya bildirimler yoktur: Google E-Tablolar, yaklaşan etkinlikler için yerel hatırlatıcılar veya bildirimler sunmaz. Bu, programınızla ilgili bilgileri almak için harici araçlara veya manuel kontrollere güvenmeniz gerektiği anlamına gelir

Tekrar eden etkinlikler için manuel güncellemeler: Google E-Tablolar'da tekrar eden etkinlikleri yönetmek oldukça kapsamlı bir işlemdir. Her örnek tek tek girilmelidir, bu da hata ve tutarsızlık riskini artırır

Sınırlı otomasyon ve görev yönetimi: Google Çalışma Alanı, hedefleri planlamak için gelişmiş otomasyon ve görev yönetimi özelliklerinden yoksundur. Bu tür özellikleri entegre etmek, zaman alıcı ve sorunsuz işlevsellik sunmayabilecek karmaşık geçici çözümler veya üçüncü taraf araçlar gerektirir

🧠 İlginç bilgi: Bir araştırmaya göre, planlama için dijital asistanlar kullanan kişiler işlerinde daha verimli ve daha bağlı hissediyor. Otomasyon ve yapay zeka önerileri gibi özellikler planlamayı daha sorunsuz ve verimli hale getiriyor.

Birden fazla takvimi yönetmekte zorlanıyor musunuz? Bu videoda sizin için en iyi ipuçlarımızı bir araya getirdik:

Takvim Yönetimi için ClickUp'ı Kullanma

Google E-Tablolar'da takvim oluşturmak, bazıları için tatmin edici bir DIY projesi olabilir. Etkinlikleri planlamak için temel bir çerçeve sunar. Ancak, manuel güncellemelere büyük ölçüde bağlı olduğu için kısa sürede statik bir araç haline gelir.

ClickUp ise görevlerinizi, belgelerinizi, konuşmalarınızı ve etkinliklerinizi tek bir araçta birleştiren iş için her şeyi içeren bir uygulamadır. Takvim ve toplantı yönetimi yazılımı olarak, dinamik görev yönetimi, otomatik iş akışları, gerçek zamanlı işbirliği ve yapay zeka destekli destek ile programınızı tek bir yerden hayata geçirir.

İşte bir ClickUp kullanıcısının G2'de paylaştığı yorum:

ClickUp Brain gerçekten zaman kazandırıyor. Yerleşik yapay zeka artık uzun konuları özetleyebiliyor, belge taslakları oluşturabiliyor ve hatta görevlerin içinde ses kliplerini yazıya dönüştürebiliyor. Bu sayede takımım bağlam değiştirme süresini kısaltıyor ve daha az eklenti aracı kullanıyor. Yeni takvim ve Gantt yükseltmeleri, planlamayı daha kolay hale getiriyor. Mart 2025 güncellemesi, görevleri, belgeleri, sohbetleri ve toplantıları tek bir takvim görünümünde birleştirdi ve AI destekli zaman bloklama özelliğini ekledi; Gantt grafikleri belirgin şekilde daha hızlı yükleniyor ve yakınlaştırma seviyesi sabit kalıyor.

ClickUp Brain gerçekten zaman kazandırıyor. Yerleşik yapay zeka artık uzun konuları özetleyebiliyor, belge taslakları oluşturabiliyor ve hatta görevlerin içinde ses kliplerini yazıya dönüştürebiliyor. Yeni takvim ve Gantt yükseltmeleri, planlamayı daha kolay hale getiriyor. Mart 2025 güncellemesi, görevleri, belgeleri, sohbetleri ve toplantıları tek bir takvim görünümünde birleştirdi ve AI destekli zaman bloklamayı ekledi; Gantt grafikleri belirgin şekilde daha hızlı yükleniyor ve yakınlaştırma seviyesi sabit kalıyor.

