ClickUp Blog
100 Proje Yönetimi Memleri ve Komik Videolar
Proje Yönetimi

100 Proje Yönetimi Memleri ve Komik Videolar

Sudarshan Somanathan
Sudarshan SomanathanHead of Content
26 Ağustos 2024

Bilge bir kişi bir keresinde şöyle demiş: "Proje yönetiminin sanatı, en önemli üç şeyi senkronizasyonda tutmaktır: kapsam, zamanlama ve takımın akıl sağlığı."

Ancak takımınızı motive etmek, enerji seviyelerini yüksek tutmak ve sayıların, grafiklerin ve ilerleme raporlarının birbirine karışmasını önlemek için zihninizi tazelemeniz gerekir! Bunu yapmak için mizah dozu kadar iyi bir yol olabilir mi?

En iyi 100 proje yönetimi memesini içeren bu listeyi hazırlarken çok eğlendik. En sevdiğiniz popüler kültür referanslarının yanı sıra takımınızın kahkahalara boğulacağı, gözlerinizi yuvarlayacağınız videolar da var. Bir dahaki sefere koridorda veya video görüşmesinde telaşlı bir iş arkadaşınız gördüğünüzde, bu listeden bir tane gönderin.

Hadi başlayalım!

proje yönetimi memleri
Kaynak

100 Komik Proje Yönetimi Memleri ve Videoları

Etkili proje yönetimi yazılımı ve araçları olsa bile, iyi bir proje yöneticisi olmak kolay değildir. Zorlu müşterileri yönetmekten takım dinamiklerini idare etmeye ve tüm bunları yaparken paydaşları memnun tutmaya kadar, bu iş genellikle riskli bir oyundur.

Stresinizi tamamen ortadan kaldıramayız, ancak size biraz neşe katabiliriz. İşin iniş çıkışlarını mükemmel bir şekilde yansıtan bu memlerin keyfini çıkarın.

Bir proje yöneticisinin evrensel mücadeleleri

1. Sessiz olun... kimse bilmeyecek!

yönetim memleri
Kaynak

2. Kim? Ben mi? Ne yaptım ki?

marvel proje yönetimi memesi
Kaynak

3. Proje nasıl gidiyor?

proje iyi gidiyor memesi
Kaynak

4. Farkları bulun..

proje sonuçları mem
Kaynak

5. Peki, bir görev kartı hazırlamalı mıyım?

görev kartı memesi
Kaynak

6. Her şeyi kontrol altında tutmaya çalışmak şöyle bir şeydir..

proje kontrol memesi
Kaynak

7. Bence inanması zor çünkü doğru değil

Proje planlama memesi
Kaynak

8. Sakın kanmayın!

Proje yöneticisi memi olun
Kaynak

9. Oh, bu benim diğer tam zamanlı işim!

Proje yönetimi yazılımı memesi
Kaynak

10. Her işi yapar, her işin ustası... Bir dakika, bu da ne?

Proje yöneticisi rolü memesi
Kaynak

Verimlilik ve motivasyon memleri

Bazı günler, tüm çabalarımıza rağmen verimlilik istediğimiz seviyeye ulaşmaz. Böyle zamanlarda biraz mizah çok işe yarayabilir.

Memler, o kötü günleri mükemmel bir şekilde yakalar ve bu zorluklarla tek başımıza mücadele etmediğimizi gösterir. Bu yüzden, işler yolunda gitmediğinde, ara verin ve gülün.

11. Hatırlatıcı ayarlama hatırlatıcısı

ClickUp Hatırlatıcı
Kaynak

💡Pro İpucu: ClickUp Hatırlatıcıları'nı kullanarak herhangi bir görev yorumundan veya bildirimden hatırlatıcılar ayarlayın, böylece görevlerinizi herhangi bir cihazdan yönetebilirsiniz. Bu, işlerinizi takip etmenize yardımcı olur ve önemli ayrıntıları veya son tarihleri kaçırmamanızı sağlar.

12. İşinize her zaman %100'ünüzü verin

İşe %100 verin meme
Kaynak

13. Kabus dünyasına hoş geldiniz!

Proje takvimi memesi
Kaynak

Ciddi bir not olarak, proje teslim tarihlerine yetişmekte zorlanıyor musunuz? Projeleri planlamak, görevleri yönetmek ve takımın sorunsuz bir şekilde işbirliği yapmasını sağlamak için ClickUp gibi çok yönlü bir proje yönetimi yazılımını deneyin.

ClickUp'ın Proje Yönetimi Çözümü, proje yol haritaları oluşturmanıza, proje görevlerini planlamanıza ve önceliklendirmenize ve karmaşık görevleri basit eylem öğelerine ayırarak iş verimliliğini artırmanıza yardımcı olur. ClickUp'ı proje yönetimi için nasıl kullanabileceğiniz aşağıda açıklanmıştır:

  • AI proje planlama: ClickUp Brain, ClickUp'ın AI asistanını kullanarak projelerinizi planlayın. Görevleri otomatikleştirir ve proje tartışmalarının özetlerini sunar
  • Proje hedeflerini uyumlu hale getirin: Gantt Grafiği görünümünü kullanarak proje ilerlemesini izleyin ve genel şirket hedefleriyle nasıl uyumlu olduğunu görün
  • Görevleri ve takım projelerini görselleştirin: ClickUp Gösterge Panelleri ile takımın ilerlemesini izleyin ve proje darboğazlarını belirleyin
  • Ayrıntılı belgeler: ClickUp Belgeleri ile proje kapsamını, yönergeleri ve hedefleri tek bir yerde merkezileştirin
ClickUp'ın Proje Yönetimi Çözümü
ClickUp ile proje hedeflerine, iş durumlarına ve görev listelerine tek bir yerden erişin

14. Eğer bu bir rüyaysa, beni uyandırmayın

Proje planı memesi
Kaynak

15. Herkes, mevcut önceliklere odaklanın!

Proje önceliği memesi
Kaynak

💡Pro İpucu: ClickUp Görevleri ile işlerinizi kontrol altında tutun. Bir görev düşük öncelikli veya acil olsun, dikkat edilmesi gerekenleri kolayca görebilirsiniz. Ardından, kritik görevlere odaklanmak için öncelik düzeylerini ayarlayın ve ilerlemeyi sorunsuz bir şekilde izleyin.

ClickUp Görevleri
ClickUp Görevleri'ni kullanarak görevlerinizi önceliklendirin ve her projeyi zamanında tamamlayın

16. Şimdi zihin okuma öğrenmeli miyim?

Proje tahmin meme
Kaynak

17. Nereye gidiyoruz?

Proje yönetimi memleri
Kaynak

18. Sonu iyi biten her şey iyidir... Ta ki 2. aşama gelene kadar

Proje bitti memesi
Kaynak

19. Ne var ne yok? Bu tamamen normal.

Proje teslim tarihi memesi
Kaynak

20. İşte bu bir sorun.

Proje planının gerisinde kalma memesi
Kaynak

21. İşte ben de bunu diyordum!

Proje teslim tarihi memesi
Kaynak

Kapsam genişlemesi ve risk yönetimi

Proje başarısızlıklarının sık görülen bir nedeni risk yönetiminin eksikliğidir. Bunun nedenleri zaman kısıtlamalarından iletişim eksikliğine veya verimsiz süreçlere kadar çok çeşitli olabilir. Ama sonuçta ortaya çıkan kaosu memlere dönüştürelim.

22. Ne yapılacak? Nasıl yapılacak?

Proje yönetimi memleri
Kaynak

23. "Kapsam genişlemesi" beni yavaşça ele geçiriyor gibi hissediyorum.