Takvim Yönetimi için Google E-Tablolar ve ClickUp'ı Karşılaştırma

Özellik Google E-Tablolar ClickUp Kolay kurulum Manuel kurulum gerekir (tablo oluşturma, hücreleri biçimlendirme, formül ekleme) Önceden oluşturulmuş Takvim Planlayıcı şablonu + AI planlama önerileri Takvim görünümü ❌ Yerel takvim görünümü yok; formüller veya eklentiler kullanarak bir takvim oluşturmanız gerekir ✅ Gün, hafta, ay ve zaman çizelgesi modlarına sahip yerel Takvim görünümü AI takvim yardımı ❌ Kullanılamıyor ✅ AI, toplantı saatlerini otomatik olarak önerir, çakışmaları yeniden planlar ve iş yüküne göre görevlere öncelik verir Toplantı yönetimi araçları ❌ Kullanılamıyor ✅ AI, gündemleri otomatik olarak oluşturabilir, toplantıları özetleyebilir, eylem öğeleri atayabilir ve notları görevlere bağlayabilir Sürükle ve bırak ile planlama ❌ Desteklenmiyor ✅ Gerçek zamanlı, sezgisel sürükle ve bırak ile yeniden planlama Yinelenen görevler Manuel olarak kopyalanmalı veya komut dosyası ile yazılmalıdır Yerleşik yinelenen görev ve etkinlik planlama Otomasyonlar Google Apps Script veya üçüncü taraf eklentiler gerekir Hatırlatıcılar, takipler ve durum değişiklikleri için yerleşik otomasyonlar Görev ayrıntıları ve bağlam Sınırlı—diğer sekmelere veya belgelere bağlanmalıdır Tam görev bağlamı: ek dosyalar, alt görevler, sohbet, belgeler ve toplantı notları etkinliklere kolayca eklenebilir AI özetleri ve öneriler ❌ Desteklenmiyor ✅ AI, toplantıları özetler, sonraki adımları önerir ve engelleri vurgular Bildirimler ve hatırlatıcılar Özel olarak oluşturulmuş olmalıdır Cihazlar arasında akıllı hatırlatıcılar ve AI tarafından önceliklendirilen uyarılar Entegrasyonlar Google Çalışma Alanı ile sorunsuz entegrasyon Google Takvim, Zoom, Slack, Outlook ve daha fazlasıyla çalışır Mobil deneyim İşlevsel ancak planlama için optimize edilmemiştir Tam AI ve hareket halindeyken takvim erişimi sunan mobil uygulama

ClickUp'ın güçlü takvim ve toplantı yönetimi özellikleri

ClickUp'ı statik takvimlere güçlü bir alternatif haline getiren bazı özellikler şunlardır. 📆

ClickUp Takvim ve Takvim Görünümü ile planlayın ve programlayın

ClickUp Takvim ile gününüzü planlayın

ClickUp'ın AI Takvimi, toplantılarınızı ve gerçek işlerinizi hem planlamak için tasarlanmıştır, böylece uygulamalar arasında gidip gelmek veya gecikmiş görevlerin peşinde koşmak zorunda kalmazsınız. Bu şekilde, ClickUp yoğun işlerinizi sizin için hallettiği için, bir e-tabloda satırları biçimlendirmek veya kendi etkinliklerinizi renk kodlamakla uğraşmak zorunda kalmazsınız.

Bu hafta bir web sitesi güncellemesi yapmanız, bir müşteri sunumu hazırlamanız ve üç takım toplantısı yapmanız gerektiğini varsayalım.

Entegre AI asistanı ClickUp Brain, öncelikli görevlerinizi otomatik olarak planlamanıza, toplantılar için odaklanma zamanınızı bloklamanıza ve acil bir durum ortaya çıktığında esnek işleri kaydırmanızı önerir. Gününüz kendi kendine güncellenir, böylece her şeyi yeniden düzenlemenize gerek kalmadan odaklanabilirsiniz. 🧠

ClickUp Brain aracılığıyla görev önceliklendirme için AI önerileriyle programınızı optimize edin

Aramalara mı katılıyorsunuz? Bunu AI takviminden doğrudan yapabilirsiniz.

Bir sonraki toplantınıza doğrudan ClickUp Takvim'den katılın

Takvim etkinlikleri, Zoom, Google Meet ve Teams bağlantılarınızı alır, böylece bir daha e-postaları aramak zorunda kalmazsınız. Ayrıca ClickUp'ın AI Notetaker özelliği ile toplantı notlarınız, manuel transkripsiyon ve görev atamaları olmadan aranabilir transkriptlere ve bağlantılı eylem öğelerine dönüştürülür.

Böylece, "Bir dakika, o toplantıdan sonra ne yapacaktık?" diye sormak yerine, cevaplar hazır olacaktır.

ClickUp Takvim Görünümü'nde takımınızla işbirliği yapın

Ama hepsi bu kadar değil! ClickUp'ın Takvim Görünümü, programınızı nasıl görselleştireceğiniz üzerinde tam kontrol sağlar. Günlük, haftalık ve aylık görünümler arasında geçiş yapabilir veya filtrelerle düzeninizi özelleştirerek anahtar görevlere ve önceliklere odaklanabilirsiniz.