Proje kapsamı genişlemesi memesi
Kaynak

24. Cehalet, gerçekten de mutluluktur.

Proje risk yönetimi memesi
Kaynak

25. Merhaba!

Proje hatası memesi
Kaynak

26. Riskle nasıl başa çıkılır, diye soruyorsunuz?

risk yanıtı memesi
Kaynak

27. Sen de benim düşündüğüm kişi misin?

Proje kapsamı genişlemesi memesi
Kaynak

28. Aptalca oyunlar oynayın ve aptalca ödüller kazanın.

Proje riski memesi
Kaynak

💡Pro İpucu: ClickUp Brain ile proje planlamanızı ve yürütmenizi hızlandırın. Görev açıklamalarınıza göre otomatik olarak alt görevler oluşturur, uzun yorum konularının özetlerini sunar ve güncellemeleri otomatik olarak taslak olarak oluşturur.

ClickUp ile, projeleri yönetirken risk yönetimine daha iyi hazırlanabilirsiniz.

ClickUp Brain üç ana özellik içerir: AI Bilgi Yöneticisi, AI Proje Yöneticisi ve AI İş Yazarı. AI Bilgi Yöneticisi, belgelerinizden, görevlerinizden ve projelerinizden cevapları bulmanıza yardımcı olur. AI Proje Yöneticisi ise ilerleme raporları ve güncellemeler gibi görevleri otomatikleştirir. Son olarak, AI İş Yazarı, işinize göre yararlı ipuçları ile yazma becerinizi geliştirir.

ClickUp Brain
ClickUp Brain ile projenizle ilgili tüm sorgularınıza yanıt alın

29. Son bir kez, söz veriyorum.

Proje kapsamı değiştirildi memesi
Kaynak

30. Ya biz..

proje risklerini belirlemenize yardımcı olacak 100 komik ve ilişkilendiril
Kaynak

31. Proje yönetiminin en iyi kısmı!

güzel mem
Kaynak

Paydaş yönetimi ve işbirliği

Paydaş yönetimi ve işbirliği, başarılı bir proje yürütmenin anahtarlarıdır. Departmanlar ve takım üyeleri etkili bir şekilde birlikte çalıştığında, projeler planlandığı gibi ilerler ve hedeflerine ulaşır.

Bazen, tüm çabalarımıza rağmen, her şey yetersiz kalır ve aksaklıklar ve hayal kırıklıkları ortaya çıkar. İletişim kopukluğu ve takım çalışmasının aksadığı durumlarda, zorluklar hem ürkütücü hem de eğlenceli olabilir. İşte size, sizi anladığımızı söylemek için seçtiğimiz memler!

32. Modern sorunlar modern çözümler gerektirir!

Proje paydaş yönetimi memesi
Kaynak

33. Şirketimiz AGILE!

çevik şirket memesi
Kaynak

34. Eylem planı gerekli değil. Yoksa gerekli mi?

Proje eylem planı memesi
Kaynak

Bir eylem planı, proje hedeflerinize ulaşmak için yapılandırılmış bir yaklaşım sağladığından, proje yönetiminde yapıştırıcı görevi görür. Ancak bunun zorlu bir iş olduğunu da biliyoruz.

Eylem planı şablonlarını kullanarak karmaşık projeleri belirli görevlere bölebilir, son teslim tarihlerini belirleyebilir, kaynakları tahsis edebilir ve sorumlulukları tanımlayabilirsiniz.

ClickUp'ın Eylem Planı Şablonu, projeyi eyleme geçirilebilir adımlara bölerek proje planlamasını basitleştirir. Yerleşik analiz ve görselleştirme özellikleriyle görevler oluşturabilir, bunları takım üyelerine atayabilir, görevlere öncelik verebilir ve görevlerin ilerlemesini kolayca ölçebilirsiniz.

Yorum tepkileri, iç içe alt görevler, birden fazla atanan kişi ve öncelik etiketleri gibi özelliklerle proje yönetimini geliştirir ve eylem planınızı kolaylaştırmak ve görselleştirmek için tek bir yerden hizmet sunar.

Eylem Planı Şablonu
Bu Şablonu İndirin
ClickUp Eylem Planı Şablonunu kullanarak eylem öğelerini yapılandırarak, kaynakları tahsis ederek ve ilerlemeyi izleyerek hedef ayarlamayı basitleştirin

35. Anlık bir şeydi, gereksizdi..

Proje yöneticisi ve CEO memesi
Kaynak

36. Etkileyici, ama daha da iyisi ne olabilir biliyor musunuz?

proje bütçesi memesi
Kaynak

37. Söylemek istemezdim ama size söylemiştim!

Proje başarısızlığı memesi
Kaynak

38. Endişelenmeyin, biz hallederiz!

proje için ekstra bütçe memesi
Kaynak

39. Evet, en önemli şeye odaklanalım.

Paydaşlara odaklanın memesi
Kaynak

40. "Uzantı" mı dediniz?

Proje zaman çizelgesini uzatma Meme
Kaynak

Proje yönetimi hakkında yanlış kanılar

"Oh, sen proje yöneticisi misin? Yani herkesin programını düzenliyor ve işlerini yapmalarını sağlıyorsun?" Proje yöneticisi olarak bunu kaç kez duydunuz? Bunun bir efsane olduğunu biliyoruz (bir nevi), ama neden nazik bir hatırlatıcı olarak memlerle cevap vermeyecek misiniz?

41. Gelen kutusu becerileriniz gizli süper gücünüz olduğunda.

Proje yöneticisinin süper gücü memesi
Kaynak

42. Bu sefer hiçbir şey ters gitmeyecek, değil mi?

Proje iyi olacak meme
Kaynak

43. Proje yöneticisi görev durumunuzu değiştirdiğinde?

Proje görev durumu değişikliği memesi
Kaynak

44. Kim benim seviyemde?

PMBOK kılavuzu memesi
Kaynak

45. İletişim gerçekten anahtardır.

Proje iletişimi memesi
Kaynak

Proaktif iletişim, projenin başarısı için çok önemlidir. Kötü iletişim, yanlış anlaşılmalara, uyumsuz beklentilere ve çözülmemiş sorunlara yol açabilir ve bunların tümü projenin başarısını tehlikeye atabilir.

İletişim planı şablonu, iç ve dış iletişim stratejilerini ayrıntılı olarak açıklayan, her kuruluş için anahtar bir belgedir. Hedef kitleyi, mesaj türlerini ve kanalleri ile iletişim sıklığını belirler.

Takımınızın iletişimini düzenlemek ve iyileştirmek için ClickUp'ın İletişim Planı Şablonunu kullanabilirsiniz. Etkili bir iletişim stratejisi oluşturmak için yapılandırılmış bir çerçeve sağlar.

ClickUp özelliklerinin iletişim çabalarını daha da kolaylaştırıp geliştirebileceği yollar şunlardır:

  • İletişim hedeflerini belirleyin: ClickUp Belgeleri'ni kullanarak beyin fırtınası yapın ve herkesin aynı doğrultuda ilerlemesini sağlayacak net iletişim hedefleri belirleyin
  • Paydaşları yönetin: ClickUp Görevleri ile paydaşları organize edin ve onlara roller atayın, böylece herkesin sorumlulukları net olsun
  • İletişim kanallarını seçin: ClickUp'ın özel alanlarını kullanarak iletişim kanallarınızı takip edin ve yönetin, stratejilerinizi optimize edin
  • İlerlemeyi ve başarıyı takip edin: İlerlemeyi izlemek ve iletişim planınızın etkinliğini ölçmek için ClickUp'ta dönüm noktaları belirleyin
ClickUp'ın İletişim Planı Şablonu
Bu Şablonu İndirin
ClickUp'ın İletişim Planı Şablonu ile daha iyi şeffaflık ve iletişim sağlayın

46. Takım atandı; projede bol şans!

grup projesi memesi
Kaynak

47. Proje yöneticisi olmak için başlangıç kılavuzu

Proje yönetiminin temelleri
Kaynak

Takım dinamikleri

Takım üyelerinin etkileşim, iletişim ve işbirliği şekilleri bir projenin başarısını veya başarısızlığını belirleyebilir. Etkili takım çalışması, net roller, karşılıklı saygı ve açık iletişime dayanır.