Müşterilerle veya dış takımlarla çalışıyorsanız, Takvim Görünümü aşağıdaki özelliklerle işbirliğini sorunsuz hale getirir:

Güvenli takvim paylaşımı: Dış misafirlere erişim izni verirken, görebilecekleri içeriği kontrol edin

Harici takvim senkronizasyonu: ClickUp'ı Google Takvim, Outlook ve diğer ClickUp'ı Google Takvim, Outlook ve diğer paylaşılan takvim uygulamalarıyla entegre edin, böylece her şey tek bir yerde kalır

ClickUp Görevlerini doğrudan takviminizde de görüntüleyebilirsiniz. Görevlere başlangıç ve son teslim tarihleri ekleyin, bunlar etkinliklerinizin yanında görünerek gününüzün tam bir resmini sunsun. İki yönlü senkronizasyon sayesinde, ClickUp veya harici takviminizde yapılan tüm güncellemeler otomatik olarak her iki yerde de yansıtılır.

Saniyeler içinde işbirliği yapın ve toplantılar düzenleyin

ClickUp Takvim'de basit toplantı planlama özelliği ile anında işbirliği yapın

Etkili işbirliği, herkesin uyum içinde çalışabileceği paylaşımlı bir alanla başlar. ClickUp, takviminizi ClickUp Sohbet ile entegre ederek bunu kolaylaştırır.

DM'lerde ve grup sohbet kanallarında gerçek zamanlı veya asenkron olarak işbirliği yapın ve konuşmaları görevleriniz ve projelerinizle bağlantılı tutarak tam bağlamda çalışın. Anlık bir görüşme mi yapmak istiyorsunuz? ClickUp Sohbet içinde SyncUp'ı deneyin. 📞

Toplantı planlamanız ve bir ekip arkadaşınızın programını kontrol etmeniz mi gerekiyor? Sohbet'te adlarına dokunarak takvimlerini ve önceliklerini görüntüleyin. Ücretsiz bir zaman aralığı mı buldunuz? Sohbet içinden doğrudan toplantı ayarlayın.

Toplantı rezervasyonu yapıldı mı? ClickUp herkesin takvimini otomatik olarak günceller! Daha iyisi olabilir mi? 🤩

Şablonlarla düzenli kalın

Zaman yönetimini basitleştirmek için ClickUp, farklı ihtiyaçlara göre uyarlanmış çeşitli program şablonları da sunar.

ClickUp Takvim Planlayıcı Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Takvim Planlayıcı Şablonu ile esnek kalın ve değişen önceliklere uyum sağlayın

ClickUp Takvim Planlayıcı Şablonu, tüm programlarınızı tek bir yerde merkezileştirerek sizin ve takımınızın düzenli kalmasına yardımcı olur. Bu takvim şablonu ile şunları yapabilirsiniz:

Yaklaşan etkinlikleri ve dönüm noktalarını izleyin , önemli bir etkinliği veya görevi asla kaçırmayın

Projeleri yönetilebilir parçalara ayırın ve işleri verimli bir şekilde organize etmek için notlar oluşturun

Kaynakları yönetin iş yükünün dağıtımının açık ve yapılandırılmış olmasını sağlayın

Proje ilerlemesi ve takım iş yükü hakkında net bir genel bakış elde ederek iş akışının görünürlüğünü artırın

📮ClickUp Insight: Bilgi çalışanlarının %92'si verimli kalmak için kişiselleştirilmiş zaman yönetimi stratejilerine güveniyor. Ancak, birçok iş akışı aracı hala gerçek önceliklendirmeyi destekleyen yerleşik özelliklerden yoksundur, bu da takımların manuel geçici çözümler ve tahminlere güvenmek zorunda kalmasına neden olur. ClickUp, yerleşik zamanlama, zaman takibi ve AI destekli takvim önerileriyle bunun ötesine geçmenize yardımcı olur. Hatta görev listenize ve takviminize göre odaklanma pencereleri önerir, böylece programınız size karşı değil, sizinle birlikte çalışır. Nereden başlamalı? Kullanıma hazır haftalık ve aylık takvim şablonları arasından seçim yapın ve işinize uygun bir zaman yönetim sistemi oluşturun.

Google E-Tablolar sizi bu noktaya getirdi, ClickUp sizi daha da ileriye götürür!

Google E-Tablolar takvimi temel planlama özellikleri sunarken, ClickUp modern takvim yönetiminin çok yönlü zorluklarını ele alan kapsamlı, entegre ve akıllı bir çözüm sunar.

ClickUp Takvim, araçlar arasında geçiş yapmadan planlama, izleme ve işbirliği yapabileceğiniz tek bir yer sunar. Görevlerinizi, son tarihlerinizi ve önceliklerinizi Takvim Görünümü'nde bir arada görün, ClickUp Sohbet ile takımınızla uyumlu çalışın ve AI Notetaker'ın transkriptleri yakalayıp sonraki adımları otomatik olarak atamasıyla her toplantıyı eyleme geçirilebilir hale getirin.

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