Ancak işler her zaman yolunda gitmez; kişilik çatışmaları, yanlış anlaşılmalar ve çatışmalar ortaya çıkabilir. Neyse ki, bu anlar genellikle bir takım olarak çalışmanın iniş ve çıkışlarını vurgulayan memlerde mizahi bir şekilde yakalanır.

48. Yöneticiniz size takımınızın izin günlerini söylemeyi unuttuğunda

Proje yönetimi takımı memesi
Kaynak

49. Bayanlar ve baylar, takımla tanışın..

Proje yöneticisi rolü memesi
Kaynak

Bir takımdaki proje rolleri, bir sitcomdaki karakterler kadar çeşitlidir. Vizyoner proje yöneticisi/beyin takımından, fikirleri gerçeğe dönüştüren detay odaklı geliştiricilere ve herkesin ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlayan diplomatik paydaşlara kadar, her kişi kendine özgü bir rol oynar.

50. Takdir ve şükran dolu bir paylaşım!

Proje yönetimi takdir
Kaynak

51. Hafta sonu oldu mu?

Proje yönetimi hafta sonu memleri
Kaynak

52. Yalan nerede?

Takım yönetimi memesi
Kaynak

53. Ne ise o (omuz silkme)

Proje başarısızlığı suçlama memesi
Kaynak

54. Büyük bir havuzda en küçük balık gibi hissettiğinizde

Proje yönetimindeki teknik jargon memleri
Kaynak

55. Bir proje yöneticisinin hayatından bir gün..

Bir proje yöneticisinin hayatından bir gün
Kaynak

Elbette, bir proje yöneticisinin hayatında bir gün, takımla sürekli iletişim halinde olmak, sonsuz güncellemeleri dengelemeye çalışmak ve projeyi yolunda tutmakla geçer.

56. Sorumluluğu başkalarına atma sanatını mükemmelleştirin

Proje sorumluluğunu memlere aktarma
Kaynak

57. Backlog: fikirlerin öldüğü yer!

Proje biriktirme listesi memesi
Kaynak

58. En zor dil twister.

Test vakaları başarısız oldu memesi
Kaynak

59. Mükemmel strateji diye bir şey yoktur..

Proje üçgeni stratejisi memesi
Kaynak

60. Yapılacaklar listesi

Proje önceliklendirme memesi
Kaynak

Proje yönetimi ipuçları arasında gözden kaçan bu hazineyi deneyin: görevlerinizi listeleyin, önem derecesine göre puanlayın ve üst yönetimin talimatlarını harfiyen yerine getirin. Gerisi sadece ayrıntı!

Zaman çizelgeleri ve son teslim tarihleri

Son teslim tarihleri ve zaman çizelgeleri, proje yönetiminin bel kemiğidir. Yapı sağlar, beklentileri belirler ve projeleri yolunda tutar.

61. "Tek gördüğüm son teslim tarihi, son teslim tarihi, son teslim tarihi, son teslim tarihi."

Proje teslim tarihi memesi
Kaynak

62. Mücadele gerçek!

Proje teslimi mem
Kaynak

Zaman çizelgesi planlamak ve ayarlamak, proje yönetiminde çok önemlidir. Zaman çizelgesi, ilerlemeyi izlemenizi, olası gecikmeleri erken tespit etmenizi ve gerekli ayarlamaları yapmanızı sağlayarak projenin planlandığı gibi ve bütçe dahilinde ilerlemesini sağlar.

Proje yönetimine görsel bir yaklaşımı tercih edenler için Clickup Proje Zaman Çizelgesi Beyaz Tahta Şablonu olmazsa olmaz!

Görevleri kolayca atayabilir, dönüm noktalarını belirleyebilir ve proje zaman çizelgenizi görselleştirebilirsiniz. Bu şablon, görev süreleri ve son tarihleri hakkında net bir görünüm sağlayarak ilerlemeyi izlemenize ve gerektiğinde ayarlamalar yapmanıza yardımcı olur. Planlamayı basitleştirir ve takımınızın proje hedefleri ve zaman çizelgeleriyle uyumlu kalmasını sağlar.

ClickUp Proje Beyaz Tahta Zaman Çizelgesi Şablonu
Bu Şablonu İndirin
ClickUp Proje Beyaz Tahta Zaman Çizelgesi Şablonunu kullanarak proje görevlerinizi ve zaman çizelgenizi planlayın

63. Bu akşam nasıl?

projede kritik olmayan hata memesi
Kaynak

64. Zaman tahminleri kesin değil, tahmindir.

Proje zaman tahmini memesi
Kaynak

65. "Bütçeye uygun" yerine "Oops, bütçeyi aştık" dediğiniz anlar için

proje bütçe yönetimi memesi
Kaynak

66. Bir ara bakacağım..

Proje son teslim tarihi memesi
Kaynak

67. Geç olsun, güç olmasın, ama geç olması daha iyidir!

Proje sorunlarını görmezden gelin meme
Kaynak

Proje yönetiminde müşteriler

Müşterilerin proje yönetimi sürecini anlamadıkları örnekleri biliyor musunuz? İyi niyetli istekleri, kapsamın genişlemesine ve zaman çizelgelerinin uzamasına neden olabilir. Bu memler, bu durumu yaşamış tüm proje yöneticilerine adanmıştır!

68. Tam olarak ne kadar küçükten bahsediyoruz?

Proje değişikliği memesi
Kaynak

69. Duymak istemiyorum!

Müşteri tarafından proje değişiklikleri memesi
Kaynak

70. Bilmiyorum, siz söyleyin!

proje gecikti memesi
Kaynak

71. Lütfen, lütfen, lütfen, benim için mahvetmeyin

Proje hedefleri memesi
Kaynak

72. Her şey planlandığı gibi gittiğinde

mühendis memesi
Kaynak

💡Pro İpucu: Tüm görevlerle ilgili bilgileri merkezileştirmek ve takımdaki herkesin kolayca erişebilmesini sağlamak için bir görev yönetimi yazılımı kullanın.

73. Seni tanıyor muyum?

Müşteri proje takvimini mahvediyor Meme
Kaynak

74. Hiçbir şey beni korkutmaz, ama..

Müşteri korkusu memesi
Kaynak

75. Müşteri yeni bir istekte bulunduğunda..

Müşterinin proje talepleri memesi
Kaynak

76. Bu bir test mi?

Onay bekleme memesi
Kaynak

Stres ve tükenmişlik

Stres ve tükenmişlik, ne yazık ki, proje yönetimi dünyasında çok tanıdık kavramlardır. Uzun çalışma saatleri, sıkı teslim tarihleri ve sürekli problem çözme, yıpratıcı olabilir.

İyi bir kahkaha, stres atmak için harika bir yol olabilir. Bu yüzden, kendinizi bunalmış hissetmeye başlamadan önce, stres altında proje yönetiminin deneme ve sıkıntılarını gösteren bazı memlerin tadını çıkarmak için bir dakikanızı ayırın. Ve unutmayın, bu konuda yalnız değilsiniz. O yüzden pes etmeyin!

77. Monday optimizminizin gerçeklerle yüzleştiği an

Proje yöneticisinin gelen kutusu memesi
Kaynak

78. Sonuçta, daha yeni başlıyoruz

Proje yönetimi stresi memesi
Kaynak

79. Beyniniz aşırı hızda çalışırken

Proje yönetimi kaygısı memesi
Kaynak

80. Özellik seçiminin gizemi

Proje yönetimi özellikleri mem
Kaynak

81. PM'lere ilişkin altı farklı bakış açısı!

proje yöneticisi bakış açısı memleri
Kaynak

82. Sözler okyanus kadar derin, ama asla tutulmayacak.

proje yöneticisi başlık değişikliği memesi
Kaynak

83. Özellik isteği, durulayın, tekrarlayın!

baş ağrısı memesi
Kaynak

84. Sisyphus anında sonsuza kadar sıkışıp kalmış gibi.

Proje zorlukları memesi
Kaynak

85. Bu toplantıyı bensiz mi başlattınız?

Proje toplantısı memesi
Kaynak

86. Proje yöneticileri, dodgeball oynar gibi varsayımlardan kaçınıyor.

Proje varsayımları memesi
Kaynak

87. "Ama, ama... risk kaçınılmazdı!"

proje riski memesi
Kaynak

Scrum memleri

Scrum, proje yönetimi dünyasında en popüler Agile çerçevelerinden biridir. Ancak proje yönetiminde çalışan birçok kişi, bunu pek de çekici bulmamaktadır.

Scrum ile aşk-nefret ilişkisi içindeyseniz, bu memler tam size göre!

88. Neden hep benim başıma geliyor?

scrum takımları memleri
Kaynak

89. Şüpheye düştüğünüzde, Scrum dışında herhangi bir şeyi seçin.

Scrum vs. Kanban memesi
Kaynak

90. Bunu hak etmek için ne yaptım?

scrum meme
Kaynak

91. Oturun! Sıra bende.

Scrum master memesi
Kaynak

Çeşitli proje yönetimi memleri ve videoları

Bu çeşitli hazineler, işin günlük tuhaflıkları ve sürprizleri hakkında beklenmedik şekilde komik ve isabetli olan joker girdilerdir.

İşte, teslim tarihleri ve teslim edilecek işlerin dünyasına geri dönmeden önce son bir kahkaha atmak için. Hazır mısınız?

92. Eski güzel günler..

Proje yönetimi yazılımı memesi
Kaynak

93. İngiltere'den o takım üyesi..

İngiltere'den o takım üyesi
Kaynak

94. Dinleyin beni..

Proje için çevik çerçeve memesi
Kaynak

95. Tüm varlığınız bir yalan olduğunda!

Proje kapsamı genişlemesi memesi
Kaynak

96. Çok güzel, çok hoş!

proje planı memesi
Kaynak

97. Ne ise o..

Proje yöneticisinin otoritesi memesi
Kaynak

98. İşte yine başlıyoruz!

Proje geri bildirimi memesi
Kaynak

99. Babanız bir proje yöneticisiyse

Baba proje yöneticisi olduğunda meme
Kaynak

100. Hepsi bitti, hoşça kalın!

pm meme
Kaynak

ClickUp ile Proje Yönetiminizi Geliştirin

Bu memler size bir anlık kahkaha sunarken, proje yöneticisi olmanın zorluklarını da biliyoruz: zorlu teslim tarihleri, paydaş yönetimi, bekleyen görevler vb.

Ancak iyi haber şu ki, ClickUp gibi hepsi bir arada proje yönetimi yazılımıyla bu zorlukların üstesinden kolayca gelebilirsiniz.

ClickUp, takım faaliyetlerini merkezileştiren, işbirliğini geliştiren ve proje verimliliğini artıran kapsamlı bir çözümdür. Küçük girişimlerden büyük şirketlere kadar her boyutta ve sektördeki takımlara uyum sağlamak üzere tasarlanmıştır.

ClickUp ile projeler planlayabilir, görevler atayabilir, fikirler üretip beyin fırtınası yapabilir, ilerlemeyi görselleştirebilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.

ClickUp'ın ihtiyaçlarınıza nasıl uyduğunu görmek için bugün ücretsiz kaydolun!

ClickUp Logo

Hepsini değiştirmek için tek uygulama

© 2025 ClickUp